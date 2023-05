Naples est champion d'Italie ++ Du changement chez les curleuses

Naples sacré champion d'Italie après son nul à Udine Les Napolitains c�l�brent leur scudetto Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Naples est officiellement devenu champion d'Italie 2023, 33 ans après son dernier sacre. Ceci grâce à son match nul (1-1) sur le terrain de l'Udinese, jeudi soir en match de clôture de la 33e journée. A cinq journées de la fin du championnat, Naples, qui n'avait besoin que d'un point pour être assuré du titre, ne peut plus être rejoint et décroche ainsi le troisième Scudetto de son histoire après ceux de l'ère Maradona (1987 et 1990). L'Udinese (12e) a ouvert la marque par Sandi Lovric (13e) puis Victor Osimhen a égalisé (52e), inscrivant son 22e but de la saison en Serie A, celui du titre.

Les championnes du monde changent d'équipière Briar Schwaller-H�rlimann, � gauche, quitte l'�quipe du CC Aarau Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni va changer son effectif. Comme les championnes du monde l'ont annoncé, elles se séparent de Briar Schwaller-Hürlimann qui les avait rejointes il y a peu. La fille du champion olympique Patrick Hürlimann, âgée de 28 ans, avait fêté il y a six semaines le titre mondial avec Tirinzoni, Alina Pätz et Carole Howald, le quatrième titre consécutif pour le CC Aarau autour de Tirinzoni et Pätz. Comme le rapporte "Blick", elle a appris son éviction après le championnat du monde de double mixte fin avril, que Schwaller-Hürlimann a disputé avec son mari Yannick Schwaller. La raison de la séparation aurait été la crainte de problèmes d'harmonie dans l'équipe. On ne sait pas encore la future composition de l'équipe de Tirinzoni.

Armando Izzo condamné à 5 ans de prison pour un match truqué Armando Izzo condamn� � 5 ans de prison ferme Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le défenseur italien de Monza Armando Izzo a été condamné à Naples à cinq ans de prison ferme. Ceci pour avoir participé à l'organisation d'un match truqué. L'international aux trois sélections va faire appel de la sentence, ont indiqué ses avocats. Izzo était accusé d'avoir aidé à truquer, avec deux autres joueurs, un match de Serie B entre Modène et son club d'alors, Avellino, lors de la saison 2013-14, selon des agences de presse italiennes. Un tribunal de Naples a reconnu le joueur de 31 ans coupable de collusion avec la Camorra, l'organisation mafieuse de la ville, mais aussi de fraude sportive pour avoir accepté d'influer sur le résultat du match contre de l'argent. Son cousin Umberto Accurso, soupçonné d'appartenir à un clan de la Camorra, a été condamné à 18 mois de prison, de même qu'un autre membre présumé du même groupe. Le club de Monza, propriété de l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, considère de son côté que son joueur est innocent: "Monza exprime son soutien total à Armando, convaincu qu'il n'est pas impliqué dans des activités criminelles", écrit le club lombard dans un communiqué. Pour sa première saison en Serie A, Monza a assuré son maintien, occupant la dixième place à cinq journées de la fin. Izzo a joué 26 matches de championnat cette saison. En avril 2017, il avait été suspendu 18 mois et condamné à une amende de 50'000 euros pour avoir omis de signaler des matches truqués alors qu'il jouait à Avellino.

La Suisse muette face à la Suède Patrick Fischer et la Suisse n'y arrivent pas contre la Su�de Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse s'est inclinée à Göteborg face à la Suède dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 3-0. Les Helvètes ont subi leur septième défaite consécutive dans ce tournoi avec la Suède, la Finlande et la Tchéquie. Et le bilan des duels contre les Suédois ne s'améliore pas, puisque la Suisse n'a plus battu le Tre Kronor depuis avril 2016. A un peu plus d'une semaine de son entrée en lice au Championnat du monde à Riga, un constat s'impose: l'équipe de Suisse manque de punch offensif. Face aux Scandinaves, les hommes de Patrick Fischer n'ont pas franchement généré d'actions en attaque. Il y a bien eu ce contre de Sven Senteler à la 43e en infériorité numérique, mais cela reste pauvre. Et ce n'est pas en power-play que les Helvètes ont pu se montrer dangereux, tant ils ont été incapables de proposer quelque chose de convaincant avec un homme de plus sur la glace. Gageons que l'apport de Nino Niederreiter, qui rejoindra l'équipe mercredi en Lettonie, devrait faire du bien dans ce secteur du jeu. Tout le contraire de Suédois qui ont frappé à deux reprises en supériorité numérique. C'est l'attaquant des Red Wings Lucas Raymond (6e et 53e) qui a inscrit les deux premiers buts à la suite de punitions évitables de Mike Künzle et Andres Ambühl. En disputant son 306e match international, Andres Ambühl a par ailleurs battu la marque de Mathias Seger pour détenir seul le record suisse. Dans la colonne des mauvaises nouvelles, Patrick Fischer a vu Lian Bichsel quitter la glace au premier tiers. Le défenseur de 18 ans, qui joue à Leksands en Suède, a pris un Suédois sur l'une de ses jambes alors qu'il bataillait dans la bande. Etendu sur la glace, le Soleurois a dû se faire aider pour rejoindre le vestiaire. Espérons qu'il y ait eu plus de peur que de mal pour celui qui a été drafté en 18e position par Dallas l'an dernier. Débarqué de Phoenix, Janis Moser devrait lui jouer ce week-end pour les deux derniers matches de préparation avant le Mondial samedi contre la Finlande et dimanche contre la Tchéquie.

Nino Niederreiter rejoint l'équipe de Suisse Nino Niederreiter va aider l'�quipe de Suisse � Riga Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Nino Niederreiter renforcera la Suisse au Championnat du monde. Le Grison de 30 ans rejoindra l'équipe mercredi prochain. Le sélectionneur Patrick Fischer doit être assez satisfait de pouvoir compter sur l'attaquant des Winnipeg Jets. Double médaillé d'argent en 2013 et 2018 avec la sélection, le Coirien fait partie des valeurs sûres en NHL. Echangé des Nashville Predators aux Winnipeg Jets cette saison, "El Nino" a réussi 24 buts et 17 assists en 78 matches. Il a ajouté 4 points (un but) en 5 rencontres de play-off. Avec Niederreiter, c'est un troisième joueur de NHL qui rejoint l'équipe de Suisse après Janis Moser (Arizona) et Tim Berni (Columbus). Patrick Fischer et son staff attendent encore des réponses concernant Roman Josi, Kevin Fiala et Denis Malgin, tous trois légèrement blessés.

Après Lindner, Sion perd aussi Fickentscher sur blessure Kevin Fickentscher ne pourra pas garder les buts samedi dans le match contre Winterthour Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après la défection du gardien titulaire Heinz Lindner, le FC Sion a également perdu son gardien remplaçant Kevin Fickentscher sur blessure. Le Vaudois de 34 ans s'est blessé à un muscle du mollet samedi lors du match contre Zurich. Il va manquer les trois prochaines semaines selon une indication du club. Ainsi, l'entraîneur David Bettoni ne dispose plus que d'Alexandros Safarikas comme gardien dans le cadre des professionnels. D'autre part, Gora Diouf doit observer une pause de trois à quatre semaines. Le défenseur s'est déchiré un muscle lors du match contre Zurich.

Le Covid revient hanter le peloton avant le Giro Le Norv�gien Tobias Foss, qui vient de disputer le Tour de Romandie, est forfait pour le Giro en raison du Covid. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A l'approche du Tour d'Italie, le Covid revient hanter le peloton avec plusieurs coureurs testés positifs et contraints de déclarer forfait pour la course qui commence samedi. Jeudi, ça a été au tour du Bernois Gino Mäder, l'un des leaders de l'équipe Bahrain, de renoncer la mort dans l'âme. La même mésaventure lui était déjà arrivée juste avant le dernier Tour de France. La veille, Robert Gesink et Tobias Foss de l'équipe Jumbo-Visma avaient déjà déclaré forfait à cause du coronavirus, privant leur leader Primoz Roglic, l'un des deux grands favoris du Giro, de deux précieux lieutenants. Ils ont été remplacés par Rohan Dennis et Jos van Emden. Tous ces coureurs ont comme point commun d'avoir participé la semaine dernière au Tour de Romandie. Septième du classement général, le Français Romain Bardet, qui n'avait pas prévu de disputer le Giro, est également "covidé" comme il l'a indiqué sur Instagram. A deux jours du départ du Giro, des coureurs comme l'Italien Damiano Caruso et le Français Thibaut Pinot, également présents en Romandie, espèrent avoir échappé au virus. Fin avril, après Liège-Bastogne-Liège, Warren Barguil et Giulio Ciccone avaient eux aussi été testés positifs. Si le Français d'Arkea-Samsic est rétabli et a confirmé sa participation au Giro, l'Italien a renoncé. "Mon coeur est brisé, mais je dois écouter mon corps", a déclaré le grimpeur de Trek-Segafredo.

Giro: vers un duel Roglic - Evenepoel Le Belge Remco Evenepoel trouvera un terrain � sa convenance lors du 106e Giro. Image: KEYSTONE/AP Le Tour d'Italie s'élance ce samedi de la petite cité de Fossacesia di Marina dans les Abruzzes par un contre-la-montre individuel de 19,6 km. Les deux favoris seront Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Le Slovène et le champion du monde belge vont se livre un duel haletant sur un parcours qui demandera d'indéniables qualités de rouleur puisque trois contre-la-montre individuels figurent au programme. Le 19 mai, la caravane du Giro fera escale en Suisse au sommet de la montée de Crans-Montana. La dernière semaine sera la plus exigeante avec le Monte Bondone, les Trois Cîmes de Laveredo et un contre-la-montre en côte lors de l'avant-dernière journée. La représentation suisse sera minime avec seulement deux coureurs, suite au forfait de Gino Mäder, touché par le Covid: Stefan Küng et Fabian Lienhard, tous les deux membres de l'équipe française Groupama. Le premier nommé visera le maillot rose au terme de la première étape. Mais Küng aura affaire à une forte concurrence dans l'exercice.

Gino Mäder ne sera pas au départ du Giro pour cause de Covid Gino M�der ne disputera finalement pas le Giro. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gino Mäder ne disputera pas le prochain Tour d'Italie, qui débutera samedi par un contre-la-montre à Fossacesia di Marina dans les Abruzzes. Le Bernois a été contrôlé positif au Covid jeudi matin. Le coureur de l'équipe Bahrain avait terminé dimanche le Tour de Romandie à la 15e place du classement général. Il s'était longtemps attardé en salle de presse après l'arrivée pour expliquer sa course et son prochain Giro. Vainqueur d'une étape du Tour d'Italie à Ascoli en 2021, il savait qu'il devrait partager le leadership avec l'Australien Jack Haig et l'Italien Damiano Caruso. Finalement comme l'annonce son équipe, Mäder a été remplacé par le Japonais Yukiya Arashiro.

Wallmark signe à Fribourg-Gottéron Le Su�dois Lucas Wallmark passe des Zurich Lions � Fribourg-Gott�ron. Image: KEYSTONE/PostFinance Le centre Lucas Wallmark s'est engagé pour deux saisons avec Fribourg-Gottéron. Le Suédois de 27 ans arrive des Zurich Lions où il a compilé 37 points au cours de la dernière saison. Wallmark sera le sixième joueur étranger à disposition de Christian Dubé aux côtés de ses compatriotes Andreas Borgman, Marcus Sörensen, Jacob De la Rose, de l'Américain Ryan Gunderson et du Canadien Christopher DiDomenico.

Akira Schmid et les Devils dépassés à Raleigh Akira Schmid sous la menace de Stefan Noesen: le portier bernois a v�cu une soir�e bien difficile � Raleigh. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker C'est bien mal parti pour New Jersey dans sa demi-finale de la Conférence Est ! Les Devils se sont inclinés 5-1 devant Carolina à Raleigh lors de l'acte I. Pris à la gorge avec un seul tir à son crédit durant le premier tiers, New Jersey avait déjà perdu le match après le 3-0 inscrit par les Hurricanes à la 22e minute. Cette réussite a sonné la fin de partie pour Akira Schmid. Le héros de la série contre les Rangers a été "chassé" après s'être incliné à trois reprises sur les onze tirs qui lui ont été adressés. "Cette défaite n'est pas la sienne, explique toutefois le coach des Devils Lindy Ruff. J'aurais pu sortir bien d'autres joueurs." Privé de Timo Meier qui ne s'était pas remis de la charge du New-Yorkais Jacob Trouba deux jours plus tôt, New Jersey a semblé à bout de forces. Comme si la série contre les Rangers avait beaucoup trop coûté. Le capitaine Nico Hischer a, ainsi, accusé un bilan de -2, Jonas Siegenthaler de -1. Les Devils tenteront de relever la tête vendredi lors de l'acte II qui se déroulera toujours à Raleigh. A l'Ouest, Vegas a battu Edmonton 6-4 dans une rencontre marquée par le quadruplé... inutile de Leon Draisaitl. Comme Joe Pavelski la veille avec Dallas face à Seattle qui avait également trouvé le chemin des filets à quatre reprises, l'Allemand a dû se demander comment son équipe a pu laisser filer la victoire.

Les Celtics en démonstration Malcolm Broogdon (� droite) d�fend sur James Harden dans un match maitris� � la perfection par les Celtics. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Boston a su rebondir ! Battus lors de l'acte I, les Celtics sont revenus à 1-1 dans la demi-finale de la Conférence Est qui les oppose à Philadelphia. Sur leur parquet, les Celtics se sont imposés 121-87 face à des 76ers qui enregistraient pourtant le retour au jeu de leur MVP Joel Embiid. Les Cetlics ont réussi une véritable démonstration grâce notamment à Jaylen Brown (25 points) et au sixième homme Malcolm Brogdon (23 points). Ils sont ainsi parvenus à creuser un écart abyssal de... 36 points (121-85) en fin de match pour marquer les esprits. Décisif lundi lors du succès 119-115 des 76ers, James Harden a vécu une soirée bien pénible avec son 2 sur 14 au tir, dont un terrible 0 sur 6 à 3 points. Quant à Joel Embiid, il a inscrit 15 points et a cueilli 3 rebonds après avoir dû faire l'impasse sur les deux derniers matches en raison de douleurs au genou. L'acte III aura lieu vendredi à Philadelphie.

Nino Schurter: "Paris 2024 n'est pas une obsession" Une nouvelle motivation et un élan retrouvé: Nino Schurter aborde la saison 2023 avec l'ivresse d'un néophyte alors qu'il fêtera ses 37 ans le 13 mai prochain. Après deux années difficiles, Nino Schurter a retrouvé le chemin du succès en 2022 avec un titre mondial et la victoire au classement général de la Coupe du monde. "Ces résultats m'ont poussé à prolonger ma carrière, explique le Grison. Si je n'avais pas la conviction d'être toujours capable de me battre avec les meilleurs, il est évident que la situation serait bien différente aujourd'hui..." Paris 2024 n'est toutefois pas l'objectif suprême que le Champion olympique de 2016 poursuit désormais. "Je n'en fais pas une obsession, avoue-t-il. Je serai à Paris seulement si je suis en mesure de gagner une médaille. Mais si je me qualifie à l'arraché et si me je rends compte que le podium est inaccessible, je préférerai laisser ma place à un coureur plus jeune." Nino Schurter vise surtout un 34e succès en Coupe du monde pour devenir l'unique recordman de victoires devant le Français Julien Absalon. "Gagner encore une course Coupe du monde serait magnifique, dit-il. Les Championnats du monde de Glasgow avec la présence de Peter Sagan m'inspirent également." A l'entendre, il y a encore tellement de belles choses à faire avant Paris 2024. La forme est là Le Grison assure que la forme est là. "Mes valeurs à l'entraînement sont celles de mes meilleures saisons, glisse-t-il. Le début d'année a répondu à mes attentes avec une victoire à l'Ile d'Elbe lors de la Capolivera Legend et un bon ressenti au Cape Epic." Le choix d'explorer de nouvelles pistes à l'intersaison brise une routine qu'il trouve à la longue usante. "Ce sont de petites choses, mais c'est important pour la tête", dit-il comme peut l'être le soutien inconditionnel de sa compagne. "Surtout, elle croit toujours en moi", sourit-il. L'orgueil du champion le guide aussi. "Je veux toujours gagner. C'est ce qui me pousse. Mais rien ne serait possible si je ne trouvais pas toujours autant de plaisir dans l'effort, souligne-t-il. Le VTT est toujours pour moi le plus beau sport au monde. Je vis le même rêve éveillé. Je suis dans la nature, je peux voyager, découvrir les plus beaux parcours que l'on puisse imaginer. Mais je le répète, sans la victoire au bout, le tableau n'est plus aussi idyllique. J'ai pu le vérifier en 2020 et en 2021...."

Haaland bat le record de buts en une saison de Premier League Erling Haaland a inscrit son 35e but en championnat Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Erling Haaland est devenu le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus. Ceci grâce à son 35e but avec Man City contre West Ham en match en retard de la 28e journée. Le Norvégien, qui a inscrit le but du 2-0 à la 71e minute, dépasse Andy Cole et Alan Shearer, qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Ramené depuis à 20 clubs, le championnat anglais ne s'étale plus que sur 38 journées.