Meillard en course pour la victoire ++ Sinner en demi

Meillard 2e derrière Feller en géant, Odermatt 11e à une seconde Marco Odermatt a commis une immense erreur lors de la première manche du géant de Schladming Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Loïc Meillard occupe la 2e place après la première manche du géant nocturne de Schladming à 0''10 de Manuel Feller. Auteur d'une immense faute, Marco Odermatt est 11e à une seconde. Et si Loïc Meillard conservait son titre à Schladming? Vainqueur l'an dernier sur la Planai devant Gino Caviezel et en l'absence de Marco Odermatt, le Valaisan d'origine neuchâteloise a fait le job. Seul Manuel Feller est parvenu à le devancer. Quant à Marco Odermatt, il se retrouve à la 11e place à 0''98 en raison d'une immense faute sur le haut du parcours. Du jamais vu depuis le 2 février 2020 et un géant à Garmisch (22e de la première manche). Invaincu lors des sept derniers géants, le Nidwaldien ne refermera pas le portillon pour la première en onze courses. Il faut remonter au 20 mars 2021 à Lenzerheide pour trouver trace d'un géant sans Marco Odermatt sur le podium, soit 21 courses, 23 si l'on compte le titre olympique et le titre mondial! Autant dire que le skieur de Buochs sera remonté au moment de se lancer sur son second run. Deuxième l'an dernier derrière Meillard, Gino Caviezel était très bien parti avant de commettre une erreur grossière qui l'a empêché de rallier l'arrivée. Thomas Tumler a réalisé un parcours correct pour échouer à la 15e place à 1''20. Livio Simonet occupe le 27e rang provisoire à 2''64. Justin Murisier n'a pas réussi une bonne manche, se classant juste derrière son compatriote à 3''05. Autant dire qu'il faudrait un miracle pour se qualifier.

Open d'Australie: Sinner écarte Rublev en trois sets Une première demi-finale pour Sinner à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Jannik Sinner (ATP 4) a rejoint les demi-finales de l'Open d'Australie. L'Italien a dominé le Russe Andrey Rublev (ATP 5) en trois sets, 6-4 7-6 (7/5) 6-3. Il affrontera le numéro un mondial Novak Djokovic au prochain tour. Rublev a ainsi une fois encore échoué en quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Le Russe a sans doute laissé passer sa chance dans le tie-break d'un interminable deuxième set (1h19): il a mené 5/1 avant de perdre les six points suivants et toutes ses illusions. Dans la troisième manche, l'Italien a fait le break au sixième jeu pour mener 4-2. Sinner (22 ans) n'a pour sa part encore jamais disputé de finale en Grand Chelem. Pour y parvenir, il devra écarter un Djokovic qui n'a pas perdu le moindre match à Melbourne chaque fois qu'il est arrivé dans le dernier carré.

Al-Ittihad: des envies de départ pour Karim Benzema Karim Benzema se dit "sous pression" et veut quitter Al-Ittihad Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ L'attaquant français Karim Benzema (36 ans) se sent sous "pression" à Al-Ittihad. Il a demandé à quitter "temporairement" le club, qui lui a proposé un prêt dans une autre équipe du championnat. L'option d'un départ dans un autre club saoudien a été refusée par le joueur. Benzema se sent "incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression", a précisé une source proche du club, qui ajoute que le joueur privilégie un prêt en Europe. L'ancien joueur du Real Madrid se trouve sous le feu des critiques pour son faible rendement dans son nouveau club. Il est parti en congé il y a plus de trois semaines après avoir désactivé son compte Instagram, suivi par 76 millions de personnes. Réunion "houleuse" Il est revenu jeudi dernier à Jeddah avec 17 jours de retard. Vendredi, une réunion "très animée" et "houleuse" sur l'avenir du Ballon d'Or 2022 s'est tenue entre le conseil d'administration du club, l'entraineur Marcel Gallardo et Karim Benzema, a précisé la source. Depuis son retour jeudi, le Français s'entraîne "seul" à Jeddah et n'a pas rejoint ses coéquipiers en stage actuellement à Dubaï, "pour des raisons de discipline". Cette saison, Karim Benzema a inscrit 9 buts et 5 passes décisives, loin derrière Cristiano Ronaldo, qui comptabilise 20 buts et 9 assists avec Al-Nassr. Al-Ittihad, 7e de la Saudi Pro League après trois défaites consécutives, est l'équipe qui a encaissé le plus de buts en championnat et qui en a marqué le moins parmi les quatre équipes rachetées par le riche Fonds souverain saoudien (PIF). La reprise du championnat est prévue le 7 février.

Open d'Australie: Aryna Sabalenka dans le dernier carré Aryna Sabalenka: un parcours jusqu'ici sans faute à Melbourne Image: KEYSTONE/AP Tenante du titre, Aryna Sabalaneka (WTA 2) a poursuivi son parcours sans faute à l'Open d'Australie. La Bélarusse a battu la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11) 6-2 6-3 en quart de finale. Sabalenka n'a pas perdu le moindre set dans cette édition 2024 du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Elle a imposé sa puissance pour prendre la mesure de son adversaire et a conclu sur un jeu blanc après une rencontre qui n'a duré que 71 minutes. En demi-finale, la joueuse du Belarus sera opposée à l'Américaine Coco Gauff, victorieuse de l'US Open en septembre dernier.

Formule 1: un Grand Prix à Madrid dès 2026 Fernando Alonso: sans doute heureux qu'un GP arrive à Madrid Image: KEYSTONE/EPA EFE La formule 1 arrive à Madrid. La capitale espagnole et Liberty Media ont signé un contrat de dix ans qui prendra effet en 2026. Un circuit sera construit à proximité de l'aéroport de Madrid-Barajas. Ce tracé mesurera 5,47 km et comportera 20 virages. Selon les promoteurs, il sera l'un des plus accessibles du calendrier puisqu'il sera situé à quelques minutes des transports publics (métro, train, bus). Environ 90% des 110'000 spectateurs attendus chaque jour pourront ainsi rejoindre le site via les transports publics. La F1 était déjà venue dans la région de Madrid avec le circuit de Jarama, où le dernier Grand Prix a eu lieu en 1981. Depuis, le GP d'Espagne s'est déroulé d'abord à Jerez de 1986 à 1990, puis à Barcelone dès 1991. L'avenir du GP tenu sur le circuit catalan reste ouvert.

Open d'Australie: Djokovic écarte Fritz Encore une victoire pour Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Novak Djokovic (ATP 1) s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie à Melbourne. Le Serbe a battu l'Américain Taylor Fritz (ATP 12) en quatre sets, 7-6 (7/3) 4-6 6-2 6-3. Djokovic n'est ainsi plus qu'à deux victoires d'un 25e sacre inédit en Grand Chelem. Il a obtenu sa place dans le dernier carré après un match qui a duré 3h45 et dans lequel son adversaire américain a très bien résisté durant les deux premières manches, avant de céder. Djokovic s'est ainsi qualifié pour sa onzième demi-finale à Melbourne et sa 48e en Grand Chelem, un record. Le Serbe de 36 ans y affrontera vendredi soit l'Italien Jannik Sinner (ATP 4), soit le Russe Andrey Rublev (ATP 5), qui seront aux prises en night session.

Mohamed Salah: blessure plus sérieuse que prévu Mohamed Salah blessé: coup dur pour l'Egypte et Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La blessure à la jambe de Mohamed Salah (31 ans) est plus sérieuse qu'annoncé initialement. L'Egyptien a quitté la CAN 2024 pour aller se soigner dans son club de Liverpool. "Mohamed Salah est blessé, nous avons appris avant le match que c'était une blessure à plus long terme que ce que nous avions pensé au départ. Il faut reporter le moment où il pourra jouer à nouveau", a déclaré l'entraîneur Rui Vitoria à l'issue du match nul (2-2) entre l'Egypte et le Cap-Vert qui a qualifié les Pharaons pour les 8es de finale. La fédération égyptienne avait annoncé dimanche que le joueur devrait rentrer à Liverpool pour soigner sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche occasionnée lors du match contre le Ghana (2-2) jeudi. Elle espérait qu'il puisse retrouver ses coéquipiers pour la demi-finale de la CAN en cas de qualification. Vers quatre semaines d'absence Toutefois, une source au sein de l'équipe égyptienne a estimé que sa convalescence pourrait prendre entre 10 et 14 jours. Auparavant, l'agent du joueur avait aussi émis des doutes. "La blessure de Mohamed est plus sérieuse que ce qu'on croyait au début et il sera forfait pour 21-28 jours, et pas seulement deux matches", a indiqué Ramy Abbas dans un message posté sur X. "Sa meilleure chance de participer à l'actuelle CAN est de se soumettre à un programme intensif de récupération au Royaume-Uni et de rejoindre l'équipe dès qu'il est en forme", a-t-il ajouté.

C'est la fête pour Pius Suter et Vancouver Pius Suter (é gauche) alerte le portier Petr Mrazek. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Un Suisse patine et brille dans la meilleure équipe du moment de la NHL. Pius Suter a été décisif lors du 32e succès de la saison de Vancouver. Sur leur glace, les Canucks ont battu 2-0 le Chicago de Philipp Kurashev grâce à une réussite de Pius Suter, sa neuvième de la saison. "Muet" lors des six derniers matches, le Zurichois a été récompensé pour sa performance par la deuxième étoile. Nico Hischier a été l’autre buteur suisse de la soirée. Servi par Timo Meier, le Valaisan a inscrit son 13e but de la saison lors du succès 6-5 à domicile de New Jersey face à Vegas. Auteur d’un triplé, Tyler Toffoli a donné la victoire aux Devils après 2’35’’ de jeu dans la prolongation. Avec ses deux assists contre San Jose, Kevin Fiala a repris seul la tête du classement des meilleurs compteurs suisses de la Ligue avec 41 points devant Roman Josi (40). Mais malgré l’efficience du St. Gallois, Los Angeles s’est incliné 3-2 au shootout pour concéder une onzième défaite lors de ses treize derniers matches... A Boston dans le choc de la soirée entre deux leaders de divisions, Winnipeg a été battu 4-1 pour une défaite qui fera malheureusement date. Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont inclinés pour la première fois depuis... 34 matches après avoir concédé plus de trois buts. La soirée ne fut pas vraiment rose pour "El Nino" qui a accusé un bilan de -2.

Une première demi-finale à Melbourne pour Coco Gauff Coco Gauff: elle n'a pas pleinement convaincu. Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Coco Gauff (no 4) s’est qualifiée dans la douleur pour sa première demi-finale à l’Open d’Australie. L’Américaine n’a, en effet, pas vraiment convaincu face à Marta Kostyuk (WTA 37). Elle s’est imposée 7-6 (8/6) 6-7 (3/7) 6-2 face à l’Ukrainienne après 3h08’ de jeu et 51 fautes directes. La Championne de l’US Open a eu le mérite de sauver deux balles de set lors de la première manche au cours de laquelle elle a été menée 5-1. Après un moment d’égarement à l’instant de servir pour le match à 5-3 au deuxième set, elle a su retrouver ses esprits pour forcer la décision sans difficultés majeures dans la troisième manche. Invaincue cette année en dix rencontres – elle a cueilli le titre à Auckland avant cet Open d’Australie -, Coco Gauff sera opposée jeudi à la gagnante de la rencontre entre la tenante du titre Aryna Sabalenka (no 2) et la Tchèque Barbora Krejcikova (no 9). Elle a tout intérêt à élever le curseur si elle entend remporter cette demi-finale.

70 points pour Joël Embiid ! Joël Embiid (au premier plan): il a montré à Victor Wembanyama la voie à suivre... Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Prodigieux Joël Embiid ! Le Camerounais qui portera les couleurs des Etats-Unis aux Jeux de Paris a inscrit 70 points lors du succès 133-123 de Philadelphia face à San Antonio. Le pivot a battu le record de la franchise que détenait depuis le 16 décembre 1967 le légendaire Wilt Chamberlain avec 68 points. Face aux Spurs de Victor Wembanyama qui a marqué tout de même 33 points, Joël Embiid a signé un 24 sur 41 au tir avec 1 panier à 3 points en prime et un 21 sur 23 au lancer-franc. Le MVP de l’an dernier a, par ailleurs, livré un 21e match de rang à 30 points ou plus. Sa verve permet aux 76ers de réaliser une série vertueuse avec cette sixième victoire d’affilée. Un autre record est tombé lundi soir avec les 62 points de Karl-Anthony Towns pour Minnesota, pourtant battu 128-125 sur son parquet par Charlotte. Le pivot a établi, comme Joël Embiid, un nouveau record de la franchise un soir où les Timberwolves ont galvaudé un avantage de... 18 points. A Sacramento, Atlanta a, pour sa part, concédé sa 25e défaite de la saison. Privés de Trae Young commotionné samedi lors du revers contre Cleveland, les Hawks se sont inclinés 122-107 dans une rencontre qu’ils n’ont jamais maîtrisée. Aligné durant seulement 22 minutes, Clint Capela a eu le temps de réaliser un double double avec 11 points et 12 rebonds. Il a accusé un différentiel de -8.

Servete à l'épreuve de Winterthour Invaincu depuis 11 journées avec ses 7 victoires et ses 4 nuls, le Servette FC reprend le collier ce mardi à Winterthour. Les Grenat auront toutefois tout intérêt à serrer leur garde. Ils se frotteront, en effet, à une équipe qui a terminé l’année sur deux succès dans son antre de la Schützenwiese, face au FC Zurich (2-1) et au Lausanne-Sport (1-0). Sans Chris Bedia parti à l'Union Berlin, René Weiler espère que Jérémy Guillemenot saura prendre ses responsabilités à la pointe de l’attaque. Le choix du gardien entre Jérémy Frick et Joël Mall sera également scruté. L’autre match disputé ce mardi 19.00 verra Yverdon recevoir le FC Lucerne. En cas de succès, le néo-promu reviendra à un point de son adversaire du jour qui occupe pour l’instant la sixième place du classement. International français olympique et M21, Paul Bernardoni, dont l’arrivée a été officialisée dimanche, pourrait faire ses grands débuts dans la cage d’Yverdon face à un adversaire qui a encaissé... 79 % de ses buts après la pause.

L'Inter Milan de Yann Sommer fait la passe de trois Matteo Darmian, à droite, écoute les conseils de son entraîneur Simone Inzaghi au cours de la finale de la Supercoupe. Image: KEYSTONE/AP/Str L'Inter Milan a remporté pour la troisième année consécutive la Supercoupe d'Italie en battant Naples 1 à 0, lundi à Ryad. Le capitaine argentin de l'Inter Lautaro Martinez a inscrit le seul but de la rencontre dans le temps additionnel (90+1). Le Napoli, champion d'Italie en titre déjà distancé dans la course à sa propre succession, était réduit à dix depuis l'heure de jeu après l'exclusion de Giovanni Simeone. Depuis la création de la Supercoupe d'Italie, en 1988, l'Inter est la deuxième équipe à la remporter trois fois de suite. Seule jusque là l'AC Milan, sacrée en 1992, 1993 et 1994, avait réussi une telle passe de trois. L'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi est lui aussi rentré dans l'histoire de l'épreuve: il en est devenu l'entraîneur le plus titré avec un cinquième trophée (deux conquis avec la Lazio en 2017 et 2019 et les trois avec l'Inter en 2022, 2023 et 2024). Il a dépassé deux légendes du football italien, Fabio Capello et Marcello Lippi, qui ont remporté quatre éditions de la "Supercoppa italiana". De son côté, Yann Sommer remporte son premier trophée avec les Interistes. Avant le coup d'envoi de la seconde période, les joueurs des deux équipes ont observé une minute de silence en mémoire d'une autre légende du football italien, Gigi Riva, mort à l'âge de 79 ans.

Rémi Cuche souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé Rémi Cuche est touché au genou. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Rémi Cuche s'est déchiré partiellement le ligament croisé antérieur lors de la deuxième descente d'entraînement mercredi à Kitzbühel. Le Neuchâtelois de 23 l'a révélé sur Instagram. Le neveu de Didier Cuche avait dû interrompre sa course après une vingtaine de secondes sans être tombé. Néophyte sur le Streif, il s'était arrêté après une série de bosses, touché au genou gauche. Rémi Cuche n'a donc pas pu effectuer ses débuts en Coupe du monde à Kitzbühel.

Gigi Riva, légende du football italien, est mort à l'âge de 79 ans L'attaquant italien Gigi Riva lors de la finale de la Coupe du monde 1970 avec le Brésil, représenté ici par Pelé. Image: KEYSTONE/WCSCC AP Giga Riva, légende du football italien, est mort lundi à l'âge de 79 ans, a indiqué à l'AFP la Fédération italienne de football. Riva, meilleur buteur de l'histoire de la Nazionale, champion d'Europe 1968 et vice-champion du monde 1970, avait été victime d'un malaise dimanche à son domicile et était hospitalisé depuis à Cagliari, la ville où il a fait quasiment toute sa carrière de joueur entre 1963 et 1977. Note: 1re version