Pas d'alcool aux JO ++ Rabiot prolonge à la Juve

Vente d'alcool interdite dans les stades, sauf pour les VIP L'alcool sera interdit dans les stades pendant les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON La vente d'alcool sera interdite dans les stades pendant les JO 2024 de Paris, conformément à la loi Evin. Celle-ci permet en revanche une consommation au sein des espaces VIP. "En application de la loi Evin, l'alcool sera interdit à la vente grand public dans les stades pendant les Jeux de Paris-2024", a indiqué mardi le comité d'organisation Paris-2024. La décision des organisateurs des JO de Paris découle de l'application de la loi Evin qui interdit depuis plus de 32 ans la consommation d'alcool dans les stades et enceintes sportives, mais qui comporte également des exceptions. La législation permet notamment aux organisateurs de demander jusqu'à dix dérogations par an et par commune. Mais Paris-2024 n'est pas éligible à une telle dérogation, car "plus de 700 sessions de compétition sur 15 jours de compétition" vont être organisées, précise le comité d'organisation. Autre exception à la loi française: la consommation d'alcool est permise au sein des espaces hospitalités VIP, dès qu'une offre de restauration est proposée. Une distinction qui a créé depuis des années un système de deux poids, deux mesures appliqué à chaque évènement sportif organisé en France en capacité d'offrir des espaces VIP. Application stricte "C'est l'application stricte de la loi française qui autorise les prestations de restauration incluant le service d'alcool dans les espaces d'hospitalités régis par la loi sur la restauration", rappelle le comité d'organisation. "Il ne revient pas à Paris-2024 de commenter cette différence de régime mais au législateur en dernier ressort de définir le cadre pertinent pour les organisateurs d'évènements", ajoute le comité d'organisation. S'il ne sera pas possible de boire de la bière en tribunes lors des JO 2024, ce n'était pas le cas à Londres en 2012 et à Rio en 2016. A Tokyo, en 2021, les restrictions liées au Covid avaient conduit les organisateurs à s'en passer.

Rabiot prolonge à la Juventus jusqu'en 2024 Adrien Rabiot (25) reste � la Juve Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le milieu international français Adrien Rabiot, qui arrivait en fin de contrat à la Juventus, a choisi de prolonger pour une saison son bail avec la Vieille dame. "Adrien prolonge jusqu'au 30 juin 2024", a indiqué le club italien sur son site. A un an de l'Euro 2024, le milieu des Bleus (28 ans, 37 sélections, 3 buts) a fait le choix de rester dans une équipe où il se sait particulièrement apprécié de l'entraîneur, Massimiliano Allegri, même si la Juve ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Bianconero depuis 2019, Rabiot sort de sa saison la plus accomplie à Turin avec 11 buts marqués, toutes compétitions confondues, malgré un exercice compliqué pour la Juve, éliminée dès la phase de poules en C1 et pénalisée de dix points en championnat (7e) en raison de fraudes comptables. A Turin, il a notamment été champion d'Italie en 2020 et a remporté la Coupe d'Italie en 2021.

Mujinga Kambundji ne courra que sur 100 m cette saison Mujinga Kambundji ne courra que sur 100 m cette saison Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji ne s'alignera que sur 100 m individuel cette saison, annonce son agence de management. La Bernoise effectuera sa rentrée estivale vendredi à l'occasion d'Athletissima, où elle veut se tester une première fois à moins de deux mois des Mondiaux de Budapest (19-27 août). La championne d'Europe 2022 du 200 m et 2023 du 60 m en salle a décidé "le coeur lourd" de renoncer à courir sur 200 m et sur le relais 4x100 m en 2023. Ses douleurs au pied gauche ont diminué grâce à diverses thérapies, mais elles se font toujours ressentir dès qu'elle rentre ou sort à pleine vitesse d'un virage. "Des tests de résistance ont montré que la douleur était contenue lorsque nous nous contentions d'un nombre limité de courses en ligne droite", explique dans le communiqué Mujinga Kambundji (31 ans), qui est encore loin de sa meilleure forme après avoir été victime d'une fasciite plantaire. "J'espère pouvoir régler ces problèmes à moyen terme afin de pouvoir soutenir de toutes mes forces le relais jusqu'à Paris 2024", poursuit la recordwoman de Suisse du 100 (10''89) et du 200 m (22''05), qui disputera l'an prochain ses quatrièmes JO avec une envie de revanche sur le relais après la 4e place de Tokyo 2021.

Petri Matikainen nouveau coach du HC Bienne Petri Matikainen est le nouveau coach du HC Bienne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le HC Bienne a trouvé le successeur d'Antti Törmänen. Le finaliste des derniers play-off de National League annonce avoir engagé pour deux ans un autre Finlandais, Petri Matikainen, au poste d'entraîneur. Agé de 56 ans, Petra Matikainen s'occupait depuis cinq ans du meilleur club autrichien, le club de Klagenfurt KAC, qu'il a mené au titre national en 2019 et en 2021. Cet ancien défenseur avait auparavant passé trois saisons à la tête de la formation finlandaise des Pelicans. Antti Törmänen (52 ans), qui est atteint d'un cancer, a décidé se concentrer exclusivement sur sa thérapie. Il avait annoncé après la finale perdue face à Genève-Servette qu'il devait poursuivre sa chimiothérapie jusqu'à la mi-septembre avant d'entreprendre d'autres traitements. La thérapie qu'il avait suivie pour combattre une première fois ce cancer l'avait empêché d'exercer son métier d'entraîneur pendant huit mois.

Pas de trophée pour Nico Hischer Nico Hischier deuxi�me du Selke Trophy. Image: KEYSTONE/FR171606 AP/JOSIE LEPE Nico Hischier n'a pas remporté le Selke Trophy qui récompense l'attaquant de la NHL le plus impliqué dans les phases défensives du jeu. Le Valaisan a été devancé par Patrice Bergeron. L'attaquant de Boston remporte le Selke Trophy pour la sixième fois. L'ailier de Toronto Mitchell Marner était le troisième finaliste. La victoire de Patrice Bergeron est éclatante. Il a, en effet, obtenu 1914 voix contre 804 pour Nico Hischier et 408 pour Mitchell Marner. Le Hart Trophy décerné au meilleur joueur de la NHL est revenu pour la troisième fois après 2017 et 2021 à Connor McDavid. Auteur de 153 points (64 buts/89 assists), le centre d'Edmonton est le premier attaquant à passer le seuil des 150 points depuis Mario Lemieux en 1996. Il a devancé David Pastrnak (Boston) et Matthew Tkachuk (Florida). Meilleure équipe de la saison régulière, Boston a, par ailleurs, remporté deux autres trophées. Jim Montgomery a, ainsi, été désigné coach de l'année alors que Linius Ullmark a enlevé le Vezina Trophy décerné au meilleur gardien.

Lucerne engage Teddy Okou pour trois saisons Teddy Okou (� gauche) c�l�bre un but Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Lucerne enregistre une première arrivée en vue de la nouvelle saison de Super League. Il a engagé pour trois ans Teddy Okou (25 ans), qui évoluait avec le Stade Lausanne-Ouchy. Le Français d'origine ivoirienne a été décisif dans la promotion du SLO dans l'élite. Le milieu droit a notamment marqué un but et donné trois assists dans le barrage contre Sion. En championnat, ce petit gabarit de 1m65 avait inscrit 19 réussites en 32 matches.

WTA: un succès bienvenu pour Jil Teichmann Jil Teichmann: une victoire qui fait du bien Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Jil Teichmann (WTA 129) a obtenu un succès bienvenu. La Seelandaise a franchi le 1er tour du tournoi sur gazon de Bad Homburg en battant l'Américaine Claire Liu (WTA 95) 3-6 6-3 6-4. Depuis sa victoire au 2e tour à Indian Wells contre Belinda Bencic à mi-mars, Jil Teichmann (25 ans) n'avait gagné qu'un match sur le circuit principal WTA. Elle avait échoué au 1er tour lors de six tournois sur sept disputés. Cette baisse de forme l'a fait sortir du top 100. Voici un peu moins d'un an, elle occupait encore le 21e rang de la hiérarchie. A Bad Homburg, ses espoirs d'aller loin semblent minces puisqu'elle devrait affronter au tour suivant la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1).

Euro M21: Kastriot Imeri assume son rôle de leader Kastriot Imeri face � la presse � Cluj Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Buteur contre la Norvège mercredi et face à l'Italie dimanche, Kastriot Imeri s'est affirmé comme l'un des leaders de la Suisse à l'Euro M21 en Roumanie. Un rôle qu'il assume pleinement. Avec ses 22 sélections, le Genevois est l'un des plus anciens de cette sélection des M21 qui jouera son destin mercredi face à la France. "Je me considère comme un leader. Il est important de le montrer sur le terrain", dit-il. Dimanche, c'est lui qui a sonné la révolte après une première mi-temps cataclysmique face à l'Italie. Son but de la 47e minute a agi comme un électrochoc pour une équipe qui avait balbutié ses fondamentaux lors des quarante-cinq premières minutes. Frustration "Au final, c'est la frustration qui domine, rage le demi des Young Boys. Nous avons livré une superbe deuxième mi-temps. Le problème, c'est que nous sommes passés complètement à côté de la première. Dimanche on a vraiment perdu un point, voire trois..." Ce revers place la Suisse le dos au mur même si elle sera qualifiée si la Norvège avait la bonne idée de battre l'Italie 1-0 indépendamment de son résultat contre la France. "Nous allons faire tout ce qui est possible pour l'emportrer mercredi, lâche Kastriot Imeri. Cette équipe de Suisse veut toujours gagner, qu'importe l'adversaire. C'est notre mentalité." Nouveau cadre de vie Sur un plan personnel, Kastriot Imeri s'est sans doute forgé aux Young Boys une telle mentalité. Transféré au sein de la meilleure équipe du pays en août dernier, le Genevois estime que sa première saison à Berne fut "bonne". "J'ai trouvé gentiment ma place dans l'équipe après six mois. J'ai dû prendre le temps de m'adapter à mon nouveau cadre de vie, à la langue aussi, explique-t-il. Je suis satisfait de mon temps de jeu." Aux Young Boys, le no 10 de la sélection est monté en puissance pour s'affirmer jusqu'à présent comme l'un des joueurs les plus brillants de cet Euro. Même s'il place le collectif au-dessus de tout le reste, Kastriot Imeri reconnaît être "content d'avoir le niveau". On lui demandera de l'élever encore d'un cran pour que l'aventure de l'équipe de Suisse dans cet Euro M21 se prolonge au-delà du match de mercredi.

Bernal sera bien au départ du Tour avec Ineos Egan Bernal se r�jouit de retrouver le Tour. Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, sera bien au départ de la 110e édition qui s'élance samedi de Bilbao, a annoncé son équipe Ineos-Grenadiers lundi. Bernal, qui tente de retrouver son meilleur niveau après son gravissime accident début 2022 lorsqu'il avait percuté de plein fouet un bus à l'arrêt, fait partie des huit coureurs sélectionnés pour la Grande Boucle (1er-23 juillet). Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martinez, Tom Pidcock, vainqueur l'an dernier au sommet de l'Alpe d'Huez, Carlos Rodriguez et Ben Turner seront les autres coureurs de l'équipe Ineos, alors que Geraint Thomas, troisième l'an dernier, fera comme prévu l'impasse, après sa deuxième place sur le Giro fin mai. "C'est un mélange de talent et d'expérience", a estimé Rod Ellingworth, un des responsables de l'équipe britannique qui n'a pas désigné de leader incontesté, comme c'est souvent le cas pour Ineos. Il a salué "le caractère et la résilience" d'Egan Bernal, ainsi que "les efforts extraordinaires qu'il a accomplis pour revenir au premier plan". "Evidemment, en tant qu'ancien vainqueur, il apportera son expérience de la course et son attitude de vainqueur au groupe", a-t-il ajouté. Frôlé la mort Bernal, qui a terminé le récent Critérium du Dauphiné à une encourageante 12e place, a insisté à quel point il allait apprécier "chaque kilomètre du parcours" cette année après avoir frôlé la mort en janvier 2022. "Je suis certain que beaucoup de personnes ont suivi ce qui m'est arrivé depuis mon accident et tout ce que j'ai dû traverser pour relever le plus grand défi de ma vie. Faire partie de l'équipe pour le Tour me rassure (sur le fait) que je suis sur le chemin du retour vers mon meilleur niveau", a-t-il dit.

Modric prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2024 Luka Modric, ici sous le maillot de la Croatie, prolongera son s�jour au Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/MAURICE VAN STEEN Le vétéran du Real Madrid Luka Modric restera au club une saison de plus après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, a annoncé le club espagnol lundi. Le milieu de terrain de 37 ans, qui demeure l'un des piliers des Merengue, a décidé de rester malgré le fort intérêt montré par l'Arabie saoudite qui cherchait à le recruter à la fin de son précédent contrat qui expirait en juin. Le Croate suit Toni Kroos, Dani Ceballos et Nacho Fernandez qui ont eux aussi décidé de prolonger leur séjour à Madrid cet été. "Au cours de ses 11 saisons à défendre notre maillot, il a disputé 488 matchees et remporté 23 trophées", a souligné le Real Madrid dans un communiqué. Modric a remporté cinq fois la Ligue des champions avec Madrid depuis son arrivée en 2012 en provenance de Tottenham, ainsi que la Liga à trois reprises et deux Coupes du Roi. Le Ballon d'Or 2018, qui aura 38 ans en septembre, fera face à une concurrence féroce la saison prochaine au Santiago Bernabeu. Madrid a acheté l'international anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund pour plus de 100 millions d'euros plus tôt en juin, tandis que Kroos, Ceballos, Camavinga, Tchouameni et Valverde se bousculent pour les places. Le jeune Bellingham a déclaré lors de sa présentation qu'il avait hâte d'apprendre de Modric et Kroos en particulier. Modric a terminé deuxième avec la Croatie dans la Ligue des Nations et n'a pas encore annoncé s'il se retirerait du football international ou s'il continuerait jusqu'au Championnat d'Europe 2024 l'été prochain.

Tadej Pogacar avec Adam Yates en lieutenant de luxe au Tour Le Britannique Adam Yates sera le lieutenant de Tadej Pogacar au prochain Tour de France. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tadej Pogacar pourra compter sur Adam Yates, le vainqueur du Tour de Romandie, en lieutenant de luxe sur le Tour de France au sein de son équipe UAE dont la sélection a été annoncée lundi. Pour reconquérir sa couronne lors de cette 110e édition qui part samedi de Bilbao, le Slovène aura un renfort de choix avec le grimpeur britannique, venu à l'intersaison de l'équipe Ineos. Deuxième du dernier Dauphiné, Yates présente de solides références en montagne et sur les courses à étape. Il devrait permettre à Pogacar de rétablir le rapport de force avec la formation Jumbo-Visma de son rival Jonas Vingegaard qui avait dominé le Tour l'an dernier. Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, aura également à ses côtés son fidèle sherpa, le Polonais Rafal Majka, le rouleur danois Mikkel Bjerg, le grimpeur autrichien Felix Grossschartner, l'Espagnol Marc Soler, l'Italien Matteo Trentin et le Norvégien Vegard Stake Laengen. "On a un très bon groupe, l'opposition sera rude mais ce sera toujours le cas dans les plus grandes courses. On va sur le Tour pour délivrer un bon show et bien sûr viser la victoire", a commenté Pogacar dans le communiqué d'UAE annonçant l'effectif pour le Tour. Comme annoncé par le manager de l'équipe Mauro Gianetti en début de saison, le nouveau champion de Suisse Marc Hirschi ne figure pas dans la sélection du Tour. Le Bernois se concenctre sur les Championnats du monde à Glasgow.

Ilkay Gündogan quitte Manchester City pour le Barça Ilkay G�ndogan avait envie de jouer au Bar�a. C'est chose faite. Image: KEYSTONE/DPA/MATTHIAS BALK Ilkay Gündogan, le capitaine allemand de Manchester City, s'est engagé au FC Barcelone jusqu'en 2025, a officialisé lundi le club catalan. "Le milieu de terrain, récent vainqueur de la Ligue des Champions, rejoint le Barça jusqu'en 2025 et sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros", ont indiqué les blaugrana dans un communiqué. L'international allemand, artisan du triplé inédit Championnat-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions réussi cette saison par le club anglais, disposera "d'une année supplémentaire en option", a précisé le Barça. Manchester City a tenté de retenir le milieu de terrain, âgé de 32 ans, en lui proposant une prolongation d'un an avec une année supplémentaire en option. Mais le Barça a emporté la mise. "Xavi (l'entraîneur du club catalan, NDLR) l'a appelé à plusieurs reprises", avait confirmé la semaine dernière Pep Guardiola. L'entraîneur catalan de Manchester City a ajouté qu'il espérait que son joueur prolongerait, mais sans grande illusion. "Si finalement il décide d'aller à Barcelone, je lui dirai qu'il y sera très bien", avait-il dit. Pas de surenchère Manchester City aurait décidé de ne pas s'aligner sur l'offre du club espagnol, prenant notamment en considération l'âge du milieu allemand. Arrivé en juin 2016 en provenance du Borussia Dortmund, Gündogan a empilé en sept saisons sous le maillot des Citizens cinq titres de champion, une Ligue des champions, deux Coupes d'Angleterre et quatre Coupes de la Ligue. Il a disputé cette saison 51 matches, toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts dont six lors des sept dernières rencontres qu'il a jouées, un sprint final qui a vu City prend irrémédiablement le dessus sur Arsenal. Pour pallier un départ, Manchester City a déjà annoncé un accord avec Chelsea pour le transfert du milieu croate Mateo Kovacic, pour une somme estimée à 35 millions d'euros.

Luca Zuffi de retour à Winterthour, son club formateur Luca Zuffi, � gauche, restera en Super League. Il passe de Sion � Winterthour. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Luca Zuffi revient à Winterthour dans son club formateur. Le milieu de terrain de 33 ans a signé un contrat de deux ans avec les Zurichois. Zuffi, le fils de la légende de Winterthour et entraîneur assistant Dario Zuffi, a connu la relégation avec Sion en Challenge League à la fin de la saison dernière. Son contrat en Valais courait encore une saison. Les deux clubs n'ont donné aucune information sur les modalités du transfert. Zuffi junior avait débuté en 2007 dans la première équipe de Winterthour. L'international aux quatre sélections a alors pris le chemin de Thoune puis du FC Bâle. Avec les Rhénans, il a remporté trois titres de champion et une Coupe de Suisse. De retour dans son club formateur, il aura un rôle important à jouer au sein de l'équipe désormais dirigée par Patrick Rahmen, l'actuel coach de la Suisse M21.

Wembanyama renonce au Mondial 2023 avec les Bleus L'�quipe de France devra faire sans Victor Wembanyama au prochain Championnat du monde. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Victor Wembanyama, la nouvelle sensation de la NBA, a annoncé qu'il ne participerait pas au Mondial 2023 avec la France. Il évoque dans un entretien publié lundi sur le site internet de L'Equipe un "sacrifice nécessaire", alors qu'il va disputer sa première saison avec les San Antonio Spurs. "Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé", a affirmé "Wemby", dans cet entretien réalisé par le quotidien à San Antonio, au Texas, où le jeune Français (19 ans), premier choix de la draft, vient de poser ses valises après une semaine agitée lors de laquelle il a reçu un accueil de rock-star aux Etats-Unis. L'ancien joueur des Metropolitans 92 a jugé ce choix tout à la fois "irrévocable" et "frustrant", en soulignant qu'une participation au prochain Mondial, du 25 août au 10 septembre en Asie, aurait signifié un total de "170 matches en 24 mois", en y incluant la saison à venir et les Jeux olympiques de Paris-2024. "J'espère que les gens comprendront. (...) L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire", a ajouté le géant tricolore (2,24 m), à deux jours de l'annonce par le sélectionneur Vincent Collet du groupe retenu pour le Mondial. Pas de pression de la franchise Wembanyama, qui a connu sa première sélection avec les Bleus en novembre dernier face à la Lituanie (90-65), a par ailleurs assuré que sa nouvelle franchise en NBA n'avait pas fait pression pour qu'il renonce au Mondial. Il a effectué ce choix "lui-même", après avoir consulté son entourage le plus proche, le staff médical qui le suit au quotidien, mais aussi plusieurs cadres de l'équipe de France et son entraîneur, lors d'une visoconférence samedi, selon L'Equipe. Sa participation au prochain Mondial n'avait pas été évoquée ouvertement ces dernières semaines, alors que l'attention médiatique était tout entière focalisée sur la draft de la NBA. Fin avril, Vincent Collet, qui était également son entraîneur à Boulogne-Levallois, s'était toutefois montré optimiste, affirmant que le jeune joueur était "pour l'instant", "très motivé pour participer". "A ce niveau-là, les nouvelles sont plutôt très bonnes", avait-il déclaré.