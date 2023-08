Morbidelli remplacé par Rins ++ Suède et Afrique du Sud qualifiés

Mondial dames: qualification historique pour les Jamaïcaines Marta (en bleu) et le Br�sil: un �chec cuisant Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT La Jamaïque s'est qualifiée pour les 8es de finale du Mondial dames, grâce à son nul 0-0 face au Brésil. La France finit en tête du groupe F après son succès 6-3 contre le Panama. C'est la première fois de son histoire que la Jamaïque atteint la phase à élimination directe. Le Brésil de la vieillissante star Marta (37 ans) se retrouve ainsi éliminé après une nouvelle prestation décevante. Les "Reggae girlz", entraînées par Lorne Donaldson, disputeront leur 8e de finale mardi prochain contre un adversaire qu'elles connaîtront jeudi. Pour le moment, la Colombie est la mieux placée pour les affronter. Battue 2-1 par la France samedi dernier, le Brésil avait besoin d'une victoire à Melbourne pour se qualifier, ou d'un coup de pouce du Panama face aux Bleues. Mais la 8e nation mondiale s'est heurtée au mur défensif des Jamaïcaines, qui n'ont pas encaissé le moindre but dans la compétition. Triplé de Diani Et dans le même temps, à Sydney, les Panaméennes n'ont pas accompli de miracle puisqu'elles ont perdu 6-3 contre une France un peu remaniée. Kadiaditou Diani s'est notamment illustrée en marquant trois fois. Cette première place donne confiance, mais elle peut réserver un tirage difficile. Avant la dernière journée, la Colombie est en bonne position pour terminer première du groupe H devant la puissante Allemagne, qui hériterait donc des Bleues dans ce cas de figure. Une perspective peu réjouissante pour les joueuses d'Hervé Renard, qui n'ont jamais battu les Allemandes en grande compétition.

MotoGP: Morbidelli remplacé par Rins chez Yamaha l'an prochain Franco Morbidelli: le chapitre Yamaha va se refermer Image: KEYSTONE/AP/FLORIAN SCHROETTER L'Italien Franco Morbidelli ne pilotera plus une Yamaha officielle en MotoGP la saison prochaine. Son guidon sera repris par l'Espagnol Alex Rins, a indiqué la marque japonaise. Morbidelli (28 ans) a gagné trois Grands Prix en MotoGP avec Yamaha en 2020, année où il a fini vice-champion du monde. Handicapé par des blessures ensuite, le champion du monde Moto2 2017 n'a jamais retrouvé son meilleur niveau. Rins (27 ans), actuellement chez LCR Honda, compte quant à lui six victoires dans la catégorie reine.

Mondial dames: la Suède et l'Afrique du Sud émergent du groupe G Rebecka Blomqvist ouvre le score de la t�te Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga La Suède a battu l'Argentine 2-0 à Hamilton et finit ainsi en tête du groupe G du Mondial dames. Elle affrontera les Etats-Unis en 8es de finale dans un choc très prometteur. Les Scandinaves étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe après avoir déjà gagné leurs deux premières rencontres. Rebecka Blomqvist (66e) et Elin Rubensson (90e/penalty) ont marqué les deux buts d'un match âpre, que les Argentines n'ont pas réussi à emballer, malgré la perspective d'une éventuelle qualification en cas de succès. Jusqu'ici, seules le Japon et l'Angleterre avaient fait un carton plein dans la phase de groupes. Le deuxième billet est revenu à l'Afrique du Sud, qui a renversé l'Italie 3-2 dans le temps additionnel, à Wellington. Il s'agit de la première qualification pour les "Banyana Banyana", en deux participations. Elles rencontreront les Pays-Bas en 8es de finale. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, a réalisé un exploit contre l'Italie, qui était favorite pour la qualification. Menées au score, elles sont repassées devant grâce à Benedetta Orsi (32e, autogoal) et Hildah Magaia (67e) avant l'égalisation d'Arianna Caruso (74e). Thembi Kgatlana (92e) a permis à ses coéquipières d'arracher une qualification historique.

Tudor se renforce pour la saison 2024 Matteo Trentin, un bon renfort pour Tudor Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'équipe professionnelle suisse Tudor Pro Cycling étoffe son effectif. Elle a recruté plusieurs coureurs en vue de la saison prochaine, dont l'Italien Matteo Trentin. Trentin (34 ans), champion d'Europe il y a cinq ans, a exprimé sa joie après ce transfert. "Je suis enthousiasmé de pouvoir aider ces trois prochaines années cette jeune équipe grâce à mon expérience", a-t-il dit. Son compatriote Alberto Dainese et l'Australien Michael Storer rejoindront aussi la formation dirigée par Fabian Cancellara. L'objectif de Tudor est d'être promue en World Tour à l'horizon 2026.

Brunner/Hüberli de retour sur les terres de leurs exploits Les championnats d'Europe commencent mercredi à Vienne. Tanja Hüberli et Nina Brunner reviennent à l'endroit où elles ont remporté l'or européen il y a deux ans. Lors des Européens de Munich l'an dernier, la Zougoise et la Schwytzoise avaient également atteint la finale, comme en 2018, perdue contre la paire lettonne Graudina/Samoilova. Du côté d'Hüberli, il faut en outre ajouter l'argent remporté en 2014 au côté de Tanja Goricanec. Un bilan plus que positif. Et il y a de bonnes chances pour que le palmarès de Brunner/Hüberli aux championnats d'Europe s'enrichisse d'une nouvelle médaille. Trois autres équipes féminines Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder font également partie des favorites. Les championnes d'Europe 2020 sont encore en phase de réapprentissage après la lourde blessure à l'épaule de Mäder, qui l'avait contrainte à presque une année de pause. Outre ces deux équipes expérimentées, deux jeunes duos représenteront la Suisse: Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Menia Bentele/Anna Lutz. Le tirage au sort a voulu qu'elles se retrouvent dans le même groupe, ce qui va donner lieu à un duel suisse dès le premier tour. Une seule équipe masculine Alors que les Suissesses ont pris part à quatre des cinq dernières finales européennes, la dernière médaille remportée par les messieurs remonte maintenant à 17 ans. En 2006, Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient remporté le bronze à La Haye. Et cette période de disette a peu de chances de se terminer cette année. Avec Quentin Métral et Yves Haussener, seul un duo suisse a réussi à se hisser parmi les 32 équipes. Lors des championnats d'Europe 2022, le binôme avait échoué en seizièmes de finale.

La saine progression d'Audrey Werro La double championne de Suisse élite du 800 m Audrey Werro est un diamant brut. Pas question toutefois de brûler les étapes pour la Fribourgeoise de 19 ans et son entourage. Son grand objectif du mois d'août, ce sont bien les Championnats d'Europe M20 prévus du 7 au 10 août à Jérusalem, et non les Mondiaux élite de Budapest. Audrey Werro abordera ces Européens M20 avec le plein de confiance, après avoir survolé les débats dimanche en finale des Championnats de Suisse (2'01''70). "Je n'ai jamais songé à faire l'impasse sur les Championnats de Suisse. Je voulais disputer une dernière course avant les Européens M20, le timing était idéal", glisse la tenante du titre continental M20, qui est également vice-championne du monde 2022 dans la catégorie. No 1 de la hiérarchie européenne M20 en 2023 grâce à ses 1'59''67 réalisés à Rehlingen en mai, l'athlète du CA Belfaux visera forcément l'or en Israël. "Mais une autre athlète inscrite, la Britannique Abigail Ives, a couru en moins de deux minutes cette année. Rien n'est gagné d'avance", tempère Christiane Berset-Nuoffer, consciente que tout est possible au plus haut niveau. Il y a néanmoins de quoi s'enflammer. Deuxième performeuse européenne M20 sur la distance lors des trente dernières années, auteure cette année du meilleur chrono de l'histoire sur 1000 m dans cette catégorie d'âge, Audrey Werro a tout pour bien faire. Mais pas question de la lâcher trop vite dans l'arène. "Elle doit encore gérer ses études. Elle a déjà fait les trois premières années de sa maturité, elle veut aller au bout. Elle ne peut donc pas encore enchaîner les événements. On doit faire en sorte qu'elle n'en fasse pas trop, qu'elle ne s'épuise pas à force de trop courir", poursuit la coach fribourgeoise. La jeune femme a la tête sur les épaules, et veut se donner le temps de bien faire les choses. Son sens tactique s'aiguise ainsi également de manière progressive. "Ca ne s'apprend pas à l'entraînement. Ca vient au fil des courses, à l'expérience", comprend celle qui a réalisé une démonstration dimanche en finale des championnats de Suisse à Bellinzone où elle a mené la course de bout en bout en accélérant quand il le fallait. Mais qui peine encore à s'exprimer lorsqu'elle se retrouve coincée dans un peloton. De l'expérience, c'est forcément ce qui lui fait le plus défaut lorsqu'elle se frotte aux meilleures athlètes du monde. Les Mondiaux de Budapest (19-27 août), ses premiers dans l'élite en plein air, constituent une étape importante, comme les JO de Paris 2024 le seront. "Je veux avant tout y emmagasiner de l'expérience, voir à quoi ça ressemble de faire partie de l'élite. Je serais satisfaite de pouvoir passer le cap des séries", prévues le mercredi 23 août.

Un premier tournant pour Servette en Ligue des Champions Le Servette FC négociera ce mercredi à Genk un premier tournant. Un succès face au vice-champion de Belgique offrira à la formation de René Weiler une place en phase de poules de l’Europa League. Comme les Young Boys et le FC Lugano, les Grenat pourront vivre cette saison une campagne européenne qui ne se limitera pas à une présence dans les tours préliminaires. Une qualification à Genk prolongera par ailleurs le rêve d’une participation à la phase de poules de la Ligue des Champions avec un troisième tour préliminaire contre les Glasgow Rangers avant le barrage de la fin du mois. Mais pour continuer à croire que le ciel sera sa seule limite, le Servette FC devra livrer une performance XXL. Le 1-1 du match aller l’a démontré: le Racing Genk est une très belle équipe avec à la fois des individualités de grande valeur et un collectif sans faille. "Nous ne pourrons toutefois pas jouer le match retour comme le match aller", prévient René Weiler. En Belgique où il devra composer sans son latéral droit Keigo Tsunemoto et sans le maître à jouer Miroslav Stevanovic, le nouvel entraîneur demandera sans doute à ses joueurs de ne pas se jeter à l’abordage avec la même fougue qu’à Genève. Tenir le score le plus longtemps possible face à un Racing Genk dont le statut de favori entraîne une certaine pression ne serait pas une mauvaise idée. Pour cela, il faudra gommer les erreurs individuelles qui ont coûté la victoire samedi contre Zurich, on veut parler du ballon relâché par Frick sur l’ouverture du score et de la relance catastrophique de la nouvelle recrue Bradley Mazikou sur le 2-0 du FCZ. Avec un Thimothé Cognat à la régie et un Dereck Kutesa de plus en plus tranchant sur son flanc gauche sans oublier bien sûr le duo Bedia-Crivelli, les Genevois sauront se créer des occasions. Il sera toutefois demandé une plus grande efficience dans le dernier geste pour que l'issue de ce match retour soit favorable. Mardi dernier, la réussite n'avait pas vraiment souri aux Grenat avec notamment le poteau de David Douline et le face-à-face perdu par Crivelli.

Sadio Mané part à Al-Nassr Sadio Man�: un an au Bayern et puis s'en va Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER L'international sénégalais Sadio Mané (31 ans) quitte le Bayern Munich après une saison seulement. Il s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Nassr. Selon la presse allemande, le transfert de Sadio Mané en Arabie saoudite s'élève autour d'une trentaine de millions d'euros. Le salaire annuel du Sénégalais avoisinerait les 40 millions d'euros, plus des bonus de 10 millions d'euros en fonction des résultats d'Al-Nassr. "Avec son absence de longue durée, il n'a pas pu s'investir au Bayern Munich, comme nous et comme lui l'avait espéré", a déclaré Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern dans un communiqué. "C'est pourquoi nous avons ensemble voulu qu'il débute un nouveau chapitre de sa carrière, et qu'il prenne un nouveau départ dans un autre club", a-t-il ajouté. A Al-Nassr, Mané - qui avait notamment gagné la Ligue des champions (2019) et la Premier Legue (2020) avec Liverpool - évoluera avec le quintuple Ballon d'or portugais Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017), qui a signé en janvier pour deux saisons. "CR7" a été la première recrue d'envergure de l'offensive menée depuis huit mois par l'Arabie saoudite sur le football mondial.

ATP: Marc-Andrea Hüsler n'y arrive pas Marc-Andrea H�sler: encore une d�faite au 1er tour Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 88) n'y arrive pas. Le Zurichois a pris la porte dès le 1er tour du tournoi ATP 250 de Kitzbühel. Il a été battu 6-7 (5-7) 6-2 6-4 par l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 51). 2023 n'est vraiment pas un bon millésime pour Hüsler. Il a ainsi été éliminé déjà 14 fois dès son entrée en lice dans un tournoi. Dans la station autrichienne, le Zurichois âgé de 27 ans a perdu au 1er tour pour la 4e fois consécutive. Il avait pourtant pris un bon départ dans un match interrompu par la pluie et gagné le set initial au tie-break. Mais il a ensuite perdu le fil de son jeu et subi une deuxième défaite contre Altmaier après celle concédée au 1er tour de Roland-Garros.

L'Angleterre et le Danemark se qualifient pour les 8es Chloe Kelly et ses co�quipi�res ont �cras� la Chine Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER L'Angleterre a validé la première place de son groupe au Mondial féminin, en écrasant la Chine 6-1 à Adélaïde. Ce qui offre aux championnes d'Europe un 8e de finale à leur portée contre le Nigeria. Le Danemark, qui a battu Haïti (2-0) à Perth au même moment, a mis la main sur le deuxième billet qualificatif de la poule D, mais la suite s'annonce plus ardue, face à l'Australie, co-hôte de la compétition. Les Lionnes anglaises ont réussi le carton plein, avec trois victoires en autant de rencontres, ce que seul le Japon avait réussi jusque-là dans le tournoi. Face aux championnes d'Asie, elles ont signé leur succès le plus convaincant. Alessia Russo (4e), Lauren Hemp (26e), Lauren James (41e, 65e), Chloe Kelly (77e) et Rachel Daly (84e) ont marqué. L'Angleterre, qui ambitionne une première étoile mondiale malgré l'absence de plusieurs cadres sur blessures, affrontera le Nigeria, lundi à Brisbane. Il s'agit de la première élimination dès les groupes pour la Chine, en huit participations. Les Danoises ont de leur côté fait le travail contre Haïti, novice dans la compétition, avec des buts de Pernille Harder (21e sur penalty) et Sanne Troelsgaard (90e+10). La marche sera haute, lundi prochain à Sydney, contre l'Australie, qui a terminé lundi en tête de sa poule après un large succès face aux Canadiennes (4-0).

Le CSIO de St-Gall dans un cercle restreint Le CSIO de St-Gall dans un cercle prestigieux Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le CSIO de Saint-Gall fera partie d'un cercle restreint à partir de 2024. Dès cette date, la série du Prix des Nations de saut d'obstacles ne comprendra que quatre étapes. Cette compétition qui s'appelle désormais League of Nations aura deux étapes européennes avec Rotterdam et St-Gall, alors que les deux autres manches se tiendront à Abu Dhabi et Ocala aux Etats-Unis. La finale des huit meilleures nations se déroulera comme les années précédentes à Barcelone. Ces lieux de tournoi sont confirmés pour les années 2024 à 2027. Le nouveau concept vise à rendre la série plus exclusive et plus compréhensible. Ainsi, les dix mêmes nations participeront à tous les tournois de qualification et le prix de la Coupe des Nations passera de 250'000 à 700'000 euros. Saint-Gall organise des Prix des Nations au plus haut niveau depuis 1978. "Le fait que nous puissions continuer à le faire à l'avenir est pour nous une grande reconnaissance de nos performances passées", déclare Nayla Stössel, présidente du comité d'organisation. L'année prochaine, l'événement aura lieu du 30 mai au 2 juin.

Kobel légèrement blessé Gregor Kobel l�g�rement bless� Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Selon un article du journal "Ruhr Nachrichten", Gregor Kobel a subi une légère déchirure lors de la victoire 3-2 du Borussia Dortmund en match amical contre Manchester United. La participation du gardien de l'équipe de Suisse pour le premier match officiel du BVB le 12 août en Coupe d'Allemagne face au TSV Schott Mainz ne serait pas garantie. Une semaine plus tard, Dortmund débute le championnat à domicile contre Cologne.

Un grand Xherdan Shaqiri Xherdan Shaqiri tente d'�viter un tacle du d�fenseur de Puebla"Daniel Arreola. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Xherdan Shaqiri tient la grande forme ! A nouveau buteur, le Bâlois a été le grand artisan de la qualification de Chicago pour les 16es de finale de la Leagues Cup. Après son 3-2 à Minnesota jeudi dernier, le Fire a cueilli le point du nul (1-1) devant les Mexicains de Puebla, victorieux 10-9 de la séance des tirs au but ordonnée en cas de parité. Xherdan Shaqiri, qui a délivré plusieurs « caviars » à ses coéquipiers, a égalisé à la 79e sur un coup franc dévié par le mur qu’il avait lui-même provoqué. L’intervention de Carlos Baltazar à son encontre avait été sanctionnée d’un carton rouge. Chicago recevra l’America ce vendredi en seizième de finale de cette compétition estivale qui réunit des clubs de la MLS et de la Liga MX.

Dominic Lobalu: World Athletics prend son temps Réfugié de guerre installé en Suisse depuis quatre ans, Dominic Lobalu sera-t-il présent aux Mondiaux de Budapest ? Swiss Athletics le souhaite ardemment. La demande de Swiss Athletics d'autoriser Lobalu à représenter la Suisse aux Mondiaux de Budapest (19-27 août), bien qu'il ne possède pas encore le passeport suisse, est toujours en suspens. "World Athletics nous a informés, suite à une demande, que nous ne devions pas nous attendre à une décision avant Budapest", explique Christoph Seiler, président auprès de la fédération nationale. "Nous regrettons beaucoup qu'aucune solution n'ait encore été trouvée pour un athlète de ce niveau. Nous espérons malgré tout toujours une décision positive dans les jours à venir", poursuit-il Depuis quatre ans, Dominic Lobalu, qui a fui le Soudan du Sud, s'entraîne au sein du LC Brühl et fait sensation au niveau international sur le demi-fond: en 2022, il était ainsi numéro 6 mondial sur 5000 m. Son objectif: devenir le premier réfugié à remporter une médaille lors de championnats internationaux. Le potentiel est là, mais pas (encore?) l'autorisation de participer. Aux championnats suisses de Bellinzone, le jeune homme de 24 ans n'a pu prendre part qu'aux séries du 1500 m car il n'a pas droit au titre. Et les compétitions internationales lui sont interdites car il n'est plus accepté dans une équipe de réfugiés... Élevé comme réfugié L'histoire de Lobalu est tragique, et extrêmement complexe en ce qui concerne son éligibilité sur le plan sportif. Né il y a bientôt 25 ans au Soudan du Sud, il a assisté au meurtre de ses parents à l'âge de neuf ans. Il a dû fuir, a grandi en tant que réfugié au Kenya, où il a intégré en 2016 l'Athlete Refugee Team créée deux ans plus tôt, et a quitté ce groupe lors d'une compétition à Genève en 2019. Lobalu a fait ce choix d'une part parce que ce n'était pas lui-même, mais les personnes derrière cette équipe de réfugiés qui encaissaient les primes. D'autre part parce qu'il voulait se construire sa propre vie. Et il y est parvenu. La Suisse ne l'a certes pas reconnu comme réfugié en 2019, car il ne pouvait pas faire valoir de persécution individuelle. Mais en tant que personne admise à titre provisoire, il a connu une parfaite intégration, a désormais le statut de permis B et un emploi stable. En tant qu'athlète, Dominic Lobali se trouve cependant dans une impasse. Il n'obtiendra pas le passeport suisse avant 2031 au plus tôt, et les choses ne fonctionnent plus pour lui à la Fédération internationale car il s'est retiré du prestigieux projet de l'équipe des réfugiés. World Athletics déchiré Tout le monde reconnaît la voie que suit Lobalu, et World Athletics est également tiraillé. Ainsi, la fédération mondiale a attiré l'attention de son membre Swiss Athletics sur le fait qu'un athlète peut, sous certaines conditions, prendre le départ pour un pays même s'il n'en possède pas la nationalité. Swiss Athletics a réagi rapidement et a déposé une demande en ce sens le 6 avril. Mais elle attend toujours une décision, alors que celle-ci devait être prise dans les trois mois (6 juillet). "Je suis déçu par World Athletics", souligne Seiler. "La fédération mondiale nous a montré la marche à suivre, à nous et à l'athlète, mais ne prend pas de décision. Ce n'est pas dans l'esprit du sport" World Athletics a visiblement du mal à réagir, car il s'agit d'un cas sans précédent. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'équipe de réfugiés aura des problèmes de visas et d'image si des athlètes font défection. Il s'agit aussi de questions fondamentales dans le sport: que faut-il pour représenter un pays ? Les nations ont-elles encore un sens dans le sport ? Comment réagirait le CIO ? A qui seraient attribués les médailles et les records gagnés ? Le National Review Panel de World Athletics semble faire traîner les choses, du moins trop pour les championnats du monde de Budapest. Si Swiss Athletics ne reçoit pas de réponse ces jours-ci, la fédération ne pourra pas non plus inscrire Lobalu pour le rendez-vous hongrois.