Murat Yakin a évité l'accident industriel ++ Becky Sauerbrunn forfait

Tour de Suisse: plusieurs équipes s'en vont Silvan Dillier est l'un des trois Suisses encore en course Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Trois coureurs suisses restent dans le peloton pour la 7e étape de la Boucle nationale. Au lendemain du décès de Gino Mäder, seuls Silvan Dillier, Stefan Bissegger et Reto Hollenstein continuent. Quatre autres Helvètes, dont les équipes ont décidé de continuer le Tour de Suisse, ont renoncé de manière individuelle. Parmi eux figure le Thurgovien Stefan Küng, vainqueur du contre-la-montre à Einsiedeln et qui figurait parmi les favoris du chrono final dimanche. Trois formations ont pris la décision de quitter la course. Il s'agit de Bahrain-Victorious, l'équipe dans laquelle évoluait Gino Mäder, de la formation suisse Tudor Pro Cycling et des Belges d'Intermarché-Circus-Wanty.

Murat Yakin a évité "l'accident industriel" Murat Yakin: un coup de chaud tout de m�me � Andorre. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Andorre a marqué sur sa seule occasion... Heureusemernt, nous sommes parvenus à tenir le résultat !" Comme Vladimir Petkovic en 2016, Murat Yakin n'est pas passé loin de "l'accident industriel". "J'espérais insuffler un nouvel élan avec les changements opérés à l'heure de jeu. Cela ne s'est malheureusement pas produit",, regrette Murat Yakin. Sans les nommer ouvertement, le sélectionneur relevait les insuffisances d'Andi Zeqiri, de Renato Steffen et de Steven Zuber. Les trois entrants ont déçu. "Ils ne sont pas vraiment parvenus à combiner", souffle Murat Yakin, "Mais nous ne devons pas oublier que l'adversaire sait défendre. Et que notre première mi-temps fut vraiment très bonne, poursuit le Bâlois. Même si nous avons parfois manqué de patience, je pense que notre soirée a été bonne avec ce troisième succès en trois matches." Le quatrième est espéré lundi face à la Roumanie à Lucerne dans un stade à guichets fermés. L'équipe volera sur Bâle ce samedi avant de rejoindre Lucerne par la route.

La capitaine américaine Becky Sauerbrunn forfait Pas de Mondial pour Becky Sauerbrunn Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Becky Sauerbrunn ne participera pas au Mondial féminin qui débutera le 20 juillet. La capitaine des Etats-Unis, doubles champions du monde en titre, souffre d'une blessure à un pied. La défenseuse de 38 ans a ressenti au début du mois, lors d'un match du championnat national féminin avec son équipe des Portland Thorns, les effets d'une blessure contractée en avril, ont indiqué plusieurs sources citées vendredi par la chaîne ESPN et le site The Athletic. Becky Sauerbrunn compte 216 sélections avec l'équipe nationale américaine avec laquelle elle a remporté la Coupe du monde à deux reprises, en 2015 au Canada et en 2019 en France. Elle a aussi contribué à la conquête de l'or olympique à Londres en 2012 et a fait partie de l'équipe qui s'était classée 3e aux JO de Tokyo.

Fowler seul aux commandes Rickie Fowler est seul en t�te de l'US Open apr�s 2 tours Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Rickie Fowler a conservé la tête vendredi à l'issue du deuxième tour de l'US Open à Los Angeles. Il possédait un coup d'avance sur Wyndham Clark et deux sur le duo Rory McIlroy-Xander Schauffele. L'Américain, en quête de son premier titre en Majeur, a rendu une carte de 68 (-10 au total) après son parcours record de la veille (62). Malgré six bogeys commis (huit birdies), il a bouclé le deuxième tour seul en tête. Juste derrière lui, Wyndham Clark, vainqueur le mois dernier de son premier tournoi sur le circuit PGA, a signé un 67 (-9), et devance le duo Rory McIlroy-Xander Schauffele, sur la troisième marche du podium à -8. Le no 1 mondial Scottie Scheffler est dans le coup (8e à -5). Tout le contraire du no 2 Jon Rahm (49e), qui, avec une carte de 73 (+2 au total), n'était qu'à un seul coup de rater le cut.

La course reprend samedi, en accord avec la famille de Gino Mäder Le Tour de Suisse reprendra samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après le décès accidentel de Gino Mäder, le Tour de Suisse reprendra samedi. La décision a été prise en accord avec sa famille, ont annoncé les organisateurs vendredi peu avant minuit. Après avoir consulté les équipes et les coureurs ainsi que l'ensemble du staff du Tour de Suisse, la direction a décidé de poursuivre ce TdS masculin. La 7e et avant-dernière étape, de Tübach à Weinfelden, sur 183,5 km, se déroulera comme prévu, à une nuance près: le chronométrage en vue du classement général sera effectué sur le dernier circuit en côte, à 18,8 km de l'arrivée. Le contre-la-montre de 25,7 km du dimanche, de St-Gall à Abtwil, se déroulera également en mode course. Outre les équipes et les coureurs, la famille de Gino Mäder s'est donc également prononcée en faveur de la poursuite du Tour de Suisse. "Après avoir consulté toutes les personnes concernées, nous soutenons unanimement cette décision en tant que direction et essayons d'organiser les deux dernières étapes de la course masculine dans un cadre approprié", a déclaré le directeur du Tour Olivier Senn, qui a par ailleurs confirmé la tenue dès samedi du Tour de Suisse féminin.

Mort de Gino Mäder: le Tour de Suisse se poursuit La septi�me �tape du Tour de Suisse aura bien lieu samedi entre T�bach � Weinfelden (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tour de Suisse va aller jusqu'à son terme dimanche, malgré la mort du cycliste suisse Gino Mäder, ont annoncé les organisateurs vendredi soir. En revanche, l'équipe Bahrain-Victorious, dont faisait partie Mäder, "se retirera du Tour de Suisse et ne participera pas à la course de demain", ont-ils précisé. La décision a été prise "en concertation avec la famille de Gino Mäder" et "après avoir consulté les équipes et les coureurs ainsi que l'ensemble du staff du Tour de Suisse". La septième étape samedi doit mener les coureurs de Tübach à Weinfelden (184 km). Le premier coureur à passer la ligne sera déclaré vainqueur, mais "le chronométrage pour le classement général aura lieu 18,8 kilomètres avant l'arrivée", soit juste après la dernière ascension du jour, ont ajouté les organisateurs. La huitième et dernière étape se déroulera dimanche normalement sous forme de contre-la-montre entre Saint-Gall et Abtwil (26 km). Quant au Tour de Suisse des femmes, il est maintenu et débutera comme prévu le samedi 17 juin. Vendredi à la mi-journée, l'équipe Bahrain-Victorious avait annoncé le décès de son grimpeur Gino Mäder des suites de sa lourde chute la veille lors d'une descente à la fin de la cinquième étape.

"Retenir les 3 points, pas la manière !"" Le soulagement de Granit Xhala et de Manuel Akanji au coup de sifflet final. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Retenir les trois points, pas la manière !" Tel était le message délivré par les joueurs de l'équipe de Suisse au micro de la RTS au coup de sifflet final à Andorre-la-Vieille. "Nous n'avons pas été à la hauteur en seconde période", avoue ainsi Denis Zakaria. Le Genevois plaide coupable puisque c'est lui qui a provoqué le coup-franc qui a amené le but adverse. "Nous devrons faire mieux lundi contre la Roumanie, sinon cela ne va pas passer", remarque-t-il avec justesse. Auteur du 2-0, Zeki Amdouini souligne la difficulté de toujours trouver les espaces face à une défense à cinq. "Nous y sommes parvenus en première période. Après ce fut plus difficile", admet-il. Quant à son but, le Genevois insiste sur la qualité de l'offrande de Xherdan Shaqiri. "Quand il rentre sur son pied gauche, c'est pour servir le plus souvent dans l'axe. J'ai su anticiper", explique le nouveau buteur de la sélection. Enfin Manuel Akanji a reconnu avoir eu du mal à terminer la rencontre en raison de la fatigue. "Ce ne fut pas le match durant lequel j'aurais couru le plus dans ma carrière. Mais la seconde période fut vraiment éprouvante, lâche-t-il. Heureusement, nous sommes parvenus à tenir le score."

La Suisse seule en tête de son groupe Zeki Amdouni a encore frapp�. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Il n'y a pas eu de mauvais film à Andorre-la-Vieille. Face à la sélection de la Principauté, la Suisse a fait le job, sans grand génie il est vrai. La formation de Murat Yakin s'est chichement imposée 2-1 devant l'équipe la plus faible du Groupe I dans ce tour préliminaire de l'Euro 2024. Avec ce troisième succès en trois rencontres, elle a pris seule la tête du classement avec 2 points d'avance sur la Roumanie qu'elle accueillera lundi à Lucerne. Les Roumains ont été tenus en échec 0-0 au Kosovo alors que dans le troisième match du groupe Israël a battu le Bélarus 2-1 dans le huis clos de Budapest. Avec Manuel Akanji titularisé pour sa cinquantième sélection quatre jours seulement après avoir participé à la parade de la victoire enivrante de Manchester City aux côtés de trois joueurs romands - Edimilson Fernandes, Denis Zakaria et Zeki Amdouni -, la Suisse a entamé le match comme elle devait le faire. A la 7e, Ruben Vargas trouvait Remo Freuler dans la profondeur pour l'ouverture du score. La septième réussite en sélection du Zurichois a finalement été accordée par la VAR après un hors-jeu inexistant signalé par le linesman. Faits pour vivre ensemble Face à un adversaire incapable de porter le ballon dans les trente mètres adverses, la Suisse n'a pas vraiment tardé pour doubler la mise. A la 32e, Xherdan Shaqiri trouvait Amdouni pour une action d'école imparable. Une action qui dit que le Bâlois et le Genevois sont faits pour vivre ensemble. Même si plus de neuf ans les séparent, les deux hommes n'ont pas tardé à parler le même langage. Zeki Amdouni a, ainsi, inscrit son troisième but en trois matches dans cette campagne. En l'absence de Breel Embolo, il s'est affirmé comme l'attaquant no 1 de Murat Yakin. Lorsque le Monégasque sera de retour aux affaires, Murat Yakin devra peut-être faire face à des choix déchirants. D'autant plus que Shaqiri, sur le flanc au mois de mars, est revenu aux affaires avec toujours cette même faculté de forcer la décision à tout moment. Son caviar à Amdouni fut magnifique. Celui adressé à Granit Xhaka juste avant la pause le fut tout autant. Malheureusement, le capitaine devait trop croiser sa tête. Une apathie bien coupable A l'heure de jeu, Murat Yakin sifflait la fin du bal pour Shaqiri et Amdouni. Au coeur d'une seconde période jouée sur un mode bien mineur, le sélectionneur entendait avec une certaine sagesse préserver ses deux joyaux. Il y a le match de lundi contre la Roumanie qui se profile et aussi, pour Amdouni, la phase de l'Euro M21 qui débutera jeudi. Les sorties du Bâlois et du Genevois ont peut-être fait croire à leurs coéquipiers que la messe était dite. Au fil des minutes, l'équipe perdait un peu de son allant, de son envie et de son discernement. Le but de l'honneur d'Andorre de la 67e du capitaine Marcio Vieira n'est ainsi pas tombé de nulle part. Le joueur de 38 ans a coupé au premier poteau pour battre Gregor Kobel de la tête. A l'image de Granit Xhaka qui avait levé le bras bien tôt pour réclamer un hors-jeu, les défenseurs suisses ont témoigné d'une apathie bien coupable. Ils ne devaient toutefois plus être mis à l'épreuve jusqu'à la fin du match. Comme en 2016, la Suisse a gagné 2-1 à Andorre-la-Vieille. Mais comme en 2016, sa note artistique ne fut pas vraiment éblouissante.

Andy Murray ferme la porte à Dominic Stricker Dominic Stricker n'a pas stopp� Andy Murray. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Dominic Stricker (ATP 117) n'est pas parvenu à stopper le rush d'Andy Murray sur le gazon. Le Bernois a été battu 7-6 (7/2) 7-5 par l'Ecossais en quart de finale du Challenger de Nottingham. Victorieux dimanche dernier du Challenger de Surbiton, Andy Murray a, ainsi, cueilli une huitième victoire de rang sur sa surface de prédilection, celle sur laquelle il a remporté deux titres du Grand Chelem et un titre olympique à Wimbledon. Dominic Stricker a, toutefois, eu sa chance dans cette rencontre. Il a signé le premier break de la rencontre pour mener 3-1 dans le deuxième set. Seulement, il devait lâcher son engagement au jeu suivant avant de faire appel au soigneur pour une douleur au dos. A 5-5, il cédait "blanc" son service pour lâcher prise cette fois pour de bon.

Manuel Akanji ou l'art d'enchaîner Manuel Akanji commandera la d�fense suisse ce soir � Andorre. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Six jours après avoir remporté la finale de la Ligue des Champions, Manuel Akanji sera bien titulaire ce soir à Andorre. Le joueur de Manchester City commandera la défense de l'équipe de Suisse. Cette titularisation est une surprise dans la mesure où le Zurichois n'a rejoint que tardivement le camp de l'équipe de Suisse. Celle d'Edimilson Fernandes sur le flanc droit de la défense l'est également. On attendait plutôt Jordan Lotomba à sa place même si le Valaisan sort d'une brillante saison avec Mayence. Dans les buts, Gregor Kobel jouera ce soir. Yann Sommer reprendra sa place lundi à Lucerne contre la Roumanie. En attaque, le sélectionneur a misé sur la vivacité avec les titularisations de Xherdan Shaqiri, de Zeki Amdouni et de Ruben Vargas. La Suisse évoluera dans la composition suivante (coup d'envoi à 20h45): Kobel; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Vargas; Amdouni.

Une barre beaucoup trop haute pour Céline Naef Deux victoires et 35 places de gagner pour C�line Naef � Bois-le-Duc, Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning La barre était trop haute pour Céline Naef (WTA 202). La jeune Schwatzoise a été désarmée devant Veronika Kudermetova (WTA 14) en quart de finale à Bois-le-Duc. Sur le gazon néerlandais, Céline Naef, qui fêtera ses 18 ans le 25 juin et qui disputait son premier tournoi sur le Circuit, s'est inclinée 6-3 6-2 devant la Russe, demi-finaliste ce printemps des WTA 1000 de Madrid et de Rome. Coupable de sept doubles fautes pour concéder à quatre reprises son service, Céline Naef n'a pas pu vraiment peser sur cette rencontre face à la tête de série no 1 du tableau. Cette défaite sans appel ne doit pas gommer le lumineux souvenir de ses deux premières victoires contre Venus Williams et Caty McNally. Elles lui permettront surtout de gagner près de 35 rangs dans le prochain classement de la WTA.

Viktorija Golubic ne passe pas le quart Viktorija Golubic: une d�faite qui laisse des regrets... Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Fin de parcours pour Viktorija Golubic (WTA 150) à Nottingham ! La Zurichoise s'est inclinée 7-6 (7/2) 7-5 en quart de finale devant la Britannique Heather Watson (WTA 195). Disputé par deux spécialistes de gazon en quête de rebond, ce quart de finale a souri à Heather Watson pour deux raisons majeures. La joueuse de Guernsey a pris le meilleur départ pour mener 3-0, puis 5-2, et elle a su trouver le relâchement nécessaire lors des deux derniers jeux de la rencontre pour porter l'estocade. A deux points de remporter le second set à 5-4 30-30 sur le service de Heather Watson, Viktorija Golubic a sans doute dépensé trop de forces à devoir courir derrière le score. La Zurichoise a toutefois signé avec cette accession pour les quarts de finale son meilleur résultat de l'année sur le Circuit. Quart de finaliste à Wimbledon il y a deux ans, elle trouve avec le gazon la surface idéale pour développer son jeu à plat.

Le décès de Gino Mäder sème la consternation Les co�quipiers de Gino M�der �taient abattus Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tour de Suisse a vécu une journée noire vendredi. Le décès du Suisse Gino Mäder, au lendemain de sa terrible chute dans la descente du col de l'Albula, a semé la consternation dans le peloton. Dans ces conditions, il était logique que la 6e étape soit annulée. La direction de la course, en accord avec la famille de Mäder, a décidé que les coureurs allaient faire une procession de 30 km en hommage au défunt jusqu'à l'arrivée prévue à Oberwil-Lieli. Les visages des cyclistes étaient graves et fermés, tous pensant évidemment à leur collègue tragiquement emporté par sa passion. Les circonstances de l'accident survenu jeudi au km 197 restent encore peu claires. Ce qui est certain, c'est que Gino Mäder (26 ans) est tombé à haute vitesse à la sortie d'un virage à gauche et a été propulsé dans un ravin jusque dans un ruisseau. L'Américain Magnus Sheffield a aussi chuté au même endroit, avec des conséquences moindres (contusions multiples et commotion cérébrale). Le ministère public et la police cantonale grisonne ont ouvert une enquête pour établir le déroulement des faits. Un appel à témoins a été lancé, dans l'espoir que des spectateurs aient vu ou filmé l'accident. Nombreuses réactions Du côté des coureurs, qu'ils soient engagés sur le Tour de Suisse ou pas, les réactions ont été nombreuses. Le Slovène Primoz Roglic s'est dit "sans voix". Le Gallois Geraint Thomas a évoqué "un jour triste" et a adressé ses "pensées à tous ceux qui connaissaient et aimaient Gino". "Repose en paix, tu me manqueras", a posté le Slovène Tadej Pogacar sur Instagram. Le Français Julian Alaphilippe s'est dit "terriblement choqué", ajoutant: "tu étais un guerrier, un chic type Gino". "Nous nous souviendrons toujours de toi", a aussi réagi le Thurgovien Stefan Küng, vainqueur dimanche de la 1re étape de la Boucle helvétique. Après cette journée hommage, la course devrait reprendre son cours pour les deux dernières étapes prévues ce week-end. Samedi, la 7e étape mènera les coureurs de Tübach à Weinfelden (184 km) avant le contre-la-montre final dimanche entre Saint-Gall et Abtwil (26 km).

Fribourg Olympic: deux ans de plus pour Jurkovitz Natan Jurkovitz fid�le � Fribourg Olympic Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Natan Jurkovitz reste fidèle à Olympic. L’ailier de 28 ans a prolongé de deux ans avec option pour une année supplémentaire son contrat avec le quintuple champion de Suisse en titre. De retour à St-Léonard depuis 2021 après une saison entamée en Israël et conclue sous le maillot des Lions de Genève, Natan Jurkovitz n’aura donc pas tardé à se décider. Sa signature intervient trois jours après l’acte IV de la finale des play-off remportée face à Massagno. Elle pourrait convaincre d’autres joueurs en fin de contrat de rester, alors que seul Roberto Kovac était encore lié à Olympic pour l’exercice 2023/24. La formation fribourgeoise a par ailleurs engagé pour un an l’Américain Eric Nottage, qui évoluait en Macédoine durant l’exercice 2022/23. Le meneur de 28 ans avait auparavant joué à Massagno (2020/21) et chez les Lions de Genève (2021/22).