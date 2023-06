Mujinga Kambundji se spécialise ++ Bienne tient son nouveau coach

La championne d'Europe 2022 du 200 m et 2023 du 60 m en salle a décidé "le coeur lourd" de renoncer à courir sur 200 m et sur le relais 4x100 m en 2023. Ses douleurs au pied gauche ont diminué grâce à diverses thérapies, mais elles se font toujours ressentir dès qu'elle rentre ou sort à pleine vitesse d'un virage.

Le Hart Trophy décerné au meilleur joueur de la NHL est revenu pour la troisième fois après 2017 et 2021 à Connor McDavid. Auteur de 153 points (64 buts/89 assists), le centre d'Edmonton est le premier attaquant à passer le seuil des 150 points depuis Mario Lemieux en 1996. Il a devancé David Pastrnak (Boston) et Matthew Tkachuk (Florida).

Le Français d'origine ivoirienne a été décisif dans la promotion du SLO dans l'élite. Le milieu droit a notamment marqué un but et donné trois assists dans le barrage contre Sion. En championnat, ce petit gabarit de 1m65 avait inscrit 19 réussites en 32 matches.

Aux Young Boys, le no 10 de la sélection est monté en puissance pour s'affirmer jusqu'à présent comme l'un des joueurs les plus brillants de cet Euro. Même s'il place le collectif au-dessus de tout le reste, Kastriot Imeri reconnaît être "content d'avoir le niveau". On lui demandera de l'élever encore d'un cran pour que l'aventure de l'équipe de Suisse dans cet Euro M21 se prolonge au-delà du match de mercredi.

Avec ses 22 sélections, le Genevois est l'un des plus anciens de cette sélection des M21 qui jouera son destin mercredi face à la France. "Je me considère comme un leader. Il est important de le montrer sur le terrain", dit-il.

"Je suis certain que beaucoup de personnes ont suivi ce qui m'est arrivé depuis mon accident et tout ce que j'ai dû traverser pour relever le plus grand défi de ma vie. Faire partie de l'équipe pour le Tour me rassure (sur le fait) que je suis sur le chemin du retour vers mon meilleur niveau", a-t-il dit.

Il a salué "le caractère et la résilience" d'Egan Bernal, ainsi que "les efforts extraordinaires qu'il a accomplis pour revenir au premier plan". "Evidemment, en tant qu'ancien vainqueur, il apportera son expérience de la course et son attitude de vainqueur au groupe", a-t-il ajouté.

Madrid a acheté l'international anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund pour plus de 100 millions d'euros plus tôt en juin, tandis que Kroos, Ceballos, Camavinga, Tchouameni et Valverde se bousculent pour les places.

"On a un très bon groupe, l'opposition sera rude mais ce sera toujours le cas dans les plus grandes courses. On va sur le Tour pour délivrer un bon show et bien sûr viser la victoire", a commenté Pogacar dans le communiqué d'UAE annonçant l'effectif pour le Tour.

Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, aura également à ses côtés son fidèle sherpa, le Polonais Rafal Majka, le rouleur danois Mikkel Bjerg, le grimpeur autrichien Felix Grossschartner, l'Espagnol Marc Soler, l'Italien Matteo Trentin et le Norvégien Vegard Stake Laengen.

Il a effectué ce choix "lui-même", après avoir consulté son entourage le plus proche, le staff médical qui le suit au quotidien, mais aussi plusieurs cadres de l'équipe de France et son entraîneur, lors d'une visoconférence samedi, selon L'Equipe.

"J'espère que les gens comprendront. (...) L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire", a ajouté le géant tricolore (2,24 m), à deux jours de l'annonce par le sélectionneur Vincent Collet du groupe retenu pour le Mondial.

L'ancien joueur des Metropolitans 92 a jugé ce choix tout à la fois "irrévocable" et "frustrant", en soulignant qu'une participation au prochain Mondial, du 25 août au 10 septembre en Asie, aurait signifié un total de "170 matches en 24 mois", en y incluant la saison à venir et les Jeux olympiques de Paris-2024.

Les autres ténors du circuit ont bien du mal à suivre: le Russe Daniil Medvedev reste confortablement installé au 3e rang, devant le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas, mais à plus de 1500 points du duo de tête.

Il y a cependant des raisons d'espérer. Zeki Amdouni marche, en effet, toujours sur l'eau et Kastriot Imeri peut, à tout moment, réussir le geste qui change tout. Si Dan Ndoye et Fabian Rieder peuvent toujours les épauler et si l'arbitrage est un peu plus juste que celui du Suédois Al-Hakim face à l'Italie, ce France - Suisse, joué d'avance sur le papier, ne le sera peut-être pas sur le terrain.

La plus belle occasion pour le 3-3 fut toutefois pour Darian Males à la 74e. Lancé par Dan Ndoye, le Bâlois devait se présenter seul face au gardien Marco Carnesecchi. Mais il ne cadrait pas au plus grand désespoir de ses coéquipiers. Il ne s'est fallu d'un rien pour que cette sélection des M21 ne signe la remontada la plus belle et la plus improbable de son histoire.

A défaut de s'appuyer sur une défense qui tienne vraiment la route, la Suisse peut compter sur ses individualités pour rendre parfois possible l'impossible. Sa réaction en seconde période fut, en effet, de toute beauté. Kastriot Imeri sonnait la révolte à la 47e sur une frappe aussi soudaine qu'imparable. Cinq minutes plus tard, Zeki Amdouni, la nouvelle arme fatale du football suisse, surgissait sur un service de Fabian Rieder pour inscrire le but de l'espoir. Les deux Genevois étaient ensuite victimes d'un arbitrage un brin partial avec deux fautes à leur encontre qui auraient dû offrir deux penalties si la VAR avait été de la partie. Mais on le sait, elle ne sera effective qu'à partir des quarts de finale...

Face à une équipe avide de revanche après avoir été lésée par l'arbitrage lors de sa défaite 2-1 devant la France, la Suisse a accusé trop de largesses défensives pour obtenir le résultat qui lui aurait permis de faire un pas vers les quarts de finale. Les coupables ont très vite été découverts: Becir Omeragic et Amir Saipi sur l'ouverture du score de Lorenzo Pirola à la 6e, Omeragic encore sur le 2-0 de Wilfried Gnonto à la 14e et Lewin Blum sur le 3-0 de Fabiano Parisi dans le temps additionnel d'une première mi-temps aux allures de cauchemar.

Premier titre pour Marc Hirschi

Marc Hirschi s'est montr� le plus rapide d'un groupe de six coureurs. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Marc Hirschi a triomphé aux Championnats de Suisse sur route à Wetzikon. Le Bernois fête son premier titre national en élite.

Près de cinq ans après son titre mondial chez les M23, Marc Hirschi pourra à nouveau revêtir un maillot de champion, celui à la croix blanche sur fond rouge. Le Bernois de l'équipe UAE Emirates fête son premier titre national dans l'élite après ses deux sacres juniors (2015 et 2016) et l'or du contre-la-montre (2017) chez les M23.

Sous une chaleur accablante dans la banlieue zurichoise, Hirschi s'est montré le plus rapide d'un groupe de six coureurs au moment de franchir l'arrivée. Au sprint après une course de 151,9 km et de 2500 m de dénivelé, il a devancé les deux Valaisans Antoine Debons et Simon Pellaud. Mauro Schmid, Stefan Küng et Sébastien Reichenbach ont pris les trois places suivantes.

Le tenant du titre Robin Froidevaux de l'équipe Tudor, majoritaire en nombre, a abandonné après six des sept tours. Le Vaudois avait longtemps ouvert la route en compagnie de son coéquipier Roland Thalmann et de Fabian Lienhard (Groupama). Bien que le groupe de tête comprenait sur la fin deux autres coureurs de Tudor avec Reichenbach et Pellaud, l'équipe de Fabian Cancellara n'a pas réussi à décrocher le titre.