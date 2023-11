Niederreiter et les Jets enchaînent ++ Atlanta relève la tête

Enfin rien ne va plus pour New Jersey. Battu 4-0 à Detroit, les Devils restent désormais sur cinq défaites lors de leurs six derniers matches. Face aux Red Wings, ils ont lâché prise à la fin du premier tiers lorsque le gardien Vital Vaneck devait s’incliner à trois reprises en l’espace de 72’’.

A l’Ouest, San Antonio et Victor Wembanyama ont concédé une dixième défaite de rang. Les Spurs se sont inclinés 109-102 devant les Clippers dans une rencontre qui a vu le rookie français inscrire 22 points et le coach Gregg Popovich demander au public d’arrêter de siffler l'ex de la maison Kawhi Leonard, dont le départ en 2018 à Toronto n’a jamais été vraiment digéré au Texas.

Face à des Nets privés de leurs deux titulaires Ben Simmons et Cam Thomas, Atlanta a réussi un nouveau festival offensif après les 152 points inscrits la veille lors de la défaite contre Indiana. Clint Capela a, ainsi, marqué 14 points et a cueilli 15 rebonds. Le Genevois a toutefois accusé un différentiel de -13 qui fait tache.

L'Allemand n'a cependant rien pu faire à la 36e sur un jeu de puissance genevois conclu près du but par l'imbougeable Teemu Hartikainen. Les joueurs de Jan Cadieux ont fait tourner la rencontre à la 48e par Jooris et à la 51e par Tanner Richard. Un succès totalement mérité pour un champion de Suisse qui a tiré près de 80 fois en direction du but allemand (38 tirs au but comptabilisés).

Et lorsque Patrick Hager a pu battre Robert Mayer d'un tir assez lointain à onze secondes de la fin du tiers initial, le Finlandais a dû se dire que le plan se déroulait sans accroc. Derrière, Servette a charbonné. Et le portier Mathias Niederberger a offert la meilleure version de lui-même en refusant l'égalisation à plusieurs reprises.

Les Aigles devaient au moins battre les Bavarois d'un but après soixante minutes pour avoir le droit de disputer une prolongation. Heureusement, ils ont su faire le boulot avant. mais que ce fut dur et crispant!

Lausanne a dû attendre la 16e pour répliquer. Robin Kovacs a été assez malin pour battre Reto Berra depuis derrière le but en faisant rebondir le puck sur l'arrière du colosse. Les Vaudois ont profité d'un power-play à la 24e pour passer devant par Jäger. Et pourtant dieu sait que les joueurs de Geoff Ward connaissent des soucis dans cette situation.

Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, l'homme aux 15 titres majeurs est resté éloigné des greens pendant plus d'un an, et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au troisième tour des Masters, et a dû subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

Le CC Genève a lui fait un nouveau pas vers les demi-finales. Les Genevois ont battu les Tchèques 10-7 après avoir été menés 5-2. Une fois de plus, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont complètement raté une manche. Dans le 4e end, ils se sont fait voler trois pierres pour être menés 5-2. Mais comme lors de leur dernier match contre l'Allemagne (succès 8-4), ils ont su se rattraper.

Equipe de Suisse: le temps des questions pour Pierluigi Tami

Pierluigi Tami attend des explications Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Quel avenir pour l'équipe de Suisse après ses récentes modestes prestations dans les qualifications de l'Euro 2024? Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, prend position.

Pierluigi Tami, quel bilan tirez-vous de cette phase qualificative?

"L'objectif principal a été atteint, nous participerons à la phase finale en Allemagne. Mais je ne cache pas que je me suis fait du souci ces derniers mois sur la qualification. J'ai été heureux quand elle s'est matérialisée. L'équipe traverse une phase difficile, nous ne sommes plus efficaces et avons perdu notre solidité. Après un très bon départ contre le Bélarus et Israël (NDLD: 5-0 et 3-0), nous avons, à une exception près, toujours encaissé au moins un but. Ce qui se passe entre les deux surfaces est bien, mais nous avons été insuffisants dans les seize mètres, et des deux côtés."

Manque de sécurité et de détermination

Cela doit faire mal de constater cette absence de solidité?

"Les quatre matches en mars et juin ont été vraiment bons, aussi le 2-2 contre la Roumanie. Les deux buts encaissés en fin de rencontre peuvent être considérés comme un accident. Après, on a vu que tout pouvait aller vite en football. Dès septembre, la sécurité et la détermination ont manqué, il faudra voir pourquoi c'est arrivé. On en discutera avec Murat."

Qu'est-ce qui était spécial dans cette campagne?

"La Suisse était pour la première fois clairement favorite de son groupe. On doit constater que nous n'avons pas été au niveau attendu. Nos prestations sur le terrain n'ont pas montré que nous méritions ce statut de favori."

Explications requises

Après ces prestations, peut-on affirmer avec certitude que la Suisse ira à l'Euro avec Murat Yakin?

"Murat Yakin a un contrat valable jusqu'à la fin de l'Euro. Maintenant, on doit se demander comment se préparer de manière optimale pour cette compétition. J'aimerais que Murat m'explique ce qui n'a pas fonctionné en fin de qualification et comment il entend y remédier. Ensuite seulement on pourra prendre des décisions."

Et si on arrive à la conclusion que Yakin n'est plus le sélectionneur souhaité?

"Au début, j'étais celui qui voulait absolument Murat Yakin. On a beaucoup atteint avec lui. Nous avons devancé l'Italie en qualification de la Coupe du monde, ce que personne ne pensait possible. On s'est maintenu en Ligue des nations après trois défaites. On s'est qualifié pour l'Euro comme on le voulait. Le bilan parle pour lui. Mais on ne doit pas sous-estimer le développement négatif de l'équipe. S'il ressort de l'analyse que tout cela est dû au hasard, on l'acceptera. Mais j'en doute. On va chercher à fond pour répondre à cette question."