Odermatt déjà le plus rapide ++ Une légende du rugby s'est éteinte

Quatre courses auront lieu en cette fin de semaine à Wengen. Une première descente aura lieu jeudi sur un tracé plus court, en remplacement de l'épreuve annulée à Beaver Creek. Le super-G se déroulera vendredi et la vraie descente du Lauberhorn samedi. Le slalom dominical bouclera le programme.

Malgré onze podiums en descente, Odermatt y attend toujours sa première victoire en Coupe du monde. C'est peut-être pourquoi il a forcé plus que d'habitude lors du premier entraînement. "Je voulais aborder la première partie avec le sérieux nécessaire. Le premier virage était le plus important pour moi dans cette manche, car il m'a posé des problèmes ces dernières années. De plus, le deuxième entraînement mercredi aura lieu sur une piste raccourcie", a expliqué le double vainqueur de la Coupe du monde.

L’ancien meilleur compteur de la National League comptabilise désormais 12 points lors de cette saison au cours de laquelle il a déjà payé un certain tribut aux blessures. Déjà victorieux de New Jersey samedi, Pius Suter et ses coéquipiers tenteront ce mardi face aux Islanders de réussir la passe de trois dans leur triptyque new-yorkais.

Incapable de se qualifier pour les play-off ces trois dernières saisons, Vancouver a damé le pion au leader de la Metropolitan Division grâce à deux doublés d’Elias Pettersson et de Nils Hoglander et aux 39 arrêts de Thatcher Demko. Au bénéfice d’un temps de jeu de 14’11, Pius Suter a également participé à la fête avec une passe décisive pour le 5-2 de Hoglander à la 37e.

Leader de la Pacific Division, Vancouver a frappé un grand coup au Madison Square Garden. Les Canucks se sont imposés 6-3 devant les New York Rangers pour marquer encore plus les esprits.

On ne reverra plus Ja Morant sur les parquets de NBA cette saison.

Au niveau des statistiques, Genève domine dans presque tous les domaines sauf la réussite en power-play. Les Aigles affichent un faible 11,90% de réussite. Ce n'est guère plus brillant chez les Finlandais avec seulement 13,51%. Autrement, Genève possède une meilleure attaque, une défense moins poreuse et un box-play de plus de 90%.

Et que dire de Tanner Richard! Dès qu'il enfile son costume européen, le centre suisse aux racines canadiennes brille de mille feux. Avec 12 points en dix rencontres, le numéro 71 est tout simplement le meilleur compteur de la compétition. Mais les Grenat auront besoin de leurs vedettes pour prendre l'avantage et se rendre en Finlande la semaine prochaine avec, si possible, un joli matelas d'avance. Aux Valtteri Filppula, Teemu Hartikainen, Sami Vatanen et autres Sakari Manninen de montrer qu'ils sont de grands leaders. Jan Cadieux peut en outre compter en défense sur un Julius Honka qui semble trouver parfaitement ses marques depuis qu'il a quitté Berne pour rejoindre les Vernets.

Les Genevois auront surtout un gardien à son affaire puisque Robert Mayer avait été peu inspiré lors de ce match en Finlande en encaissant trois buts rapidement. Depuis l'arrivée de Jussi Olkinuora, le GSHC va mieux. Le portier finlandais ne s'est incliné qu'une fois en six matches de championnat. Face à ses compatriotes, le champion du monde et champion olympique voudra bien évidemment briller.

Après Fribourg-Gottéron en 2017 et Zoug l'an dernier, c'est au tour de Genève-Servette d'avoir l'honneur de disputer les demi-finales de la Champions League. Pour devenir le premier club suisse à se qualifier pour la finale, les hommes de Jan Cadieux vont devoir se débarrasser de Lukko Rauma. Les Genevois se sont inclinés 3-2 en phase de qualification et il y aura de la revanche dans l'air.

Après avoir marqué tous les buts d'une rencontre gagnée 6-0, à l'adolescence, il se souvient de son père lui intimant de ne pas être satisfait: "tu as manqué ce contrôle, tu as manqué ce centre". Cette présence paternelle "a aidé dans une certaine mesure l'athlète", mais elle "n'a pas tellement aidé l'être humain", conclut-il.

Thierry Henry relie sa fragilité mentale à son enfance et à la recherche constante de l'approbation de son père, souvent critique sur ses performances. "Quand j'étais petit, on me disait toujours +tu n'as pas fait ça bien+. Alors évidemment, quand tu entends ça plus souvent qu'autre chose, c'est ce qui va rester", raconte-t-il.

Dans la vie, "il faut poser un pied (devant) et puis un autre, et marcher. C'est ce qu'on me dit depuis que je suis jeune", explique-t-il. "Je n'ai jamais arrêté de marcher", sauf durant le Covid où là "je ne pouvais plus. Et là tu commences à réaliser".

Le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal affirme que ce mal-être l'a accompagné durant toutes ces années où il a brillé balle au pied, sans en avoir conscience. "Tout au long de ma carrière, et depuis ma naissance, j'ai dû être en dépression", a déclaré l'actuel sélectionneur de l'équipe de France espoirs. "Est-ce que je le savais ? Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour y remédier ? Non. Mais je me suis adapté à un certain mode de vie."

"J'ai menti pendant très longtemps parce que la société n'était pas prête à entendre ce que j'avais à dire", raconte le champion du monde 1998, désormais âgé de 46 ans, dans un entretien en anglais accordé au podcast "the Diary of a CEO", publié lundi.

Toute l'Allemagne pleure le décès de son "Kaiser"

L'Allemagne est en deuil après le décès de Kaiser Franz Image: KEYSTONE/EPA/MARC MUELLER

"Footballeur extraordinaire", "figure lumineuse du foot allemand", "une véritable rupture": l'Allemagne pleurait lundi soir la disparition de son "Kaiser" Franz Beckenbauer.

Malade, retiré de la vie publique, Franz Beckenbauer s'est éteint dimanche à l'âge de 78 ans, ont annoncé lundi sa famille et la Fédération allemande. Il s'est "endormi paisiblement" entouré des siens à Salzbourg.

"Le choc est profond, même si je savais que ça n'allait pas bien chez Franz. Sa mort est une perte pour le football et pour toute l'Allemagne", a réagi Lothar Matthäus sur le site internet du tabloïd Bild.

Matthäus, détenteur du record de sélections avec l'Allemagne (150), est l'une des autres figures du football allemand du XXe siècle. Il était le capitaine de la sélection ouest-allemande qui a soulevé la Coupe du monde en juillet 1990 au stade olympique de Rome sous les ordres de Beckenbauer.

"Il était l'un des plus grands, en tant que joueur, entraîneur, mais aussi en dehors du terrain. Tous ceux qui l'ont connu savent quel homme grandiose et généreux il était. Un bon ami nous a quittés. Il va me manquer, il va nous manquer!", a-t-il ajouté.

"C'est une véritable rupture", a estimé le président de la Fédération allemande (DFB) Bernd Neuendorf. "Avec une haute estime et une profonde gratitude, nous regardons vers son oeuvre. Avec lui, nous perdons un footballeur extraordinaire", ajoute-t-il.

Une "figure lumineuse"

Directeur sportif au sein de la DFB et lui aussi champion du monde en 1990, Rudi Völler a fait part de son "immense tristesse". "J'estime que ça a été l'un des plus grands privilèges d'avoir connu et côtoyé Franz Beckenbauer", a-t-il dit, cité dans un communiqué de la DFB.

"Le +Kaiser+ a été une inspiration pour plus d'une génération, il restera à jamais une figure lumineuse du football allemand. Avec Franz Beckenbauer, le football allemand perd une grande personnalité, je perds un bon ami", a ajouté Völler.

Cette image de la figure lumineuse est également reprise par l'actuel sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, qui a déclaré que lorsque "Beckenbauer entrait dans une pièce, elle s'illuminait".

Ancien président du comité olympique allemand et actuel président du CIO, l'Allemand Thomas Bach a salué la "légende du sport, bien au-delà du football, et un ami fidèle".

"Plus sombre, plus calme, plus pauvre"

La vie de Franz Beckenbauer est intimement lié au Bayern Munich: il y a rejoint les équipes jeunes en 1958, y a signé son premier contrat à l'été 1964 et l'a quitté en fin de carrière à l'été 1977 pour aller au New York Cosmos. "Le monde du Bayern n'est plus ce qu'il était, soudainement plus sombre, plus calme, plus pauvre", a écrit le club +Rekordmeister+ sur son site internet.

"Franz Beckenbauer est la plus grande personnalité que le Bayern ait jamais connue. Comme joueur, entraîneur, président et comme homme: inoubliable", a glissé Uli Hoeness, avec qui Beckenbauer a dirigé le club bavarois aux côtés de Karl-Heinz Rummenigge.

La classe politique allemande a également exprimé sa vive émotion à l'annonce de la triste nouvelle, à commencer par le chancelier Olaf Scholz. "Champion du monde comme joueur et entraîneur: Franz Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs allemands et pour beaucoup +der Kaiser+, parce qu'il a aussi passionné plusieurs générations pour le football allemand. Il va nous manquer", a-t-il écrit sur X.

Le président Frank-Walter Steinmeier a de son côté estimé que "probablement personne n'a autant marqué le football allemand de son empreinte que Franz Beckenbauer. Comme joueur, entraîneur et sélectionneur, il a marqué l'histoire du football".