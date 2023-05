Omeragic file en France ++ Genève perd une de ses stars

International à quatre reprises, il a disputé 109 matches et fêté un titre de champion de Suisse avec les Zurichois.

Dans un communiqué du club, le directeur sportif Marc Gautschi regrette son départ: "Sur le plan sportif, le départ de Linus est sans aucun doute une perte, mais nous avons tout de même accepté son souhait de le laisser rentrer chez lui. Nous avons, en tant que club, une responsabilité sociale envers nos joueurs. Linus s'est toujours comporté de manière exemplaire et nous gardons de lui le souvenir d'un grand artiste et compétiteur."

Omark fut sans doute l'un des joueurs les plus techniques du Championnat de Suisse. Son entente avec le Finlandais Teemu Hartikainen est sans doute partie prenante dans le titre historique de l'équipe des Vernets.

"Partir pour des raisons familiales n’a pas été une décision facile compte tenu de tout ce que j'ai pu vivre ici à Genève. Je suis vraiment heureux que ça se termine avec un titre dont on se souviendra tous jusqu'à la fin notre vie", relève le no 67 dans un communiqué du club.

Omark avait déjà quitté Genève-Servette au terme de la saison 2020-2021, celle de la finale perdue contre Zoug. Il était déjà retourné à Lulea en promettant de revenir disputer sa deuxième saison contractuelle avec les Genevois. Ce qu'il a fait. Le plus surprenant fut l'annonce de sa prolongation de contrat pour la saison 2023-2024 au début de la saison dernière. Une décision qu'il a finalement repoussée.

A l'Est, New York est également revenu à 3-2 face à Miami. Après deux défaites en Floride, les Knicks ont remporté 112-103 l'acte V au Madison Square Garden grâce à la performance XXL de Jalen Brunson (38 points/9 assists/7 rebonds).

Menés 70-59 à la pause, les Lakers ont été dépassés par la verve de Curry et d'Andrew Wiggins (25 points). Mais ils peuvent toutefois entrevoir l'avenir immédiat avec un réel optimisme. LeBron James n'a, en effet, jamais perdu une série après avoir mené 3-1...

Leur salut passe désormais par une victoire vendredi à Los Angeles dans l'antre d'une équipe irrésistible à domicile depuis le début de ces play-off. Auteur de 27 points mercredi dans l'acte V, Stephen Curry sait ce qu'il doit faire dans la Cité des Anges: sortir une fois de plus le grand jeu.

A l'Ouest, Edmonton a égalisé à 2-2 dans sa demi-finale contre Vegas. Sur leur glace, les Oilers se sont imposés 4-1 grâce à trois buts inscrits en l'espace de 6'44'' dans le premier tiers par Nick Bjugstad, Evan Bouchard et Mattias Ekholm.

Florida mène désormais 3-1 dans la série avant l'acte V vendredi au Canada. A Sunrise, les Maple Leafs ont relevé la tête grâce à des réussites de Mitch Marner et de William Nylander. Aligné pour la première fois lors de ces séries finales, Joseph Woll a détourné 24 des 25 tirs qui lui ont été adressés pour faire oublier le titulaire Ilya Samsonov blessé.

Après six victoires de rang, Florida est tombé le soir où il pouvait se hisser en finale de la Conférence Est. Les Panthers se sont inclinés 2-1 sur leur glace devant Toronto.

Duel entre le Floridien Aleksander Barkov (� gauche) et le Maple Leafs Alexander Kerfoot. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky

L'Inter Milan a un pied en finale

Edin Dzeko: son ouverture du score � la 8e minute a ouvert une voie royale � l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

13 ans après son dernier sacre, l'Inter peut à nouveau rêver en couleur. Les Nerazzurri n'ont-ils pas un pied en finale après leur succès sur le Milan AC lors de l'acte I du derby della Madonnina ?

A San Siro, la formation de Simone Inzaghi s'est imposée 2-0 devant le Milan AC. Ce succès lui procure un matelas bien confortable avant le retour mardi prochain. Même si la seconde période fut pour l'adversaire, l'Inter a vraiment frappé les esprits par son entame de match extraordinaire.

Dix minutes et une poignée de secondes ont, en effet, suffi à l'Inter pour classer l'affaire. A la 8e, Edin Dzeko, préféré à Romelu Lukaku, ouvrait le score sur une volée parfaite malgré le marquage du capitaine rossonero Davide Calabria. A la 11e, c'est Henrikh Mkhitaryan qui surgissait cette fois pour battre l'infortuné Mike Maignan. L'Arménien était à la conclusion d'une superbe rupture amenée sur le flanc gauche par Federico Dimarco. Joueur du FC Sion lors de la saison 2017/2018, le piston personnifiait à merveille cette équipe de l'Inter capable des plus belles fulgurances.

Privé de Rafael Leao, son meilleur attaquant, le Milan AC a eu le mérite de ne pas sombrer après le cauchemar vécu lors des premières minutes. Mais à l'image d'Olivier Giroud, les Champions d'Italie en titre ont éprouvé toutes les peines du monde pour trouver des espaces dans la défense adverse. Leur meilleure occasion fut pour Sandro Tonali qui voyait son tir frappé le poteau extérieur d'André Onana à la 63e minute. Une défaite par un but d'écart les aurait laissés en vie. Ce 0-2, en revanche, les condamne pratiquement. La finale du 10 juin à Istanbul n'est plus qu'un mirage pour Stefano Pioli et ses joueurs.