Odermatt 3e à Val Gardena ++ Le Tour de Suisse ira au Tessin

Bryce Bennett surprend les favoris, Odermatt 3e Marco Odermatt devra encore patienter avant de fêter son 1er succès en Coupe du monde de descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt a échoué de très peu dans sa quête d'un premier succès en Coupe du monde de descente. Le champion du monde 2023 de la discipline a terminé 3e de la première descente programmée à Val Gardena, à 0''05 du surprenant Bryce Bennett. Le Nidwaldien, qui doit disputer cinq courses en cinq jours jusqu'à lundi, a serré le poing après avoir pris la tête avec 0''45 d'avance sur Cameron Alexander (10e au final). Mais il a dû s'avouer vaincu pour 0''02 devant le grand favori Aleksander Aamodt Kilde, Bryce Bennett mettant tout le monde d'accord avec le dossard 34. Champion du monde en titre de la discipline, Marco Odermatt doit donc se contenter d'un 10e podium en descente à l'issue d'une épreuve disputée sur un parcours raccourci. Bryce Bennett a, lui, signé un inattendu retour au premier plan, après un hiver 2022/23 pour le moins compliqué. L'Américain de 31 ans, jamais mieux classé que 10e la saison passée, est il est vrai à l'aise à Val Gardena où il avait cueilli fin 2021 sa seule précédente victoire à ce niveau. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir profité des rayons du soleil pour s'illustrer: le jeune Suisse Marco Kohler a ainsi terminé 8e avec le dossard 41. Retrouvailles samedi en descente Les descendeurs en découdront une deuxième fois samedi sur la Saslong, mais sur l'intégralité du parcours cette fois-ci. Un super-G, le premier de l'hiver, est également prévu vendredi dans la station des Dolomites. Le Cirque blanc se déplacera ensuite à Alta Badia, où deux géants doivent avoir lieu dimanche et lundi.

Etapes à Blatten et au Tessin pour le Tour de Suisse Le Danois Mattias Skjelmose, au centre, avait remporté le dernier Tour de Suisse devant l'Espagnol Juan Ayuso, à droite, et le Belge Remco Evenepoel. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tour de Suisse 2024 fera halte à Ambri et Carì au Tessin, à Blatten dans le Haut-Valais et à Rüschlikon dans le canton de Zurich. Les organisateurs ont révélé quatre nouveaux lieux après avoir déjà divulgué des hubs avec le week-end de départ à Vaduz et le week-end de clôture à Villars-sur-Ollon. Le mardi 11 juin, la ligne d'arrivée de la 3e étape sera tracée à Rüschlikon. Ce sera la première fois que cette commune située sur la rive gauche du lac de Zurich accueillera une édition du Tour de Suisse. En plus de cette arrivée, Rüschlikon sera également le théâtre du départ de la 4e étape le mercredi. Trois villes étapes au Tessin Le Tessin sera représenté par trois villes étapes l’an prochain. Le 13 juin, la 5e étape mettra à l'honneur la Léventine avec un parcours qui mènera le peloton d'Ambrì à Carì. Le départ sera donné devant la patinoire du HC Ambrì-Piotta et se terminera par une arrivée en côte à Carì. Le départ de la 6e étape sera également donné du Tessin le lendemain. La ville étape sera dévoilée dans les prochaines semaines. Première visite à Blatten depuis 1974 La dernière fois que le Tour de Suisse est arrivé à Blatten bei Naters, des noms célèbres tels que ceux de Louis Pfenninger ou du grand Eddy Merckx figuraient sur la liste des participants. C'est d'ailleurs le champion belge qui avait remporté le classement général cette année-là. 50 ans plus tard, Blatten accueillera à nouveau une arrivée en côte de la boucle nationale. La ligne d’arrivée de la 6e étape sera tracée dans la station de sports d’hiver le vendredi. Les autres villes étapes de l’édition 2024 seront annoncées ces prochaines semaines. Le parcours détaillé sera dévoilé au mois de mars.

Un 5e succès en 6 matches pour les Jets L'ancien Biennois Nikolaj Ehlers a signé un doublé pour les Jets face à L.A. mercredi Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Nino Niederreiter a remporté le "derby" suisse qui l'opposait à Kevin Fiala mercredi en NHL. Battus la veille par San Jose, les Jets ont repris leur marche en avant en s'imposant 5-2 sur la glace des Los Angeles Kings. Cette partie avait pourtant commencé de manière idéale pour la franchise californienne, qui menait 2-0 à la 13e minute. Kevin Fiala avait d'ailleurs signé la passe décisive sur l'ouverture du score d'Anze Kopitar, obtenant ainsi sa 20e mention d'assistance et son 26e point de la saison en 26 matches. Mais les Kings ont craqué dans le deuxième tiers, encaissant trois buts dont deux inscrits par l'ancien junior du HC Bienne Nikolaj Ehlers. Ils ont ainsi concédé leur troisième défaite consécutive, les Jets de Nino Niederreiter (muet mercredi) ayant quant à eux décroché un cinquième succès dans leurs six derniers matches. New Jersey mate Boston Les "Swiss Devils" ont pour leur part battu la meilleure équipe de la Conférence Est, Boston, en prolongation mercredi soir à Newark (2-1). La star Jack Hughes a inscrit le but de la victoire après 2'47'' de jeu en "overtime" pour New Jersey, qui était mené 1-0 à l'issue du deuxième tiers-temps. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas marqué de point pour les Devils, Akira Schmid assistant depuis le banc à la performance de choix de Vitek Vanecek (23 arrêts). Mais la présence de Hischier est indispensable pour New Jersey, qui a gagné sept des neuf matches joués depuis le retour de blessure de son capitaine.

Draymond Green suspendu "indéfiniment" Draymond Green a été suspendu indéfiniment par la NBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Draymond Green a été "suspendu indéfiniment" par la NBA, a annoncé la Ligue. L'ailier-fort des Golden State Warriors est sanctionné pour avoir frappé mardi le pivot de Phoenix Jusuf Nurkic. Quadruple champion NBA avec les Warriors, Draymond Green (33 ans) a multiplié les mauvais gestes au cours de sa carrière. Il avait déjà été suspendu cinq matches cette saison, pour avoir étranglé le Français Rudy Gobert mi-novembre. "Cette décision prend en compte l'historique des actes antisportifs de Green", écrit la NBA dans son communiqué, précisant que le joueur "va devoir remplir certaines conditions données par la Ligue avant de pouvoir rejouer". Mardi, Draymond Green a lourdement giflé le pivot des Phoenix Suns Jusuf Nurkic, en se retournant au duel, étant immédiatement expulsé par les arbitres lors de la défaite des siens (119-116). Il s'agissait de sa troisième exclusion de la saison. Le double champion olympique avait déjà été suspendu lors des derniers play-off pour avoir marché sur un adversaire, avait frappé un coéquipier à l'entraînement l'année dernière, et avait été privé de plusieurs matches lors des finales 2016 pour un mauvais geste sur LeBron James. Ses Warriors sont en grande difficulté en début de saison et ne pointent qu'à la 11e place de la Conférence Ouest.

Une 5e défaite d'affilée pour Atlanta Pascal Siakam (à gauche) a brillé mercredi face aux Hawks Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Atlanta est décidément à la peine en ce mois de décembre en NBA. Clint Capela et les Hawks ont concédé mercredi leur cinquième défaite consécutive, la 14e en 23 matches, s'inclinant 135-128 sur le parquet de Toronto. Battu deux jours plus tôt par des Nuggets qui avaient perdu leurs trois matches précédents, Atlanta a cette fois-ci subi la loi d'une équipe qui restait sur quatre défaites. Toronto a pu renouer avec la victoire grâce notamment aux 33 points, 7 rebonds et 7 passes décisives de son ailier-fort camerounais Pascal Siakam. Les Raptors ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 39-29, alors qu'ils étaient menés de deux points (66-64) à la pause. Les Hawks de Trae Young (35 points, 17 assists) ont pu recoller à deux longueurs (109-107) à 6'26'' de la fin du match, mais ils ont alors concédé un partiel de 11-2 fatal. Clint Capela a pour sa part cumulé 17 points (à 7/12 au tir), 10 rebonds et 3 contres face à Toronto, qu'Atlanta retrouvera vendredi soir déjà au Canada. Aligné durant 34 minutes, l'intérieur genevois affiche néanmoins le pire différentiel de son équipe au terme de ce match: -17. 64 points pour Antetokounmpo La soirée de jeudi a aussi été marquée par la performance majuscule de Giannis Antetokounmpo. La star des Bucks a inscrit 64 points, son record personnel, lors d'un match remporté 140-126 par Milwaukee face aux Indiana Pacers. Le "Greek Freak" a également réussi 14 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives!

"Quoi ? Les femmes font aussi du saut à skis ?" Dans le sport suisse, les sauteuses à skis suscitent encore l'incrédulité. Les jeunes femmes comme Sina Arnet veulent que ça change. Pour la première fois, elles pourront le montrer sur le sol helvétique dans le cadre de la Coupe du monde vendredi et samedi à Engelberg. Sina Arnet fait partie de ceux qui considèrent que le verre est toujours à moitié plein. Des conditions d'entraînement difficiles parce qu'en Suisse, il est difficile de trouver un tremplin de saut et que le sport chez les dames est considéré comme quantité négligeable ne la découragent pas. "Nous sommes une petite équipe, ça offre aussi des chances. Les besoins de chacun peuvent être assouvis individuellement", estime-t-elle. Le peu de reconnaissance dans le public ? "C'est compréhensible, nous n'avons pas eu les méga-succès d'un Simon Ammann." Toutefois, il y a de l'espoir que cela change. Jeudi (qualification), vendredi et samedi, les femmes s'élanceront pour la première fois sur le tremplin du Titlis. Trois jeunes Suissesses seront au départ avec Sina Arnet, la Glaronaise Emey Torazza et la Zurichoise Rea Kindlimann. L'Obwaldienne Arnet (18 ans) sera la régionale de l'étape. Percée vite éteinte Elle se réjouit de pouvoir enfin montrer ce dont elle est capable. Les réactions qu'elle suscite lorsqu'elle dit qu'elle est sauteuse à skis, sont presque toutes semblables. "Qu'est-ce que tu fais ? Ah, les femmes font aussi du saut à skis", raconte en riant l'étudiante. "C'est mégacool que les femmes en fassent aussi, on voit cela si rarement." Si le saut à skis dames est bien établi en Allemagne, en Autriche ou en Norvège, il en va autrement en Suisse après une timide percée personnalisée par les soeurs Bigna et Sabrina Windmüller il y a près de dix ans. En février dernier, Arnet et Torazza ont pris part aux Championnats du monde à Planica, les premières Suissesses en lice depuis neuf ans. Arnet est un peu plus proche de l'élite mondiale. Elle avait pris la 33e place, la 7e dans le concours par équipes mixtes. Un peu plus tard, elle a fêté le meilleur résultat de sa carrière avec un 20e rang à Lillehammer. Dans les deux premiers concours de la Coupe du monde cette saison, elle a manqué de peu la qualification en deuxième manche et ainsi des rangs primés par des points. "Je n'en suis encore qu'au début", relève modestement Sina Arnet. Lors des Championnats du monde juniors au Canada, elle s'est classée 9e, en Coupe du monde, elle est là avant tout pour amasser de l'expérience, surtout dans un hiver sans grandes compétitions. "C'est une chance énorme pour acquérir de l'expérience. Celle-ci me fait encore largement défaut." Pas d'avantage à domicile Arnet est encore en troisième du collège de sport à Engelberg. Normalement, il lui reste deux ans avant de décrocher sa maturité orientée vers l'économie. La majorité des entraînements à côté du tremplin, elle les fait dans la ville obwaldienne. Le plus grand tremplin naturel du monde n'est, en effet, à disposition que le temps de la semaine de la Coupe du monde. En été, les sauteuses prennent la direction d'Einsiedeln pour l'entraînement sur tremplin et à Kandersteg ou à l'étranger au cours de l'hiver. Là aussi, Arnet voit une chance ou les autres verraient un désavantage. "Si on a un tremplin directement à sa porte, le danger existe qu'on s'entraîne seulement sur celui-ci." Ainsi, les Suissesses ne pourront bénéficier que partiellement de l'avantage d'évoluer à domicile à Engelberg. Pour Arnet et Cie, il s'agira d'une nouvelle et précieuse expérience. Une qui pourrait les rapprocher de leur grand objectif: une participation aux Jeux olympiques 2026 de Milan/Cortina.

Une nouvelle chance pour l'équipe de Suisse Pour l'équipe de Suisse, le tournoi à domicile de l'Euro Hockey Tour à Zurich est une occasion de redorer son blason. Le coach national Patrick Fischer a augmenté la pression sur les joueurs. A l'occasion du premier tournoi de la saison mi-novembre à Tampere, les Suisses sont rentrés de Finlande avec 0 point, une différence de buts de 3-9 et la dernière place. Patrick Fischer n'avait été satisfait que par le match contre la Tchéquie (0-1). Dans la première partie contre la Finlande (0-4), il manquait l'intensité, puis la précision contre la Suède (3-4). Fischer avait peut-être montré trop d'empressement à mettre la pression sur ses joueurs après la déconvenue des quarts de finale du Championnat du monde contre l'Allemagne (1-3). Un climat inamical régnait au sein de l'équipe. "Notre jeu en souffrait", relève Fischer. "Ensuite performer quand c'est difficile, c'est exactement ce que nous devons apprendre. En Finlande, nous ne l'avons pas encore réussi." Onze joueurs de champ, qui figuraient dans la sélection présente à Tampere, sont à nouveau là. Certains sont revenus avec un carton jaune en raison de l'insuffisance de leur performance en Finlande. A Zurich, l'équipe semble mieux armée sur le papier qu'en novembre, en particulier dans les positions de centre avec cette fois-ci Denis Malgin, Gaëtan Haas et Enzo Corvi. Il y a une année la Suisse avait reçu ses prestigieux hôtes à Fribourg. Le tournoi s'était terminé avec trois défaites. Un résultat difficilement envisageable cette année. Le premier adversaire sera jeudi la Suède. Contre les Scandinaves, les Suisses restent sur une série peu enviable de treize défaites. Samedi, ce sera au tour de la Tchéquie avant de boucler le tournoi dimanche face à la Finlande. "Nous recevons en tant qu'équipe une nouvelle chance, les conditions sont incroyablement bonnes à Zurich, souligne Fischer. Il s'agit maintenant de mettre en pratique ce que nous avons entraîné."

Europa League: Servette peut jouer l'esprit libre Anthony Racioppi gardera-t-il la cage d'YB à Leipzig? Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Servette disputera ce soir dès 18h45 son dernier match dans le groupe G de l'Europa League. Les Genevois iront à Prague affronter le Slavia. Assurés de finir au troisième rang du groupe, et donc d'être reversés en 16es de finale de Conference League début 2024, le Servette pourra évoluer l'esprit totalement libre. Battus 2-0 par les Pragois le 21 septembre dernier, les Grenat ne solderont toutefois pas cette rencontre. Ils auront à cœur de prendre une revanche face à une équipe qui n’avait pas été loin de les surclasser lors du match aller à une période où ils traversaient, il est vrai, une période difficile. L’objectif de prolonger leur série d’invincibilité qui se chiffre désormais à 12 rencontres les aiguillonnera également. Comme la prime promise par l’UEFA en cas de victoire (630'000 euros) ou de nul (210'000 euros). Mais René Weiler n’entend pas brûler toutes ses cartouches dans une Eden Arena où l’on jouera à guichets fermés face à un Slavia qui doit impérativement gagner pour conserver sa première place devant la Roma, qui lui permettrait une qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour les visiteurs, le match le plus important de la semaine est bien celui de dimanche en Super League contre Lugano avec l’obligation de le remporter pour rester dans la course au titre.

Ligue des champions: le PSG s'en sort dans le groupe de la mort Adeyemi marque pour Dortmund Image: KEYSTONE/EPA Le groupe de la mort a rendu son verdict. Au terme d'une 6e journée pleine de suspense, c'est le Paris Saint-Germain qui a conquis le deuxième billet pour les 8es de finale derrière Borussia Dortmund. Les Français ont fait 1-1 sur la pelouse des Allemands lors d'une rencontre très spectaculaire, sans doute l'une des meilleures de cette édition de la Ligue des champions, avec une kyrielle d'occasions de part et d'autre. Le BVB, avec un très bon Gregor Kobel, a ouvert le score par Adeyemi (51e). Le jeune Zaire-Emery a égalisé à la 56e. Un assist pour Okafor Avec ce score, le PSG aurait été éliminé si Newcastle avait battu l'AC Milan dans l'autre match. Mais les Magpies, avec Fabian Schär, ont perdu 2-1 chez eux après avoir frappé les premiers par Joelinton (33e). Les rossoneri ont renversé la situation par Pulisic (59e) et Chukwueze (84e), servi par Noah Okafor qui venait de relayer Giroud. Le FC Porto a décroché son billet pour la suite dans la poule H. Les Portugais ont dominé Shakhtar Donetsk 5-3 dans ce qui constituait un véritable 8e de finale. Le Royal Anvers, qui avait perdu ses cinq premiers matches, a lui dominé 3-2 un Barcelone pas trop concerné. Dans le groupe E, l'Atlético Madrid s'est assuré de finir en tête en battant la Lazio Rome, aussi qualifiée, 2-0.

Super League: Winterthour gagne le derby contre Zurich Les joueurs de Winterthour se congratulent Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a manqué l'occasion de revenir à un point des Young Boys en tête de la Super League. En match en retard, il a été battu 2-1 à la Schützenwiese par Winterthour. Ce derby a été très disputé, les deux équipes ne se contentant pas du nul. Et "Winti" l'a emporté au finish sur une réussite de Burkart à la limite du hors-jeu (94e). L'équipe locale a ouvert le score sur une frappe de Stillhart (23e) sur laquelle Brecher n'a pas fait bonne figure. Les visiteurs ont égalisé de manière très heureuse par Marchesano (45e), qui marquait involontairement du dos sur un dégagement de Lüthi. Les deux gardiens ont ensuite chacun effectué plusieurs arrêts décisifs, avant la réussite tardive de Burkart. YB compte donc quatre longueurs d'avance sur le FCZ avant la dernière journée de la première phase de la saison.

Des regrets pour les Young Boys Emil Forsberg (à gauche) arme sa frappe victorieuse pour le 2-1. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les Young Boys devront encore patienter avant de remporter un match de Ligue des Champions à l’extérieur. Ils se sont inclinés 2-1 à Leipzig dans une rencontre qui aurait pu vraiment leur sourire. Face à des Allemands qui avaient remplacé huit des onze titulaires victorieux à Dortmund quatre jours plus tôt, les Bernois ont eu leur chance. Ils ont, ainsi, bénéficié de l’unique réelle occasion de la première période avec cette tête de Cheick Niasse que le gardien Peter Gulasci détournait au prix d’un superbe réflexe. Cette défaite trouve toutefois son origine dans un coupable relâchement défensif au début de la seconde période. Leipzig pouvait battre à deux reprises David Von Ballmoos, une fois de plus préféré à Anthony Racioppi, par Benjamin Sesko (51e) et Emil Forsberg (56e), l’homme qui avait été le bourreau de l’équipe de Suisse lors de la Coupe du monde 2018 avec la Suède. Sur ces deux buts, la responsabilité de Saidy Janko est engagée. Le Gambien ne fut pas assez strict dans son marquage tant face au Slovène que devant le Suédois. Entretemps, les Young Boys avait égalisé par Ebrima Colley grâce à une offrande de Jean-Pierre Nsame. Toujours à la recherche de son premier but en Ligue des Champions, le Camerounais avait exploité une bourde de Castello Lukeba pour partir seul sur le flanc droit avant de servir Colley. Après le but de Forsberg, les Young Boys auraient pu revenir une seconde fois au score. Mais la VAR devait annuler une réussite d’Ulisses Garcia pour un hors-jeu qui n’avait rien d’évident. A l’origine de cette action qui laissera bien des regrets dans le camp bernois, Joël Monteiro galvaudait une ultime chance au bout du temps additionnel. L’introduction du Vaudois a amené un réel punch dans cette fin de match. On le sait, cette défaite ne met pas un terme à l’aventure européenne des Young Boys. Repêchés en Europa League grâce à leur troisième place dans cette phase de poules, les Bernois rêvent d’un printemps enchanteur.

Coupe du monde à Lenzerheide: une vague de grippe et de Covid Lena Häcki-Gross: son podium lui a procuré une joie intense Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'équipe de Suisse est touchée par une vague de grippe et de Covid avant l'étape de Coupe du monde à Lenzerheide. Seuls Lena Häcki-Gross et Sebastian Stalder sont en pleine possession de leurs moyens. Pas moins de cinq des onze athlètes suisses prévus pour les compétitions ont été logés hors de l'hôtel de l'équipe: il s'agit des soeurs Aita et Elisa Gasparin, de Lea Meier, Niklas Hartweg et Dajan Danuser. Une partie des autres concurrents suisses est touchée par l'un ou l'autre virus. Ils devraient pouvoir disputer les sprints jeudi (dames) et vendredi (messieurs), mais sans être dans la meilleure condition possible. Les Suisses ne sont pas les seuls à connaître ce genre de désagréments. L'épidémie touche tout le petit monde du biathlon. Les raisons sont multiples: les récentes courses d'Östersund ont été courues par un froid polaire, qui a favorisé le développement de nombreuses bronchites. Un tiers de malades En outre, l'Europe est touchée par une vague de grippe et les mesures strictes prises au temps du Covid ont été un peu relâchées, d'où un nombre plus élevé de contaminations. Selon des estimations, un tiers des personnes qui gravitent dans le biathlon est ou a déjà été malade. Leader du team suisse après ses excellents résultats de l'hiver dernier, Niklas Hartweg a hésité jusqu'à mardi à venir courir à Lenzerheide. Touché par le Covid, il avait renoncé à l'étape d'Hochfilzen le week-end dernier. "Si ce n'était pas une Coupe du monde à domicile, je ne prendrais pas le départ", a-t-il avoué. "Je ne suis pas vraiment fit, mais dans l'optique des Mondiaux ici l'hiver prochain, je veux reconnaître les parcours en condition de course et savoir quel impact les fans peuvent avoir." Les médecins lui ont assuré qu'il ne prendrait pas de gros risques en s'alignant. En pleine confiance Lena Häcki-Gross se trouve pour sa part dans une situation bien meilleure. Son podium d'Hochfilzen et son bon début de saison - jamais en dehors du top 15 - ont fait du bien à son moral. "Je suis la dernière dans l'équipe à ne pas avoir été touchée. Je suis rarement malade: en dix ans en Coupe du monde, je n'ai dû renoncer qu'une fois, à cause du Covid." Sebastian Stalder est pour l'instant le numéro 1 chez les messieurs. "Je suis en forme et ne présente aucun signe que quelque chose pourrait être en marche", explique le Zurichois. Ses bons résultats, avec notamment un 5e rang, lui donnent confiance. Il se dit aussi fier d'être dans l'équipe pour la première étape de Coupe du monde de biathlon en Suisse.

Pinturault renonce aux descentes de Val Gardena Le Français Alexis Pinturault ne s'estime pas assez rodé pour la piste de la Saslong. Image: KEYSTONE/EPA Le Français Alexis Pinturault a décidé de faire l'impasse sur les deux descentes au programme de l'étape de Coupe du monde de ski alpin de Val Gardena jeudi et samedi, a-t-il annoncé mercredi. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2020-21 qui veut cet hiver mettre l'accent sur les disciplines de vitesse, en particulier sur la descente, a pris sa décision après l'annulation du second entraînement programmé ce mercredi en raison de chutes de neige. "Avec seulement un entraînement sur une nouvelle piste pour moi, j'ai décidé de ne pas participer aux deux descentes de Val Gardena", a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter). Pinturault, 32 ans, a précisé qu'il allait participer au super-G de Val Gardena vendredi et aux deux géants, sa discipline forte, programmés dimanche et lundi à Alta Badia, toujours en Italie. Pinturault avait signé le 49e chrono du seul entraînement organisé sur cette piste mardi.

Pas de dernier entraînement de descente à Val Gardena Des pisteurs s'affairaient au départ de la Saslong. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Le deuxième entraînement prévu mercredi en vue des descentes Coupe du monde à Val Gardena a été annulé. La neige tombée dans la nuit a empêché son déroulement. Après de fortes chutes de neige dans la nuit et des prévisions défavorables pour la journée, la FIS de concert avec les organisateurs a décidé de se concentrer sur la préparation de la piste. Selon les dernières prévisions, le temps devrait être stable durant le week-end. Deux descentes sont prévues sur la Saslong jeudi et samedi, avec entre les deux un Super-G vendredi. Les skieurs espèrent enfin commencer la saison de vitesse dans les Alpes italiennes après les annulations de courses à Zermatt/Cervinia et à Beaver Creek. Pour un coureur comme Marco Odermatt ce mercredi de libre supplémentaire ne tombe pas si mal. Avec cinq courses en cinq jours, les skieurs polyvalents vont s'atteler à un programme mammouth. Après les courses de Val Gardena, le cirque blanc se déplacera à Alta Badia pour deux géants dimanche et lundi.