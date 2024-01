Meillard sur le podium ++ Mowinckel gagne la descente

Sabalenka: "J'étais émotionnellement prête" Aryna Sabalenka est fière de ce qu'elle a accompli Image: KEYSTONE/AP Aryna Sabalenka, victorieuse de l'Open d'Australie pour la deuxième année d'affilée samedi, a expliqué qu'elle avait à coeur de "ne pas être cette joueuse qui en gagne un et disparaît". - Que ressentez-vous après votre titre ? "Je suis sans voix. Je ne sais pas comment décrire mes émotions, mais je suis super, super heureuse et fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Très heureuse du niveau auquel j'ai joué aujourd'hui (samedi). C'était différent par rapport à l'année dernière, quand je suis rentrée sur le court, je me suis sentie moins émotive, j'ai senti que j'étais en contrôle et que j'étais émotionnellement prête. (...) Ca m'a demandé tellement de temps de devenir la joueuse que je suis maintenant sur le court, d'avoir ce contrôle de moi-même, de mieux me comprendre. Le chemin a été long. Je parle comme si j'allais annoncer ma retraite, mais non ! C'est trop tôt ! J'ai encore des choses à faire." - A quel point était-il important pour vous de confirmer après votre premier titre en Grand Chelem ? "J'avais à l'esprit que je ne voulais pas être cette joueuse qui en gagne un et qui disparaît ensuite. Je voulais montrer que j'étais capable d'être régulière à ce niveau et que j'étais capable d'en gagner un autre. Et j'espère en gagner plus maintenant. C'était vraiment important pour moi." - Comment imaginez-vous la suite de la saison ? "J'ai prouvé l'année dernière que j'étais capable de jouer sur toutes les surfaces. Si je continue à travailler comme je travaille en ce moment, si on continue à construire ce qu'on construit, je suis persuadée que je suis capable de faire la même chose sur terre battue et sur herbe. Je vais continuer à travailler et j'espère que cette saison je vais atteindre le même objectif sur terre battue ou sur gazon. Il y a encore tellement de choses à accomplir. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre."

Premier podium de l'hiver pour Meillard, Odermatt 4e Loïc Meillard tient son premier podium de l'hiver Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Loïc Meillard tient enfin son premier podium de la saison. Le skieur d'Hérémence a pris la 3e place du premier super-G de Garmisch, remporté par l'étonnant Nils Allègre. Marco Odermatt doit lui se contenter du 4e rang. La belle série de Marco Odermatt dans la discipline a donc pris fin en Bavière. Le Nidwaldien, qui a échoué à 0''03 de son compère Loïc Meillard, restait sur 12 podiums consécutifs en Coupe du monde de super-G. Son dernier "échec" du genre remontait au 6 mars 2022 à Kvitfjell où il s'était classé 28e. Marco Odermatt a tout de même augmenté son avance au classement de la discipline, son premier poursuivant Vincent Kriechmayr (5e samedi) pointant désormais à 71 unités. Et il saura se réjouir pour Loïc Meillard, qui aura dû attendre sa 14e course de la saison pour s'offrir un premier top 3. Loïc Meillard, que l'on attendait plutôt à pareille fête dans une discipline technique, a même pu croire en la victoire lorsque le Nidwaldien a franchi la ligne d'arrivée. Mais Guglielmo Bosca (30 ans) et Nils Allègre (30 ans également) ont successivement amélioré son chrono pour obtenir leur premier podium en Coupe du monde. Allègre affichait jusqu'ici une 4e place comme meilleur résultat, alors que Bosca n'avait jamais fait mieux que 5e. Battu de 0''09 par l'Italien et devancé de 0''25 par le Français, Loïc Meillard a quant à lui décroché son 15e podium à ce niveau, le deuxième en super-G après sa 3e place de Bormio en décembre 2022.

Mowinckel gagne la 2e descente, Gut-Behrami 5e Lara Gut-Behrami a dû se contenter de la 5e place samedi à Cortina Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Lara Gut-Behrami a dû se contenter d'une 5e place dans la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo. La Tessinoise a été boutée hors du podium par Ragnhild Mowinckel, qui a signé le meilleur temps avec le dossard 20 après une très longue interruption. Jacqueline Wiles a ensuite créé la sensation en terminant 2e avec le dossard 26. Deuxième la veille, Lara Gut-Behrami a payé cher un passage du Delta manqué. Un saut trop enlevé l'a alors fait sortir de la ligne idéale, lui coûtant de précieux centièmes de seconde. La Tessinoise échoue au final à 0''27 de la troisième marche du podium occupée par la leader du classement de la discipline Sofia Goggia. Disqualifiée lors du géant de Sölden en raison d'un taux trop élevé de fluor, Ragnhild Mowinckel a su profiter de conditions idéales près de deux heures après le départ de cette course. La Norvégienne a cueilli son quatrième succès en Coupe du monde, le premier en descente, en devançant de 0''35 Jacqueline Wiles. LGB à 295 points de Shiffrin Troisième à 0''44 alors qu'elle pointait en tête avant la longue interruption, Sofia Goggia a pour sa part conforté sa 1re place dans la Coupe du monde de la spécialité. L'Italienne, en quête d'un cinquième Globe de descente, possède 89 points d'avance sur sa première poursuivante Stephanie Venier. Lara Gut-Behrami est 3e de ce classement, à plus de 140 points de Sofia Goggia. Deuxième du général, la skieuse de Comano revient par ailleurs à 295 points de Mikaela Shiffrin, au repos forcé jusqu'à nouvel ordre après sa chute de la veille. Elle sera la femme à battre dimanche en super-G. De nouvelles chutes Comme la veille, cette descente a été marquée par plusieurs chutes. Partie avec le dossard 3, l'Américaine Isabelle Wright a ainsi terminé sa course dans les filets de sécurité après un saut bien trop enlevé. A l'image de sa compatriote Mikaela Shiffrin la veille, elle a été héliportée vers l'hôpital. L'équipe de Suisse n'a d'ailleurs pas été épargnée au lendemain des chutes de Corinne Suter (saison terminée) et de Michelle Gisin (forfait pour le reste du week-end). Partie à la faute avec le dossard 15 alors que le vent soufflait de plus en plus fort, Joana Hählen a ainsi semblé souffrir d'un genou.

Sabalenka décroche son 2e titre de suite à Melbourne Aryna Sabalenka a défendu victorieusement son titre à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Aryna Sabalenka (no 2) a cueilli son deuxième trophée du Grand Chelem samedi à Melbourne. La Bélarusse de 25 ans a défendu victorieusement son titre à l'Open d'Australie en dominant la Chinoise Zheng Qinwen (no 12) 6-3 6-2 en 1h16' en finale. Sacrée en ayant lâché une manche au passage l'an dernier - en finale face à Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a fait encore mieux douze mois plus tard. Elle n'a pas perdu le moindre set en sept matches durant cette quinzaine, passant seulement 8h11 sur le court. Et elle n'a concédé que 31 jeux au total, soit 2,2 par set en moyenne. La joueuse de Minsk s'est imposée d'entrée en patronne samedi dans la Rod Laver Arena, face à une adversaire qui disputait à 21 ans sa première finale majeure. Elle a très vite mené 3-0, après avoir converti sa première opportunité à la relance et effacé trois balles de break dans la foulée. Zheng Qinwen, qui n'avait pas affronté de tête de série jusqu'ici, a su se libérer peu à peu, notamment grâce à sa première balle de service. Mais elle n'a jamais semblé en mesure de devenir la deuxième Chinoise à s'imposer en simple en Grand Chelem, dix ans après le deuxième sacre majeur de Na Li, à Melbourne justement. Aucun break concédé Battue par Coco Gauff en septembre à New York pour sa deuxième finale de Grand Chelem, Aryna Sabalenka a profité de la moindre balle courte pour faire parler sa puissance hors normes. Impériale derrière sa première balle, elle a également fait la différence d'entrée dans le deuxième set avec un break signé dès le premier jeu. La Bélarusse a enfoncé le clou en s'emparant une troisième fois de la mise en jeu adverse dans le cinquième jeu de la deuxième manche. Elle a quelque peu tremblé au moment de conclure, écartant même une balle de break dans le dernier jeu avant de convertir sa cinquième balle de match grâce à une attaque de coup droit imparable. Zheng au 7e rang mondial Aryna Sabalenka, qui a déjà occupé la 1re place mondiale pendant huit semaines à la suite du dernier US Open, reviendra à 865 points de l'actuel no 1 Iga Swiatek lundi prochain grâce à ce 14e titre. Zheng Qinwen fera quant à elle son entrée dans le top 10, progressant de huit places pour se retrouver au 7e rang.

Chloé Kim remporte le superpipe avec une figure historique Chlo Image: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO L'Américaine Chloé Kim, reine du snowboard freestyle, a remporté pour la septième fois le concours de superpipe des X Games vendredi à Aspen. La double championne olympique de halfpipe (2918, 2022) a signé un "1260", une figure inédite, qui lui a rapporté 96,33 points. Chloé Kim (23 ans) a écrasé ce concours en devançant la Japonaise Mitsuki Ono (87,00) et la Chinoise Xuetong Cai (83,66). Lors de son 3e passage, la victoire déjà acquise avec 92,00 points, elle a réussi un "1260", trois tours et demi sur elle-même, figure inédite en compétition dans la discipline. "Je voulais vraiment réussir cette figure depuis longtemps. J'aurais espéré être un peu plus propre (elle a posé les mains à la réception), mais je suis heureuse d'avoir réussi", a-t-elle déclaré au micro des organisateurs. Deux "riders" helvétique étaient engagés dans le superpipe d'Aspen vendredi en snowboard. Berenice Wicky a terminé 6e chez les dames avec 75,00 points, alors que Jan Scherrer (72,00 points) s'est classé 5e d'une épreuve masculine remportée par l'Australien Scotty James (88,00 points).

73 points pour Doncic face aux Hawks Trae Young félicite Luka Doncic, qui a marqué 73 points face à Atlanta vendredi Image: KEYSTONE/AP/Jason Getz Clint Capela et les Hawks ont assisté impuissants au "show" Luka Doncic vendredi. L'arrière de Dallas a marqué 73 points lors d'un match gagné 148-143 par les Mavericks à Atlanta en NBA. Le Slovène de 24 ans a ainsi réussi le quatrième meilleur total de l'histoire en NBA sur un seul match. Seuls Wilt Chamberlain (100 points en 1962, 78 en 1961) et Kobe Bryant (81 points en 2006) ont fait mieux que Doncic, qui a par ailleurs égalé vendredi David Thompson (73 points en 1978). Luka Doncic affiche un 25 sur 33 au tir au terme de cette partie, avec un excellent 8/13 derrière l'arc (15/16 aux lancers-francs). L'ancien joueur du Real Madrid, qui a également réussi 10 rebonds et 7 assists, détenait déjà le record de points sur un match des Mavericks avec 60 unités en décembre 2022. Du côté des Hawks, quatre joueurs ont dépassé les 20 points, le plus prolifique étant Trae Young (30 points, 11 passes décisives). Clint Capela est resté discret avec 10 points, à 4/7 au tir. L'intérieur genevois a également capté 8 rebonds pour les Hawks, qui ont subi vendredi leur quatrième défaite consécutive. Luka Doncic n'est par ailleurs pas le seul joueur à avoir flambé au cours de cette soirée: l'Américain Devin Booker a planté 62 points pour les Phoenix Suns, qui ont toutefois perdu 133-131 contre les Indiana Pacers de Pascal Siakam (31 points). Joel Embiid avait, lui, inscrit 70 points lundi pour Philadelphie face aux Spurs.

Fiala sauve l'honneur pour les Kings face à Colorado Fiala et les Kings ont été battus à 13 reprises dans leurs 15 derniers matches Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Kevin Fiala a inscrit vendredi son 12e but de la saison en NHL. Mais le St-Gallois n'a pu que sauver l'honneur pour les Kings de Los Angeles, dominés 5-1 par l'Avalanche à Denver. Cette défaite est la troisième d'affilée pour L.A., la 13e pour les Kings dans leurs 15 derniers matches. La franchise californienne a glissé au 8e rang de la Conférence Ouest avec 53 points soit 16 de moins que les Canucks de Pius Suter, leaders à l'Ouest. Kevin Fiala a marqué le 3-1 en supériorité numérique à la 27e minute sur un slap shot, rejoignant ainsi Roman Josi en tête du classement 2023/24 des compteurs suisses avec 42 points. L'attaquant st-gallois a toutefois terminé cette partie avec un bilan de -2. Colorado, qui menait 3-0 après 18'30'', a pu reprendre trois longueurs d'avance dès la 32e. L'Avalanche a une nouvelle fois pu compter sur Nathan MacKinnon pour faire la différence: auteur d'un but et d'un assist, le centre canadien a inscrit au moins 1 point au cours des 25 matches joués par l'Avalanche à domicile cette saison.

Sabalenka à un pas du doublé, Zheng sur les traces de Li Na

Avec une quinzaine australienne traversée tambour battant jusque-là, la no 2 mondiale Aryna Sabalenka n'est plus qu'à un pas d'un doublé à Melbourne. Elle retrouvera samedi la Chinoise Zheng Qinwen, nouvelle venue en finale majeure, qui marche dans les pas de sa compatriote Li Na. No 2 mondiale, tenante du trophée, en finale en Grand Chelem pour la troisième fois en un an (une gagnée à Melbourne, une perdue à New York avant samedi): Sabalenka (25 ans) fait indubitablement figure de grandissime favorite. D'autant plus quand on se penche sur son parcours jusqu'à la finale: la Bélarusse à la puissance de feu n'a pas laissé échapper le moindre set. Avant sa demi-finale relativement équilibrée contre Coco Gauff (no 4), battue 7-6 (7/2) 6-4 en 1h42 min dans une revanche de la finale de l'US Open 2023, elle n'avait perdu que seize jeux en cinq tours et son match le plus long n'avait duré que 71 minutes. Le plus court? 52 minutes, le temps d'infliger un double 6-0 à la 33e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, au troisième tour. De l'autre côté du filet, Zheng, pour la première fois de sa jeune carrière en finale majeure à 21 ans, sait à quoi s'attendre. "C'est une des plus grosses frappeuses du circuit, elle a un très gros service, un très gros coup droit, un gros revers", énumère-t-elle. Comme Azarenka ? Sabalenka deviendra-t-elle la première depuis sa compatriote Victoria Azarenka il y a plus de dix ans, en 2012 et 2013, à signer un doublé à Melbourne ? Ou, précisément dix ans après que Li Na a été titrée à l'Open d'Australie, Zheng imitera-t-elle sa compatriote en devenant la deuxième joueuse chinoise de l'histoire sacrée en Grand Chelem ? "Émotionnellement je serai prête. Je ne vais pas perdre la tête. Quand vous jouez votre première finale (majeure), parfois vous êtes rattrapée par vos émotions et vous vous précipitez. Quand vous jouez votre troisième, ça va", affirme Sabalenka. Quel doit être son plan de jeu ? "Dominer, comme toujours. C'est très simple", répond son entraîneur Anton Dubrov. Pour Zheng, qui vit son "rêve d'enfant", la marche est d'autant plus haute qu'elle s'est invitée en finale sans avoir à battre la moindre joueuse du top 50. Une première depuis quatre décennies. En six matches, son adversaire la mieux classée a été la 54e joueuse mondiale, la Britannique Katie Boulter au deuxième tour. "Pour les enfants chinois de ma génération, Li Na est très importante, c'est la première qui a gagné des tournois du Grand Chelem, c'était incroyable pour une femme asiatique à cette époque, se remémore Zheng. Elle nous a donné beaucoup d'espoir." Top 10 lundi Dans les années 2010, Li Na a été la première joueuse asiatique (femmes et hommes confondus) à s'imposer en Grand Chelem - à Roland-Garros en 2011 trois ans avant l'Open d'Australie - et à intégrer le top 10. C'est au cours de cette quinzaine australienne que Zheng Qinwen et Li Na se sont parlé pour la première fois, après que l'aînée (41 ans) a surgi en pleine interview de la plus jeune. "Elle est venue vers moi pour me féliciter. J'étais très heureuse de la rencontrer, d'avoir la chance de lui parler, je ne lui avais jamais parlé en personne, raconte Zheng. C'était très spécial pour moi." "On s'était croisé quand j'étais junior mais pas en tête-à-tête, je n'avais pas eu l'occasion de parler avec elle", poursuit-elle. Depuis, Zheng suit à la lettre son conseil : "Elle m'a dit: +Ne réfléchis pas trop, vas-y+." Avant l'Open d'Australie, son meilleur résultat en Grand Chelem était un quart de finale, atteint à l'US Open en septembre dernier. Elle avait alors été stoppée par... Sabalenka (6-1 6-4). 2023, c'est aussi la saison où Zheng a conquis ses deux premiers titres sur le circuit WTA, à Palerme et Zhengzhou. Titre ou pas samedi, huit mois après son entrée dans le top 20, elle a déjà la certitude de se faire une place dans le club sélect du top 10 lundi, au moins au septième rang.

Derby à La Praille, le SLO doit confirmer Servette reçoit Yverdon ce samedi dans le premier derby romand de la deuxième phase tandis que Stade Lausanne-Ouchy devra confirmer son succès obtenu à Lugano avec la réception de Winterthour. Les Genevois ont laissé échapper deux points mardi contre ce même Winterthour pour n'avoir pas su protéger ses arrières en fin de partie (3-3). Deux points qui coûtent cher pour la course au titre, les Grenat se retrouvant à neuf points des Young Boys. La venue d'Yverdon n'est de loin pas une formalité. Les Vaudois ont su rebondir après le licenciement de leur entraîneur Marco Schällibaum. Leur victoire obtenue mardi contre Lucerne leur permet toujours de croire à une place dans le top 6 pour la dernière phase du Championnat. Pour le SLO, c'est une question de survie. Un bon résultat contre Winterthour lui permettrait de ne pas être complètement décroché à la dernière place. Dernier match de samedi: Bâle - Young Boys. Il s'agira de voir quel visage peuvent offrir les Bâlois après leur première phase catastrophique. Sous la houlette de Fabio Celestini, les progrès sont flagrants. Cela suffira-t-il contre le leader de la Super League.

Fribourg et Lausanne rigolent, Genève et Bienne moins Jason Fuchs, à gauche, est en feu en ce moment pour Lausanne Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Les cinq premiers de National League ont gagné. Fribourg a battu Rapperswil 3-2 et Lausanne a dominé Ajoie 4-2. Un mot pour décrire Fribourg? Confiance. Impressionnant de voir la confiance qui se dégage de ce Gottéron version 23/24. A domicile, on sait que les hommes de Christian Dubé sont les plus efficients de la ligue. Et Fribourg a cette capacité à frapper à n'importe quel moment et ce même si l'équipe ne produit pas un jeu flamboyant. Face à Rapperswil, il n'a fallu que 29 secondes aux Dragons pour faire passer le score de 0-0 à 2-0. Et qui d'autre que Christoph Bertschy pour ouvrir le score? Quant à la seconde réussite, elle fut l'oeuvre de Lucas Wallmark. Autre exemple de cette confiance fribourgeoise, les Dragons n'ont eu besoin que de douze secondes pour reprendre deux longueurs d'avance après la réduction du score saint-galloise à la 49e. C'est Benoît Jecker qui a répondu au premier but de Zac Leslie. Le deuxième est tombé à la 52e, mais il n'a pas suffi aux Lakers pour pousser les Fribourgeois dans une prolongation. Le dauphin des Zurich Lions a ainsi remporté son septième match en huit rencontres en 2024. Lausanne se fait peur Lausanne a lui aussi triomphé, mais les Lions n'ont pas de quoi pavoiser. Peut-être un peu trop sûrs d'eux, les Vaudois ont joué à se faire peur. Après un tiers initial vierge de buts, tout s'est accéléré en cinq minutes de la 22e à la 27e. Et durant ce laps de temps, Lausanne a inscrit trois buts. Presque sans trop forcer serait-on tenté d'écrire. Jason Fuchs, intenable depuis quelques semaines, Ken Jäger et Jiri Sekac ont trompé Wolf. Les Jurassiens ont eu énormément de peine à se procurer de réelles chances de but, mais ils ont tout de même pu réduire la marque sur un relâchement des Vaudois. C'est Timashov qui a battu Hughes à la 35e. Et puis avec un deuxième but de Timashov, les Ajoulots ont commencé à y croire et Lausanne à douter. Un doute que les Vaudois n'ont pu effacer qu'à la 58e lorsque Henrik Haapala a inscrit le 4-2. Toujours solidement accroché à sa quatrième place, le LHC compte dix points d'avance sur le 7e, Genève. Genève se loupe Genève justement. Que celui qui comprend quelque chose à cette équipe se lève. Alors que les Genevois sont en finale de la Champions League et qu'ils ont battu consécutivement Fribourg et Lugano, on les imaginait pouvoir ennuyer un Langnau qui n'est pas à proprement parler un foudre de guerre. Mais non, les Aigles ont réussi à rejoindre la première pause avec un déficit de trois buts! Les joueurs de Jan Cadieux ont encaissé deux buts à 4 contre 5 et le troisième alors qu'ils étaient en power-play... Julian Schmutz s'est amusé pour aller déjouer Mayer et inscrire son 17e but de l'exercice. Malgré l'entrée d'Olkinuora et une poussée dans le dernier tiers, les Grenat sont repartis de l'Ilfis avec une défaite 4-2. Cela ne remet en aucune façon un passage dans le top 6, mais l'occasion était belle de récolter un maximum de points. Heureusement pour le champion, Davos a perdu à Berne 4-2. Ce qui fait que les Grisons restent à trois longueurs des Genevois. Bienne s'incline A Zurich, privé de Malgin légèrement blessé, Bienne n'est pas parvenu à enchaîner un quatrième succès de rang. Non, ce sont bien les hommes de Marc Crawford qui ont eu le dernier mot pour une victoire 4-1. Rudolfs Balcers s'est distingué en inscrivant un doublé et en délivrant un assist. Le derby tessinois s'est joué sur des détails. Et c'est finalement Ambri qui l'a emporté 2-1 ap. Le but de la victoire est tombé de la crosse de Spacek à la 65e. ET dans le dernier match de la soirée, Kloten a pris le meilleur sur Zoug 5-4 ap. Jonathan Ang a trouvé la faille en prolongation (61e) pour l'avant-dernier match de Larry Mitchell à la bande, puisque l'Italien Stefan Mair reprendra l'équipe lundi.

Jean-Pierre Nsame part à Côme en Serie B Jean-Pierre Nsame, l'un des meilleurs attaquants en Super League ces dernières années. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jean-Pierre Nsame ne viendra pas au Servette FC. L'attaquant camerounais quitte définitivement les Young Boys pour rejoindre le club italien de Côme en Serie B. Nsame était arrivé dans la capitale en été 2017 en provenance de Servette. Il avait ensuite fêté l'une des plus belles périodes du club bernois avec cinq titres de champion à la clé et deux victoires en Coupe de Suisse. Il avait tenté sa chance en Serie A avec le club de Venise lors du premier semestre 2022 sans grand succès. Nsame (30 ans) reste dans le coeur des supporters bernois pour avoir inscrit le but de la victoire 2-1 contre Lucerne en avril 2018 qui donnait le premier titre à Young Boys après 32 ans d'attente. Mécontent de son temps de jeu ces derniers mois dans la capitale, Nsame avait fait part de son intention de partir. Bâle et Servette étaient sur les rangs en Super League, mais sans doute que le club bernois ne désirait pas renforcer un adversaire direct. L'attaquant camerounais a disputé 242 matches officiels sous les couleurs jaune et noir. Il a inscrit 140 buts - le troisième meilleur total du club - et réalisé 39 passes décisives.

Medvedev renverse Zverev en cinq sets en demi-finale Daniil Medvedev disputera dimanche sa 6e finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP Daniil Medvedev (no 3) affrontera Jannik Sinner (no 4) en finale de l'Open d'Australie dimanche à Melbourne. Le Russe a rejoint l'Italien, tombeur du no 1 mondial Novak Djokovic dans la première demi-finale, en renversant Alexander Zverev (no 6) 5-7 3-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 6-3 après 4h18' de jeu vendredi. C'est la sixième fois déjà que Daniil Medvedev (28 ans le 11 février) se hisse en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Moscovite compte un seul titre majeur à son palmarès, acquis à New York en 2021 où il avait maté en finale un Novak Djokovic tétanisé par l'enjeu alors que le Serbe visait le Grand Chelem calendaire. Daniil Medvedev n'a cependant pas à rougir de ses quatre échecs enregistrés à ce stade de la compétition dans un Majeur. Il a subi à deux reprises la loi de Novak Djokovic (Melbourne 2021, New York 2023), s'inclinant également deux fois face à Rafael Nadal (New York 2019, Melbourne 2022). Zverev à deux points de la victoire Le vainqueur du Masters 2020 a en tout cas gagné de très haute lutte le droit de défier Jannik Sinner dimanche. Il s'est ainsi retrouvé à trois points de la défaite face à Alexander Zverev à 4/4 dans le tie-break du troisième set, puis à deux points de l'élimination à 4/5 dans le jeu décisif de la troisième manche. Mais Alexander Zverev n'a comme souvent pas su saisir sa chance. Et celle-ci a d'ailleurs semblé choisir son camp à 5/5 dans le tie-break du quatrième set, lorsque Daniil Medvedev a réussi un improbable retour amorti gagnant pour s'offrir une balle de set. Le vent avait définitivement tourné. Le Russe a en effet dominé les débats dans la cinquième manche, lors de laquelle il n'a perdu que cinq points sur son service et n'a pas dû faire face à la moindre balle de break. Lâché par son coup droit, Alexander Zverev a fini par craquer en concédant deux fois son service dans ce set décisif. 6-3 Medvedev, mais... Daniil Medvedev peut s'attendre à souffrir dimanche en finale dès 9h30. Il mène certes 6-3 dans son face-à-face avec Jannik Sinner (22 ans), qui disputera quant à lui sa première finale de Grand Chelem. Mais il reste sur trois défaites face à l'Italien, toute concédées l'automne dernier. Battu par le Russe en finale à Rotterdam puis à Miami en début d'année 2023, Jannik Sinner a pris doublement sa revanche en s'imposant face à lui à Pékin puis à Vienne, également à chaque fois en finale. Il a enfoncé le clou en le sortant au stade des demi-finales dans le Masters ATP de Turin. Et l'Italien a fait le plein de confiance en dominant nettement Novak Djokovic vendredi.

Deux podiums suisses en snowboardcross Sophie Hediger a décroché vendredi son premier podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN La manche de Coupe du monde de snowboardcross de St-Moritz a souri aux "riders" helvétiques. Sophie Hediger, qui a cueilli son premier podium à ce niveau, et Kalle Koblet ont tous deux terminé au 2e rang sur la neige grisonne. Agée de 25 ans, Sophie Hediger affichait jusqu'ici un 7e rang comme meilleur résultat à ce niveau. La Grisonne a parfaitement négocié sa première "grande" finale en Coupe du monde, occupant même la tête avant de céder face à l'expérimentée Eva Adamczykova (30 ans/19 succès à ce niveau). Victorieuse en décembre à Cervinia lors de l'étape précédente de la Coupe du monde de snowboardcross, Sina Siegenthaler a en revanche été éliminée sur chute au stade des demi-finales vendredi. La Bernoise s'est bien reprise dans la "petite" finale, qu'elle a conclue en 2e position (6e place finale). Kalle Koblet s'est quant à lui offert son cinquième podium en Coupe du monde, le premier de l'hiver. Le Zurichois de 26 ans, vainqueur à la Sierra Nevada en mars dernier, n'a été devancé que par le Canadien Eliot Grondin lors d'une étape qui sert de répétition générale avant les Mondiaux freestyle de 2025.

Premier podium de l'hiver en descente pour Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a signé vendredi son premier podium de l'hiver en descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami a signé vendredi son huitième podium de la saison, le 82e au total, en terminant 2e de la première descente de Cortina d'Ampezzo. La Tessinoise n'a été battue que par Stephanie Venier, qui décroche son deuxième succès en Coupe du monde au terme d'une épreuve marquée par de nombreuses chutes et blessures. Privée de top 3 dans les trois premières descentes de l'hiver, Lara Gut-Behrami a donc rectifié le tir sur une piste qu'elle apprécie tout particulièrement. Elle s'est imposée à trois reprises en Coupe du monde dans la station des Dolomites, et y avait cueilli trois médailles dont deux d'or lors des Championnats du monde 2021. Partie avec le dossard 9, la Tessinoise a parfaitement géré ses nerfs après avoir dû longuement patienter à la suite de la chute de Mikaela Shiffrin. La leader de la Coupe du monde de descente Sofia Goggia (3e, à égalité avec Christina Ager et Valérie Grenier) n'est pas parvenue à la battre, mais ses espoirs de victoire se sont tout de même vite envolés. Deuxième à Altenmarkt-Zauchensee 13 jours plus tôt, Stephanie Venier a en effet sorti le grand jeu pour améliorer de 0''39 le chrono de référence de "LGB". L'Autrichienne, vice-championne du monde 2017 de la discipline, avait obtenu son seul précédent succès en Coupe du monde il y a quasiment cinq ans jour pour jour (en descente à Garmisch-Partenkirchen). Chutes à répétition Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à pouvoir tirer un bilan positif de cette journée. Michelle Gisin, Priska Nufer et Stephanie Jenal ont toutes chuté, apparemment sans trop de gravité contrairement à Mikaela Shiffrin qui a dû être héliportée. Quant à Corinne Suter, elle a arrêté sa course après un saut, visiblement touchée à un genou.