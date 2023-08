Mujinga Kambundji échoue en demi-finales du 100 m Mujinga Kambundji a Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji ne disputera pas la finale du 100 m aux Mondiaux de Budapest lundi soir. La Bernoise a couru en 11''04 en demi-finales, manquant le top 8 pour 0''04. La championne d'Europe 2023 du 60 m en salle a pourtant réalisé son meilleur chrono de la saison lundi soir. Auteure d'un excellent départ, elle n'est cependant pas parvenue à accélérer suffisamment sur sa deuxième partie de course. Son manque de compétition s'est finalement payé cash. Deuxième Suissesse présente en demi-finales, Géraldine Frey a signé le 24e et dernier chrono (11''28). Le meilleur temps a été réalisé par Shericka Jackson et par Marie-Josée Ta lou, en 10''79. Sha'Carri Richardson (10''84) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''89) seront elles aussi de la partie en finale (21h50). Moser en finale à la perche Angelica Moser a par ailleurs décroché son ticket pour la finale du concours à la perche, prévue mercredi soir. La Zurichoise a franchi la barre qualificative (4m65) dès sa première tentative, signant ainsi sa meilleure performance de la saison. Elle avait pourtant eu besoin de trois essais à 4m60.

Transferts: Pflücke quitte Servette pour Malines Patrick Pfl�cke: cap sur la Belgique Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Patrick Pflücke (26 ans) quitte Servette. Le gaucher allemand s'est engagé pour trois ans avec le FC Malines, en Belgique. Il évoluait dans le club genevois depuis l'été 2022 après un passage aux Pays-Bas avec Roda JC. Le milieu offensif avait inscrit six buts la saison dernière avec les Grenat. Dans le championnat actuel, il avait sauvé le nul pour son équipe sur un coup franc dans les arrêts de jeu à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy lors de la 3e journée de Super League.

110 m haies: Jason Joseph en finale Jason Joseph peut toujours r�ver d'une m�daille mondiale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies lundi à 21h40 aux Mondiaux de Budapest. Le Bâlois de 24 ans s'est qualifié au temps, décrochant le 8e et dernier ticket en 13''25. Le champion d'Europe du 60 m haies en salle a frisé la correctionnelle en demi-finales. Auteur d'un mauvais départ, il a produit son effort sur les 2-3 dernières haies pour arracher sa place en finale. Mais l'essentiel est là avec cette première finale mondiale. Le meilleur temps des demi-finales a été l'oeuvre de Grant Holloway, en 13''02. Derrière l'Américain, double tenant du titre mondial, tout semble possible: 2e des demi-finales, le Français Sasha Zhoya a couru en 13''15, alors que Jason Joseph a déjà réalisé deux fois 13''10 cette saison.

400 m haies: Bonvin éliminé en demi-finales Julien Bonvin s'est logiquement arr�t� en demi-finales Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Julien Bonvin n'a pas signé d'exploit en demi-finales du 400 m haies aux Mondiaux de Budapest. Huitième de sa série, le Valaisan de 24 ans a connu l'élimination. Auteur d'un bon départ et d'une bonne première moitié de course, Julien Bonvin a manqué d'énergie sur le final. Le 7e des Championnats d'Europe 2022 n'a pu faire mieux que 49''75 lundi soir, alors qu'il avait couru en 49''19 la veille lors des séries. Seul athlète présent dans ces demi-finales à n'être pas encore passé sous les 49 secondes, Julien Bonvin n'a toutefois aucun regret à avoir. Il aurait dû réussir 48''38 pour passer en finale, alors que son record personnel est de 49''10. Engagée dans la première série du 400 m haies dames au côté de l'ex-recordwoman du monde Dalilah Muhammad, Yasmin Giger est par ailleurs passée à côté de sa course. La Thurgovienne n'a pu faire mieux que 56''16, à 0''91 de son record personnel. Elle a terminé 27e de ces séries, manquant les demi-finales (top 24) pour 0''87.

France: Henry nouveau sélectionneur des Espoirs Thierry Henry: sur le banc des Fran�ais pour les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Thierry Henry (46 ans) a été nommé sélectionneur des Espoirs et de l'équipe de France olympique. L'ancien attaquant aura la mission de faire briller les Bleus lors des JO de Paris en 2024. Henry, légende d'Arsenal, succède à Sylvain Ripoll. L'été prochain lors des JO à domicile, il pourrait diriger Kylian Mbappé puisque le champion du monde 2018 a à plusieurs reprises clamé son "rêve" de disputer les Jeux olympiques, un souhait appuyé par la FFF. Henry faisait partie d'une liste de quatre candidats, comprenant également Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, postulants pour remplacer Sylvain Ripoll. Celui-ci avait été limogé après l'élimination des Bleuets en quarts de finale de l'Euro 2023 face à l'Ukraine (3-1). Reconversion moins réussie Par son palmarès et son aura, Henry, champion du monde (1998) et d'Europe (2000) avec l'équipe de France, va forcément offrir une très grande visibilité médiatique à la sélection Espoirs qui, outre Paris 2024, aura pour tâche d'obtenir son billet pour l'Euro 2025. Le premier match des qualifications est prévu le 11 septembre en Slovénie après un amical, le 7 septembre contre le Danemark à Nancy. Mais si l'ancien attaquant (51 buts en 123 sélections en bleu) a connu une immense carrière de joueur, sa reconversion en tant qu'entraîneur principal a été beaucoup moins réussie jusque-là. Sa première expérience à Monaco n'a duré que trois mois et demi, entre octobre 2018 et janvier 2019. Il a ensuite été nommé à la tête de l'Impact Montréal en MLS en novembre 2019 mais il finira par démissionner en février 2021 sans résultats probants. Il a aussi été à deux reprises l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de Belgique (2016-2018, 2021-2022) avec laquelle il est arrivé en demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

Olga Carmona a vécu des montagnes russes émotionnelles La joie avant la tristesse pour Olga Carmona Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Olga Carmona a vécu des montagnes russes émotionnelles dimanche. La capitaine a mené l'Espagne à la victoire en Coupe du monde, alors que son père était décédé avant la finale. Auteure du but qui a offert le titre à la Roja lors de la finale du Mondial contre l'Angleterre (1-0), Olga Carmona (23 ans) a appris un peu plus tard que son père était décédé. "Je ne vous remercierai jamais assez pour tout votre amour. Hier a été le meilleur et le pire jour de ma vie", s'est exprimée lundi la joueuse du Real Madrid sur le réseau social X (anciennement Twitter), après avoir reçu le soutien de tout un pays. "Je sais que tu aimerais me voir profiter de ce moment historique, alors je serai avec mes coéquipières, pour que, où que tu sois, tu saches que cette étoile est aussi la tienne, papa", a également écrit Carmona. Les championnes du monde devaient être honorées lundi soir lors d'une fête de célébration avec les fans à Madrid

Granit Xhaka - déjà - dans le onze idéal du "Kicker" Granit Xhaka a parfaitement lanc� sa saison en Bundesliga. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Granit Xhaka n’a pas raté son grand retour en Bundesliga. Le demi du Bayer Leverkusen figure dans le onze idéal du "Kicker" de la première journée de Bundesliga. Samedi lors du succès 3-2 devant Leipzig, Granit Xhaka a touché 57 ballons pour un taux de réussite de 85 % dans ses passes. Il s'est imposé d'entrée de jeu comme le dépositaire du jeu de l'équipe dirigée par Xabi Alonso. Ce samedi, le capitaine de l’équipe de Suisse affrontera le Borussia Mönchengladbach, son ancienne équipe, dans un derby du Rhin qui peut permettre au Bayer Leverkusen de s’affirmer comme l’un des grands outsiders du championnat.

Chicago et Xherdan Shaqiri battus à domicile Une d�faite malheureuse pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Après trois victoires de rang juste avant la pause estivale, Xherdan Shaqiri et Chicago sont tombés de haut. Le Fire s’est incliné 3-1 à domicile devant Orlando après avoir pourtant ouvert le score. Seulement, Chicago devait encaisser trois buts en l’espace de 18 minutes pour perdre la main dans une rencontre qu’il avait pourtant fort bien maîtrisée. Toujours aussi inspiré, Xherdan Shaqiri avait, ainsi, délivré une ouverture magnifique en première mi-temps pour l’avant-dernière passe d’un but qui devait être annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres... Malgré cette défaite, Chicago reste du bon côté de la barre avec sa neuvième place. Un résultat samedi en Californie face au Los Angeles Galaxy est toutefois fort souhaitable. A l’Ouest, Stefan Frei et Roman Bürki ont connu des fortunes diverses. De retour dans la cage après une blessure au doigt, Stefan Frei s’est incliné 2-0 à domicile avec Seattle face à Atlanta. Quant à Roman Bürki, il a fêté une victoire 6-3 devant Austin dans une rencontre où il était apparemment interdit de défendre. Avec cette 14e victoire en 24 rencontree, la nouvelle franchise s’envole en tête de la Conférence.

Une revanche pour Novak Djokovic Novak Djokovic: l'une de ses plus belles victoires. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Novak Djokovic tient sa revanche. Un mois et demi après sa défaite en finale de Wimbledon, le Serbe a rendu à Carlos Alcaraz la monnaie de sa pièce. A Cincinnati, Novak Djokovic a cueilli un... 39 titre en Masters 1000, le 95e de sa carrière, à la faveur de son succès 5-7 7-6 (9/7) 7-6 (7/4) en finale sur le joueur de Murcie. Mené d’un set et d’un break, il a écarté une balle de match à 6/5 au jeu décisif du deuxième set pour s’imposer finalement après 3h49’ de jeu. Cette finale dans l’Ohio fut la plus longue de l’histoire de l’ATP Tour pour une rencontre en trois sets. "C’est complètement fou. Il n’y a rien d’autre à dire, glisse Novak Djokovic. Ce fut sans aucun doute l’un des matches les plus durs et les plus excitants de ma carrière." Novak Djokovic a revu la lumière grâce à un break au huitième jeu du deuxième set alors que Carlos Alcaraz semblait s'envoler vers la victoire. Il sauvait la balle de match dans le tie-break sur un enchaînement service-coup droit. Dans le jeu décisif du troisième set, Carlos Alcaraz a dû composer avec des crampes à la main droite. Comme lors de la demi-finale perdue face à ce même adversaire, le protégé de Juan Carlos Ferrero a été trahi par son physique. Dimanche à Cincinnati, Novak Djokovic a remporté son 1069e match sur le Circuit pour dépasser Rafael Nadal et Ivan Lendl. Il lui reste désormais à surpasser Jimmy Connors (1274) et Roger Federer (1251). Mais dans l’immédiat, il espère en cueillir sept de plus à partir de lundi prochain à à New York pour cueillir un 24e titre du Grand Chelem. Tenant du titre à Flushing Meadows, Carlos Alcaraz sera, bien sûr, encore l’adversaire à battre... On en salive déjà.

Jason Joseph et Mujinga Kambundji doivent se sublimer Jason Joseph, sur 110 m haies, et Mujinga Kambundji, sur 100 m, devront se sublimer pour espérer se hisser en finale lundi aux Mondiaux de Budapest. Le Bâlois et la Bernoise disputeront leur demi-finale à 20h05 et à 20h35, lundi également. Huitième dans la liste des engagés sur 110 m haies, Jason Joseph ne s'est guère montré convaincant en séries (13e en 13''38). Le champion d'Europe 2023 du 60 m haies en salle devra probablement titiller voire battre son record national (13''10) pour atteindre une finale prévue lundi à 21h40. Finaliste sur 100 m aux JO 2021 (6e) et aux Mondiaux 2022 (5e), Mujinga Kambundji a en revanche maîtrisé son sujet en séries (11e en 11''08). La Bernoise devra sans doute courir en moins de 11'' pour être de la partie en finale à 21h50. Pour Géraldine Frey, l'objectif des demi-finales est d'aller chercher son record personnel (11''18). La soirée de lundi démarrera avec les qualifications de la perche féminine. La Zurichoise Angelica Moser, récente gagnante des Jeux universitaires avec 4m62, vise une place en finale. Yasmin Giger entrera quant à elle en lice sur 400 m haies (séries dès 18h50), une discipline dans laquelle le Valaisan Julien Bonvin disputera les demi-finales dès 19h33.

Lyles roi du sprint, médaille historique pour Tebogo Noah Lyles est le nouveau champion du monde du 100 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noah Lyles est l'homme le plus rapide de la planète. L'Américain de 26 ans est devenu champion du monde du 100 m dimanche à Budapest, un an après avoir conquis le titre sur 200 m à Eugene. Autoproclamé favori, Noah Lyles a tenu parole. Le troisième performeur de l'histoire sur 200 m (19''31) s'est imposé en 9''83, signant son meilleur temps sur la rectiligne malgré un départ timide. Il égale aussi le meilleur chrono de l'année pour offrir à la Team USA son quatrième titre mondial d'affilée sur 100 m. Derrière Noah Lyles, les autres places sur le podium se sont jouées au millième près. Le Botswanais Letsile Tebogo (2e), le Britannique Zharnel Hughes (3e) et le Jamaïcain Oblique Seville (4e) ont en effet tous réalisé 9''88! Seville est éjecté de la "boîte" pour trois millièmes, alors qu'un millième sépare Tebogo et Hughes... Historique pour Tebogo Letsile Tebogo (20 ans) et Zharnel Hughes (28 ans) ont décroché une médaille qui fera date. Rival no 1 de Noah Lyles sur 200 m, le Botswanais a offert à l'Afrique son premier podium de l'histoire dans un 100 m masculin. Le Britannique est, lui, le premier Européen à conquérir une médaille mondiale sur 100 m depuis 2003. Cette finale s'est déroulée sans le tenant du titre Fred Kerley et le champion olympique 2021 Marcell Jabobs, tous deux éliminés en demi-finales deux heures plus tôt. Mais si l'échec de l'Italien était attendu, celui de l'Américain l'était beaucoup moins: Kerley, qui faisait partie des favoris, a échoué à 0''01 du top 8. Triplé pour Cheptegei Second temps fort de cette soirée des extrêmes, le 10'000 m messieurs a vu le sacre du patron Joshua Cheptegei. L'Ougandais de 26 ans, détenteur du record du monde (26'11''00), s'est offert un troisième titre mondial consécutif sur la distance en 27'51''42. Il n'avait pourtant pas couru de 10'000 m jusqu'ici cette saison... Katarina Johnson-Thompson a par ailleurs conquis de haute lutte son deuxième titre mondial à l'heptathlon, après celui glané en 2019 à Doha. La Britannique (6740 points) a résisté aux assauts de l'Américaine Anna Hall, qu'elle a devancée de 20 points à l'issue d'un 800 m dans lequel elle a signé un record personnel (2'05''63).

100 m: pas de finale pour le tenant du titre Fred Kerley a �t� �limin� en demi-finales du 100 m Image: KEYSTONE/EPA/Szilard Koszticsak Fred Kerley, tenant du titre, a été éliminé dès les demi-finales du 100 m aux Mondiaux de Budapest. L'Américain a dû se contenter de 10''02, à 0''01 du huitième et dernier qualifié Ferdinand Omanyala. Le meilleur temps des demi-finales a été l'oeuvre d'un autre Américain, Noah Lyles (9''87), devant son compatriote Christian Coleman (9''88) et le Jamaïcain Oblique Seville (9''90). Un seul Européen sera de la partie en finale à 19h10, le Britannique Zharnel Hughes (4e des demi-finales en 9''93). Fred Kerley, qui faisait de nouveau partie des favoris, s'est classé seulement troisième de sa demi-finale alors que les deux premiers se qualifiaient à la place. Le champion olympique en titre, l'Italien Marcell Jacobs, a également été éliminé en demi-finales.

Bâle et Lucerne faciles, St-Gall transpire Le B�lois Taulant Xhaka console le portier de St-Balise, Robin Pabioni. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les clubs de Super League engagés dimanche dans le 1er tour de la Coupe de Suisse ont tous passé l'écueil. Bâle et Lucerne ont cartonné, tandis que St-Gall ne s'est imposé que 2-1 à Widnau. Le FC Saint-Blaise a pu croire en un exploit face à Bâle durant une vingtaine de minutes. Six minutes après l’ouverture du score de Milar (9e), les Neuchâtelois ont su exploiter leur première occasion grâce à Nolan Toitot bien lancé en profondeur par Fraga. Ce but historique, le premier du club face à une équipe de l’élite, a poussé les Rhénans à se montrer davantage tranchants. Les buts sont alors tombés comme des fruits mûrs pour un FCB, toujours convalescent. Malgré l’ampleur du score (8-1), la fête fut toutefois belle dans un stade des Fourches garni par 3600 spectateurs, record du club. Lucerne n'a pas fait de détail face au club saint-gallois de 2e ligue de Winkeln. Trois jours après une élimination douloureuse en Conference League contre Hibernian, les Lucernois se sont imposés 6-0 avec six buteurs différents dont le grand espoir Lars Villiger et l'ancien Stadiste Teddy Okou. Quatrième de Super League, le FC St-Gall a failli connaître une sortie de route face à son voisin Widnau (2e i). Les joueurs de Peter Zeidler ont été menés jusqu'à la 52e minute avant que Abdoulaye Diaby n'égalise. Chadrak Akolo a inscrit le but de la délivrance à la 71e. Leader de Challenge League, Neuchâtel Xamax a tenu son rang avec un ample succès 8-0 sur le terrain de Petit-Huningue, modeste club bâlois de 3e ligue.

Bagnaia s'impose en Autriche et s'échappe au championnat Francesco Bagnaia a connu un week-end parfait en Autriche. Image: KEYSTONE/AP/Bradley Collyer L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté en patron le Grand Prix d'Autriche, dixième manche de la saison de MotoGP, dimanche sur le Red Bull Ring. Le champion du monde en titre, impérial tout au long du week-end où il a réalisé le triplé pole position/succès en sprint/victoire en course, a devancé comme la veille le pilote sud-africain Brad Binder (KTM), tandis que l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) s'est adjugé la troisième place. Bagnaia, qui a décroché la 16e victoire de sa carrière dans la catégorie reine, la cinquième en dix Grands Prix cette année, s'échappe encore un peu plus en tête du classement provisoire du championnat du monde puisqu'il possède désormais 62 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), septième dimanche, et 69 sur Bezzecchi. "Sincèrement, je m'attendais à avoir plus de rythme, mais les conditions étaient difficiles pour tout le monde. On a réussi à trouver notre rythme ensuite pour faire les chronos que l'on espérait et tout s'est bien passé. je suis vraiment ravi", a déclaré le Turinois. Parti en tête, l'Italien de 26 ans n'a jamais lâché les commandes de la course et s'est imposé sans trembler avec plus de cinq secondes d'avance. Il reste désormais sur trois victoires et deux places de dauphin lors des cinq derniers Grands Prix et semble intouchable dans la lutte pour le titre mondial.