Osimhen prolonge à Naples ++ Trae Young brille en vain

Victor Osimhen prolonge son contrat Victor Osimhen est désormais lié jusqu'au 30 juin 2026 avec le Napoli. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Victor Osimhen a prolongé son contrat avec Naples jusqu'en 2026, a annoncé samedi le club champion d'Italie en titre. "Victor et le Napoli ensemble jusqu'en 2026", a affirmé le club sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d'une photo montrant l'attaquant nigérian, qui était convoité par des clubs anglais, aux côtés du propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis. Agé de 24 ans, Victor Osimhen évolue depuis 2020 à Naples. Il avait été transféré de Lille.

Trae Young: une série magnifique mais presque inutile Trae Young: il est train de marquer l'histoire sans toutefois permettre à Atlanta de gagner. Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Malgré un sixième match de rang avec au moins 30 points et 10 assists de Trae Young, Atlanta est tombé à Miami. Les Hawks se sont inclinés 122-113 face au finaliste de l’an dernier. Auteur de 30 points et de 13 assists, Trae Young est devenu le deuxième joueur de l’histoire à réaliser une telle série avec Oscar Robertson. Celui que l’on surnommait Big O avait accompli un tel exploit sous le maillot des Cincinnati Royals une première fois en janvier 1964 avant de porter le record de cette série à sept matches la saison suivante. Trae Young a donc rendez-vous en quelque sorte avec l’histoire ce samedi lors de la venue de Memphis. L’homme du match fut toutefois Duncan Robinson. Il a, en effet, inscrit 21 de ses 27 points dans l’ultime quarter pour offrir la victoire à Miami. Clint Capela, a pour sa part, livré la marchandise avec ses 10 rebonds et ses 8 points. Le Genevois fut le seul joueur à présenter un différentiel positif – + 6 – dans les rangs des Hawks qui se retrouvent sous la barre après cette seizième défaite. Désormais onzième de la Conférence Est, Atlanta traverse bien une première partie de saison compliquée malgré les exploits de Trae Young.

Une grande soirée pour Nino Niederreiter Nino Niederreiter (à droite) inscrit son premier but de la soirée. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Après Kevin Fiala et Roman Josi, Nino Niederreiter a atteint à son tour le seuil des 20 points. Le Grison l’a fait de la plus belle des manières lors du succès 5-1 de Winnipeg face à Boston. El Nino a signé un doublé sur deux séquences de jeu de puissance pour ses neuvième et dixième réalisations de la saison. Entre ses deux réussites, il avait délivré une dixième passe décisive pour s’affirmer comme l’un des grands artisans du vingtième succès de la saison des Jets en trente-deux matches. Désormais leader de la Central Division, Winnipeg tire sa force dans une organisation défensive sans faille. Vendredi soir, les Jets ont bouclé un... 22e match de rang sans concéder plus de trois buts. Face aux Bruins, Connor Hellebuyck ne s’est ainsi incliné que sur un lancer de Brandon Carlo à 5’58’’ de la sirène alors que le score était déjà de 4-0.

Premier sacre pour Manchester City Manchester City a écrasé Fluminense 4-0 en finale à Jeddah Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Manchester City a remporté son premier Mondial des clubs à Jeddah. Les Citizens ont dominé les Brésiliens de Fluminense, champions d'Amérique du sud, 4-0 en finale. Premier titre pour City mais quatrième pour son entraîneur espagnol Pep Guardiola, déjà sacré avec le FC Barcelone (2009, 2011) et le Bayern Munich (2013). City, qui succède au Real Madrid au palmarès, a marqué par Julian Alvarez (1re, 88e), Nino (27e autogoal) et Phil Foden (72e). Le champion d'Europe, passé sous pavillon émirati en 2008, succède au Real Madrid, vainqueur à cinq reprises de ce Mondial des clubs qui en était à sa vingtième édition. Les deux équipes, victorieuses en demies des Japonais d'Urawa Reds (3-0) pour City et des Egyptiens d'Al-Ahly (2-0) pour le "Flu", étaient en finale pour leur toute première participation. Et vendredi, il ne fallait pas être en retard au stade Roi-Abdallah puisque les champions d'Angleterre ont ouvert la marque après seulement... 40 secondes de jeu! Profitant d'une mauvaise relance dans l'axe du vétéran et ancien du Real Marcelo, le Néerlandais Nathan Ake a placé une frappe enroulée sur le poteau du but de Fabio (43 ans) et le ballon est revenu sur l'Argentin Julian Alvarez qui avait suivi et a marqué de la poitrine. Le club anglais a doublé le score à la 27e minute, avec un but contre son camp de Nino. Le défenseur central et capitaine a en effet dévié dans son but un centre de Phil Foden, qui avait été superbement démarqué par Rodri. Sans Haaland ni De Bruyne Deux autres buts ont été marqués en seconde mi-temps par des Anglais nettement dominateurs, par Phil Foden (72) et Alvarez en fin de match pour un doublé personnel (88e). Manchester City, qui jouait pourtant sans ses hommes-clé Erling Haaland, Kevin de Bruyne et Jérémy Doku, blessés, en est à cinq matches disputés en douze jours, soit un tous les trois jours depuis le 10 décembre. Un rythme infernal pour les Citizens, auteurs d'un quadruplé retentissant la saison dernière: Ligue des champions, Coupe d'Angleterre, Championnat d'Angleterre et Supercoupe de l'UEFA. City a également confirmé la domination européenne dans ce Mondial des clubs. Depuis 2012, aucun trophée n'a échappé au représentant du Vieux continent, certes toujours plus puissant financièrement. Le dernier club sud-américain à avoir inscrit son nom au palmarès de ce Mondial est le rival de "Flu", les Corinthians de Sao Paulo, vainqueur de Chelsea 1-0 à Yokohama en décembre 2012. Pour sa prochaine édition, aux Etats-Unis à l'été 2025, le Mondial des clubs changera de formule et passera de sept à trente-deux équipes, et sera joué tous les quatre ans. Plus tôt dans le match pour la troisième place les Egyptiens d'Al-Ahly ont battu les Japonais des Urawa Red Diamonds 4-2.

Slalom de Madonna: Meillard 7e, Schwarz l'emporte Marco Schwarz a remporté le slalom de Madonna Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati La 70e édition du slalom de Madonna n'a pas souri aux Suisses. Le meilleur d'entre eux, Loïc Meillard, a pris la 7e place d'une course remportée par Marco Schwarz. Le tracé piqueté par leur entraîneur Matteo Joris n'a pas permis aux Suisses de ramener un résultat positif avant Noël. Deuxième de la première manche, Loïc Meillard a reculé pour échouer à la 7e place à 0''47. Daniel Yule a de son côté malheureusement commis l'irréparable, alors qu'il avait gagné à trois reprises dans la station du Trentin. 5e de la première manche, Yule a été éliminé en faisant une faute sur l'intérieur. Aerni remonte Auteur d'une excellente deuxième manche, Luca Aerni a effectué une remontée intéressante sur une piste qu'il affectionne, lui qui avait décroché le seul podium de sa carrière en 2017 avec une deuxième place, à quatre centièmes de Marcel Hirscher. Sa 13e place doit donner de la force au skieur des Barzettes. Ramon Zenhäusern n'a jamais donné le sentiment d'être vraiment à l'aise sur cette piste. Le Haut-Valaisan a rétrogradé en deuxième manche pour finir 17e. 20e à Gurgl, Tanguy Nef a lui réalisé un nouveau résultat intéressant. Le Genevois, qui s'élance hors des 30 en première manche, est en train de revenir gentiment. Il a pris la 19e place. Schwarz passe Odermatt Coupable d'une grosse faute sur le tracé initial mais tout de même qualifié, Marc Rochat a limité les dégâts sur son deuxième passage. Le Vaudois a récolté quelques points avec son 23e rang. Sur les huit Suisses, seuls deux hommes n'ont pas passé le cut. Sandro Simonet et Reto Schmidiger ont été éliminés de justesse en première manche. Tout devant, c'est l'Autriche qui rigole. Marco Schwarz a fait coup double en remportant sa 6e victoire en Coupe du monde et son 3e slalom. Les 100 points de la victoire lui permettent aussi de prendre le commandement au classement général de la Coupe du monde avec huit points d'avance sur Marco Odermatt. Le podium est complété par Clément Noël et Dave Ryding.

Slalom de Madonna: Noël devant, les Suisses placés Loïc Meillard 2e après la première manche du slalom de Madonna Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les Suisses ont répondu présents lors de la première manche du slalom de Madonna. Loïc Meillard est 2e à 0''37, alors que Daniel Yule pointe au 5e rang à 0''47 de Clément Noël. La 70e édition de ce slalom de Madonna pourrait donc ramener un nouveau podium à la Suisse. Parti avec le dossard 1, Loïc Meillard a réussi une manche très solide. Il aurait certainement pu faire mieux en finissant plus fort. Triple vainqueur dans la station du Trentin, Daniel Yule s'en est plutôt bien sorti sur un tracé très rectiligne où il y a finalement eu peu d'écarts. Ramon Zenhäusern a connu un peu plus de peine que ses compères. Mais le géant haut-valaisan pourra tout de même se battre en deuxième manche avec son 11e rang à 0''78. Coupable sur la fin du parcours, Marc Rochat a perdu pas mal de temps pour se situer au 22e rang provisoire à 1''84. Deux places derrière Luca Aerni. Les deux hommes ne sont pas certains de pouvoir prendre part au deuxième effort à 20h45. Avec un tracé sans grande difficulté et une piste qui tient bien, des coureurs pourraient venir de l'arrière.

Un nouveau défi pour Vincent Cavin Vincent Cavin va rejoindre les Etats-Unis comme assistant du sélectionneur Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après avoir œuvré pendant 13 ans avec l’équipe de Suisse, Vincent Cavin s’apprête à relever un défi exaltant. Le Vaudois sera l'un des assistants de Gregg Berhalter, le sélectionneur des Etats-Unis. Vincent Cavin entamera cette collaboration en janvier prochain lors d’un premier stage en Floride. L’objectif bien sûr sera de bâtir une équipe compétitive pour la Coupe du monde 2026 que les Etats-Unis organiseront conjointement avec le Canada et le Mexique. "Je suis très heureux et très fier de me lancer dans cette nouvelle aventure, souligne Vincent Cavin dans un communiqué relayé par la Fédération américaine. Il est évident à mes yeux que cette équipe des Etats-Unis dégage une réelle identité et joue avec passion. J’espère apporter ma contribution au développement de l’équipe et je remercie la Fédération américaine de m’offrir une telle opportunité." Depuis 2021, Vincent Cavin était l’adjoint de Murat Yakin après avoir figuré dans le staff de Vladimir Petkovic. A 48 ans, il a éprouvé le besoin de donner une nouvelle orientation à sa carrière. La Fédération américaine a vite compris que le Vaudois pouvait apporter avec son bagage un plus indéniable à sa sélection.

Premier succès en Coupe du monde pour Sixtine Cousin La Genevois Sixtine Cousin a fêté sa première victoire en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sixtine Cousin a fêté sa première victoire en Coupe du monde à l'occasion de la deuxième course de San Candido. La Genevoise de 24 s'est imposée devant la Française Marielle Berger Sabbatel. La grande favorite, la Suédoise Sandra Näslund, vainqueur la veille, a pris la troisième place. Talina Gantenbein et Saskia Lack, classées aux 4e et 6e rangs, témoignent de l'excellent résultat des Suissesses en Italie, bien que Fanny Smith, deuxième la veille, ait échoué cette fois-ci en quarts de finale. Chez les messieurs, Alex Fiva, le meilleur Suisse, s'est classé à la 7e place.

Le Canadien Joly se lie avec Lugano jusqu'en 2026 Le Canadien Michael Joly (à droite) restera deux saisons supplémentaires à la Resega. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le Canadien Michael Joly prolongera son séjour au-delà de la saison à Lugano. L'attaquant de 28 ans a prolongé de deux ans le contrat qui se terminait ce printemps. Joly est arrivé à la Resega peu après le début de la saison en provenance du club finlandais de HPK Hämeenlinna. Le Québécois, qui n'a jamais évolué en NHL, compte 28 points cette saison en autant de matches. Il constitue un duo très performant avec Calvin Thürkauf.

Akira Schmid "chassé" après seulement 5'24'' de jeu Ryan Nugent-Hopkins (93) inscrit le 2-0 pour Edmonton, un but qui a renvoyé Akira Schmid (40) sur le banc... Image: KEYSTONE/AP/Peter K. Afriyie La première saison "pleine" d’Akira Schmid ne s’apparente pas à un fleuve tranquille. Trop inconstant depuis des semaines, le Bernois a été "chassé" après seulement 5’24’’ de jeu contre Edmonton. Battu à deux reprises sur les six tirs qui lui ont été adressés, Akira Schmid a cédé sa place au titulaire Vitek Vanecek lors de la défaite 6-3 à domicile de New Jersey. Menés 2-0, les Devils ont retourné la situation pour mener 3-2 à l’appel de la troisième période grâce notamment à des buts de Jonas Siegenthaler, son premier de la saison, et de Timo Meier, lequel a mis un terme à une série improbable de neuf matches de rang sans le moindre point depuis son retour de blessure. Seulement, les Oliers devaient rafler la mise avec trois buts inscrits en l’espace de... 69’’ pour infliger aux Devils leur troisième défaite de rang. Avant ces trois revers, Nico Hischier et ses coéquipiers avaient remporté huit matches sur dix. Quant à Akira Schmid, il doit très vite rebondir. Ses statistiques, 0,895 % d’arrêts, le relèguent au... 39e rang du classement des gardiens de la Ligue. La vie est, en revanche, bien plus douce pour Roman Josi et Janis Moser. Roman Josi et Nashville se sont imposés 4-2 à Philadelphie pour une huitième victoire lors de leurs dix derniers matches. Quant à Janis Moser et Arizona, ils ont gagné 5-2 à San Jose pour un quatrième succès de rang. Les deux défenseurs n'ont toutefois comptabilisé aucun point.

Le cauchemar continue pour les Pistons Une défaite de plus poour Cade Cunningham (2) et Detroit. Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Le cauchemar continue pour Detroit. Battus 119-111 à domicile par Utah, les Pistons ont concédé leur... vingt-cinquième défaite de rang. S’ils s’inclinent samedi à Brooklyn, les Pistons égaleront les records de Cleveland et de Philadelphia pour les pires séries de l’histoire de la NBA. Les Cavaliers avaient perdu 26 matches de rang lors de la saison 2010/2011, les 76ers lors de la saison 2013/2014. Cette défaite de jeudi est bien amère dans la mesure où le Jazz était privé de quatre de ses sept meilleurs marqueurs...

Fribourg et Lausanne s'impose, Genève battu Ronalds Kenins et Lausanne ont ramené trois bons points de Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Soirée plaisante pour Fribourg (succès 3-0), Lausanne (3-1) et Ajoie (3-2 ap) en National League. Moins pour Genève battu 2-0 à Ambri. Fribourg recevait un Lugano décimé et Fribourg n'a pas manqué son affaire. Les Tessinois avaient réussi à battre Kloten mardi soir, mais avec Michael Joly en moins - suspendu provisoirement pour avoir heurté un arbitre - la tâche était compliquée. Mais la partie a mis du temps à se décanter. Les Fribourgeois n'ont allumé la lampe qu'à la 40e par Wallmark d'un superbe tir placé et sur une très belle passe de Sörensen. Ensuite à la 44e, c'est la belle histoire de la soirée avec le but d'Andreï Bykov. Le numéro 89 a ainsi répondu de la plus belle des manières à l'annonce de la non-prolongation de son contrat chez les Dragons. De la Rose a ensuite mis Gottéron à l'abri en power-play à la 50e. Julien Sprunger aurait pu s'offrir lui aussi un but, mais un coach's challenge pour un hors-jeu l'a privé de ce 4-0. Lausanne se reprend Lausanne devait se reprendre après la défaite de mardi face à Zurich. Et le LHC a très largement dominé les débats. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Vaudois menaient 2-0 après les vingt premières minutes grâce à Riat et Salomäki à quelques secondes de la fin du premier tiers. Les Vaudois pensaient bien avoir fait le plus dur à la 29e lorsque Kenins a cru inscrire le 3-0, mais un hors-jeu du Letton, confirmé par le coach's challenge, l'a privé de ce but. Le numéro 81 s'est consolé à la 60e en marquant le 3-1 dans la cage vide. Les joueurs de Geoff Ward ont eu une petite goutte de sueur lorsque Schmutz a réduit la marque à 23 secondes de la fin du troisième tiers. Mais les Lions ne méritaient pas de perdre un match qu'ils ont dominé avec notamment 42 lancers sur la cage emmentaloise. Lausanne peut en outre remercier Ajoie. Car les Jurassiens ont bien arrangé les Vaudois en allant s'imposer à Berne 3-2 ap. Les Ours sont désormais à cinq points des Vaudois. Et les Ajoulots n'ont pas volé ce succès. Adam Rundqvist a ouvert le score à la 4e, avant que Lehmann n'égalise à la 14e. Kyen Sopa a redonné de l'avance à la 39e, mais Luoto a égalisé (54e). Ajoie a tenu malgré deux pénalités en fin de rencontre et c'est Asselin qui a pu donner le deuxième point à ses couleurs à la 63e. Genève perd le match et Winnik On savait que le déplacement d'Ambri ne serait pas une sinécure pour Genève. Eh bien cela s'est confirmé au pied du Gothard. Les Genevois ont non seulement perdu le match, mais ils risquent fort d'avoir perdu Daniel Winnik pour un bon moment. Sur une action avec Virtanen, l'attaquant canadien est tombé et s'est immédiatement tenu le genou gauche. Il a quitté la glace en pleurs. Trop pénalisés, les Aigles ont cédé lors de la troisième période sur une réussite de Dauphin (46e) et une autre de Heim (54e). Cette défaite met logiquement un coup d'arrêt aux hommes de Jan Cadieux et offre surtout trois points aux Léventins, ce qui leur permet de passer à la 7e place avec deux longueurs d'avance sur les Grenat. Rajala marque encore, mais Bienne perd Bienne peut s'en vouloir. Parce que Bienne menait 3-1 à Davos lorsque Toni Rajala a inscrit son 13e but de l'exercice à quatre secondes de la deuxième sirène. Mais un doublé du défenseur finlandais Näkyvä a envoyé tout le konde en prolongation. La partie s'est finalement décidée aux tirs au but et Davos l'a emporté en marquant deux fois contre un seul but, de Rajala, pour Bienne. A noter la nouvelle réussite d'Aleksi Heponiemi. Le match au sommet entre Zurich et Zoug a tourné à l'avantage des hommes de Dan Tangnes. Un succès 3-2 ap grâce à un but de Michaelis en power-play à la suite d'une pénalité de Malgin. Le centre du Z a marqué le 2-2 mais pris deux pénalités par la suite, dont la dernière en prolongation. Mais les Zurichois ont quand même quatre points d'avance au classement sur leur dauphin. Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a battu Kloten 5-3. Roman Cervenka a retrouvé des couleurs avec un but et deux assists.

Slalom de Courchevel: Suissesses hors du top 10, Shiffrin mène Michelle Gisin très satisfaite de sa course à Courchevel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Michelle Gisin a pris la 6e place du slalom de Courchevel. Petra Vlhova a battu Mikaela Shiffrin de 0''24 pour signe sa 30e victoire en Coupe du monde. Brouillard et neige mouillée n'ont pas contrarié les plans de Petra Vlhova. La Slovaque a sorti une deuxième manche magnifique en se jouant des conditions. Ce n'est pas franchement une surprise, mais deux femmes ont outrageusement dominé les débats sur la piste française. Vlhova et Shiffrin ont laissé la 3e Katharina Truppe à 2''06. Sans Wendy Holdener, opérée récemment d'une cheville, il a fallu compter sur d'autres athlètes pour Swiss-Ski. Privées de leur cheffe de file, les Suissesses ont tenté de limiter la casse. Et seule Michelle Gisin a pu vraiment se mettre en évidence. 5e du dernier Super-G de Val d'Isère et 6e du slalom de Killington, l'Obwaldienne a réalisé une bonne deuxième partie de deuxième manche. 11e après le tracé initial, la double championne olympique du combiné a accroché un nouveau top 6 et ce qu'elle a montré sur la deuxième manche est de bon augure pour la suite. Trois autres Helvètes ont marqué des points. Elena Stoffel a effectué une jolie remontée. Tout juste qualifiée pour la deuxième manche, Stoffel a terminé au 16e rang. Bonne 12e de la première manche, Mélanie Meillard n'a malheureusement pas confirmé. La Valaisanne d'origine neuchâteloise s'est classée 19e. Nicole Good a fini à la 23e place, alors que Camille Rast a connu l'élimination en première manche.

Vingegaard et Kuss restent dans leur équipe actuelle Jonas Vingegaard visera un troisième Tour de France consécutif en 2024 Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Jonas Vingegaard (27 ans) et Sepp Kuss (29 ans) restent fidèles à leur équipe. Le Danois et l'Américain ont prolongé leur contrat avec la formation Visma-Lease a Bike (ex-Jumbo). Vingegaard, double vainqueur sortant du Tour de France, a signé jusqu'en 2028. Kuss, qui a remporté la Vuelta cette année, a lui prolongé jusqu'en 2027. "C'est une excellente nouvelle pour nous, s'est réjoui le directeur sportif néerlandais Merijn Zeeman, cité par son équipe. Nous aimons nouer des partenariats à long terme, et nous sommes heureux que (...) Sepp et Jonas ressentent la même chose. Nous continuerons d'écrire l'histoire du sport dans les années à venir". Jonas Vingegaard, pour sa part, a déclaré se sentir "très à l'aise dans cette équipe". "Nous avons beaucoup de succès. (...) Mon avenir est ici et j'en suis fier", a confié le vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle qui a également confirmé sa présence au prochain Grand départ fin juin à Florence. De son côté, Sepp Kuss a jugé que son équipe était "comme une famille". "Je me sens chez moi ici (...) Ensemble, nous aurons encore plus de succès !" Par ailleurs, l'équipe néerlandaise a dévoilé le programme du Belge Wout Van Aert, qui fera l'impasse cette année sur le Tour de France mais doublera Giro et Tour d'Espagne avant les Mondiaux à Zurich. Van Aert cite toutefois le Tour des Flandres et Paris - Roubaix comme ses principaux objectifs du début de saison. "Gagner un de ces monuments reste un rêve, et nous ferons tout pour que ce rêve se réalise", déclare-t-il, lui aussi cité.