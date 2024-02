Nashville enchaîne, Fiala s'éclate ++ YB arrache un nul insuffisant

Trois à la suite pour Nashville Une victoire précieuse pour Roman Josi et Nashville à Los Angeles. Image: KEYSTONE/AP/Yannick Peterhans Nashville a cueilli une troisième victoire de rang pour la première fois en 2024. Après leurs succès à St. Louis et à Las Vegas, les Predators se sont imposés 4-1 à Los Angeles face aux Kings. Avant de marquer à deux reprises dans la cage vide en fin de match, Nashville avait forcé la décision sur une réussite de Mark Jankovski à la 35e. Les Kings qui restaient sur quatre succès de rang étaient revenus à 1-1 grâce à Kevin Fiala. Déjà buteur deux jours plus tôt contre Columbus, le St. Gallois a signé sa 15e réussite de la saison sur une séquence de power play. Il a toutefois accusé un bilan de -1 alors que celui de Roman Josi dans le camp adverse fut neutre. Le capitaine des Predators fut le seul Suisse victorieux jeudi soir. A Seattle, le Vancouver de Pius Suter s’est incliné 5-2 pour une quatrième défaite consécutive qui fait tache pour la meilleure équipe de la Conférence Ouest. Pius Suter a comptabilisé une passe décisive pour son 23e point de la saison. Enfin à Newark, le New Jersey de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler a été battu 5-1 par les Rangers qui ont fêté une neuvième victoire de rang. Les Devils accusent désormais 5 points de retard sur la barre. La qualification pour les play-off ne sera pas simple à obtenir pour la franchise la plus suisse de la NHL.

L'aventure extraordinaire de Kevin Fiala Retrouvailles ce soir entre Antunes (en grenat) et Delev Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI A Los Angeles, Kevin Fiala vit un rêve éveillé. Le hockey sur glace sous le soleil de Californie propose aux yeux du St. Gallois une aventure extraordinaire. Le contraste avec le rude hiver du Minnesota qu’il a connu à St. Paul sous le maillot du Wild est saisissant. L’attaquant de 27 ans se rend depuis l’été 2002 à l’entraînement en short et en tongs. "C’est plus facile de se lever le matin, sourit Kevin Fiala. Je dois reconnaître que nous avons la belle vie à Los Angeles." Comme il est plus facile de se mettre en mode off lorsque les résultats ne suivent pas vraiment. Après avoir gagné 20 de leurs 31 premiers matches avec notamment une série de 11 succès de rang à l’extérieur, les Kings ont accusé cette saison un passage à vide avec 14 défaites en 16 rencontres. "Ce fut brutal, avoue le St. Gallois. Nous sommes passés du camp des winners à celui des losers presque du jour au lendemain." Une pause qui est tombée à pic Fort heureusement, la pause du All-Star Game est tombée à pic. Au début du mois, Kevin Fiala est parti avec sa femme Jessica à Hawaï pour quelques jours de vacances. "D’autres joueurs de l’équipe étaient également présents. Nous avons pu nous vider la tête", glisse-t-il. Cette coupure bienvenue et la nomination d’un nouvel entraîneur avec le remplacement de Todd McLellan par son assistant Jim Hiller ont permis aux Kings de relever la tête. Avant la venue du Nashville de Roman Josi jeudi soir, Los Angeles restait sur cinq victoires en six rencontres. "Jim Hiller est un coach très intelligent qui nous comprend parfaitement, poursuit Kevin Fiala. Avec lui, nous jouons un hockey moderne, plus rapide." Sur un plan personnel, Kevin Fiala présente un bilan qui se défend parfaitement avec 14 buts et 30 passes décisives en 54 rencontres. Il est toutefois en retrait par rapport à la saison dernière où il avait comptabilisé une moyenne supérieure à un point par match. Mais aujourd’hui, Kevin Fiala s’est affirmé comme l’un des leaders de l’équipe avec notamment cette faculté de "gratter" des pucks à tout moment à l’adversaire. L'une des plus belles promesses Le statut actuel de Kevin Fiala ne surprend personne. A 13 ans déjà alors qu’il évoluait avec les... M17 d’Uzwil, il était l’une des plus belles promesses du hockey suisse. Après deux saisons aux Zurich Lions, il tentait une première expérience à l’étranger, en Suède à Malmoe puis au HV71 Jönköping. A 17 ans, il faisait ainsi ses débuts dans le championnat de Suède avant d’être choisi comme no 11 de la draft par Nashville en 2014. Kevin Fiala restera aussi comme l‘un des trois seuls joueurs de l’histoire à avoir disputé dans une même saison les championnats du monde M18, M20 et A ! Andreas Johansson, son entraîneur à Jönköping, n’avait pas hésité à affirmer un jour que la seule limite de Kevin Fiala "serait le ciel". Seulement, une certaine arrogance et une trop grande impulsivité parfois l’ont souvent desservi. Mais le concours d’un coach mental lui permet aujourd’hui de mieux contrôler ses émotions. Soucieux également de préserver son corps, Kevin Fiala a investi dans une start-up spécialisée dans la prophylaxie. Il se veut proactif pour prévenir les maladies et les blessures inhérentes à la répétition des matches. Sous contrat avec les Kings jusqu’en 2029 – il avait signé en 2022 une entente sur sept ans pour 55,125 millions de dollars -, Kevin Fiala nourrit bien sûr l’ambition suprême d’une victoire en Coupe Stanley. Los Angeles l’a remportée à deux reprises, en 2012 et en 2014. Mais depuis dix ans, les Kings n’ont disputé qu’à quatre reprises les play-off sans remporter la moindre série. L’impatience des fans commence à grandir dans la Cité des Anges. A Kevin Fiala et à ses coéquipiers de la calmer au plus vite.

Europa League: pas de miracle pour les Young Boys Ganvoula transforme un penalty pour le 1-1 Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le miracle espéré ne s'est pas produit pour les Young Boys en 16es de finale retour d'Europa League. Battus 3-1 chez eux à l'aller, ils ont fait 1-1 à Lisbonne contre le Sporting. Les illusions bernoises, déjà bien minces au coup d'envoi, se sont évaporées dès la 13e avec la réussite de l'inévitable Gyökeres, bien servi par Trincao. Avec trois buts de retard si tôt dans la partie, les chances des champions de Suisse de renverser la vapeur devenaient dès lors quasi inexistantes. De fait, les Portugais ont vraiment joué sur du velours, maîtrisant le jeu sans problème. YB n'a jamais donné l'impression de pouvoir se rebeller et d'aller inquiéter le Sporting. Même sans forcer outre mesure, le leader du championnat portugais était d'un calibre assez nettement supérieur aux hommes de Raphaël Wicky. David von Ballmoos a permis à YB de limiter les dégâts. Le portier bernois a notamment stoppé un penalty de Gyökeres à la 57e. Mais les Bernois, dont la seconde période a été meilleure, ont finalement arraché le nul à la 84e sur un penalty transformé par Ganvoula.

Selim Fofana en bon leader Selim Fofana a endossé le costume de leader de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Auteur de 19 points, Selim Fofana a été l'un des leaders de la Suisse jeudi soir face à l'Azerbaïdjan. Au deuxième quart, l'ancien joueur d'Union Neuchâtel a porté la sélection. Une bonne défense et des tirs à distance qui entrent, c'est ce qui a permis à la sélection d'Ilias Papatheodorou de passer l'écueil azerbaïdjanais à Fribourg. Et avec 5 tirs à 3 pts réussis sur 9 tentatives, Selim Fofana a parfaitement endossé son costume de leader. "Je ne suis pas sûr que quelqu'un m'ait demandé de tenir ce rôle-là, relève candidement le numéro 7 de l'équipe de Suisse. Mais oui j'ai connu une bonne soirée. Je voulais être agressif sans trop réfléchir en fait. Je prenais les shoots quand je pensais qu'il fallait les prendre." Grâce à la performance de Fofana et de celle d'Anthony Polite (16 pts), la Suisse est allée chercher une première victoire importante dans cette première phase de qualifications. "C'est une très bonne victoire, acquiesce Selim Fofana. Je ne dirais pas qu'on a eu peur quand on était mené de dix points, mais on ne peut pas contrôler les shoots que l'on met ou que l'on rate. Au premier quart on a loupé beaucoup de shoots ouverts, mais on était tous prêt pour les nouveaux challenges et on avait faim." L'actuel joueur de Bayreuth en deuxième division allemande a aussi mis en lumière le travail de la défense, notamment lors du deuxième quart: "On a fait des stops très importants. J'ai mis des tirs qui ont aidé à revenir, mais ce n'est pas que moi, mes coéquipiers m'ont bien aidé et m'ont fait confiance." Si Fofana a été bon aux tirs, il a aussi dû remonter la balle avec Robert Zinn. Un poste de meneur hybride qui ne le dérange pas. "Mon poste naturel, c'est d'être en meneur, mais des fois on me décale en numéro 2 parce que j'ai des attributs pour scorer, confie-t-il. Je fais n'importe quoi pour aider l'équipe." A commencer dimanche à Dublin. "Contre l'Irlande, je vais essayer d'être au front et on verra si mes tirs rentreront de la même manière", conclut-il.

Servette FC signe l'exploit en Bulgarie Timothé Cognat célèbre son but, celui de la qualification. Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Magnifique Servette FC ! Protégés par un gardien en état de grâce, les Grenat ont obtenu à Razgrad leur qualification pour les huitièmes de finale de la Conference League. Une semaine après le 0-0 du match aller au Stade de Genève, la formation de René Weiler s’est imposé 1-0 en Bulgarie. Timothé Cognat a inscrit l’unique but de la rencontre en témoignant d’un remarquable sang-froid pour exploiter une bévue de Gonçalves, coupable d’une passe en retrait catastrophique. Si le Français restera comme l’auteur du but de la qualification, le héros de la rencontre fut bien Jérémy Frick. Le capitaine a réussi trois arrêts déterminants en seconde période face à Vidal. Sa parade sur la tête du Brésilien à la 52e minute restera longtemps dans la mémoire des supporters genevois. Ce réflexe prodigieux au plus fort de la pression adverse a sans doute constitué le grand tournant du match. Après une première période fort bien maitrisée même si l’ouverture du score de Cognat a contraint très vite Ludogorets à exercer un ascendant prononcé, les Grenat ont souffert à l’entame de la seconde période. Heureusement, René Weiler a été fort inspiré dans son coaching avec l’introduction de Gaël Ondoua dès la 56e minute pour apporter un nouvel équilibre à sa ligne médiane. Cette qualification, la première depuis vingt-deux ans pour les huitièmes de finale d’une Coupe d’Europe, récompense justement la progression d’une équipe qui ne cesse de surprendre depuis des mois. Elle valide bien sûr tous les choix d’un entraîneur qui a vraiment assumé pleinement la succession difficile d’Alain Geiger. Avec René Weiler, le Servette ne cesse de repousser ses limites pour rester en course sur les trois tableaux, la Conference League bien sûr, mais aussi le championnat avec un choc contre les Young Boys dimanche au Wankdorf et en Coupe de Suisse avec un quart de finale à Delémont mercredi. Cette qualification offrira, enfin, une nouvelle affiche de gala au public genevois avec ce match aller des huitièmes de finale le 7 mars qui pourrait opposer les Grenat à Aston Villa, à la Fiorentina, à Lille ou à Fenerbahçe. Le FC Bruges, le Maccabi Tel-Aviv, le PAOK Salonique et le Viktoria Plzen sont les quatre autres adversaires qui pourraient affronter le Servette FC. Le tirage au sort de ces huitièmes de finale aura lieu ce vendredi à Nyon.

La Suisse assure l'essentiel Selim Fofana a mené la Suisse à la victoire jeudi à Fribourg Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a logiquement pris le meilleur sur l'Azerbaïdjan à Fribourg. Les Helvètes se sont imposés 72-53 dans ce premier match du 1er tour des préqualifications au Mondial 2027. Après dix minutes complètement ratées, la Suisse a relevé la tête pour aller chercher la victoire. Mais heureusement que l'Azerbaïdjan a dévoilé quelques lacunes et que la défense suisse s'est ressaisie dans le deuxième quart. Car le début de match fut très difficile pour les joueurs d'Ilias Papatheodorou, pourtant largement favoris de cette rencontre face à l'adversaire le moins bien classé de ce groupe A. La Suisse s'est ainsi rapidement retrouvée menée 8-2. Et trop maladroits au shoot, les Helvètes ont vu les Azerbaïdjanais clore le premier quart avec dix points d'avance (20-10). Dans le deuxième quart, les Suisses ont resserré les boulons en défense, forçant pas mal de pertes de balles adverses. Avec un Selim Fofana (19 pts) habile derrière la ligne des 3 points, la Suisse a pu revenir au score et finalement prendre les devants 25-24 à la 18e. Sans véritable meneur en l'absence de Jonathan Kazadi, ce sont Robert Zinn et Selim Fofana qui ont remonté la balle. Seulement les deux hommes n'ont pas su distribuer le jeu de la meilleure des façons et c'est bien la défense qui a sauvé la sélection nationale. Et aussi, il faut le dire, le réveil d'Anthony Polite. Le Tessinois a enfilé son costume de leader et terminé la partie avec 16 points, 9 rebonds et 4 interceptions. Dans le camp azerbaïdjanais, tous les espoirs ont reposé sur Zach Leday. L'Américain du Partizan Belgrade, à peine naturalisé, a porté à lui seul son équipe en inscrivant notamment 22 points en 39'35. Incapable de tout faire tout seul, Leday n'a malheureusement pu s'appuyer sur ses coéquipiers. L'équipe de Suisse va maintenant s'envoler pour Dublin où elle jouera son deuxième match de ces préqualifications face à l'Irlande dimanche à 16h.

L'un des sélectionneurs les plus énigmatiques s'en est allé. Artur Jorge: un entraîneur de grande renommée, mais aussi l'une des plus célèbres moustaches du football. Image: KEYSTONE/STR Le football suisse pleure l’un de ses plus éphémères et énigmatiques sélectionneurs. A la tête de l’équipe de Suisse lors de l’Euro 1996, Artur Jorge est décédé à l’âge de 78 ans. Champion d’Europe avec le FC Porto en 1987 grâce à la talonnade géniale de Rabah Madjer lors de la finale de Vienne contre le Bayern Munich, le Portugais avait succédé à Roy Hodgson, parti à l’Inter Milan, en décembre 1995. Son expérience ne fut pas vraiment couronnée de succès. La Suisse n’a pas passé le cap du premier tour dans un groupe qui réunissait l’Angleterre (1-1), les Pays-Bas (0-2) et l’Ecosse (0-1). La non-sélection d’Alain Sutter et d’Adrian Knupp pour cet Euro 1996 avait déchaîné les foudres de la presse à l’encontre d’Artur Jorge. Son successeur Rolf Fringer devait, lui aussi, traverser des heures bien difficiles avant que l’équipe de Suisse ne retrouve la lumière en 2002 sous les ordres de Köbi Kuhn. Sa famille a précisé qu’Artur Jorge est décédé "à la suite d’une longue maladie, sereinement, entouré de ses proches." Avant de rejoindre l’équipe de Suisse, il avait connu deux expériences marquantes à Paris, avec le Matra Racing et le PSG. La conquête de la Coupe des clubs champions avec Poro lui avait conféré une très grande aura. Entre la fin des années quatre-vingt et le début des années nonante, ce parfait polyglotte qui avait suivi une formation à Leipzig en ex-RDA, était bien l’un des entraîneurs les plus en vogue du moment. L’Association Suisse de Football (ASF) était ainsi convaincue d’avoir arrêté un choix idéal en sa personne qui, il est vrai, remplissait toutes les cases sur le papier.

Quatre ans et demi de prison pour Dani Alves Dani Alves reconnu coupable de viol. Image: KEYSTONE/AP/D.Zorrakino Dani Alves a été condamné jeudi à une peine de quatre ans et demi de prison. L'ancien joueur du FC Barcelone a été reconnu coupable du viol en 2022 d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. "La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé", écrit le tribunal de Barcelone. Cette peine est largement inférieure à celle de neuf ans de prison requise par le parquet à l'encontre du footballeur. Alves, qui est en détention provisoire depuis plus d'un an et pourra faire appel de ce verdict, a également été condamné à verser 150'000 euros à la victime, à 5 ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et à se tenir éloigné de la victime pendant neuf ans et demi. "Le tribunal considère comme prouvé le fait que l'accusé a brusquement saisi la plaignante, l'a jetée au sol et l'a pénétrée vaginalement, en évitant qu'elle ne bouge, alors que la plaignante disait non et qu'elle voulait s'en aller", a ajouté le tribunal, qui avait convoqué le footballeur à 10h00 pour l'informer du verdict. Danis Alves (40 ans) avait été jugé il y a deux semaines pour avoir violé cette jeune femme dans les toilettes d'un carré VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Selon l'acte d'accusation, le Brésilien, qui était alors à Barcelone après avoir joué le Mondial au Qatar, se trouvait dans cette discothèque avec un ami. "Une situation d'angoisse et de terreur" Après avoir offert du champagne à la plaignante, à sa cousine et à une amie, il l'aurait invitée à l'accompagner dans une pièce attenante comportant des toilettes. Il aurait eu alors une "attitude violente" envers la jeune femme, selon le parquet, qui avait décrit une "situation d'angoisse et de terreur" pour la jeune femme. Une version corroborée durant le procès par l'amie et la cousine de la plaignante. Souffrant, selon le ministère public, d'un "stress post-traumatique d'intensité globalement élevée", la victime avait témoigné à huis clos, afin de protéger son identité, et derrière un paravent pour éviter tout contact visuel avec Alves. Sa voix avait été modifiée et son visage pixelisé sur l'enregistrement, destiné à l'usage exclusif des juges, au cas où il viendrait à fuiter. Niant avoir commis un viol, l'ancien international brésilien avait, pour sa part, affirmé devant le tribunal que cette relation, qu'il avait reconnue, était consentie et avait réfuté toute forme de violence à l'encontre de la plaignante. "Si elle avait voulu partir, elle pouvait partir à tout moment, elle n'était pas obligée d'être là", avait-il déclaré, assurant qu'il n'était "pas un homme violent". Changements de version Dani Alves contestait les faits depuis le début de l'affaire, mais sa défense a été fragilisée par ses nombreux changements de version. Après avoir affirmé dans une vidéo début janvier 2023 n'avoir jamais rencontré la plaignante, il avait justifié son mensonge en expliquant avoir voulu protéger son mariage, avant de finir par reconnaître une relation sexuelle, consentie selon lui, avec la plaignante. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, remportant 23 trophées. Le joueur, qui a aussi évolué à Séville, à la Juventus et au Paris Saint-Germain, jouait dans le club mexicain des Pumas au moment de son incarcération. Ce club, avec lequel il était sous contrat jusqu'à la fin de la saison dernière, l'avait alors immédiatement licencié.

Une onzième défaite de rang pour les Coyotes Karel Vejmelka: une d Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Et de onze ! Arizona s’est incliné 6-3 à domicile devant Toronto pour concéder une onzième défaite de rang. La descente aux enfers de Janis Moser et des Coyotes semble sans fin. Les Coyotes bénéficient encore d’une certaine marge avant d’entrer dans le livre des records. La pire série de défaites est détenue conjointement par Pittsburgh et Buffalo, battus dix-huit fois de suite respectivement lors des saisons 2003/2004 et 2020/2021. Auteur d’un doublé pour les Blackhawks pour ses 50e et 51e buts de la saison, Auston Matthews ne cesse d’affoler les statistiques. L’ancien joueur des Zurich Lions a atteint le seuil des 50 buts en 54 matches. Jamais depuis 28 ans, un joueur n’avait réussi une telle performance. Mario Lemieux l’avait réalisée en 50 matches lors de la saison 1995/1996. Le record est toutefois détenu par le légendaire Wayne Gretzky avec un 50e but lors de son 39e match de la saison 1981/1982. La situation du Chicago de Philipp Kurashev n’est pas plus enviable que celle de l’Arizona de Janis Moser. Battus 3-1 sur leur glace par Philadelphia, les Blackhawks ont concédé pour leur part une dixième défaite sur leurs onze derniers matches. Chicago reste ainsi plus que jamais le cancre de la Ligue...

Deux assists pour Lionel Messi Lionel Messi: une victoire pour bien lancer sa saison. Image: KEYSTONE/EPA L’Inter Miami de Lionel Messi a parfaitement lancé sa saison. L’Argentin a mené les siens à la victoire à Fort Lauderdale face au Real Salt Lake pour les trois coups de la MLS 2024. Miami s’est imposé 2-0 grâce à des réussites du Finlandais Robert Taylor et du Paraguayen Diego Gomez. Lionel Messi a été impliqué sur ces deux buts pour imprimer sa marque d’entrée de jeu au sein d’une équipe qui sortait d’une tournée d’avant-saison bien harassante avec sept matches disputés dans cinq pays différents. Cinq Suisses seront en lice cette année en MLS : Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie et Allan Arigoni (Chicago), Roman Bürki (St. Louis) et Stefan Frei (Seattle). Ils entreront tous en lice samedi.

Genève ne pouvait pas perdre cette finale Mardi soir aux Vernets, Genève-Servette est monté sur le toit de l'Europe en allant chercher la Champions League face à Skelleftea (3-2). Une parenthèse enchantée avant de terminer une saison régulière plus compliquée. Au mois d'août dernier, Genève avait annoncé la couleur en énonçant ses objectifs: On veut aller loin en Champions League. Les déclarations avaient pu faire sourire certains qui jugent cette compétition énergivore. Les Genevois sont allés au bout de leurs idées pour finalement soulever, et casser le socle, de cette Coupe d'Europe. Les titres se jouent traditionnellement bien plus tard dans la saison, pas au mois de février. Mais quand on peut ajouter un titre à sa collection, peu importe la date au final. Architecte de ce groupe, Marc Gautschi y a toujours cru. "Il n'y a pas de secret à la fin, concède le directeur sportif des Aigles. Avec l'effectif qu'on a en Suisse, surtout maintenant avec six étrangers, il n'y a pas photo en Europe. Je regardais notre effectif et puis j'ai vu les équipes qui étaient qualifiées pour la CHL. Là je me suis dit qu'on était obligé de gagner avec cette équipe-là." Encore un titre pour Filppula Quinze ans après Zurich, Genève a donc réussi à faire mieux que Zoug, Davos et Fribourg, qui s'étaient tous arrêtés en demi-finales. "Souvent, on a un peu des excuses en Suisse, poursuit Gautschi. Mais si tu es là avec le bon état d'esprit et que l'équipe a envie, tu peux le faire. La Suisse aurait pu gagner déjà beaucoup de fois avant avec des équipes comme Zoug et Zurich. A l'époque, ils étaient obligés de gagner, mais ils n'ont pas attaqué cette compétition avec la bonne attitude, ce qui fait que tu ne vas pas gagner." L'impression qui se dégage de cette équipe, c'est qu'elle ne peut pas perdre dans ce genre de match décisif, comme ce fut le cas lors de l'acte VII de la finale en avril dernier. Le coach Jan Cadieux a d'ailleurs rapidement senti que son équipe était dans de bonnes dispositions. "Après le speech d'avant-match, je savais que c'était fini, explique-t-il. J'ai vu dans leurs yeux que ce soir, c'était comme l'année passée au match VII, qu'ils la voulaient. J'ai de la chance d'entraîner une équipe comme celle-là. Parce qu'avec tout ce talent, au bout d'un moment, on le sent quand ils la veulent. Ils sont capables de tout et ils l'ont encore démontré." Et aussi qu'avec d'immenses champions comme Valtteri Filppula, la défaite n'existe presque pas. "C'est vrai, rigole Marc Gautschi. Il voulait absolument gagner ce titre. Quand il a prolongé, il m'a dit "Je veux gagner la CHL". Et au final, il l'a gagnée." Membre du Triple Gold Club (Coupe Stanley, or olympique et or mondial), le Finlandais ajoute encore un trophée à une armoire qui déborde. Avoir la tête et les deux jambes Actuellement 8e de National League avec six points de retard sur la 6e place occupée par Berne, Genève doit cravacher pour espérer atteindre ce fameux top 6 pour ne pas avoir à jouer le play-in. "La discipline nous manque vraiment cette saison, note le directeur sportif. Parce qu'on n'est pas concentré, qu'on joue un peu sur une jambe de temps en temps. Durant cette finale, on a été très disciplinés. Alors les joueurs n'ont plus d'excuses, sur ce match il y avait la tête et les deux jambes!" Si Jan Cadieux savourait bien entendu ce magnifique succès, on avait le sentiment que l'entraîneur avait déjà l'esprit sur le match de samedi à Berne, parce que le championnat est dans sa dernière ligne droite. "A la fin, peu importe la route qu'on veut prendre, on veut défendre ce titre, conclut le coach. Espérons que l'on soit capable d'employer cette énergie et de se nourrir de ces moments qu'on a vécus il y a dix mois en arrière, que cela va donner faim à l'équipe de revivre ça."

Coupes d'Europe: Servette et YB en déplacement ce soir Les deux derniers clubs suisses engagés dans les Coupes d'Europe disputent ce soir les 16es de finale retour. Dès 18h45, Servette se déplace en Bulgarie pour y affronter Ludogorets Razgrad. Risée de la Suisse entière en raison de ses manquements sur le plan administratif qui laissent trois recrues sur la touche, Servette joue une grande partie de sa saison ce soir. Un succès lui ouvrirait les portes des 8es de finale. Le 0-0 concédé jeudi dernier lors du match aller au Stade de Genève place toutefois les Genevois en ballottage défavorable. Sur sa pelouse, Ludogorets évolue dans un tout autre registre qu’à l’extérieur où son souci premier est de bien défendre. Devant son public, le champion de Bulgarie et sa légion étrangère peuvent être redoutables. A Razgrad, Servette peut bien sûr placer le bus devant la cage de Jérémy Frick et espérer se qualifier aux tirs au but comme face à Genk en tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais René Weiler s’attachera plutôt à forcer la décision dans le jeu, avec ce 4-4-1-1 qui permet à des hommes comme Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa et Alexis Antunes de donner leur pleine mesure. Situation défavorable pour YB La tâche des Young Boys semble encore plus difficile en Europa League. Les champions de Suisse tenteront dès 21h00 de renverser une situation défavorable face au Sporting Lisbonne, qui avait gagné 3-1 à Berne voici une semaine à l'aller. Les hommes de Raphaël Wicky auront besoin d'une performance majeure pour poursuivre leur parcours européen. Mais le niveau de jeu qu'ils affichent depuis la reprise n'incite pas à un optimisme béat.

Osimhen répond à Lewandowski Après un joli contrôel, Robert Lewandowski ouvre le score pour Barcelone sur le terrain de Naples. Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Naples et Barcelone ont partagé l'enjeu (1-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Napolitain Victor Osimhen a répondu à l'ouverture du score de Robert Lewandowski. Entre des Espagnols pas au mieux dans leur championnat et des Napolitains, neuvième de Serie A et dirigés depuis la veille par Francesco Calzona, le spectacle ne fut pas souvent au rendez-vous. Dans une partie largement dominée par les Catalans, les véritables actions de but constituaient une denrée rare. Certes, le portier italien Alex Meret a dû se détendre à plusieurs reprises sur des tirs de loin dont deux essais de Gundogan, mais il ne fut pas réellement en danger tandis que son vis-à-vis ter Stegen passait une soirée des plus tranquilles. Le match s'est décanté en deuxième période avec un duel de buteurs. Bien lancé par Pedri, Lewandowski a réussi à percer la muraille napolitaine à l'heure de jeu après un joli contrôle et un tir enfin imparable pour Meret. Le Polonais a signé pour l'occasion son 93e but en Ligue des champions. A la 75e, c'est Osimhen qui se débarrassait vigoureusement de son défenseur pour ajuster le gardien catalan. Grâce à leur attaquant nigérian, les Italiens ont concrétisé leur meilleur fin de match et conservent donc l'espoir avant le match retour du 12 mars. Dans l'autre match, Porto a créé une certaine surprise en s'imposant 1-0 contre Arsenal. Les Anglais pensaient avoir fait le plus dur en tenant le match nul mais Galeno a surgi à la 94e minute pour offrir aux Portugais un succès somme toute mérité.

Ajoie s'incline de peu à Ambri Daniele Grassi et Ambri ont battu chichement Ajoie Image: KEYSTONE/Samuel Golay La lutte pour une place en play-in fait rage en National League. Ambri a dominé Ajoie 3-2 au Tessin pour remonter à la 10e place à égalité de points avec Bienne. Ce sont pourtant les Ajoulots qui ont été les premiers à mettre le nez à la fenêtre. Jesse Zgraggen a pu ouvrir la marque d'un tir flottant à la 14e. Mais comme bien souvent, les Jurassiens ne sont pas parvenus à maintenir leur avance. Et sans être flamboyants, les Léventins ont pu renverser la vapeur durant le tiers médian par Grassi (23e) et Spacek (29e). A la 50e, Tommaso De Luca a inscrit le 3-1 et malgré le 3-2 de Gauthier à la 57e, Ajoie n'a jamais vraiment pu égaliser. Ambri se déplace à Lausanne vendredi, alors que Bienne reçoit Fribourg et que Langnau se rend à Lugano.