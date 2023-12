Odermatt 2e en descente, à 0''09 de Sarrazin Odermatt a été battu pour 0''09 jeudi à Bormio Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt a une nouvelle fois manqué de très peu son premier succès dans une descente de Coupe du monde. Le champion du monde de la discipline a pris la 2e place jeudi à Bormio, à 0''09 du surprenant vainqueur Cyprien Sarrazin. Justin Murisier a signé l'autre exploit en se classant 4e. Ancien géantiste reconverti sur le tard aux disciplines de vitesse, Cyprien Sarrazin confirme enfin en course ses performances livrées aux entraînements. Le Français de 29 ans avait déjà brillé une semaine plus tôt à Val Gardena, terminant 4e tant en super-G qu'à l'occasion de la deuxième descente. Cyprien Sarrazin a forcé la décision à la glisse sur le bas de l'exigeant parcours tracé sur la Stelvio. Il a ainsi repris 0''23 à Marco Odermatt sur les 17 dernières secondes de course pour cueillir son deuxième succès en Coupe du monde, sept ans après avoir remporté le géant parallèle d'Alta Badia. Deux ans jour pour jour après avoir décroché sur cette même piste son premier podium dans la discipline en Coupe du monde, Marco Odermatt doit lui donc se contenter d'un 11e top 3 en descente. La victoire lui avait déjà échappé de peu lors de la première descente de Val Gardena, où il s'était classé 3e à 0''05 du vainqueur. Le Nidwaldien - lequel a repris les commandes du général de la Coupe du monde - et Sarrazin ont déclassé la concurrence dans cette troisième descente de l'hiver. Troisième, le Canadien Cameron Alexander a concédé 1''23 à Cyprien Sarrazin, alors que le 5e Vincent Kriechmayr a perdu plus de deux secondes. Un autre ancien géantiste a donc brillé sur la Stelvio. Justin Murisier a accroché la 4e place, à 1''81 du vainqueur. Le Valaisan signe à 31 ans son meilleur résultat dans une épreuve de vitesse, lui qui affiche un seul podium à son tableau de chasse (3e en géant à Alta Badia en 2020). Deux autres Suisses ont pris place dans le top 10: Niels Hintermann (7e) et Marco Kohler (10e). Schwarz touché à un genou Cette descente a aussi été marquée par les éliminations d'Aleksander Aamodt Kilde et du désormais ex-leader du classement général Marco Schwarz. Ce dernier, qui a chuté et terminé sa course dans les filets de sécurité, a été évacué par hélicoptère. L'Autrichien souffre d'un genou.

Swiss Aquatics sélectionne six nageurs et nageuses pour Doha Roman Mityukov est l'un des six nageurs suisses sélectionnés pour les Mondiaux de Doha Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER En l'absence de Noè Ponti, cinq Suisses participeront aux épreuves en grand bassin des Mondiaux de Doha (2-18 février). Swiss Aquatics a également sélectionné Christian Schreiber en eau libre. La délégation helvétique sera emmenée par deux médaillés mondiaux, les Genevois Roman Mityukov (3e sur 200 m dos l'été dernier à Fukuoka) et Jérémy Desplanches (2e du 200 m 4 nages en 2019). Antonio Djakovic, Lisa Mamié et Marius Toscan seront également de la partie au Qatar. Desplanches et Mamié seront sous pression à Doha, eux qui doivent encore décrocher une limite qualificative pour les Jeux olympiques. Mityukov et Djakovic ont en revanche leur ticket pour Paris 2024 déjà en poche.

Shiffrin gagne la 1re manche à Lienz, Gut-Behrami 4e Mikaela Shiffrin a survolé les débats en 1re manche à Lienz Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Lienz jeudi matin. Leader de la Coupe du monde de la discipline, Lara Gut-Behrami pointe au 4e rang. La Tessinoise a manqué son affaire sur ce premier parcours, concédant 1''49 à Mikaela Shiffrin sans avoir commis de grosse faute. Elle accuse près d'une demi-seconde de retard sur la 3e, la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. Mikaela Shiffrin, qui vise son premier succès de l'hiver en géant, a survolé les débats sur une piste qui a rapidement marqué en raison du redoux. L'Américaine devance de 0''63 la Suédoise Sara Hector, la seule à avoir lâché moins d'une seconde sur une manche pourtant très courte (1'01''82 pour Shiffrin). Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à figurer dans le top 15 après le passage des 30 premières concurrentes. Michelle Gisin est 17e à 2''19, juste devant Camille Rast (19e à 2''26). Andrea Ellenberger (26e à 3''27) peut aussi espérer une place en deuxième manche (dès 13h).

Meier offre la victoire aux Devils en prolongation Timo Meier (28) a donné la victoire aux Devils en prolongation face à Columbus Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Le retour en forme de Timo Meier se précise. L'Appenzellois a offert la victoire aux Devils en prolongation face à Columbus mercredi en NHL, signant son quatrième but dans ses trois derniers matches. Timo Meier a marqué le 4-3 après 2'12'' en "overtime" sur une contre-attaque en solitaire, après avoir récupéré le puck dans la zone de défense de New Jersey. "Muet" dans les neuf premiers matches ayant suivi son retour de blessure le 1er décembre, il affiche désormais 15 points - dont 9 buts - à son compteur 2023/24. Menés trois fois au score dans cette partie, les Devils ont arraché la prolongation à 1'25'' de la fin du temps réglementaire grâce à un somptueux solo de leur défenseur "rookie" Luke Hughes. Columbus avait inscrit le 3-2 61 secondes plus tôt en profitant d'un puck perdu par Jonas Siegenthaler à la ligne bleue des Devils. Le défenseur zurichois a terminé la rencontre avec un bilan de -1, son capitaine Nico Hischier affichant quant à lui un +1 (avec aucun tir cadré) et Meier un +2. A noter qu'Akira Schmid n'était même pas présent sur le banc, Nico Daws ayant joué les doublures de Vitek Vanecek (26 arrêts) face aux Blue Jackets. Un 30e point pour Fiala Kevin Fiala, Philipp Kurashev et Roman Josi se sont également illustrés mercredi. Fiala a marqué son septième but dans ce championnat 2023/24 lors d'un match gagné 5-1 par les Kings face à San Jose. L'attaquant saint-gallois est le premier Suisse à atteindre la barre des 30 points cette saison. Kurashev a, lui, inscrit son 20e point. L'attaquant bernois a été crédité d'un assist sur le premier des deux buts marqués par Connor Bedard dans une rencontre gagnée 2-1 par Chicago face aux Jets de Nino Niederreiter. Auteur lui aussi d'un assist mercredi, Josi a en revanche connu la défaite avec Nashville, battu 5-2 par Carolina. A noter par ailleurs la folle "remontada" d'Arizona, qui s'est imposé 5-4 après prolongation face à Colorado en ayant été mené 4-0 après 33'26''. Touché au haut du corps face au même adversaire le 23 décembre, Janis Moser n'a pas participé à la victoire des Coyotes, qui restent sur cinq succès dans leurs six dernières sorties.

Mityukov: "Je ne mets pas de pression dans l'optique des Jeux Roman Mityukov a entamé la préparation en vue des JO de Paris 2024. Le Genevois espère y briller et décrocher une médaille. Cinquième médaillé de l'histoire de la natation suisse dans des Mondiaux en grand bassin, Roman Mityukov n'a pas vu son quotidien bouleversé par son exploit estival. "Ce n'est pas plus mal, car j'ai besoin d'être au calme dans l'optique des JO", lâche le 3e du 200 m dos des Championnats du monde 2023 de Fukuoka. Comme pour tous les adeptes de sports olympiques individuels, les Jeux de Paris 2024 occupent déjà son esprit. "Le focus était déjà sur les JO juste après les Mondiaux. Je n'ai pas vraiment eu le temps de savourer ma médaille. J'ai seulement pris 10-15 jours de pause avant d'entamer la préparation pour les Jeux", souligne-t-il. "Je ne me suis même pas posé la question d'une éventuelle décompression après les Mondiaux. C'est tout naturellement que j'ai recommencé l'entraînement mi-août, je me suis très vite remis sur les rails", glisse-t-il. "Le retour dans l'eau est toujours difficile, ma médaille n'a rien changé", s'amuse-t-il. Pas tout de suite à fond "Je n'ai pas repris à fond, pendant 2-3 semaines je nageais même peu. Mais j'ai déjà eu un camp d'entraînement, dans lequel j'ai pris cher", rigole le Genevois de 23 ans dans un entretien téléphonique accordé à Keystone-ATS. "Et le prochain camp est prévu du 28 décembre au 9 janvier à Tenerife", précise-t-il. Roman Mityukov retrouvera alors ses "potes" de l'équipe de Suisse, à l'exception de Noè Ponti qui a choisi de faire l'impasse sur les Mondiaux 2024 en grand bassin de Doha en février. "Ce sont des dates bizarres, surtout au cours d'une saison qui comprend aussi des Européens en grand bassin (en juin) et les Jeux", note-t-il. Le Genevois devra donc défendre sa médaille mondiale moins de sept mois après l'avoir conquise. "Je n'utiliserais pas le terme défendre", coupe-t-il. "De nombreux nageurs feront l'impasse sur ces championnats du monde dans l'optique des JO, une médaille n'y aurait de toute façon pas la même valeur qu'à Fukuoka." Une saison 2024 très chargée En grand compétiteur, Roman Mityukov ne fera toutefois évidemment pas le voyage de Doha pour y faire de la figuration. "Mais ces Mondiaux sont une simple étape dans l'optique des Jeux, mon grand objectif de 2024", explique le médaillé de bronze des Championnats d'Europe 2020 en grand bassin. Une étape certes, mais plus importante à ses yeux que la suivante. Les Européens prévus en juin s'inscriront en effet dans la phase finale de sa préparation au rendez-vous olympique. "J'hésite encore à y participer. Mais de toute manière, je ne donnerais pas tout à un mois des Jeux", souligne-t-il. Car c'est bien à Paris qu'il s'agira de briller en 2024, afin de se retrouver peut-être sous les feux des projecteurs. "Nos courses ne sont diffusées qu'à l'occasion des Jeux. Même ma finale mondiale n'était pas en direct sur la RTS. Elle était en direct sur la RSI grâce à Noè (Ponti) qui est une star au Tessin", regrette-t-il. Huit mois à fond Sa médaille mondiale n'a d'ailleurs pas eu de réel impact sur son quotidien. "Il n'y a pas eu de grand changement concernant les sponsors et l'intérêt des médias. Ce n'est pas plus mal, car j'ai besoin d'être au calme dans l'optique des JO. Et pour bénéficier d'une certaine reconnaissance, c'est aux Jeux que nous nageurs devons briller", constate-t-il. "Mais ce n'est de toute manière pas pour l'argent que j'ai commencé la natation. C'est par amour de ce sport", rappelle Roman Mityukov, qui s'est accordé une ultime vraie plage de repos à l'occasion des fêtes de Noël. "Je me fais plaisir à Noël. C'est important pour la tête, surtout avant de passer huit mois de suite à nager", lâche-t-il. Pas question de trop se relâcher toutefois, avec ce camp d'entraînement de l'équipe de Suisse prévu dès le 28 décembre et des Mondiaux programmés en février. "En revanche, après les Jeux olympiques, je me ferai vraiment plaisir. Les kilos vont prendre très vite l'ascenseur", se marre-t-il. Des Jeux où il visera forcément le podium. "Un an après une médaille mondiale, on a forcément plus d'attentes. Je n'irai clairement pas à Paris pour viser la 4e ou la 5e place. Mais je ne mets pas de pression dans l'optique des Jeux", où il espère imiter les médaillés olympiques de 2021 Jérémy Desplanches et Noè Ponti.

Manchester City se replace Le défenseur de Manchester City, Manuel Akanji, à gauche, devance Andre Gomes. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a retrouvé un peu de superbe lors de sa victoire 3-1 sur le terrain d'Everton en Championnat d'Angleterre. Les Mancuniens se retrouvent 4es à 5 points d'Arsenal avec un match en moins. Les homme de Pepe Guardiola, sans Haaland, ont tout de même été malmenés en première période sur le terrain du 17e, adepte d'un jeu très physique. Ils ont même encaissé le premier but sur un joli jaillissement de Jack Harrison, sur une action où Manuel Akanji ne s'est pas retrouvé à son avantage avec un mauvais dégagement sur Bernardo Silva. Le Zurichois a ensuite été averti à la 59e pour jeu dur, mais son équipe avait déjà égalisé par Phil Foden d'une frappe lumineuse au premier poteau. Puis City a pris l'avantage sur penalty par l'Argentin Julian Alvarez (64e). Un mauvais dégagement du portier Jordan Pickford a permis à Bernardo Silva d'inscrire le but de la sécurité.

Davos réussit son entrée face à Frölunda Le Suédois Dennis Rasmussen peut jubiler: l'attaquant de Davos a réussi un doublé contre ses compatriotes de Frölunda. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le HC Davos a réussi son entrée à la Coupe Spengler. Les Grisons se sont imposés 4-1 face aux Suédois de Frölunda. Ils affronteront ce jeudi le Team Canada pour une accession directe aux demi-finales. Si Davos n'a pas la frénésie offensive d'Ambri-Piotta, il peut compter sur des renforts étrangers réalistes face au but adverse. Ainsi, le Suédois Dennis Rasmussen, discret en National League avec trois buts seulement, s'est distingué avec un doublé. Il a d'abord plongé pour pousser le palet au fond de la cage scandinave (16e) puis il a habilement dévié un tir de Calle Andersson pour le 2-0 (37e). La réduction du score d'Erik Borg suite à un mauvais renvoi du portier Sandro Aeschlimann (47e) n'a pas porté à conséquence. Sur un contre bien mené par Enzo Corvi, le défenseur suédois Klas Dahlbeck n'a laissé aucune chance au gardien suédois d'un magnifique tir du poignet (49e). Simon Knak a assuré le succès avec un but dans la cage vide (59e). Déjà battus la veille par le Team Canada (4-0), les joueurs de Frölunda - dont Henrik Tömmernes bien moins dominant dans ce match qu'il ne le fut à Genève-Servette - n'échapperont pas à la dernière place et disputeront les quarts de finale vendredi. De son côté, Davos peut espérer terminer premier de son groupe avec une victoire face au Team Canada même en prolongation.

Djokovic à la United Cup, Nadal de retour à Brisbane Novak Djokovic, à gauche et son dauphin au classement ATP l'Espagnol Carlos Alcaraz se sont affrontés en exhibition. Image: KEYSTONE/EPA/STR Le Serbe Novak Djokovic, toujours en quête de victoires après un 24e Majeur, et Rafael Nadal, éloigné des courts depuis un an sur blessure, lancent chacun de leur côté leur saison 2024 en Australie. Djoko a encore faim Entré dans l'histoire du tennis mondial en 2023 avec un 24e Majeur, Djokovic a encore faim de titres: il veut son Grand Chelem calendaire et vise l'or olympique cet été à Paris, après avoir été médaillé de bronze en simple en 2008 à Pékin. Après un match exhibition à Ryad perdu mercredi contre son dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz (4-6 6-4 6-4), le no 1 mondial participe à partir de vendredi à la United Cup, compétition mixte entre nations qui se déroule à Perth et Sydney. Il devrait se servir de ce tournoi pour préparer la défense de son titre à l'Open d'Australie à partir du 15 janvier. À Perth, le Serbe de 36 ans affronte la Chine et la République Tchèque dans le groupe E. Il se frottera d'abord au Chinois Zhang Zhizen, le 58e mondial, de neuf ans son cadet dimanche, puis mardi le Tchèque Jiri Lehecka (31e mondial). "Djoko" s'alignera avec Olga Danilovic pour les doubles mixtes, pour affronter notamment la Tchèque Marketa Vondrousova (7e), sacrée à Wimbledon, et la Chinoise Zheng Qinwen (15e). S'il passe la phase de groupes, il aura rendez-vous le 3 janvier en quarts de finale avec le vainqueur du groupe C: les États-Unis, tenants du titre emmenés par Taylor Fritz (10e) et Jessica Pegula (5e), la Grande-Bretagne et l'Australie. Rafa, le début de la fin ? Rafael Nadal, ex-no 1 mondial retombé au 670e rang après une saison 2023 quasi blanche en raison d'une blessure à la hanche, fait son retour à la compétition au tournoi ATP 250 de Brisbane le 31 décembre. À 37 ans, il estime que 2024 devrait être sa "dernière année" sur le circuit mais, a-t-il prévenu, sans pouvoir "l'assurer à 100%". "J'ai travaillé dur pour revenir à la compétition, et si les choses et le physique me permettent d'aller de l'avant et de profiter de ce que je fais, je pense que cela n'a pas de sens de se fixer une limite", a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux début décembre. Je suis sûr que son entraînement et sa préparation sont faits avec l'intention de gagner un Grand Chelem", a estimé à son sujet Djokovic. Le dernier match officiel de l'Espagnol, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, est sa défaite au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier 2023. Opéré de la hanche, il a dit n'aspirer qu'à "être compétitif" à Brisbane. Swiatek repart de l'avant Iga Swiatek, redevenue no 1 mondiale grâce à sa victoire au Masters de Cancun en novembre, lance elle aussi sa saison à la United Cup. Avec la Pologne, elle affronte dans le groupe A le Brésil et l'Espagne, sans Alcaraz. À Perth, Swiatek, 22 ans, sera notamment opposée en simple samedi à Beatriz Haddad Maia, 11e mondiale, puis à Sara Sorribes Tormo (48e) lundi. Elle sera associée à Hubert Hurkacz, 9e à l'ATP, pour le double mixte. Elle tentera ensuite de s'adjuger à Melbourne un quatrième Grand Chelem, après y avoir atteint la demi-finale en 2023. De l'autre côté de l'Australie, Naomi Osaka effectuera son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, qui a accordé une invitation à la Japonaise, absente du circuit depuis plus d'un an pour donner naissance à un enfant en juillet dernier.

Ambri-Piotta se refait une santé Peter Mueller a inscrit le but gagnant pour Ambri-Piotta. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Battu lors de son entrée en lice à la Coupe Spengler, Ambri-Piotta s'est imposé 5-3 lors de son deuxième match contre les Finlandais de KalPa Kuopio. Les Léventins peuvent encore ravir la 1re place. Ambri-Piotta avait connu un petit effondrement contre les Tchèques de Pardubice pour s'incliner 3-2 après prolongation non sans avoir mené 2-0. Cette fois-ci, les Tessinois ont toujours dominé la partie contre les Nordiques. Un autogoal, un beau mouvement de Lilja et un penalty superbement inscrit par Tim Heed ont permis aux Léventins de se retrouver à égalité 3-3 au début de la dernière période. Le nouvel arrivant l'Américain Peter Mueller a marqué le 4-3 d'un tir du poignet chirurgical en supériorité numérique (45e). Puis le Canadien Laurent Dauphin a inscrit le but de la sécurité dans la cage vide (59e). Ambri-Piotta bénéficiera d'un jour de repos ce jeudi. Pour accéder directement aux demi-finales, l'équipe de l'entraîneur Luca Cereda n'est plus maître de son destin. Elle doit compter sur une victoire de KalPa face à Pardubice.

Dan Ndoye absent six semaines Dan Ndoye avait marqué en Coupe contre l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'attaquant du Bologne FC, quatrième de Serie A, Dan Ndoye, devra observer une pause de six semaines. Le Vaudois s'est blessé à la cuisse droite lors du match contre Atalanta Bergame (1-0). L'attaquant international commençait à bien trouver sa place dans le "onze" dirigé par Thiago Motta. Il avait même marqué son premier but sous les couleurs du club d'Emilie-Romagne en Coupe d'Italie contre l'Inter. Las, il a subi une déchirure musculaire contre Atalanta, comme l'annonce son club sur son site. L'ancien attaquant du FC Bâle ne devrait pas revenir sur les terrains avant début février.

Mondiaux M20: les Suisses en panne d'efficacité Marcel Jenni: ses joueurs ont manqué d'efficacité Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse s'est inclinée 3-0 à Göteborg contre la Slovaquie pour son entrée dans le championnat du monde M20. Honzek (9e), Repcik (59e) et Petrovsky (60e) ont marqué les buts. Les Helvètes peuvent cependant s'en vouloir. Ils ont souvent dominé et davantage tiré que les Slovaques, mais l'efficacité a cruellement fait défaut pour tromper l'excellent portier Gajan. Ils n'ont pas su concrétiser cinq situations en supériorité numérique. Les protégés de Marcel Jenni sont restés dans le match jusqu'à la fin avant de concéder deux goals dans les ultimes minutes alors que le gardien Beglieri - qui avait arrêté un penalty d'Honzek au deuxième tiers - avait laissé sa place à un joueur supplémentaire. Les Suisses joueront leur prochain match jeudi à 17h00 face aux Etats-Unis.

Nadal va faire sa rentrée à Brisbane Le retour de Rafael Nadal est très attendu Image: KEYSTONE/EPA EFE Rafael Nadal "n'est pas du genre à revenir juste pour jouer, il a l'intention de gagner un Grand Chelem", a estimé Novak Djokovic. L'Espagnol fera sa rentrée dès dimanche à Brisbane. Nadal (37 ans) a vécu une saison 2023 quasi blanche en raison d'une blessure à une hanche. Il risque de vivre sa "dernière année" sur le circuit sans toutefois pouvoir "l'assurer à 100%", a-t-il prévenu. "J'attends toujours de lui (Rafael Nadal) qu'il donne le meilleur de lui-même. Certains l'ont souvent annoncé comme étant proche de la fin, comme ils l'ont d'ailleurs fait pour moi. Mais nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort", a affirmé Djokovic (ATP 1) à des médias avant de disputer un match d'exhibition contre Carlos Alcaraz à Ryad mercredi. "Il n'est pas du genre à revenir sur le circuit juste pour jouer, disons, à un niveau moyen, pour disputer quelques matches. Il veut gagner des titres, il veut être le meilleur, c'est pourquoi il est ce qu'il est: une légende de notre sport. Je suis sûr que son entraînement et sa préparation sont faits avec l'intention de gagner un Grand Chelem", a poursuivi l'homme aux 24 trophées majeurs. Rafael Nadal, lauréat de 22 titres du Grand Chelem et ancien no 1 mondial retombé au 670e rang, n'a plus joué en compétition depuis son élimination dès le deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier 2023. Diminué par une blessure à la hanche, il avait été battu en trois sets par l'Américain Mackenzie McDonald.

Les Hawks perdent encore, les Pistons perdent toujours Coby White (au centre) va au contact avec Clint Capela (à droite). Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Rien ne va plus pour Atlanta ! Battus 118-113 à Chicago face à un adversaire pourtant privé de deux de ses meilleurs joueurs, les Hawks n’arrêtent pas de s’enfoncer. Clint Capela et ses coéquipiers ont concédé une troisième défaite de rang pour se retrouver désormais à deux victoires d’une place en play-in. Pourtant, l’occasion était belle de rebondir face à des Bulls qui devaient composer sans leurs deux All Stars Zach LaVine et Nikola Vucecic, blessés. Atlanta a lâché prise dans le money time pour cette 18e défaite en 30 matches. Après avoir aligné sept rencontres avec au moins 30 points et 10 assists, Trae Young a inscrit 21 points. Quant à Clint Capela, il a été largement dominé sous les panneaux par Andre Drummond qui a capté 25 rebonds. Avec ses 13 points, ses 5 rebonds et son différentiel de -7, le Genevois n’a pas évolué vraiment dans le registre qui avait été le sien trois jours plus tôt contre Memphis. Enfin à Detroit, les Pistons sont entrés dans l’histoire de la pire des manières. Battus 118-112 à domicile par Brooklyn. Ils sont devenus les premiers à perdre... 27 matches de rang dans la même saison. Les 41 points de Cade Cunningham n’ont pas pu empêcher cette défaite de trop.

Tous contre l'Allemagne et Kraft La Tournée des quatre tremplins débute jeudi à Oberstdorf avec la qualification. L'Allemagne espère une première victoire générale depuis 22 ans, mais le grand favori est l'Autrichien Stefan Kraft. Le Suisse Gregor Deschwanden est, lui aussi, en forme. La Tournée anime le changement d'années depuis 71 ans. Une victoire dans cette série des quatre tremplins est sportivement évaluée supérieure à une victoire olympique ou à un titre aux Championnats du monde parce qu'elle demande une constance lors de huit sauts sur quatre tremplins très différents. Voici les principaux faits à retenir avant le coup d'envoi de la 72e édition. Où sautent les skieurs ? La première étape a traditionnellement lieu sur le tremplin de Schattenberg à Oberstdorf. En Allemagne, la qualification ouvre les feux jeudi, suivi du concours vendredi. Ensuite, la caravane prend la route de Garmisch-Partenkirchen pour le rendez-vous du 1er janvier avant d'émigrer en Autriche. Les sauteurs ont rendez-vous le 3 janvier à Innsbruck sur le célèbre tremplin du Bergisel avant la conclusion disputée sur le tremplin Paul-Ausserleitner à Bischofshofen. Les installations seront prêtes le jour des Rois malgré des dégâts causés par une avalanche. Qui sont les favoris ? Depuis 22 ans et le Grand Chelem de Sven Hannawald, les Allemands attendent une victoire au classement général des quatre tremplins. Les sauteurs allemands ont souvent échoué de peu. Cette fois-ci, les chances semblent une nouvelle fois excellentes. Au cours des huit sauts de la Coupe du monde cet hiver, il y a eu trois succès allemands (2 x Geiger, 1 x Pius Paschke) et sept autres places sur les podiums. Seuls les Autrichiens semblent dans la capacité de priver les Allemands de victoire. Ils attendent également depuis la saison 2014-2015 une victoire au classement général. Stefan Kraft avait triomphé et il paraît en mesure de rééditer son exploit. Il a remporté les cinq autres sauts de la saison et mène nettement le classement de la Coupe du monde. Qui sont les autres outsiders ? Depuis le triomphe de Kraft, la Slovénie (Peter Prevc), la Pologne (Kamil Stoch, Dawid Kubacki), le Japon (Ryoyu Kobayashi) et l'an dernier la Norvège (Halvor Egner Granerud) ont inscrit leur nom au palmarès de la Tournée. Pour les sauteurs ni allemands ni autrichiens, il n'est resté que les miettes cette saison. Parmi les meilleurs des viennent ensuite, on trouve Gregor Deschwanden. Huitième du classement général de la Coupe du monde, le Lucernois de 32 ans se situe juste derrière le Japonais Kobayashi et le Slovène Anze Lanisek. Avec sa deuxième place à Kligenthal, il fut l'un des seuls à trouver une place sur le podium aux côtés des dominateurs. Ses meilleurs résultats sur la Tournée sont deux dixièmes places en janvier 2021 à Innsbruck et en décembre 21 à Oberstdorf. Il est un papable pour un top 10 après une courte pause de Noël passé dans la famille de son amie en Pologne. Qui sont les autres Suisses présents ? L'an dernier, Deschwanden était le seul représentant Swiss-Ski. Cette fois-ci, la sélection helvétique aura plus fière allure avec Deschwanden, Killian Peier, Simon Ammann et Remo Imhof. Ils ont décroché leur qualification grâce à plusieurs places dans les points en Coupe du monde. L'absence de victoire générale dans la Tournée des quatre tremplins est l'une des rares taches dans le palmarès grandiose d'Ammann. A 42 ans, le Saint-Gallois n'appartient plus au cercle des prétendants à la victoire depuis longtemps. Qu'est-ce que le Grand Chelem ? On parle de Grand Chelem quand un sauteur remporte les quatre épreuves lors de la même édition. Seuls trois athlètes ont réussi l'exploit: Sven Hannawald 2001/02, Kamil Stoch 2017/18 et Ryoyu Kobayashi 2018/19.