Murat Yakin connaîtra bientôt son sort ++ Stricker prêt pour Jeddah

Equipe de Suisse: une décision sur Murat Yakin très bientôt Stop ou encore pour Murat Yakin avec l'équipe de Suisse? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'avenir de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse devrait être clarifié ces prochains jours. Selon "CH Media" et "Nau.ch", l'ASF renoncerait à attendre le tirage au sort de l'Euro 2024. Après la défaite en Roumanie, Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, avait indiqué qu'une analyse serait effectuée après le tirage des groupes prévu samedi à Hambourg. Une décision était ensuite attendue pour mi-décembre. Une telle manière de faire aurait conduit Yakin à se rendre au tirage au sort, même sans garantie d'être encore en poste l'été prochain. Mais selon plusieurs médias, le sélectionneur n'ira dans la ville du nord de l'Allemagne que s'il est confirmé pour la phase finale de l'Euro. La décision sur une éventuelle rupture du contrat de Yakin revient au comité central de l'ASF présidé par Dominique Blanc. Celui-ci a réitéré plusieurs fois sa confiance en Yakin et l'a même confirmé pour l'Euro. A contrario, Tami s'est montré récemment plus critique. Après la conclusion de la qualification, avec une série d'une victoire en sept matches, le Tessinois avait certes dit que le bilan parlait pour le sélectionneur, qui a obtenu la qualification de son équipe. "Mais on ne doit pas sous-estimer le développement négatif de l'équipe", avait-il ajouté, laissant ainsi place à toutes les spéculations.

Next Gen Finals: Dominic Stricker ambitieux Dominic Stricker va garnir son compte en banque à Jeddah Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker participe dès mardi pour la deuxième fois aux Nex Gen Finals, qui constituent le Masters pour les meilleurs jeunes de l'ATP. Le tournoi, richement doté, se déroule à Jeddah. Jamais encore l'ATP n'avait organisé un rendez-vous en Arabie saoudite. Les meilleurs joueurs M21 du circuit ont de quoi être motivés, avec une manne de 2 millions de dollars à se répartir. Rien que la participation au tournoi garantit une somme de 150'000 dollars. Et le vainqueur pourra rentrer chez lui dans le meilleur cas avec un chèque d'un demi-million... Dernier carré Stricker est le seul des huit joueurs à être de la partie pour la deuxième fois. L'an passé à Milan, le Suisse s'était hissé dans le dernier carré. Ses chances paraissent aussi bonnes, sinon meilleures. Le Bernois (ATP 94) est le troisième joueur le mieux classé parmi les prétendants: seuls les Français Arthur Fils (ATP 36) et Luca Van Assche (ATP 70) figurent plus haut que lui dans la hiérarchie. Dans son groupe, Stricker sera opposé à Fils ainsi qu'aux Italiens Luca Nardi (ATP 115) et Flavio Cobolli (ATP 100). Ce dernier sera mardi le premier adversaire du Suisse. Tous deux avaient gagné le double en juniors à Roland-Garros en 2020. L'autre groupe réunit Van Assche, Alex Michelsen (USA, ATP 97), Hamad Medjedovic (SRB, ATP 110) et Abdullah Shelbayh (JOR, ATP 185). Les matches se jouent sur trois sets gagnants. Un tie-break se joue à 3-3. Le jeu est aussi accéléré, avec notamment un maximum de 8 secondes entre le premier et le deuxième service. Et il n'y a pas d'échauffement, la partie débute immédiatement.

Théo Rochette au Lausanne HC jusqu'en 2026 Théo Rochette (à gauche) en action dimanche contre Ajoie Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Théo Rochette (21 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec le Lausanne HC, soit jusqu'au terme de la saison 2025/26. L'attaquant a inscrit 15 points (6 buts/9 assists) lors de l'exercice en cours. Formé à la LHC Academy, Rochette avait ensuite passé plusieurs années en Amérique du Nord. Il est revenu à Lausanne au début de la saison actuelle.

Valentino Rossi rejoindra le championnat d'endurance auto en 2024 Valentino Rossi sera en endurance en 2024 Image: KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI Valentino Rossi, légende de la moto reconverti depuis 2022 en pilote automobile, va rejoindre en 2024 le Championnat du monde d'endurance auto (WEC). Il concourra dans la nouvelle catégorie LMGT3. Le septuple champion du monde de MotoGP âgé de 44 ans, engagé avec l'équipe belge WRT, pilotera l'une des 18 voitures engagées dans la nouvelle catégorie LMGT3, qui remplace la catégorie LMGTE Am (voitures pilotées par des amateurs associés à des professionnels). Rossi est notamment attendu pour la mythique épreuve des 24 Heures du Mans, point d'orgue de la saison disputé les 15 et 16 juin prochain. L'an dernier, il s'était imposé en Sarthe dans une course support des 24 Heures du Mans, sa première victoire en championnat au volant d'une GT. L'identité de ses deux coéquipiers pour 2024 n'est pour l'instant pas encore connue. Kubica et Schumacher en Hypercar Autre nom annoncé lundi, celui du Polonais Robert Kubica attendu en catégorie reine Hypercar. L'ancien pilote de Formule 1, sacré champion du monde 2023 en catégorie inférieure LMP2 (qui disparaît cette saison), sera au volant d'une Ferrari privée. Déjà annoncé par son équipe, l'Allemand Mick Schumacher, fils de l'ancienne star de la F1 Michael, fera ses débuts en endurance dans sa catégorie reine comme titulaire avec Alpine, qui sera face à une concurrence très variée et surtout très relevée. En effet, le constructeur français affrontera de nombreux grands constructeurs qui ont rejoint ou vont rejoindre comme elle la catégorie Hypercar, à l'image de Ferrari, revenu en 2023, ou de Lamborghini et BMW, aussi attendus l'an prochain. Au total, 14 constructeurs participeront au championnat (dont neuf en Hypercar), un record dans l'histoire du WEC.

Les Hawks désarmés devant les Celtics Clint Capela (15) au rebond entre Luke Kornet (40) et son tourmenteur Jaylen Brown (7), Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Atlanta n’a pas réussi la passe de trois. Victorieux de Brooklyn et à Washington, les Hawks sont logiquement tombés à Boston pour concéder une huitième défaite en seize matches. Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 113-103 devant les Celtics qui étaient pourtant privés de deux titulaires, Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Mais Jayson Tatum, auteur de 34 points, a su prendre ses responsabilités pour offrir à ses couleurs une septième victoire en sept rencontres à domicile. Mené de 16 points à la pause (69-53), Atlanta a pu revenir à -6 dans le troisième quarter grâce à partiel de 13-0. Mais les Celtics ont très vite refermé la porte grâce notamment à un dunk de Jaylen Brown devant Clint Capela qui a mis le public en transe. Aligné seulement durant 21 minutes, le Genevois a vécu un dimanche bien laborieux avec ses 4 points et ses 8 rebonds pour un différentiel de -8. La journée a également été marquée par la remontada de Mikwaukee face à Portland. Les Bucks se sont imposés 108-102 après avoir été menés de 26 points (81-55) dans le troisième quarter. Enfin à Denver dans le fief du champion, San Antonio et le prodige Victor Wembanyama ont concédé une douzième défaite de rang. Malgré les 22 points et les 11 rebonds du Français, les Spurs se sont inclinés 132-120 devant les Nuggets emmenés par un grand Nikola Jokic (39 points).

Un grand Roman Josi Roman Josi devance Nikolaj Ehlers dans une rencontre qu'il aura survolée. Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi a survolé le derby suisse de dimanche en NHL. Auteur d’un but et de deux assists, le Bernois a mené Nashville à la victoire 3-2 sur sa glace face au Winnipeg de Nino Niederreiter. Auteur du 2-0 de la 22e d’un tir du poignet pour sa quatrième réussite de la saison, le capitaine a signé le 30e match à trois points ou plus de sa carrière. Passeur sur les buts de Yakov Trencin à la 20e et de Gustav Nyquist à la 27e pour ses dixième et onzième passes décisives, il a bien sûr été désigné comme l’homme du match. A la faveur de ce succès, le cinquième de rang, Nashville présente un bilan équilibré avec dix victoires contre dix défaites. Les Predators reviennent à six points de leurs adversaires du jour. Troisièmes de la Central Division, les Jets restaient sur cinq victoires de rang avant ce déplacement dans le Tennessee. Menés 3-0 avant la mi-match, ils ont pu croire à une improbable remontada avec les deux réussites inscrites par Josh Morrissey et Cole Perfetti en l’espace de 42’’ dans l’ultime période. Mais Nino Niederreiter, crédité d’un bilan de -1, et ses coéquipiers devaient en rester là.

La Juventus et l'Inter se quittent dos à dos Lautaro Martinez célèbre son égalisation contre la Juve Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Le 250e derby d'Italie s'est conclu sans vainqueur à Turin (1-1). Un nul qui permet à l'Inter de conserver la tête du championnat avec deux longueurs d'avance sur son adversaire du soir, la Juventus. Dominée par les Interistes, la rencontre a offert deux buts en première période. Le Serbe Dusan Vlaovic a d'abord trompé la vigilance de Yann Sommer d'une frappe du pied droit qui a terminé sa course dans le petit filet, sur la gauche du portier international suisse (27e) Six minutes plus tard, l'attaquant argentin des Interistes Lautaro Martinez trouvait l'ouverture à la suite d'un centre de Marcus Thuram. Son treizième but de la saison. Plus convaincant sur le plan du jeu, l'Inter est passé plus proche de la victoire, sans toutefois se ménager beaucoup de grosses occasions face à une Juventus peu agressive, sifflée par une partie de ses supporters en seconde période pour son manque de prises de risques.

Le Real Madric gagne à Cadix et prend la tête du championnat Rodrygo a marqué deux buts et le Real a battu Cadix 3-0 Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN RIOS Le Real Madrid a repris la tête de la Liga. Les Merengue l'ont emporté à Cadix (3-0), grâce à un doublé de Rodrygo et à une réussite de Bellingham. A la 14e minute, le Brésilien a réalisé un petit festival. Consécutivement à une passe de Jude Bellingham, Rodrygo a repiqué dans l'axe avant de frapper. Son tir est allé se ficher dans la lucarne. Les Madrilènes ont ensuite joué tout en maitrise, doublant la mise sur une frappe enroulée du pied droit de ce même Rodrygo (64e). Un doublé qui permet à son équipe de fêter son 11e succès de la saison. Vainqueur, le Real Madrid compte désormais un point d'avance et un match de plus que Girone, qui recevra ce lundi l'Athletic Bilbao.

L'Italie bat l'Australie et soulève son deuxième saladier L'Italie a remporté la Coupe Davis à Malaga Image: KEYSTONE/EPA/Jorge Zapata 47 ans après un premier succès, l'Italie a remporté la Coupe Davis à Malaga. Ceci en s'imposant 2-0 en finale contre l'Australie. Un jour après avoir écarté la Serbie de Novak Djokovic, les hommes du capitaine Filippo Volandri l'ont emporté à Malaga. Dans le premier simple de cette finale, Matteo Arnaldi a dû cravacher ferme pour prendre la mesure d'Alexei Popyrin (7-5 2-6 6-4) en 2h27. Dominateur dans la manche initiale, le Transalpin, 44e mondial, a ensuite connu un long passage à vide, trouvant toutefois les ressources nécessaires pour finalement l'emporter aux forceps. Figure de proue de l'équipe d'Italie, Jannick Sinner a lui pris la mesure d'Alex De Minaur (6-3 6-0). Dans la manche initiale, le résident de Monaco a réalisé le break décisif dès le troisième jeu. Dans le 8e jeu, le no 4 mondial a tout de même dû effacer une balle de break. Dans le second set, De Minaur a d'emblée perdu son engagement et... ses dernières illusions. L'Italie est donc à nouveau sur le toit du monde. Elle avait été au firmament du tennis mondial dans les années 1970. Emmenée par Adriano Panatta, Corrado Barazzutti et Paolo Bertolucci, l'équipe transalpine avait remporté l'édition 1976 puis atteint trois autres finales, le tout en cinq ans.

Slalom de Killington: Holdener 3e, Shiffrin gagne une 90e fois Wendy Holdener aime Killington où elle a pris la 3e place du slalom Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Wendy Holdener a pris la 3e place du slalom de Killington. Elle a été battue par les habituelles Mikaela Shiffrin, qui obtient sa 90e victoire, et Petra Vlhova. Seulement 12e et 8e à Levi, Wendy Holdener a su se reprendre. La skieuse d'Unteriberg aurait certainement pu prétendre à mieux, mais elle n'a pas négocié le deuxième tracé avec sérénité et termine à 1''37 de Shiffrin. Surtout le haut où elle a failli enfourcher. Toujours est-il qu'elle remonte sur la boîte et signe son 35e podium en slalom. Mikaela Shiffrin a lutté pour aller chercher sa 90e victoire, la 55e en slalom et la deuxième cet hiver après la deuxième épreuve de Levi. Stable, l'Américaine a satisfait le très nombreux public acquis à sa cause. Bon résultat d'ensemble des Suissesses Michelle Gisin a obtenu de très bons points avec sa 6e place. Et ce en dépit d'une mise en action trop gentille lors de ses deux passages. Mais l'Obwaldienne a su skier comme il faut dans le mur pour limiter la casse. Elle n'avait plus connu un aussi bon rang dans la discipline depuis mars 2022 et une 3e place à Are. Camille Rast et Mélanie Meillard ont offert un bien plus joli visage en deuxième qu'en première manche. Les deux Valaisannes, 21e et 25e au terme du tracé initial, ont su attaquer le parcours de la meilleure des manières. La Vétrozaine a pris la 12e place et la skieuse d'origine neuchâteloise la 16e. Elena Stoffel 31e à 2''70 et Nicole Good 34e à 2''78 ont pour leur part manqué leur qualification en deuxième manche pour quelques centièmes.

Lausanne garde le bon cap Tim Bozon a ouvert le score et déclenché le lancement des peluches Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne est désormais 4e de National League. Les Vaudois ont dominé Ajoie 5-0 dimanche à Malley. Quatre victoires consécutives, huit succès lors des dix derniers matches, le LHC affiche une excellente santé en ce moment. Et si la victoire de samedi à Bienne fut acquise grâce à une belle réussite et un Kevin Pasche très à son affaire dans les buts, celle face à Ajoie ne souffre aucune discussion. Dès que les Lions ont pu débloquer la situation à la 14e grâce à Tim Bozon et faire pleuvoir des milliers de peluches, Ajoie n'a jamais revu son adversaire. A la 17e, c'est Hügli qui a pu doubler la mise en battant Patenaude pour un second but de la troisième ligne. Au cours du tiers médian, les Finlandais ont pris les choses en mains grâce à Salomäki (26e) et Suomela (30e). Ajoie n'a jamais pu sortir la tête de l'eau et Suomela a pu y aller de son doublé (48e). En power-play qui plus est. Cette victoire permet au LHC d'occuper provisoirement la 4e place du classement avec 44 points. Les Vaudois prennent surtout un peu de marge par rapport à la 7e place de Lugano (38 pts). Ils reçoivent Langnau mardi et se déplacent à Porrentruy vendredi.

Super League: Servette à deux points de la tête Cognat (à gauche) a scellé le score final Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette continue sur sa belle série. Lors de la 15e journée de Super League, les Grenat ont signé un septième succès consécutif en battant un faible Grasshopper 2-0. Malgré un penalty manqué par Bedia (68e), les Genevois ont maîtrisé leur sujet. Ils ont marqué par Guillemenot (16e) et Cognat (75e). Cette victoire leur permet de se situer à deux points seulement du leader Zurich et à égalité avec les Young Boys, tenants du titre. Les Bernois ont toutefois disputé une partie de moins. Les deux équipes seront aux prises dimanche prochain dans la capitale pour un choc prometteur. Bâle a pour sa part abandonné la lanterne rouge au Stade Lausanne-Ouchy à la faveur de son succès 2-0 contre Saint-Gall. L'équipe dirigée par Fabio Celestini a marqué par Kade (11e) et van Breemen (70e) pour obtenir trois points très importants pour le moral.

Slalom de Killington: Holdener à la bagarre Wendy Holdener placée après la première manche du slalom de Killington Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Wendy Holdener est dans le coup après la première manche du slalom de Killington. La Schwytzoise pointe au 4e rang à 0''37 de Mikaela Shiffrin. Est-ce le fait de se retrouver à nouveau sur la terre de ses exploits de l'an dernier qui a boosté la confiance de la skieuse d'Unteriberg? Seulement 12e et 8e à Levi, Wendy Holdener a skié au niveau qui est le sien depuis des années. Hormis une toute petite erreur sur le bas, la Schwytzoise a fait jeu égal avec ses principales adversaires. Mikaela Shiffrin mène le bal devant Lena Dürr (à 0''19) et Petra Vlhova (à 0''28). 5e à 0''49, Leona Popovic est la dernière dans la même seconde que l'Américaine. Michelle Gisin a livré une manche plutôt correcte. Elle a certainement manqué de conviction sur le haut du parcours, mais a pu se classer au 10e rang à 1''35. Les quatre autres Suissesses du top 30 ont déçu. Camille Rast est provisoirement 19e à 2''11 et Mélanie Meillard 21e à 2''36. Cela sera plus compliqué d'atteindre la deuxième manche (19h) pour Elena Stoffel 24e à 2''70 et Nicole Good 25e à 2''78.

Un premier derby vaudois pour le Lausanne-Sport Brighton Labeau s'est refusé de célébrer son but face à ses anciennes couleurs. Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport tient – enfin – sa première victoire de la saison dans un derby vaudois. La formation de Ludovic Magnin s’est imposée 1-0 devant le SLO à la Tuilière. Ce succès est mérité. Il récompense l’équipe la plus entreprenante face à un adversaire soucieux dans un premier temps de bien défendre. Il a été acquis par une réussite du joker Brighton Labeau à la 66e sur un centre parfait du capitaine Olivier Custodio dont la reconversion comme latéral droit semble judicieuse. Malgré l’ascendant très net qu’il a pu exercer, le LS peut remercier son gardien Karlo Letica. Le Croate a réussi trois arrêts déterminants face à un SLO parfois tranchant en rupture. Mais au final, les Stadistes n’en ont pas fait assez pour mériter mieux. La première de Ricardo Dionisio à la tête du SLO se solde ainsi par une défaite. L’entraîneur portugais a tenu, dans un premier temps, à redonner une assise défensive à une équipe qui avait concédé dix buts lors de ses deux derniers matches. Il lui reste à lui insuffler l’allant offensif qui fut longtemps sa marque de fabrique. Y parvenir samedi lors de la venue de Bâle serait une riche idée. Avec cette victoire, la quatrième lors de six dernières journées, le Lausanne-Sport s’immisce pleinement dans la lutte pour la sixième place. Malgré la longue indisponibilité qui se dessine pour son joyau Alvyn Sanchez, un rang dans le top six ne s’apparente plus à un objectif démesuré.