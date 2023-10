Messi encore récompensé ++ Derby suisse à sens unique

L'Australie jette l'éponge et ouvre la voie à l'Arabie saoudite L'Arabie saoudite pourrait bien accueillir le Mondial 2034 Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER L'Australie a décidé mardi de renoncer à sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2034. Cette décision renforce encore la position de l'Arabie saoudite, plus que jamais favorite pour accueillir l'événement. "Nous avons étudié la possibilité de déposer une candidature pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA et, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas le faire pour la compétition organisée en 2034", écrit la fédération Football Australia dans un communiqué. Après avoir annoncé être en discussion avec l'Australie pour une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2034, la fédération indonésienne avait finalement appuyé il y a une dizaine de jours la candidature saoudienne, déjà officiellement soutenue par la Confédération asiatique de football. La date-butoir pour l'envoi des candidatures avait été fixée au 31 octobre par la FIFA. Après la désignation début octobre de l'Espagne, du Maroc et du Portugal comme hôtes de l'édition 2030, la FIFA avait lancé un appel à candidatures pour celle de 2034, en le limitant aux confédérations asiatique et océanique, au nom du principe de rotation. L'Arabie Saoudite, qui visait déjà le Mondial 2030, investit en ce moment massivement pour se tailler une place dans le football mondial, à l'image de ses clubs, qui ont par exemple réussi à attirer cet été le Français Karim Benzema ou le Brésilien Neymar.

Un derby suisse à sens unique Une démonstration d'Arizona Image: KEYSTONE/AP/Darryl Webb Le derby suisse du lundi soir en NHL a tourné court. L’Arizona de Janis Moser a, en effet, déclassé le Chicago de Philipp Kurashev. Les Coyotes se sont imposés 8-1 devant les Blackhawks qui avaient pourtant ouvert le score après 28’’ par le no 1 de la draft Connor Bedard. Janis Moser a été crédité d’un bilan de +1. Celui de Philipp Kurashev fut neutre malgré l’ampleur de la défaite. Troisième Suisse sur la glace lundi, Nino Niederreiter n’a, lui aussi, comptabilisé aucun point. Il s’est incliné 3-2 à domicile avec Winnipeg face aux Rangers. Mika Zibanejad a donné la victoire à New York à 26’’ de la sirène des prolongations.

Atlanta signe une belle remontada Clint Capela (no 15) à l'entre-deux avec Rudy Gobert. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Un Clint Capela au ralenti n’a pas empêché Atlanta de cueillir un deuxième succès de rang. Au lendemain de leur victoire à Milwaukee, les Hawks ont battu Minnesota 127-113. Ce succès, le premier à domicile, porte la griffe de Dejounte Murray qui a inscrit 41 points, record personnel égalé. Menés de 19 points (79-60) à la pause, les Hawks ont signé une remontada qui traduit une certaine force de caractère. Clint Capela n’a pas disputé les 17 dernières minutes de la rencontre. Il a regagné le banc avec des statistiques qui ne furent pas vraiment flamboyantes avec ses 2 points, ses 5 rebonds et un différentiel de -4. Le Genevois doit encore monter en régime pour espérer garder la main face à la concurrence d’Onyeka Onkongwu qui vient de prolonger de quatre ans son contrat pour 62 millions de dollars. La soirée a également été marquée par le 58e triple double de Luka Doncic. Avec ses 35 points, ses 12 rebonds et ses 12 assists, le Slovène a mené Dallas à la victoire (125-110) à Memphis. Les Mavericks demeurent l’une des trois équipes invaincues de la Ligue avec Boston et Denver.

En toute logique Iga Swiatek: des débuts réussis au Masters de Cancun. Image: KEYSTONE/EPA/MARK R. CRISTINO La logique a été pleinement respectée lors de la deuxième journée du Masters de Cancun. Iga Swiatek et Coco Gauff ont parfaitement tenu leur rang. Iga Swiatek s’est imposée 7-6 (7/3) 6-0 devant la Championne de Wimbledon Marketa Vondrousova. Menée 5-2, la Polonaise a su réagir au bon moment pour fermer la porte à la Tchèque. On rappellera que ce Masters peut lui permettre de ravir la place de no 1 mondiale à Aryna Sabalenka. Coco Gauff a été encore plus expéditive. Championne de l’US Open, l’Américaine a cueilli sa 50e victoire de la saison avec un succès 6-0 6-1 devant Ons Jabeur. Elle est la première teenager à réussir une telle performance depuis Caroline Wozniacki en 2009. Elle affrontera mercredi Iga Swiatek dans une rencontre qui assurera à la gagnante une place dans le dernier carré.

Stan Wawrinka battu au bout de la nuit Stan Wawrinka: une nouvelle élimination au 1er tour... Image: KEYSTONE/EPA Battu à 02h22 du matin à une heure où le dernier métro ne roule plus depuis longtemps, Stan Wawrinka (ATP 51) gardera un souvenir mortifiant de son Bercy 2023. Sa défaite face à Dominic Thiem (ATP 108) fut bien cruelle. Le Vaudois s’est, en effet, incliné 3-6 6-3 7-5 après 2h31’ de jeu dans ce duel entre deux vainqueurs en Grand Chelem qui ont fait les frais d’une programmation un brin trop ambitieuse de la part des organisateurs avec six rencontres à la suite agendées sur le Central. Il a galvaudé une balle de match à 5-3 40-30 au troisième set sur l’une de ses six doubles fautes de la soirée. Il a ainsi laissé passer sa chance alors qu’il avait signé le break au jeu précédent pour servir pour le gain du match. Eliminé à quatre reprises au premier tour lors de ses cinq derniers tournois, Stan Wawrinka traverse un automne difficile. Il aura l’occasion la semaine prochaine à Metz, où il avait été demi-finaliste l’an dernier, de conclure son année sur une meilleure note. Comme il l’a souligné la semaine dernière à Bâle, le temps est venu pour lui de concrétiser en match tout le labeur qu’il peut abattre quotidiennement à l’entraînement.

Coupe de Suisse: Sion sera attendu à Onex Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse débutent ce mardi. Deux matches figurent au programme: Bellinzone - FC Zurich et Onex - Sion. Bellinzone, pensionnaire de Challenge League, reçoit le FC Zurich, leader de la Super League. Les Zurichois ne sont pas parus à leur avantage samedi dernier en concédant le nul (1-1) lors de la réception du Stade Lausanne-Ouchy. Les Alémaniques pourraient d'ailleurs perdre leur place de leader si Young Boys remporte son match en retard. Les Tessinois sont huitièmes de Challenge League, mais avec trois points de plus, ils pourraient se retrouver troisièmes. L'autre partie opposera les pensionnaires de 2e ligue genevois d'Onex qui recevront le FC Sion, deuxième de Challenge League. Le combat paraît bien disproportionné. Les Valaisans ne viennent-ils pas de fêter quatre succès de rang en deuxième division, ce qui leur permet de partager la tête du classement avec le FC Thoune ? Onex ne peut pas recevoir le FC Sion et surtout ses supporters dans ses installations du Stade municipal. La rencontre aura donc lieu dans la commune de Meyrin.

Luis Rubiales annonce qu'il fera appel de sa suspension Luis Rubiales fait appel de sa suspension de 3 ans Image: KEYSTONE/EPA EFE Luis Rubiales a annoncé qu'il ferait appel. Ceci après avoir été suspendu lundi pour trois ans de toute activité liée au football par la FIFA. L'ex-patron de la fédération espagnole de football avait embrassé par surprise sur la bouche une joueuse de l'équipe nationale lors de la victoire des Espagnoles lors de la dernière Coupe du monde féminine. "J'annonce dès à présent que je vais faire appel (...) J'irai jusqu'à saisir la dernière instance pour que justice soit faite et que la vérité éclate", a écrit l'ancien homme fort du football sur X (anciennement Twitter), dans une publication accompagnée d'un émoji représentant un biceps contracté en signe de force.

Le grand 8 pour Leo Messi Lionel Messi a gagné son 8e Ballon d'Or Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Leo Messi a remporté à Paris son 8e Ballon d'Or. L'Argentin a ainsi été récompensé pour avoir mené l'Argentine à la victoire lors de la dernière Coupe du monde au Qatar fin 2022. La Pulga, passée du PSG à l'Inter Miami cet été, a devancé Erling Haaland et son ancien coéquipier parisien Kylian Mbappé. Messi a brandi le trophée de meilleur joueur du monde en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023. Il succède à Karim Benzema. L'Argentin, élu meilleur joueur de la Coupe du monde pour la deuxième fois (après 2014), doit certainement son 8e trophée à son sacre au Moyen-Orient. Auteur de deux buts en finale, il a fini deuxième meilleur buteur de la compétition (7 buts), derrière Kylian Mbappé. Mais en club avec le PSG, l'Argentin s'est fait sortir en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern. Malgré cet accident de parcours, Messi a donc battu le Norvégien Haaland, auteur pourtant d'une saison extraordinaire. L'un des principaux artisans du triplé avec Manchester City (Premier League, Ligue des champions et Coupe d'Angleterre) a empilé pas moins de 56 buts et 9 passes décisives, terminé meilleur buteur de la Ligue des champions (12 buts en 11 matches) et du championnat d'Angleterre (36 buts en 36 matches). Mais cela n'a pas suffi aux yeux du jury international réuni par France Football. La cinquième gagnante du Ballon d'Or féminin s'appelle Aitana Bonmati. La milieu de terrain espagnole de 25 ans a presque tout gagné cette année en club avec Barcelone (Ligue des champions, Championnat) et le titre mondial avec l'Espagne. Parmi les autres lauréats, le trophée Kopa a été décerné à l'Anglais Jude Bellingham, aujourd'hui joueur du Real après un transfert du Borussia Dortmund.

Yverdon limoge son entraîneur Marco Schällibaum Marco Schaellibaum n'a rien à se reprocher. Visiblement ça ne suffit pas pour la nouvelle direction du club vaudois. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Surprise du côté d'Yverdon. Le club vaudois a limogé son entraîneur Marco Schällibaum (61 ans) alors que les résultats sont bons. Yverdon occupe la 8e place du classement de Super League. Dans son communiqué, le directoire du club nord-vaudois insiste bien pour préciser que ce ne sont ni les résultats ni le comportement de Marco Schällibaum, qui ont conduit à lui retirer la direction de la 1re équipe. "Ce changement s'inscrit dans un processus de développement du club sur le long terme et plus spécifiquement dans une nouvelle philosophie que les nouveaux propriétaires souhaitent apporter à Yverdon Sport et à sa première équipe", peut-on lire dans le communiqué. Schällibaum a donc été averti lundi matin qu'il n'entrait plus dans les plans de la nouvelle direction américaine du club. Il aura dirigé l'équipe une dernière fois samedi contre Winterthour (1-1). Le Zurichois était arrivé à la tête du club au début de la saison 2022-2023. Loin d'être donnée dans les favorites, l'équipe vaudoise avait tout de même arraché la promotion. Il avait ensuite dû intégrer dix-sept nouveaux joueurs ce qu'il paraissait avoir réussi si l'on se fie aux résultats.

Rubiales suspendu trois ans par la FIFA pour son baiser forcé Luis Rubiales est banni au niveau mondial par la FIFA. Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ L'ancien président de la Fédération espagnole Luis Rubiales a été suspendu trois ans par la FIFA de "toute activité liée au football au niveau national et international". Une sanction qui tombe dans le cadre de l'affaire du baiser forcé après le sacre mondial de la sélection féminine espagnole, a annoncé lundi la Fédération internationale de football. Rubiales, qui était suspendu par la FIFA à titre provisoire pour une durée de 90 jours, a été au centre d'une énorme polémique après avoir embrassé par surprise sur la bouche la joueuse espagnole Jenni Hermoso lors de la remise du trophée à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2023 fin août. Luis Rubiales a la possibilité "d'interjeter appel auprès de la Commission de recours de la FIFA", a précisé la Fédération internationale. Sous la pression, l'ex-homme fort du football espagnol, qui a toujours affirmé que ce baiser était consenti, a fini par démissionner. Inculpé d'"agression sexuelle" par la justice espagnole, il a interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de la joueuse. Le scandale, qui a suscité l'indignation internationale, a conduit par ailleurs la Fédération espagnole (RFEF) à licencier plusieurs de ses cadres, dont le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales, remplacé par Montse Tomé.

Swiss Cycling change de cap et mise sur l'omnium et la Madison Le Français Morgan Kneisky (à droite), ici en compagnie de Vivien Brisse lors de leur titre mondial de la Madison en 2013, va venir entraîner les pistards suisses. Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH Les responsables de la piste chez Swiss Cycling ont décidé d'un changement temporaire de stratégie. La poursuite par équipes est laissée de côté au profit de l'omnium et de la Madison. La phase de qualification pour les compétitions olympiques sur piste est toujours en cours, mais la participation du quatre suisse masculin de poursuite par équipes aux JO de Paris n’est plus réaliste, estime Swiss Cycling dans un communiqué. Les blessures de coureurs majeurs et l’effectif réduit la saison dernière a pesé lourd dans la balance. Le retard au classement des qualifications pour les JO est trop important par rapport au 10e rang, le dernier à offrir un billet pour Paris. En revanche, la Suisse est toujours en passe de décrocher un sésame olympique en omnium et en Madison. Le contexte est le même chez les femmes, où le projet de quatre a déjà été mis de côté au mois de juin. Compte tenu de cette situation, la direction sportive de Swiss Cycling a décidé de changer temporairement de stratégie. Jusqu’à l’été 2024, l’accent sera mis sur les disciplines de départ en masse (omnium et Madison) pour les deux sexes, l’objectif étant de se qualifier pour les JO de Paris. Avec un entraîneur français En parallèle, un quatre masculin et un quatre féminin vont être mis en place en vue des JO 2028 à Los Angeles, avec l’aide de jeunes athlètes en devenir et de cyclistes confirmé(e)s. Un entraîneur possédant le bon profil a été recherché et trouvé afin de relever les défis liés à cette stratégie. Morgan Kneisky complètera le staff d’entraîneurs dès le 1er novembre ; le palmarès du Français de 36 ans compte notamment trois titres de champion du monde de Madison. Sa mission principale sera de guider le cadre élite en compagnie de Tristan Marguet tout au long de la deuxième moitié de la qualification olympique et d’obtenir autant de places que possible pour Paris 2024. La responsabilité principale des cadres U23 et U19 incombera à Tristan Marguet et le scientifique du sport Julien Bossens, familier des projets aérodynamiques, sera chargé de la poursuite par équipes. La saison de compétition débutera à la mi-janvier par les Championnats d’Europe aux Pays-Bas. Les épreuves de Nations Cup, extrêmement importantes pour le classement olympique, se dérouleront entre février et avril. Les places de quota seront attribuées en fonction des classements publiés mi-avril.

Messi vise un 8e sacre, Bonmati un tout premier Après leur triomphe en Coupe du monde, Lionel Messi et Aitana Bonmati sont les favoris du Ballon d'Or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football remise lundi à Paris. Il s'agirait du huitième sacre pour l'Argentin, et du tout premier pour l'Espagnole. Enfin sacré champion du monde, au Qatar fin 2022, Lionel Messi a d'énormes chances d'améliorer le record qu'il détient devant l'autre extraterrestre du XXIe siècle, Cristiano Ronaldo, cinq fois élu meilleur footballeur de la planète. Après un Mondial marqué de son empreinte avec sept buts, dont deux en finale, et trois passes décisives, ainsi qu'un titre de champion de France plus anecdotique avec le PSG, le génie argentin est en route pour succéder au Français Karim Benzema, au théâtre du Châtelet. Place aux jeunes, mais après Evoluant désormais à l'Inter Miami aux Etats-Unis, dans un championnat beaucoup moins relevé, Lionel Messi va ensuite a priori laisser la place aux jeunes, comme Kylian Mbappé, 24 ans, et Erling Haaland, 23 ans, qui font partie de la liste des nommés. Le Français et le Norvégien sont les deux principaux outsiders cette saison. L'attaquant du PSG a été meilleur buteur du Mondial avec huit unités, répondant à Messi en finale par un triplé étincelant. Il a néanmoins échoué, aux côtés de Messi et Neymar, à porter le PSG sur le toit de l'Europe. Ce qu'a réussi Haaland, son rival de Manchester City, qui a lui enfilé les buts pour contribuer à la quête d'une première Ligue des champions pour les "Skyblues". Avec, en outre, la Premier League et la Coupe d'Angleterre, c'est un fabuleux triplé qu'a obtenu Haaland pour sa première saison en Angleterre. Comme pour toute récompense individuelle dans un sport collectif, le résultat risque de faire des heureux et malheureux. Interrogé sur le sujet, le coach de Manchester City Pep Guardiola a choisi l'humour pour trancher: "Le Ballon d'Or devait avoir deux sections. Une pour Messi, et après on regarde pour les autres". Bonmati, l'évidence Chez les femmes, la récompense suprême devrait encore revenir à une Espagnole, preuve de la domination actuelle de cette nation victorieuse de la Coupe du monde en Océanie l'été dernier. Après Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022 mais gravement blessée à un genou cette saison, c'est la milieu de terrain de 25 ans Aitana Bonmati qui devrait être, sauf grande surprise, l'heureuse élue. Pep Guardiola, ancien entraîneur du grand Barça, voit en Bonmati "l'Iniesta du football féminin". Un compliment en or pour cette Catalane qui a grandi en admirant le milieu de terrain et toute la clique de Guardiola, allant de Xavi à Messi. Formée elle aussi au FC Barcelone, Bonmati a largement contribué à faire de la section féminine de son club un grand d'Europe, en remportant la Ligue des champions 2021 et 2023. Elle a aussi gagné les quatre derniers championnats d'Espagne.

Un cinquième succès pour New Jersey C'eqst la fête pour Erik Haula (56) et les Devils. Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Malgré l’absence de son capitaine Nico Hischier, New Jersey a cueilli un cinquième succès en huit matches. Sur leur glace, les Devils se sont imposés 4-3 devant Minnesota. Auteur de son septième point de la saison après être resté "muet" lors de ses trois premiers matches, Timo Meier a apporté sa contribution à ce succès. L’Appenzellois a, en effet, délivré un assist sur le 4-2 inscrit par Jesper Bratt en supériorité numérique. Jonas Siegenthaler a, quant à lui, été crédité d’un bilan de +1 alors qu’Akira Schmid est resté sur le banc. Pour l’instant, le portier bernois doit se contenter d’un rôle de doublure dans la mesure où le Tchèque Vitek Vanecek, auteur de 31 arrêts dimanche, livre parfaitement la marchandise. Blessé vendredi contre Buffalo sur une charge de Connor Clifton qui a écopé d’une suspension de deux matches, Nico Hischier n’a pas été aligné. Selon son coach Lindy Ruff, son état est jugé au jour le jour. Il est donc possible de le voir patiner jeudi à Minnesota pour la revanche contre le Wild.

Le rebond parfait pour Atlanta et Clint Capela Clint Caopela (de dos) stoppe Bobby Portis pour une performance défensive de choix. Image: KEYSTONE/AP/Kenny Yoo Rebond parfait pour Atlanta et Clint Capela ! Après deux défaites à domicile, les Hawks ont ouvert leur compteur à la faveur d’un succès 127-110 à Milwaukee. La clé pour Atlanta fut de réduire le rayon d’action de Damian Lillard. Auteur de 39 points face à Philadelphia jeudi pour sa première avec ses nouvelles couleurs, le transfuge de Portland n’a inscrit que 6 points. Les Hawks n’ont pas hésité à défendre à deux sur lui pour un pari qui s’est avéré gagnant. Aligné durant "seulement" 23 minutes, Clint Capela a livré la marchandise avec un nouveau double double. Le Genevois a inscrit 12 points et a cueilli 12 rebonds pour un différentiel de +15. Il lui reste à enchaîner ce lundi avec la venue de Minnesota. Par ailleurs, Victor Wembanyama gardera un souvenir mortifiant de son premier match à l’extérieur en NBA. Le pivot français et les Spurs se sont, en effet, inclinés 123-83 pour un écart de 40 points qui fait tache à Los Angeles face aux Clippers. Crédité de 11 points et de 5 rebonds, Victor Wembanyama a commis 5 turnovers dans une rencontre qui a souligné toutes les limites de son équipe.