Murat Yakin perd son assistant ++ Noè Ponti domine les séries

Vincent Cavin quitte son poste d'assistant de Murat Yakin Vincent Cavin et Murat Yakin: des chemins différents en 2024 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Vincent Cavin quittera l'Association suisse de football au 31 décembre, a indiqué celle-ci. La rupture a été décidée d'un commun accord. Le Vaudois était l'assistant du sélectionneur Murat Yakin. Il travaillait depuis treize ans à l'ASF, d'abord avec les M21 puis avec l'équipe première depuis 2014. Le technicien vaudois âgé de 48 ans a participé notamment à trois Coupes du monde, deux Euros et aux Jeux olympiques de Londres. Les deux parties ont décidé de se séparer "après beaucoup de satisfactions mutuelles, de bons souvenirs et d'émotions intenses", a indiqué l'ASF. Vincent Cavin pourra ainsi relever de nouveaux défis professionnels. "L’ASF remercie sincèrement Vincent Cavin qui, sous la direction de trois coachs nationaux, Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petkovic et Murat Yakin, a contribué par ses larges compétences et son intense engagement aux qualifications régulières de notre équipe nationale aux tournois finaux UEFA et FIFA", a déclaré Dominique Blanc, le président de l’ASF.

CE en petit bassin: Noè Ponti domine les séries du 200 m papillon Noè Ponti est à l'aise à Otopeni Image: KEYSTONE/AP/Alexandru Dobre Noè Ponti a confirmé son rôle de favori du 200 m papillon aux Européens en petit bassin à Otopeni. Le Tessinois a signé le temps le plus rapide lors des séries. Au lendemain de son sacre sur 100 m papillon, Ponti n'a pas eu besoin de forcer son talent outre mesure pour se placer au sommet de la hiérarchie. Il a nagé en 1'54''38, à un peu moins de cinq secondes de son record de Suisse. Ponti est le seul des participants à être descendu sous la barre des 1'50. C'est la raison pour laquelle il sera l'homme à battre aussi sur cette distance. Un autre Suisse s'est qualifié pour les demi-finales, en l'occurrence le Saint-Gallois Toscan Marius, 15e en 1'57''59. Thierry Bollin a aussi rejoint les demi-finales, sur 100 m dos. Le médaillé de bronze du 50 m dos a pris le 12e rang des séries en 51''43. Enfin, Gian-Luca Gartmann en a fait de même sur 200 m 4 nages avec la 17e place en 1'58''98.

Stan Wawrinka de la partie pour le 10e anniversaire de son sacre Stanislas Wawrinka: cela fera dix ans déjà en janvier... Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA Stan Wawinka (ATP 49) sera bien de la partie en janvier à l’Open d’Australie pour le dixième anniversaire de son sacre à Melbourne. Le Vaudois figure dans l’entry list dévoilée par les organisateurs. Victime d’une petite fracture de la malléole le mois dernier lors de son deuxième tour à Metz face au Français Luca Van Assche, le Vaudois estime qu’il sera apte à défendre ses chances à Melbourne à partir du 14 janvier. Seulement deux autres joueurs suisses ont intégré directement les tableaux du simple de cet Open d’Australie 2024, Dominic Stricker (ATP 94) et Viktorija Golubic (WTA 84). Le cut pour le simple messieurs se situe au 97e rang, au 99e pour le simple dames. Ce cut élevé s’explique par la présence de plusieurs joueurs qui ont fait jouer leur classement protégé. Les heureux élus sont Rafael Nadal, Marin Cilic, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Reilly Opelka et Jiri Vesely chez les hommes, Jennifer Brady, Angelique Kerber, Ajla Tomljanovic, Naomi Osaka, Shelby Rogers, Amanda Anisimova et Caty McNally chez les femmes.

Les Hawks filent du mauvais coton Clint Capela (au centre) à la lutte avec Nic Claxton et Spencer Dinwiddie pour une nouvelle défaite des Hawks. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta est dans le dur ! Battus 114-113 à domicile par Brooklyn, les Hawks ont concédé une quatrième défaite sur leurs cinq derniers matches, la onzième de la saison en vingt rencontres. Dans une rencontre qui a vu le score basculer en faveur de l’une des deux équipes à... 43 reprises , les Hawks se sont inclinés sur un panier de Mikal Bridges à 4’’5 du buzzer. Atlanta a eu une chance de forcer la décision sur l’ultime action du match avec Trae Young, lequel devait rater son tir après avoir été déséquilibré. Mais les arbitres ont jugé la défense des Nets licite. Aligné durant 29 minutes, Clint Capela n’a pas démérité avec ses 9 points, ses 12 rebonds et son différentiel de +3. Appelés à se déplacer à Philadelphie vendredi, le pivot genevois et ses coéquipiers se doivent toutefois de réagir. Ils n’occupent, en effet, que la dixième place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les play-in. La situation des Hawks n’est toutefois pas aussi désespérée que celles de San Antonio et de Detroit, qui ont concédé mercredi soir respectivement leur quinzième et dix-huitième défaites de rang. Les Spurs de Victor Wembanyama se sont inclinés 102-94 à Minnesota, les Pistons 116-102 à domicile contre Memphis.

Alina Müller: "J'ai accompli mon rêve en vivant de mon sport" La joueuse de hockey Alina Müller est à nouveau nommée dans la catégorie "MVP" pour les Sports Awards. Après de nombreuses privations, elle a accompli son rêve qui était de pouvoir vivre de son sport. 3 janvier 2024: cette date procure une grande joie anticipée à Alina Müller. C'est ce jour-là que son équipe, Boston, débutera dans la nouvelle ligue professionnelle féminine Women's Hockey League (PWHL) qui regroupe six équipes. Boston recevra Minnesota. Regard en arrière: le 30 juin 2013, Newark, New Jersey. Alina Müller est assise dans les tribunes du Prudential Center à l'occasion du repêchage de la NHL. Son frère, Mirco, actuellement défenseur à Lugano, a été choisi par les San José Sharks en 18e position. Elle ne ressent pas seulement de la fierté, mais aussi l'envie de pouvoir vivre elle-même une telle aventure. Elle ne croit pas le rêve inaccessible même si le hockey féminin végète dans l'ombre de celui des hommes. Dix ans plus tard, le rêve se réalise grâce à la fondation de la PWHL. Le propriétaire de cette nouvelle ligue est le groupe Mark Walter du milliardaire Mark Walter, entre autres propriétaire du FC Chelsea. Il a acquis la Premier Hockey Federation (PHF) qui se décrit comme la seule ligue professionnelle femme du monde. Cependant, la PHF a été engagée dans un bras de fer avec la Professionnal Women's Hockey Players' Association, qui regroupe les joueuses américaines et canadiennes et qui travaillait avec le groupe Mark Walter. La PHF a été dissoute et les meilleures joueuses se retrouvent réunies dans une seule ligue. Grande satisfaction Alina Müller aurait dû primitivement jouer dans la PHF lorsqu'elle a signé en mai un contrat d'une année avec les Boston Pride. Mais celle-ci a été abrogée avec la dissolution. La Zurichoise s'est retrouvée pendant une courte période dans l'inconnu, qui s'est terminée le 19 septembre avec la draft de la PWHL à Toronto. Elle n'a pas dû patienter trop longtemps puisque Boston l'a repêchée en numéro 3 comme première Européenne. "Cela représente beaucoup pour moi d'avoir pu vivre la même chose que Mirco. C'est une journée que je ne vais jamais oublier", dit-elle dans un entretien avec Keystone-ATS. Pendant les heures passées à Toronto, toute la carrière a défilé dans la mémoire d'Alina Müller. "J'ai pensé à tous les entraîneurs, à toutes les coéquipières et à tous les gens, qui m'ont dit que c'était impossible de gagner sa vie en tant que femme avec le hockey. C'était un sentiment agréable de pouvoir prouver le contraire. C'est une grande satisfaction et cela me donne une grande motivation pour les deux prochaines années." Bronze olympique à 15 ans Alina Müller a fait tôt les gros titres. En février 2014, elle a 15 ans quand elle participe aux Jeux olympiques de Sotchi. Avec son but du 4-2 et un assist sur le 2-2, elle est partie prenante dans la victoire 4-3 contre la Suède dans la finale pour la médaille de bronze et jusque-là le plus grand exploit du hockey féminin suisse. A part ça, elle a joué jusqu'aux M17 la plupart du temps avec des garçons. Lors de sa dernière saison à Kloten en M17 (2016-2017), elle avait réussi en 31 matches de qualification 13 buts et sept assists. Ensuite, Alina Müller n'a plus joué qu'avec les dames. Elle s'est engagée aux Zurich Lions où elle a brillé avec 80 points en 23 matches. Après une saison à Zurich, elle est partie à Boston en 2018 à la Northeastern University où elle a joué en ligue de Collège quatre au lieu de cinq ans en raison du Covid-19. Aujourd'hui, elle termine son Master en sciences de la rééducation. Timing parfait Le timing de la fondation de la nouvelle ligue n'aurait pu être meilleur. Et le fait qu'elle ait été choisie par Boston, ce fut la petite touche finale. "C'est incroyable comme tout s'est réalisé", souligne Alina Müller. Pour se préparer de manière optimale à la PWHL, elle est revenue temporairement en août aux Zurich Lions. "Je suis vraiment effrayée, lâche-t-elle. C'est une déception que les joueuses ne soient pas devenues bien meilleures au cours des cinq dernières années." Finalement, elle ne s'est entraînée que lors de périodes marginales avec l'équipe. Alina Müller espère que plus d'équipes vont s'inspirer de l'exemple du CP Zoug. Le club de Suisse centrale a fondé une équipe féminine cette saison et y a mis quelques moyens. Toutefois, un développement optimal en Suisse comme auparavant ne lui paraît pas possible, estime Müller. Elle espère que la PWHL donnera un élan. La prochaine étape pour Alina Müller est un voyage vendredi en Suisse. Elle sera présente dimanche pour la cérémonie des Sports Awards puisque comme l'an dernier, elle figure parmi les six nommées pour la récompense du MVP dans une équipe suisse.

Premier League: Liverpool fait le job, Manchester City battu Szoboszlai inscrit le deuxième but de Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Sheffield United, lanterne rouge de Premier League. Les Reds reviennent ainsi à deux points du leader Arsenal au terme de la 15e journée. Des réussites de van Dijk (37e) et Szoboszlai (94e) ont permis aux hommes de Jürgen Klopp d'emporter la totalité de l'enjeu et de rester dans le sillage des Gunners. Les deux équipes seront opposées à Anfield Road le 23 décembre. Aston Villa - qui recevra Arsenal ce samedi - occupe la troisième marche du podium provisoire à quatre longueurs après sa victoire 1-0 contre Manchester City (avec Manuel Akanji). Bailey a signé la réussite décisive à la 74e pour Villa qui a gagné ses sept matches à domicile cette saison. Pour leur part, les Citizens reculent au quatrième rang, à six points de la tête.

Super League: Young Boys en tête Nsame célèbre son but Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys ont pris la tête de la Super League à la faveur de leur difficile succès 1-0 contre Stade Lausanne-Ouchy en match en retard. Nsame a inscrit le seul but à la 76e. L'attaquant camerounais a marqué de la tête à la réception d'un superbe centre de Garcia. Il s'est ainsi fait pardonner son penalty manqué de la 31e. Les hommes de Raphaël Wicky n'ont guère convaincu face au promu qui aurait sans doute mérité de ne pas rentrer les mains vides. Deux tirs sur les montants Les visiteurs ont été plusieurs fois dangereux, mais von Ballmoos, préféré à Racioppi, a fait bonne garde. YB a aussi eu de la chance, comme sur une frappe de Mahmoud sur la transversale (54e) et un tir d'Ajdini sur le poteau (94e) alors que les Bernois jouaient à dix depuis l'expulsion de Janko (87e). Au classement, les tenants du titre possèdent deux longueurs d'avance sur Zurich - qui a joué un match de moins - et sur Saint-Gall. Servette suit à trois points. Le FC Bâle se porte mieux depuis l'arrivée de Fabio Celestini sur le banc. Les Rhénans se sont imposés 3-1 au Tessin contre Lugano grâce à Dubasin (29e), Jovanovic (61e) et Beney (92e). Les bianconeri avaient égalisé par Macek (54e). Le FCB reste 11e, mais laisse désormais le SLO à quatre longueurs.

Super League: Saint-Gall intraitable à domicile Akolo vient d'inscrire le 2-0 Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Huit matches à domicile, huit succès! Saint-Gall est vraiment intraitable cette saison devant son public. La dernière victime des Brodeurs a été Yverdon, dominé 4-0 en match en retard de Super League. Les Saint-Gallois ont rapidement brisé tout suspense. Des réussites de Geubbels (8e/29e) et Akolo (16e) les ont mis sur les bons rails. Schmidt a ensuite salé l'addition (61e). Pour sa part, Yverdon suit une courbe de résultats inquiétante. Depuis l'arrivée d'Alessandro Mangiarratti sur le banc, le club n'a en effet pris qu'un point en quatre rencontres. Il semble de plus en plus légitime de se demander si les dirigeants n'ont pas commis une grosse erreur en se séparant de Marco Schällibaum. Le Bâlois avait obtenu une moyenne de 1,33 point par rencontre, alors que son successeur tourne à 0,25.

CE en petit bassin: Bollin en bronze sur 50 m dos Une belle performance pour Thierry Bollin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La Suisse a obtenu une première médaille aux Européens en petit bassin à Otopeni, en Roumanie. Le Bernois Thierry Bollin (23 ans) a en effet décroché le bronze sur 50 m dos. Bollin, qui s'entraîne avec Genève-Natation, a nagé la distance en 23''10. Il a ainsi égalé son record de Suisse établi la veille. Il partage la médaille de bronze avec l'Italien Lorenzo Mora. La victoire est revenue en 22'84 au Français Mewen Tomac.

Une équipe expérimentée pour le tournoi de Zurich Romain Loeffel, CP Berne, a été appelé par Patrick Fischer. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le coach national Patrick Fischer a misé sur l'expérience pour le tournoi de Zurich, qui se disputera du 14 au 17 février dans la nouvelle enceinte des Zurich Lions. "Nous alignons une équipe plus forte et plus expérimentée que pour la Coupe Karjala en novembre en Finlande", explique Fischer dans un communiqué de la Fédération suisse, en ajoutant que le plaisir du jeu et la volonté de gagner étaient les points décisifs. "Nous nous réjouissons beaucoup de jouer devant notre public et dans l’un des deux stades prévus pour accueillir le Championnat du monde 2026", a poursuivi le head coach. "Nous souhaitons montrer une réaction après l’entrée en matière décevante en Finlande". Les Suisses avaient perdu leurs trois matches à Tampere. La majorité des joueurs arriveront lundi et s’entraîneront à patinoire des Zurich Lions jusqu’à mercredi. Engagés en quarts de finale de la Ligue des champions, les joueurs convoqués des Rapperswil-Jona Lakers et de Genève-Servette HC rejoindront l'équipe jeudi. Entraîneur-assistant de longue date de Patrick Fischer, Tommy Albelin accompagnera cette année l'équipe nationale M20 au Mondial à Göteborg (SWE). Par conséquent, Fischer sera, cette fois-ci, assisté par Thierry Paterlini et Patrick Schöb. Paterlini est l'entraîneur des Langnau Tigers, Schöb entraîneur en chef de l’équipe nationale M18. La Suisse affrontera la Suède (jeudi 14 décembre, 19h45), la Tchéquie (samedi 16 décembre, 18h00) et la Finlande (dimanche 17 décembre, 17h00). La sélection suisse Gardiens (3): Leonardo Genoni (Zoug), Robert Mayer (Genève-Servette), Joren Van Pottelberghe (Bienne) Défenseurs (10): David Aebischer (Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette), Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Tobias Geisser (Zoug), Andrea Glauser (Lausanne), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (Zurich Lions), Romain Loeffel (Berne), Christian Marti (Zurich Lions) Attaquants (15): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Marco Lehmann (Berne), Denis Malgin (Zurich Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Tanner Richard (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Zoug), Calvin Thürkauf (Lugano).

Ryan Gunderson restera une saison de plus à Fribourg Ryan Gunderson, à gauche, un pilier de la défense de Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Fribourg-Gottéron pourra toujours compter sur les services de son défenseur Ryan Gunderon à l'avenir. L'Américain de 38 ans a prolongé d'une saison son contrat avec la formation fribourgeoise. Alors qu'il dispute sa cinquième saison sous les couleurs de Gottéron, Gunderson a joué 248 matches officiels. Un chiffre qui démontre son excellente hygiène de vie et son absence de blessures. "Depuis son arrivée, Ryan Gunderson est la pierre angulaire de notre dispositif défensif. Il démontre, saison après saison, qu'il reste un défenseur dominant de notre championnat", souligne l'entraîneur Christian Dubé dans un communiqué du club. Avec le prolongement du contrat de Gunderson, Gottéron a déjà sous contrat six joueurs étrangers pour la saison prochaine. Il s'ajoute à ceux du Canadien Chris DiDomenico, et des Suédois Jacob De la Rose, Marcus Sörensen, Lucas Wallmark et Andreas Borgman, tous liés jusqu'au printemps 2025.

La Suisse choisit un camp de base à Stuttgart Murat Yakin et la Suisse séjoureront à Stuttgart pendant l'Euro 2024. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'équipe de Suisse installera son camp de base à Stuttgart pendant la durée de l'Euro 2024 en Allemagne. La Suisse disputera ses trois premiers matches à Cologne et Francfort. La sélection helvétique, dirigée par Murat Yakin, ne séjournera donc pas trop loin de la Suisse à Stuttgart, capitale du Bade-Wurtemberg. Le choix a été motivé par les excellentes infrastructures déjà existantes, précise l'ASF dans un communiqué. Le camp de base a été proposé par l'UEFA. L'équipe de Suisse effectuera ses entraînements au stade de la Waldau. La Suisse livrera ses deux premiers matches du tour préliminaire à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face à l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin à Francfort contre l’Allemagne.

Harri Säteri prolonge à Bienne Le portier du HC Bienne Harri Säteri fait partie des meilleurs gardiens de la National League. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Bonne nouvelle à Bienne alors que le club végète en fond de classement de la National League. Le portier finlandais Harri Säteri (33 ans) a prolongé de deux saisons son contrat avec les Seelandais. A Bienne depuis deux saisons, Säteri fait partie des meilleurs portiers du Championnat. Arrivé de Sibir Novosibirsk en KHL, où il avait passé trois saisons, entrecoupées avec un passage en NHL pour six matches avec les Arizona Coyotes en 2021-2022, Säteri a désormais la voie libre à Bienne. Son coéquipier portier Jeroen van Pottelberghe ayant décidé de poursuivre sa carrière à Lugano dès la saison prochaine.

Hüberli/Brunner renoncent aux finales à Doha Nina Brunner, à gauche, et Tanja Hüberli doivent renoncer aux finales à Doha. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le duo suisse Tanja Hüberli/Nina Brunner ne participera pas aux Beach Pro Tour finals à Doha. Nina Brunner s'est blessée musculairement lors du dernier entraînement sur place. De mercredi à samedi, les dix meilleures équipes de la saison se disputeront le titre à Doha. Chez les femmes, Nina Brunner et Tanja Hüberli se sont également qualifiées pour ce tournoi relevé de fin de saison grâce à la constance de leurs performances. Mais les deux joueuses doivent maintenant renoncer pour cause de blessure. Nina Brunner s'est blessée sur place lors du dernier entraînement. "Je suis bien sûr déçue que mon corps ne me permette pas de jouer, car les Beach Pro Tour Finals sont un super événement. En même temps, ce n'est pas un tournoi sur lequel nous avons mis l'accent et il est plus important que je ne sois pas à nouveau absente longtemps et que notre préparation pour 2024 ne soit pas compromise sur le long terme", a déclaré la Zougoise dans un communiqué de la Fédération suisse.