Osaka reprendra à Brisbane ++ Les Hawks s'imposent

Phlipp Kurashev s'est également illustré jeudi, signant deux assists dans un match gagné 5-3 par les Chicago Blachkhawks à Tampa Bay. Le no 1 de la draft 2023 Connor Bedard a brillé avec deux buts - à chaque fois avec Kurashev à la passe - et deux assists. A noter aussi la victoire des Jets de Nino Niederreiter (1 assist) face aux Predators de Roman Josi dans le "derby" suisse de la soirée (6-3).

L'attaquant saint-gallois des Kings a signé sa deuxième réussite de la saison - son 14e point au total - à la 47e minute pour permettre à son équipe d'égaliser à 3-3. Largement dominatrice dans la statistique des tirs au but (36-20), la franchise californienne a cédé sur un but de Bryan Rust après 3'45'' en "overtime".

"J'apprécie toujours de lancer ma saison à Brisbane et suis impatiente de faire mon retour", a déclaré Naomi Osaka, cité dans un communiqué. "Le Brisbane International est un tournoi vraiment super et il me mettra en condition pour un beau comeback".

A noter que les Hawks ont atteint la barre des 100 points pour la 65e fois consécutive, record de la franchise et meilleure série du genre en cours en NBA (loin devant Philadelphie/29). Trae Young a quant à lui signé son 30e match à 40 points ou plus

Thiago a inscrit le premier but à la 62e sur un penalty provoqué par Mahmoud, auteur d'une charge sur Buchanan. Les Belges - pour qui Jutgla a manqué un autre penalty à la 85e - ont globalement dominé et se sont montrés plus dangereux que des Tessinois timides sur le plan offensif. Sur un coup franc dévié par le mur, Vanaken a finalement signé le 2-0 (96e).

Ce Servette ne serait peut-être pas parvenu à retourner un tel score il y a trois mois. Depuis, l'équipe a aligné cinq succès en Super League et une victoire en Coupe de Suisse. "Ce n'est pas seulement une question de résultats, je sens que quelque chose grandit au sein de l'équipe. Je sens que l'équipe a faim. Mais vous me connaissez, je ne vais pas commencer à rêver!"

"Je vais vous dire que j'ai bien aimé ce que j'ai vu ce soir. Ce n'était vraiment pas facile face à une équipe aussi regroupée devant ses seize mètres. Je ne dirais pas que j'ai douté, mais quand nous avons pris le premier but et que nous n'arrivions pas à égaliser, j'ai passé des moments difficiles."

Après plusieurs tirs repoussés par Koval, les Genevois ont arraché l'égalisation par Steve Rouiller, en véritable renard des surfaces (84e) après un ballon renvoyé par le gardien moldave. Les Genevois ont continué à pousser. Suite à une mêlée où deux Servettiens se sont retrouvés à terre, l'arbitre a dicté un penalty et a exclu Zohouri pour un deuxième avertissement. Bedia ne s'est pas laissé distraire par les atermoiements moldaves et a marqué le but de la victoire dans un stade de Genève en liesse.

L'absence de Belinda Bencic (WTA 17), qui fut la grande dame du sacre helvétique de 2022 et attend un heureux évènement pour le printemps, avait forcément affaibli une équipe dont la leader Viktorija Golubic est 84e mondiale. La méforme de Jil Teichmann (WTA 143) n'a pas non plus servi les desseins de Heinz Günthardt.

Pour sa première saison en MLS après une longue carrière en Bundesliga, Bürki a été l'un des trois portiers à avoir effectué plus de 100 arrêts (123) durant la saison régulière. Et parmi ce trio, il présente le meilleur taux de tirs repoussés, en l'occurrence 74,55%

L'autre groupe aura le no 2 mondial Carlos Alcaraz en tête d'affiche. Ses adversaires seront l'Allemand Alexander Zverev ainsi que les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

Le tirage au sort du Masters ATP a été fait à Turin. Dans le groupe rouge, le no mondial Novak Djokovic affrontera l'Italien Jannik Siner, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Danois Holger Rune.

"Sports Awards" 2023: vote en ligne pour le.la MVP 2023

Nico Hischier est l'un des candidats au titre de MVP des Sports Awards Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger

Dimanche 10 décembre prochain, les "Sports Awards" réuniront les meilleur.es athlètes suisses de l'année.

Les plus grand.es athlètes suisses seront comme d'habitude en lice pour un prix dans six catégories: Sportive, Sportif, Equipe, Entraîneur (f/h), Sportif.ve paralympique et MVP (Most Valuable Player). La relève n'est pas en reste puisque le prix "SRF 3 Best Talent Sport" sera également décerné.

La meilleure joueuse ou le meilleur joueur suisse d'un sport d'équipe (MVP) sera élu.e entre autres par l'intermédiaire d'un vote en ligne sur www.sports-awards.ch. Le public peut désigner sa favorite ou son favori en votant dès aujourd'hui et jusqu'au 28 novembre. Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR a nommé six personnalités pratiquant un sport d'équipe, en tenant compte des performances réalisées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.

- Manuel Akanji (football): triple victoire avec Manchester City (Championnat, Coupe, Champions League)

- Ana-Maria Crnogocevic (football): championne d’Espagne et victoire en Champions League avec le FC Barcelone

- Nico Hischier (hockey sur glace): nomination pour le titre de meilleur attaquant à caractère défensif de NHL, capitaine et leader des New Jersey Devils, Suisse le plus productif en saison régulière de NHL

- Laura Künzler (volleyball): championne d’Allemagne avec MTV Stuttgart, qualification en huitièmes de finale CE en tant que capitaine et leader de l'équipe nationale suisse

- Alina Müller (hockey sur glace): top 3 des meilleures joueuses d’équipe universitaire aux USA, meilleure top scorer de tous les temps de la Northeastern University (Boston), numéro 3 au repêchage de la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin PWHL

- Nikola Portner (handball): victoire en Champions League avec Magdeburg, lauréat du Swiss Handball Award

Participez à un vote en ligne win-win!

Sont invité.es à participer au vote les fans suisses de sport, mais aussi les médias sportifs nationaux et les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic. Chacun de ces trois groupes participe à part égale au résultat final. Les personnes prenant part au vote en ligne ont la possibilité de gagner des prix passionnants: une journée sur le Tour de Suisse 2024 avec visite des coulisses de la SSR et suivi de la course en direct à bord d’un véhicule d’accompagnement de SRF, places assises de la meilleure catégorie pour le Weltklasse Zurich 2024 et billets VIP pour un match de Super League au choix.