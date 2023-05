Niederreiter rejoint la sélection ++ Nouveau coup dur pour le FC Sion

Nino Niederreiter rejoint l'équipe de Suisse Nino Niederreiter va aider l'�quipe de Suisse � Riga Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Nino Niederreiter renforcera la Suisse au Championnat du monde. Le Grison de 30 ans rejoindra l'équipe mercredi prochain. Le sélectionneur Patrick Fischer doit être assez satisfait de pouvoir compter sur l'attaquant des Winnipeg Jets. Double médaillé d'argent en 2013 et 2018 avec la sélection, le Coirien fait partie des valeurs sûres en NHL. Echangé des Nashville Predators aux Winnipeg Jets cette saison, "El Nino" a réussi 24 buts et 17 assists en 78 matches. Il a ajouté 4 points (un but) en 5 rencontres de play-off. Avec Niederreiter, c'est un troisième joueur de NHL qui rejoint l'équipe de Suisse après Janis Moser (Arizona) et Tim Berni (Columbus). Patrick Fischer et son staff attendent encore des réponses concernant Roman Josi, Kevin Fiala et Denis Malgin, tous trois légèrement blessés.

Après Lindner, Sion perd aussi Fickentscher sur blessure Kevin Fickentscher ne pourra pas garder les buts samedi dans le match contre Winterthour Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après la défection du gardien titulaire Heinz Lindner, le FC Sion a également perdu son gardien remplaçant Kevin Fickentscher sur blessure. Le Vaudois de 34 ans s'est blessé à un muscle du mollet samedi lors du match contre Zurich. Il va manquer les trois prochaines semaines selon une indication du club. Ainsi, l'entraîneur David Bettoni ne dispose plus que d'Alexandros Safarikas comme gardien dans le cadre des professionnels. D'autre part, Gora Diouf doit observer une pause de trois à quatre semaines. Le défenseur s'est déchiré un muscle lors du match contre Zurich.

Le Covid revient hanter le peloton avant le Giro Le Norv�gien Tobias Foss, qui vient de disputer le Tour de Romandie, est forfait pour le Giro en raison du Covid. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A l'approche du Tour d'Italie, le Covid revient hanter le peloton avec plusieurs coureurs testés positifs et contraints de déclarer forfait pour la course qui commence samedi. Jeudi, ça a été au tour du Bernois Gino Mäder, l'un des leaders de l'équipe Bahrain, de renoncer la mort dans l'âme. La même mésaventure lui était déjà arrivée juste avant le dernier Tour de France. La veille, Robert Gesink et Tobias Foss de l'équipe Jumbo-Visma avaient déjà déclaré forfait à cause du coronavirus, privant leur leader Primoz Roglic, l'un des deux grands favoris du Giro, de deux précieux lieutenants. Ils ont été remplacés par Rohan Dennis et Jos van Emden. Tous ces coureurs ont comme point commun d'avoir participé la semaine dernière au Tour de Romandie. Septième du classement général, le Français Romain Bardet, qui n'avait pas prévu de disputer le Giro, est également "covidé" comme il l'a indiqué sur Instagram. A deux jours du départ du Giro, des coureurs comme l'Italien Damiano Caruso et le Français Thibaut Pinot, également présents en Romandie, espèrent avoir échappé au virus. Fin avril, après Liège-Bastogne-Liège, Warren Barguil et Giulio Ciccone avaient eux aussi été testés positifs. Si le Français d'Arkea-Samsic est rétabli et a confirmé sa participation au Giro, l'Italien a renoncé. "Mon coeur est brisé, mais je dois écouter mon corps", a déclaré le grimpeur de Trek-Segafredo.

Giro: vers un duel Roglic - Evenepoel Le Belge Remco Evenepoel trouvera un terrain � sa convenance lors du 106e Giro. Image: KEYSTONE/AP Le Tour d'Italie s'élance ce samedi de la petite cité de Fossacesia di Marina dans les Abruzzes par un contre-la-montre individuel de 19,6 km. Les deux favoris seront Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Le Slovène et le champion du monde belge vont se livre un duel haletant sur un parcours qui demandera d'indéniables qualités de rouleur puisque trois contre-la-montre individuels figurent au programme. Le 19 mai, la caravane du Giro fera escale en Suisse au sommet de la montée de Crans-Montana. La dernière semaine sera la plus exigeante avec le Monte Bondone, les Trois Cîmes de Laveredo et un contre-la-montre en côte lors de l'avant-dernière journée. La représentation suisse sera minime avec seulement deux coureurs, suite au forfait de Gino Mäder, touché par le Covid: Stefan Küng et Fabian Lienhard, tous les deux membres de l'équipe française Groupama. Le premier nommé visera le maillot rose au terme de la première étape. Mais Küng aura affaire à une forte concurrence dans l'exercice.

Gino Mäder ne sera pas au départ du Giro pour cause de Covid Gino M�der ne disputera finalement pas le Giro. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gino Mäder ne disputera pas le prochain Tour d'Italie, qui débutera samedi par un contre-la-montre à Fossacesia di Marina dans les Abruzzes. Le Bernois a été contrôlé positif au Covid jeudi matin. Le coureur de l'équipe Bahrain avait terminé dimanche le Tour de Romandie à la 15e place du classement général. Il s'était longtemps attardé en salle de presse après l'arrivée pour expliquer sa course et son prochain Giro. Vainqueur d'une étape du Tour d'Italie à Ascoli en 2021, il savait qu'il devrait partager le leadership avec l'Australien Jack Haig et l'Italien Damiano Caruso. Finalement comme l'annonce son équipe, Mäder a été remplacé par le Japonais Yukiya Arashiro.

Wallmark signe à Fribourg-Gottéron Le Su�dois Lucas Wallmark passe des Zurich Lions � Fribourg-Gott�ron. Image: KEYSTONE/PostFinance Le centre Lucas Wallmark s'est engagé pour deux saisons avec Fribourg-Gottéron. Le Suédois de 27 ans arrive des Zurich Lions où il a compilé 37 points au cours de la dernière saison. Wallmark sera le sixième joueur étranger à disposition de Christian Dubé aux côtés de ses compatriotes Andreas Borgman, Marcus Sörensen, Jacob De la Rose, de l'Américain Ryan Gunderson et du Canadien Christopher DiDomenico.

Akira Schmid et les Devils dépassés à Raleigh Akira Schmid sous la menace de Stefan Noesen: le portier bernois a v�cu une soir�e bien difficile � Raleigh. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker C'est bien mal parti pour New Jersey dans sa demi-finale de la Conférence Est ! Les Devils se sont inclinés 5-1 devant Carolina à Raleigh lors de l'acte I. Pris à la gorge avec un seul tir à son crédit durant le premier tiers, New Jersey avait déjà perdu le match après le 3-0 inscrit par les Hurricanes à la 22e minute. Cette réussite a sonné la fin de partie pour Akira Schmid. Le héros de la série contre les Rangers a été "chassé" après s'être incliné à trois reprises sur les onze tirs qui lui ont été adressés. "Cette défaite n'est pas la sienne, explique toutefois le coach des Devils Lindy Ruff. J'aurais pu sortir bien d'autres joueurs." Privé de Timo Meier qui ne s'était pas remis de la charge du New-Yorkais Jacob Trouba deux jours plus tôt, New Jersey a semblé à bout de forces. Comme si la série contre les Rangers avait beaucoup trop coûté. Le capitaine Nico Hischer a, ainsi, accusé un bilan de -2, Jonas Siegenthaler de -1. Les Devils tenteront de relever la tête vendredi lors de l'acte II qui se déroulera toujours à Raleigh. A l'Ouest, Vegas a battu Edmonton 6-4 dans une rencontre marquée par le quadruplé... inutile de Leon Draisaitl. Comme Joe Pavelski la veille avec Dallas face à Seattle qui avait également trouvé le chemin des filets à quatre reprises, l'Allemand a dû se demander comment son équipe a pu laisser filer la victoire.

Les Celtics en démonstration Malcolm Broogdon (� droite) d�fend sur James Harden dans un match maitris� � la perfection par les Celtics. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Boston a su rebondir ! Battus lors de l'acte I, les Celtics sont revenus à 1-1 dans la demi-finale de la Conférence Est qui les oppose à Philadelphia. Sur leur parquet, les Celtics se sont imposés 121-87 face à des 76ers qui enregistraient pourtant le retour au jeu de leur MVP Joel Embiid. Les Cetlics ont réussi une véritable démonstration grâce notamment à Jaylen Brown (25 points) et au sixième homme Malcolm Brogdon (23 points). Ils sont ainsi parvenus à creuser un écart abyssal de... 36 points (121-85) en fin de match pour marquer les esprits. Décisif lundi lors du succès 119-115 des 76ers, James Harden a vécu une soirée bien pénible avec son 2 sur 14 au tir, dont un terrible 0 sur 6 à 3 points. Quant à Joel Embiid, il a inscrit 15 points et a cueilli 3 rebonds après avoir dû faire l'impasse sur les deux derniers matches en raison de douleurs au genou. L'acte III aura lieu vendredi à Philadelphie.

Nino Schurter: "Paris 2024 n'est pas une obsession" Une nouvelle motivation et un élan retrouvé: Nino Schurter aborde la saison 2023 avec l'ivresse d'un néophyte alors qu'il fêtera ses 37 ans le 13 mai prochain. Après deux années difficiles, Nino Schurter a retrouvé le chemin du succès en 2022 avec un titre mondial et la victoire au classement général de la Coupe du monde. "Ces résultats m'ont poussé à prolonger ma carrière, explique le Grison. Si je n'avais pas la conviction d'être toujours capable de me battre avec les meilleurs, il est évident que la situation serait bien différente aujourd'hui..." Paris 2024 n'est toutefois pas l'objectif suprême que le Champion olympique de 2016 poursuit désormais. "Je n'en fais pas une obsession, avoue-t-il. Je serai à Paris seulement si je suis en mesure de gagner une médaille. Mais si je me qualifie à l'arraché et si me je rends compte que le podium est inaccessible, je préférerai laisser ma place à un coureur plus jeune." Nino Schurter vise surtout un 34e succès en Coupe du monde pour devenir l'unique recordman de victoires devant le Français Julien Absalon. "Gagner encore une course Coupe du monde serait magnifique, dit-il. Les Championnats du monde de Glasgow avec la présence de Peter Sagan m'inspirent également." A l'entendre, il y a encore tellement de belles choses à faire avant Paris 2024. La forme est là Le Grison assure que la forme est là. "Mes valeurs à l'entraînement sont celles de mes meilleures saisons, glisse-t-il. Le début d'année a répondu à mes attentes avec une victoire à l'Ile d'Elbe lors de la Capolivera Legend et un bon ressenti au Cape Epic." Le choix d'explorer de nouvelles pistes à l'intersaison brise une routine qu'il trouve à la longue usante. "Ce sont de petites choses, mais c'est important pour la tête", dit-il comme peut l'être le soutien inconditionnel de sa compagne. "Surtout, elle croit toujours en moi", sourit-il. L'orgueil du champion le guide aussi. "Je veux toujours gagner. C'est ce qui me pousse. Mais rien ne serait possible si je ne trouvais pas toujours autant de plaisir dans l'effort, souligne-t-il. Le VTT est toujours pour moi le plus beau sport au monde. Je vis le même rêve éveillé. Je suis dans la nature, je peux voyager, découvrir les plus beaux parcours que l'on puisse imaginer. Mais je le répète, sans la victoire au bout, le tableau n'est plus aussi idyllique. J'ai pu le vérifier en 2020 et en 2021...."

Haaland bat le record de buts en une saison de Premier League Erling Haaland a inscrit son 35e but en championnat Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Erling Haaland est devenu le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus. Ceci grâce à son 35e but avec Man City contre West Ham en match en retard de la 28e journée. Le Norvégien, qui a inscrit le but du 2-0 à la 71e minute, dépasse Andy Cole et Alan Shearer, qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Ramené depuis à 20 clubs, le championnat anglais ne s'étale plus que sur 38 journées.

Mort à 32 ans de Tori Bowie, vice-championne olympique du 100 m Tori Bowie lors de son titre mondial sur 100 m � Londres en 2017 Image: KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI Tori Bowie, vice-championne olympique du 100 m en 2016 puis championne du monde en 2017, est morte à l'âge de 32 ans. Une annonce faite par son agence et World Athletics. "Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une soeur. Tori était une championne et un véritable rayon de soleil", écrit son agence Icon Sport Management sur ses réseaux sociaux sans apporter de précisions sur les circonstances du décès. World Athletics puis la Fédération américaine d'athlétisme (USATF) ont confirmé la mort de l'athlète. "Son héritage sportif est incommensurable, elle va terriblement nous manquer", écrit dans un communiqué Max Siegel, le directeur de l'athlétisme américain. Née le 27 août 1990 à Sand Hill, dans une région rurale du Mississippi, élevée par sa grand-mère, elle était passée du saut au longueur au sprint en 2014, établissant cette année-là la meilleure performance mondiale sur 100 m, en 10''80 lors du meeting de Monaco. Elle s'était forgée ensuite un gros palmarès de façon fulgurante, d'abord en remportant trois médailles olympiques en 2016 à Rio avec l'or du relais 4x100 m, l'argent du 100 m derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah et le bronze du 200 m. L'année suivante à Londres, Tori Bowie était devenue championne du monde de la ligne droite, s'imposant en 10''85, et avait également pris part au relais doré américain sur le 4x100 m. Après un dernier coup d'éclat en 2019 aux Mondiaux de Doha (4e du saut en longueur), la sprinteuse du Mississippi (record personnel de 10''78 sur 100 m) n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau. Loin des joutes internationales, elle n'avait disputé qu'une seule compétition officielle en 2022 - un 200 m en Floride. "Mon coeur est brisé en pensant à la famille de Tori Bowie, une superbe rivale et une personne solaire. Ton énergie et ton sourire m'accompagneront pour toujours", écrit sur ses réseaux sociaux la légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique du 100 m. Le président du CIO, Thomas Bach, a exprimé dans un communiqué "le choc et la profonde tristesse" provoqués par l'annonce de sa mort. "Le monde du sport, a-t-il ajouté, a perdu une véritable championne."

L'UCI autorise les athlètes russes à aller aux Mondiaux Aleksandr Vlasov, ici en 2022, pourra participer aux Mondiaux sous banni�re neutre comme certains athl�tes russes et b�larusses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'UCI a autorisé la participation d'athlètes russes et bélarusses à des événements internationaux sous des conditions strictes. Les athlètes peuvent participer en tant que "sportifs individuels neutres" à des événements internationaux tels que les championnats du monde de Glasgow en août. La fédération internationale a expliqué que les athlètes ne doivent avoir aucun lien avec la Russie ou le Bélarus, leurs fédérations nationales ou leur comité national olympique. Elle a ajouté que tout participant souhaitant concourir en tant que "sportif individuel neutre" devait suivre une procédure de l'UCI. Parallèlement, la fédération a annoncé qu'elle continuerait à soutenir financièrement le cyclisme en Ukraine. Dans le cyclisme, les athlètes russes et bélarusses sous contrat avec des équipes étrangères peuvent participer aux courses. Le CIO avait laissé aux fédérations mondiales le soin de décider du retour de la Russie aux compétitions. Les réglementations des fédérations mondiales face à la poursuite de la guerre diffèrent fortement.

Raphaël Nuzzolo va prendre sa retraite Rapha�l Nuzzolo va ranger ses crampons � 40 ans Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Raphaël Nuzzolo mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le joueur de Xamax, 40 ans dans deux mois, a disputé 488 matches et marqué 137 buts pour les Neuchâtelois de 2001 à 2023. De 2011 à 2016, le natif de Bienne avait passé cinq ans avec Young Boys. Et avec ses 599 matches de championnat, le Seelandais d'origine italienne est le joueur qui a le plus joué dans les deux plus hautes ligues du pays. La saison de Nuzzolo pourrait encore se prolonger. Xamax occupe la dernière place de Challenge League et devrait disputer un barrage contre le 3e de Promotion League pour se maintenir dans cette catégorie de jeu.

Ludovic Waeber appelé en NHL Ludovic Waeber tente la grande aventure de la NHL. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'intersaison est mouvementée aux Zurich Lions. Appelé en NHL, le gardien Ludovic Waeber quitte le club au même titre que Lucas Wallmark, Justin Azevedo, Garrett Roe et Alexandre Texier. Ludovic Waeber rejoint à 26 ans une organisation de la NHL dont le nom n'a pas encore été dévoilé. L'ancien portier de Fribourg-Gottéron profite à son tour d'un arrangement entre la NHL et la National League qui autorise un joueur sous contrat en Suisse à s'engager en Amérique du Nord jusqu'au 15 juin. Ludovic Waeber est lié aux Zurich Lions jusqu'au 30 juin 2025. Il rejouera donc pour les Lions si son expérience outre-atlantique devait tourner court. Le centre suédois Lucas Wallmark, le Canado-Portugais Justin Azevedo et l'Américain Garrett Roe changent d'air également. Le retour du Français Alexandre Texier à Columbus avait été officialisé le mois dernier. Les Zurich Lions ont désormais la possibilité de recruter trois attaquants étrangers. A ce jour, le Zougois Yannick Zehnder est le seul renfort pour la saison prochaine. La venue de l'attaquant de 25 ans a été annoncée en décembre dernier déjà.