Nouvelle défaite du FC Sion ++ Ajoie et Berne se relancent

Le FC Sion s'enfonce encore plus Encore une soir�e bien difficile pour Mario Balotelli et le FC Sion. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD 14e match sans victoire pour le FC Sion ! Les entraîneurs passent, les maux subsistent. Les Sédunois se sont enfoncés encore plus avec une défaite 2-1 à Tourbillon devant les Grasshoppers. Une semaine après le 4-0 de Berne contre les Young Boys, David Bettoni a, ainsi, encore connu l'amertume de la défaite. L'ancien assistant de Zinédine Zidane au Real Madrid aura toutefois la satisfaction d'avoir dirigé une équipe qui s'est battue jusqu'à la 95e minute. Et qui aurait peut-être pu vaincre le signe indien si Mario Balotelli avait marqué sur un enchaînement remarquable à la 20e minute. Vraiment impliqué cette fois, Super Mario a tenté de sonner la révolte. Seulement, on sent que l'Italien souffre toujours d'un déficit sur le plan physique qui l'empêche de s'exprimer comme son président pouvait l'espérer. Les Sédunois se sont inclinés sur une réussite de Guilherme Schettine à la 71e minute. Buteur lors de ses trois derniers matches, le Brésilien a offert aux Zurichois un succès sans prix. Il leur permet de compter désormais un avantage de huit points sur leurs adversaires du jour. Le Grasshoppers et le FC Zurich désormais hors d'atteinte, le FC Sion livrera bien un duel avec le FC Winterthour pour éviter la place de barragiste. Le léger mieux entrevu samedi soir sur le plan de l'engagement n'autorise qu'un fragile espoir. Quel crédit peut-on, en effet, apporter à une équipe qui ne gagne plus un match de Super League depuis le 15 octobre dernier ?

Ajoie redresse la barre face à Langnau L'Emmentalois Bastian Guggenheim et l'Ajoulot Fabio Arnold ont rejoint les vestiaires pr�matur�ment pour s'�tre battus. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ajoie est revenu à 1-2 dans la série de play-out qui l'oppose aux Langnau Tigers. Les Jurassiens ont remporté 3-1 le troisième match sur la glace des Emmentalois. Les joueurs de Julien Vauclair ont enfin réussi à percer la muraille bernoise. Après deux premiers matches perdus sans inscrire le moindre but, les Ajoulots ont retrouvé le chemin des filets adverses. Kevin Bozon fut le premier à battre le portier Luca Boltshauser (33e). Le défenseur Valentin Pilet a inscrit son premier but de la saison pour le 2-0 (38e) avant que Jonathan Hazen ne coupe les ailes des Emmentalois (40e). Le Canadien n'avait plus marqué depuis quatorze matches. Les deux équipes se retrouveront mardi à Porrentruy pour le quatrième acte de cette série.

Berne se relance en gagnant à Berne De l'engagement dans le derby bernois. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne n'a pas pu s'envoler dans sa série contre Berne. Les joueurs de la capitale se sont imposés 5-3 dans le Seeland et reviennent à 1-2 dans la série. Dans un match plein de rebondissements, les joueurs du SCB ont réussi à faire doute la belle machine seelandaise. Mais tout ne fut pas facile pour les hommes de l'entraîneur Toni Söderholm. Même s'ils ont dominé la première période, ils ont été surpris par un but de Mike Künzle, bien servi en l'occurrence par un rebond concédé par le porter Philip Wütrich dès le début de la deuxième période (22e). Le gardien du SCB demeure une énigme dans ces play-off. Il fonctionne sur le courant alternatif. Il a concédé un but invraisemblable sur un tir sans impact de Gaëtan Haas sur le 3-3 (45e). Mais le portier de la capitale est également capable de sortir des arrêts déterminants comme son "big save" face à Rajala à la 47e. Finalement, les joueurs de la capitale ont réussi à passer au-dessus du raté de leur portier pour s'imposer grâce à un but de Dominik Kahun (3-4/49e). Les coéquipiers de Romain Loeffel n'ont, en revanche, pas su profiter de la pénalité de match infligée à Mike Künzle pour une vilaine charge dans le dos de Goloubef (52e). C'est Simon Moser qui a assuré le succès de ses couleurs dans la cage vide lors de la dernière minute de jeu. Auteur d'un comportement déplorable jeudi à Berne, Chris DiDomenico a cette fois choisi de jouer au lieu de pourrir le match. Le Canadien n'a pas bougé une oreille. Ses qualités de hockeyeur ont dès lors été précieuses pour ses coéquipiers comme sur le but du 3-4 de Kahun.

Coup d'arrêt pour Roman Josi et Nashville Roman Josi: un seul tiers contre Winnipeg... Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Terrible coup d'arrêt pour Roman Josi et Nashville ! Le capitaine des Predators s'est blessé lors de la défaite 3-2 à domicile face à Winnipeg dans une rencontre entre deux prétendants aux play-off. Roman Josi s'est blessé au premier tiers pour ne plus revenir sur la glace. En l'absence de leur meilleur compteur avec 59 points, les Predators se sont inclinés sur une réussite de Neal Pong après 55'' de jeu dans la prolongation. Pour son retour à Nashville, Nino Niederreiter est resté "muet". Champion en titre, l'Avalanche s'est., pour sa part, imposé 5-1 à Detroit pour cueillir, pour la troisième fois de la saison, un cinquième succès de rang. Denis Malgin a comptabilisé un assist pour cette 40e victoire de Colorado. Dans le camp adverse, Pius Suter a signé sa 12e réussite de la saison avec le but du 1-1.

Aiyegun Tosin: un doublé pour une victoire Aiyegun Tosin (au premier plan): un doubl� pour remettre le FCZ dans le bon sens de la marche. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Battu samedi dernier à Lugano, le FC Zurich s'est remis dans le bon sens de la marche. Dans son fief du Letzigrund, le Champion en titre s'est imposé 2-1 devant le FC Lucerne. Auteur d'un doublé, Aiyegun Tosin a été l'homme du match. Après avoir répondu sur penalty à l'ouverture du score, obtenue également sur penalty par Max Meyer, le Béninois a surgé à la76e pour dévier victorieusement un centre-tir de Fidan Aliti. Il est le premier en six matches à battre le juvénile portier lucernois Pascal Loretz sur une action de jeu. Le vis-à-vis de Loretz mérite, comme Tosin, bien des éloges. Yanick Brecher a, en effet, réussi un arrêt déterminant en seconde période sur une frappe de Max Meyer alors que le score était de 1-1. Même s'ils n'ont pas très bien terminé la rencontre, les Lucernois peuvent nourrir certains regrets. Ils auraient vraiment dû prendre la main dans cette rencontre qui fut fort plaisante à suivre.

Sergio Pérez partira en pole position, souci pour Verstappen Le Mexicain Sergio Perez peut avoir le sourire. Il partira en pole position avec sa Red Bull. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du Championnat du monde de F1, devant l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). Le coéquipier de Perez, le double champion du monde en titre Max Verstappen, qui avait dominé les trois séances d'essais libres et la première partie des qualifications (Q1), partira en 15e position après avoir été éliminé en Q2 à la surprise générale. Il a soudainement perdu sa puissance et a déclaré en anglais dans sa radio "problème moteur". Le Néerlandais, vainqueur haut la main du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn il y a deux semaines, devra effectuer une grosse remontée pour réaliser le doublé sur le circuit urbain de Jeddah. Les pilotes de l'équipe Alfa Romeo, Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, ont atteint la deuxième partie de la qualification pour se classer 11e et 14e.

Mathieu van der Poel s'impose 62 ans après son grand-père Mathieu van der Poel a port� une attaque imparable au sommet du Poggio (archive). Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Soixante-deux ans après son grand-père Raymond Poulidor, le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté en solitaire samedi Milan-Sanremo, le premier des cinq Monuments de la saison cycliste. Le coureur d'Alpecin a fait la différence juste avant le sommet du Poggio pour devancer de quinze secondes un groupe de trois coureurs, réglé au sprint par l'Italien Filippo Ganna devant le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar. C'est la troisième victoire pour Van der Poel dans un Monument après ses succès sur le Tour des Flandres en 2020 et 2022. Il devient le premier Néerlandais à s'imposer à Sanremo depuis Hennie Kuiper en 1985. Le champion du monde de cyclocross a fait la différence au sommet de la dernière ascension, le mythique Poggio, basculant avec cinq secondes d'avance sur un groupe de chasse royal, composé de Pogacar, Ganna et son grand rival Van Aert. Impressionnant de maîtrise dans la descente, le Néerlandais, troisième l'an passé, a creusé son avantage pour avoir le temps de savourer les derniers mètres, se prenant la tête entre les mains. "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario. Je voulais attaquer à la fin du Poggio. C'est une course que je voulais vraiment remporter. La manière dont je l'ai fait dépasse mes attentes", a-t-il souligné. Chute d'Alaphilippe Comme d'habitude, la course la plus longue de l'année (294 km) s'est animée dans les cinq derniers kilomètres. Auparavant, la longue descente vers la Riviera, traditionnellement plutôt assommante, a été marquée par plusieurs incidents de course comme la chute sans gravité, à l'arrière du peloton, de Julian Alaphilippe, sur le Turchino. Tadej Pogacar est lui tombé, selon la RAI, avant-même le coup d'envoi officiel, donné pour la première fois dans la grande banlieue de Milan, à Abbiategrasso. Là aussi sans dommage pour le Slovène, aperçu hilare au départ réel, alors qu'un fan lui dépoussiérait l'épaule gauche d'un geste respectueux de la main, alors que d'autres quémandaient un selfie, au plus près de l'action. Quant à l'échappée matinale, forte de huit coureurs dont le Neuchâtelois Alexandre Balmer (Jayco) et le Français de l'équipe suisse Tudor, Aloïs Charrin, elle a été reprise dans la Cipressa, à 27 km de l'arrivée, après avoir longtemps navigué en tête avec environ trois minutes d'avance sur la meute.

Vlhova s'impose en slalom, Holdener 5e Petra Vlhova a cueilli samedi son deuxi�me succ�s de la saison en s'adjugeant le slalom de Soldeu Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Petra Vlhova a cueilli samedi son deuxième succès de la saison en s'adjugeant le slalom de Soldeu. Wendy Holdener s'est pour sa part classée 5e et prend la 2e place du classement final de la discipline derrière Mikaela Shiffrin (3e samedi). En tête à l'issue de la première manche, Petra Vlhova a parfaitement résisté sur le second tracé pour s'offrir sa 28e victoire en Coupe du monde. La Slovaque a devancé de 0''43 la Croate Leona Popovic, Mikaela Shiffrin lâchant pour sa part 0''86. Deuxième meilleure slalomeuse de la saison, Wendy Holdener n'est pas parvenue à s'immiscer dans la lutte pour le podium. La Schwytzoise, qui pointait déjà au 5e rang après la première manche, a conservé cette place grâce avant tout à la sortie de piste d'Anna Swenn Larsson (3e le matin). Gisin 8e Onzième à l'issue de la première manche, Michelle Gisin a pour sa part su s'accrocher sur un second tracé difficile. L'Obwaldienne s'est hissée au 8e rang pour signer son meilleur résultat de la saison dans une discipline technique, deux jours après sa probante 5e place décrochée en super-G. Les deux autres Suissesses qualifiées pour cet ultime slalom de l'hiver ont connu l'élimination. Elena Stoffel est partie à la faute en deuxième manche, alors qu'elle était 14e au terme du premier parcours. Touchée au dos à l'échauffement, Camille Rast n'avait pas rallié l'arrivée dans la manche initiale.

Odermatt: Un record qui compte finalement beaucoup Marco Odermatt est autant heureux que fatigu� Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a conclu en beauté son fabuleux hiver 2022/23. Le record de points qu'il a établi compte bien plus qu'il ne le pensait. "Je ne sais pas où j'ai trouvé les capacités de skier si vite", a lâché au micro de la FIS Marco Odermatt, qui a devancé de 2''11 son dauphin Henrik Kristoffersen pour afficher désormais 2042 points à son compteur. "Je suis tellement fatigué, j'ai fait la fête jeudi" au soir de son succès obtenu en super-G en Andorre. "Et j'étais nerveux ce matin à cause de ces satanés 2000 points. Je voulais vraiment ce podium", a-t-il confessé. "Ces 2000 points représentaient beaucoup au bout du compte. J'ai répété que ça n'était pas si important pour moi, que ce n'était qu'un chiffre et qu'il y avait des choses plus importantes. Mais vu la pression que j'ai ressentie, c'était beaucoup plus important que ce que je voulais bien penser", a lâché le Nidwaldien de 25 ans. Une fabuleuse série en cours Marco Odermatt poursuit par ailleurs sa fabuleuse série dans la discipline de base du ski alpin. Depuis l'entame de la saison 2021/22 à Sölden, il n'a en effet pas quitté le podium en géant en 19 courses disputées sur la scène internationale. Le skieur d'Hergiswil a même triomphé à 14 reprises dans la spécialité au cours des deux derniers hivers, en incluant ses médailles d'or des JO de Pékin 2022 et des Mondiaux de Méribel/Courchevel 2023. Pour mémoire, il n'avait gagné que deux fois en géant jusqu'au printemps 2021.

Odermatt efface Maier en surclassant la concurrence La joie de Marco Odermatt, nouveau d�tenteur du record de points inscrits sur une saison dans la Coupe du monde masculine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt est le nouveau détenteur du record de points inscrits sur une saison dans la Coupe du monde masculine. Impressionnant vainqueur du géant de Soldeu samedi, le Nidwaldien affiche 2042 points à son compteur soit 42 de plus qu'Hermann Maier lors de la saison 1999/2000. Le skieur d'Hergiswil, qui avait besoin d'une 3e place pour effacer la marque de l'Autrichien, a survolé les débats samedi en Andorre. Il a cueilli sa 13e victoire de la saison, la cinquième dans ses six dernières courses, en devançant de 2''11 son plus proche poursuivant Henrik Kristoffersen. Avec 24 succès au total - en 124 départs - depuis ses débuts en Coupe du monde en mars 2016, Marco Odermatt égale par ailleurs l'ancien champion du monde de descente Peter Müller. Pirmin Zurbriggen (40 victoires) est désormais le seul skieur suisse comptant plus de succès que le Nidwaldien à ce niveau. Samedi, Marco Odermatt a fait la différence dès la première manche, bouclée avec une marge de 1''09 sur son dauphin Alexis Pinturault (8e au final). Mais il ne s'est pas contenté d'assurer sur le deuxième parcours, réalisant le deuxième temps derrière son compatriote Thomas Tumler. Tumler 5e Cinquième au terme du premier parcours, Loïc Meillard a en revanche manqué le coche sur le second tracé et se classe 10e, à 2''94 de Marco Odermatt. Le skieur d'Hérémence termine au 6e rang de la Coupe du monde d'une discipline dans laquelle il s'est paré d'argent lors des récents Mondiaux. Le deuxième meilleur Helvète est d'ailleurs Thomas Tumler, qui a pour sa part gagné onze places en deuxième manche pour obtenir un excellent 5e rang (cinquième top 10 en Coupe du monde). A l'inverse, Gino Caviezel est passé de la 9e à la 14e position à l'issue de la seconde manche.

Mathilde Gremaud s'impose en slopestyle à Tignes Mathilde Gremaud a d�croch� un nouveau succ�s en slopestyle samedi � Tignes Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Mathilde Gremaud tient décidément la forme. La championne du monde et championne olympique de slopestyle a décroché un nouveau succès dans la discipline samedi à Tignes. La Fribourgeoise (23 ans) a récolté 96,25 points sur son deuxième "run" pour s'imposer avec un point d'avance sur sa dauphine norvégienne Johanne Killi. Elle a ainsi cueilli sa septième victoire en Coupe du monde, la deuxième "seulement" en slopestyle. Deux autres Suissesses étaient en lice en finale. La Genevoise Sarah Höfflin s'est classée 4e, mais à plus de cinq points du podium, la Grisonne Giulia Tanno terminant quant à elle au 6e rang.

1re manche: Vlhova en tête, Holdener 5e Petra Vlhova a r�alis� le meilleur chrono dans la premi�re manche du slalom de Soldeu Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Petra Vlhova a réalisé le meilleur chrono dans la première manche du dernier slalom de l'hiver samedi à Soldeu. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a réussi le 5e temps. En quête de son deuxième succès de l'hiver, Petra Vlhova devance la Croate Leona Popovic (2e) de 0''32 et la Suédoise Anna Swenn Larsson (3e) de 0''56. Mikaela Shiffrin, qui a effacé le record d'Ingemar Stenmark en décrochant ses 86e et 87e victoires, est quant à elle 4e à 0''59 de la Slovaque. Wendy Holdener, qui défend samedi son 2e rang dans la Coupe du monde de la discipline, a manqué son affaire sur ce premier parcours malgré un excellent haut. La Schwytzoise pointe à 1''16 de Petra Vlhova, qu'elle devançait de 80 unités au classement de la spécialité avant cette course. Les autres Suissesses engagées dans cette avant-dernière épreuve de l'hiver ont terminé plus loin. Michelle Gisin, 11e à 1''87, peut néanmoins espérer signer son deuxième top 10 de la saison en slalom. Elena Stoffel est 14e à 2''03, alors que Camille Rast a connu l'élimination.

Djokovic ne jouera pas non plus à Miami Novak Djokovic est �galement contraint de renoncer au Masters 1000 de Miami Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Novak Djokovic est également contraint de renoncer au Masters 1000 de Miami. Le Serbe ne peut toujours pas voyager légalement vers les Etats-Unis en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid-19. Il n'était pas non plus en lice à Indian Wells. "Nous avons essayé d'obtenir une dérogation pour Novak Djokovic. Mais cela n'a pas fonctionné", a déclaré le directeur du tournoi floridien James Blake. "Nous avons essayé de discuter avec le gouvernement, mais cela ne dépend pas de nous". Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, entre autres, s'était engagé en faveur d'une dérogation pour le no 1 mondial. La Fédération américaine (USTA) et les organisateurs de l'US Open avaient également promis leur soutien. Jusqu'au 11 mai, la règle selon laquelle les étrangers doivent présenter une preuve de vaccination lorsqu'ils arrivent en avion est encore en vigueur aux Etats-Unis. Novak Djokovic a déjà remporté six fois le tournoi de Miami.

1re manche: Odermatt survole les débats Marco Odermatt a le record masculin d'Hermann Maier en ligne de mire � Soldeu Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a le record masculin d'Hermann Maier en ligne de mire. Le Nidwaldien a livré une énième démonstration dans la première manche du géant de Soldeu, samedi dans le cadre de la finale de la Coupe du monde. Le meilleur skieur de la planète, qui affiche 1942 points à son compteur et a donc besoin d'un 3e rang pour effacer les 2000 points cumulés par Hermann Maier en 1999/2000, a devancé de 1''09 son dauphin Alexis Pinturault. Il accusait pourtant 0''21 de retard sur le Français au premier intermédiaire. Respectivement 3e et 4e de cette manche initiale, les Norvégiens Alexander Steen Olsen et Lucas Braathen ont concédé 1''12 et 1''14 sur Marco Odermatt. Seuls huit skieurs ont perdu moins de deux secondes sur le champion olympique et champion du monde de la discipline... En retrait à Kranjska Gora le week-end passé dans la discipline (7e et 11e), Loïc Meillard pointe au 5e rang. Le skieur d'Hérémence se retrouve à 1''61 de son chef de file, mais à moins d'une demi-seconde d'un 15e podium en Coupe du monde. Gino Caviezel est 9e à 1''87, alors que Thomas Tumler est 16e à 2''69.