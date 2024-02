Noël en tête, Meillard 5e ++ Gremaud en grande forme

1re manche: Noël en tête, Meillard 5e Clément Noël a signé le meilleur temps en 1re manche à Chamonix Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Clément Noël a signé le meilleur temps dans la première manche du slalom de Chamonix, seule course maintenue au programme ce week-end. Meilleur Suisse, Loïc Meillard pointe au 5e rang. Auteur de son premier podium dans cette Coupe du monde 2023/24 à Schladming le 24 janvier (3e), Clément Noël a sorti le grand jeu dimanche matin pour devancer de 0''23 le Norvégien Timon Haugan. Troisième, le no 1 de la discipline, l'Autrichien Manuel Feller, a concédé 0''40 au Français. Les autres skieurs ont lâché plus de six dixièmes de seconde sur une manche très courte (47''09 pour Noël). Auteur d'une petite faute, Loïc Meillard est rejeté à 0''71. Le métronome Marc Rochat a quant à lui réalisé le 9e chrono à 0''97, juste devant Ramon Zenhäusern (10e à 0''98), alors que Luca Aerni est 15e à 1''22. Daniel Yule a pour sa part payé cher une grosse faute commise sur le bas du parcours, alors qu'il était 6e au dernier intermédiaire. Le Valaisan, 26e (à 1''93) après le passage de 30 concurrents, pourrait bénéficier de conditions idéales en deuxième manche sur une piste qui devrait très vite marquer. A condition de faire partie du top 30.

5e succès de la saison pour Gremaud, le 3e en slopestyle Mathilde Gremaud est invaincue en Coupe du monde de slopestyle cet hiver Image: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN Mathilde Gremaud est décidément en grande forme cette saison. La Fribourgeoise a remporté samedi l'épreuve de slopestyle de Mammoth Mountain pour cueillir sa cinquième victoire dans cette Coupe du monde 2023/24, la 12e au total à ce niveau. Déjà victorieuse à Stubai et à Laax, la championne olympique 2022 de slopestyle est ainsi invaincue sur le front de la Coupe du monde dans sa discipline de prédilection cet hiver. Elle compte également deux succès en Big Air cette saison (Coire et Pékin). Samedi, Mathilde Gremaud a dominé les débats pour s'imposer avec 5,10 points d'avance sur sa dauphine américaine Eleanor Andrews. La Gruérienne a ainsi fait un pas supplémentaire vers le Globe de slopestyle et vers celui du général "Park & Pipe". Deux autres Suissesses, Sarah Höfflin (4e) et Giulia Tanno (9e) ont pris part à une finale féminine disputée dans des conditions météorologiques difficiles. Chez les messieurs, le Grison Andri Ragettli a obtenu son premier podium de l'hiver dans la discipline en terminant 3e d'un concours gagné par l'Américain Alexander Hall.

L'Afrique du Sud élimine le Cap-Vert aux tirs au but Ronwen Williams fut le héros sud-africain en quart de finale de la CAN Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations. Les Bafana Bafana, qui affronteront le Nigeria pour une place en finale, ont éliminé le Cap-Vert aux tirs au but (2-1, 0-0 ap) lors du dernier quart de finale samedi soir à Yamoussoukro. Le héros du match a été le gardien sud-africain, Ronwen Williams, qui a arrêté quatre tirs au but. Contre les Nigérians, les Sud-Africains vont tenter mercredi prochain à Bouaké d'accéder à une troisième finale de la CAN après celle remportée en 1996 et celle perdue en 1998.

La Team Matthews gagne le All Star Game Auston Matthews (à gauche) a été désigné MVP du All Star Game de NHL Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les fans des Maple Leafs ont passé une superbe soirée samedi. Leur capitaine Auston Matthews a mené sa Team Matthews à la victoire dans le All Star Game de NHL, disputé à Toronto. L'ancien joueur des Zurich Lions a réussi deux buts et un assist en finale de ce tournoi, ce qui lui a valu d'être désigné MVP. Son équipe, qui comportait trois autres joueurs des Maple Leafs, a dominé la Team McDavid 7-4 en finale. La Team Matthews - dont les 11 membres se partagent 1 million de dollars - avait connu plus de difficultés en demi-finale, ne s'imposant qu'aux tirs au but face à la Team Hughes (6-5). La Team McDavid s'était d'ailleurs également imposée au "shoot-out" face à la Team MacKinnon en demi-finale (4-3).

Atlanta bat les Warriors malgré 60 points de Curry Capela (15) et les Hawks ont battu les Warriors malgré les 60 points de Curry (à droite) Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a subi les foudres de Stephen Curry, auteur de 60 points face aux Hawks samedi en NBA. Mais Clint Capela et ses équipiers ont trouvé le moyen de s'en sortir face aux Warriors pour s'imposer 141-134 après prolongation. Cette victoire est la quatrième d'affilée pour les Hawks, la deuxième en l'espace de 24 heures après celle fêtée face à Phoenix (129-120). Toujours 10e à l'Est, Atlanta disputait samedi le cinquième d'une série de six matches consécutifs à domicile, avant d'accueillir les L.A. Clippers lundi soir. Les Hawks, qui ont égalé leur plus longue série de victoires de la saison, n'ont pourtant rien pu faire pour contrer Stephen Curry. L'arrière All Star des Warriors est devenu le deuxième joueur de plus de 35 ans à inscrire 60 points ou plus en NBA, après Kobe Bryant. Il a notamment rentré 10 de ses 23 tirs à 3 points. Curry a inscrit 8 de ses 60 points en prolongation. Mais son équipe a craqué dès l'entame de cette période supplémentaire en encaissant 11 points sans en marquer un seul. Les Hawks ont alors pu compter sur Dejounte Murray, qui a inscrit 7 de ses 19 points durant ce partiel, pour faire la différence. L'homme du match du côté des Hawks fut néanmoins Trae Young (35 points, 6 assists). Auteur de 17 points et 15 rebonds, Clint Capela a quant à lui assuré son quatrième double double consécutif dès la première mi-temps. Mais le pivot genevois a aussi vu son concurrent pour une place dans le cinq de base Onyeka Okongwu sortir le grand jeu avec 22 points et 16 rebonds.

Servette pour un 15e match sans défaite Le deuxième derby de l’année verra le Servette FC recevoir le Stade Lausanne-Ouchy ce dimanche à 16.30. Victorieux 1-0 d’Yverdon samedi dernier, les Grenat entendent prolonger leur série vertueuse. Invaincu désormais depuis quatorze rencontres – 9 victoires et 4 nuls -, le Servette FC ne peut pas se permettre d’égarer des points face à la "lanterne rouge" s’il entend s’immiscer vraiment dans la lutte pour le titre. On rappellera que les Grenat sont à 6 points des Young Boys. Victorieux 3-2 à Lugano pour son premier match de l’année, le SLO a concédé deux défaites à domicile devant Winterthour et Lucerne qui hypothèquent encore plus ses chances de maintien. Le SLO accuse désormais 7 points de retard sur Lausanne. Mais les Vaudois veulent croire que l’exploit est possible face à un adversaire contre lequel ils ont obtenu le nul à la Pontaise le 5 août et le 1er novembre à Genève en Coupe de Suisse avant toutefois de s’incliner aux tirs au but. La première rencontre de ce dimanche opposera Yverdon au FC Zurich. Sévèrement battus mardi à Berne face aux Young Boys (5-1), le gardien Paul Bernardoni et ses coéquipiers tenteront de cueillir un troisième succès de rang à domicile après les victoires devant le SLO (2-1) et Lucerne (2-1).

Steve Guerdat s'impose en Coupe du monde à Bordeaux Steve Guerdat sur Is-Minka a réussi une manche finale parfaite à Bordeaux. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Steve Guerdat a remporté le saut Coupe du monde 5 étoiles de Bordeaux. Le Jurassien a gagné sur Is-Minka devant la Française Jeanne Sadran et le Britannique Harry Charles. Seuls six cavaliers, dont le seul Suisse en lice, se sont qualifiés pour le barrage au terme d'un parcours long et difficile. Guerdat a ouvert les hostilités dans la manche finale avec sa jument Is-Minka. Le champion d'Europe a réussi un parcours parfait. Même s'il est paru parfois sur la retenue, il s'est imposé en bouclant son tracé en 40''34. La concurrence n'est pas parvenue à rivaliser avec la paire helvétique. Jeanne Sadran a pris tous les risques, mais elle n'a pas réussi à passer aussi près des obstacles que le Jurassien. Elle a dû s'avouer battue de 2,5 secondes. Le prochain saut de la Coupe du monde aura lieu le 25 février à Göteborg. La finale de la Coupe du monde aura lieu à Ryad en Arabie saoudite du 16 au 20 avril.

Super League: Lugano s'impose à Bâle Les joueurs de Lugano peuvent se congratuler Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a subi un coup d'arrêt dans l'optique d'une place du bon côté de la barre. Lors de la 22e journée de Super League, les Rhénans ont été battus 1-0 chez eux par Lugano. Le succès des Tessinois a été assuré sur une réussite de Steffen (69e). Il est très précieux, car les bianconeri se redonnent ainsi un peu d'air dans la lutte pour le top 6. Par contre, pour le FCB, ce revers pourrait coûter cher. Le club rotblau (9e) compte huit points de retard sur Lugano (5e) et six sur Lucerne (6e), qui recevra Zurich dimanche. Bâle avait pris sept points sur neuf depuis la reprise, mais il s'est brisé samedi sur l'excellente organisation défensive des Luganais.

Genève-Servette ne laisse pas passer sa chance Le topscorer fribourgeois Marcus Soerensen précède l'attaquant de Kloten Tyler Morley. Image: KEYSTONE/PostFinance Genève-Servette peut toujours espérer se qualifier directement en play-off de National League après son succès 5-2 face à la lanterne rouge Ajoie. Fribourg sans faille à Kloten (4-0). Lancés dans une course presque désespérée pour le top 6, les Genevois n'ont pas laissé passer leur ultime chance face aux Jurassiens, mais ce fut loin d'être clinquant. Dans le match "aux peluches", Simon Le Coultre fut celui qui a déclenché le torrent de Teddy Bears sur la glace d'un tir puissant (6e). Après le 3-0 de Tim Berni sur un service "caviar" d'Hartikainen, les Ajoulots ont réduit le score par leur topscorer Daniel Audette. Mais avec son deuxième but de la soirée, Manninen a redonné trois buts d'avance aux Genevois. Le but de Philipp-Michael Devos en infériorité numérique (50e) a gâché la fin de match des hommes de Jan Cadieux avant la délivrance signée Vincent Praplan (59e). Fribourg-Gottéron poursuit son parcours étincelant. Au lendemain de son succès 2-1 tab contre les Zurich Lions, les joueurs de l'entraîneur Christian Dubé ont enchaîné avec un succès chez le voisin Kloten. Les Zurichois, qui avaient connu une série de cinq succès avant de s'incliner contre Berne, ont bien résisté. C'est finalement Killian Mottet qui a trouvé la faille à la 36e avant que l'inévitable Marcus Sörensen n'inscrive son 28e et 29e buts de la saison sur le 0-2 (51e) et le 0-4. Les Fribourgeois reviennent à un point des Zurich Lions, qui reçoivent Ambri-Piotta ce dimanche. Le Lausanne HC pourra regretter son impuissance devant le but du portier biennois Harri Säteri. Les Vaudois ont fini par s'incliner 2-1 en prolongation au but contre Bienne. Les Lausannois avaient ouvert le score par Théo Rochette en infériorité numérique sur un tir soudain (25e). Le match a ensuite tourné par la "faute" de Mike Künzle. Le futur Zougois a d'abord offert une passe en or pour l'égalisation de Heponiemi (40e) et a inscrit lui-même le penalty vainqueur lors de la prolongation. Langnau bat Berne Surprise dans le derby bernois, les Langnau Tigers ont dominé 2-1 le CP Berne. Les joueurs de la capitale avaient pourtant ouvert la marque dès la 2e minute par Lehmann mais Mänalanen et Rohrbach ont donné la victoire aux Emmentalois, vainqueurs pour la première fois de la saison de leur imposant voisin. Ainsi, ils peuvent toujours espérer accrocher le wagon des play-in. Les Rapperswil-Jona Lakers sont parfois surprenants. Après une série de quatre défaites, ils viennent d'aligner le Lausanne HC mardi et Zoug (3-1) ce samedi soir. Sandro Zangger a réussi un doublé contre ses anciennes couleurs. A la Resega, dans un match lègèrement dominé par Lugano, c'est finalement Davos qui s'est imposé 1-0 grâce à une réussite du Tchèque Matej Stranski à 59 secondes du coup de sirène final.

Hüsler battu, la Suisse s'incline 3-2 aux Pays-Bas Hüsler est passé à 2 points de la victoire face à van de Zandschulp Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning L'équipe de Suisse n'est pas passée loin de l'exploit aux Pays-Bas dans les qualifications de la Coupe Davis. La troupe du capitaine Severin Lüthi n'a cédé qu'au cinquième match décisif, perdu 5-7 7-6 (7/5) 6-3 par Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) face au no 2 néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 63) samedi à Groningue. Battu 7-6 7-6 par Tallon Griekspoor (ATP 29) vendredi dans le match d'ouverture, Marc-Andrea Hüsler a donc conclu son week-end batave sur une deuxième défaite frustrante en simple. Le manque de confiance du Zurichois, en quête d'un résultat probant depuis de longs mois, s'est à nouveau ressenti dans les moments "chauds". Marc-Andrea Hüsler a pourtant entamé ce duel de la meilleure des manières en empochant la première manche, profitant d'un jeu de service manqué par son adversaire pour signer le break décisif dans le dernier jeu. Mais le gaucher de 27 ans a manqué le coche dans le tie-break du deuxième set. Le Zurichois s'est retrouvé à deux points de la victoire à 5/5 dans ce tie-break, après avoir écarté une première balle de set à la relance à 4/5. Son bras a toutefois tremblé à 5/6, une faute directe provoquant alors sa perte. Et il n'a jamais eu sa chance dans la manche décisive, n'inscrivant que 4 points sur le service adverse.

Super League: YB gagne sans séduire Colley inscrit le seul but du match Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Young Boys ont assuré le minimum syndical à la Tuilière. Le leader s'est imposé 1-0 contre le Lausanne-Sport lors de la 22e journée de Super League. Une réussite de Colley tombée dès la 9e a suffi pour apporter la totalité de l'enjeu aux Bernois. Mais ils n'ont pas livré un match inoubliable, tant s'en faut. YB a évolué en gestion, spéculant sur son maigre avantage. Le LS, qui attend désormais un succès depuis sept rencontres, a longtemps semblé inoffensif. Mais l'entrée en jeu du prometteur Italien Pafundi (17 ans) a donné davantage de tonus et d'idées aux manoeuvres offensives des Vaudois. Le gardien von Ballmoos a sauvé deux fois les siens devant Pafundi (54e) et Ilie (58e), mais au final les tenants du titre n'ont pas tremblé. Le derby pour Winterthour Winterthour a pour sa part gagné le derby zurichois au Letzigrund contre Grasshopper. Les hommes de Patrick Rahmen ont fait la différence grâce à un but de Ltaief à la 36e. Ils ont mérité leur victoire, étant plus proches du 2-0 que les Sauterelles de l'égalisation. "Winti" peut donc toujours espérer finir au-dessus de la barre. Pour GC, cela s'annonce désormais plus compliqué.

Riedi battu, le 5e match sera décisif Tallon Griekspoor a permis aux Pays-Bas d'égaliser à 2-2 face à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Un cinquième match sera nécessaire pour départager la Suisse et les Pays-Bas à Groningue dans les qualifications de la Coupe Davis. Leandro Riedi (ATP 175) s'est en effet incliné 7-6 (8/6) 7-6 (7/3) devant Tallon Griekspoor(ATP 29), qui a permis aux Néerlandais d'égaliser à 2-2. Il a manqué un tout petit quelque chose à Leandro Riedi pour conquérir son troisième point du week-end et offrir à son équipe un ticket pour la phase de groupes prévue en septembre prochain. Le Zurichois a fait jeu égal avec Tallon Griekspoor, qui s'est simplement montré plus solide dans les moments-clés. Brillant tant vendredi face à Botic van de Zandschulp (ATP 63) que samedi en début d'après-midi en double au côté de Marc-Andrea Hüsler, Leandro Riedi a ainsi commis une faute de coup droit fatale à 6/6 dans le premier tie-break. Il avait pourtant brillamment écarté une première balle de set à 5/6 sur son service. Le Zurichois a également résisté jusqu'au jeu décisif dans la deuxième manche, mais il a manqué de "punch" pour espérer faire douter un adversaire très solide au service. Tallon Griekspoor a d'ailleurs fait plus nettement la différence dans le second tie-break, concluant la partie sur un passing gagnant. Une première pour Hüsler Comme l'an dernier en Allemagne, la Suisse doit donc disputer un cinquième match décisif dans ce tour qualificatif. Mais elle n'abordera pas cette partie dans le même état d'esprit que douze mois plus tôt à Trèves, où elle avait le vent en poupe après avoir été menée 1-2 à l'issue du double. Marc-Andrea Hüsler (ATP 199), qui avait ramené son équipe à 2-2 en Allemagne en battant Alexander Zverev, aura cette fois-ci l'honneur de disputer ce fameux match no 5. Battu 7-6 7-6 par Tallon Griekspoor vendredi, le gaucher zurichois défiera Botic van de Zandschulp pour une place en phase de poules. Les deux hommes se retrouvent pour la première fois dans cette situation.

Bayer Leverkusen toujours invaincu Harry Kane a encore marqué Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le duel se poursuit en Bundesliga. Les deux leaders ont gagné lors de la 20e journée, de sorte que Bayer Leverkusen conserve deux longueurs d'avance sur le Bayern Munich. L'équipe de Granit Xhaka s'est imposée 2-0 sur la pelouse de Darmstadt grâce à un doublé de Tella (33e/52e). Le Bayer n'a toujours pas perdu cette saison en championnat. Pour sa part, le Bayern l'a emporté 3-1 contre Borussia Mönchengladbach. Les visiteurs ont pris l'avantage par le défenseur suisse Nico Elvedi (35e) - son deuxième but de la saison -, mais les Bavarois ont fini par retourner la situation grâce à des réussites de Pavlovic (45e), Kane (70e) et De Ligt (86e).

La Suisse prend l'avantage Leandro Riedi excellent en double pour permettre à la Suisse de mener 2-1 à Groningue devant les Pays-Bas Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning La Suisse mène 2-1 en Coupe Davis à Groningue. Leandro Riedi (ATP 175) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) ont remporté le double en dominant Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer 7-6 (7/5) 7-6 (7/2). Deux tie-breaks très bien maîtrisés ont permis aux Helvètes de s'offrir ce deuxième point face à une paire très expérimentée dans le cadre de ces qualifications de la Coupe Davis. Dans la deuxième manche, les Pays-Bas ont d'emblée cédé leur engagement. Les Suisses ont tenu leur service jusqu'à 4-3 en leur faveur. Puis Marc-Andrea Hüsler a eu la main un peu tremblante, alors que la Suisse menait 40-15. Les Bataves ont mis la pression et le Zurichois a craqué. Leandro Riedi a alors joué son rôle de leader et Hüsler a retrouvé son jeu pour aller une deuxième fois au jeu décisif. Et là les Suisses ont rapidement pris les devants pour mener 6-0 et se payer six balles de match. Les Néerlandais ont pris deux points avant de céder sur la troisième balle de match. Les deux derniers simples verront les deux numéros un s'affronter, ainsi que les deux numéros deux.