Novak Djokovic en finale +++ Alessandra Keller 2e à Lenzerheide

Ruud défiera Djokovic en finale à Paris Casper Ruud disputera sa 2e finale cons�cutive � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Casper Ruud (no 4) défiera Novak Djokovic (no 3) dimanche en finale à Roland-Garros. Le Norvégien a décroché son ticket en dominant Alexander Zverev (no 22) 6-3 6-4 6-0 dans la deuxième demi-finale. Pourtant en difficulté depuis le début de l'exercice 2023 (un seul titre conquis, dans l'ATP 250 d'Estoril), Casper Ruud se retrouve pour la troisième fois en une année à une victoire d'un titre du Grand Chelem. Il avait échoué en finale tant à Paris qu'à New York l'an dernier, s'inclinant respectivement en trois sets face à Rafael Nadal et en quatre manches face à Carlos Alcaraz. Le Norvégien de 24 ans - qui aurait en outre accédé à la 1re place du classement ATP s'il avait remporté le dernier US Open - n'avait jusqu'ici pas confirmé ces exploits signés en 2022. Mais il se sentait et se savait capable de les rééditer, affirmant même être un meilleur joueur que douze mois plus tôt. C'est désormais chose faite. Solidité Battu dès les quarts de finale d'un Geneva Open dont il était le double tenant du titre, Casper Ruud a su monter en puissance depuis le début de cette quinzaine parisienne. Il a ainsi pris en 8e de finale sa revanche sur son "bourreau" de Genève Nicolas Jarry, avant de dominer son meilleur ennemi Holger Rune (no 6) en quart. Vendredi, Casper Ruud a témoigné d'une grande solidité face à Alexander Zverev. Notamment dans les moments les plus importants: le Norvégien a converti 6 des 10 balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie longue de 2h09', l'Allemand se contentant pour sa part d'un très maigre 1/9 dans cette statistique. 4-0 pour Djokovic "J'ai essayé de ne pas trop réfléchir sur le court, de ne pas me laisser gagner par les émotions", a lâché Casper Ruud, qui n'aurait pas imaginé disputer une deuxième finale consécutive Porte d'Auteuil en débarquant il y a deux semaines. "En arrivant, je voulais juste prendre les matches les uns après les autres", a-t-il assuré. Casper Ruud disputera le plus important dimanche, dans la peau de l'outsider, face à un Novak Djokovic qui visera un historique 23e titre du Grand Chelem. Il a perdu les quatre duels livrés face au Serbe, le plus récent en finale du dernier Masters ATP. Mais la pression sera bien moindre sur ses épaules.

Novak Djokovic en finale Novak Djokovic en finale � Paris pour la 7e fois Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Novak Djokovic (ATP 3) est en finale de Roland-Garros pour la 7e fois. Le double vainqueur à la Porte d'Auteuil a dominé le no 1 mondial Carlos Alcaraz 6-3 5-7 6-1 6-1. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem a profité des crampes qui ont gêné l'Espagnol au cours du 3e set. Il affrontera dimanche le gagnant de l'autre demi-finale entre le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 27) pour tenter de devenir le seul détenteur du record de titres majeurs. La demi-finale tant attendue contre Carlos Alcaraz a tourné au drame au début du troisième set, lorsque l'Espagnol a commencé à ressentir de fortes crampes après deux heures et demie de jeu, au moment même où le match prenait de l'ampleur et devenait de grande qualité. Alcaraz n'a pas abandonné, mais il n'a pu se déplacer que de manière très limitée et n'a gagné qu'un seul jeu dans l'heure qui restait. S'il s'impose dimanche, le Serbe pourrait non seulement devenir le seul détenteur du record en Grand Chelem devant Rafael Nadal, mais aussi reprendre la place de numéro 1 à Alcaraz. Djokovic avait nettement mieux entamé la partie qu'Alcaraz, de 16 ans son cadet, qui semblait crispé pour sa première demi-finale à Roland-Garros - et sa deuxième dans un tournoi majeur au total. Ce n'est qu'au milieu du deuxième set que l'Espagnol s'est montré plus fort. Mais c'est peut-être cette tension qui a provoqué les crampes d'Alcaraz après être revenu à un set partout. Il a même volontairement abandonné son service à 1-1 pour se faire soigner, ce qui n'a finalement servi à rien. Il a malgré tout gagné le respect de tous en serrant les dents jusqu'à la fin, même lorsqu'il était clair depuis longtemps qu'il n'avait plus aucune chance de gagner.

Alessandra Keller 2e à Lenzerheide Alessandra Keller a pris la 2e place Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a pris la 2e place de la short race de la Coupe du monde de VTT à Lenzerheide. Comme l'année passée, la Nidwaldienne de 27 ans a été battue par la Suédoise Jenny Rissveds. Pour Rissveds, il s'agit même de la troisième victoire consécutive. Dans le dernier tour, elle a lâché ses poursuivantes et a franchi la ligne d'arrivée avec deux secondes d'avance sur Keller, qui s'est imposée au sprint face à la Française Pauline Ferrand-Prévot. Sina Frei a été la deuxième Suissesse à se classer dans le top 10 avec une bonne 8e place. Chez les messieurs, quatre Suisses se sont classés dans le top 10, mais loin du podium. Mathias Flückiger a été le meilleur avec sa 6e place, Lars Forster, Vital Albin et Marcel Guerrini ont pris les places 7, 9 et 10. Nino Schurter a été pris dans une chute du Néo-Zélandais Samuel Gaze au cours du huitième des dix tours. Le coureur de 37 ans s'est finalement classé 16e. La course a été remportée par l'Allemand Luca Schwarzbauer.

Arbitrage: de la place pour s'améliorer L'attaquant valaisan Mario Balotelli parle avec l'arbitre Luca Cibelli apr�s l'annulation par la VAR d'un penalty lors du match Sion-Winterthour Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les responsables du département des arbitres du foot suisse soutiennent les performances sur le terrain au cours de cette saison. Mais ils estiment aussi qu'il y a de place pour s'améliorer. Daniel Wermelinger, le chef des arbitres d'élite a ainsi résumé leur évaluation: "Nous sommes satisfaits, mais pas à 100%. Une première analyse a montré que nous devons nous améliorer." S'améliorer signifie exclure les décisions controversées, voire erronées. Et ainsi éviter les discussions d'après-match très émotionnelles, comme celles qui ont eu lieu en particulier après les matchs Sion-Winterthour (0-1) et Bâle-Zurich (0-2) début mai. Plus les arbitres prendront de bonnes décisions sur le terrain, moins l'intervention de la VAR sera nécessaire en tant qu'instrument d'analyse a posteriori des scènes de jeu litigieuses. Wermelinger souhaite également que la VAR fasse preuve de plus de retenue et que le seuil d'intervention soit en conséquence plus élevé. "La VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur manifeste", appuie-t-il. La saison qui vient de s'achever a été la quatrième de la Super League au cours de laquelle la VAR est intervenue. Par rapport à l'avant-dernier championnat, il y a eu un peu moins de vérifications. Sur 1232 interventions, la décision prise initialement a été modifiée dans 74 cas. Les efforts en faveur du fair-play se poursuivent également d'un point de vue technique. A partir de la saison prochaine, qui débutera l'avant-dernier week-end de juillet en Super League, les arbitres disposeront d'une aide supplémentaire: la ligne de hors-jeu calibrée.

Bruno Berner entraîneur de GC Bruno Berner va retrouver GC comme entra�neur Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER A la recherche d'un successeur à Giorgio Contini, GC a trouvé son bonheur à Winterthour. Comme prévu, Bruno Berner reprend le poste d'entraîneur du club zurichois. Il y a un an, Berner avait succédé à Alex Frei. Le Zurichois de 44 ans a réussi à maintenir le club en Super League lors de sa première année avec un point d'avance sur le FC Sion. Berner rejoint GC avec un contrat valable pour les deux prochaines saisons. Les Sauterelles étaient depuis longtemps à la recherche d'un nouvel entraîneur, Giorgio Contini ayant quitté son poste "par manque de stratégie". Les responsables ont pourtant maintenu Contini jusqu'à la fin de la saison, notamment en raison des résultats encourageants. GC a finalement manqué une place en Coupe d'Europe en finissant 7e. Berner connaît le club pour l'avoir fréquenté en tant que joueur. En septembre 1997, alors âgé d'à peine 20 ans, il a fait ses débuts avec GC. En 1998 et 2001, le latéral gauche a fêté deux titres avant de partir pour Freiburg, Bâle, Blackburn et Leicester, où il a terminé sa carrière en 2012.

Swiss Central se retire à son tour Coach de Swiss Central, Rajko Krivokapic voit son �quipe se retirer de la SBL Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI C'est l'hécatombe dans l'élite du basketball masculin helvétique. Après Boncourt, Swiss Central décide à son tour de se retirer de la SBL, a annoncé le club lucernois dans un communiqué. "Après avoir longuement réfléchi, le comité de Swiss Central a décidé de se retirer volontairement de la Swiss Basketball League (SBL). Les ressources nouvellement acquises doivent être utilisées en priorité pour la propre relève ainsi que pour l'amélioration des structures du club", explique le club sur son site internet. Dernier de la phase préliminaire du championnat 2022/23 de SBL avec cinq succès en 30 matches et privé de play-off, Swiss Central précise qu'il évoluera en LNB lors de l'exercice 2023/24 avec une majorité de joueurs issus de son propre centre de formation. Boncourt repartira pour sa part en 1re ligue. Les retraits de Boncourt et de Swiss Central sont "compensés" pour l'heure par la promotion du champion de LNB Lausanne Pully. La SBL devrait donc voir dix équipes s'affronter la saison prochaine, si Nyon parvient à assurer sa survie. Mais l'avenir n'est guère radieux, comme l'a souligné le futur ex-président d'Union Neuchâtel Andrea Siviero dans un récent entretien avec Arcinfo. Une priorité négligée "L'encouragement des jeunes est une priorité absolue pour le centre de formation de basketball de Suisse centrale. Ces dernières années, cette priorité a été quelque peu négligée. La raison principale en était l'équipe de SBL, qui absorbait une grande partie des ressources personnelles et financières", souligne Swiss Central dans son communiqué. "Malheureusement, les moyens disponibles ne suffisent pas pour mettre sur pied une équipe compétitive dans la plus haute ligue et, en même temps, pour encourager la relève comme on le souhaite", explique encore le club lucernois, qui "veut et va revenir en SBL - mais en tant que club renforcé, financièrement stable et à nouveau avec le plus grand nombre possible de ses propres joueurs."

Yverdon pourrait jouer à Neuchâtel Yverdon pourrait entamer la saison 2023/24 � la Maladi�re Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yverdon a trouvé une solution de rechange pour ses premiers matches à domicile dans la saison 2023/24 de Super League. Les autorités neuchâteloises ont donné leur accord pour mettre la Maladière à disposition du promu, ont-elles annoncé vendredi dans un communiqué. Les autorités cantonales et municipales de Neuchâtel "ont donné leur accord de principe, sous certaines conditions de sécurité, pour mettre le stade à disposition du club vaudois pour les trois premiers matches à domicile", souligne le communiqué. Les travaux de rénovation du stade d'Yverdon doivent être terminés mi-septembre. Yverdon devra assumer lui-même la location du stade et les coûts liés à la sécurité autour de l'enceinte. Afin de limiter le recours aux forces de police, les matches devront se dérouler à huis clos. Le communiqué précise par ailleurs que Neuchâtel Xamax a donné son accord pour l'utilisation de son propre stade par des tiers. Dans son dossier établi pour l'obtention de la licence, Yverdon avait indiqué Tourbillon à Sion comme stade de repli, mais sans avoir obtenu l'autorisation des autorités valaisannes. La Commission des licences de la SFL a accordé aux Vaudois l'autorisation de jouer pour la saison prochaine sur la base de ces indications. Selon le CEO de la SFL, Claudius Schäfer, une nouvelle décision de la commission est attendue en début de semaine prochaine.

Embolo forfait, Seferovic et Bislimi convoqués Uran Bislimi a �t� convoqu� par Murat Yakin en �quipe de Suisse Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Murat Yakin doit faire face au forfait de Breel Embolo (blessé) pour les matches prévus en Andorre (16 juin) et face à la Roumanie (19 juin) dans le cadre des éliminatoires de l'Euro. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a convoqué Haris Seferovic (Celta Vigo) et Uran Bislimi (Lugano) pour compenser l'absence du Monégasque. Haris Seferovic fait donc son grand retour en équipe nationale. Absent lors du rassemblement de mars alors que Breel Embolo avait déjà dû renoncer au dernier moment, l'attaquant lucernois de 31 ans a retrouvé un temps de jeu décent - et le chemin des filets - sous le maillot du Celta Vigo en Liga. Pour Uran Bislimi (23 ans), il s'agit d'une première convocation en équipe de Suisse. Le milieu bâlois du FC Lugano a la particularité d'avoir fait ses débuts avec le Kosovo en décembre, marquant même un but, mais en amical. Il avait en revanche refusé une sélection en mars, espérant que les portes de l'équipe de Suisse s'ouvrent enfin.

Le Bâlois Andy Diouf désigné meilleur jeune de la Conference League Andy Diouf (ici apr�s son but face � la Fiorentina) a �t� d�sign� meilleur jeune joueur de la derni�re Conference League Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Andy Diouf est à l'honneur en cette fin de saison. Le milieu de terrain du FC Bâle a été désigné par l'UEFA meilleur jeune joueur de la Conference League 2022/23. Avec trois buts et deux passes décisives, le Français de 20 ans a largement contribué à l'accession du FCB aux demi-finales de cette compétition. Avec son coéquipier Dan Ndoye, il a en outre été sélectionné dans le meilleur onze de la saison. Le prix du meilleur joueur de cette Conference League 2022/23 a été décerné à Declan Rice, vainqueur du trophée avec West Ham United. Le Bâlois Zeki Amdouni et l'ancien attaquant du FCB Arthur Cabral, finaliste malheureux avec la Fiorentina, ont été les meilleurs buteurs avec sept réalisations chacun.

Coupe Stanley: Florida n'est plus mené que 2-1 par Vegas La joie des Panthers, qui ne sont plus men�s que 2-1 par Vegas en finale de la Coupe Stanley Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Florida n'est plus mené que 2-1 par les Vegas Golden Knights en finale de la Coupe Stanley. Les Panthers ont arraché leur premier succès de la série en prolongation lors de l'acte III en Floride. La formation entraînée par Paul Maurice a forcé la décision sur son premier shoot cadré en overtime, après 4'27'' de jeu supplémentaire, grâce à un tir du poignet du centre Carter Verhaeghe. Elle avait entamé la prolongation en infériorité numérique après avoir écopé d'une pénalité avec 12'' à jouer au troisième tiers. Les Panthers - qui avaient été balayés 4-0 par Colorado en 1996 lors de la seule précédente finale de leur histoire - sont il est vrai irrésistibles au-delà du temps réglementaire. Ils ont remporté les sept matches lors desquels ils ont été contraints de disputer une prolongation dans ces play-off 2023! Florida avait arraché la prolongation sur une réussite de Matthew Tkachuk, auteur de son 11e but dans ces play-off à 2'13'' de la fin du troisième tiers alors que son équipe avait sorti son gardien. L'attaquant américain, crédité d'un assist sur le 1-0 signé Brandon Montour après 4'08'', a terminé ce match avec un bilan de +3. Les Panthers, qui évolueront aussi à domicile lors du match no 4 samedi, ont pourtant manqué leur affaire dans les situations spéciales. Ils affichent un 0/5 en supériorité numérique dans cette partie, alors que les Golden Knights ont trouvé la faille à deux reprises en "power play" pour faire passer le score de 0-1 à 2-1. Mais leur instinct de survie a encore fait la différence.

Iga Swiatek rejoint Karolina Muchova en finale Iga Swiatek disputera sa troisi�me finale en quatre ans � Paris Image: KEYSTONE/EPA Iga Swiatek (no 1) défendra son titre en finale à Roland-Garros. La Polonaise a dominé la gauchère brésilienne Beatriz Haddad Maia (no 14) 6-2 7-6 (9/7) en demi-finale pour gagner le droit d'affronter la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) samedi dès 15h. Assurée de conserver la 1re place mondiale grâce à sa victoire et à la défaite d'Aryna Sabalenka (no 2) dans la première demi-finale, Iga Swiatek partira largement favorite samedi. Elle a remporté ses trois premières finales majeures, alors que Karolina Muchova disputera sa première finale en Grand Chelem. La Polonaise (22 ans) a certes perdu son unique duel livré face à la Tchèque, mais cet affrontement remonte au printemps 2019 à Prague. Elle n'avait alors pas encore fêté ses 18 ans, alors que Karolina Muchova en avait déjà 2022, et était loin d'évoluer au niveau qui est désormais le sien. Une balle de set à sauver Iga Swiatek a d'ailleurs démontré toute sa solidité jeudi face à la redoutable Beatriz Haddad Maia, qui disputait sa première demi-finale dans un Majeur. Elle a même écarté une balle d'égalisation à un set partout à 5/6 dans le tie-break, avant de forcer la décision sur sa deuxième balle de match après 2h09'. Il s'en est fallu de peu, mais la Polonaise n'a toujours pas concédé le moindre set durant cette quinzaine. Elle est néanmoins prévenue: Aryna Sabalenka s'était imposée à chaque fois en deux manches avant de subir la loi de Karolina Muchova, qui a de quoi se sentir invincible après avoir écarté une balle de match jeudi.

Muchova sort Sabalenka en écartant une balle de match Karolina Muchova est en finale � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Karolina Muchova (WTA 43) disputera sa première finale de Grand Chelem samedi à Roland-Garros. La Tchèque a créé la surprise en battant la championne d'Australie Aryna Sabalenka (no 2) 7-6 (7/5) 6-7 (5/7) 7-5 dans la première demi-finale, après avoir effacé une balle de match. Assurée de grimper au moins jusqu'à la 16e place mondiale lundi prochain, Karolina Muchova est revenue de très loin jeudi sur le Court Philippe-Chatrier. Elle s'est en effet retrouvée à un point de l'élimination à 2-5 30/40 sur son service dans la troisième manche, alors qu'elle semblait à bout de souffle. Mais la Tchèque de 26 ans a écarté le danger, signant le break dans la foulée avant de recoller à 5-5. Elle a même remporté les cinq derniers jeux du match, profitant aussi de l'extrême nervosité affichée par Aryna Sabalenka dans le "money time" pour s'imposer après 3h13' de lutte. Douce revanche En larmes une année plus tôt à l'heure de quitter Paris après qu'une blessure à la cheville droite l'avait contrainte d'abandonner pendant son 3e tour, Karolina Muchova savoure donc enfin une douce revanche sur le sort. Sa prometteuse carrière a en effet été souvent freinée par des pépins physiques. La Tchèque avait ainsi atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et la 19e place mondiale en 2021 avant d'être stoppée pendant six mois par une blessure abdominale. Classée au-delà du 230e rang durant l'été 2022, elle n'occupait encore que la 151e position du classement WTA à l'heure d'aborder l'exercice 2023. Rien ne laissait présager un tel parcours à Roland-Garros, où elle a pris confiance en sortant la 8e mondiale Maria Sakkari au 1er tour. Samedi, Karolina Muchova tentera de conclure de la plus belle des manières sa quinzaine dans une finale où elle affrontera la tenante du trophée Iga Swiatek (no 1) ou Beatriz Haddad Maia (no 14).

Vingegaard prend le pouvoir sur le Dauphiné Jonas Vingegaard tient la forme Image: KEYSTONE/EPA EFE/BRAIS LORENZO Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris le pouvoir dans le Critérium du Dauphiné avant même le dénouement dans les Alpes. Le Danois a remporté en solitaire la 5e étape jeudi à Salins-les-Bains. Le vainqueur du dernier Tour de France s'est imposé avec une trentaine de secondes d'avance sur un groupe dans lequel figuraient les autres principaux leaders, à l'exception de David Gaudu. Il s'empare du maillot jaune au détriment de son compatriote Mikkel Bjerg (UAE). Immense favori de ce Dauphiné, Jonas Vingegaard s'est envolé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, dans la difficile côte de Thésy (3,6 km à 8,8%). Il empoche sa neuvième victoire de la saison et marque son territoire à trois semaines du départ du Tour de France (1er-23 juillet).

Alexis McAllister signe chez les Reds Direction Liverpool pour Alexis Mac Allister. Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Le champion du monde argentin Alexis Mac Allister,s'est engagé avec Liverpool en provenance de Brighton. Le montant du transfert et la durée du contrat n'ont pas été précisés. Agé de 24 ans, Alexis Mac Allister a été une pièce maîtresse de la saison réussie de Brighton, qui a décroché la première qualification européenne de son histoire. Auparavant, il s'était imposé au sein de la sélection argentine (16 capes), sacrée Championne du monde au Qatar.