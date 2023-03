Niederreiter enchaîne ++ Wawrinka s'arrête là

La série vertueuse de Nino Niederreiter Nino Niederreiter: d�j� l'un des atouts ma�tres des Jets. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Nino Niderreiter ne doit pas regretter une seule seconde son transfert à Winnipeg. Le Grison s'est tout de suite affirmé comme l'un des atouts maîtres des Jets. A Raleigh face à Carolina, "El Nino" a inscrit son 22e but de la saison, son quatrième sous ses nouvelles couleurs,lors de la défaite 5-3 de Winnipeg devant Carolina. Face à son ancienne équipe, il a inscrit le 4-3 à la 56e. Malheureusement pour les Jets, Jesperi Kotkaniemi pouvait sceller le score dans la cage vide à 4'' de la sirène. Nino Niederreiter reste désormais sur sept matches avec au moins un point à son actif. Auteur de quatre buts et de trois assists lors de cette série, le Grison recueille les critiques élogieuses de son coach Rick Bowness. "Il est un renfort de choix. Il s'est parfaitement intégré dans notre équipe", souligne-t-il. L'intégration de Timo Meier à New Jesey est moins "flamboyante". L'Appenzellois a inscrit un deuxième point en sept matches avec les Devils lors de la défaite 4-1 à domicile devant Tampa Bay. Il a délivré un assist sur l'ouverture du score de Damon Svensson à la 6e pour son 54e point de la saison. Victorieux de leurs trois derniers matches, les Devils ont vu leur élan stoppé après l'annulation d'un but de Ryan Graves qui leur aurait permis de mener 2-0 après un "coach challenge".

Fin de parcours pour Stan Wawrinka Trois victoires contre une défaite pour un bilan largement positif à Indian Wells. Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Le remarquable parcours de Stan Wawrinka (ATP 100) à Indian Wells s'est arrêté au stade des huitièmes de finale. Le Vaudois s'est incliné 6-1 6-4 devant Jannik Sinner (ATP 13). Comme à Rotterdam le mois dernier, Stan Wawrinka n'a pas trouvé la clé devant la cadence imposée par le frappeur italien. Mais le score de ce huitième de finale est bien trompeur dans la mesure où Stan Wawrinka s'est procuré huit balles de break pour n'en convertir qu'une seule. Il a vraiment eu sa chance dans un second set qui l'a vu mener 2-0 avant de concéder le break décisif à 2-2 dans un jeu qui a duré exactement...18'47''. Malgré cette défaite, le bilan de Stan Wawrinka lors de ce premier Masters 1000 de l'année est fort positif. Il a gagné pour la première fois de l'année trois matches dans un même tournoi. Il a battu lundi un top ten en la personne du no 8 mondial Holger Rune. Tous les feux sont donc au vert avant d'enchaîner avec le Masters 1000 de Miami où il espère être encore dans le tableau le 28 mars pour fêter dignement ses 38 ans. "Les choses avancent bien ces dernières semaines, reconnaît Stan Wawrinka au micro de l'Equipe. Je continue à progresser. Je sens que je deviens plus fort tennistiquement et physiquement. Mais je suis lucide. Il y a des hauts et des bas. Cela ne va pas juste monter comme ça indéfiniment. Je le sais très bien."

Ligue des champions: Manchester City et Inter Milan qualifiés Erling Haaland: 5 buts mardi contre Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/Adam Vaughan Manchester City rêve toujours de gagner enfin la Ligue des champions. Le club anglais, porté par Haaland auteur de cinq buts, s'est qualifié pour les quarts de finale en écrasant le RB Leipzig 7-0. Les Citizens, qui avaient été accrochés 1-1 à l'aller, ont cette fois largement pris la mesure de leurs adversaires allemands. Mais il a fallu un penalty bien généreux pour qu'Haaland ouvre le score (22e). L'attaquant norvégien, sevré de buts en C1 depuis octobre, allait ensuite se déchaîner et ajouter quatre autres réussites (24e/45e/53e/57e) avant de sortir dès la 62e, mission plus qu'accomplie. Le géant blond a vraiment fait ce qu'il a voulu au milieu d'une défense allemande totalement dépassée. Avec Akanji Manuel Akanji était titulaire en charnière centrale pour les champions d'Angleterre. Le défenseur suisse a été impliqué sur le deuxième et le cinquième but des siens. Outre Haaland, Gündogan (49e) et De Bruyne (92e) ont aussi marqué. Après avoir investi des centaines de millions de livres dans son effectif et son staff, les propriétaires de Manchester City veulent absolument décrocher le trophée qui manque au palmarès du club. Mais comme l'exemple du Paris Saint-Germain le montre aussi depuis des années, l'argent ne fait pas forcément tout. Même si le talent ne manque pas au sein des Citizens, tant sur la pelouse que dans l'encadrement dirigé par le technicien catalan Pep Guardiola. 2023 sera-t-elle l'année de la consécration européenne pour les Mancuniens? L'Inter passe aussi Grâce à une performance défensive de premier ordre, l'Inter Milan s'est aussi hissé au tour suivant. Victorieux 1-0 à domicile, les nerazzurri ont tenu le choc au retour à Porto (0-0) dans une rencontre bien moins prolifique. Malchanceux, les Portugais ont tiré deux fois sur les montants dans les arrêts de jeu par Taremi (95e) et Grujic (96e)... Les Italiens ont ainsi décroché leur qualification de la même manière que leurs rivaux de l'AC Milan contre Tottenham. Les deux clubs lombards pourraient être aux prises en quarts de finale, puisque le tirage au sort (vendredi 17 mars) sera totalement ouvert.

Ajoie sévèrement battu à Langnau Difficile pour Ajoie à Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ajoie n'a pas lancé son play-out face à Langnau de la meilleure des manières. Les Jurassiens se sont inclinés 4-0 à l'Ilfis. On pensait bien que la partie ne serait pas évidente pour les Ajoulots, même avec leur bonne fin de saison et le fait qu'ils savaient depuis un bon moment qu'ils allaient devoir vivre cette série des cancres. A domicile, les Tigres ont su se montrer plus tranchants que les Ajoulots. Malgré le retour de Phil-Michael Devos, les joueurs de Julien Vauclair ont encaissé l'ouverture du score à la 12e sur un power-play conclu par Cody Eakin. Mais le 2-0 de Lapinskis à la 21e a fait mal aux Jurassiens. Les deux buts tombés durant le dernier tiers n'ont rien changé au sentiment général. Les Jurassiens doivent maintenant oublier cette partie et préparer la réception des Emmentalois jeudi à l'occasion de l'acte II.

Genève et Bienne en patrons Ca rigole à Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève et Bienne ont parfaitement commencé les quarts de finale des play-off de National League. A domicile, les Aigles ont dominé Lugano 6-3 et les Seelandais ont battu Berne 3-0. Il a fallu mettre la machine en route, mais une fois lancée impossible de l'arrêter. Genève est à l'image de son attaquant Teemu Hartikainen, Le meilleur buteur de National League est l'antithèse de la fusée sur patins, mais il sait se placer au bon endroit. Le Finlandais amateur de pêche a réussi un doublé, une réussite sur un cadeau de son compatriote Koskinen et une deuxième sur un power-play, l'arme fatale des hommes de Jan Cadieux. Hormis les goals de l'ailier au visage poupin, le GSHC a surtout parfaitement négocié le début du troisième tiers. En 28 secondes entre la 41e et la 42e, Filppula et Miranda ont fait passer la marque de 2-2 à 4-2 en faveur des Grenat. Groggy, Lugano ne s'en est jamais vraiment remis. Comme si Genève avait pu accélérer lorsqu'il l'a décidé. A noter un autre doublé dans les rangs servettiens avec celui de Roger Karrer. La série va maintenant partir au Tessin pour l'acte II jeudi. Un grand Säteri Bienne allait-il confirmer en séries son joli visage de la saison régulière? Réponse: oui. Tout ce qui a fait la force des joueurs d'Antti Törmänen n'a heureusement pas disparu pendant la semaine de pause. Et même face à un Berne bien dans le rythme après avoir dû écarter Kloten lors des pré-play-off, Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont su faire la différence. L'ouverture du score (4e) est d'ailleurs tombée de manière assez étonnante. Après sept secondes de power-play en faveur des Ours, c'est Robin Grossmann qui a pu battre Wüthrich en infériorité numérique à la suite d'une belle passe de Toni Rajala. Mais c'est à la mi-match que les Biennois ont validé leur succès. A la 31e, c'est Jesper Olofsson qui a profité d'une mauvaise relance d'Henauer pour doubler la mise. 79 secondes plus tard, c'est Rajala qui a trompé le gardien bernois dans un angle très fermé. Berne a trouvé les montants lors du troisième tiers, notamment via Chris DiDomenico, mais les Ours n'ont pas eu franchement les armes pour déranger le gardien Säteri et ses défenseurs.

Un total de 104 matches pour la Coupe du monde 2026 Toujours plus de matches � la Coupe du monde: Gianni Infantino s'en r�jouit Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler La Coupe du monde 2026 risque de proposer une indigestion de football. Le nouveau format décidé par la FIFA aura pour conséquence un total de 104 matches, soit 40 de plus qu'au Qatar en 2022. Réuni à Kigali, le congrès de l'instance a décidé du mode de compétition. Il y aura 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 32es de finale, en compagnie des huit meilleurs troisièmes. L'idée précédente, qui était d'avoir 16 groupes de 3, a ainsi été abandonnée. Elle avait suscité de nombreuses critiques, notamment concernant le risque d'arrangements. Cette décision "limite le risque de collusion et garantit à toutes les équipes de jouer au moins trois matches", a argumenté la FIFA. Avec le nouveau format, il y aura ainsi déjà 72 matches au tour qualificatif, puis 32 autres dans la phase à élimination directe. Le tournoi, qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis, devrait ainsi durer au moins 40 jours. Par comparaison, le récent Mondial au Qatar a été disputé en 29 jours. Mais il ne réunissait que 32 équipes, contre 48 en 2026.

Une chute brise les chances de Nadine Fähndrich Nadine Faehndrich ne connaît pas la réussite en 2023. Image: KEYSTONE/EPA/Grzegorz Momot Gagnante à trois reprises cette saison, Nadine Fähndrich est toujours dans l'attente de son premier podium en 2023. La Lucernoise a été éliminée sur chute lors de la demi-finale du sprint à Drammen. La fondeuse helvétique de 27 ans ans est responsable de sa cabriole. Elle a accroché le ski d'une concurrente dans un virage. Elle s'est rapidement relevée, se lançant alors d'un rush désespéré pour essayer d'accrocher une place, prouvant une nouvelle fois que sa forme est au top. Elle a pris finalement la 5e place de sa demi-finale. Elle pourra prendre sa revanche dès samedi à Falun, également en Norvège. Chez les messieurs, Valerio Grond s'est classé 30e et dernier de la phase à élimination directe. En quarts de finale, le Davosien n'a eu aucune chance. Le sprint de Drammen au sud-ouest d'Oslo se profile comme un classique. Deux cents camions ont transporté la neige au centre de la cité qui compte plus de 100'000 habitants.

Deux équipes suisses au départ à Port-Valais Le Tour de Romandie c'est dans moins d'un mois et demi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Deux équipes suisses participeront au prochain Tour de Romandie. Tudor Pro Cycling et une équipe nationale seront au départ au Bouveret-Port-Valais le 25 avril. En plus des dix-huit formations de l’UCI WorldTour, les deux premières équipes invitées possèdent le label helvétique. L'équipe nationale, dans laquelle Swiss Cycling peut réunir les coureurs helvétiques d'équipes non- retenues au départ, a servi de rampe de lancement ces dernières éditions pour de jeunes coureurs, dont plusieurs portent d’ailleurs aujourd’hui le maillot de Tudor. Présentée il y a un an lors du prologue du TdR 2022 à Lausanne, l’équipe Tudor de Fabian Cancellara réunit une armada rouge à croix blanche. Avec le Valaisan Sébastien Reichenbach comme capitaine de route et une escouade de champions de Suisse comme Robin Froidevaux (route), Joël Suter (contre-la-montre), Nils Brun (M23) et des plus expérimentés comme Simon Pellaud ou Tom Bohli. Le Tour de Romandie s'élancera le mardi 25 avril de Port-Valais pour se terminer à Genève le 30 avril avec des étapes à La Vallée de Joux, à La Chaux-de-Fonds, à Châtel-St-Denis et à Thyon 2000.

Wawrinka retrouve Jannik Sinner Jannik Sinner affrontera Stan Wawrinka en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Stan Wawrinka (ATP 100) retrouvera Jannik Sinner (ATP 13) mardi soir en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Les deux hommes en sont à 2-2 dans leur face-à-face. L'Italien s'est qualifié pour ce 4e tour en dominant le Français Adrian Mannarino (ATP 68) 7-6 (9/7) 6-4 lundi soir dans le désert californien. Il reste sur deux succès face à Stan Wawrinka, qui avait remporté leurs deux premiers duels en 2019. Jannik Sinner a notamment écrasé l'ex-no 3 mondial 6-1 6-3 en quart de finale à Rotterdam le 17 février dernier. Stan Wawrinka avait pourtant entamé ce match en pleine possession de ses moyens physiques, alors qu'il abordera ce 8e de finale en ayant puisé dans ses réserves lundi face à Holger Rune (2h40' de lutte). Le Vaudois, qui fêtera ses 38 ans le 28 mars, se retrouvera aux alentours de la 70e place mondiale s'il se hisse en quarts de finale. Il en est à neuf matches gagnés sur le circuit principal en 2023, alors qu'il en avait remporté huit sur l'ensemble de la saison 2022.

Les Hawks battus de 21 points par Minnesota Anthony Edwards (1) a brill� face aux Hawks de Clint Capela (15) lundi Image: KEYSTONE/AP/Brett Davis Atlanta a subi une lourde défaite lundi en NBA, la cinquième en huit matches disputés sous la férule de son nouveau coach Quin Snyder. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 136-115 à domicile face aux Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards, qui a grandi à Atlanta, fut le "bourreau" des Hawks. Ex-no 1 de la draft, le meneur des Timberwolves a réussi 32 points, malgré un piètre 2/10 à trois points, 8 rebonds et 5 assists dans une rencontre où Minnesota a compté jusqu'à 28 longueurs d'avance au troisième quart-temps (83-58). Atlanta, qui était mené 76-52 à la mi-temps, a pourtant pu compter sur un Trae Young percutant (41 points, 7 passes décisives, 6 rebonds). Mais les Hawks ont cruellement manqué d'adresse à trois points, avec un médiocre 4/22 dans cet exercice. Clint Capela a pour sa part réussi 10 points - à 5/7 au tir -, 10 rebonds, 2 contres et 1 interception dans un match où son équipe a fait la loi sous les panneaux (51 rebonds contre 37 pour les Minnesota). Aligné durant seulement 22 minutes, l'intérieur genevois a terminé avec un différentiel de -11.

Stan Wawrinka: un exploit pour une revanche Un grand Stan Wawrinka contre Holger Rune. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Stan Wawrinka (ATP 100) tient sa revanche. Quatre mois après une première confrontation houleuse à Paris-Bercy, il a renvoyé le no 8 mondial Holger Rune à ses études. Le Vaudois a battu le teenager danois 6-2 6-7 (5/7) 7-5 en seizième de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Il gagne pour la deuxième fois trois matches dans le tableau principal d'un tournoi depuis son retour aux affaires en avril dernier. Il avait déjà réussi cette passe de trois en septembre à Metz. Dans le désert californien, Stan Wawrinka a cru revivre le mauvais scénario du match de Paris-Bercy lorsqu'il avait galvaudé trois balles de match contre Holger Rune qui devait d'ailleurs gagner le tournoi. Lundi, il a, en effet, mené 6-2 5-3 40-30 avant de perdre le deuxième set dans un tie-break qui l'avait vu pourtant mener 4/0, puis 5/2 avec deux services à suivre... La perte de cette deuxième manche malgré une balle de match sur son service laissait présager le pire. Mais Stan Wawrinka a livré un troisième set remarquable. Il n'a, ainsi, concédé que trois points en six jeux sur son engagement avant de signer le break décisif à 5-5 pour conclure sur un jeu blanc cette fois. A la faveur de cette victoire, Stan Wawrinka est assuré de gagner 14 rangs au prochain classement ATP. Mais rien ne dit que son parcours à Indian Wells s'arrêtera au stade des huitièmes de finale. Son prochain adversaire, Jannik Sinner (ATP 13) ou Adrian Mannarino (ATP 68, est prévenu: Stan Wawrinka joue du grand tennis à Indian Wells.

Légende du saut en hauteur: Dick Fosbury n'est plus Dick Fosbury en action lors des JO de Mexico en 1968 Image: KEYSTONE/AP/ANONYMOUS L'ancien athlète américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968 à Mexico, est décédé à l'âge de 76 ans. Il a révolutionné le saut en hauteur avec une technique ayant fait école et portant son nom. "C'est avec le coeur lourd que je dois annoncer que Dick Fosbury, ami et client de longue date, est décédé paisiblement dans son sommeil, tôt dimanche matin, après une brève récidive de lymphome", a écrit sur Instagram son agent, Ray Schulte. Fosbury avait été le premier à populariser et perfectionner le saut en rouleau dorsal dans les compétitions internationales. Auparavant, les athlètes sautaient avec la méthode du ciseau. A Mexico, il avait décroché le titre olympique en franchissant une barre à 2m24.

Mikaela Shiffrin sera entraînée par Karin Harjo Mikaela Shiffrin: du nouveau dans son staff la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin sera désormais entraînée par Karin Harjo. La championne s'était séparée à la surprise générale de son entraîneur historique Mike Day durant les récents Mondiaux. Harjo a déjà côtoyé Shiffrin lorsqu'elle était adjointe de l'équipe des États-Unis des disciplines techniques de 2015 à 2017, puis des disciplines de vitesse de 2017 à 2022. Elle était cette saison à la tête de l'équipe féminine du Canada. "Je suis vraiment impatiente de travailler à nouveau avec Karin, cette fois directement comme entraîneure en chef de ma cellule", a indiqué Shiffrin. "Je crois qu'elle peut apporter une énorme contribution à mon travail pour les années à venir et elle apportera une nouvelle façon d'aborder les choses", a-t-elle ajouté. Départ abrupt Le 15 février, en plein milieu des Mondiaux disputés à Courchevel et Méribel (France), l'équipe américaine avait annoncé le départ de Mike Day, avec qui Shiffrin avait accumulé les réussites depuis 2016. Cela n'avait pas empêché l'Américaine de glaner un nouveau titre mondial du géant au lendemain de l'annonce, puis la médaille d'argent du slalom. Shiffrin est devenue samedi la skieuse comptant le plus de victoires en Coupe du monde (87) devant le Suédois Indemar Stenmark (86).

Désireux d'être plus stable, le LHC annonce deux nouveaux étrangers Antti Suomela (40) avec Timo Meier lors de sa p�riode en NHL avec les San Jos� Sharks. Image: KEYSTONE/AP/ROSS D. FRANKLIN Le Lausanne Hockey Club a tenu sa conférence de fin de saison. L'organisation vaudoise mise sur une vraie stabilité tout en annonçant l'arrivée de deux nouveaux joueurs étrangers. "Il faut arrêter de se voir plus beau que l'on est." Ces mots du CEO Chris Wolf frappent juste au moment de faire le bilan d'une fin de saison ratée pour le club lausannois. Onzième et bouté hors des pré-play-off lors de l'ultime journée, le LHC n'a pas cherché à embellir le tableau. Soulagé de n'avoir pas dû batailler dans un play-out énergivore de tous les dangers contre Ajoie, le directoire du club vaudois aimerait travailler dans la sérénité et la continuité. "La 11e place est mauvaise, notre image est mauvaise et nous avons été affaiblis par des histoires internes, tonne Chris Wolf. Cela fait douze ans que je travaille dans ce club et je souhaiterais une fois pouvoir évoluer dans une certaine normalité et que l'histoire arrête de se répéter." John Fust confirmé comme directeur sportif Le directeur du club a évoqué les nombreux changements à différents étages de l'organisation. Les multiples directeurs financiers en sept ans ou les six entraîneurs dans ce même laps de temps. Pour tendre vers cette stabilité rêvée, le club peut compter sur un actionnaire solide établi dans le canton de Vaud. Le départ de Petr Svoboda a permis de mettre sur pied une gouvernance que le club espère durable et saine avec des rôles clairs et bien définis. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président du Conseil d'administration Patrick de Preux a décidé de rester à son poste. En plus de cette structure réduite, le club entend mieux communiquer à l'avenir en faisant preuve de davantage de transparence. "Ce n'est pas le tout de mettre en avant telle ou telle valeur, il convient de les appliquer dans la vie de tous les jours, précise encore Chris Wolf. Nous avons besoin d'un retour à plus d'authenticité." Sans en donner les termes exacts, le LHC a confirmé la prolongation de John Fust à son poste de directeur sportif. "C'est une durée assez cohérente pour que John puisse faire son travail au mieux", souligne Chris Wolf. Djoos et Suomela arrivent, Gernat part Sur le plan sportif, les Lions ont annoncé les arrivées pour deux ans de deux nouveaux étrangers: l'attaquant finlandais Antti Suomela et le défenseur de Zoug, Christian Djoos. Agé de bientôt 29 ans, Suomela réalise une saison fantastique en Suède. Auteur de 37 buts et de 66 points en 51 parties, le centre a même été élu MVP. Quant à Christian Djoos, il a prouvé en deux saisons avec Zoug qu'il était l'un des meilleurs arrières du championnat. Champion la saison passée, il fêtera ses 29 ans en août et même si Zoug a un peu déçu en saison régulière, il a tout de même inscrit 36 points (9 buts) en 52 matches. Avec ces deux renforts, le power-play du LHC devrait logiquement s'améliorer. Les Vaudois enregistrent en revanche le départ de leur défenseur slovaque Martin Gernat. Le joueur a émis le souhait de partir malgré un contrat valable encore un an. John Fust a évoqué une séparation d'un commun accord dans un climat amical. Parmi les arrivées, signalons celle du jeune gardien vaudois Kevin Pasche (2003) et du retour éventuel de Theo Rochette qui brille actuellement en LHJMQ avec Québec. Le cas de certains joueurs est encore en suspens. Libre à la fin de la saison, Cory Emmerton aimerait rester. A voir si un poste de 7e étranger avec des piges dans un club partenaire de Swiss League est envisageable. Et le cas de Guillaume Maillard n'est pour l'instant pas réglé. "On discute", conclut John Fust.