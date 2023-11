Olivier Giroud suspendu +++ Luca Hischier va rejoindre Genève-Servette

Akanji: "Seul le résultat doit primer" Manuel Akanji et Murat Yakin: sur la même longueur d'onde. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Même parfaitement conscients du cadre particulier de cette rencontre qui les opposera à un pays en guerre, Murat Yakin et Akanji n’ont pas dévié de leur ligne : seul le résultat importera à Felcsut. "Nous sommes ici pour jouer un match de foot et pour représenter notre pays, lâche Manuel Akanji. Nous sommes venus à Felcsut surtout pour assurer notre qualification. Ce match, il faut donc le gagner." Une qualification que Murat Yakin estime, si elle sera effectivement acquise mercredi, pleinement "méritée". "Nous avons présenté un football attractif depuis le début de cette campagne, explique-t-il. Les résultats n’ont pas été parfaits mais tout le monde sait qu’une rencontre peut prendre parfois une tournure imprévisible". Sommer mercredi, Kobel samedi Face à Israël, Yann Sommer sera titularisé dans les buts. "Gregor Kobel jouera samedi contre le Kosovo à Bâle", précise le sélectionneur. A en croire le Bâlois, le portier de l’Inter Milan aura du travail face à un adversaire qui a besoin de points pour rester dans la course à la qualification. "Israël va ouvrir le jeu. Nous aurons des espaces", poursuit Murat Yakin qui estime que son équipe réunit les trois facteurs qui doivent la mener à la victoire mercredi : le potentiel, l’expérience et la confiance. Si l’équipe de Suisse sera accompagnée par... 35 supporters mercredi, les Israéliens bénéficieront d’un soutien plus marqué dans la Pancho-Arena de Felcsult où près de 2000 spectateurs seront attendus. Ce match, qui aurait dû se dérouler à Tel Aviv le 15 octobre, s’inscrit bien sûr pour les Israéliens dans le contexte dramatique de la guerre contre le Hamas. Ainsi, les joueurs sont entrés sur le terrain mardi lors de l’entraînement avec une seule chaussure au pied à un hommage à un enfant pris en otage le 7 septembre. La Fédération israélienne a, par ailleurs, invité de nombreux orphelins pour cette rencontre contre la Suisse. Une manière de rappeler que ce match ne sera pas vraiment un match comme les autres.

Luca Hischier rejoindra Genève-Servette Luca Hischier (à droite) rejoindra Genève-Servette la saison prochaine. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'attaquant de Bienne, Luca Hischier (28 ans) rejoindra Genève-Servette la saison prochaine. Le Haut-Valaisan a signé un contrat de quatre ans avec le champion de Suisse soit jusqu'au printemps 2028. Le frère de Nico Hischier, capitaine des New Jersey Devils, est un puissant attaquant de 1m87 pour 89 kg. Il a fait ses gammes à Viège avant de rejoindre le CP Berne. Il a ensuite porté pour deux saisons et demie les couleurs du HC Davos avant de rejoindre le HC Bienne pour trois saisons et demie. Il avait disputé la finale des play-off avec les Seelandais au terme de la dernière saison, bien perturbée par les blessures et la maladie.

Naples: Rudi Garcia débarqué, Walter Mazzarri intronisé Rudi Garcia n'était-il pas condamné dès le premier match... Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CESARE ABBATE Rudi Garcia, en poste depuis juillet, n'est plus l'entraîneur de Naples qui sera désormais dirigé par l'Italien Walter Mazzarri. L'annonce a été faite par le champion d'Italie en titre mardi, deux jours après une défaite à domicile contre le mal classé Empoli (1-0). Sous la direction du coach français, le Napoli, actuellement 4e du Championnat d'Italie, a joué seize matches, dont quatre en Ligue des champions, pour un bilan de huit victoires, quatre nuls et quatre défaites, toutes à domicile. Mazzarri (62 ans) a déjà dirigé le club napolitain entre 2009 et 2013.

Rune profite de l'abandon de Tsitsipas Holger Rune a profité de l'abandon de Stefanos Tsitsipas mardi au Masters Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Holger Rune (ATP 8) a eu besoin de moins de 20 minutes pour décrocher son premier succès dans le cadre d'un Masters ATP. Le Danois a bénéficié de l'abandon de Stefanos Tsitsipas (ATP 6) mardi lors de la 2e journée du groupe vert. Gêné très rapidement dans ses déplacements par une blessure, Stefanos Tsitsipas a jeté l'éponge après 23 points et alors qu'il était mené 2-1. Le Grec, qui était déjà diminué dimanche face à Jannik Sinner, a fait appel au kiné au changement de côté et a rapidement pris sa décision. Stefanos Tsitsipas avait déjà connu pareille mésaventure lors de l'édition 2021. Mais il avait alors déclaré forfait avant de disputer son deuxième match. Le Grec n'a plus atteint le dernier carré des ATP Finals, qu'il dispute pour la cinquième fois consécutive, depuis son sacre en 2019. Holger Rune, qui avait été battu en trois sets par le no 1 mondial Novak Djokovic dimanche soir, peut en revanche toujours espérer se hisser en demi-finales. Un succès jeudi face à l'Italien Jannik Sinner (ATP 4) devrait suffire au bonheur du Danois. La victoire de Holger Rune simplifie également la donne pour Novak Djokovic et Jannik Sinner. Le vainqueur du premier choc de ce tournoi des maîtres, programmé mardi soir dès 21h, validera son ticket pour les demi-finales.

WTA: il n'y aura plus de tournoi à Lausanne Elisabetta Cocciaretto restera la dernière gagnante du Ladies Open Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La Suisse n'aura plus sa place en 2024 dans le calendrier de la WTA. Le Ladies Open de Lausanne a, en effet, vécu. Il ne verra pas en juillet une cinquième édition. Jean-François Collet, le patron du tournoi, a confirmé à Keystone-ATS l’information dévoilée par la WTA. Il a choisi d’accepter une offre de rachat de la part d’un promoteur qui souhaitait réunir deux tournois WTA 250 - Lausanne et Hambourg - afin d’organiser un WTA 500 à Linz. L’incertitude autour de l’engagement de la Ville de Lausanne vis-à-vis du tournoi a également pesé dans cette décision. Le Ladies Open de Lausanne a été remporté par la Française Fiona Ferro en 2019, par la Slovène Tamara Zidansek en 2021, par la Croate Petra Martic en 2022 et par l’Italienne Elisabetta Cocciaretto cette année. Malgré la présence de Belinda Bencic en 2022, jamais une Suissesse ne sera parvenue à se hisser dans le dernier carré du tournoi.

Les trois clubs suisses ont des chances de voir les quarts La phase à élimination directe de la Champions League commence mardi avec les 8es de finale. Genève-Servette, Bienne et Rapperswil sont tous encore en lice. Après la pause dévolue aux équipes nationales, voici la Coupe d'Europe qui reprend ses droits. Et parmi les trois clubs suisses encore qualifiés, Genève-Servette est celui qui a le mieux réussi avec sa 7e place sur 24 organisations. Le champion se déplace mercredi pour affronter le champion d'Allemagne RB Munich. Le club bavarois est entraîné par Toni Söderholm qui a dirigé Berne la saison dernière. Les deux équipes connaissent un championnat un peu plus compliqué cette année. Le GSHC pointe au 8e rang, alors que Munich est 4e. Les Aigles ont pourtant toutes leurs chances vu la qualité de leur contingent. Bienne a déjà franchi cette étape des huitièmes de finale. C'était lors de l'exercice 2019/20. Les Seelandais avaient finalement perdu en quarts face à Frölunda. En perte de vitesse en National League, les Biennois devront sortir Färjestad, leader incontesté de la SHL suédoise. Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors du tour préliminaire et Färjestad s'était imposé 4-1 à domicile. Le match aller aura lieu à Bienne. Rapperswil aura droit comme Genève à un adversaire allemand avec Adler Mannheim. A l'occasion de leur deuxième participation européenne, les Saint-Gallois se sont qualifiés pour la première fois pour cette phase à élimination directe. Une qualification par les poils en 16e et dernière position qui les voit affronter le premier de cette phase de poules. En National League, les Lakers ont perdu neuf de leurs onze derniers matchs. Pas question pourtant de parler de crise pour le directeur sportif Janick Steinmann. Premier à la surprise générale, Mannheim n'a encaissé que neuf buts en six matches. En DEL, en revanche, ils ont subi cinq défaites lors de leurs six dernières rencontres. Le fait que Mannheim n'ait encore jamais franchi les huitièmes de finale à ce niveau a de quoi donner de la confiance aux Saint-Gallois.

Les Oilers gagnent pour les débuts de leur nouveau coach Leon Draisaitl (29) est impliqué sur les 4 buts des Oilers Image: KEYSTONE/AP/Jason Franson Les Oilers ont remporté lundi leur premier match sous la houlette de l'entraîneur Kris Knoblauch, en poste depuis dimanche. Edmonton a battu les New York Islanders 4-1 pour signer sa première victoire à domicile de la saison en NHL. L'Allemand Leon Draisaitl est impliqué sur tous les buts des Oilers, ayant lui-même inscrit le 1-1 à la 15e minute. Connor McDavid a pour sa part réussi un but et un assist pour Edmonton, qui s'était séparé de son coach Jay Woodcroft après avoir décroché seulement trois succès lors de ses 13 premiers matches. Les Oilers n'ont pris les devants que durant le troisième tiers, Zach Hyman marquant le 2-1 à la 48e en supériorité numérique. Ils ont ainsi infligé une cinquième défaite consécutive aux Islanders, qui avaient pourtant pris un départ de rêve en ouvrant la marque après seulement 40 secondes de jeu.

Un seul mot d'ordre pour l'ASF "Il faut sauver le soldat Yakin." Tel est le seul mot d’ordre martelé depuis un mois dans les arcanes de l’Association Suisse de Football (ASF). Président de l’instance, Dominique Blanc est monté au front quelques jours après le 3-3 contre le Bélarus pour signifier que la question quant au maintien en poste de Murat Yakin ne se posait pas. A l’ASF, on n’a pas l’habitude de débarquer un sélectionneur en pleine campagne. Surtout si celle-ci s’annonce victorieuse. Tout indique en effet que la Suisse assurera cette semaine sa qualification pour l’Euro 2024. Ce mercredi à Felcsut en Hongrie face à des Israéliens battus dimanche soir à Pristina par le Kosovo et sans doute l’esprit tourné ailleurs que vers le football, une victoire suffira pour classer l’affaire avant même les deux derniers matches contre le Kosovo et la Roumanie. Murat Yakin pour une première Dominique Blanc a rappelé dans les colonnes du "Temps" que la Suisse était toujours invaincue dans ce tour préliminaire. Si elle le demeure, Murat Yakin aura signé une performance que ses trois prédécesseurs n’avaient jamais établie. Même s’il convient de relever la faiblesse de l’opposition dans ce groupe I, les statistiques parlent pour l’instant en faveur du Bâlois. Les trois nuls concédés contre la Roumanie (2-2) à Lucerne, le Kosovo (1-1) à Pristina et le Bélarus (3-3) à St-Gall ont bien sûr terni le bilan de cette campagne. Le premier fut bien malheureux dans la mesure où il est intervenu à l’issue du match sans doute le plus abouti de l’équipe de Suisse. Il est dû à la fois à un coaching malheureux dans les dernières secondes et à deux hésitations de Yann Sommer. Celui de Prisitina en partie à un péché de gourmandise de Dan Ndoye qui n’a pas voulu aller enterrer le ballon au poteau de corner à la 92e. Celui de St-Gall enfin fut le plus "fâcheux" avec cet incroyable trou d’air après l’heure de jeu qui a vu les Bélarusses, pourtant si inoffensifs, marquer à trois reprises. L’égalisation arrachée ensuite par les buts de Manuel Akanji et de Zeki Amdouni autorise les dirigeants de l’ASF à croire que l’équipe ne joue pas contre son entraîneur. Une erreur tragique La position de Murat Yakin a été ébranlée par les propos de Granit Xhaka à Pristina. A chaud, le capitaine fustigeait le manque d'intensité lors de la préparation de cette rencontre contre le Kosovo. A l’ASF, on estime qu’un capitaine "ne devrait pas dire ça" pour reprendre une expression célèbre. Seulement, Granit Xhaka entretient des relations bien trop conflictuelles avec son sélectionneur depuis son remplacement peu après l’heure de jeu face au Kosovo le 29 mars 2022 au Letzigrund pour le match de sa 100e sélection. Ce jour-là, Murat Yakin a commis une erreur tragique. Elle est pour le moins "étonnante" de la part d’un homme au flair aussi aiguisé. Cette qualité si souvent démontrée dans sa carrière d’entraîneur est l’une des raisons qui a incité Dominique Blanc et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami à le choisir à l'été 2021 pour endosser la succession de Vladimir Petkovic. Ils avaient passé outre deux bémols: son "exil" en Challenge League à Schaffhouse et sa réputation de dilettante. Il est patent que le Bâlois n’est pas un bourreau de travail. Mais ses trois prédécesseurs ne l’étaient pas non plus. On le sait, le rôle de sélectionneur autorise bien des plages de repos. Ni Vladimir Petkovic, ni Ottmar Hitzfeld et ni Köbi Kuhn n’auraient, par ailleurs, songé à imposer à leurs joueurs d’importantes charge de travail lors d’un rassemblement fixé en pleine saison. Un sélectionneur doit toujours composer avec la pression des clubs qui ne veulent pas que leurs joueurs paient au prix fort leur présence en sélection. Une prolongation logique Murat Yakin véhicule une image bien plus "glamour" qu’un Vladimir Petkovic. Avec son passé de joueur et son parcours de vie à la tête d’une imposante fratrie autour de sa mère Emine dont le récent décès a suscité une immense émotion outre-Sarine, l’ancien capitaine du FC Bâle est "le" sélectionneur idéal pour entretenir le lien avec les sponsors. A l’ASF, on est pleinement conscient de cette réalité. Une autre raison indique aussi pourquoi son contrat sera prolongé au printemps si la Suisse se qualifie pour l’Euro 2024. Ne pas reconduire un sélectionneur dans ses fonctions alors qu’il s’apprête à disputer une phase finale conduit à la catastrophe. L’exemple de la France avec Raymond Domenech lors de la Coupe du monde 2010 est encore dans toutes les mémoires.

Medvedev mate Rublev en deux sets Medvedev a déroulé pour son entrée en lice au Masters Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Daniil Medvedev (ATP 3) a pris la tête du groupe rouge dans le Masters ATP de Turin. Le vainqueur de l'US Open 2021 s'est imposé en deux sets (6-4 6-2) face à Andrey Rublev (ATP 5) dans le "derby" russe programmé lundi soir lors de la 1re journée de cette poule. Battu par Andrey Rublev lors de leur entrée en lice dans le Masters 2022, Daniil Medvedev a mis 1h31' pour cueillir son septième succès en neuf duels livrés face à son meilleur ami sur le circuit. Il a déroulé dans la deuxième manche, après avoir effacé les sept balles de break auxquelles il a fait face dans le set initial. Cette victoire initiale laisse augurer de belles choses pour Daniil Medvedev: le Russe s'est en effet hissé en finale des deux éditions des ATP Finals dans lesquelles il a gagné son premier match de poule. Il a cueilli le titre en 2020 avant d'échouer en finale un an plus tard, gagnant à chaque fois ses trois matches de poule. Daniil Medvedev - qui à l'inverse n'a pas remporté la moindre partie lors de ses deux autres apparitions (2019, 2022) - pourrait valider son ticket pour les demi-finales dès mercredi. Il se frottera à Alexander Zverev (ATP 7), vainqueur de Carlos Alcaraz (ATP 2) lundi, pour une revanche de la finale 2021 remportée par l'Allemand.

Seraina Friedli met fin à sa carrière Seraina Friedli met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Seraina Friedli, dix fois internationale suisse, met un terme à sa carrière avec effet immédiat. La gardienne de 30 ans a justifié sa décision par le fait qu'elle n'est animée par la même passion. Elle souhaite se réorienter professionnellement. Friedli a remporté six fois le championnat et quatre fois la coupe avec le FC Zurich. Ce n'est que cette saison qu'elle a été transférée en Belgique, à Anderlecht. En équipe nationale, la Grisonne a dû prendre son mal en patience derrière Gaëlle Thalmann, qui s'est quant à elle retirée cet été. Mais elle figurait dans la sélection lors des Euros 2017 et 2022 et du Mondial 2023. Seraina Friedli fera officiellement ses adieux le vendredi 1er décembre dans le cadre du match international contre la Suède à Lucerne.

Marcelino de retour à Villarreal au poste de coach Marcelino retrouve le banc de Villarreal Image: KEYSTONE/AP/ALBERTO SAIZ Marcelino s'est engagé lundi avec son ancien club de Villarreal. Poussé à la démission après cinq journées de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, l'entraîneur espagnol remplace José Rojo Pacheta, a annoncé le club espagnol. Déjà passé sur le banc de Villarreal de 2013 à 2016, Marcelino a signé un contrat jusqu'en 2026. Son objectif est de remettre à flot le sous-marin jaune, décevant 14e du championnat espagnol avec 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites en 13 journées de Liga.

Le SLO se sépare de son coach Anthony Braizat Anthony Braizat a été démis de ses fonctions par le SLO Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Stade Lausanne-Ouchy a décidé de se séparer avec effet immédiat de son coach Anthony Braizat, a annoncé le club lundi. Le néo-promu pointe au 11e et avant-dernier rang du classement de Super League, deux points devant la lanterne rouge Bâle. Anthony Braizat occupait ce poste depuis l'entame de la saison 2022/23. C'est donc sous la férule du technicien français de 46 ans, ex-coach de Servette, d'Yverdon et du Stade Nyonnais, que le SLO a obtenu sa promotion dans l'élite au printemps dernier. "Depuis son arrivée, Anthony Braizat a joué un rôle essentiel dans notre succès et notre progression. Son engagement indéfectible, sa passion pour le football et sa vision stratégique ont grandement contribué à notre parcours remarquable", écrit le club sur son site internet. "Anthony Braizat a marqué de son empreinte l'histoire du SLO", poursuit le communiqué, dans lequel la succession de l'ancien joueur de Servette n'est pas mentionnée. "Ses qualités de meneur d'hommes lui auront permis d’apporter une véritable identité à son vestiaire, en forgeant un groupe uni et combatif autour de lui." Cinq matches sans victoire en SL Le technicien n'a donc pas survécu à la lourde défaite concédée dimanche à Zurich face à Grasshopper (5-2). Le SLO, qui s'était déjà incliné 5-2 le week-end précédent mais à domicile face à St-Gall, reste sur cinq matches sans victoire en championnat. Son deuxième et dernier succès de la saison remonte au 1er octobre à Bâle (3-0).

Le dernier hommage de milliers de Mancuniens Des milliers de personnes, parmi lesquelles Alex Ferguson, ont rendu un dernier hommage à Sir Bobby Charlton lundi Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Des milliers de personnes ont envahi lundi les rues de Manchester, bravant la grisaille et le crachin, pour rendre un dernier hommage à Sir Bobby Charlton. Le champion du monde 1966, qui est l'une des légendes des Red Devils, est décédé le mois dernier à l'âge de 86 ans. Le corbillard, transportant à travers la ville le cercueil du célèbre joueur jusqu'à la cathédrale de Manchester, a été chaleureusement applaudi sur son passage par la foule nombreuse. Sur son itinéraire, le cortège est passé devant plusieurs lieux emblématiques intimement liés à la carrière du footballeur: le mythique stade d'Old Trafford, théâtre de tous ses exploits, et la fameuse "United Trinity", une statue immortalisant Charlton, Denis Law et George Best, autres légendes du club mancunien. Mille invités, parmi lesquels l'ancien entraîneur des Red Devils Alex Ferguson, l'actuel sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate, ou encore le Prince William, ont ensuite assisté à l'office religieux, qui a commencé à 14h00 locales. Autres personnalités présentes à cette messe, quelques anciens et actuels joueurs de MU, tel l'ex-capitaine, Bryan Robson, qui a déclaré à la BBC que Bobby Charlton était "un fantastique joueur, mais plus encore une belle personne, disponible pour tous". "Il n'a jamais pris la grosse tête, rien ne comptait plus pour lui que de jouer le mieux possible, pour Manchester United et l'Angleterre. C'était un homme humble, un père de famille modèle", a abondé Alex Stepney, un ancien de ses coéquipiers. L'ancien milieu offensif, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football anglais, est décédé le 21 octobre, après une chute accidentelle dans la maison de retraite où il résidait.

Alcaraz battu pour son entrée en lice Zverev a battu Alcaraz en trois sets lundi à Turin Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Carlos Alcaraz (ATP 2) a connu la défaite pour son premier match dans le cadre d'un Masters ATP. Le vainqueur du dernier Wimbledon s'est incliné 6-7 (3/7) 6-3 6-4 devant le champion olympique Alexander Zverev (ATP 7) dans la 1re journée du groupe rouge lundi à Turin. Forfait sur blessure l'an dernier alors qu'il s'était brillamment qualifié pour ces ATP Finals, Carlos Alcaraz a pourtant entamé son septième duel avec l'Allemand de manière idéale. Plus solide et plus entreprenant dans le "money time" de la première manche, il s'est procuré une balle de break d'entrée dans le deuxième set. Mais Alexander Zverev a écarté le danger, avant de profiter d'une courte baisse de régime de son adversaire pour signer lui-même le break. Totalement relancé, le vainqueur des Masters 2018 et 2021 a ensuite dominé les débats, même s'il s'est fait peur en se bloquant la cheville gauche dans le sixième jeu du set décisif. Carlos Alcaraz, qui jouait son deuxième match de l'année en salle après avoir été sorti d'entrée à Bercy, s'est montré trop passif dans la dernière manche. L'Espagnol peut encore espérer atteindre les demi-finales, mais devra battre mercredi le perdant du duel Daniil Medvedev-Andrey Rublev pour continuer à y croire.