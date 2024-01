Odermatt battu par un Français ++ Gut-Behrami 3e en Autriche

Super-G de Wengen: Odermatt battu par Sarrazin Marco Odermatt a dû se contenter de la 2e place lors du Super-G de Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a pris la 2e place du Super-G de Wengen. Battu par Cyprien Sarrazin, le sportif suisse de l'année a tout de même signé son 61e podium en carrière. Marco Odermatt a trouvé son maître. Comme lors de la descente de Bormio, c'est Cyprien Sarrazin qui a privé le Nidwaldien de la victoire. Est-ce la blessure de Marco Kohler la veille en descente ou celle d'Alexis Pinturault peu avant son passage qui ont mis un frein aux envies d'attaque du patron de la Coupe du monde? Un peu plus lent dans sa mise en action que le Français, Odermatt a concédé 0''30 sur les 17 premières secondes de course. Et c'est sur un appui pied droit dans le Langentrejen que le skieur de Buochs a certainement perdu la course. Au final, Odi lâche 0''58, le même écart qu'il avait mis la veille à Sarrazin sur la descente. Aleksander Aamodt Kilde complète le podium à 1''00 du Tricolore. Cyprien Sarrazin a lui réalisé une course parfaite. Le Français, vainqueur en descente à Bormio, se profile comme l'un des contradicteurs majeurs d'Odermatt dans les disciplines de vitesse. Deuxième de la descente raccourcie de jeudi, le Tricolore savait qu'il avait tout pour bien faire sur un parcours qui ressemblait beaucoup à la descente étant donné la quasi impossibilité de tracer différemment compte tenu de la topographie. Supersonique dans le Langentrejen, le Français fut le seul à dépasser les 131 km/h en atteingant les 134 km/h. Très attendu, Justin Murisier a décroché une jolie 7e place, mais le Bagnard aurait pu prétendre à mieux et une place sur le podium. "Il faisait très chaud au départ, a relevé le Valaisan au micro de la RTS. Je ne sais pas si je dois être content ou pas. Mais honnêtement je ne vois pas comment j'aurais pu mieux skier hormis cette faute dans le Langentrejen. Ca m'a décalé de deux mètres mais j'ai laissé de la vitesse. Et puis je me suis retrouvé pour la première fois dans la situation d'attendre après qu'un collègue ait été héliporté." Stefan Rogentin a pris la 9e place. Les autres Helvètes sont un peu plus loin avec Niels Hintermann (15e) et Loïc Meillard (17e).

Super-G de Zauchensee: Lara Gut-Behrami 3e, victoire d'Hütter Lara Gut-Behrami a obtenu un nouveau podium en Super-G à Zauchensee Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lara Gut-Behrami a pris la 3e place du premier Super-G de Zauchensee remporté par Cornelia Hütter. Il s'agit du 80e podium pour la Luganaise. Il n'a pas manqué grand-chose à la Tessinoise pour signer son 20e succès dans sa discipline de prédilection. 22 centièmes pour être précis. Très à l'aise dans la partie technique avec des virages à haute vitesse, la skieuse de Comano a laissé filer la victoire dans le dernier secteur. Une partie finale où "LGB" a laissé filer 34 centièmes par rapport à Hütter. Cette troisième place représente le 80e podium en Coupe du monde pour la championne olympique. C'est bien sur la fin que l'Autrichienne a fait la différence face aux reines de la discipline comme Gut-Behrami et Federica Brignone, 4e. Hütter s'impose pour la cinquième fois de sa carrière, la quatrième en Super-G. Le podium est complété par la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, 2e à 0''09. Le résultat d'ensemble de l'équipe de Suisse est plutôt encourageant, même si Swiss-Ski pouvait s'attendre à mieux sur une piste qui plaît et qui a déjà réussi aux Suissesses par le passé. Joana Hählen est 9e, Jasmine Flury 10e, Stephanie Jenal 12e, Corinne Suter 13e, Michelle Gisin 15e et Priska Nufer 17e. Tout cela reste provisoire après le passage des trente premières concurrentes. Le week-end autrichien se poursuit samedi avec une descente et un autre Super-G dimanche. Cornelia Hütter étrennera à cette occasion le dossard rouge de leader de la discipline devant Federica Brignone.

Un final renversant pour les Jets de Nino Niederreiter Nino Niederreiter poussé dans la cage de Chicago lors d'une séquence de jeu improbable. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Rien de fâcheux ne semble devoir arriver à Winnipeg ! Face à Chicago, les Jets de Nino NIederreiter ont cueilli un succès qui en dit long sur leur force de caractère. Menés 1-0 jusqu’à la 56e minute, les Jets ont renversé la table grâce à des réussites de Gabe Vilardi et de Nikolas Ehlers à respectivement 3’29’’ et 1’05’’ de la sirène. Winnipeg a, ainsi, gagné une huitième rencontre de suite. Deux autres séries en cours témoignent de l’efficience des Jets : 14 matches sans jamais avoir été mené au score à l’issue du temps réglementaire et 31 sans avoir concédé plus de trois buts. Nino Niederreiter et Philipp Kurashev dans le camp adverse sont restés "muets" lors de ce derby suisse. Kevin Fiala fut le seul Suisse à comptabiliser jeudi soir. Le St. Gallois a délivré un assist pour son 35e point lors de la défaite 3-2 en prolongation de Los Angeles à Sunrise face à Florida. Sam Reinhart a marqué le but de la victoire à 4 contre 3 à... 0’’7 de la sirène pour la neuvième victoire de rang des Panthers et la septième défaite d'affilée des Kings, Même sans soigner ses statistiques, Pius Suter a vécu une belle soirée à Pittsburgh. Vancouver s’est, en effet, imposé 4-3 en prolongation pour un quatrième succès de rang. Le but d’Elis Pettersson après 3’05’’ de jeu dans la prolongation a effacé en quelque sorte le doublé de Sidney Crosby. Enfin à Tampa Bay, le New Jersey du capitaine Nico Hischier, sans Timo Meier et Jonas Siegenthaler, s’est incliné sur ce même score de 4-3 en prolongation.

Une première qualification pour Lulu Sun Lulu Sun: une premi Image: KEYSTONE/AP/David Rowland Lulu Sun (WTA 189) a déroché la lune. Elle s’est qualifiée pour le tableau principal de l’Open d’Australie. Elle est assurée, ainsi, de recevoir dans le pire des cas un chèque de 68'500 francs. La Genevoise de 22 ans a enlevé son troisième et dernier tour face à la Turque Zeynep Sonmez (WTA 155) à la faveur d’un succès 6-4 3-6 6-2 acquis en 102 minutes. Avec ses 8 aces, ses 11 balles de break à la relance – elle devait en convertir 5 -, elle mérite amplement sa victoire. Sur le plan physique, elle fut la plus forte comme le démontre le film de ce match. Lulu Sun a, en effet, remporté les quatre derniers jeux de la rencontre. Lulu Sun accède pour la première fois de sa carrière dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem. A Melbourne, elle s’alignait seulement pour la deuxième fois dans les qualifications d’un tournoi majeur après sa tentative à Wimbledon en 2022 où elle avait échoué au troisième tour. "Je recueille le fruit de tout le travail accompli l'an dernier", se félicite-t-elle. Simona Waltert (WTA 166) et Alexander Ritschard (ATP 198) n’ont pas connu le même bonheur. La Grisonne s’est inclinée 7-6 6-1 devant la Russe Anastasia Zakharova. Quant au Zurichois, il a été battu 6-3 6-3 par l’Italien Giulio Zeppieri (ATP 134),.

Lukas Britschgi: sans talent, il se développe sur le tard Après sa surprenante médaille de bronze voilà un an, Lukas Britschgi brille à nouveau aux Championnats d'Europe à Kaunas. Deuxième après le programme court, il est en lice pour une place sur le podium Britschgi avait déjà 21 ans quand il est apparu pour la première fois aux Championnats d'Europe à Minsk en 2019. Trente et unième du programme court, il n'avait pu participer au programme libre. Douze mois plus tard, il disputait ses premiers Mondiaux avec une 34e place à la clé. Quelqu'un lui aurait dit que quatre ans plus tard, il enlèverait le bronze aux Européens, le Schaffhousois l'aurait considéré comme un fou. Britschgi dit de lui qu'il n'a pas de talent. Il n'a maîtrisé le double Axel qu'à l'âge de 15 ans, qui est vraiment tardif. Il a appréhendé plus facilement le triple saut. Physiquement, il s'est développé sur le tard. Ainsi, ses ambitions sont arrivées tardivement. "La concurrence en Suisse est limitée, il était important de suivre une orientation internationale", explique Britschgi dans un entretien avec Keystone-ATS. Il se voyait autrefois avec un potentiel pour être juste présent à un GP juniors. Plus de constance et plus de qualité Plus tard, Britschgi s'est donné les Jeux olympiques comme objectif. Il a rempli son rêve en 2022 aux JO de Pékin où il a terminé au 23e rang. L'an dernier aux Européens d'Espoo, il était arrivé avec le but de décrocher un classement dans le top 10. Alors cinquième après le programme court, il n'évoquait pas le gain d'une médaille. "Je voulais défendre cette place, ce qui aurait déjà été un grand succès pour moi", se remémore-t-il. "C'est pourquoi je me suis élancé très détendu sur le plan mental." Beaucoup de choses ont changé après cette médaille de bronze. Ses propres attentes ont pris l'ascenseur. Les résultats de la saison ont montré que cela lui a bien réussi. A la mi-novembre, il a gagné pour la première fois une épreuve dans le cadre de la Challenge Serie en Pologne. Une semaine plus tard, il est monté pour la première fois sur le podium d'un Grand Prix lors de sa troisième place à Osaka. Britschgi met surtout en avant sa constance. D'un autre côté, il a progressé dans la qualité de ses sauts et de ses pirouettes et s'est bien amélioré dans le domaine artistique. Ainsi, il a porté sa meilleure performance personnelle à 264,43 points soit 7,09 de plus. Ses plans étaient d'inclure un quadruple Salchov dans son répertoire de sauts. Même s'il l'a passé plusieurs fois à l'entraînement, il a connu des problèmes au tendon rotulien ce qui ne lui a permis d'inclure ce saut dans son programme du libre. Il espère désormais pouvoir présenter ce quadruple Salchov la saison prochaine. Au patinage artistique grâce à sa mère Britschgi a commencé l'artistique à l'âge de six ans. Sa mère était instructrice Jeunesse&Sport et le prenait chaque fois sur la glace. Bien que ce ne soit pas un "sport à testostérones", cela lui a plu. Depuis quatre ans, sa base d'entraînement se trouve à Oberstdorf en Bavière, où il est suivi par Michael Huth, qui fut l'entraîneur de Carolina Kostner, championne du monde 2012 et quintuple championne d'Europe. Depuis quatre ans, Britschi s'auto-finance. Il parvient même à mettre de l'argent de côté. "Etre payé pour sa passion, c'est le jackpot", se réjouit le huitième des derniers Championnats du monde. A côté du sport, il suit un programme par correspondance en gestion d'entreprise. Il se situe au cinquième de ses huit semestres. "J'ai besoin de cette compensation." Il espère poursuivre sa carrière au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Milan en 2026. Ensuite, il se verrait bien participer aux Championnats d'Europe 2027, qui auront lieu à Lausanne. "Aussi longtemps que j'ai du plaisir et que je suis en bonne santé, je continuerai", précise Britschgi. Ceci est de la musique d'avenir, toute son attention est portée sur le programme libre de ce vendredi soir. Il pourrait s'agir de la prochaine médaille pour ce sportif révélé sur le tard.

Kaiser et Repond en lice pour le podium Livia Kaiser surprenante 4e après le programme court aux Européens de Kaunas Image: KEYSTONE/AP/Mindaugas Kulbis Les deux Suissesses sont placées aux Championnats d'Europe de Kaunas. Livia Kaiser occupe la 4e place après le programme court, alors que Kimmy Repond est 8e. Avec ses 66,31 points, Kaiser a réussi son meilleur score dans un programme court et elle n'est qu'à 2,65 points du podium. Il manque en revanche 8,62 points à Kimmy Repond pour atteindre cette troisième place, que la Bâloise, alors âgée de 16 ans, avait obtenue à la surprise générale il y a un an lors des Européens en Finlande. Sans une chute sur son triple lutz, Kimmy Repond aurait certainement pu faire quatre ou cinq points de plus et être en excellente position avant le libre de samedi. Si elle parvient à patiner à son meilleur niveau, la Bâloise devrait grignoter quelques rangs, sachant qu'elle ne s'élancera pas dans le dernier groupe qui ne comprend que les six meilleures. Mais pour espérer remonter sur le podium, il faudra certainement battre son record de points (131,34). Troisième des championnats de Suisse, Livia Kaiser se retrouve dans une position qu'elle ne connaît pas. Et lors du libre, la patineuse de Dübendorf va devoir réussir une prestation incroyable, elle qui n'a jamais fait mieux que 111,75 points lors d'un programme long. C'est la Belgique qui domine les débats avec Loena Hendrickx (74,66) logiquement en tête, suivie de sa compatriote Nina Pinzarrone (69,70) et de la Géorgienne Anastasija Gubanova (68,96).

Marco Odermatt remporte sa première descente Coupe du monde Marco Odermatt dans ses oeuvres. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Six jours après son triomphe en géant sur la Chuenisbärgli à Adelboden, Marco Odermatt a fêté son premier succès dans une descente de la Coupe du monde à Wengen. Auteur d'une course de rêve, Odermatt a pris revanche sur le Français Cyprien Sarrazin, deuxième, qui l'avait battu de 9 centièmes à Bormio. Le troisième est le vainqueur de l'an dernier, le Norvégien Aleksandr Kilde, qui a couru malade. Oermatt a réalisé une course de rêve sur le tracé raccourci du Lauberhorn. A comparer avec la course qui lui avait permis d'être sacré champion du monde de descente aux Championnats du monde l'an dernier à Courchevel. Le Nidwaldien de 26 ans a passé à la perfection tous les passages-clés comme la Minschkante, le Büggli-S et le S d'arrivée. Dans quatre des cinq secteurs, il a réalisé les meilleurs temps. Tir groupé des autres Suisses Les Autrichiens ont déçu sur cette première des deux descentes de Wengen. Ils attendent toujours une place sur le podium après quatre courses cette saison. Le meilleur d'entre eux est le routinier Otmar Striedinger. Les autres Suisses ont réussi un tir groupé autour de la dixième place à une seconde et demie du vainqueur avec le Valaisan Justin Murisier (10e), Niels Hintermann (11e) et le Fribourgeois Alexis Monney (12e). Stefan Rogentin, troisième du premier entraînement mardi, a déçu en concédant près de 2,2 secondes. La course a été disputée sur un format raccourci avec un départ juste au-dessus du Hundschopf. Samedi, elle aura lieu son tracé original de 4 km où les coureurs seront en piste pendant deux minutes et demie, soit 45 secondes de plus que ce jeudi. Le riche programme de courses de Wengen proposera ce vendredi un Super-G (départ à 12h30).

Projet public-privé pour l'avenir du football pro en Valais Frédéric Favre chef du Departement des institutions et du sport, s'?exprime accompagné a sa droite de Philippe Varone, président de Sion, et Martin Zurwerra, président de l'?Association valaisanne de football et a sa gauche, Christian Constantin, président du FC Sion. Image: KEYSTONE/Louis Dasselborne L'Etat du Valais, la Ville de Sion, l'Associaion valaisanne de football et le FC Sion ont signé, jeudi matin, une lettre d'intention afin de pérenniser le football d'élite dans le canton. Point d'orgue du projet: un nouveau stade de 15'000 places assises pour 2029. Le choix d'une rénovation de Tourbillon ou la création d'une nouvelle enceinte sera tranché ultérieurement. Les partenaires ont également annoncé leur volonté de créer une académie de football à l'échelon cantonal pour les talents féminins et masculins du Valais. La lettre d'intention détaille les principes de coopération et de financement pour chaque partenaire ainsi qu'un planning des principales étapes prévues. Elle doit aboutir à la signature d'un contrat avant le 31 décembre 2024. Le projet global du président du FC Sion, Christian Constantin, se monte à 510 millions de francs. L'architecte octodurien accepte d'investir jusqu'à 50 millions de francs dans le futur stade budgétisé à 150 millions de francs. L'Etat du Valais est, lui, prêt à payer le 30%. Le solde sera lié aux investissements immobiliers prévus par Christian Constantin sur Sion.

Sven-Goran Eriksson souffre d'un cancer en phase terminale Le Suédois Sven-Goran Eriksson est gravement atteint dans sa santé. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI Le Suédois Sven-Goran Eriksson, sélectionneur de l'Angleterre entre 2001 et 2006, souffre d'un cancer du pancréas qui lui laisse "au mieux peut-être un an" à vivre, a-t-il dit sur la radio suédoise. Agé de 75 ans, Eriksson, qui a mené l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde de football en 2002 et 2006, avait annoncé en février qu'il n'apparaitrait plus en public "en raison de problèmes de santé". "Tout le monde comprend que j'ai une maladie qui n'est pas bonne. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un cancer, et c'est le cas. Mais je dois me battre aussi longtemps que possible", a-t-il dit. Son médecin lui donne "au mieux peut-être un an (à vivre), au pire un peu moins". "Je pourrais y penser tout le temps, m'asseoir et me morfondre, me sentir malchanceux. Je pense qu'il est facile de finir comme ça", a-t-il déclaré mais "il faut voir le côté positif des choses". "Il ne faut pas renoncer face à l'adversité. C'est le plus dur à affronter, bien sûr, mais il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif", a ajouté Eriksson. Né le 5 février 1948 dans l'ouest de la Suède, Eriksson, surnommé 'Svennis', s'est révélé au poste d'entraineur après une modeste carrière de défenseur. Il devient en 1977 entraineur de l'équipe suédoise de Degerfors IF, où il enchaine les succès et commence à attirer l'attention de clubs plus importants. Il dirige ensuite l'IFK Goteborg avant de trouver une reconnaissance internationale, en prenant la tête du Benfica puis de plusieurs clubs italiens comme l'AS Rome et la Lazio. Il est le premier étranger à devenir sélectionneur de l'Angleterre. Il a aussi dirigé les équipes nationales du Mexique, de Côte d'Ivoire et des Philippines, mais n'a jamais été à la tête de la sélection suédoise.

Les Hawks battent les 76ers en prolongation Jalen Johnson (à gauche), le match winner pour les Hawks félicités par Dejounte Murray. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Sans Clint Capela touché au tendon d’Achille, Atlanta a su rebondir après deux défaites. Sur leur parquet, les Hawks ont battu Philadelphia 139-132 en prolongation. Face à des 76ers privés pour leur part de Joël Embiid blessé au genou gauche, Atlanta a forcé la décision grâce à un panier à 3 points de Jalen Johnson à 39’’ de la fin de la prolongation. Ce quinzième succès en trente-six matches permet aux Hawks de revenir à une victoire d’une place en play-in, le seul objectif raisonnable qu’ils peuvent nourrir cette saison. Dans le choc des cancres, San Antonio s’est imposé 130-108 à Detroit grâce au premier triple double de Victor Wembanyama en NBA malgré un temps de jeu limité à 21 minutes. Avec ses 16 points, ses 12 rebonds et ses 10 assists, le rookie français a signé le deuxième triple double le plus "rapide" de l’histoire après celui réalisé par Russell Westbrook avec Oklahoma City en 2014.

Odermatt pour une première sur le Lauberhorn Après Adelboden, c'est comme de coutume au tour de Wengen d'accueillir le Cirque blanc masculin. Marco Odermatt et les adeptes de la vitesse ont droit à un programme intense. Une première descente est ainsi programmée dès jeudi - mais sur un tracé plus court - en remplacement de celle annulée à Beaver Creek en début de saison. La "vraie" descente du Lauberhorn est prévue samedi, un super-G devant se dérouler vendredi. Marco Odermatt s'annonce évidemment comme la star du week-end, après avoir donné la leçon à ses rivaux dans ses deux dernières sorties. C'est avec respectivement 0''98 et 1''26 que le leader du classement général a remporté le super-G de Bormio le 29 décembre puis le géant d'Adelboden samedi dernier. Au sommet de son art, le Nidwaldien est plus que jamais mûr pour un premier succès en Coupe du monde de descente après onze podiums dont huit deuxièmes places. Le champion du monde 2023 de la discipline reste d'ailleurs sur un 2e rang à Bormio, où il avait été devancé de 0''09 par un impressionnant Cyprien Sarrazin. Et il a déjà terminé deux fois 2e en descente à Wengen, en 2022 et en 2023... Vainqueur de cinq des six derniers super-G disputés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt fera forcément aussi figure de favori vendredi pour le troisième super-G de l'hiver. Ses compères de l'équipe de Suisse de slalom viseront quant à eux leur premier podium de la saison dimanche. Le dernier succès helvétique en slalom à Wengen remonte à 1987 (Joël Gaspoz), mais Daniel Yule et Loïc Meillard ont terminé au 2e rang des deux dernières éditions. LGB pour une 40e victoire Les femmes seront quant à elles en lice à Altenmarkt/Zauchensee, pour une descente samedi et un super-G dimanche qui se disputeront sans la leader du classement général Mikaela Shiffrin. Les Suissesses restent sur un inattendu doublé en descente à Val d'Isère, où Jasmine Flury avait devancé Joana Hählen. Mais leur leader Lara Gut-Behrami, en quête d'un 40e succès en Coupe du monde, attend toujours sa première victoire en vitesse cette saison.

Jérémy Desplanches de retour à Genève Jérémy Desplanches: un nouveau départ à Genève Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN Jérémy Desplanches revient s'entraîner à Genève. Le médaillé de bronze de Tokyo sur 200 m 4 nages quitte ainsi le sud de la France, où il se préparait depuis l'automne 2021 avec Philippe Lucas. Avec ce retour au pays, Desplanches (29 ans) espère retrouver la grande forme et décrocher sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Il pourra côtoyer au bout du lac Léman son collègue de l'équipe nationale Roman Mityukov.

Euro: l'Allemagne bien trop forte pour les Suisses Le gardien Andreas Wolff a fait le désespoir des Suisses Image: KEYSTONE/EPA La Suisse n'a pas réussi l'exploit pour son entrée dans le championnat d'Europe. A Düsseldorf, devant un public record de 53'000 spectateurs, elle a perdu 27-14 dans le groupe A contre l'Allemagne. Les Allemands menaient déjà 13-8 à la pause. Leur gardien Andreas Wolff, impeccable, a souvent mis son veto aux essais helvétiques. En seconde période, le pays organisateur a accentué sa domination et régulièrement creusé l'écart, profitant aussi des nombreuses erreurs suisses. Andy Schmid et ses coéquipiers devront nettement hausser le niveau de leur jeu s'ils ne veulent pas prématurément rentrer au pays. Leurs prochains matches auront lieu à Berlin, dimanche contre la France puis mardi face à la Macédoine du Nord. Dans le duel entre ces deux pays, les Français ont gagné 39-29.

Haas F1: Günther Steiner n'est plus team principal Günther Steiner: bye bye Haas F1 Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE NEIBERGALL L'Italien Günther Steiner (58 ans) n'est plus le team principal de l'écurie de formule 1 Haas. Il occupait le poste depuis dix ans. Son successeur est le Japonais Ayao Komatsu (47 ans), qui était auparavant ingénieur en chef dans l'équipe américaine. "J'aimerais commencer par remercier Günther Steiner pour son travail acharné au cours des dix dernières années et lui souhaiter bonne chance pour l'avenir", a déclaré Gene Haas, propriétaire de l'écurie MoneyGram Haas F1 Team. "En tant qu'organisation, il était clair que nous devions améliorer nos performances sur la piste. En nommant Ayao Komatsu au poste de team principal, nous avons fondamentalement placé l'ingénierie au coeur de notre management", a précisé le multimillionnaire américain. A quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2024 de F1, l'annonce du départ de Steiner a pris tout le monde de court. Elle reflète pourtant les résultats de la saison passée: l'écurie Haas a terminé à la 10e et dernière place du championnat constructeurs en 2023. Steiner était en poste depuis les débuts de l'écurie américaine sur la grille en 2016, il avait même contribué à sa création aux côtés de Gene Haas venu de l'univers du NASCAR. Après une carrière en WRC, Steiner avait tapé dans l'oeil du champion du monde Niki Lauda qui l'avait recruté pour Jaguar en F1, avant qu'il ne travaille pour le groupe RedBull puis Haas. Il a acquis une certaine notoriété avec la série à succès de Netflix consacrée à la Formule 1 "Drive to survive", diffusée depuis 2019.