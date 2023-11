Mélanie Meillard 7e, victoire de Vlhova

La Suisse battue par la Suède pour la 13e fois d'affilée Patrick Fischer et son équipe ont été battus 4-3 par la Suède samedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a subi samedi une deuxième défaite pour son deuxième match dans la Karjala Cup. Battue 4-0 par la Finlande jeudi soir, la sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 4-3 devant la Suède en début d'après-midi malgré une belle réaction dans la deuxième moitié du match. Cette défaite, la... 13e consécutive enregistrée face au "Tre Kronor", s'est dessinée dans les deux dernières minutes du tiers-temps initial. Sandro Aeschlimann, qui a succédé à Reto Berra devant le filet helvétique par rapport au match de jeudi, a alors capitulé à deux reprises en l'espace de 65 secondes. Le portier du HC Davos doit même plaider coupable sur le 2-0: son cafouillage derrière la cage a permis aux Suédois de récupérer trop facilement le puck, Max Friberg inscrivant le 2-0 à 56'' de la fin du tiers. Mario Kempe avait ouvert la marque à la 18e lors de la première supériorité numérique suédoise de la journée. Un réveil trop tardif Le 3-0, marqué par l'attaquant des Zurich Lions Jesper Fröden dès la 24e, a même valu à Sandro Aeschlimann d'être "chassé" par Patrick Fischer. Cette décision a d'ailleurs eu le don de réveiller ses coéquipiers, son remplaçant Joren van Pottelberghe ramenant en outre une certaine sérénité dans l'arrière-garde helvétique. C'est le nouveau capitaine Calvin Thürkauf qui a sonné la révolte en débloquant le compteur helvétique à la 38e (3-1). La Suisse a même pu revenir ensuite à deux reprises à une longueur, grâce à des réussites en supériorité numériques signées Sven Andrighetto (47e, 3-2) et Tanner Richard (55e, 4-3). Mais la Suède n'a rien lâché. Oscar Lindberg avait pu redonner deux buts d'avance à la troupe du coach Sam Hallam moins de trois minutes après le but d'Andrighetto. Et la pénalité écopée par Valentin Nussbaumer seulement sept secondes après le 4-3 a coupé le bel élan helvétique. Face aux Tchèques dimanche Christoph Bertschy et ses équipiers ont tout tenté en fin de partie, en vain. Ils chercheront à poursuivre sur leur lancée dimanche dès 12h face à la République tchèque. Discipline défensive et efficacité offensive devront alors impérativement être au rendez-vous, et ce dès les premiers coups de patin.

Mélanie Meillard 7e, Vlhova victorieuse Mélanie Meillard a obtenu une belle 7e place à Levi Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Mélanie Maillard est de retour au premier plan. La skieuse d'Hérémence a signé la meilleure performance helvétique dans le premier slalom de Levi, remporté par Petra Vlhova, en décrochant une belle 7e place. Probante 17e du géant de Sölden fin octobre, Mélanie Meillard (25 ans) a confirmé ses excellentes dispositions. Enfin débarrassée de ses ennuis physiques, elle a décroché un bon 10e temps en première manche malgré un dossard élevé (le no 30). Et elle a parfaitement tenu le choc sur le second parcours (9e chrono). Mélanie Meillard s'offre ainsi son onzième top 10 dans un slalom de Coupe du monde. Elle n'avait marqué que quatre fois des points la saison dernière, avec un seul résultat probant au plus haut niveau (7e du slalom d'Are en mars). La Neuchâtelo-Valaisanne aura l'occasion de confirmer dimanche, avec un meilleur numéro de dossard. Les trois autres Suissesses en lice en deuxième manche n'ont en revanche pas brillé. Wendy Holdener est certes remontée du 17e au 12e rang mais, si l'on excepte les éliminations et les non-qualifications, elle échoue hors du top 10 dans un slalom de Coupe du monde pour la première fois depuis novembre 2015! Vlhova impressionne Camille Rast, 13e sur le premier parcours, a pour sa part reculé au 18e rang. Quant à Michelle Gisin, elle a chuté de la 16e à la 21e place dans une course remportée par une impressionnante Petra Vlhova. Cette dernière s'est imposée pour la sixième fois à Levi en devançant de 1''41 sa dauphine Lena Dürr (et de 2''99 Meillard). Le podium est complété par la "revenante" Katharina Liensberger. Seulement 6e du géant de Sölden, Mikaela Shiffrin doit en revanche digérer un deuxième échec consécutif. L'Américaine, qui visait une septième victoire sur la piste "Levi Black", a terminé 4e à 0''15 de la troisième marche du podium.

1re manche: Meillard 10e et meilleure Suissesse, Vlhova en tête Mélanie Meillard a signé le 10e temps en 1re manche à Levi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sauf exploit en deuxième manche, le podium échappera aux Suissesses dans le premier slalom de Coupe du monde de l'hiver à Levi. Meilleure Helvète, Mélanie Meillard accuse plus d'une seconde de retard sur la 3e place à l'issue du premier parcours. Partie avec le dossard 30, Mélanie Meillard a réussi un probant 10e temps sur une piste qui a parfaitement tenu, à 1''72 de la leader provisoire Petra Vlhova. La skieuse d'Hérémence confirme ainsi son excellente entame de saison en géant à Sölden (17e). Camille Rast, 13e à 2''00, est la seule autre Suissesse à figurer dans le top 15 à l'issue de la première manche. Michelle Gisin est 16e après le passage de 37 concurrentes à 2''04, Wendy Holdener seulement 17e à 2''08. En quête d'un sixième succès sur la neige finlandaise, Petra Vlhova a devancé Lena Dürr (2e) de 0''18 et la sextuple gagnante de Levi Mikaela Shiffrin (3e) de 0''42. Katharina Liensberger, 4e, pointe déjà à 1''02 de la Slovaque.

Israël de retour sur la scène internationale La sélection israélienne fait son retour sur la scène internationale dimanche Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Kosovo se prépare à accueillir dimanche Israël en qualifications à l'Euro 2024. Il s'agit du premier déplacement de la sélection israélienne, qui "accueillera" la Suisse en Hongrie mercredi, depuis les massacres du 7 octobre et le début de la guerre de Gaza. En vue de cette rencontre disputée à Pristina, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place par les autorités du Kosovo, dont la grande majorité des 1,8 million d'habitants est de confession musulmane, mais qui est un très proche allié des Etats-Unis et entretient des relations diplomatiques de bonne qualité avec Israël. Prévu initialement le 15 octobre, ce match avait été reporté dès les premiers jours de la guerre et se tiendra finalement un peu plus d'un mois après l'attaque sanglante sans précédent perpétrée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien du Hamas sur le sol israélien. 14'000 billets en vente A Pristina, dans ce contexte, la réception de la sélection israélienne dimanche a été un temps envisagée à huis clos par la Fédération kosovare (FFK). Mais, à l'issue d'une réunion avec l'UEFA, décision a finalement été prise d'organiser la rencontre "en présence du public", a indiqué le président de la FFK, Agim Ademi. Quelque 14'000 billets ont ainsi été mis en vente. Tous sont "personnalisés" et chaque spectateur devra présenter une pièce d'identité avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte du stade Fadil-Vokrri, ont souligné les autorités. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens de Gaza ont eu lieu à Pristina. Et des messages en lien avec la rencontre de dimanche ont été partagés sur les réseaux sociaux, dénonçant les bombardements israéliens et appelant parfois à l'annulation du match, sans susciter de réactions officielles. "Séparer sport et politique" Mais des habitants de la capitale ont aussi rendu hommage aux victimes israéliennes. Le Kosovo est un proche allié des Etats-Unis, premier partenaire politique et militaire d'Israël mais aussi grand soutien de l'indépendance proclamée en 2008 par l'ancienne province serbe. En février 2021, Israël a en outre lui-même reconnu l'indépendance du Kosovo, qui a ouvert un mois plus tard une ambassade à Jérusalem, devenant le premier pays à majorité musulmane à reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. De quoi atténuer les tensions en vue du match de dimanche? A l'approche de la rencontre, le principal groupe de supporters de l'équipe nationale kosovare, les "Dardanet", s'est en tout cas mobilisé afin de prévenir l'apparition d'éventuels messages offensants comme ceux qui sont apparus sur les réseaux sociaux. Il a aussi appelé ses membres et l'ensemble du public à se concentrer sur le "soutien à l'équipe nationale". "En respectant les règles, nous respectons notre pays", a ajouté le groupe. Interrogés par l'AFP, des habitants de Pristina ont eux défendu la tenue de la rencontre. "Ce qui se passe à Gaza (...) n'est pas juste", a affirmé Agron Jashari, un économiste de 40 ans. Mais "le sport doit être séparé de la politique", a-t-il ajouté. L'histoire récente incite néanmoins les autorités à la prudence. En novembre 2016, la police kosovare avait déjoué, en coopération avec ses homologues albanaises et macédoniennes, une attaque contre la sélection israélienne et ses supporters avant un match des qualifications au Mondial 2018 en Albanie. Un enjeu sportif moindre D'un point de vue sportif, l'enjeu du match de dimanche est lui bien moindre. Quatrième d'un groupe I mené par la Roumanie (8 matches/16 points) devant la Suisse (7 m/15 pts), le Kosovo (7 points) a peu de chances de se qualifier à l'Euro 2024. Tout comme Israël, 3e avec 11 points mais six matches disputés.

MotoGP: Bagnaia décroche la pole devant Martin Bagnaia partira en pole à Sepang Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Francesco Bagnaia a décroché la pole position du GP de Malaisie, antépénultième manche de la saison. Leader du championnat du monde de MotoGP, l'Italien a devancé son dauphin Jorge Martin (Ducati-Pramac) samedi lors des qualifications sur le circuit de Sepang. Le champion du monde en titre, qui devance l'Espagnol de seulement 13 points alors qu'il en reste 111 à distribuer, a battu in extremis le temps du Madrilène pour arracher la 18e pole de sa carrière, la septième cette saison. "C'était une qualification pleine d'adrénaline. Mon dernier tour a été incroyable, ça fait du bien car ça me manquait un tel résultat", a souligné le Turinois. Martin, très à l'aise dans la chaleur humide malaisienne depuis le début du week-end, pensait avoir fait le plus dur en battant le record du circuit qu'il avait établi l'année dernière. Mais Bagnaia l'a amélioré de 58 millièmes à quelques secondes de la fin des qualifications, alors que l'Espagnol venait de chuter dans son dernier tour rapide.

Zermatt/Cervinia: la descente prévue samedi est annulée Il n'y aura pas de descente samedi à Zermatt/Cervinia Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La météo joue comme prévu les trouble-fête à Zermatt/Cervinia, qui doit accueillir les première course de Coupe du monde de son histoire. La descente masculine prévue samedi sur la nouvelle piste Gran Becca a en effet été annulée en raison des chutes de neige de la nuit et du vent qui sévissait au petit matin. Le pessimisme est forcément de mise concernant la deuxième descente, programmée dimanche. L'an dernier, les organisateurs avaient dû renoncer aux deux week-ends de course prévus à Zermatt/Cervinia, en raison de températures trop élevées.

Une 6e défaite pour les Spurs de Wembanyama Wembanyama et les Spurs ont subi vendredi leur 4e défaite d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate Les Spurs de Victor Wembanyama ont subi vendredi leur sixième défaite de la saison NBA en neuf matches, la quatrième consécutive. San Antonio s'est incliné 117-110 au Texas face à Minnesota. Auteur de plusieurs actions spectaculaires, Victor Wembanyama s'est illustré avec 29 points, son deuxième meilleur total , en plus de 9 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres. Le prodige français s'est ainsi parfaitement repris après avoir souffert mercredi pour son premier match dans le mythique Madison Square Garden des Knicks. Mais les Spurs, inconstants et parfois brouillons, ont lâché le match dans un troisième quart-temps perdu 34-19. Mené de 27 points à 12 minutes de la fin, San Antonio est revenu à sept longueurs des Timberwolves (104-97) à 3'01'' du "buzzer", mais Minnesota a su gérer sa fin de match pour fêter sa 6e victoire en 8 matches.

Shiffrin est la femme à battre à Levi Mikaela Shiffrin se présente en favorite pour les deux slaloms de Levi ce week-end. Petra Vlhova et Wendy Holdener seront vraisemblablement une fois encore ses principales rivales. Et si Mikaela Shiffrin quittait la Finlande avec un septième et un huitième renne dans ses bagages? Déjà propriétaire de six cervidés, l'Américaine pourrait en cas de double victoire égaler ni plus ni moins que le Père Noël. Et accessoirement porter son total de victoires en Coupe du monde à 90! Vainqueure des deux courses l'an dernier près du cercle polaire, Shiffrin a démarré doucement à Sölden avec une 6e place. Mais la compagne d'Aleksander Aamodt Kilde est plus dangereuse sur le virage court. Dangereuse ne signifie pas pour autant invincible. Déjà challengée par Petra Vlhova, qui a triomphé cinq fois à Levi, l'Américaine a vu des athlètes comme Wendy Holdener, Lena Dürr ou Anna Swenn-Larsson la devancer. En remportant deux slaloms la saison passée, la skieuse d'Unteriberg a enfin brisé la malédiction et son image de Poulidor du ski. Bourreau de travail, la Schwytzoise se sent plutôt à l'aise sur la Levi Black. Elle avait pris la 5e et la 2e place la saison dernière. Désormais plus à l'aise avec son matériel, Michelle Gisin devrait pouvoir revenir à un niveau plus en rapport avec son talent. L'Obwaldienne peut s'appuyer sur ses deux places dans le top 10 à l'occasion des trois derniers slaloms de la saison passée. Swiss-Ski a envoyé neuf filles en Laponie. En plus des deux têtes de gondole, Camille Rast, Elena Stoffel, Mélanie Meillard, Nicole Good, Janine Mächler, Selina Egloff et Lorina Zelger sont du voyage. Les entraîneurs décideront parmi les trois jeunes - Mächler, Egloff et Zelger - qui seront les deux à pouvoir prendre le départ puisque la Suisse a le droit d'aligner huit athlètes dans cette discipline.

Les Devils battus malgré un nouveau but de Meier Akira Schmid (40) a effecué 20 arrêts face aux Capitals, qui se sont imposés 4-2 à Newark Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les Devils ont subi vendredi leur deuxième défaite consécutive en NHL, la troisième dans leurs quatre dernières sorties. New Jersey s'est incliné 4-2 face à Washington, malgré un but de Timo Meier qui a sonné la révolte. De retour à Newark après un "roadtrip" de quatre matches, les Devils se sont en effet retrouvés menés 3-0 dès la 27e minute. Vitek Vanecek avait cédé sa place à Akira Schmid devant le filet des Devils dès la 11e, après avoir encaissé 2 buts en l'espace de 15 secondes (sur les 5 cadrés jusque-là par Washington). Le Bernois s'en est mieux sorti que le Tchèque en effectuant 20 arrêts pour ne capituler qu'une fois, les Capitals marquant le 4-2 dans une cage vide à la 59e. Il a même été crédité d'un assist, son deuxième de la saison, sur le 3-2 signé Dawson Mercer à la 50e. C'est Timo Meier qui avait réveillé son équipe à la 47e en inscrivant son quatrième but dans cet exercice 2023/24, le deuxième en deux matches. Jonas Siegenthaler est en revanche resté "muet" dans le camp des Devils, qui disputaient un sixième match de suite sans leur capitaine Nico Hischier et un troisième d'affilée sans leur star Jack Hughes (tous deux blessés).

Sion arrache le nul, Xamax cartonne Joel Schmied a encore marqué Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Sion a eu chaud lors de la 14e journée de Challenge League. Réduits à dix, les Sédunois ont tout de même arraché le nul 3-3 dans les arrêts de jeu à domicile contre Vaduz. Belle force de caractère des joueurs de Didier Tholot, par ailleurs expulsé en fin de rencontre. Si Sorgic a ouvert très tôt la marque pour les locaux (3e), les Liechtensteinois ont répondu rapidement avec un doublé de Djokic et une réussite de Cavegn. Menés 3-1 à la 26e, les Valaisans ont en plus vu Balthazar se faire expulser à la 45e pour deux cartons jaunes. Malgré leur infériorité numérique, les Sédunois ont poussé pour être finalement récompensés en toute fin de partie. Joel Schmied a réduit la marque à la 90e et trois minutes plus tard c'est Hefti qui a pu offrir un point au leader de Challenge League. A Baden, Neuchâtel Xamax est allé cueillir un très joli succès 4-0, grâce notamment à Simone Rapp auteur d'un triplé et d'un magnifique but de Winkler. Les Xamaxiens n'avaient plus gagné en championnat depuis le 11 août! Ce succès leur permet de prendre la 3e place du classement, mais avec un match de plus qu'Aarau. La rencontre Wil-Bellinzone s'est terminée sur un score nul et vierge (0-0).

Tchéquie et Slovénie affronteront Canada et Italie en demi-finales Les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova sont en demi-finales de la Billie Jean King Cup Image: KEYSTONE/EPA/Raul Caro La Tchéquie et la Slovénie ont complété le dernier carré de la Billie Jean King Cup, vendredi à Séville. Elles affronteront respectivement le Canada et l'Italie samedi pour une place en finale. Dans le groupe A, les Tchèques ont eu le dernier mot sur les Américaines dans le double décisif, Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova s'imposant 6-3 7-5 aux dépens de Danielle Collins/Taylor Townsend, alors que le score était de 1-1 après les simples. La Tchéquie, qui compte 11 titres dans cette épreuve anciennement appelée Fed Cup (jusqu'en 2020), sera opposée dans la première demi-finale au Canada, sorti en tête du groupe C après avoir écarté l'Espagnee et la Pologne. La Slovénie, grâce à son succès dans le premier simple de la rencontre face au Kazakhstan, s'est assurée de terminer première du groupe B pour s'offrir un duel avec l'l'Italie, qui avait déjà assuré sa qualification jeudi en terminant en tête du groupe D. C'est Kaja Juvan (104e mondiale) qui a apporté le point du match, synonyme de demi-finale, à la Slovénie en écrasant 6-1 6-0 Anna Danilina (814e) en à peine 53 minutes.

Andy Murray quitte son entraineur Ivan Lendl... pour la 3e fois Andy Murray et Ivan Lendl ne sont plus ensemble Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Après une saison en-deçà de ses espérances, Andy Murray s'est séparé pour la troisième fois de son entraîneur Ivan Lendl, comme lui ancien no 1 mondial. Il l'a annoncé. Murray a remporté sous l'égide de Lendl, de nationalité tchèque avant de devenir Américain, les trois titres du Grand Chelem inscrits à son palmarès et l'avait repris comme entraineur en mars dernier. Si le joueur écossais, aujourd'hui âgé de 36 ans, est parvenu à remonter parmi les 50 premiers mondiaux (42e) après avoir connu de graves problèmes à une hanche, il n'a pas obtenu les résultats escomptés. "Ivan a été à mes côtés lors des plus grands moments de ma carrière et je ne peux le remercier assez pour tout ce qu'il m'a aidé à réaliser", a déclaré Murray. "C'est une personnalité unique qui sait ce que gagner requiert et j'ai énormément appris de lui au fil des années". Lendl avait déjà entraîné Murray de 2013 à 2014 puis de 2016 à 2017. La réticence de Lendl, âgé de 63 ans, à se déplacer loin de ses bases aux Etats-Unis, serait l'une des raisons qui aurait incité les deux hommes à interrompre de nouveau leur collaboration.

Yakin: un malin plaisir de jouer avec le feu Murath Yakin lors de l'annonce de sa sélection. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin va miser gros la semaine prochaine avec une sélection de 24 joueurs dans laquelle ne figure aucun latéral droit de métier. Comme s’il prend un malin plaisir à jouer avec le feu. Pour affronter Israël mercredi à Felcsut en Hongrie, puis le Kosovo le 18 novembre à Bâle et la Roumanie à Bucarest le 21 novembre, Murat Yakin a laissé sur la touche Jordan Lotomba. Blessé le 21 octobre contre Marseille, le Vaudois est de retour ce vendredi pour le déplacement de Nice à Montpellier. Apparemment, cette information n’est pas parvenue jusqu’aux oreilles du sélectionneur. Silvan Widmer toujours sur le flanc et Jordan Lotomba finalement jugé inapte, Murat Yakin n’aurait essuyé aucun reproche s’il avait lancé Lewin Blum, en passe de regagner sa place de titulaire au Young Boys, ou, pourquoi pas, le défenseur de Boca Juniors Lucas Blondel. Comme lors du 2-2 face au Kosovo, il reviendra à Edimilson Fernandes de prendre le couloir droit si la Suisse évolue avec une défense à quatre. A Pristina, le Valaisan avait livré une première mi-temps remarquable avant de vivre une fin de rencontre vraiment pénible. Loris Benito le retour Comme Lotomba, deux autres titulaires de l’improbable 3-3 contre le Bélarus du 15 octobre à St-Gall ont été écartés : Djibril Sow et Cedric Itten. Brillant avec les Young Boys en défense centrale, Loris Benito fait, en revanche, son grand retour en sélection. L’Argovien n’avait été plus retenu depuis l’Euro 2021. Sa présence s’explique par les doutes suscités par les conditions de Ricardo Rodriguez et de Manuel Akanji, doutes amplifiés par le fait de jouer trois matches en six jours. "Rodriguez ne pourra pas enchaîner", affirme ainsi Murat Yakin. La question se pose aussi pour Xherdan Shaqiri dont le dernier match remonte au 21 octobre. Marqué bien sûr par le récent décès de sa mère qui fut sans doute la personne la plus importante de sa vie, Murat Yakin s’est montré combatif pour sa première apparition devant la presse depuis cette funeste soirée du 15 octobre à St-Gall marquée par l’incroyable final du match contre le Bélarus. "Je suis optimiste. Je crois en mon équipe sinon elle n’aurait jamais égalisé contre le Bélarus, dit-il. Je bénéficie surtout du soutien de mes supérieurs. Et c’est tout ce qui m’importe." Mais pour sa tranquillité d’esprit, il conviendra sans doute de conclure au plus vite. La Suisse peut le faire mercredi déjà (ou enfin...) si elle bat Israël et si Israël, trois jours plus tôt, ne se sera pas imposé au Kosovo.

Pas de dernier entraînement à Zermatt Pas de coureur sur la piste de la Gran Becca. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le dernier entraînement en vue des deux descentes Coupe du monde messieurs du week-end à Zermatt/Cervinia a été annulé. Comme attendu, la météo a été mauvaise sur le Haut-Valais. Les fortes chutes de neige tombées pendant la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin ont contraint les organisateurs à renvoyer l'entraînement comme la veille. Ainsi, les coureurs devront aborder cette première en Coupe du monde sur une piste transfrontalière, avec seulement un entraînement dans les jambes. Primitivement, trois séances étaient programmées. Finalement, seule la séance de mercredi, où Niels Hintermann fut le meilleur Suisse avec son troisième rang, a pu être organisée. La descente de samedi pourra-t-elle avoir lieu sur le tracé original ou le départ sera-t-il abaissé ? Le jury prendra sa décision le jour de la course.