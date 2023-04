Nouvelle désillusion pour le no 1 suisse ++ Les Schwaller sortis

Une nouvelle désillusion pour le no 1 suisse Marc-Andrea H�sler connait un printemps bien p�nible. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Les choses ne s'arrangent pas pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 76). Incapable de gagner deux matches de suite dans un tournoi ATP Tour depuis le début de l'année, il est tombé d'entrée à Madrid. Malgré un break réussi sur son premier jeu de relance, le gaucher s'est incliné 7-6 (7/5) 6-2 devant Cristian Garin (ATP 73). Il a lâché le premier set sur un point perdu sur son engagement à 3/2 dans le jeu décisif avant de céder à deux reprises son service dans une seconde manche à sens unique. Marc-Andrea Hüsler n'est pas parvenu à exploiter les conditions de jeu particulières de l'altitude pour imposer son tennis d'attaque. Un retour sur le front des Challengers la semaine prochaine à Aix-en-Provence ou à Prague pourrait lui permettre de retrouver une confiance envolée depuis des semaines.

Les Schwaller éliminés dès le Round Robin Yannick Schwaller ne remportera pas de m�daille en double mixte avec son �pouse Briar Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Briar et Yannick Schwaller ne remporteront pas de médaille au championnat du monde de double mixte à Gangneung. Le duo helvétique est éliminé malgré le large succès (9-1) obtenu jeudi face à une paire japonaise jusqu'ici invaincue. Les époux Schwaller n'ont concédé que deux défaites dans le Round Robin, pour sept victoires. Mais ces défaites ont été subies face à leurs adversaires directes, les Etats-Unis et la Norvège, qui devancent la Suisse pour accompagner le Japon dans une phase à élimination directe concernant les trois premiers de chaque poule.

La saison des Bucks, un échec ? "Non" réplique Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo (34) refuse de parler d'�chec pour les Bucks Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey Phelps "Il n'y a pas d'échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours", a déclaré Giannis Anatetokounmpo après l'élimination-surprise des Bucks au 1er tour des play-off de la NBA. "Il n'y a pas d'échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours", a déclaré, en contenant difficilement son énervement, Giannis Antetokounmpo après l'élimination-surprise des Bucks au 1er tour des play-off de la NBA. Meilleure équipe de la saison régulière, Milwaukee a été sorti en cinq matches par le Miami Heat. A un journaliste lui demandant si cette saison aura été un échec, le double MVP (2019, 2020) a répondu sèchement: "vous m'avez posé la même question l'année dernière (après l'élimination en demi-finale de Conférence contre Boston, ndlr). Et vous ? Est-ce que vous avez une promotion tous les ans ? Non, c'est ça ? Alors chaque année de travail débouche-t-elle sur un échec ? Oui ou non ? Non". "Chaque année, vous travaillez pour atteindre un objectif. Il y a des étapes vers le succès. Michael Jordan a joué 15 ans et a remporté six championnats. Les neuf autres années ont-elles été un échec ?", a insisté le Grec, sacré en 2021 avec les Bucks. "Il y a des jours où l'on peut réussir, d'autres où l'on ne peut pas. Il y a des jours où c'est votre tour, et d'autres où ce n'est pas votre tour", a-t-il poursuivi. Etapes "On ne gagne pas toujours. Et cette année, c'est une autre équipe qui va gagner. De 1971 à 2021, nous n'avons pas gagné de championnat pendant 50 ans, est-ce que c'était 50 ans d'échec ? Non. C'était des étapes et nous avons fini par être prêts à en gagner un. Et j'espère que nous en gagnerons un autre", a poursuivi Antetokounmpo. "Je reviendrai l'année prochaine, je prendrai de bonnes habitudes, j'essaierai d'être meilleur et j'espère regagner un championnat", a promis Antetokounmpo, qui n'a que 28 ans, ajoutant: "je m'en souviendrai et je ne veux pas me retrouver à nouveau dans cette situation. Mais c'est le basket, donc je vais probablement me retrouver dans cette situation".

Michael Schär, une carrière de dix-huit ans et toujours vert Michael Sch�r se sent toujours comme un n�o-pro Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Une 18e saison comme professionnel ! Michael Schär (36 ans) est un dinosaure du peloton. Mais dans la tête, il reste un néo-pro, se réjouit-il alors qu'il dispute son sixième Tour de Romandie. Il est loin le temps où le jeune coureur alémanique signait son premier contrat pro avec l'équipe Phonak en 2006. Son parcours le mènera ensuite chez Astana, BMC (9 ans!), CCC et finalement chez les Français de AG2R. Le cyclisme a bien changé en dix-sept ans. "J'y ai connu les deux côtés. L'ancien cyclisme que je qualifierais de plus tranquille, plus léger où l'on pouvait mieux profiter de la vie", souligne le Lucernois. Du haut de son mètre 98, Schär a vu arriver les changements à l'aube des années 2010. Le cyclisme est devenu bien plus scientifique avec des entraînements toujours plus spécifiques, de sérieux efforts portés sur la nutrition et un matériel toujours plus pointu. "Je me suis aussi senti à l'aise dans cette nouvelle approche. Cela tient sans doute du fait que je suis un athlète qui veut toujours s'améliorer. Ma philosophie correspond au nouveau cyclisme." Décision pas encore prise La saison 2023 sera-t-elle la dernière pour le Lucernois ? "Je n'ai encore rien décidé. Je prendrai ma décision pendant le Tour de Suisse où il y a une étape à Nottwil, chez moi." Il arrive au terme de son contrat de trois ans avec AG2R. A 36 ans, il se sent comme un néo-pro, dit-il. "Je suis très agréablement surpris par mes valeurs physiques. La forme est toujours là. Pourtant, chaque athlète a ses facteurs limitants. Chez moi, ce n'est pas le physique ou les conséquences d'une chute. C'est plutôt mental. Pourquoi prendre tous ces risques inutiles ?" Marié et père de deux enfants, le rouleur de haute taille n'aborde plus les courses avec le même détachement. "A 21-22 ans, tu ne te soucies de rien, mais aujourd'hui quand tu rentres des courses, tu dois aider ta femme le lundi après-midi!" Deux victoires Son avenir sportif, s'il y en a un, ne passera pas forcément par les couleurs de l'équipe AG2R. "Je tire mon chapeau à Vincent Lavenu, qui a réussi à maintenir une équipe en vie depuis plus de vingt ans. Je n'ai pas encore discuté avec lui puisque je ne sais pas moi-même ce que je vais faire l'année prochaine. Mais il y a d'autres équipes dans le cyclisme." Michael Schär est affublé d'une réputation de super-équipier. D'ailleurs, son palmarès ne compte que deux succès individuels avec un titre de champion de Suisse en 2013 et une victoire d'étape au Tour de l'Utah. Il convient aussi de rappeler qu'il compte de nombreuses victoires lors de contre-la-montre par équipes. "J'ai très vite réalisé que je ne gagnerais pas de grandes courses. J'ai alors choisi d'être équipier." Il a alors "servi" des grands noms comme Cadel Evans, Lance Armstrong, Andreas Klöden, Philippe Gilbert, Thor Hushovd, Alessandro Ballan ou dernièrement Greg van Avermaet. "Je suis content d'avoir gardé de bonnes relations avec certains." La question qui taraude désormais Schär est de savoir s'il va disputer un douzième Tour de France: "Je figure dans la présélection pour le Tour, mais rien n'est encore confirmé. Mais je suis partant à 100%. Je ne disputerai pas le Giro, et pendant la Vuelta, je suis censé m'aligner dans les courses au Québec."

Faire d'un match exceptionnel un événement banal Jeudi soir aux Vernets, Genève-Servette et Bienne se battront pour le titre de champion de Suisse dans un match VII décisif qui s'annonce épique. Et l'histoire penche légèrement en faveur du visiteur dans ce genre d'affrontement. On y est. Après 52 matches de saison régulière et trois tours de play-off, le dénouement du championnat de National League aura bien lieu sur un quitte ou double. Car il faudra bien qu'il y ait un vainqueur entre deux formations qui proposent un très joli hockey depuis le mois de septembre. Seulement, désigner un favori dans cette partie relève plutôt de l'alpinisme tant les pronostics s'avèrent hasardeux. Car un match VII n'est pas régi par les mêmes règles. La coupe à portée de canne n'incite pas les acteurs à la folie. Chaque geste se veut plus réfléchi que d'habitude. Hors de question de pénaliser son équipe en prenant une punition stupide et évitable. Mettre la pression au vestiaire "Tu peux être préparé comme tu veux, quand tu arrives au match VII il se passe de toute façon quelque chose dans la tête ou dans le ventre, confie Gaëtan Haas. Aujourd'hui (réd: mardi après-midi), la sieste n'était pas incroyable avec l'impression qu'il y a tout qui bouge à l'intérieur. Tu dois essayer de mettre ça de côté, la pression sera sur tout le monde. Tu dois la prendre et la f... au vestiaire pour entrer sur la glace et jouer ton jeu." Pour avoir une idée de ce qui peut se passer jeudi soir, il n'est pas inutile de se plonger dans les statistiques. Depuis l'introduction du septième match en finale des play-off en 1998, les chiffres penchent légèrement en faveur des visiteurs. Ces derniers se sont en effet imposés à quatre reprises pour trois succès à domicile. On peut également inclure la finale de 2004, disputée en cinq matches seulement en raison de divers facteurs, qui avait vu Berne battre Lugano 3-2 (4-3 ap sur un but de Marc Weber). La saison passée, Zoug était parvenu à renverser la vapeur pour finalement dominer Zurich 4-3, alors que les hommes de Dan Tangnes étaient menés 3-0. Parmi les matches 7 mémorables, citons celui de 2001 avec le but de Morgan Samuelsson en prolongation pour Zurich à Lugano et celui de 2012 à Berne avec le goal du Zurichois Steve McCarthy à deux secondes de la fin du temps réglementaire. Profiter de ces moments Il est d'ailleurs amusant de se rappeler que le coach de Berne à l'époque s'appelait Antti Törmänen. Le Finlandais avait chassé ce mauvais souvenir l'année suivante en menant Berne au sacre face à Fribourg. Titré avec Berne en 2010 contre Genève au terme du septième match, Etienne Froidevaux faisait lui aussi partie de l'équipe bernoise battue en 2012. "Si tu as vécu un titre ou une finalissima, tu n'oublies jamais, conclut celui qui va mettre un terme à sa carrière sur une rencontre aussi importante avec Bienne. C'étaient de jolies expériences pour moi, mais à la fin ça reste un match. Il ne faut pas changer grand-chose et profiter de ces moments." En résumé, il faut faire de ce match exceptionnel un événement banal.

Le tenant du titre au bord de l'élimination Denis Malgin �choue devant Philipp Grubauer. Le Soleurois est toujours "muet" dans cette s�rie. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Tenant du titre, le Colorado de Denis Malgin est au bord de l'élimination. Battu 3-1 sur sa glace par Seattle, l'Avalanche est désormais mené 3-2 dans la série. The Kraken aura l'occasion de conclure vendredi devant son public qui s'est affirmé comme le plus bouillant de la Ligue. A Denver, Seattle a forcé la décision grâce notamment à une réussite de Tye Kartye. Rappelé de Coachella Valley en AHL, le centre de 21 ans est devenu le huitième joueur de l'histoire, soit depuis 1927, à marquer en play-off lors de son premier match en NHL. Denis Malgin a bénéficié d'un temps de jeu de 12'05''. Le Soleurois a accusé un bilan de -1. Auteur de 11 buts et de 6 assists en saison régulière pour l'Avalanche qu'il a rejoint à la fin décembre, l'ancien joueur de Lausanne et de Zurich est désespérément "muet" dans cette série. A l'Est, Boston s'est pris les pieds dans le tapis au moment de conclure. Sur leur glace, les Bruins, l'équipe aux 65 victoires en saison régulière, se sont inclinés 4-3 devant Florida sur une réussite de Matthew Tkachuk après 6'05'' de jeu dans la prolongation. Menés 3-2, les Panthers tenteront d'arracher vendredi à Sunrise le droit de disputer un acte VII qui serait celui de tous les dangers pour Boston.

Une demi-finale improbable à l'Est Cap sur les demi-finales de Conf�rence pour Jalen Brunson et New York. Image: KEYSTONE/AP/Phil Long Un vent de révolte souffle dans la Conférence Est. L'une des demi-finales opposera New York à Miami, deux équipes que l'on n'attendait pas à ce stade de la compétition. Victorieux 106-95 à Cleveland pour conclure leur série en cinq rencontres, les Knicks ont, pour la deuxième fois en vingt-trois ans, passé un tour en play-off. Quant au Heat, toujours emmenés par un extraordinaire Jimmy Butler (42 points), il a tout simplement éliminé la meilleure équipe de la saison régulière. A Milwaukee, Miami s'est imposé 128-126 en prolongation. A l'Ouest, Memphis n'est plus mené que 3-2 devant les Lakers après un succès 116-99 à domicile. Mais LeBron James et ses coéquipiers auront samedi une deuxième balle de match, devant leur public cette fois. Enfin dans le derby californien, Golden State, le tenant du titre, a cueilli un troisième succès de rang devant Sacramento. Les Warriors se sont imposés 123-116 à l'extérieur pour mener 3-2 dans la série.

Geiger: "Je m'attendais à un match plus difficile" Alain Geiger s'attendait � un match plus difficile face � Zurich Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Je m'attendais à un match plus difficile..." Comme tous les observateurs, Alain Geiger a été - agréablement pour sa part - surpris par la médiocrité du FC Zurich, battu 4-0 par Servette mercredi. "C'est la deuxième fois lors de nos trois derniers matches que nous présentons un tel visage", se désole Bo Henriksen. L'entraîneur du FCZ comprenait mal les largesses défensives dévoilées par son équipe qui s'était inclinée 4-1 le 15 avril à Lucerne "Il y a aussi l'état d'esprit qui n'était pas vraiment là", ajoute-t-il. Pour Alain Geiger, le tableau est bien sûr beaucoup plus réjouissant. "J'ai vu mon équipe soudée, combative et solide, lâche-t-il. Je n'ai pas le souvenir d'un match à domicile où nous avons bénéficié d'autant d'occasions. Je sens vraiment l'équipe motivée pour aller chercher cette deuxième place." Alain Geiger a pu mesurer si besoin était combien les rôles de Gaël Clichy, Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic pouvaient être déterminants. Clichy et Stevanovic avaient été préservés samedi à Berne. De retour au jeu, ils ont su, avec Cognat qui est sans doute le joueur le plus précieux de l'effectif, donner le ton juste pour ce Servette en quête de rachat.

Manchester City gagne le choc au sommet De Bruyne a brill� de mille feux face � Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Arsenal a probablement perdu plus qu'un match mercredi en Premier League. Battus 4-1 sur la pelouse de Manchester City, les Gunners de Granit Xhaka ne comptent plus que deux longueurs d'avance sur les Citizens de Manuel Akanji. Lesquels ont deux matches en retard... La passation de pouvoir semble désormais inéluctable. Arsenal, qui a longtemps semblé voler vers le titre, reste sur quatre matches sans victoire en championnat (trois nuls et une défaite). A l'inverse, le champion en titre Manchester City a enchaîné mercredi son quatrième succès d'affilée en Premier League. Arsenal - qui doit désormais compter sur un (voire plusieurs) faux pas des Citizens - n'a pas résisté bien longtemps à la pression mancunienne mercredi soir. Kevin de Bruyne a en effet ouvert la marque dès la 7e minute, sur un superbe tir armé à l'orée de la surface après une longue chevauchée. Le Belge fut d'ailleurs le grand homme du match. Après avoir déposé le ballon sur la tête de John Stones sur son coup-franc de la 46e pour le 2-0, il s'est offert un doublé à la 54e. Granit Xhaka a été remplacé six minutes après le 3-0, alors que Manuel Akanji était encore sur le terrain lorsqu'Arsenal a sauvé l'honneur à la 86e.

Le parfait rebond du Servette FC, qui écrase Zurich 4-0 Chris Bedia (� gauche) a sign� un doubl� face au FCZ Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Quatre jours après la fessée reçue à Berne, le Servette FC a réagi de la plus belle des manières en Super League. Les Grenat ont décroché un succès 4-0 devant le FC Zurich, le Champion en titre. Cette victoire porte la griffe de Chris Bedia. Auteur d'un doublé pour ses septième et huitième réussites de la saison, l'Ivoirien a surtout eu la bonne idée d'ouvrir le score après 36... secondes de jeu.. Il a exploité une énorme bévue de Cheick Conde pour battre un Yanick Brecher presque incrédule devant ce scénario. Une telle entame ne pouvait que chasser les fantômes du Wankdorf, ce 6-1 concédé devant les Young Boys. Elle a, surtout, remis d'emblée les Servettiens dans le bon sens de la marche. Le 2-0 inscrit à la 38e par Patrick Pflücke sur un service de Dereck Kutesa a permis aux Grenat de classer très vite l'affaire. Pour une équipe qui n'avait cueilli que neuf points sur vingt-sept lors de ses neuf derniers matches, l'apathie affichée par l'adversaire était une aubaine. Le FCZ a sans doute livré l'une de ses plus pauvres performances depuis l'intronisation de Bo Henriksen. Et si le FC Sion et Winterthour devaient marquer des points jeudi soir, les Zurichois seraient à nouveau concernés par la place de barragiste. Enchaîner maintenant A la faveur de cette victoire, le Servette FC retrouve provisoirement la 2e place qu'il avait abandonnée à Lucerne le week-end dernier. On demandera maintenant aux joueurs d'Alain Geiger d'enchaîner samedi lors de la venue de St-Gall pour "coller" à leur objectif, ce rang de dauphin qui leur assurera de disputer pour la première fois au 21e siècle le tour préliminaire de la Ligue de Champions. Avec le FC St-Gall, les Grenat affronteront une équipe qui a sans doute basculé dans la crise après son revers à domicile devant Lugano. Battue 2-1 par des Tessinois toujours aussi habiles dans l'art de faire déjouer l'adversaire, la formation de Peter Zeidler reste désormais sur une série de huit matches sans victoire. Même s'il est protégé par un contrat qui court jusqu'en... 2027, Peter Zeidler n'est pas sûr de sortir indemne de ce printemps infernal.

Massagno remporte la phase préliminaire Massagno et son coach Robbi Gubitosa auront l'avantage du terrain tout au long des play-off Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Massagno terminera en tête de la phase préliminaire de SBL messieurs. Les Tessinois se sont assuré le 1er rang en dominant Swiss Central 102-84 mercredi lors de l'avant-dernière journée. Vainqueur des deux premiers duels livrés face à leur dauphin Olympic en championnat, Massagno est certain de devancer les Fribourgeois quel que soit le résultat du choc de samedi entre les deux équipes. Les hommes du coach Robbi Gubitosa ont conservé deux points d'avance sur leurs grands rivaux mercredi soir. Olympic a également fait le job au lendemain de l'annonce du prochain départ de son coach Petar Aleksic. Emmené par Antonio Ballard (13 points, 11 rebonds), le quadruple tenant du titre est allé s'imposer 71-57 sur le parquet de Vevey Riviera qui devra donc s'imposer samedi à Monthey pour rester 3e du classement. Les Veveysans sont en effet sous la menace des Lions de Genève, qui sont revenus à deux longueurs du VRB à la faveur de leur large succès obtenu face aux Starwings (111-78). Des Lions qui devanceraient Vevey Riviera en cas d'égalité grâce à leurs deux victoires en trois confrontations directes. Succès sans prix pour Nyon Tout - ou presque - reste par ailleurs possible dans la lutte pour les trois derniers tickets donnant accès aux play-off. Boncourt, qui sera au repos samedi, a manqué le coche en s'inclinant 74-71 à domicile face à Union Neuchâtel (5e) après avoir pourtant mené 46-30 à la mi-temps. Nyon a pour sa part décroché un succès sans prix face à Monthey-Chablais (79-72). Lugano (24 points), Boncourt (24), Nyon (22) et Monthey-Chablais (22) se disputent les trois dernières places disponibles. Mais la tâche des Valaisans, qui se rendront à Neuchâtel samedi, s'annonce particulièrement ardue: ils finiront derrière Nyon s'ils terminent à égalité de points avec les Vaudois. Lugano et Monthey accueilleront quant à eux respectivement Genève et Vevey Riviera samedi.

Wawrinka s'en sort en trois sets face à Cressy Wawrinka a gagn� le droit de d�fier Andrey Rublev au 2e tour � Madrid Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 84) a su éviter la peau de banane au 1er tour du Masters 1000 de Madrid. Le Vaudois s'est imposé 6-7 (3/7) 6-3 7-6 (7/4) en 2h27' devant l'Américain Maxime Cressy (ATP 39) mercredi sur la terre battue madrilène. L'ex-no 3 mondial a eu le mérite de ne pas se frustrer au terme d'une première manche dans laquelle il n'a jamais trouvé la solution face à un joueur dont le redoutable service fait merveille à cette altitude. Il a d'ailleurs signé le premier - et seul - break du match dès le quatrième jeu de la deuxième manche. Libéré, Stan Wawrinka a dominé les débats dans le deuxième set. Et il a su attendre son heure dans la manche décisive, où les deux hommes ont remporté sans difficulté leurs jeux de service. Mené 1/3 dans le tie-break, le Vaudois a gagné six des sept derniers points en claquant un ace sur la balle de match. Face à Rublev Stan Wawrinka avait manqué son rendez-vous programmé avec le no 1 mondial Novak Djokovic à Banja Luka la semaine dernière, échouant d'entrée face à l'espoir français Luca van Assche après avoir pourtant mené 3-1 dans le troisième set. Il aura cette fois-ci droit à un superbe défi au 2e tour. Le triple vainqueur de Grand Chelem se frottera à l'un des hommes en forme du moment, le vainqueur du récent Masters 1000 de Monte-Carlo Andrey Rublev (ATP 6). Il mène 2-1 dans son face-à-face avec le Russe, qu'il n'a toutefois plus affronté depuis l'automne 2020 et qu'il a toujours affronté sur dur.

La 1re étape et le maillot jaune pour Ethan Vernon Ethan Vernon (au centre) a remport� au sprint la 1re �tape du TdR Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Ethan Vernon (Soudal- Quick Step) a fait coup double mercredi sur les routes du Tour de Romandie. Le Britannique a remporté au sprint la 1re étape, disputée sur 171 km entre Crissier et Le Sentier, s'emparant du même coup de la 1re place du général. Dixième du prologue la veille à Port-Valais, Ethan Vernon a survolé les débats dans l'emballage final pour devancer nettement les Belges Thibau Nys (2e) et Milan Menten (3e). Il a signé son septième succès chez les professionnels pour détrôner son coéquipier tchèque Josef Cerny, vainqueur la veille. Cette 1re étape a été marquée par l'échappée de cinq coureurs, partis dès les premiers kilomètres et dont l'avance maximale fut de 2''45''. Trois Suisses faisaient partie des fuyards: le très expérimenté Michael Schär (36 ans) et les espoirs de Swiss Cycling Jan Stöckli (24 ans) et Dario Lillo (21 ans). Schär et Lillo ont tenu le plus longtemps le choc, en compagnie de Julien Bernard. Mais le trio a été repris à plus de 70 km de l'arrivée, alors qu'il restait encore une ascension - le col du Mont d'Orzeires - à effectuer. Ascension où aucun puncheur n'est parvenu à sortir d'un premier peloton bien décidé à en découdre au sprint. Yates abandonne A noter que cette étape a été marquée par l'abandon de l'un des favoris pour la victoire finale, Simon Yates. L'outsider Alexey Lutsenko n'a quant à lui pas pris le départ après un test positif au Covid-19. Les rescapés en découdront jeudi entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, sur 162,7 km, dans une étape qui s'annonce nerveuse.

Equipe de Suisse: avec quel cadre aux Mondiaux? Patrick Fischer donne ses instructions Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse continue sa préparation avant le championnat du monde de Riga. Avec plusieurs questions à résoudre. Comme chaque année avant les Mondiaux, la participation des joueurs suisses de NHL constitue le gros point d'interrogation concernant le cadre helvétique. Cette situation provoque un conflit de conscience chez le sélectionneur Patrick Fischer. Mercredi matin à Oerlikon, les joueurs de l'équipe nationale ont effectué leur dernier entraînement au pays avant de partir terminer la préparation en vue du championnat du monde de Riga avec cinq matches amicaux en Lettonie, Suède et Tchéquie. Mais il y a un petit "problème": le cadre est encore loin d'être complet. Quelques éléments de Genève-Servette et Bienne, les finalistes des play-off, viendront encore renforcer l'équipe. La présence de quelques joueurs évoluant en NHL est aussi évidemment espérée. Peu de sommeil Ce "problème" est en fait plutôt réjouissant. "Je n'ai encore jamais connu cette situation, avec autant de joueurs suisses qui ont un rôle important en NHL", se réjouit Patrick Fischer. Mais comme plusieurs d'entre eux sont engagés dans les play-off, cela provoque des incertitudes. "Je n'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits", avoue le sélectionneur aux 27 apparitions en NHL. "On va être honnête: en tant que sélectionneur, j'espère que beaucoup seront vite éliminés. Mais en tant que fan, je trouverais naturellement cool qu'ils puissent aller plus loin dans les play-off." La situation des New Jersey Devils, qui en sont à 2-2 dans leur 8e de finale contre les New York Rangers, est particulièrement scrutée. Une élimination libérerait quatre éléments susceptibles de rejoindre la troupe de Fischer: les attaquants Nico Hischier et Timo Meier, le défenseur Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid. Les assurances coûtent cher "Les négociations avec la franchise ne peuvent commencer que quand l'équipe a été éliminée", explique Lars Weibel, le directeur des équipes nationales. Mais en principe, tous les Suisses de NHL ont exprimé le voeu de participer aux Mondiaux. Outre le timing de l'élimination des play-off, la question des assurances est centrale, ainsi que l'état physique des joueurs. "C'est devenu très complexe avec les assurances des joueurs", glisse Weibel. Une des raisons en est que le statut de certain a pris l'ascenseur. "Ils sont devenus meilleurs, c'est pourquoi l'assurance est plus chère." C'est notamment le cas de Timo Meier. Au terme de la saison, il va parapher un nouveau contrat très lucratif, et va donc sans doute manquer le championnat du monde. Prudent optimisme pour Josi Concernant Roman Josi, qui a manqué depuis plusieurs semaines en raison d'une commotion, un certain optimisme est de mise. Le défenseur des Nashville Predators a retrouvé la glace, selon Patrick Fischer. "Mais on doit attendre de voir s'il n'a plus de symptômes, et si sa franchise le libère." Tout ceci fait qu'une ou deux places dans l'équipe seront encore laissées libres au début du championnat du monde, afin de pouvoir réagir le cas échéant.