Nadal face à un qualifié ++ Atlanta perd encore

Transferts: Hugo Lloris quitte Tottenham pour Los Angeles FC Hugo Lloris battu sur un penalty de Salah en finale de la Ligue des champions 2019 Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU Le gardien français Hugo Lloris (37 ans) a résilié son contrat avec Tottenham, dont il portait les couleurs depuis 2012. Il va s'engager avec la franchise américaine de MLS du Los Angeles FC. Le club du nord de Londres, dont il a porté le brassard de capitaine pendant huit ans, rendra hommage au champion du monde 2018 en sa présence avant le match de championnat disputé dimanche contre Bournemouth au Tottenham Hotspur Stadium. Avec les Spurs, le Français n'a rien gagné. Il a été finaliste de la Ligue des champions 2019 et de la Coupe de la Ligue anglaise (2015, 2021). Lloris a défendu la cage de Tottenham durant 477 matches toutes compétitions confondues. Mais il avait perdu sa place de titulaire depuis plusieurs mois. Son dernier match en Premier League remonte au 23 avril et une défaite 6-1 à Newcastle.

L'ancien patron de McLaren Ron Dennis est désormais Sir Ron Il faut désormais l'appeler Sir Ron Dennis Image: KEYSTONE/EPA/FELIX HEYDER Ron Dennis (76 ans) a été anobli par le roi Charles III. L'ancien patron de McLaren a reçu cet honneur en raison de ses services rendus à l'industrie et aux oeuvres caritatives outre-Manche. Dennis a quitté McLaren en 2017 après y avoir travaillé durant plus de 30 ans. Il était notamment aux commandes dans les années 1980 quand son équipe a gagné plusieurs titres avec Niki Lauda, Alain Prost et Ayrton Senna. Depuis son départ, il s'est totalement retiré de la formule 1 pour se consacrer à d'autres activités. Il a notamment collaboré avec le gouvernement britannique. Le désormais Sir Ron a fondé et préside Podium Analytics, une organisation non gouvernementale dont le but est de réduire les blessures dans le sport, ainsi que l'association Tommy's, qui aide les femmes victimes de fausses couches.

Carnet noir: Gil de Ferran est décédé à 56 ans Gil de Ferran lors de sa victoire aux 500 miles d'Indianapolis Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Le Brésilien Gil de Ferran (56 ans) est décédé d'une crise cardiaque en Floride. Il avait gagné les 500 miles d'Indiananpolis en 2003 et le championnat CART en 2000 et 2001. Gil de Ferran, qui possédait aussi la nationalité française puisqu'il était né à Paris, avait aussi travaillé en formule 1. Il avait oeuvré comme directeur sportif de l'équipe BAR Honda de 2005 à juillet 2007, puis de juillet 2018 à 2021 dans un poste similaire avec McLaren. Il avait retrouvé cette équipe en 2023 comme consultant pour la restructuration.

Nadal affrontera un qualifié à Brisbane Nadal affrontera un joueur issu des qualifications pour son retour Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Rafael Nadal se frottera à un joueur issu des qualifications dimanche ou lundi à Brisbane pour son retour à la compétition. L'Espagnol de 37 ans n'a pas joué le moindre match depuis sa défaite subie au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. Autre retour très attendu à Brisbane, celui de la Japonaise Naomi Osaka qui n'a plus joué depuis le tournoi de Tokyo en septembre 2022. Confrontée notamment à des soucis de santé mentale, elle a ensuite eu un enfant en juillet. L'ex-no 1 mondial, qui a également bénéficié d'une "wild card" à Brisbane, affrontera au 1er tour l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 84). "Je suis nerveuse, je n'ai pas joué de match depuis longtemps, mais je suis compétitive, donc je pense que je suis nerveuse et que je veux gagner", a déclaré Naomi Osaka. "Juste après Tokyo, pendant environ un mois, j'ai pensé à la retraite parce que j'avais l'impression que toute ma joie pour ce sport s'était envolée", a-t-elle confié samedi à Brisbane. "Mais je me suis dit que je jouais au tennis depuis l'âge de trois ans et qu'il y avait encore tellement de choses que je voulais faire".

Atlanta subit une 4e défaite consécutive De'Aaron Fox (5) a brillé face aux Hawks avec 31 points Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. La saison des Hawks de Clint Capela est décidément compliquée. Atlanta s'est incliné 117-110 face aux Sacramento Kings sur son parquet vendredi en NBA pour subir une quatrième défaite d'affilée. Déjà battus cinq fois de suite entre le 2 et le 13 décembre, Atlanta enchaîne donc une nouvelle série négative en cette fin d'année. Les Hawks n'ont gagné que 3 de leurs 13 derniers matches et se retrouvent au 11e rang de la Conférence Est avec 12 victoires pour 19 défaites. Clint Capela a fait son job face aux Kings avec un nouveau double double. Le pivot genevois a cumulé 12 points - à 5/7 au tir - et 12 rebonds, réussissant également 3 assists et 2 contres pour un différentiel de +2 en 28 minutes passées sur le parquet. Il en était déjà à 8 points et 5 rebonds après 6'30'' de jeu. Les Hawks ont d'ailleurs réussi un début de match parfait. Ils menaient 24-8 lorsque Capela a quitté pour la première fois le terrain et ont compté jusqu'à 23 points d'avance au premier quart (31-8). Mais ils ne sont pas parvenus à contenir la fougue de De'Aaron Fox, auteur de 26 de ses 31 points en deuxième mi-temps.

Un 3e succès de suite pour les Devils Hischier (13) et les Devils ont battu Ottawa 6-2 samedi Image: KEYSTONE/AP/Justin Tang Les Devils ont cueilli vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey est allé s'imposer 6-2 à Ottawa, où Nico Hischier fut le seul Suisse à s'illustrer sur le plan comptable. Le capitaine des Devils s'est fait l'auteur d'un assist sur le 5-1, inscrit par le défenseur Brendan Smith à la 44e minute. "Muet" lors de ses trois précédentes sorties, le Valaisan affiche désormais 16 points - dont 9 assists - à son compteur 2023/24, en 23 matches. Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont en revanche pas inscrit le moindre point pour les Devils, qui ont fait la différence grâce au duo Jesper Bratt (1 but, 3 assists)/Jack Hughes (1 but, 2 assists). Nico Daws a effectué 25 arrêts pour sa première titularisation de la saison dans le camp de New Jersey. Philipp Kurashev a quant à lui signé son 15e assist de la saison lors d'un match perdu 5-4 après prolongation par Chicago à Dallas. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 4-4, marqué à la 58e par les Blackhawks qui avaient mené 2-0 avant d'encaisser quatre buts d'affilée.

Nadine Fähndrich est loin de sa meilleure forme Meilleur atout du ski de fond helvétique, Nadine Fähndrich n'aborde pas le Tour de Ski dans les meilleures conditions. En petite forme, elle aura besoin d'un miracle pour briller dans une épreuve dont la 1re étape est programmée samedi à Dobbiaco. Il y a un an, la Lucernoise s'est élancée dans le Tour de Ski en tant que candidate à une victoire d'étape et n'avait pas déçu. Après ses succès en Coupe du monde à Beitostölen et Davos, la spécialiste du sprint avait triplé la mise en triomphant en ouverture du Tour dans le Val Müstair. Cette année, le contexte est totalement différent. Une place sur le podium samedi à Dobbiaco constituerait ainsi une immense surprise. Et la suite du Tour de Ski après le sprint inaugural en skating n'est pas encore connue. La décision de continuer ou non sera prise au jour le jour. Les difficultés se sont enchaînées pour Nadine Fähndrich après un début de saison correct à Kuusamo. Malade, elle n'a pas pu utiliser de manière optimale son premier bloc d'entraînement après l'ouverture dans le cercle polaire. Elle n'était ainsi pas en pleine possession de ses moyens lors de son retour à la compétition à Trondheim à la mi-décembre. Son deuxième bloc d'entraînement ne s'est qui plus est pas non plus déroulé dans les meilleures conditions. Nadine Fähndrich doit donc revoir ses ambitions à la baisse pour le grand rendez-vous de la saison. Dix-sept autres Suisses prendront par ailleurs le départ samedi, parmi lesquels le "rookie" fribourgeois Antonin Savary. Klaebo forfait de dernière minute Dans une année sans grand événement, il n'y a aucune raison de renoncer à l'épuisant Tour de Ski pour garder des forces en vue des Mondiaux ou des Jeux olympiques. Ceux qui peuvent prendre le départ le feront. Visiblement, ce n'est pas le cas du vainqueur de l'an dernier Johannes Hösflot Klaebo. Le Norvégien a confirmé son forfait en milieu d'après-midi ce jeudi. Il est insuffisamment remis d'une période de six jours de fièvre. Ainsi, Dario Cologna restera seul détenteur du record de victoires avec ses succès en 2009, 2011, 2012 et 2018. Klaebo s'est déjà imposé à trois reprises au sommet de l'Alpe Cermis Chez les dames, il n'est pas certain que la Suédoise Frida Karlsson parvienne à défendre son titre avec succès lors de la fameuse montée finale de l'Alpe Cermis. L'Américaine Jessie Diggins, leader de la Coupe du monde, s'élancera dans la peau de la favorite. Elle vise une deuxième victoire au général après 2021. Une première pour Davos Le Tour de Ski, qui vivra sa 18e édition, fait pour la première fois halte à Davos. Après trois étapes à Dobbiaco (du 30 décembre au 1er janvier), fondeurs et fondeuses se déplaceront pour deux étapes dans les Grisons (3 et 4 janvier), la décision se faisant comme de coutume dans le Val di Fiemme (6 et 7 janvier).

Coupe Spengler: le Team Canada se hisse dans le dernier carré Jonathan Hazen (en rouge) a encore marqué Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le Team Canada s'est qualifié pour le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. En quart de finale, les joueurs à la feuille d'érable ont dominé KalPa Kuopio 6-3. Les Canadiens n'ont pas fait trainer les choses. Ils ont en effet pris rapidement les devants grâce à des réussites d'Ang (4e) et Quenneville (6e). DiDomenico a ajouté le numéro trois (39e) avant que les Ajoulots Hazen (42e) et Asselin (43e) ne participent aussi à la fête. Les Finlandais se sont alors repris et ont marqué trois fois par Sissons (47e), Rissanen (53e) et Simontaival (58e), mais DiDomenico a scellé le score final dans le but vide (60e). Les joueurs canadiens, qui ont gagné un record de 16 titres dans le traditionnel tournoi grison, peuvent donc toujours encore améliorer leur score. En demi-finale samedi soir, ils seront aux prises avec les Tchèques de Pardubice.

Tournée: Wellinger s'impose sur le tremplin d'Oberstdorf Andreas Wellinger a été le meilleur à Oberstdorf Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI L'Allemand Andreas Wellinger a remporté le concours d'Oberstdorf, première étape de la Tournée des quatre tremplins. Meilleur Suisse, Gregor Deschwanden a fini au 15e rang. Wellinger a gagné pour le plus grand bonheur du public allemand venu en masse autour du tremplin. Il a effectué deux sauts à 139,5 m et 128 m. L'Allemand l'a emporté devant le Japonais Ryoyu Kobayashi (134,5/129 m) et l'Autrichien Stefan Kraft (132,5/125 m) au terme d'un concours qui a été perturbé par des vents changeants qui ont obligé les organisateurs à changer plusieurs fois la position de la plate-forme d'élan. Deux Suisses sont parvenus à se hisser en finale des 30 meilleurs. Gregor Deschwanden a été le meilleur d'entre eux, avec des sauts de 124 et 122 m. Le vétéran Simon Ammann (42 ans), qui dispute sa 25e tournée austro-allemande, a terminé 21e après s'être posé à 119 et 134 m. Tant Remo Imhof (32e/116 m) que le Vaudois Killian Peier (39e/111 m) ont été éliminés au terme de la manche initiale.

Coupe Spengler: Ambri-Piotta fessé en quart de finale Friberg vient de marquer Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Ambri-Piotta ne gagnera pas la Coupe Spengler une deuxième fois de suite à Davos. Les Tessinois ont été sèchement éliminés 5-0 par les Suédois de Frölunda dans le premier des deux quarts de finale. Le score est resté nul et vierge durant un peu plus de la moitié de la partie. Les Suédois ont ensuite pris les devants grâce à des réussites d'Oeberg (32e) et Friberg (40e), juste avant la fin de la période intermédiaire. Les espoirs de retour d'Ambri ont été rapidement douchés dans l'ultime tiers. Hasa (45e) et Innala (46e) ont enlevé tout suspense et ont permis à leur équipe de finir tranquillement la partie. Frölunda, qui a encore marqué par Dower Nilsson (52e), affrontera Davos samedi en demi-finale dès 15h10.

Ancelotti prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2026 Ancelotti prolonge son aventure au Real Image: KEYSTONE/AP/Ricardo Larreina Carlo Ancelotti (64 ans) a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026, a annoncé le club madrilène dans un communiqué vendredi. Le technicien italien a tout gagné au Real depuis son premier passage sur le banc des Merengues (2013-2015), avant son retour depuis 2021. Il a ajouté deux Ligues des champions (2014, 2022), un titre de champion d'Espagne (2022) ou encore deux Coupes du Roi (2014, 2023) au palmarès du club madrilène. Cette nomination arrive de façon surprenante alors que celui qui a également dirigé l'AC Milan, le PSG ou le Bayern Munich, était annoncé avec insistance à la tête du Brésil. Il était même censé prendre ses fonctions à la tête de la Seleçao après la prochaine Copa América (20 juin-14 juillet). Les dirigeants du Real ont choisi de lui renouveler leur confiance, alors que "Carletto" est lancé dans une opération de renouvellement de l'effectif du club 14 fois champion d'Europe, devant composer avec les départs des Ballons d'Or Cristiano Ronaldo et Karim Benzema au cours des dernières saisons. Un nouveau cycle que l'Italien est parvenu à ouvrir avec succès avec un sacre en C1 (2022), en installant de nouveaux joueurs comme Vinicius Jr, Rodrygo, ou encore les Français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Le Real Madrid est leader de Liga après la 18e journée et est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où il affrontera Leipzig.

Premier podium de l'hiver pour Gisin, 93e succès pour Shiffrin Michelle Gisin a cueilli vendredi son premier podium depuis mars 2022 Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Michelle Gisin a décroché son premier podium de l'hiver vendredi à Lienz, le premier depuis le mois de mars 2022. L'Obwaldienne a décroché un inattendu 3e rang dans le slalom de Lienz, qui a vu Mikaela Shiffrin signer une démonstration pour cueillir sa 93e victoire en Coupe du monde. Privée de top 3 tout au long d'un exercice 2023/24 difficile pour elle, Michelle Gisin a mis fin à une disette de plus d'un an et demi. Elle n'espérait certainement pas se retrouver à pareille fête en slalom, elle qui a surtout mis l'accent sur les disciplines de vitesse durant sa préparation. Quatrième après la première manche, Michelle Gisin a notamment profité de l'élimination de Paula Moltzan (2e le matin) pour s'offrir son premier podium depuis le super-G de Courchevel/Méribel en mars 2022 (3e). Elle occupe par ailleurs désormais la 4e place de la Coupe du monde de slalom. L'Obwaldienne a échoué à 0''11 de Lena Dürr (2e) mais à 2''45 d'une Mikaela Shiffrin impressionnante tant en première qu'en deuxième manche jeudi. Mikaela Shiffrin, qui s'était contentée de gérer son avance la veille en géant, a cette fois-ci fait étalage de sa classe jusqu'au bout pour s'offrir un 56e succès en slalom. Good 9e Deuxième meilleure Suissesse, Nicole Good a décroché une superbe 9e place pour confirmer ses récents résultats en Coupe d'Europe (trois podiums en décembre). La St-Galloise, qui restait sur un 23e rang en Coupe du monde à Courchevel, signe ainsi son meilleur résultat sur le Cirque blanc. Elle n'avait jamais fait mieux que 12e jusqu'ici. Nicole Good (25 ans) espérait peut-être même mieux après son 9e chrono réalisé en première manche. C'est d'ailleurs également le cas de Mélanie Meillard, 11e sur le premier tracé et 15e au final. La skieuse d'Hérémence inscrit néanmoins des points pour la cinquième fois en cinq slaloms disputés cet hiver. Quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième manche, Camille Rast s'est montrée encore plus timide que Mélanie Meillard sur le second parcours. La Valaisanne, qui a reculé du 18e au 27e et avant-dernier rang, est toujours en quête d'un premier top 10 cet hiver.

Odermatt déclasse la concurrence en super-G Marco Odermatt a livré une nouvelle démonstration vendredi Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt a une nouvelle fois déclassé la concurrence vendredi. Le Nidwaldien a remporté le super-G de Bormio avec une marge de 0''98 sur son dauphin Raphael Haaser pour cueillir son 28e succès en Coupe du monde. Justin Murisier a quant à lui décroché une belle 5e place, à 1''76 du maître. Deuxième à 0''09 d'un impressionnant Cyprien Sarrazin la veille en descente sur la Stelvio, battu pour 0''03 à Val Gardena lors du seul précédent super-G de l'hiver, Marco Odermatt a mis les choses au point pour la dernière course de l'année. En huit courses disputées durant l'exercice 2023/24, il affiche quatre succès et sept podiums. Le double vainqueur du général de la Coupe du monde a fait la différence sur les vingt dernières secondes de course vendredi, reprenant alors 0''41 à Raphael Haaser. Troisième de cette course, Aleksander Aamodt Kilde a pour sa part lâché une demi-seconde sur ce dernier secteur pour échouer au final à 1''31. Invaincu en géant cette saison, Marco Odermatt a ainsi remporté cinq des six derniers super-G disputés sur le front de la Coupe du monde. Il en est à 11 podiums consécutifs dans la discipline, sa dernière contre-performance remontant au mois de mars 2022 à Kvitfjell (28e place), et à 11 victoires au total. Sa nouvelle démonstration relègue forcément au second plan les performances de ses compatriotes. Mais Marco Odermatt est certainement le premier à se réjouir de la 5e place de Justin Murisier, qui a égalé le meilleur résultat de sa carrière en super-G 24 heures après sa superbe 4e place obtenue en descente. Meillard 8e Loïc Meillard (8e à 0''05 de Murisier), Gino Caviezel (10e) et Stefan Rogentin (11e) complètent l'excellent résultat d'ensemble helvétique. A noter par ailleurs que le héros de la veille Cyprien Sarrazin a connu l'élimination.

Slalom de Lienz: Shiffrin survole la 1re manche, Gisin 4e Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la 1re manche du slalom de Lienz Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin est idéalement placée pour cueillir un 93e succès en Coupe du monde vendredi à Lienz. L'Américaine a survolé les débats dans la première manche du slalom, dont Michelle Gisin a réalisé le 4e temps. Victorieuse en géant la veille, Mikaela Shiffrin mène le bal avec 1''14 d'avance sur sa première poursuivante, sa compatriote Paula Moltzan. Troisième, la Suédoise Anna Swenn Larsson a concédé 1''32 sur la meilleure skieuse du monde, qui lorgne un 56e succès dans sa discipline fétiche. En l'absence de Wendy Holdener, Michelle Gisin a parfaitement tenu son rôle de leader dans le camp helvétique. L'Obwaldienne, dont le dernier podium en Coupe du monde remonte au mois de mars 2022, accuse seulement sept centièmes de retard sur Anna Swenn Larsson et 0''25 sur Paula Moltzan. Seule Lena Dürr (5e à 1''66) a également lâché moins de deux secondes sur Mikaela Shiffrin. Sixième, Katharina Liensberger pointe à 2''20. Principale adversaire de l'Américaine dans la discipline, la Slovaque Petra Vlhova a pour sa part perdu 2''41 pour se retrouver 9e. Deux autres Suissesses viseront une place dans le top 10, voire mieux. Nicole Good a signé un superbe 9e temps avec le dossard 30, à 2''38, alors que Mélanie Meillard est 11e à seulement 0''26 du 6e rang. Camille Rast (17e après 37 concurrentes à 3''09) sera elle aussi de la partie en deuxième manche dès 13h.