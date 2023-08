Murray forfait pour le Mondial ++ Deco directeur sportif du Barça

Le Canada privé de Jamal Murray Jamal Murray (� gauche) ne disputera pas le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Nouveau forfait de marque pour le Mondial 2023. Le Canada sera privé de l'un de ses meilleurs joueurs, le champion de NBA 2023 Jamal Murray dont le forfait a été annoncé mercredi. "En arrivant au stage de préparation, je voulais voir comment mon corps allait répondre après une longue et exigeante saison et si je serais apte physiquement à être au niveau requis pour la Coupe du monde", a déclaré sur le site de Canada Basketball Murray, champion de NBA en juin avec les Denver Nuggets. "Il a semblé clair après consultation de l'encadrement médical et de l'équipe que du repos supplémentaire s'imposait et j'ai pris la difficile décision de ne pas participer au tournoi", a ajouté Jamal Murray, meneur-arrière de 26 ans revenu à l'automne 2022 d'une longue blessure à un genou. Mardi, l'intérieur des Boston Celtics Kristaps Porzingis, meilleur joueur de la Lettonie, autre équipe d'un groupe H qui comprend aussi la France et le Liban, avait déjà déclaré forfait en raison d'une blessure au pied. Les Canadiens pourront compter sur d'autres joueurs de NBA comme le meneur Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et l'arrière RJ Barrett (New York Knicks).

Deco nouveau directeur sportif du Barça Deco est le nouveau directeur sportif du Bar�a Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ancien joueur du FC Barcelone Deco a été nommé directeur sportif du club catalan. Le Portugais remplace Mateu Alemany, a annoncé mercredi le Barça dans un communiqué. Agé de 45 ans, l'ex-milieu d'origine brésilienne a porté les couleurs blaugrana de 2004 à 2008 et a notamment remporté la Ligue des champions en 2006. Il sera chargé de "la philosophie sportive du club et de la construction de son effectif au côté de l'entraîneur (Xavi) et de l'encadrement", a déclaré le FC Barcelone dans un communiqué.

Première finale pour l'Angleterre en éliminant l'Australie Les Anglaises c�l�brent leur qualification pour la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Les Anglaises, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées pour leur première finale de Coupe du monde contre l'Espagne. Elles ont éliminé l'Australie (3-1). Les "Lionesses", 4es au classement FIFA, mettent fin à leur malédiction: en six participations, l'Angleterre n'avait jamais atteint une finale, 3e en 2015 puis 4e en 2019. Comme la Norvège (1993 et 1995) et l'Allemagne (2001, 2003, 2005, 2007, 2009), l'Angleterre pourrait enchaîner deux titres consécutifs, avec l'Euro et la Coupe du monde. Face à elle dimanche à Sydney, l'Espagne disputera aussi sa première finale mondiale. Les Anglaises ont mis un terme au parcours rêvé des "Matildas", qui avaient retrouvé leur star Sam Kerr titulaire et qui étaient soutenues par tout un pays et par l'Australia Stadium de Sydney, acquis à leur cause. La sélectionneuse Sarina Wiegman, déjà finaliste de la Coupe du monde avec les Pays-Bas en 2019, retrouve donc la finale, après avoir remporté l'Euro l'année dernière, avec les Anglaises. Comme contre la Colombie (2-1), portée aussi par le stade olympique de Sydney, les coéquipières de Millie Bright ont éteint d'un coup la ferveur des 75'700 spectateurs. Mais l'enceinte s'est réveillée brutalement sur un bijou de l'icône Sam Kerr, venu de nulle part. Partie seule, Kerr a déclenché une frappe sublime depuis l'extérieur de la surface, qui s'est logée sous la transversale de Mary Earps (63e). Le match s'est alors intensifié, grâce au réveil des jaunes et vertes. La capitaine australienne a failli doubler la mise juste après son but. C'était sans compter sur le flegme et l'efficacité britanniques. Alors qu'elles étaient pressées par les "Matildas" enfin tranchantes, les Lionnes ont repris l'avantage, en raison d'une erreur de la Lyonnaise Ellie Carpenter, qui a laissé Lauren Hemp passer dans son dos et tromper Arnold (71e), marquant son troisième but du Mondial. Les Anglaises ont fait taire définitivement les "Aussies" quand Alessia Russo a fait le break (86e) en croisant parfaitement son tir.

Landa signe chez Soudal-Quick Step pour épauler Evenepoel Mikel Landa rejoint Soudal-Quick Step et Remco Evenepoel Image: KEYSTONE/EPA Mikel Landa, spécialiste des grands tours, s'est engagé pour deux saisons au sein de Soudal-Quick Step. Il rejoindra l'équipe afin "d'aider Remco Evenepoel à atteindre ses objectifs." En fin de contrat chez Barhain-Victorius, Landa, 33 ans, sera un soutien de poids pour le prodige belge, qui devrait disputer son premier Tour de France en 2024. Au service de Chris Froome lors de ses succès sur le Tour de France en 2016 et 2017, le Basque a lui-même terminé 4e du Tour en 2017 et 2020, ainsi qu'à la 3e place des Giro 2015 et 2022. "C'est un habitué des avant-postes du peloton sur les montées difficiles des grands tours. Nous pensons qu'il est l'homme qu'il faut pour renforcer notre équipe, surtout maintenant que nous portons progressivement notre attention sur les épreuves de trois semaines", s'est réjoui le manager de Soudal, Patrick Lefevere. Ce transfert intervient alors que des rumeurs de départ d'Evenepoel vers la formation Ineos sont de plus en plus insistantes. La pépite belge sera au départ du prochain Tour d'Espagne (26 août-17 septembre), où il sera notamment opposé au Danois Jonas Vingegaard, vainqueur des deux dernières Grandes Boucles.

Après Paredes, Renato Sanches rejoint l'AS Rome, en prêt Renato Sanches, � gauche, quitte le PSG pour la Roma Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Quelques heures après le transfert de Paredes vers Rome, Renato Sanches a aussi quitté le PSG pour rejoindre le club de la capitale italienne. Cette fois sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La Roma a précisé dans son communiqué que l'option d'achat deviendrait "obligatoire si certaines conditions étaient réunies", sans préciser lesquelles. Après une seule année à Paris, le milieu de terrain portugais n'entre déjà plus dans les plans du champion de France, dans la foulée d'une saison où il n'a pas réussi à s'imposer dans l'entrejeu parisien, entre blessures et inconstance. Il était arrivé pour une quinzaine de millions d'euros au PSG, dans la foulée de son titre de champion de France acquis avec Lille. Mais sous les ordres du même entraîneur, Christophe Galtier, la greffe n'a pas pris. Le joueur de 25 ans, à qui le monde du football a très tôt collé l'étiquette de prodige, va déjà connaître son cinquième club depuis son départ pour quelque 35 millions d'euros de Benfica vers le Bayern en 2016. Cette année-là, il avait gagné l'Euro avec la Seleçao.

Attilio Biasca au camp des recrues des Blues Attilio Biasca va prendre part au camp des recrues � St-Louis Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Attilio Biasca a été invité au camp des recrues des St-Louis Blues. L'attaquant zougois de 20 ans manquera le début de saison de National League. Car le camp se tient du 13 au 19 septembre et que la National League reprend ses droits le 15 septembre (le 13 avec Fribourg-Lausanne). Après deux ans et demi passés en Amérique du Nord, Biasca est retourné dans son club formateur et a signé un contrat de deux ans. La saison dernière, il était le capitaine de la Suisse M20 au Championnat du monde. Il n'a pas été drafté. Les Blues ont un autre Suisse sous contrat en la personne d'André Heim.

Records d'affluence en Nouvelle-Zélande Des records d'affluence en Nouvelle-Z�lande Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga De nouveaux records d'affluence pour des matches de football en Nouvelle-Zélande ont été enregistrés lors du Mondial féminin. Il y a eu 43'217 spectateurs à l'Eden Park d'Auckland. Cela représente au total 700'000 personnes dans les stades du pays depuis le début du tournoi, selon la fédération. L'Espagne s'est qualifiée mardi pour la finale de la Coupe du monde en battant la Suède (2-1) devant 43'217 spectateurs à l'Eden Park, un record égalé. Car la victoire de l'Espagne contre la Suisse en huitièmes de finale, et celle de la Suède contre le Japon en quart avaient attiré le même nombre de spectateurs. Ce record avait déjà été battu dès l'ouverture du tournoi, lorsque 42'137 personnes avaient assisté à la victoire (1-0) de la Nouvelle-Zélande, co-organisatrice avec l'Australie, contre la Norvège, à Auckland. En tout, plus de 700'000 personnes se sont rendues dans les stades sur les 29 matches organisés dans le pays, les trois dernières rencontres de la compétition (demi-finale, petite finale et finale) se déroulant en Australie. "Ce tournoi a entraîné un changement colossal dans la façon dont le football, et en particulier le football féminin, est perçu en Nouvelle-Zélande", a salué Andrew Pragnell, directeur général de New Zealand Football. "Depuis le match d'ouverture historique à l'Eden Park, qui a vu les Football Ferns battre la Norvège, ce tournoi a établi une nouvelle norme pour la Coupe du monde féminine de la FIFA", a-t-il poursuivi. Le pays a également accueilli les Coupes du monde de cricket et de rugby féminin en 2022, ce qui prouve, selon Andrew Pragnell, que la Nouvelle-Zélande peut "organiser des événements majeurs de classe mondiale".

L'OM sorti aux tirs au but par le Pana Guendouzi, h�ros malheureux de l'OM Image: KEYSTONE/EPA L'OM est tombé de très haut mardi au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Meilleurs qu'au match aller (défaite 1-0) et sans doute meilleurs que leurs adversaires, les Marseillais ont été sortis aux tirs au but par le Panathinaïkos (2-1 ap; 5-3 tab). Chacun des tirs au but a été frappé à 150 décibels, et sans doute même un peu plus pour le dernier, transformé par Filip Mladenovic. Mais cela n'a pas suffi pour perturber les tireurs grecs, tous impeccables, contrairement à Mattéo Guendouzi, dont la frappe à mi-hauteur a d'entrée été repoussée par Alberto Brignoli. Le milieu de terrain international a été le héros malheureux du soir. C'est aussi lui qui, au bout du temps additionnel du temps réglementaire (99e) et après une interminable intervention de la VAR, avait été sanctionné d'un penalty qui a permis au Panathinaïkos d'accrocher une prolongation inespérée. Un but refusé Juste avant les tirs au but, Marcelino a ensuite tenté le pari de faire entrer son gardien remplaçant Ruben Blanco, mais cela n'a pas fonctionné et l'OM et son nouvel entraîneur espagnol vivent un premier échec très douloureux. Cette élimination coûte très cher, au sens propre comme au sens figuré. Elle est d'autant plus frustrante que l'OM menait 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Pierre-Eymerick Aubameyang (2e et 46e), et qu'un but a été refusé aux Phocéens durant la prolongation après intervention de la VAR pour un hors-jeu.

Messi brille encore, l'Inter Miami file en finale Lionel Messi a inscrit un nouveau but mardi Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Lionel Messi a encore marqué avec son nouveau club de l'Inter Miami pour aider les siens à accéder à la finale de la Leagues Cup. La franchise floridienne a battu l'Union Philadelphie 4-1 à Chester. Messi en est maintenant à neuf réalisations en six apparitions sous les couleurs de Miami. Du pied gauche, le septuple Ballon d'or a ajusté le gardien Andre Blake d'une frappe malicieuse à ras de terre, des 25 mètres pour le 2-0 (20e). Les Floridiens, qui ont entamé la Leagues Cup en étant la pire équipe de la MLS, en sont à six victoires consécutives depuis l'arrivée de leur nouveau numéro 10. En finale de cette compétition inédite qui oppose les meilleures équipes d'Amérique du Nord et du Mexique, ils affronteront Nashville. Pour l'Inter Miami, ce succès est par ailleurs également synonyme d'accession à la prochaine Coupe des champions de la CONCAFAF, plus prestigieuse compétition de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.

Bencic battue dès le 1er tour à Cincinnati Belinda Bencic a �t� sortie d'entr�e � Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Quart de finaliste à Montréal la semaine dernière, Belinda Bencic (WTA 14) a chuté dès le 1er tour à Cincinnati. La championne olympique s'est inclinée 4-6 6-3 6-2 devant la qualifiée espagnole Cristina Bucsa (WTA 84). Belinda Bencic, qui avait également atteint les quarts de finale à Washington pour premier tournoi nord-américain de l'été, a pourtant mené 6-4 2-0 service à suivre. La St-Galloise, qui s'est procuré une balle de 3-0 puis deux balles de 3-1 à la relance, a creusé sa propre tombe en commettant pas moins de 14 doubles fautes. Belinda Bencic a concédé pas moins de dix fois son service dans cette partie, ne convertissant pour sa part que 7 des 20 balles de break qu'elle s'est procurées... Cristina Bucsa, qui n'avait jusque-là jamais battu de membre du top 20 mondial, n'en demandait pas tant. Cette défaite n'aura pas de conséquence directe pour la St-Galloise, qui avait déjà été battue au 1er tour l'an dernier dans le WTA 1000 de Cincinnati. Mais elle pourrait perdre du terrain à la Race, le classement qualificatif pour le Masters dont elle occupe virtuellement la 10e place.

Mondial dames: l'Australie affronte l'Angleterre dès midi L'Australie et l'Angleterre seront aux prises aujourd'hui dès midi à Sydney. L'enjeu est énorme: une place en finale de la Coupe du monde dames, dimanche contre l'Espagne. Le parcours des Australiennes suscite un engouement incroyable dans le pays qui coorganise la compétition. Les audiences télévisées battent des records, et le stade de Sydney sera plein et presque totalement aux couleurs des Matildas. La star Sam Kerr, qui joue à Chelsea, devrait débuter la rencontre après avoir été gênée depuis plusieurs semaines par un problème à un mollet. En face, les championnes d'Europe anglaises disputeront leur troisième demi-finale consécutive en Coupe du monde. Elles ont perdu les deux premières et rêvent donc de briser cette série, malgré un stade hostile. "Quand vous avez le public derrière vous, cela vous donne un élan supplémentaire. Mais je pense aussi que lorsque vous jouez contre elles, quand vous pouvez faire taire la foule, c'est aussi une sensation très agréable", a lancé Keira Walsh, l'Anglaise qui évolue au FC Barcelone. "Il y a donc du positif et du négatif dans les deux cas, et j'ai connu les deux", a poursuivi la joueuse qui a remporté l'Euro l'année dernière à domicile, devant plus de 87'000 spectateurs à Wembley pour la finale.

René Weiler: "On ne peut pas laisser filer de telles opportunités" Des regrets mais aussi de la fiert� pour Ren� Weiler. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Nous aurions dû mener au moins 2-0 à la pause. A ce niveau, on ne peut pas laisser filer de telles opportunités..." Les chances de Timothé Cognat et de Dereck Kutesa agiteront les nuits de René Weiler. "A la reprise, nous savions que les Rangers allaient revenir avec la ferme intention de nous bousculer, poursuit René Weiler. Il y a une part de malchance de prendre ce but juste après la pause..." Le technicien zurichois se montre toutefois très fier de son équipe. "Servette n’est pas les Young Boys ou le FC Bâle. Il faut apprendre à jouer tous les trois jours, lâche-t-il. Je pense que nous avons su montrer un visage séduisant lors de ces deux confrontations contre Genk et les Rangers." Dereck Kutesa endosse bien sûr le costume de l’homme du match. Auteur de l’ouverture du score, le droitier qui tient le flanc gauche aurait pu "le" tuer s’il avait pu inscrire le 2-0 à la demi-heure. "Si je relève la tête, je peux voir Jérémy Guillemenot. Mais je n’ai pas eu vraiment le temps pour le faire avec le défenseur qui me collait, regrette-t-il. Je n'ai pu faire que le choix de la frappe. J’ai essayé de la placer entre les jambes du gardien..." Comme son entraîneur, le joueur insistait à la fois sur l’intensité du jeu des Rangers et la fierté d’avoir pu les regarder les yeux dans les yeux. « Nous avons été loin d’être ridicules contre une équipe qui possède un budget bien supérieur au nôtre", conclut-il.

Bien des regrets pour les Grenat La joie de Dereck Kutesa apr�s son but qui permettait au Servette FC de revenir � la hauteur des Rangers. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L’avenir européen du Servette FC s’écrira en Europa League. Dans un stade de Genève à guichets fermés avec ses 26'000 spectateurs, les Grenat n’ont pas renversé les Glasgow Rangers. Six jours après une courte défaite 2-1 en Ecosse, le Servette FC a dû se contenter du nul (1-1) en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il ne défiera donc pas le PSV Eindhoven mardi prochain en barrage. Cette élimination face à l’un des deux grands d’Ecosse laissera d’immenses regrets. Les Grenat auraient pu, en effet, réussir le K.O. parfait en première période. Ils sont revenus à la hauteur des Rangers à la 22e grâce à une frappe enroulée chirurgicale de Dereck Kutesa. Mais ce même Kutesa devait rater à la demi-heure le 2-0 qui aurait sans doute tout changé face aux Rangers. Des Rangers qui ne pensaient pas vivre dans la paisible Genève une ambiance à la grecque ou à la turque. Avec un brin de réussite, le Servette FC aurait vraiment dû classer l’affaire avant la pause... Une première chance en or pour Timothé Cognat à la 7e minute devait donner le ton d'une première mi-temps palpitante. Le tournant du match fut bien ce raid de Kutesa à la 30e sur son flanc gauche. Seul lui aussi devant Butland, le buteur préférait la frappe plutôt que de délivrer l’offrande attendue désespérément par Jérémy Guillemenot. Le scénario de cette première période validait pleinement les options de René Weiler. Cette recherche presque permanente de la verticalité présentait deux avantages. Elle pouvait pousser, d'une part, l’adversaire à la faute. D’autre part, elle transcendait un public en fusion. Jamais dans la mémoire des anciens, le Servette FC n'avait été porté par une telle ferveur. Une égalisation évitable Ce rêve partagé de poursuivre l’aventure dans la plus prestigieuse aventure était malheureusement plombé à la 50e minute avec l’égalisation signée James Tavernier. Le capitaine échappait à Cognat au second poteau pour battre de la tête un Joël Mall qui aurait dû mieux faire. Ce but – évitable – brisait l’élan magnifique des Grenat que l’on sentait dans le dur sur le plan physique. Mais l’espoir revenait presque par magie avec l’introduction à la 71e de Miroslav Stevanovic. Blessé à la première journée de championnat, le Bosnien revenait le soir où il était attendu justement comme le messie. Mais le miracle espéré ne s'est pas produit. Forts de leur expérience, les Rangers devaient gérer parfaitement les derniers instants d'une double confrontation qu'ils n'attendaient sans doute pas aussi ardue à négocier.

Un superbe défi à venir pour Stan Wawrinka Une tourn�e am�ricaine bien lanc�e pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 51) n’a pas failli. Le Vaudois a conclu son premier tour du Masters 1000 de Cincinnati devant Brandon Nakashima (ATP 73) interrompu la veille alors qu’il menait 6-3 6-7 5-2. Stan Wawrinka est resté moins de huit minutes sur le court pour gagner à 15 son jeu de service à 5-3 et pour s’imposer au final après 2h37’ de jeu. Cette victoire lance parfaitement sa tournée américaine. Elle lui offre, surtout, un deuxième tour alléchant contre le no 10 mondial Frances Tiafoe. Très complices sur le Circuit, le Suisse et l’Américain s’affronteront pour la quatrième fois. Stan Wawrinka mène 3-0 dans ses face-à-face au joueur du Maryland, demi-finaliste l’an dernier de l’US Open et titré cette année sur terre battue à Houston et sur gazon à Stuttgart. Stan Wawrinka ne partira pas battu d’avance ce mercredi. Le Vaudois a souvent su tirer son épingle du jeu à Cincinnati avec une demi-finale et trois quarts de finale.