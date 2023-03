Naples et le Real sans soucis ++ Zoug et Zurich démarrent fort

Daniil Medvedev inarrêtable Daniil Medvedev pour un improbable quatre � la suite � Indian Wells. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill On n'arrête plus Daniil Medvedev (ATP 6) ! Malgré une cheville douloureuse, le Russe a cueilli un 18e succès de rang pour se hisser dans le dernier carré du Masters 1000 d'Indian Wells. Titré à Rotterdam, à Doha et à Dubai, l'ancien no 1 mondial vise dans le désert californien un improbable quatre à la suite. Mercredi, il s'est imposé 6-3 7-5 devant l'Espagnol Alejandro Davidovic Fokina (ATP 28). Il s'est pleinement rassuré après s'être blessé à la cheville au tour précédent contre Alexander Zverev. Sa seule alerte fut une chute alors qu'il tentait de remettre une amortie qui devait provoquer une entaille à son pouce droit Vendredi, le Russe sera opposé à Frances Tiafoe (ATP 16). Demi-finaliste du dernier US Open, l'Américain a battu 6-4 6-4 le Britannique Cameron Norrie (ATP 12).

Ligue des champions: pas de surprise mercredi soir Benzema a marqu� le seul but mercredi � Madrid Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO JIMENEZ Le Real Madrid et Naples ont comme prévu rejoint sans trembler les quarts de finale de la Ligue des champions. Tous deux avaient pris une grosse option voici trois semaines lors des matches aller. Les tenants du titre espagnols, victorieux 5-2 à Anfield Road, ne risquaient quasiment rien chez eux contre un Liverpool trop irrégulier cette saison. Les Reds ont voulu croire au miracle et à une improbable remontée, mais ils ont dû se rendre à l'évidence: la mission était impossible, d'autant que le Real n'a rien lâché, même à quelques jours du Clasico contre Barcelone au Camp Nou. Benzema a inscrit le seul but de la rencontre à la 78e, alors que la qualification des siens ne faisait plus aucun doute. Le veto de Courtois Jürgen Klopp avait aligné un onze de départ très offensif, dans l'espoir de marquer le premier but et, qui sait, de semer un brin de doute dans les esprits adverses. Mais Courtois, impeccable comme lors de la finale de mai dernier face aux mêmes Anglais, a mis son veto devant Nunez (7e/33e) et Gakpo (36e). Les Madrilènes ont aussi eu leur lot d'occasions, avec notamment une frappe de Camavinga sur la transversale (20e). En seconde période, ils ont aussi manqué plusieurs opportunités de marquer avant que Benzema n'y parvienne enfin. Malgré toute leur volonté, les joueurs de Liverpool ont manqué d'intensité dans leurs actions pour emballer la rencontre. Les Reds sont nettement en retrait par rapport à ce qu'ils ont pu montrer les saisons précédentes, tant sur le plan collectif qu'individuellement. Osimhen coule l'Eintracht Naples évoluait aussi sur du velours après son succès 2-0 en Allemagne à l'aller. Les leaders de Serie A étaient certains de leur coup face à l'Eintracht Francfort de Djibril Sow. Ils ont fait le job en battant encore les vainqueurs de l'Europa League 3-0 grâce à un doublé du prolifique Omsihen (45e/53e) et un penalty de Zielinski (64e). Ces Napolitains ont jusqu'ici impressionné cette saison en Ligue des champions. On peut parier que beaucoup de clubs espèrent les éviter en quarts de finale, où les clubs italiens seront les plus représentés avec encore l'AC Milan et l'Inter Milan.

Zoug et Zurich sur de bons rails Lino Martschini s'est fait l'auteur d'un doubl� contre Rapperswil Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Zoug et Zurich ont bien commencé les quarts de finale des play-off de National League. Zoug est allé gagner à Rapperswil 5-2, alors que Zurich a dominé Davos 4-1. Et voici les deux finalistes en mode play-off. Contraints de lancer leurs séries à l'extérieur, les Zougois ont pu compter sur un Leonardo Genoni de play-off, soit la meilleure version de l'incroyable portier. Après avoir bêtement concédé l'ouverture du score aux Saint-Gallois en permettant à Roman Cervenka de se présenter seul devant Genoni, les Zougois ont pris l'initiative. Blessé plusieurs semaines durant, Grégory Hofmann n'a pas manqué son retour au jeu. Le rapide ailier a utilisé sa vitesse et sa vista pour égaliser (10e). C'est encore lui qui a coupé les dernières envies des Lakers avec un missile à la 56e. Entre ces deux réussites du Jurassien bernois, c'est le jeu de puissance de l'EVZ qui a magnifiquement fait la différence. Grâce à la vision du jeu de Jan Kovar et la finition de Lino Martschini, le double champion de Suisse en titre avait pris deux buts d'avance. Le but de Profico a amené un peu de suspense en fin de rencontre. Avant le missile d'Hofmann. Le deuxième acte se tiendra vendredi à Zoug. Zurich solide A Altstetten, les Lions ont eux aussi montré leurs muscles. Hormis lors du 1-1 signé Marc Wieser, les joueurs de Marc Crawford n'ont pas franchement sué. Parce que les leaders du "Z" ont répondu présents. Kukan a ouvert la marque à la 5e. Et au cours du tiers médian, c'est le power-play zurichois qui a donné des cheveux blancs aux Grisons. Baltisberger (28e) et Texier (34e) ont frappé juste. Dans le troisième tiers, Lammikko a inscrit le 4-1 de la sécurité. Davos devra être costaud vendredi lors de l'acte II dans sa patinoire. Mais tout est encore ouvert.

Milan - Turin: de Kleijn gagne au sprint Fabian Cancellara peut avoir le sourire: son �quipe a sign� son premier succ�s professionnel Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe suisse Tudor a fêté son premier succès professionnel grâce au Néerlandais Arvid de Kleijn. Celui-ci a remporté au sprint la classique Milan - Turin au terme des 192 km sans difficulté. Cette course sert de répétition générale avant Milan - San Remo, qui aura lieu samedi. De Kleijn (28 ans) a précédé sur la ligne le Colombien Fernando Gaviria, qui a estimé que le vainqueur lui avait coupé la route lors du sprint. Mais le jury n'a pas été de cet avis. "Je pense ne rien avoir fait de mal, Gaviria avait assez d'espace pour passer s'il avait eu les jambes", a estimé le vainqueur au micro de RAI Sport, en revoyant les images de son duel serré avec le Colombien. "J'ai été bien emmené. J'ai vu que j'étais en bonne position et quand je suis parti, j'ai su que je pouvais gagner", a ajouté celui qui succède au palmarès au Britannique Mark Cavendish et qui a obtenu le sixième succès de sa carrière. L'équipe Tudor évolue en Pro Team et est présidée par Fabian Cancellara.

Pénalité de 10 places pour Leclerc au GP d'Arabie saoudite Charles Leclerc: un d�but de saison loin d'�tre id�al Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Charles Leclerc (Ferrari) subira une pénalité de dix places sur la grille de départ du GP d'Arabie saoudite. Son équipe a dû remplacer un composant électronique de son moteur après le GP de Bahreïn. La Scuderia avait dû remplacer une première fois ce composant électronique avant le premier GP de la saison sur le circuit de Sakhir, et une seconde fois avant la course prévue dimanche à Jeddah. Le règlement ne permet qu'un seul remplacement par saison pour un même composant, au risque d'un déclassement de dix places, a précisé Formula One. Leclerc avait abandonné à Bahreïn en raison d'une perte de puissance subite de son moteur.

Un premier podium en descente pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami: une troisi�me place qui fait du bien. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a retrouvé le sourire à Andorre. La Tessinoise a pris la troisième place de la descente des finales de la Coupe du monde. La victoire est revenue à Ilka Stuhec. La Slovène s'est imposée avec une marge d'une demi-seconde sur Sofia Goggia, la gagnante pour la quatrième fois de la Coupe du monde de la spécialité. Lara Gut-Behrami est restée à 0''81 d'Ilka Stuhec. Sur la neige de la Principauté, Lara Gut-Berhami a signé son meilleur résultat de l'hiver en descente. Avant cette finale, elle n'a pas fait mieux qu'une quatrième place en janvier lors de la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo.

La dernière descente pour Vincent Kriechmayr Un quatri�me succ�s en descente cet hiver pour Vincent Kriechmayr. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Zenoni Grâce à une fin de course remarquable, Vincent Kriechmayr a enlevé la descente des finales de la Coupe du monde à Andorre. Cette ultime descente de l'hiver a tourné au fiasco pour les Suisses. Niels Hintermann a, ainsi, pris la 10e place et Marco Odermatt la 15e. Troisième Suisse en lice, Stefan Rogentin est resté loin des points avec son 22e rang. La course n'a également pas souri à Aleksander Kilde. Vainqueur de la Coupe du monde de la spécialité pour un deuxième hiver de suite, le Norvégien a dû se contenter du sixième rang. Vincent Kriechmayr s'est imposé devant deux Allemands, Romed Baumann et Andreas Sander, battus respectivement pour 0''09 et 0''13. L'Autrichien cueille ainsi son quatrième succès de la saison dans une descente Coupe du monde.

La série vertueuse de Nino Niederreiter Nino Niederreiter: d�j� l'un des atouts ma�tres des Jets. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Nino Niderreiter ne doit pas regretter une seule seconde son transfert à Winnipeg. Le Grison s'est tout de suite affirmé comme l'un des atouts maîtres des Jets. A Raleigh face à Carolina, "El Nino" a inscrit son 22e but de la saison, son quatrième sous ses nouvelles couleurs,lors de la défaite 5-3 de Winnipeg devant Carolina. Face à son ancienne équipe, il a inscrit le 4-3 à la 56e. Malheureusement pour les Jets, Jesperi Kotkaniemi pouvait sceller le score dans la cage vide à 4'' de la sirène. Nino Niederreiter reste désormais sur sept matches avec au moins un point à son actif. Auteur de quatre buts et de trois assists lors de cette série, le Grison recueille les critiques élogieuses de son coach Rick Bowness. "Il est un renfort de choix. Il s'est parfaitement intégré dans notre équipe", souligne-t-il. L'intégration de Timo Meier à New Jesey est moins "flamboyante". L'Appenzellois a inscrit un deuxième point en sept matches avec les Devils lors de la défaite 4-1 à domicile devant Tampa Bay. Il a délivré un assist sur l'ouverture du score de Damon Svensson à la 6e pour son 54e point de la saison. Victorieux de leurs trois derniers matches, les Devils ont vu leur élan stoppé après l'annulation d'un but de Ryan Graves qui leur aurait permis de mener 2-0 après un "coach challenge".

Fin de parcours pour Stan Wawrinka Trois victoires contre une d�faite pour un bilan largement positif � Indian Wells. Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Le remarquable parcours de Stan Wawrinka (ATP 100) à Indian Wells s'est arrêté au stade des huitièmes de finale. Le Vaudois s'est incliné 6-1 6-4 devant Jannik Sinner (ATP 13). Comme à Rotterdam le mois dernier, Stan Wawrinka n'a pas trouvé la clé devant la cadence imposée par le frappeur italien. Mais le score de ce huitième de finale est bien trompeur dans la mesure où Stan Wawrinka s'est procuré huit balles de break pour n'en convertir qu'une seule. Il a vraiment eu sa chance dans un second set qui l'a vu mener 2-0 avant de concéder le break décisif à 2-2 dans un jeu qui a duré exactement...18'47''. Malgré cette défaite, le bilan de Stan Wawrinka lors de ce premier Masters 1000 de l'année est fort positif. Il a gagné pour la première fois de l'année trois matches dans un même tournoi. Il a battu lundi un top ten en la personne du no 8 mondial Holger Rune. Tous les feux sont donc au vert avant d'enchaîner avec le Masters 1000 de Miami où il espère être encore dans le tableau le 28 mars pour fêter dignement ses 38 ans. "Les choses avancent bien ces dernières semaines, reconnaît Stan Wawrinka au micro de l'Equipe. Je continue à progresser. Je sens que je deviens plus fort tennistiquement et physiquement. Mais je suis lucide. Il y a des hauts et des bas. Cela ne va pas juste monter comme ça indéfiniment. Je le sais très bien."

Ligue des champions: Manchester City et Inter Milan qualifiés Erling Haaland: 5 buts mardi contre Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/Adam Vaughan Manchester City rêve toujours de gagner enfin la Ligue des champions. Le club anglais, porté par Haaland auteur de cinq buts, s'est qualifié pour les quarts de finale en écrasant le RB Leipzig 7-0. Les Citizens, qui avaient été accrochés 1-1 à l'aller, ont cette fois largement pris la mesure de leurs adversaires allemands. Mais il a fallu un penalty bien généreux pour qu'Haaland ouvre le score (22e). L'attaquant norvégien, sevré de buts en C1 depuis octobre, allait ensuite se déchaîner et ajouter quatre autres réussites (24e/45e/53e/57e) avant de sortir dès la 62e, mission plus qu'accomplie. Le géant blond a vraiment fait ce qu'il a voulu au milieu d'une défense allemande totalement dépassée. Avec Akanji Manuel Akanji était titulaire en charnière centrale pour les champions d'Angleterre. Le défenseur suisse a été impliqué sur le deuxième et le cinquième but des siens. Outre Haaland, Gündogan (49e) et De Bruyne (92e) ont aussi marqué. Après avoir investi des centaines de millions de livres dans son effectif et son staff, les propriétaires de Manchester City veulent absolument décrocher le trophée qui manque au palmarès du club. Mais comme l'exemple du Paris Saint-Germain le montre aussi depuis des années, l'argent ne fait pas forcément tout. Même si le talent ne manque pas au sein des Citizens, tant sur la pelouse que dans l'encadrement dirigé par le technicien catalan Pep Guardiola. 2023 sera-t-elle l'année de la consécration européenne pour les Mancuniens? L'Inter passe aussi Grâce à une performance défensive de premier ordre, l'Inter Milan s'est aussi hissé au tour suivant. Victorieux 1-0 à domicile, les nerazzurri ont tenu le choc au retour à Porto (0-0) dans une rencontre bien moins prolifique. Malchanceux, les Portugais ont tiré deux fois sur les montants dans les arrêts de jeu par Taremi (95e) et Grujic (96e)... Les Italiens ont ainsi décroché leur qualification de la même manière que leurs rivaux de l'AC Milan contre Tottenham. Les deux clubs lombards pourraient être aux prises en quarts de finale, puisque le tirage au sort (vendredi 17 mars) sera totalement ouvert.

Ajoie sévèrement battu à Langnau Difficile pour Ajoie � Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ajoie n'a pas lancé son play-out face à Langnau de la meilleure des manières. Les Jurassiens se sont inclinés 4-0 à l'Ilfis. On pensait bien que la partie ne serait pas évidente pour les Ajoulots, même avec leur bonne fin de saison et le fait qu'ils savaient depuis un bon moment qu'ils allaient devoir vivre cette série des cancres. A domicile, les Tigres ont su se montrer plus tranchants que les Ajoulots. Malgré le retour de Phil-Michael Devos, les joueurs de Julien Vauclair ont encaissé l'ouverture du score à la 12e sur un power-play conclu par Cody Eakin. Mais le 2-0 de Lapinskis à la 21e a fait mal aux Jurassiens. Les deux buts tombés durant le dernier tiers n'ont rien changé au sentiment général. Les Jurassiens doivent maintenant oublier cette partie et préparer la réception des Emmentalois jeudi à l'occasion de l'acte II.

Genève et Bienne en patrons Ca rigole � Gen�ve Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève et Bienne ont parfaitement commencé les quarts de finale des play-off de National League. A domicile, les Aigles ont dominé Lugano 6-3 et les Seelandais ont battu Berne 3-0. Il a fallu mettre la machine en route, mais une fois lancée impossible de l'arrêter. Genève est à l'image de son attaquant Teemu Hartikainen, Le meilleur buteur de National League est l'antithèse de la fusée sur patins, mais il sait se placer au bon endroit. Le Finlandais amateur de pêche a réussi un doublé, une réussite sur un cadeau de son compatriote Koskinen et une deuxième sur un power-play, l'arme fatale des hommes de Jan Cadieux. Hormis les goals de l'ailier au visage poupin, le GSHC a surtout parfaitement négocié le début du troisième tiers. En 28 secondes entre la 41e et la 42e, Filppula et Miranda ont fait passer la marque de 2-2 à 4-2 en faveur des Grenat. Groggy, Lugano ne s'en est jamais vraiment remis. Comme si Genève avait pu accélérer lorsqu'il l'a décidé. A noter un autre doublé dans les rangs servettiens avec celui de Roger Karrer. La série va maintenant partir au Tessin pour l'acte II jeudi. Un grand Säteri Bienne allait-il confirmer en séries son joli visage de la saison régulière? Réponse: oui. Tout ce qui a fait la force des joueurs d'Antti Törmänen n'a heureusement pas disparu pendant la semaine de pause. Et même face à un Berne bien dans le rythme après avoir dû écarter Kloten lors des pré-play-off, Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont su faire la différence. L'ouverture du score (4e) est d'ailleurs tombée de manière assez étonnante. Après sept secondes de power-play en faveur des Ours, c'est Robin Grossmann qui a pu battre Wüthrich en infériorité numérique à la suite d'une belle passe de Toni Rajala. Mais c'est à la mi-match que les Biennois ont validé leur succès. A la 31e, c'est Jesper Olofsson qui a profité d'une mauvaise relance d'Henauer pour doubler la mise. 79 secondes plus tard, c'est Rajala qui a trompé le gardien bernois dans un angle très fermé. Berne a trouvé les montants lors du troisième tiers, notamment via Chris DiDomenico, mais les Ours n'ont pas eu franchement les armes pour déranger le gardien Säteri et ses défenseurs.

Un total de 104 matches pour la Coupe du monde 2026 Toujours plus de matches � la Coupe du monde: Gianni Infantino s'en r�jouit Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler La Coupe du monde 2026 risque de proposer une indigestion de football. Le nouveau format décidé par la FIFA aura pour conséquence un total de 104 matches, soit 40 de plus qu'au Qatar en 2022. Réuni à Kigali, le congrès de l'instance a décidé du mode de compétition. Il y aura 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 32es de finale, en compagnie des huit meilleurs troisièmes. L'idée précédente, qui était d'avoir 16 groupes de 3, a ainsi été abandonnée. Elle avait suscité de nombreuses critiques, notamment concernant le risque d'arrangements. Cette décision "limite le risque de collusion et garantit à toutes les équipes de jouer au moins trois matches", a argumenté la FIFA. Avec le nouveau format, il y aura ainsi déjà 72 matches au tour qualificatif, puis 32 autres dans la phase à élimination directe. Le tournoi, qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis, devrait ainsi durer au moins 40 jours. Par comparaison, le récent Mondial au Qatar a été disputé en 29 jours. Mais il ne réunissait que 32 équipes, contre 48 en 2026.

Une chute brise les chances de Nadine Fähndrich Nadine Faehndrich ne conna�t pas la r�ussite en 2023. Image: KEYSTONE/EPA/Grzegorz Momot Gagnante à trois reprises cette saison, Nadine Fähndrich est toujours dans l'attente de son premier podium en 2023. La Lucernoise a été éliminée sur chute lors de la demi-finale du sprint à Drammen. La fondeuse helvétique de 27 ans ans est responsable de sa cabriole. Elle a accroché le ski d'une concurrente dans un virage. Elle s'est rapidement relevée, se lançant alors d'un rush désespéré pour essayer d'accrocher une place, prouvant une nouvelle fois que sa forme est au top. Elle a pris finalement la 5e place de sa demi-finale. Elle pourra prendre sa revanche dès samedi à Falun, également en Norvège. Chez les messieurs, Valerio Grond s'est classé 30e et dernier de la phase à élimination directe. En quarts de finale, le Davosien n'a eu aucune chance. Le sprint de Drammen au sud-ouest d'Oslo se profile comme un classique. Deux cents camions ont transporté la neige au centre de la cité qui compte plus de 100'000 habitants. Note: sera actualisé