Monfils crée la surprise ++ Fribourg et Genève battus

Super League: Yverdon battu de peu Duel entre Dorn et Le Pogam Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Yverdon est revenu bredouille de son déplacement à Lucerne lors de la 11e journée de Super League. Les hommes de Marco Schällibaum ont été battus 2-1, mais ils auraient pu prendre un point. Lucerne a nettement pris le dessus en première mi-temps, mais n'a concrétisé que par Dorn (23e). Après la pause, les visiteurs ont à leur tour dominé et égalisé par Cespedes (70e). Une erreur défensive a permis à Chader de redonner l'avantage aux Lucernois à la 71e. La fin du match a vu Yverdon se créer plusieurs occasions, notamment par Diego Carlos, mais le score n'a pas bougé. Grasshopper a pour sa part battu Lugano 2-1 au Letzigrund. Les Zurichois ont frappé les premiers par Schürpf (71e) avant que les Tessinois n'égalisent grâce à Hajdari (83e). Mais Ndenge a donné trois points précieux aux Sauterelles à la 93e. GC remonte ainsi au 9e rang avec 2 points de plus que les équipes lausannoises.

Gaël Monfils s'offre une cure de jouvence Gaël Monfils a remporté le douzième tournoi de sa carrière. Image: KEYSTONE/EPA/Anders Wiklund La Suède décidément réussit à Gaël Monfils, qui s'est adjugé pour la deuxième fois de sa carrière le tournoi de Stockholm, son 12e titre sur le circuit ATP. Il est revenu de loin dimanche face au Russe Pavel Kotov, qui disputait sa première finale. Le Français de 37 ans, sur la voie d'un retour au plus haut niveau après des blessures à un pied et à un poignet ayant empoisonné une grosse partie de sa saison, a eu fort à faire pour s'imposer 4-6 7-6 (8/6) 6-3 en 2h37. "Pavel m'a poussé dans mes retranchements jusqu'au bout, j'ai tellement couru", a soufflé Monfils, tout sourire sur le court, après être allé embrasser son épouse, la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, et sa mère. Son adversaire de 13 ans son cadet, 109e mondial et issu des qualifications, pourra en effet nourrir des regrets d'être passé près de la victoire, lui qui fut à deux points du match à 6-6 dans le jeu décisif du deuxième set. Mais à ce moment crucial, l'expérience du Parisien, qui a disputé au moins une finale par saison depuis 2005 - seuls Rafael Nadal et Jimmy Connors ont réussi pareil accomplissement lors de 19 années consécutives - a prévalu. Confiance emmagasinée Monfils, resserrant son jeu à point nommé après avoir longtemps subi la puissance adverse dans les échanges, a été récompensé par sa combativité, après avoir longtemps paru emprunté physiquement. Deux jeux plus tôt, il avait notamment réussi à effacer trois balles de break susceptibles de mettre Kotov sur une voie royale. "J'ai continué à y croire et finalement ça a fonctionné", a dit le Parisien. Et c'est finalement Kotov, soudainement bien loin d'afficher la même détermination qu'en début de match, engagé pied au plancher sans être intimidé par l'enjeu, qui a sérieusement accusé le coup. Car Monfils, enfin lancé dans sa finale, la 34e de sa carrière, est parvenu à breaker à deux reprises dans le troisième set. Ce succès va lui permettre de bondir de la 140e à la 89e place du classement ATP, son meilleur rang depuis janvier. De quoi emmagasiner de la confiance à une semaine du Masters 1000 de Paris Bercy (30 octobre - 5 novembre), où il aime briller, en témoignent ses deux finales d'affilée en 2009 et 2010.

Pas de passe à dix pour Fribourg, Genève aussi battu Simon Bodenmann trompe Mayer et permet à Zurich de revenir dans le match (1-2) Image: KEYSTONE/SIGGI BUCHER Leader de National League, Fribourg n'a pas enchaîné un dixième succès consécutif. Les Dragons se sont inclinés 5-3 à Lugano, alors que Genève a lui aussi perdu 5-3 à Zurich. Qui fera tomber Gottéron? C'était LA question que l'on se posait après avoir vu les Fribourgeois compiler neuf victoires de rang. Mais toute série qui se prolonge tend inévitablement à sa fin et Lugano avait déjà ennuyé les hommes de Christian Dubé chez eux plutôt dans la saison pour un succès 5-2. Rebelote au Tessin avec des Bianconeri à l'aise devant leur public. Mais ce dernier a tout de même eu quelques sueurs froides en voyant les Fribourgeois revenir à une longueur à la 58e grâce à ses Suédois Sörensen et De la Rose. En vain. Genève mal payé Genève couchait lui aussi sur une série positive de quatre victoires. Et comme pour Fribourg, le déplacement, ici en terres zurichoises, pouvait signifier un coup d'arrêt. Les Aigles ont pourtant pris les devants rapidement. 29 secondes pour le 0-1 de Praplan et un peu plus de cinq minutes pour le 0-2 de Manninen. Mais les Lions ont profité de la première pause pour revenir en force et en un peu plus de cinq minutes ont réussi à inscrire trois buts. Revenus à égalité, les Grenat ont été battus par un doublé de Sven Andrighetto, et voilà Zurich à trois points de Fribourg avec un match en moins.

Super League: Winterthour bat un Saint-Gall qui voyage mal Aldin Turkes a ouvert le score pour Winterthour Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Winterthour s'est replacé dans la course au top 6 de Super League. Son succès 2-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 11e journée lui permet de regarder vers le haut du classement. Les Zurichois de Patrick Rahmen l'ont emporté grâce à des réussites de Turkes (55e) et Di Giusto (63e), servis sur un plateau par respectivement Zuffi et Ltaief. "Winti" a bien été l'équipe la plus tranchante sur la pelouse de la Schützenwiese. La réduction du score sur coup franc par Quintilla (94e) a été trop tardive pour remettre en question l'issue de la rencontre. Cette défaite confirme que Saint-Gall, redoutable chez lui, voyage par contre bien mal. En championnat, les Brodeurs attendent une victoire en déplacement depuis désormais 12 matches.

Viktorija Golubic gagne encore Viktorija Golubic a retrouvé la grande forme cet automne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Viktorija Golubic (WTA 87) n’arrête pas de gagner ! Après ses succès à Tokyo en septembre et à Rouen la semaine dernière, la Zurichoise a enlevé le tournoi ITF de Shrewsbury. Dans la cité anglaise du Shropshire, Viktorija Golubic a battu... 6-0 6-0 la Britannique Armani Blanks (WTA 432) dans une finale à sens unique. Tête de série no 1 du tableau, la Zurichoise a parfaitement tenu son rang pour remporter sa finale sur le score parfait en 58 minutes. A la faveur de nouveau titre, Viktorija Golubic va gagner au prochain classement WTA. Mais à Shrewsbury, elle a surtout fait le plein de confiance avant la finale de la Billie Jean King Cup qui débutera le 7 novembre à Séville. On rappellera que la Suisse est la tenante du titre.

Un 7e assist pour Fiala, mais toujours pas de but suisse Fiala (à gauche) en est déjà à 7 points cette saison Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Kevin Fiala continue d'enquiller les assists en ce début de saison de NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings en a réussi un samedi dans un match perdu 4-2 par Los Angeles face à Boston. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1 marqué par Alex Laferriere à la 27e minute, Kevin Fiala affiche sept points à son compteur personnel en cinq matches. Mais, à l'image des autres joueurs suisses, il n'a pas encore inscrit le moindre but. Roman Josi est le seul autre Helvète à s'être illustré samedi sur le plan comptable. Le capitaine de Nashville a réalisé un assist - son troisième dans ce championnat - dans un match gagné 5-1 par ses Predators face à San Jose. Les Golden Knights ont par ailleurs signé un exploit sans précédent samedi, devenant le premier détenteur de la Coupe Stanley à gagner ses six premiers matches dans la saison régulière qui suit son sacre. La franchise de Las Vegas est allée s'imposer 5-3 sur la glace des Blackhawks, toujours privés de Philipp Kurashev (blessé).

Pas de play-off pour Shaqiri et Chicago Shaqiri et Chicago ne disputeront pas les play-off Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh La saison de MLS a pris fin samedi soir pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Le Fire n'est pas parvenu à arracher son ticket pour les play-off. Xherdan Shaqiri et ses équipiers ont été battus 1-0 sur la pelouse du New York City FC, où le Bâlois a été aligné durant 90 minutes. Un score qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes, la franchise new-yorkaise devançant au final d'un point Chicago au terme de la saison régulière. C'est la sixième fois consécutive que Chicago échoue à se qualifier pour la phase finale du championnat. Avec 40 points obtenus en 34 matches et seulement dix victoires, le Fire termine 13e de la Conférence Est - devant l'Inter Miami de Lionel Messi - à trois longueurs de la 9e et dernière place qualificative. Troisième joueur le mieux payé de la MLS, Xherdan Shaqiri a disputé 28 des 34 matches de son équipe dans cette phase préliminaire. L'international suisse de 32 ans est le troisième meilleur buteur du Fire avec cinq réalisations, et le deuxième meilleur passeur avec cinq assists.

Yverdon doit réagir à Lucerne Meilleure équipe romande depuis le début de la saison en Super League, Yverdon se déplace à Lucerne dimanche en clôture de la 11e journée. Le coup d'envoi est prévu à 16h30. Les Yverdonnois (6es du classement) ont eu deux semaines pour se refaire un moral après le cuisant échec subi juste avant la pause internationale. Les hommes de coach Marco Schällibaum restent en effet sur une défaite 3-0 concédée au Stade municipal face à une équipe de Grasshopper pourtant guère convaincante. YS affronte ce dimanche un FC Lucerne qui reste pour sa part sur deux défaites consécutives en championnat. Le vainqueur de ce duel, s'il y en a un, pourrait se retrouver seul au 4e rang au terme de cette 11e journée. Le perdant pourrait chuter à la 7e place. Les deux équipes affichent 15 points à leur compteur, tout comme le 4e Lugano qui défie pour sa part GC dimanche à 16h30 en terre zurichoise. La dernière affiche de cette journée mettra aux prises à 14h15 Winterthour et le FC St-Gall, qui a l'occasion de conforter sa 3e place au classement.

Verstappen veut poursuivre sa moisson aux Etats-Unis Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) veut poursuivre sa moisson de victoires et de records en F1. Et ce dès ce week-end lors du GP des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais de 26 ans, vainqueur de 14 des 17 premières courses de l'année, peut notamment égaler au Texas le plus grand nombre de succès obtenus en une saison (15), marque qu'il avait établie l'an passé. Il peut également atteindre la barre symbolique des 50 victoires en F1 et ainsi se rapprocher du Français Alain Prost (51) et de l'Allemand Sebastian Vettel (53). "Je ne suis pas en Formule 1 pour laisser un héritage ou chasser les records, avait pourtant souligné Verstappen après avoir décroché son nouveau titre au Qatar. Je suis là pour gagner et prendre du plaisir avec ceux qui me permettent de réaliser cela car je n'avais jamais imaginé que ce serait possible." Sur le rapide circuit texan, le Néerlandais devrait encore faire parler la supériorité de sa monoplace RB19, quasiment intouchable cette saison et très à l'aise sur ce genre de tracé. "Ce week-end devrait être excitant avec un nouveau sprint et nous n'aurons qu'une séance pour trouver les meilleurs réglages pour la voiture. Les températures vont être élevées donc ça sera un week-end difficile", a prédit Verstappen. Pérez sous pression Son coéquipier Sergio Pérez, qui va enchaîner deux courses presque à domicile entre Austin et Mexico la semaine prochaine, sera encore une fois sous pression pour défendre sa deuxième place au championnat convoitée par le Britannique Lewis Hamilton. Avec 30 points d'avance, Pérez dispose d'un petit matelas sur le septuple champion du monde, mais il a inscrit seulement cinq points lors des trois derniers week-ends et doit donc réagir. Hamilton, qui avait percuté son compatriote et coéquipier George Russell au Qatar, gâchant une belle occasion de réduire son retard, sera revanchard au volant de sa Mercedes sur un circuit où il s'est imposé cinq fois (2012, 2014, 2015, 2016, 2017). Avec seulement cinq courses et deux sprints à disputer, le Britannique n'a plus beaucoup de marge de manoeuvre pour espérer déloger Pérez de sa place de dauphin. McLaren sur sa lancée? McLaren, l'écurie en forme du moment, est également très attendue au Texas après avoir placé ses deux pilotes sur le podium lors des trois dernières courses, les Grands Prix du Japon et du Qatar et le sprint remporté par l'Australien Oscar Piastri dans l'émirat du Golfe. Les monoplaces orange semblent donc les mieux placées pour contester l'hégémonie de Verstappen ce week-end et probablement jusqu'à la fin de la saison.

MotoGP: le sprint annulé à cause de la météo Bagnaia a 27 points d'avance sur Martin à quatre GP de la fin de la saison Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Jorge Martin (Ducati-Pramac) n'a pas eu l'occasion dimanche de combler l'écart qui le sépare du leader Francesco Bagnaia au championnat du monde. Le sprint de MotoGP en Australie a en effet été annulé en raison de conditions météorologiques jugées trop dangereuses pour les pilotes. Les organisateurs ont annulé la course à peine une demi-heure avant le départ du sprint de 13 tours sur le circuit de Phillip Island, qui était détrempé et où des vents pouvant atteindre 80 km/h étaient prévus. "Malheureusement, le sprint a été annulé en raison des conditions météorologiques", ont annoncé sur X les organisateurs. Jorge Martin avait remporté les quatre derniers sprints et était en pole position de la course principale samedi. Il voulait absolument récupérer des points après avoir terminé cinquième, là où Bagnaia a décroché la deuxième place. L'Italien compte désormais 27 points d'avance alors qu'il ne reste plus que quatre étapes dans la saison. Les prévisions de vents violents avaient déjà conduit les organisateurs à avancer le GP d'une journée, à samedi, afin de garantir la tenue de la course. Coéquipier de Martin sur Ducati-Pramac, Johann Zarco a gagné ce GP avec un dépassement dans le dernier tour pour remporter sa première victoire en 120 départs. Chutes Le circuit de Phillip Island avait été ouvert dimanche malgré les mauvaises conditions, mais plusieurs pilotes ont été victimes de la piste glissante dans les courses Moto2 et Moto3 avant que le sprint ne soit annulé. La course Moto2 a été interrompue en raison de la météo avec seulement neuf tours sur 23 bouclés. L'Italien Tony Arbolino a été déclaré vainqueur et des demi-points lui ont été attribués pour maintenir ses espoirs de titre, 56 points derrière l'Espagnol Pedro Acosta qui a terminé neuvième. Plus tôt, le Turc Deniz Oncu a arraché la victoire à Ayumu Sasaki dans les derniers virages de la course Moto3, empêchant ainsi le pilote japonais de prendre la tête du championnat du monde. Sasaki est maintenant à quatre points de l'Espagnol Jaume Masia, qui a terminé huitième.

Verstappen survole le sprint à Austin Max Verstappen a survolé le sprint à Austin Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a remporté sans trembler la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, samedi à Austin. Le Néerlandais, qui s'était élancé en pole position, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Au lendemain de sa décevante sixième place lors des qualifications du Grand Prix, Verstappen a pris sa revanche samedi en décrochant la pole et la victoire lors de l'avant-dernier sprint de la saison, qu'il a survolé de bout en bout. Il a d'abord réussi son départ en repoussant bien l'attaque de Leclerc avant le premier virage, avant de creuser l'écart irrémédiablement sur ses poursuivants. Hamilton, qui a terminé à plus de neuf secondes au terme des 19 tours de course, a toutefois rempli son objectif de la journée en reprenant trois points au Mexicain Sergio Perez, cinquième samedi, dans la bataille pour la deuxième place au championnat. Le septuple champion du monde pointe désormais à 27 longueurs de Pérez. Leclerc, qui avait décroché la pole position du Grand Prix vendredi et a failli récidiver samedi, était parti deuxième et a rapidement reculé d'un rang après avoir tenté d'attaquer Verstappen en début de course. Le Monégasque a toutefois assuré sa place sur le podium en résistant bien au retour de la McLaren du Britannique Lando Norris.

Les Springboks en finale Les Springboks en finale Image: KEYSTONE/AP/Lewis Joly L'Afrique du Sud peut continuer à rêver de défendre son titre. A Paris, les triples champions du monde ont renversé le cours d'une demi-finale dramatique contre l'Angleterre, s'imposant 16-15. Au Stade de France, les Anglais ont longtemps semblé pouvoir prendre leur revanche sur la défaite en finale de la Coupe du monde 2019. Ils ont mené 15-6 jusqu'à la 68e minute grâce à Owen Farrell, avant que les Sud-Africains ne réduisent le score sur leur premier essai du match. Peu avant la fin du match, Handré Pollard a permis aux "Springboks" de prendre l'avantage pour la première fois grâce à une pénalité. Le triple champion du monde a ensuite tenu le choc. En finale, les Sud-Africains affronteront samedi prochain la Nouvelle-Zélande, qui a également remporté trois fois la Coupe du monde. La veille, les "All Blacks" s'étaient imposés sans problème face à l'Argentine.

Servette brise une malédiction à Bâle Après une balle déviée sur le poteau par Antunes, Séverin peut ouvrir le score de la tête. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Servette ne s'était plus imposé à Bâle depuis le 25 octobre 1998. Un quart de siècle plus tard, les Genevois ont brisé une malédiction grâce à un but de Yohan Séverin pour un court succès 1-0. Trois matches, neuf points: le parcours du Servette FC ces dernières semaines tient enfin d'un participant à la Coupe d'Europe. Contre Bâle, les joueurs de René Weiler - malade, il n'a pas assisté à la deuxième mi-temps - n'ont que rarement été mis en danger. L'arrière-garde avec Rouiller et Séverin a parfaitement muselé les timides intentions des Rhénans, toujours au fond du bac. Le portier Mall, préféfé à Jeremy Frick, a vécu un premier moment difficile à la 40e minute seulement sur un tir de Veiga. Les Genevois ont ainsi pu développer leur jeu avec un Cognat très à son aise. Sur un corner du Français, Antunes déviait sur le poteau de Hitz avant que Séverin ne se montre le plus prompt de la tête pour l'ouverure du score (63e). Moins de 5 minutes plus tard, Jovanovic manquait l'égalisation d'une pointure. Ce fut l'action la plus dangereuse des Rhénans, bons derniers. Pour Servette, ce nouveau succès lui permet d'occuper la 4e place avant les matches de dimanche.

Lausanne et Bienne battus, Ajoie surprend Davos Stéphane Charlin très à son affaire contre le LHC Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Cela ne va pas fort pour Lausanne et Bienne en National League. Les deux clubs se sont inclinés respectivement à Langnau 4-3 et à Zoug 5-2. Non il y a décidément quelque chose qui ne fonctionne pas du côté vaudois. Alors qu'ils avaient chichement battus Ajoie voici huit jours, les hommes de Geoff Ward n'ont pas su profiter de leurs jours de "congé" pour se préparer de la meilleure des façons face à des Emmentalois qui avaient pourtant joué la veille à Genève. Plutôt que d'imposer leur rythme, les Lions ont laissé les Tigres y croire. Et à domicile, devant ses fans, Langnau n'a pas besoin de grand-chose pour être galvanisé. Et comme le LHC a eu la bonne idée d'empiler les erreurs en défense, les Bernois n'ont eu qu'à se baisser pour les ramasser. Et le problème c'est que quand ce n'est pas Connor Hughes devant le filet, mais Ivars Punnenovs, les Vaudois font preuve d'une incroyable fragilité. Sans avoir été catastrophique, le gardien letton ne s'est pas montré déterminant. Au contraire de son vis-à-vis Stéphane Charlin qui a notamment sorti une parade de toute grande classe dans un troisième tiers que Lausanne a largement dominé sans toutefois pouvoir parvenir à recoller au score. Bienne non, Ajoie oui Bienne va encore moins bien que Lausanne. Et contrairement aux Vaudois, les Seelandais avaient un gros morceau face à eux. A Zoug, Bienne a tenu quarante minutes avant de lâcher prise dans la dernière période. Les hommes de Dan Tangnes ont triomphé 5-2. C'est entre la 49e et la 54e que les joueurs de Suisse centrale ont passé l'épaule. Il s'agit de la huitième défaite en neuf matches pour les hommes d'un Petri Matikainen toujours plus en danger. A Davos, Ajoie a réussi un petit exploit en allant s'imposer 2-1. Ancien pilote dans les Grisons, Christian Wohlwend a dû savourer. C'est Jonathan Hazen qui a réalisé un joli numéro en solo sur le 2-1 de la 54e pour donner les trois points à ses couleurs. Il s'agit de la troisième victoire des Jurassiens en quatorze rencontres cette saison. Mais les statistiques avancées soulignent quand même la chance des Ajoulots qui auraient plutôt perdre ce match 4-2. Dans les deux dernières parties, Berne a eu besoin de la prolongation pour écarter Rapperswil 2-1. C'est l'inévitable Dominik Kahun qui a inscrit le but décisif. Tandis qu'Ambri a dominé Kloten 2-0 avec le premier but d'André Heim depuis son retour en Léventine.