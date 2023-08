Messi conduit Miami à son premier titre ++ La promesse Joseph

Messi conduit Miami vers son premier trophée L'Inter Miami de Messi a remport� son premier troph�e samedi Image: KEYSTONE/EPA/MARK HUMPHREY L'Inter Miami, nouveau club de Lionel Messi, a remporté samedi la Leagues Cup face à Nashville à l'issue d'une interminable séance de tirs au but (1-1, 10-9 tab). L'Argentin a inscrit son dixième but en sept matches sous ses nouvelles couleurs. Lionel Messi avait donné l'avantage aux Floridiens à la 24e minute grâce à une frappe somptueuse. Mais en seconde période, l'attaquant de Nashville Fafa Picault a permis aux siens de revenir à hauteur. Leonardo Campana a ensuite raté une dernière occasion d'offrir le titre à Miami dans le temps réglementaire. L'issue s'est alors décidée aux tirs au but. Messi a ouvert la séance en réussissant son penalty, son ancien coéquipier au Barça, le milieu espagnol Sergio Busquets, faisant de même. Après un échec de chaque côté, il a fallu attendre le duel entre les gardiens pour connaître l'identité du vainqueur: le portier floridien Drake Callender a marqué son tir au but puis arrêté celui de son homologue de Nashville, Elliott Panicco. Cette Leagues Cup est le premier trophée du champion du monde argentin avec son nouveau club américain, et le tout premier de l'Inter Miami depuis sa création il y a trois ans. "Du courage, juste de la conviction et ce dont nous sommes capables. C'est vraiment quelque chose de spécial et je suis heureux d'en faire partie", a savouré Messi.

110 m haies: La promesse Jason Joseph Le hurdleur Jason Joseph a eu le déclic cette année. Sacré champion d'Europe sur 60 m en salle l'hiver dernier, il a une médaille dans un coin de sa tête sur 110 m haies aux Mondiaux de Budapest. En 2021 et 2022, Jason Joseph n'avait pas été à la hauteur de ses ambitions. Tant aux Jeux olympiques de Tokyo qu'aux Championnats du monde à Eugene l'an dernier, il avait manqué son affaire. Sa 4e place aux Championnats d'Europe de Munich en août 2022 avait également constitué une grande déception pour lui. Son record en 2022 était de 13''25. La saison précédente, le Bâlois de 24 ans avait certes établi un record suisse avec 13''12, mais il avait profité à La Chaux-de-Fonds de l'altitude et d'un fort vent arrière. Sinon, il n'avait jamais couru plus vite que 13''28. Des performances d'autant plus décevantes qu'il avait rejoint le groupe de l'entraîneur vedette américain Rana Reider à l'automne 2020. En Floride, il a notamment profité de la présence d'Omar McLeod, champion olympique 2016 et champion du monde 2017. Jason Joseph a certes gagné en vitesse et en puissance, mais le fait que la technique des haies n'y ait pas été suffisamment peaufinée a eu un effet négatif. Il n'a ainsi pas réussi à mettre en œuvre de manière optimale sa plus grande explosivité. Un changement qui vaut de l'or Après la décevante saison 2022, Jason Joseph n'a plus voulu entendre parler d'athlétisme pendant cinq semaines. Il a décidé de ne plus retourner chez Reider, mais de compter à nouveau entièrement sur l'ancienne heptathlonienne et scientifique du sport Claudine Müller, qui le connaît mieux que personne. Cela a porté ses fruits, avec un titre européen en salle et un record de Suisse porté à 13''10 sur 110 m haies, un chrono réalisé à deux reprises même. "Il a amélioré son départ, est plus rapide sur les haies et peut maintenir un rythme plus contrôlé", explique Claudine Müller dans un entretien avec Keystone-ATS. Malgré ces bons temps, Jason Joseph n'a toutefois pas encore réalisé de très bonne course, ce qui est d'autant plus prometteur. Il ne veut pas regretter le temps passé aux Etats-Unis, son attitude est maintenant complètement différente. "Il est devenu plus professionnel", explique Claudine Müller. Cela lui a donné un coup de fouet de voir comment les athlètes de haut niveau axent tout sur l'entraînement. "Il a trouvé un bon équilibre entre le fait de s'amuser et l'entraînement professionnel", souligne-t-elle. Le fait qu'il ait effectué quelques entraînements à Bâle avec Ditaji Kambundji a également eu un effet positif. "Elle est encore plus décontractée que lui. Cela lui a fait du bien", dit Claudine Müller. Par ailleurs, Jason Joseph travaille avec un préparateur mental, il ne néglige rien pour arriver tout au sommet. Prêt physiquement et mentalement Dans la capitale hongroise, beaucoup de choses semblent possibles pour Jason Joseph, no 8 de l'année sur la liste des engagés. Lors des trois derniers championnats du monde, il aurait toujours remporté une médaille avec son meilleur temps. La confiance est en tout cas grande chez Claudine Müller: "Il est prêt physiquement et mentalement. Si de bons temps sont courus de manière constante, cela rend les choses plus faciles pour un grand événement". Bien sûr, la médaille d'or aux championnats d'Europe en salle aide aussi. Mais sur 110 m haies, c'est une autre histoire, et vu la densité des performances dans cette discipline, atteindre la finale constitue déjà un grand défi. Une finale prévue lundi soir, alors que les séries ont lieu dimanche. "Un seul faux pas est généralement dévastateur", dit Claudine Müller. Il sera donc intéressant de voir si Jason Joseph parvient à se concentrer complètement sur lui-même et à atteindre l'état de grâce sur cette scène également. Il ne fait aucun doute qu'il a un temps de moins de 13 secondes dans les jambes. Peut-être a-t-il gardé le meilleur pour le point culminant de la saison.

M. Kambundji: "Je me demande de quoi je suis capable" Mujinga Kambundji a accumulé les médailles ces cinq dernières années. Mais elle aborde les Mondiaux de Budapest sans trop de certitudes. "Je me demande de quoi je suis capable", lâche-t-elle. La sportive suisse de l'année 2022 avait commencé l'année en fanfare. Début mars, elle s'est parée d'or sur 60 m aux Européens en salle à Istanbul, triomphant pour la troisième fois lors d'un grand événement après son sacre mondial sur 60 m en salle et son titre européen sur 200 m en 2022. Mais Mujinga Kambundji a été stoppée dans son élan par une fasciite plantaire. Elle est certes habituée à composer avec diverses douleurs aux pieds, mais cette fois-ci, elle n'a pas pu s'en débarrasser malgré tous ses efforts. Et en avril, elle a suivi une autohémothérapie. "Il est difficile de dire ce qui a fait déborder le vase", explique Mujinga Kambundji pour décrire le problème. Dès lors, il ne lui restait plus qu'à faire des exercices ciblés et à espérer que les problèmes cessent rapidement. "Personne ne peut estimer combien de temps cela peut durer", rappelle-t-elle. Sauter la saison, pas une option S'octroyer une pause durant la saison actuelle en plein air n'aurait été une option pour la Bernoise que si elle avait pu courir des risques dans la perspective de 2024 et des Jeux olympiques de Paris. Après les Mondiaux, elle veut si possible également participer au Weltklasse de Zurich et au meeting de Bellinzone. "Pour moi, il était clair qu'il fallait essayer si c'était possible", explique Mujinga Kambundji. Et ce justement en raison de Paris 2024. "Si mon corps n'avait pas été au top de ses performances pendant presque toute l'année, on ne sait pas comment il aurait réagi" la saison prochaine, glisse-t-elle. Même les douleurs ressenties fin juin à Athletissima, pour sa première course de la saison, ne l'ont pas découragée. Il était toutefois déjà clair avant le rendez-vous lausannois qu'elle ne s'alignerait cette année que sur 100 m. Depuis Lausanne (11''41), elle a participé à cinq courses dont trois le même jour aux Championnats de Suisse fin juillet à Bellinzone. Au Tessin, elle a signé en finale son meilleur temps de la saison, 11''05, certes loin de son record national (10''89). La médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019 a pris conscience qu'elle pouvait se maintenir "à peu près en forme" même avec un entraînement alternatif. Une semaine après le meeting de Lausanne, elle a pu s'entraîner à nouveau "plus normalement". Mais dans l'ensemble, elle en a fait nettement moins que d'habitude. De plus, elle a d'abord effectué ses entraînements sur piste presque exclusivement avec des chaussures à pointes souples. Ce n'est que depuis les Championnats de Suisse qu'elle utilise majoritairement les chaussures en carbone plus agressives. "C'est presque un autre monde", souligne-t-elle. Impression positive Mujinga Kambundji aurait bien aimé participer également au 200 m et au relais 4x100 m dans la capitale hongroise, "mais je suis déjà contente d'être là". Ces derniers temps, elle s'est sentie "un peu mieux" et a livré "un ou deux bons entraînements qui lui ont donné confiance". Mais il est clair qu'elle devra faire bien mieux que 11''05 pour atteindre la finale du 100 m, comme aux JO de Tokyo en 2021 (6e) et aux Mondiaux à Eugene l'an dernier (5e). "Je me demande moi-même de quoi je suis capable", dit-elle. Elle en saura plus dimanche après les séries, les demi-finales et la finale étant programmées lundi.

Une finale Alcaraz - Djokovic à Cincinnati Alcaraz retrouvera Djokovic en finale � Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne se quittent plus. Le no 1 mondial et son dauphin se retrouveront dimanche en finale du Masters 1000 de Cincinnati, cinq semaines après leur finale épique de Wimbledon remportée par l'Espagnol. On n'est cependant pas passé loin d'une surprise du côté de Carlos Alcaraz. L'Espagnol a sauvé une balle de match sur son service à 2-6 4-5 puis remonté un tie-break mal engagé pour finalement s'imposer 2-6 7-6 (7/4) 6-3 face à Hubert Hurkacz (ATP 20) en demi-finales. Le natif de Murcie, qui s'est retrouvé mené 1/4 dans le jeu décisif du deuxième set, est assuré d'aborder l'US Open dont il est le tenant du titre au premier rang mondial. Il tentera dimanche de décrocher son septième titre de l'année, qui serait le troisième dans un Masters 1000 après Indian Wells et Miami. Carlos Alcaraz retrouvera en finale un Novak Djokovic forcément revanchard après son échec sur le gazon londonien. Nole a également eu un match serré à négocier samedi mais n'a eu besoin que de deux sets pour se défaire du champion olympique Alexander Zverev (ATP 17) 7-6 (7/5) 7-5. "Une finale avec les numéros un et deux mondiaux l'un contre l'autre, c'est, j'imagine, ce que tout le monde voulait. Nous y voilà", a résumé le Serbe de 36 ans, qui a égalé Rafael Nadal et Ivan Lendl samedi avec son 1068e succès sur l'ATP Tour. Seuls Jimmy Connors (1274) et Roger Federer (1251) ont fait mieux. Muchova rejoint Gauff Pas de finale de rêve en revanche chez les dames, où le titre se jouera entre Coco Gauff (WTA 7) et Karolina Muchova (WTA 17). L'Américaine a sorti en trois sets Iga Swiatek (WTA 1) en demi-finales, la Tchèque s'imposant en trois manches également devant Aryna Sabalenka (WTA 2).

Coupe du monde dames: place à la finale Espagne - Angleterre Harry Kane et le Bayern veulent redevenir un rouleau compresseur en Bundesliga Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'Espagne et l'Angleterre seront aux prises dès 12h00 à Sydney en finale de la Coupe du monde dames. Les deux équipes n'ont encore jamais gagné la compétition majeure du football féminin. Pour arriver en finale, l'Espagne a d'abord battu le Costa Rica 3-0 et la Zambie 5-0, avant de chuter lourdement contre le Japon (0-4). La Roja a ainsi pris la 2e place du groupe C. En 8es de finale, elle a surclassé la Suisse (5-1) avant de s'imposer contre les Pays-Bas (2-1 ap) et la Suède (2-1). Pour sa part, l'Angleterre a remporté ses trois rencontres du groupe D, d'abord péniblement contre Haïti (1-0) et le Danemark (1-0), puis largement contre la Chine (6-1). Dans la phase à élimination directe, les protégées de Sarina Wiegman ont écarté - difficilement - le Nigeria (0-0 ap, 4-2 tab), puis la Colombie (2-1) et l'Australie (3-1). La Roja misera sur sa jouerie collective et la qualité technique de ses éléments. Le joker Salma Paralluelo représente aussi un atout de taille, la rapide joueuse de Barcelone étant capable de dynamiter chaque défense avec des qualités de vitesse et de percussion. Les Anglaises ont pour elles une grande expérience avec notamment Lucy Bronze et Millie Bright, et le fait d'avoir gagné l'Euro 2022 à domicile. Elles avaient alors battu l'Espagne en quart de finale (2-1 ap). Devant, Alessia Russo et Lauren Hemp constituent un danger permanent. Et les Lionnes enregistreront le retour de Lauren James après la suspension qui lui a fait manquer le quart et la demi-finale.

Mbappé effectue son retour et marque contre Toulouse Kylian Mbapp� a marqu� sur penalty pour son retour. Image: KEYSTONE/EPA La star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a effectué son retour dans l'équipe parisienne à Toulouse en entrant en jeu à la 51e minute. Il a ouvert le score une dizaine de minutes plus tard samedi lors de la 2e journée de Ligue 1. Toulouse a arraché le nul (1-1). Mbappé (24 ans) avait été écarté de l'équipe fin juillet en raison de sa double décision de rester au club jusqu'au terme de son contrat, en juin 2024, et de refuser de le prolonger. Il n'avait pas été retenu pour la première journée contre Lorient (0-0). Lancé sur le terrain à la place du Sud-Coréen Lee Kang-in à la 51e, alors que le score était nul et vierge au Stadium, il n'a pas tardé à ouvrir son compteur, convertissant à la 62e un pénalty qu'il a lui-même obtenu en poussant Rasmus Nicolaisen à la faute. Toulouse avec son capitaine valaisan Vincent Sierro a égalisé sur un penalty de Zakaria Aboukhal, suite à une faute d'Hakimi (87e).

Débuts réussis pour l'Inter et Yann Sommer Yann Sommer n'est pas rest� les bras crois�s pour ses d�buts avec l'Inter, mais ce ne fut pas loin. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan a parfaitement négocié son entrée en Championnat. Les nouveaux coéquipiers de Yann Sommer ont battu 2-0 Monza. Le portier helvétique a passé une soirée tranquille à San Siro. Arrivé du Bayern Munich à l'été, Sommer a connu une entrée en douceur dans le Championnat d'Italie. L'Inter était tellement supérieur que le jeu s'est rarement porté devant la cage du gardien de l'équipe de Suisse. Il n'a jamais dû parer une occasion réelle de Monza. Un doublé de l'Argentin Lautaro Martinez (8e et 76e) a permis aux joueurs de Simone Inzaghi de rester à la hauteur de Naples, vainqueur 3-1 de Frosinone, plus tôt dans la journée.

Lausanne s’incline en finale de son tournoi 3x3 Gilles Martin et Lausanne battus en finale de leur tournoi. Image: KEYSTONE/Pierre Albouy Lors du tournoi de Lausanne comptant pour le World Tour, les locaux ont été battus en finale. Anvers a dominé les Vaudois 22-19. Après deux finales perdues en 2017 et 2022, Gilles Martin et ses coéquipiers n’avaient pas envie de laisser passer leur chance une troisième fois. Malheureusement et alors qu’ils menaient 18-14, les Vaudois se sont peut-être crus trop beaux et les Belges ont pu les piéger à distance. La veille lors des qualifications, les Vaudois s’étaient pourtant imposés 21-17 face aux Belges.Pour atteindre leur troisième finale à Ouchy, les Lausannois ont dominé les Espagnols de Sant Feliu 21-9 en quarts. Ils ont rencontré davantage de résistance en demi-finale face aux Lituaniens de Marijampole pour une victoire 21-16.

Crouser et les Ethiopiennes triomphent La joie de Ryan Crouser, qui a manqu� son record du monde pour seulement 5 cm Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Ryan Crouser et Gudaf Tsegay ont été les stars de la première soirée des Championnats du monde de Budapest. L'Américain a cueilli un deuxième titre mondial au poids en frôlant le record du monde, l'Ethiopienne triomphant devant deux de ses compatriotes dans un 10'000 m où Sifan Hassan a chuté à 20 mètres de l'arrivée. Perturbé dans sa préparation par des caillots de sang à un mollet, Ryan Crouser (30 ans) a mis tout le monde d'accord dès son deuxième essai samedi soir. Le double champion olympique (2016, 2021) a alors réalisé 22m98 pour s'assurer d'ores et déjà un deuxième titre mondial consécutif. L'Américain a ensuite tout lâché sur sa sixième et dernière tentative, lançant l'engin à 23m51 pour échouer à seulement 5 cm de son record du monde établi à la fin du mois de mai à Los Angeles. Il affirme ainsi un peu plus son statut de meilleur lanceur de poids de l'histoire. Derrière l'extra-terrestre Ryan Crouser, la lutte pour le podium a été acharnée. L'argent est revenu à l'Italien Leonardo Fabbri (22m34, record personnel), le bronze à l'Américain Joe Kovacs (22m12) qui a devancé de peu le Néo-Zélandais Tom Walsh (4e avec 22m05). Hassan et Bol craquent L'Ethiopie a signé un improbable triple sur 10'000 m, Gudaf Tsegay ((31'27''18) battant au finish Letesenbet Gidey (31'28''16) et Ejgayehu Taye (31'28''31) pour décrocher son deuxième titre mondial après celui obtenu sur 5000 m à Eugene en 2022. Cette course semblait promise à Sifan Hassan, dont l'accélération placée à 300 m de l'arrivée paraissait pourtant décisive. Mais la Néerlandaise, qui rêvait d'un triplé 1500/5000/10'000 m dans ces joutes hongroises, a chuté toute seule alors qu'elle tentait de résister au retour des Ethiopiennes. Le dernier titre de la soirée est revenu aux Etats-Unis, dans un 4x400 m mixte marqué par une autre chute survenue à quelques mètres de la ligne. C'est la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly, la Néerlandaise Femke Bol, qui a craqué alors que la dernière relayeuse américaine Alexis Holmes terminait très fort (3'08''80, nouveau record du monde, pour la Team USA).

Leandro Riedi battu en finale à Winnipeg Leandro Riedi a �t� battu en finale � Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL Leandro Riedi (ATP 165) devra patienter avant de cueillir un troisième titre sur le front des Challengers. Le Zurichois s'est incliné 6-4 4-6 6-4 devant le Britannique Ryan Peniston (ATP 260) samedi en finale à Winnipeg. Battu pour la troisième fois en cinq finales disputées en Challenger, Leandro Riedi (21 ans) a craqué au plus mauvais moment dans cette rencontre. Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 a ainsi concédé l'unique break enregistré dans la manche décisive à 4-4. Leandro Riedi, qui gagnera une quinzaine de places dans la hiérarchie, retrouve néanmoins confiance au meilleur moment alors que les qualifications de l'US Open ont lieu la semaine prochaine. Il avait été freiné par une fracture de fatigue ce printemps, après un bon début de saison marqué par une finale à Canberra.

La Suisse se donne le droit de rêver en très grand Les Suissesses ont sign� leur premi�re victoire dans cet Euro dames. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les chances d’atteindre les 8es de finale de l’Euro dames ont sérieusement augmenté pour la Suisse. La victoire obtenue face à la Roumanie (3-2) donne le droit de rêver. Dominatrices dans le 1er set (25-21), puis en recherche d'un deuxième souffle dans la manche suivante (18-25), Julie Lengweiler et consorts se sont alors mis à alterner le bon et le moins abouti, comme leurs adversaires d'ailleurs. En difficulté, les Helvètes ont alors fait preuve de ressources mentales, jetant toutes leurs forces dans la bataille, dans une partie ultraserrée dès le milieu du troisième set. Une manche qui tournait finalement en faveur des Suissesses grâce à un point décisif de la passeuse fribourgeoise Méline Pierret, qui a réalisé le point décisif (27-25). Même la sortie sur blessure de la libera Fabiana Mottis, touchée à un pied, et la perte du 4e set (19-25) n'auront pas réussi à couper l'élan de cette généreuse équipe de Suisse. En fin de partie, les trois aces consécutifs de Maja Storck auront été décisifs (15-8). Les Helvètes se sont ainsi offert le droit de rêver.

Gauff élimine Swiatek en demi-finales Coco Gauff a sorti Iga Swiatek en demi-finales � Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Sortie en demi-finales à Montréal la semaine dernière, Iga Swiatek (WTA 1) a subi le même sort à Cincinnati samedi. La Polonaise s'est inclinée 7-6 (7/2) 3-6 6-4 devant Coco Gauff (WTA 7), qui affrontera Aryna Sabalenka (WTA 2) ou Karolina Muchova (WTA 17) en finale. Iga Swiatek, qui avait déjà été battue par une Américaine à Montréal (Jessica Pegula), a pourtant trouvé les ressources pour revenir à une manche partout. Mais elle a concédé l'unique break enregistré dans le set décisif, lors du septième jeu. Coco Gauff, qui avait perdu ses sept premiers duels avec la Polonaise, a certes tremblé au moment de conclure. Auteure de deux doubles fautes dans le dernier jeu, elle a dû écarter une balle de break avant de conclure sur sa quatrième balle de match.

Yverdon et Servette cartonnent en Coupe L?'attaquant servettien Hussayn Touati a r�ussi un quadrupl� contre Meyrin. Image: KEYSTONE/Pierre Albouy Tant Yverdon que le Stade Lausanne-Ouchy ont passé facilement le 1er tour principal de la Coupe de Suisse. Tout comme Servette, qui a étrillé Meyrin 8-0. Sur la pelouse de Haute-Gruyère, club de 2e ligue, les Yverdonnois se sont fait plaisir et se sont rapidement mis à l'abri, puisqu'il y avait déjà 6-0 à la mi-temps. Le score final de 9-0 démontre la domination totale des joueurs de Marco Schällibaum. L'Algérien Aimen Mahious a réussi un triplé, Christopher Lungoyi et Evans Maurin un doublé. Autre néo-promu en Super League, le Stade Lausanne-Ouchy a plus transpiré sous l'effet de la chaleur que de l'opposition du Grand-Saconnex, équipe genevoise de 1re ligue. Les Vaudois ont pris l'avantage par Bayard dès la 10e minute. Ils ont fait la différence en seconde période avec un doublé du Kosovar Alban Ajdini. Un joueur s'est particulièrement illustré au Stade de Genève. L'attaquant français du Servette, Hussayn Touati a réussi un quadruplé en deuxième mi-temps. Avec plusieurs titulaires habituels sur le banc, les joueurs de René Weiler ont mis une mi-temps pour trouver leurs marques. Avec les changements opérés en deuxième période, les Servettiens sont devenus intraitables pour l'équipe de 1re ligue. Seule ombre au tableau, Miroslav Stevanovic est sorti sur blessure à la 39e minute. Les autres équipes de Super League en lice ce samedi ont toutes passé l'écueil du premier tour. Le FC Zurich et Winterthour ont tout de même peiné contre Red Star (2e i) et Wettswil-Bonstetten (1re) pour s'imposer 2-0 tous les deux. Lugano a "fessé" Gunzwil (2e) 7-0.

Débuts réussis pour Xhaka et Leverkusen Leverskusen et Granit Xhaka (no 34) f�tent comme il se doit le 2-0 du Bayer. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayer Leverkusen a remporté samedi le premier choc de la Bundesliga contre le RB Leipzig 3 à 2, au terme d'un match d'une très grande qualité dans le duel entre deux outsiders pour le titre. Le retour de Granit Xhaka a été un succès complet. Le capitaine de l'équipe de Suisse a disputé tout le match contre Leipzig et est impliqué dans le premier but de Jeremie Frimpong. Cedric Zesiger a également réussi ses débuts en Bundesliga. L'ancien défenseur des Young Boys s'est imposé 2-0 avec Wolfsburg contre le néo-promu Heidenheim. Le match le plus prolifique de la 1re journée a vu Borussia Mönchengladbach arracher le nul (4-4) à Augsburg. Ruben Vargas pensait bien avoir inscrit le but de la victoire à la 76e minute. L'international helvétique, auteur du 4-3, n'avait plus marqué depuis avril dernier. Mais le bonheur de Vargas fut de courte durée puisque c'est lui qui a déséquilibré un adversaire dans ses seize mètres au bout du temps additionnel. Le Gladbach de Gerard Seoane n'a pas laissé passer sa chance avec le penalty transformé par Tomas Cvancara. Jonas Omlin était titulaire dans les buts du Borussia et Nico Elvedi absent de la feuille de match.