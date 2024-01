Nicolas Vouilloz quitte Servette pour le FC Bâle ++ Stalder 9e du sprint

Auteur d'un sans faute sur le pas de tir, Sebastian Stalder a terminé à 42''9 de Benedikt Doll (10/10 au tir également) et à plus de 35 secondes du Norvégien Endre Strömsheim (3e). Il n'avait pas été à pareille fête depuis sa 5e place obtenue en ouverture de saison dans l'individuel d'Oestersund.

Sörensen et Suomela, deux forces au service de leur équipe

Le 4e derby de la saison entre Fribourg et Lausanne se tiendra vendredi soir à St-Léonard. Fribourg mène 2-1 dans ces duels et compte sur son buteur Marcus Sörensen pour battre le LHC d’Antti Suomela.

Deux victoires pour Fribourg en prolongation tôt dans la saison, un succès du LHC 6-3 en novembre et voici déjà le dernier affrontement programmé entre Dragons et Lions. Le dernier de la saison régulière en tous les cas.

Et après plus de trente matches, ce derby met aux prises les deux meilleures équipes romandes. Il s’agit aussi d’un match dans le match entre la première ligne d’attaque finlandaise des Vaudois (Haapala-Suomela-Salomäki) face à l’armada suédoise (Sörensen, De la Rose, Wallmark, Borgman) du côté de la formation coachée par Christian Dubé.

Sörensen en route pour dépasser les 30 buts

Deux hommes illustrent la bonne tenue de leur organisation: Marcus Sörensen dans les rangs de Gottéron et Antti Suomela pour le LHC. Les deux Nordiques sont des catalyseurs. Sörensen compte 38 points et surtout 22 buts en 34 parties. La projection de l’ailier suédois sur une saison complète de 52 matches est pour l’instant de 34 buts! Et dire que le Scandinave ne se définit pas comme un buteur... Lors des neuf derniers matches, le Suédois a signé 12 points.

Le dernier à avoir atteint le plateau des 30 goals en une saison fut Pius Suter lors de l’exercice 2019/20. En 2014/15, Fredrik Pettersson avait planté 33 buts en 49 matches avec Lugano. En 2010/11, Petr Sykora avait terrorisé les gardiens de National League avec 35 buts en seulement 43 parties.

Suomela doit régler la mire

Au sein du club vaudois, Antti Suomela est un buteur un peu plus discret. Le Finlandais en est à 11 pour l'instant en 35 rencontres (33 points). Fait amusant, Suomela avait lui aussi "pris feu" comme Sörensen. C’était la saison dernière en SHL suédoise dans une ligue plus défensive que la National League. Le centre d’Espoo avait compilé 39 goals en 54 parties.

Sur les 15 derniers matches, Suomela a inscrit son nom à 13 reprises pour un total de 18 points (6 goals/12 assists). Cela signifie bien évidemment plus d’un point par rencontre pour l’ancien artilleur d’Oskarshamn. Le centre de la première ligne du LHC est aussi celui de la ligue qui tire le plus au but avec 147 tentatives. Cette propension fait chuter son pourcentage de réussite au tir à 7,5%. En comparaison, Sörensen se montre quasiment quatre fois plus efficace avec un taux de réussite ébouriffant de 27,5%.

Un impact constant

Même si la statistique fait débat, on peut également noter que les deux hommes possèdent le meilleur +/- de leur équipe (18 pour Sörensen et 15 pour Suomela). Sur les dix derniers matches, les statistiques avancées des deux fers de lance sont similaires avec un impact constant sur le jeu de leur formation.

Avec Wallmark au centre et un Killian Mottet retrouvé, Sörensen compose l'une des lignes les plus dangereuses de National League en ce moment. Même chose pour Suomela qui pilote un trio 100% Leijonat avec ses compatriotes Haapala et Salomäki. Souvent considéré comme un 7e étranger, Salomäki est certainement le héros discret de sa triplette, mais il fait clairement partie des joueurs dont Geoff Ward ne peut se passer. Alors qui de la Suède ou de la Finlande sortira vainqueure de ce duel? Réponse vendredi vers 22h.