Odermatt remporte le géant d'Aspen ++ Doublé de Niederreiter

La place la moins enviable pour Angelica Moser Angelica Moser: au pied du podium à Glasgow. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser a conclu le concours à la perche des Championnats du monde en salle de Glasgow à la place la moins enviable : la quatrième ! La Zurichoise a franchi une barre de 4m75, une hauteur qui lui avait permis de remporter les Championnats d’Europe en salle en 2021. La médaille d’or est revenue à la Britannique Molly Caudery (4m80) qui a devancé au nombre d’essais la Néo-Zélandaise Eliza McCartney. C’est également le nombre d’essais qui a départagé l’Américaine Katie Moon et Angelica Moser pour la médaille de bronze. Katie Moon a franchi 4m75 sur sa première tentative, Angelica Moser sur sa troisième. Simon Ehammer est, pour sa part, dans la course aux médailles de l’heptathlon. L’Appenzellois occupe la deuxième place du concours après quatre disciplines. Crédité de 3558 points, il accuse un retard de 79 points sur le ressortissant des Bahamas Ken Mullings. Le concours de la hauteur a pesé très lourd dans le duel entre les deux hommes. Simon Ehammer a dû se contenter d’une barre de 1m95 alors que son rival a franchi 2m16.

National League: Berne et Davos joueront les play-off Joel Vermin: un but pour Berne et une place en play-off Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Berne et Davos ont obtenu leur place en play-off de National League lors de l'avant-dernière journée de la qualification. Les Ours ont battu Lausanne 4-1, les Grisons dominant les Zurich Lions 4-2. Les Vaudois avaient pourtant ouvert le score par Marti (8e), mais les Bernois ont su trouver les ressources pour répliquer. Ritzmann (10e), Sceviour (23e), Vermin (54e) et Scherwey (57e) ont donné les trois points décisifs pour le SCB. Aux Grisons, le HCD a su digérer le départ idéal des visiteurs qui menaient 2-0 après six minutes. Les Davosiens ont fait la différence dans le tiers médian par Rasmussen (21e/28e) et Egli (38e) avant que Nordstrom ne délivre son équipe en fin de match dans le but vide. Deux équipes pour une place en play-in Si les six places directement qualificatives pour les quarts de finale des play-off sont désormais attribuées, il n'en va pas de même pour celles des play-in, qui concernent les rangs 7 à 10. Lugano (7e) y sera forcément, malgré la fessée 6-1 reçue à Bienne. Les bianconeri comptent 79 points, soit trois de plus qu'Ambri-Piotta (8e), qui a assuré aussi sa place en l'emportant 3-2 contre Fribourg-Gottéron après avoir été mené deux fois. Spacek a donné la victoire aux Léventins (51e). Battu 3-2 ap à Zoug - qui a mis fin à une longue période négative grâce à Gross après 17 secondes en prolongation -, Genève-Servette est assuré de finir au pire 9e. Mais le suspense reste de mise pour la 10e place: Bienne possède 71 points et les Langnau Tigers 70. Ces derniers ont arraché un succès précieux 5-4 ap contre Kloten après avoir été menés 4-1 à la 33e! Dernière journée décisive La dernière journée, au programme lundi soir, sera donc décisive pour cette ultime place dans les play-in. Bienne se rendra aux Vernets pour y affronter Genève-Servette dans ce qui constituait la finale de la saison dernière. Pour leur part, les Langnau Tigers iront défier les Zurich Lions, les vainqueurs de la qualification. Ambri-Piotta aura l'occasion d'assurer sa 8e place et un duel alléchant en play-in contre Lugano en cas de succès à Kloten.

Titre et record du monde pour Femke Bol sur 400 m Femke Bol a frappé fort samedi à Glasgow Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Femke Bol a frappé fort samedi soir à Glasgow. La Néerlandaise, qui s'entraîne sous la férule du coach fribourgeois Laurent Meuwly, a battu son propre record du monde du 400 m indoor pour s'offrir son premier titre mondial en salle. Elle a couru en 49''17. En tête du début à la fin des deux tours de piste, Femke Bol (24 ans) a devancé sa compatriote et amie Lieke Klaver (50''16) et l'Américaine Alexis Holmes (50 ''24). La championne du monde 2023 du 400 m haies avait déjà amélioré son record du monde sur 400 m en salle mi-février lors des championnats des Pays-Bas (49''24). Impressionnante de relâchement comme à son habitude, la Néerlandaise est partie comme une bombe et s'est rabattue en tête sans jamais être inquiétée. Elle a désormais gagné dans tous les grands championnats internationaux (Europe et monde, en salle et en plein air) à l'exception des Jeux olympiques.

Neuf points pour le Lausanne-Sport face au FC Bâle Antoine Bernede ouvre le score pour le Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Affronter le FC Bâle est vraiment une partie de plaisir pour le Lausanne-Sport ! Les Vaudois ont cueilli une troisième victoire en trois rencontres contre les Rhénans. Au Parc St. Jacques, la formation de Ludovic Magnin s’est imposée 2-1. Une rupture conclure par Antoine Bernede à la 9e et une réussite de la nouvelle recrue Haithem Loucif à la 88e ont offert aux Lausannois un succès sans prix. Il leur permet de revenir à la hauteur des Grasshoppers au classement. Avec ce quatrième match sans défaite, ils arriveront parfaitement "lancés" dimanche prochain à Genève pour le derby contre le Servette FC. Le FC Bâle a sans doute battu trop tard le remarquable Karlo Letica, auteur de deux parades déterminantes en seconde période, pour espérer un meilleur sort. La réussite de Dominik Schmid a la 92e n’a pas empêché une deuxième défaite en l’espace de trois jours après l’élimination en Coupe de Suisse contre le FC Lugano. Le top-6 s’éloigne pour Fabio Celestini e ses joueurs. Cette saison risque bien être celle de toutes les désillusions pour le FCB.

Odermatt devance à nouveau Meillard à Aspen Marco Odermatt a puisé dans ses réservers pour gagner son 12e géant d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt a signé samedi à Aspen un improbable 12e succès consécutif en Coupe du monde de géant. Le Nidwaldien s'est imposé comme la veille devant Loïc Meillard, qu'il a devancé de 0''34 après avoir pourtant frôlé l'élimination en seconde manche. Le maître est apparu fatigué, plus encore que la veille, surtout en première manche où il a accumulé les imprécisions. Il est même passé près de la sortie de piste dans le premier mur de la seconde manche. Mais il a trouvé les ressources pour égaler Michael von Grünigen avec cette 23e victoire dans un géant de Coupe du monde. Deuxième de la première manche avec une marge de 0''23 sur son chef de file, Loïc Meillard a pourtant semblé en mesure de briser cette fabuleuse série. Mais le skieur d'Hérémence a perdu 0''53 sur les 12 dernières secondes de course. Il saura toutefois certainement se satisfaire de ce podium, son quatrième de l'hiver. Un homme avait également les moyens de faire tomber Marco Odermatt. Leader après la manche initiale avec 0''32 d'avance sur le Nidwaldien, encore en tête à mi-parcours en deuxième manche, Alexander Steen Olsen a cependant craqué en commettant une faute rédhibitoire. Le Norvégien a chuté au 17e rang final. Tumler 8e Les autres Suisses sont en revanche restés plus discrets. Thomas Tumler, 4e vendredi à Aspen ainsi qu'à Palisades Tahoe sept jours plus tôt, doit cette fois-ci se contenter d'un 8e rang. Il a terminé juste devant Gino Caviezel (10e), le troisième Grison Fadri Janutin se classant pour sa part 18e. Jamais dans le rythme sur le premier tracé (28e), Justin Murisier a quant à lui gagné neuf places grâce à une bonne deuxième manche. Le Bagnard, qui a franchi la ligne juste avant une interruption due à de fortes rafales de vent, signe son troisième top 20 de l'hiver dans la discipline.

Bel après-midi pour Nino Niederreiter à Raleigh. El Nino a signé son troisième doublé de la saison lors de la victoire 5-3 de Winnipeg face à Carolina. Cette 38e victoire de la saison des Jets a épousé un scénario improbable dans la mesure où ils étaient menés 3-0 à l'appel de la troisième période. Nino Niederreiter a signé le 3-2 à la 44e avant de sceller le score dans la cage vide pour sa 16e réussite de la saison. Nino Niederreiter a été désigné comme le meilleur homme de la rencontre.

Pas de finale pour Jason Joseph à Glasgow Jason Joseph a manqué son affaire à Glasgow Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a manqué son affaire dans les Mondiaux en salle de Glasgow. Le Bâlois a été éliminé dès les demi-finales samedi soir, se classant 21e alors qu'un podium semblait à sa portée. Sacré champion d'Europe en salle un an plus tôt à Istanbul en 7''41, Jason Joseph n'a jamais trouvé le bon rythme en demi-finale. Il a coupé son effort au moment de franchir la dernière haie pour terminer en 7''81. Deuxième Helvète engagé en demi-finales, Mathieu Jaquet a fait mieux (20e en 7''68) mais pour le même sort. Lore Hoffmann et Audrey Werro ont également échoué en demi-finales du 800 m. La Valaisanne a battu de 0''32 le record de Suisse pour le porter à 2'00''06, mais a manqué la finale pour 0''41. La Fribourgeoise (2'00''16) a elle aussi fait mieux que l'ancien record national, mais elle est restée à 1''25 d'une place en finale. Pas d'exploit non plus pour Géraldine Frey, 12e des demi-finales du 60 m en 7''16, à 0''03 d'un ticket de finaliste. La Vaudoise Melissa Gutschmidt a dû se contenter de 7''26 en séries, à 0''02 d'une place en demi-finales et à 0''06 de son record personnel établi en février.

René Weiler: "cela devient difficile de nous battre" René Weiler et le Servette FC: une victoire de plus pour entretenir le rêve du titre. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "Cela devient de plus en plus difficile de marquer un but contre nous. Plus difficile aussi de gagner contre nous..." Même si le mot titre demeure tabou, René Weiler tombe peu à peu le masque. Face au FC St. Gall, le Servette FC n’a pas été boudé par la réussite en seconde période. "St. Gall aurait mérité de marquer. Nous avons souffert après une bonne première mi-temps, reconnaît René Weiler. Mais je ne peux pas demander plus à mes joueurs. Nous sommes rentrés jeudi matin à 02h00 de Delémont. Battre St. Gall malgré un déficit de fraîcheur est un résultat fantastique." Le fait de revenir provisoirement à un point des Young Boys ne Genevois ont balancé une quarantaine de longs ballons. C’est leur style. Mais ils savent aussi très bien jouer au sol. Pour nous au final, cela fait zéro but pour zéro point."

Servette met la pression sur les Young Boys Timothé Cognat et Keigo Tsunemoto se congratulent après l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette revient à un point des Young Boys ! Au Stade de Genève, les Grenat se sont imposés 2-0 devant le FC St. Gall pour entretenir leur fol espoir de remporter la Super League. Devant 9187 spectateurs, les Grenat ont marqué par Timothé Cognat (13e) et par le joker Jérémy Guillemenot (84e) pour mettre la pression sur les Young Boys avant leur match de dimanche au Letzigrund face au FC Zurich. Cette victoire leur offre, par ailleurs, un matelas de dix points sur leurs adversaires du jour pour prendre une option sans doute décisive sur la défense de leur deuxième place de l’année dernière. Mais on le sait, l’objectif poursuivi est désormais bien plus ambitieux. Même si St. Gall aurait pu revenir au score en seconde période, ce succès ne souffre aucune discussion. En première période, les Grenat ont développé un jeu parfois magnifique grâce notamment au brio de Keigo Tsunemoto, de Miroslav Stevanovic et de Timothé Cognat. Les trois hommes ont été, d’ailleurs, associés pour le premier but de toute beauté. Avec cette victoire, la douce euphorique qui berce le Servette FC va encore s’amplifier. Les venues de Plzen jeudi en Conference League et de Lausanne dimanche prochain promettent encore de grands moments. Avec, on l’espère, derrière les joueurs un stade et une ville prêts à s’enflammer comme jamais. Un point seulement pour le SLO A la Pontaise, Stade Lausanne-Ouchy a sans doute laissé filer son dernier espoir d’échapper à la relégation directe. Les Vaudois ont dû se contenter d’un nul (1-1) contre les Grasshoppers pour accuser toujours plus de 10 points de retard sur le onzième. Emmené par un Ismaël Gharbi souvent très bien inspiré, le SLO a eu l’infortune d’ "inventer" un penalty qui a permis à Dorian Babunski d’ouvrir le score à la 10e. Le SLO égalisait à la 32e par Alban Ajdini sur un service magnifique de Gharbi. On devait en rester là malgré les efforts des deux équipes pour forcer la décision. Elles ne pouvaient, toutes les deux, vraiment pas se contenter de ce partage des points.

Odermatt "seulement" 3e de la première manche Odermatt occupe "seulement" le 3e rang après la 1re manche du deuxième géant d'Aspen Image: KEYSTONE/AP/John Locher Marco Odermatt semble bel et bien fatigué, comme il l'avait relevé après sa victoire dans le premier géant d'Aspen vendredi. Le Nidwaldien a "simplement" signé le 3e temps de la première manche du second géant programmé dans la station du Colorado. Il a concédé 0''32 au leader Alexander Steen Olsen et 0''23 à Loïc Meillard. En quête d'un 12e succès consécutif dans un géant de Coupe du monde, Marco Odermatt a commis comme la veille de nombreuses petites fautes tout au long du parcours. Mais il n'est cette fois-ci pas parvenu à accélérer la cadence et à générer suffisamment de vitesse sur le bas pour arracher le meilleur chrono. Deuxième vendredi à 0''14, Loïc Meillard espère être en mesure de profiter d'un éventuel faux-pas de son chef de file. A nouveau très à l'aise sur la partie supérieure, le skieur d'Hérémence a cependant perdu sur le bas de précieux centièmes - 21 sur les 12 dernières secondes de course - qui lui ont coûté le 1er rang provisoire. Un 1er rang qui est occupé par Alexander Steen Olsen, lequel est en quête d'un deuxième succès sur le Cirque blanc. Le Norvégien de 22 ans sera sous pression en deuxième manche (dès 21h). Il avait craqué dans la même situation lors du dernier slalom d'Adelboden, partant à la faute en deuxième manche alors qu'il s'élançait en dernier. Derrière le duo Meillard/Odermatt, quatre autres skieurs ont lâché moins d'une seconde sur Steen Olsen. Les autres Suisses sont en revanche plus en retrait: brillant 4e la veille, le Grison Thomas Tumler est 10e à 1''09, alors que Gino Caviezel est 13e à 1''37. Jamais dans le rythme, Justin Murisier a pour sa part perdu 2''50.

Ugo Humbert: le Français qui gagne Ugo Humbert: 6 finales, 6 victoires... Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Divine surprise ! Il y a bien aujourd’hui sur le Circuit un Français qui gagne... Ugo Humbert (ATP 18) a remporté l’ATP 500 de Dubaï pour cueillir le sixième titre de sa carrière. En finale, le Lorrain de 25 ans, qui avait éliminé le no 4 mondial Daniil Medvedev la veille, s’est imposé 6-4 6-3 devant le Kazakh Alexander Bublik (ATP 23). Déjà victorieux cette année de l’ATP 250 de Marseille, Ugo Humbert sera classé au 14e rang de l’ATP lundi. Il est le premier Français classé dans le top-15 depuis Gaël Monfils en 2021. Face à Bublik, il a, par ailleurs, poursuivi une série aussi vertueuse qu’impressionnante : six victoires pour six finales disputées.

GP de Bahreïn: Verstappen emmène un doublé Red Bull Verstappen a pris la tête dès le départ Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est promené à Sakhir pour remporter sans problème le Grand Prix de Bahreïn. Le Néerlandais a mené la course d'un bout à l'autre. Le triple champion du monde en titre, énorme favori pour une quatrième couronne, a fêté le 55e succès de sa carrière, le huitième consécutif. Parti de la pole position, Verstappen a rapidement creusé le trou, prenant sept dixièmes à ses poursuivants à chaque tour. Doublé Red Bull Autant dire donc que l'incertitude n'a guère été de mise quant à l'identité du vainqueur de cette course d'ouverture du championnat. Les Red Bull ont même signé le doublé, Sergio Perez s'adjugeant la 2e place, mais loin de son chef de file (à 22''457). Le podium a été complété par Carlos Sainz (Ferrari), qui a fini devant son coéquipier Charles Leclerc, lequel a connu des problèmes de tenue de route. Les places d'honneur sont revenues aux Mercedes (George Russell 5e et Lewis Hamilton 7e) et aux McLaren-Mercedes (Lando Norris 6e et Oscar Piastri 8e). Les Kick Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans les points. Guanyu Zhou (11e) n'est pas passé loin, au contraire de Valtteri Bottas (19e).

Ruben Vargas retrouve le chemin des filets Ruben Vargas (au premier plan) buteur et passeur à Darmstadt. Image: KEYSTONE/DPA/CHRISTIAN KOLBERT "Muet" en Bundesliga depuis la première journée du 19 août, Ruben Vargas a retrouvé le chemin des filets. Le Lucernois a été l’un des artisans du festival offensif d’Augsbourg à Darmstadt. Les Bavarois se sont imposés 6-0 dans le fief du néo-promu pour cueillir trois points qui les éloignent dans doute définitivement de la zone de relégation. Passeur sur le 2-0 du Finlandais Fredrik Jensen à la 12e, Ruben Vargas a inscrit le 4-0 à la 24e d’une frappe du gauche. Kevin Mbabu était également titularisé dans les rangs d’Augsbourg. Prêté par Fulham, le Genevois bénéficie d'un temps de jeu conséquent qui peut lui permettre de faire le match avec Silvan Widmer en équipe de Suisse. L'Argovien traverse, en effet, une saison bien difficile à Mayence. Tenu échec à domicile par Mönchengéadbach (1-1), Mayence campe toujours à l'avant-dernière place.

Strade Bianche: Pogacar écoeure la concurrence Pogacar déjà en grande forme Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté les Strade Bianche à Sienne pour la deuxième fois de sa carrière. Le Slovène a frappé très fort avec un impressionnant raid de plus de 80 km en solitaire. "Pogi" a ainsi débuté 2024 comme il avait terminé 2023, avec un impressionnant succès en Italie. Depuis sa victoire dans le Tour de Lombardie le 7 octobre - sa troisième consécutive dans le dernier Monument de l'année- , le phénomène slovène a changé de coupe de cheveux avec des mèches peroxydées, mais pas ses habitudes de champion. Il a écoeuré la concurrence, réduite alors à un groupe d'une vingtaine de coureurs sous l'impulsion de deux de ses coéquipiers et rincée par une violente averse, en lui faussant compagnie à 81 km de la ligne d'arrivée. Pogacar, déjà vainqueur de cette épreuve en 2022, a accéléré le rythme dans le difficile chemin de Monte Sante Marie. Personne, pas même le Britannique Tom Pidcock (Ineos), vainqueur à Sienne l'an dernier, n'a pu lui résister. Les poursuivants abdiquent Il a vite compté vingt secondes d'avance, sans pour autant donner l'impression d'être à 100%. Sous le soleil revenu, le double vainqueur du Tour de France, le vélo maculé de cette poussière blanche des chemins toscans, a poursuivi son effort et a rapidement fait abdiquer ses poursuivants, relégués à plus de deux minutes. "Personne sans doute ne s'attendait à ce que j'attaque si tôt, je voulais durcir la course rapidement (...) L'équipe a fait du super boulot, mais cela a été une course difficile", a-t-il jugé. "Quand on lance sa saison, c'est dur d'un point de vue mental, je suis content du déroulement de la journée", a-t-il ajouté.