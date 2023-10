Nole sera à la United Cup ++ Harden absent de l'entraînement

Djokovic prévoit d'entamer 2024 à l'United Cup, pas Nadal Djokovic entamera la saison prochaine lors de l'United Cup Image: KEYSTONE/EPA EFE/KAI FOESTERLING Le no 1 mondial Novak Djokovic entamera sa saison 2024 en participant à l'United Cup, du 29 décembre au 7 janvier en Australie. Rafael Nadal ne fait en revanche pas partie de l'équipe d'Espagne annoncée vendredi, selon les organisateurs. Pour cette deuxième édition, qui se déroulera à Perth et Sydney, 18 nations s'affronteront, dont la Serbie, tête de série no 13, qui sera donc emmenée par Novak Djokovic dans ce qui s'apparentera pour lui à une préparation à la défense de son titre à l'Open d'Australie à partir du 15 janvier. L'an dernier, la légende aux 24 titres du Grand Chelems n'avait pas participé à cette compétition. Il avait commencé sa saison à Adelaïde, un des tournois précédant la tenue du Majeur australien avec Brisbane ou Auckland. Autre légende, Rafael Nadal était au contraire présent à l'United Cup avant de rejoindre Melbourne, où ses ennuis physiques avaient malheureusement débuté. Alors que le Majorquin de 37 ans va tenter un ultime retour en 2024, son nom ne figure pas cette fois dans l'équipe d'Espagne. Pas plus que le no 2 mondial Carlos Alcaraz. S'agissant de Rafael Nadal, opéré en juin de la hanche gauche et tombé au 243e rang mondial, le flou demeure total. Plus tôt ce mois, le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley avait fait les gros titres en affirmant que l'Espagnol programmait son retour à Melbourne. Mais Nadal avait aussitôt tempéré les ardeurs. Sans la Suisse La Pologne sera tête de série no 1 de cette épreuve, avec en têtes d'affiche Iga Swiatek (WTA 2) et Hubert Hurkacz (ATP 11). Présente l'an dernier, la Suisse ne devrait cette fois-ci pas être de la partie, même si deux équipes doivent encore être invitées.

Harden absent de l'entraînement pour "raisons personnelles" Le bras de fer se poursuit entre Harden et les Sixers Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II La dispute entre James Harden et Philadelphie continue. Le meneur de 34 ans était absent jeudi de l'entraînement pour la deuxième fois consécutive, laissant planer le doute sur sa présence lors de la reprise de la NBA la semaine prochaine. Les Sixers ont invoqué des "raisons personnelles" pour justifier l'absence d'Harden, qui n'a pris part à aucune rencontre de pré-saison. La saison régulière doit débuter jeudi prochain pour Philadelphie, par un déplacement à Milwaukee. Arrivé en février 2022 en provenance de Brooklyn, le décuple All-Star est en conflit avec le patron de Philadelphie Daryl Morey à propos d'une promesse de transfert qui n'a pas été tenue, alors que son contrat expire à la fin de l'exercice 2023/24. Mécontent, le meneur a traité Morey de "menteur" et déclaré qu'il ne jouerait plus tant que celui-ci resterait président du club. Le triple meilleur marqueur de la ligue à la barbe proéminente a rejoint les Sixers pour former un duo explosif avec le MVP en titre Joel Embiid et mener les 76ers au sommet de la NBA. Mais la franchise de Pennsylvanie a échoué contre Boston lors des derniers play-off en demi-finale de la Conférence Est, Harden passant complètement à côté du dernier match. Meilleur passeur de la NBA la saison passée avec 10,7 assists par match, son absence est très préjudiciable pour les Sixers. Leur coach Nick Nurse s'est cependant dit satisfait du dernier entraînement effectué sans James Harden, tout en précisant que la franchise gérait son cas "jour après jour".

Ragettli et Gremaud partent à la chasse aux Globes Les skieurs freestyle ouvrent pour la troisième fois leur saison de Coupe du monde à l'occasion du Big Air Festival de Coire vendredi. Pour le Grison Andri Ragettli et la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, c'est le début de la chasse aux Globes de cristal. Pour le héros local Andri Ragettli, il ne s'agit que de la deuxième participation à ce City Event en raison de sa grave blessure au genou subie en 2021. Ce n'est pas seulement parce qu'il a dû se contenter de la 4e place l'an dernier qu'il veut se hisser sur le podium, mais aussi en vue de son principal objectif de la saison. Globes plutôt que médailles Le champion du monde 2021 de slopestyle et multiple médaillé d'or aux X-Games profite d'un hiver sans championnats du monde ni Jeux olympiques pour chasser les Globes en Coupe du monde: "Je veux enfin décrocher le gros Globe de cristal qui récompense la victoire finale en slopestyle et en Big Air", dit-il. Ragettli (25 ans) a déjà remporté trois petits Globes en slopestyle, sa discipline de prédilection, et un en Big Air, où son plus grand concurrent, le Norvégien Birk Ruud, a récemment donné le ton. Ruud a d'ailleurs devancé Ragettli à deux reprises au classement général au cours des deux dernières saisons. Pour faire plier le Scandinave, de deux ans son cadet, il lui faudra surtout une chose: de la constance, dans les deux disciplines, sous forme de victoires et de podiums. Plus affûté que jamais sur le plan physique, le Grison semble prêt, deux ans et demi après sa grave blessure au genou gauche, à vivre un hiver complet à haut niveau. Gremaud avec un nouvel élan Les chances de victoire de Mathilde Gremaud à Coire devraient être encore un peu plus élevées. La championne olympique en titre et championne du monde de slopestyle réussit aussi bien dans les deux disciplines. Et alors que l'exercice 2022/23 avait été difficile sur le plan mental dans la foulée de ses exploits olympiques de 2022, la Fribourgeoise a trouvé un nouvel élan durant cette intersaison. De nombreuses heures passées en salle de gym, deux nouvelles figures à son répertoire - le "Switch Double Cork 1080" avec rotation dans la direction opposée et le "Double Cork 540" avec approche ou atterrissage en arrière - et une nouvelle marque de skis (de Faction à Fischer): la triple médaillée olympique est prête pour ajouter un premier Globe de cristal à son palmarès.

Nouvelle-Zélande - Argentine, les mondes parallèles Nouvelle-Zélande et Argentine évoluent sur des planètes distinctes. Elles devront parfaitement s'aligner en demi-finale de Coupe du monde vendredi (21h00) au Stade de France pour que les Pumas empêchent les All Blacks de se rapprocher un peu plus d'un quatrième sacre historique. La différence de niveau était telle le week-end dernier en quarts entre Argentine - Galles (29-17) d'un côté et Nouvelle-Zélande - Irlande (28-24) de l'autre que l'on pouvait se demander par moments s'il s'agissait bien du même sport. Vérification faite, les quatre équipes se passaient bien un ballon ovale vers l'arrière, mais les Néo-Zélandais l'ont fait avec tant de précision et de talent que l'on voit mal ce qui pourrait les priver de la cinquième finale de leur histoire, en dix éditions. A peine redescendus de leur nuage irlandais, ils ont tout de même joué cette semaine la carte de la prudence devant les micros, avec la bienséance de rigueur en pareille occasion. Le demi de mêlée Aaron Smith a notamment convoqué le souvenir "douloureux" de la demi-finale perdue contre l'Angleterre (19-7) il y a quatre ans au Japon. "C'est une grande source de motivation pour les gars qui étaient là-bas", a-t-il témoigné. "Cette douleur nous a aidés à nous remettre à l'ouvrage après un match riche en émotions (contre l'Irlande)". Whitelock et Tele'a "Nous avons appris à avoir le plus grand respect pour l'Argentine. Ils ont l'habitude de se surpasser en Coupe du monde et ont réalisé un travail fantastique pour en arriver jusque-là", a embrayé le sélectionneur Ian Foster au moment de dévoiler sa composition. Elle comporte deux changements par rapport à celle alignée samedi dernier contre le XV du Trèfle: l'immense Sam Whitelock, All Black le plus capé de tous les temps (151 sélections), remplace Brodie Retallick en deuxième ligne et Mark Tele'a retrouve l'aile gauche après avoir été puni pour ne pas avoir respecté un couvre-feu. "Mark a purgé sa peine. Il a commis une erreur, il a accepté ce qui se passait, mais il ne faut pas s'attarder là-dessus. C'est notre meilleur ailier. Nous avons une grande confiance en lui", l'a absous Foster. Le retour de Tele'a, auteur de trois essais en deux matches, ne semble pas inquiéter outre-mesure son vis-à-vis argentin Emiliano Boffelli: "Je sais qui c'est, qu'il est rapide et puissant, qu'il a bien joué contre la France (...), mais je préfère me concentrer sur ce que je peux faire moi plutôt que sur mon adversaire". "Le match de notre vie" A l'image de leur buteur, qui brille aujourd'hui sur les pelouses françaises après avoir échoué à faire son trou au Racing 92, les Pumas abordent la troisième demi-finale de Coupe du monde de leur histoire (après 2007 et 2015) avec une étonnante sérénité. "Tout le monde s'attend à une finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud", opposée à l'Angleterre samedi dans l'autre demi-finale, a relevé leur sélectionneur Michael Cheika. "L'histoire ne plaide pas en notre faveur, mais c'est à nous d'inverser cette tendance", a ajouté l'Australien, qui n'a lui procédé qu'à un seul changement dans son XV de départ avec le retour de Gonzalo Bertranou au poste de demi de mêlée. Les Sud-Américains, dont le tournoi est déjà réussi quoi qu'il arrive, ont fait tomber une barrière psychologique en dominant les Blacks à deux reprises en 2020 et 2022. "C'est la preuve qu'on peut battre n'importe qui, s'est convaincu le talonneur et capitaine Julian Montoya. On a confiance en notre équipe et en nos joueurs. C'est le moment de sortir le match de notre vie."

Quatre assists jeudi, mais toujours pas de but suisse Fiala (à gauche) a réussi jeudi ses 5e et 6e assists de la saison Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Les joueurs suisses étaient toujours en quête de leur premier but de la saison après les matches de jeudi en NHL. Kevin Fiala, Roman Josi et Nino Niederreiter ont néanmoins cumulé quatre mentions d'assistance jeudi soir. Fiala a réussi deux passes décisives, qui lui ont valu la deuxième étoile, au cours d'un match remporté 7-3 par les L.A. Kings face à Minnesota. Ses deux assists ont permis à Pierre-Luc Dubois de marquer deux fois en douze secondes pour faire passer le score de 2-2 à 4-2, au cours de la dernière minute du premier tiers. S'il n'a pas encore inscrit de but cette saison, Kevin Fiala en est ainsi déjà à six points en quatre matches. Le St-Gallois est ainsi le meilleur compteur des Kings, qui ont cueilli deux victoires consécutives après avoir perdu leurs deux premiers matches dans cet exercice 2023/24. Roman Josi a également connu les joies de la victoire jeudi, les Predators s'imposant 4-1 sur la glace des New York Rangers avec un assist de leur capitaine. Lui aussi auteur d'un assist, Nino Niederreiter a en revanche connu la défaite avec Winnipeg, qui s'est incliné 5-3 face à des Vegas Golden Knights toujours invaincus cette saison (cinq succès en cinq matches pour le tenant du titre).

Wawrinka battu 6-4 6-1 par un "lucky loser" Stan Wawrinka s'est incliné dès le 2e tour à Stockholm Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Stan Wawrinka (ATP 46) a chuté dès le 2e tour de l'ATP 250 de Stockholm. Le Vaudois de 38 ans s'est incliné 6-4 6-1 en 66' de jeu face au "lucky loser" Tomas Machac (ATP 81) jeudi soir. Convaincant dans son 1er tour face au Croate Borna Gojo (ATP 76) mardi, Stan Wawrinka s'est heurté à un joueur en pleine confiance. Tomas Machac a certes été battu au 2e tour des qualifications à Stockholm, mais il a gagné 20 de ses 23 derniers matches en cueillant deux titres sur le circuit Challenger en octobre. Symbole de cette confiance, le Tchèque de 23 ans a forcé la décision dans le "money time" au premier set, effaçant trois balles de break à 3-3 avant de convertir sa première occasion à la relance dans le dixième jeu. Il a ensuite survolé les débats dans la seconde manche, où il ne s'est jamais retrouvé en danger sur son service. A l'inverse, Stan Wawrinka marque le pas depuis la phase de groupes de la Coupe Davis, lors de laquelle il avait gagné ses deux simples. L'ex-no 3 mondial, qui a perdu trois des quatre derniers matches qu'il a disputés, tentera de se refaire une santé la semaine prochaine à Bâle où il a une place de quart de finaliste à défendre.

Shaqiri, troisième joueur le mieux payé en MLS Shaqiri est le 3e joueur le mieux payé de MLS Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Xherdan Shaqiri est le troisième joueur le mieux payé de la Major League Soccer nord-américaine. Selon les chiffres publiés par la MLS, l'international suisse gagne environ 8,15 millions de dollars, soit environ 7,7 millions de francs, avec le Chicago Fire. En tête de ce classement, on retrouve sans surprise la superstar argentine Lionel Messi avec un salaire annuel de 20,44 millions de dollars. Le champion d'Europe italien Lorenzo Insigne (Toronto FC) est le deuxième joueur le mieux rémunéré avec 15,4 millions de dollars. Selon la MLS, le salaire de base de Messi s'élève à 12 millions de dollars, auxquels s'ajoutent des bonus. Outre ce salaire garanti par son club, l'Inter Miami, le septuple Ballon d'Or doit toucher d'autres revenus grâce à des participations aux droits de commercialisation de la Ligue.

La France veut attirer la FIFA avec une fiscalité très avantageuse La France chercherait à attirer la FIFA avec des avantages fiscaux Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Dans le projet de budget 2024, les mesures fiscales extrêmement avantageuses en faveur des "fédérations sportives internationales" ont pour "objectif" d'attirer la FIFA en France. Comme l'a relevé le quotidien Les Echos, en dégainant le 49.3 à l'Assemblée pour faire passer le premier volet du budget, le gouvernement a retenu un amendement du groupe présidentiel Renaissance visant à instaurer un cadre fiscal extrêmement avantageux pour les "fédérations sportives internationales". Le dispositif propose une exonération de l'impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi qu'une exonération d'impôt sur le revenu des salariés de ces fédérations domiciliées en France "jusqu'à la cinquième année civile suivant celle de leur première prise de fonctions". Le gouvernement n'a pas confirmé que cet amendement visait à attirer davantage en France la FIFA, qui y dispose déjà d'une antenne à Paris. Au ministère des Sports, on souligne qu'"il s'agit d'un élément important d'attractivité, source de retombées économiques potentielles pour la France, dans un contexte où nous nous apprêtons à accueillir plus de 30 grands évènements sportifs internationaux dans les prochaines années." Une source interne à la FIFA a pour sa part assuré que "l'objectif" visé était bien "la FIFA". Cette fédération a ouvert une antenne à Paris en juin 2021, chargée des relations avec les fédérations, des coopérations techniques en faveur du développement du football et abrite aussi une chambre de compensation chargée notamment des mécanismes de solidarité. L'instance suprême du football mondial a été créée à Paris en 1904, avant de déménager en 1932 à Zurich qui est devenu son siège principal en 2007. En septembre, la FIFA avait prévu de déplacer plus d'une centaine de postes de collaborateurs de son siège de Zurich vers Miami, en Floride.

Deux Suisses seulement pour la course en ligne messieurs Seuls deux tickets seront disponibles pour Stefan Küng et les autres Suisses sur la course en ligne des JO Image: KEYSTONE/EPA La répartition des places de quota pour les courses sur route des JO de Paris 2024 est connue. La Suisse pourra aligner l'été prochain deux hommes et quatre femmes. Le contingent est calculé sur la base du classement des nations publié par l'UCI à la fin de cette saison du World Tour. La Suisse est classée 11e chez les messieurs et 4e chez les dames. Le top 5 par sexe reçoit le nombre maximal de places de départ. Chez les hommes, il s'agit de la Belgique, du Danemark, de la Slovénie, de la Grande-Bretagne et de la France. En 2024 à Paris, il y aura pour la première fois autant de femmes que d'hommes au départ des épreuves sur route, à savoir 90. Cela signifie pour le peloton masculin une réduction drastique par rapport au passé. La Suisse sera par ailleurs représentée par deux hommes et une femme dans les contre la montre individuels, où 35 femmes et 35 hommes pourront prendre le départ.

L'affaire Negreira "se "terminera par une relaxe", estime Laporta Joan Laporta ne craint pas d'être inculpé Image: KEYSTONE/EPA EFE La justice espagnole a porté plainte contre l'actuel président du Barça Joan Laporta. Ceci dans l'affaire des millions versés il y a des années par le Barça à une entreprise en lien avec l'arbitrage. Laporta s'est dit jeudi convaincu que l'"affaire Negreira" se terminerait "par une relaxe". "Nous pouvons être tranquilles, ils n'ont pas pu le prouver et ils ne pourront pas le prouver (réd: que les paiements auraient été effectués pour acheter des arbitres)", a déclaré Laporta lors d'une interview à Catalunya Radio, dénonçant "une campagne orchestrée pour déstabiliser le Barça". Joan Laporta, qui a déjà présidé le club blaugrana entre 2003 et 2010, a été inculpé mercredi dans le cadre de l'enquête sur les paiements présumés à des sociétés appartenant à Jose Maria Enriquez Negreira, l'ancien arbitre au centre du scandale. Selon l'accusation, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à Negreira entre 2001 et 2018. Ces paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95 appartenant à l'ancien arbitre, ont pris fin quand ce dernier a perdu son poste de no 2 de l'arbitrage espagnol. Le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell avaient déjà été inculpés en mars pour corruption dans cette affaire, tout comme Negreira et son fils. Laporta ne figurait pas jusqu'à présent parmi les personnes mises en examen, mais le juge en charge de l'enquête a annoncé mercredi qu'il ne pouvait pas bénéficier de la prescription des faits, étant donné la gravité des accusations de corruption. Baptisé "affaire Negreira", ce scandale empoisonne depuis des mois la vie du Barça, qui nie toute irrégularité et affirme que ces paiements étaient destinés à des consultations sur l'arbitrage. L'enquête a pris une nouvelle dimension fin septembre, avec la perquisition du siège du Comité technique des arbitres (CTA), la direction de l'arbitrage espagnol, sise dans les locaux de la Fédération (RFEF) à Las Rozas, près de Madrid.

Teichmann prend la porte Jil Teichmann s'est inclinée en huitièmes de finale à Cluj-Napoca Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jil Teichmann (WTA 142) a été éliminée en huitièmes de finale à Cluj-Napoca. La Biennoise de 26 ans s'est inclinée 6-3 6-3 face à la Colombienne Emiliana Arango (WTA 118). C'est la première défaite de la Seelandaise en trois duels avec la joueuse de 22 ans. Le premier set fut un festival de services perdus. Teichmann a breaké deux fois pour mener 3-1 avant de perdre complètement le fil. Dans le deuxième set, tout se passait normalement avant qu'Arango ne réussisse le break décisif à 4-3. Sur le dernier jeu de service de son adversaire, Teichmann a eu deux balles de break qu'elle n'a pas su convertir. Arango a finalement conclu après 85 minutes sur sa première balle de match. Mercredi, Teichmann avait signé son premier succès dans un tableau principal depuis fin juillet en battant la Belge Yanina Wickmayer (WTA 71).

Retour gagnant pour Wembanyama à une semaine de la reprise Victor Wembanyama continue d'impressionner en présaison NBA Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate Victor Wembanyama, très attendu pour ses débuts en NBA dans une semaine, a fait son retour sur les parquets. Il a permis aux Spurs de battre Houston 117-103 à San Antonio en pré-saison. Après deux rencontres de préparation la semaine dernière, le Français de 19 ans avait été mis au repos pour un match lundi. Mercredi, Wembanyama a été un peu plus discret que lors de ses deux premières sorties, compilant tout de même 15 points, 6 rebonds, une passe, une interception et 2 contres en un peu plus de 20 minutes de jeu. Sous les yeux de l'ancien meneur star des Spurs Tony Parker et du pilote de Formule 1 Pierre Gasly, attendu au Grand Prix des Etats-Unis à Austin dimanche, "Wemby" a régalé son public de quelques actions spectaculaires, dont un petit pont sur Reggie Bullock, un dunk, ou encore une passe acrobatique, dans le dos en suspension, mais non convertie par Devin Vassell. Wembanyama est sorti définitivement au milieu du 3e quart-temps. Vassell a terminé meilleur marqueur de la partie avec 25 points. Les Spurs ont rendez-vous vendredi à San Francisco pour un dernier match de préparation face aux Warriors avant d'entamer la saison régulière le 25 octobre à domicile face à Dallas.

Rupture des ligaments croisés et opération pour Neymar Neymar va devoir se faire opérer Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico La star de l'équipe du Brésil Neymar souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Il va devoir être opéré, a annoncé la Fédération brésilienne de football. L'attaquant du club saoudien de Al-Hilal s'est blessé lors de la défaite du Brésil contre l'Uruguay (2-0) mardi à Montevideo, en match de qualification pour le Mondial 2026. La date de l'opération n'a pas encore été fixée a précisé la fédération. L'ancien joueur de Barcelone et du PSG, âgé de 31 ans, était sorti en pleurs sur une civière mardi soir lors de la défaite de la Seleçao à Montevideo. Lors de la conférence de presse d'après-match, le directeur de communication de la CBF avait indiqué qu'il s'agissait d'une blessure "inquiétante", sans donner plus de détails. Le numéro 10 de la Seleçao s'est blessé juste avant la mi-temps, peu après l'ouverture du score de l'Uruguay. Il est mal retombé à la suite d'un accrochage avec le milieu uruguayen De la Cruz et s'est tordu le genou. Soirée cauchemardesque pour la Seleçao Le Brésil a passé mardi une soirée cauchemardesque avec la défaite face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa et la blessure de son maître à jouer. Le Brésil a enregistré à cette occasion son premier revers en qualifications pour un Mondial depuis 2015. La Celeste n'avait plus battu les Auriverde depuis 22 ans. Neymar manquera ainsi au moins les deux prochains matches de qualification de son pays, contre la Colombie le 17 novembre à Barranquilla et l'Argentine de Léo Messi le 22 novembre au Maracana. Le célèbre no 10 a rejoint le club saoudien d'Al-Hilal en août, après six saisons au PSG, un passage émaillé par de nombreux pépins physiques. Cette année, une grave blessure à la cheville droite l'avait tenu six mois éloigné des terrains, de mars à septembre. Lors du Mondial 2022, au Qatar, il s'était blessé au cours du premier match, contre la Serbie. Il était revenu pour les huitièmes de finale, mais n'avait pas pu empêcher l'élimination de la Seleçao en quarts face à la Croatie aux tirs aux buts, même s'il avait marqué durant les prolongations.

Genève face à Munich, Bienne contre Färjestad En Champions League, Genève rencontrera Munich Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les trois clubs suisses qualifiés en Champions League connaissent leurs adversaires. Genève se frottera à Munich, Bienne à Färjestad et Rapperswil à Mannheim. Le champion, tête de série no 7, se déplacera en Bavière avant de recevoir aux Vernets le club entraîné par Toni Söderholm. Bienne accueillera Färjestad, 4e de la phase préliminaire, tandis que Rapperswil se frottera à Alder Mannheim qui a terminé en tête de cette phase préliminaire. Les Seelandais ont déjà affronté Färjestad pour une défaite 4-1 en septembre. Les rencontres aller se tiendront les 14 et 15 novembre. Les retours auront lieu la semaine d'après. On ne connaît pas encore les horaires.