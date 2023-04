New Jersey victorieux ++ Les curleurs suisses enchaînent

New Jersey renoue avec la victoire Nico Hischier arme son tir face � Kris Letang. Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Deux jours après avoir concédé à Winnipeg sa plus lourde défaite de la saison, New Jersey a relevé la tête. Sur leur glace, les Devils ont battu Pittsburgh 5-1. Auteur du premier triplé de sa carrière, Dawson Mercer a été l'homme du match. Nico Hischier et Timo Meier ont également tiré leur épingle du jeu. Le Valaisan a réussi deux assists pour ses 74e et 75e points de la saison. Quant à l'Appenzellois, il a inscrit le 3-0 à la 23e sur une séquence de power play pour son 38e but de l'exercice. Denis Malgin a également soigné ses statistiques mardi soir. Le Soleurois a délivré une passe décisive pour son 18e point lors du succès 4-3 en prolongation de Colorado à San Jose. A la faveur de ce succès, le Champion en titre a assuré sa place en play-off. Denis Malgin est, pour l'instant, le cinquième joueur suisse qui verra les séries finales avec Kevin Fiala (Los Angeles), Jonas Siegenthaler, Timo Meier et Nico Hischier (New Jersey). Nino Niederreiter (Winnipeg) et Roman Josi (Nashville), à condition toutefois qu'il puisse rejouer, espèrent toujours les rejoindre.

Une sixième victoire pour la Suisse Yannick Schwaller tout en ma�trise. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Yannick Schwaller et le CC Genève peuvent savourer leur revanche. A Ottawa, ils ont battu 7-4 l'Ecosse, l'équipe qui les avait dominés en finale du dernier Championnat d'Europe. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz se sont imposés 7.4 dans le cadre du round robin du Championnat du monde. Ils ont forcé la décision grâce à un coup de trois dans le neuvième end. Avec six victoires en sept rencontres, la Suisse maîtrise pleinement son sujet sur la glace d'Ottawa. Avec un succès ce mercredi contre la Turquie, qui n'a pas encore gagné un seul match, elle ferait un pas de plus vers les demi-finales.

Atlanta déroule à Chicago Clint Capela (no 15) au duel avec Alex Caruso. Image: KEYSTONE/AP/David Banks Malgré l'absence de son atout maître Trae Young, Atlanta a parfaitement négocié son sujet à Chicago. Les Hawks ont battu les Bulls 123-105 pour conserver leur huitième place de la Conférence Est. Trae Young malade, Bogdan Bogdanovic a pris ses responsabilités. Auteur de 26 points avec notamment un 5 sur 10 à 3 points, le guard serbe fut le grand homme de la soirée. Les Hawks ont pris d'entrée la main pour mener 13-2, Bogdanovic inscrivant 11 des 13 premiers points de son équipe. Clint Capela a, une fois de plus, été à la hauteur. Avec ses 13 points et ses 14 rebonds pour un différentiel de +15, le Genevois a signé un nouveau double double, son septième lors de ses neuf derniers matches.

Ajoie se relance Jordane Hauert d�livre tout un canton en marquant le 3-2 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Ajoie s'est relancé dans le barrage de promotion-relégation contre La Chaux-de-Fonds lors de l'acte III. A Porretruy, les Jurassiens se sont imposés 3-2 à la 93e minute en 2e prolongation. C'était un peu la dernière qui sonnait pour les Jurassiens. L'occasion de montrer que c'était eux les pensionnaires de National League. Enfermés dans leur bulle avec le choix de ne pas parler à la presse, les Ajoulots n'avaient pas le droit à l'erreur. Les hommes de Julien Vauclair ont attaqué le match de la bonne manière, mais ils ont encaissé l'ouverture du score à la 5e sur une superbe triangulation conclue par Oliver Achermann. Pire, à la 31e, les Neuchâtelois ont inscrit le 0-2 à la suite d'une bévue de Guillaume Asselin. Le Québécois s'est repris en réussissant le 2-2 à la 40e, après que Birbaum a réduit la marque à la 37e. Dans une partie asphyxiante pour les pensionnaires de National League, il a fallu attendre la deuxième prolongation et un but de Jordane Hauert pour libérer la patinoire. Le symbole est d'autant plus fort que Hauert est le fils du président et qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Il dispute donc ses derniers matches avec son club de toujours. En cas de défaite, cela aurait pu être son dernier match devant son public. Mais en marquant ce but si important, il aura en tous les cas droit à une cinquième match dans son jardin.

Genève reprend la main Marco Miranda a inscrit le but d�cisif � la 39e Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a repris la main dans sa demi-finale des play-off de National League face à Zoug. Les Aigles se sont imposés 2-1 aux Vernets pour mener 2-1 dans la série. Scénario presque identique au premier match entre les Grenat et les joueurs de Suisse centrale. Zoug a frappé le premier, mais Genève a su se relever pour finalement passer l'épaule. Il y a quelques jours, ce fut au troisième tiers, cette fois les joueurs de Jan Cadieux ont comblé leur retard à l'occasion de la période médiane. Mais encore une fois, les Genevois avaient toutes les raisons d'être frustrés au terme d'un tiers initial qu'ils ont dominé dans les grandes largeurs. Dan Tangnes a même pris un temps-mort pour couper le rythme infernal imposé par les Aigles. Mais les Zougois ont rejoint les vestiaires avec une avance d'un but inscrit à la 2e par O'Neill. Deux tirs, un but, on pouvait alors parler d'une réussite maximale pour le double champion en titre. Les Grenat ont pris les choses en mains dès les premiers instants du tiers médian et ont été récompensés à la 22e sur un missile de Sami Vatanen, bien servi par son coéquipier Valtteri Filppula. Début de période et fin de période, ces moments-clés qui ont été négociés à la perfection. A une minute de la deuxième pause, c'est Marco Miranda qui a permis aux Aigles de prendre l'avantage en étant plus prompts que les Zougois pour récupérer un puck qui a tapé la bande derrière Leonardo Genoni. Les vingt dernières minutes n'ont rien changé et on peut dire que les Aigles ont parfaitement su gérer les quelques velléités zougoises. Les hommes de Tangnes ne se sont pas vraiment montrés très dangereux. La série repart maintenant à Zoug pour l'acte IV jeudi à Zoug. Le GSHC a prouvé qu'il était mûr pour aller en gagner une à l'extérieur. Pourquoi pas jeudi?

Les Young Boys toujours en route pour le doublé La joie des Bernois apr�s l'ouverture du score de Cedric Itten. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys seront bien au rendez-vous du 4 juin, le jour de la finale de la Coupe de Suisse. Les Bernois n'ont pas failli au Parc St. Jacques. Grâce notamment à un doublé de Cedric Itten, un ancien de la maison rhénane, les Young Boys ont battu 4-2 le FC Bâle devant 26'310 spectateurs. Leur adversaire en finale au Wankdorf sera le vainqueur de la rencontre qui opposera mercredi à Genève le Servette FC au FC Lugano, détenteur du trophée. Le malin plaisir de Cedric Itten Trois jours après avoir concédé à Genève sa deuxième défaite de la saison en championnat, le leader de la Super League a remis l'église au milieu du village. Cedric Itten et Meschak Elia, qui n'avaient pas été titularisés samedi, n'ont cessé de tourmenter la défense adverse. Auteur d'un triplé en championnat contre ce même FC Bâle le 19 mars, Cédric Itten semble prendre un malin plaisir à tourmenter son club formateur qui ne lui a jamais vraiment donné sa chance. Itten a ouvert les feux à la 3e minute déjà. L'international transformait un penalty qui avait été accordé pour une faute de Marwin Hitz sur Elia, lequel avait, une première fois, été trop rapide pour les défenseurs bâlois. Le 2-0 tombait au quart d'heure avec un enchaînement parfait de Fabian Rieder. Même dans ses rêves les plus fous, Raphaël Wicky n'avait sans doute pas imaginé une telle entame. Plus clinique que jamais Dépassé en première période, le FC Bâle a eu l'immense mérite de relever la tête après le repos pour que cette demi-finale tienne ses promesses. Darian Males pouvait, ainsi, réduire le score é la 57e avec un tir contré par le malheureux Aurèle Amenda. Mais en l'espace de cinq minutes, le onze bernois, plus clinique que jamais, pliait l'affaire avec le 3-1 d'Itten (63e) et le 4-1 d'Elia (68e). Les deux attaquants de Raphäel Wicky font vraiment la paire Ce duo n'a pas vraiment d'égal dans le pays. Le succès des Young Boys ne souffre aucune discussion même si les Rhénans ont souffert à la fois de la discrétion de Zeki Amdouni et de certaines décisions arbitrales qui ne furent pas vraiment en leur faveur. Mais les Young Boys ont livré une performance de choix. Les trois buteurs méritent bien des louanges. Ils ne furent pas les seuls à briller. Dans sa cage, Anthony Racioppi, avec un sauvetage extraordinaire à la 49e minute, démontre de plus en plus que ce rôle de no 1 est à sa mesure. Devant lui, Cédric Zesiger et toujours aussi impressionnant alors qu'Aurèle Amenda, qui n'a que 19 ans, s'affirme déjà comme le grand défenseur de demain.

La fierté de Dominique Blanc Dominique Blanc (au centre) a port� cette candidature avec un souffle in�puisable. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA A l'heure du triomphe, Dominique Blanc tenait à souligner, en premier lieu, le soutien unanime autour de cette candidature. Pour, ensuite, exprimer sa fierté devant ce résultat. "Il s'agit bien d'un jour historique pour le football suisse et pour le football féminin, souligne depuis Lisbonne le président de l'ASF. Accueillir une telle manifestation est un grand honneur. Je tiens à remercier les autorités fédérales, cantonales et communales pour leur soutien. Dès les premiers jours, elles ont accompagné ce projet." Victorieuse au troisième tour avec un total de 9 voix sur 13, la candidature suisse a forcé la différence grâce à un dossier très complet. "Il était le meilleur, affirme Dominique Blanc. Et au final, nous ultime prestation de cinq minutes a épaté le Comité exécutif." Gardienne de l'équipe de Suisse, Gaëlle Thalmann était également aux anges. "Jouer une phase finale à la maison est exceptionnel, souligne la Fribourgeoise. On a bien vu ce qui s'est produit l'été dernier en Angleterre. Sur un plan personnel, j'espère bien sûr être de la partie. L'Euro 2025, c'est dans deux ans. Dans longtemps. Mais si je suis toujours en bonne santé, je souhaite vivre cette aventure."

Toni Söderholm et Berne se séparent Toni S�derholm ne sera pas rest� bien longtemps sur le banc bernois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Berne et l'entraîneur Toni Söderholm ne construiront pas l'avenir ensemble. Le Finlandais de 44 ans quitte l'organisation au terme de cette saison. Söderholm avait succédé dans la capitale à Johan Lundskog à la mi-novembre et avait signé un contrat jusqu'au printemps 2024. Dans le contrat, les deux parties avaient toutefois prévu une option de départ pour fin avril de cette année. Les deux parties sont arrivées à la conclusion qu'une séparation était la meilleure décision à prendre. Sous la houlette de Söderholm, Berne a réussi à se qualifier pour les pré-play-off en dominant Kloten. Les Ours ont ensuite été battus 4-2 en quarts de finale par Bienne.

La Suisse organisera l'Euro dames 2025 Une grande victoire pour Dominique Blanc et l'ASF. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Comité exécutif de l'UEFA a attribué l'organisation de l'Euro dames 2025 à la Suisse. La Suisse organisera donc une deuxième phase finale dix-sept ans après l'Euro 2008. Si la Suisse avait piloté l'Euro 2008 avec l'Autriche, elle sera le seul maître à bord en 2025. La candidature helvétique était en concurrence avec la France, la Pologne et une entente des pays nordiques, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège. "C'est un jour historique pour la Suisse, pour l'Assocation Suisse de Football et pour le football féminin", se réjouit depuis Lisbonne, où l'UEFA a tenu son congrès, le président de l'ASF Dominique Blanc. Ce grand pas marquera le développement du football féminin à tous les niveaux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, et tout particulièrement les responsables de la Confédération, des cantons et des villes hôtes, qui nous soutenu cette candidature dès le début." La mise en oeuvre du dossier de candidature, officiellement déposé le 12 octobre 2022, incombe désormais à Marion Daube, la directrice du football féminin de l'ASF, et à son équipe. Le calendrier jusqu'à cet Euro est relativement serré. Il reste à peine deux ans avant le début du tournoi. La première étape est la création d'une association qui sera responsable de l'organisation. En avril et en mai, les premiers ateliers et visites des sites sont déjà prévus avec l'UEFA pour planifier la période précédant le tournoi. À l'issue de ces rendez-vous, le plan de mesures concrètes sera finalisé et la mise en oeuvre commencera rapidement . L'Euro se déroulera pendant quatre semaines aux mois de juin et juillet 2025 dans les sites prévus, à Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lucerne et Thoune. Plus de 750'000 spectateurs sont espérés sur l'ensemble du tournoi. A noter que les stades de Berne et de Thoune devront disposer d'une pelouse naturelle.

Rafael Nadal ne jouera pas le tournoi de Monte-Carlo Rafael Nadal n'est pas encore op�rationnel Image: KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH Rafael Nadal ne disputera pas le tournoi sur terre battue de Monte-Carlo (9-16 avril). L'Espagnol a expliqué sur Twitter être insuffisamment remis de sa blessure à la jambe gauche. "Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau, je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte-Carlo", a écrit l'ancien no 1 mondial, retombé au 14e rang du classement de l'ATP. L'Espagnol, âgé de 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, mi-janvier. Il a gagné 11 fois le tournoi organisé en Principauté, mais plus depuis 2018.

HC Davos: Thomas Wellinger prend sa retraite Thomas Wellinger va ranger ses patins Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Thomas Wellinger (35 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le défenseur du HC Davos restera cependant dans le club grison, en tant qu'entraîneur pour les juniors. Wellinger avait effectué ses débuts en LNA en 2007 avec Davos. Il a ensuite fait la plus grande partie de sa carrière ailleurs. Le défenseur a ainsi passé onze ans au total avec Bienne, Berne et Lugano. Il est revenu à Davos au début de la saison 2021/22. Wellinger a joué presque 600 matches dans l'élite du hockey suisse. Il compte 12 sélections en équipe de Suisse.

Super League: coup dur pour le FC Zurich Une pause forc�e qui tombe mal pour Aiyegun Tosin Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Coup dur pour le FC Zurich: le club sera privé durant plusieurs semaines de son attaquant Aiyegun Tosin (24 ans). L'attaquant nigérian souffre d'une blessure musculaire à une cuisse. Tosin a dû être remplacé à la mi-temps dimanche lors de la rencontre face à Saint-Gall (2-2). Cette saison, l'attaquant a inscrit 11 buts pour le FCZ. Seuls trois hommes ont été plus efficaces, à savoir les joueurs de YB Cedric Itten et Jean-Pierre Nsame (14) ainsi que Zan Celar (Lugano/13).

Une quatrième victoire pour le CC Genève Le skip Yannick Schwaller et son �quipe ont su r�agir. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick L'équipe de Suisse a su rebondir au championnat du monde d'Ottawa. Battue par l'Italie lors de son quatrième match, elle s'est imposée 11-4 devant la Norvège pour reprendre sa marche en avant. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwar ont maîtrisé leur sujet avec une réussite de 90,77 % dans leurs lancers. Victorieux de leurs quatre premières rencontres, les Norvégiens ont abandonné après le septième end. Le CC Genève affrontera ce mardi la Corée du Sud pour son sixième match. Les Genevois viseront une cinquième victoire.

Les play-off s'éloignent pour les Predators Tommy Novak (� droite) tente de d�border l'ex-Biennois Tyler Seguin. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez La vie n'est guère aisée sans Roman Josi. Privé depuis neuf matches de son capitaine blessé en haut du corps, Nashville est en train d'en faire l'amère expérience. Les Predators se sont inclinés 5-1 à Dallas pour une cinquième défaite depuis l'absence du défenseur bernois. Cet échec les relègue à cinq points de la barre dans la course aux play-off de la Conférence Ouest. Nashville a six rencontres pour combler ce retard... Auteur d'un but et de trois assists face à Nashville pour passer le plateau des 100 points, Jason Robertson a été le grand homme de la rencontre. A la faveur de ce succès, Dallas a officialisé sa présence pour les séries finales.