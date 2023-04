Pas de doublé pour Bencic ++ Boston bat un record en NHL

Jon Rahm, qui a déjà remporté trois autres titres PGA en 2023, devient le quatrième Espagnol à arborer le fameux blazer vert, après Seve Ballesteros, Sergio Garcia et Jose Maria Olazabal, qui a félicité son compatriote au 18e trou. "Pour moi, c'est incroyablement significatif de gagner le jour du 40e anniversaire de sa victoire, le jour de son anniversaire et le dimanche de Pâques", a déclaré Rahm, en parlant de son idole Seve Ballesteros, qui aurait fêté son 66e anniversaire dimanche.

Brooks Koepka, qui a fait la course en tête sur l'ensemble du tournoi, s'est effondré au 4e tour, avec six bogeys. Phil Mickelson, pour sa part, a réussi un come-back impressionnant, avec pas moins de huit birdies sur le dernier tour.

L'Espagnol de 28 ans a rendu dimanche une carte de 69 (3 coups sous le par), avec quatre birdies et un bogey. Il termine le tournoi à 12 sous le par, avec quatre coups d'avance sur ses deux poursuivants, les Américains Brooks Koepka et Phil Mickelson, tous deux représentants du circuit dissident LIV.

Jon Rahm remporte son onzième trophée PGA et son premier Masters, lui qui a ouvert son compteur en Grand Chelem en 2021 avec l'US Open. "Je suis vraiment fier de moi", s'est réjoui Rahm, qui n'en a pas cru ses yeux quand il a appris qu'il devenait le premier Européen à remporter le Masters et l'US Open.

L'urgence maintenant pour Belinda Bencic est de trouver un nouveau coach. Elle a, en effet, mis un terme au mandat de Dmitry Tursuvov. La St. Galloise et le Russe ont cessé leur - fructueuse - collaboration après le tournoi de Miami. Sous sa férule, elle a remporté les tournois d'Adelaide 2 et d'Abu Dhabi.

Tout s'est joué dans le secteur pavé cinq étoiles du Carrefour de l'Arbre à 18 km de l'arrivée. Il y a tout d'abord eu la chute de John Degenkolb et une mauvaise appréciation de Jasper Philipsen. Et puis ensuite la crevaison de Wout van Aert qui était dans la roue de van der Poel. Libéré de l'ombre du Belge, van der Poel a pu faire le trou.

Le petit-fils de Raymond Poulidor enlève son quatrième Monument après le Tour des Flandres (2020 et 22) et Milan-San Remo cette année.

Tiger Woods boitait bas et semblait souffrir de la jambe droite, celle qu'il avait failli perdre lors d'un terrible accident de voiture en février 2021. La suite de la carrière de la star américaine reste, plus que jamais, soumise à des interrogations.

Woods occupait la 54e et dernière place, à neuf coups au-dessus du par et à 22 longueurs du leader, son compatriote américain Brooks Koepka. Samedi, il n'avait pu disputer que sept trous du 3e tour avant que le jeu ne soit interrompu par les intempéries. Mais il semblait déjà handicapé, ayant visiblement des difficultés à se déplacer.

Les Bruins ont rejoint dans l'histoire les Detroit Red Wings et le Tampa Bay Lightning, qui avaient signé 62 victoires respectivement en 1995-96 et en 2018-19. Boston a atteint ce record en 79 matches. Il lui en reste encore trois d'ici la fin de la saison régulière jeudi pour améliorer ce record.

A l'Est, New Jersey n'a rien pu faire pour s'opposer à la marche en avant de Boston. La meilleure équipe de la saison régulière a enlevé une 62e victoire grâce à un doublé de Pavel Zacha inscrit lors des cinq premières minutes de la rencontre.

Sur leur glace de Winnipeg, les Jets ont cueilli un succès capital face à Nashville toujours orphelin de son capitaine Roman Josi. Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont imposés 2-0 grâce à des réussites de Neal Pionk et de Mark Scheifele et grâce aussi aux 28 arrêts de Connor Hellebuyck. Les Jets possèdent un point d'avance sur Calgary et trois désormais sur Nashville dans la lutte pour la dernière wild card de la Conférence Ouest.

Victorieux du Canada lors de leur premier match du round-robin, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont laissé passer leur chance au neuvième end. Incapables d'exploiter l'avantage de la dernière pierre, ils ont laissé la main aux Canadiens qui ont su conclure au dernier end. Avec une réussite de 84 % contre 93 % à leurs adversaires, les Suisses ont évolué en retrait par rapport à leurs derniers matches. Dans le duel des no 4, Benoît Schwarz a, ainsi, été largement dominé par Brad Gushue.

Le CC Genève a été battu 7-5 par le Canada en demi-finale. Il affrontera l'Italie pour le bronze alors que la finale opposera les Canadiens aux Ecossais. On rappellera que la Suisse n'a plus disputé la finale d'un championnat du monde depuis 20 ans déjà...

Auteur de deux arrêts magnifique sur une frappe de Dereck Kutesa à la 27e et sur une tête de Crivelli à la 63e, Heinz Lindner a peut-être été l'homme fort de ce derby. On ne finira jamais de se demander où serait le FC Sion sans son gardien autrichien...

Suivi par 11'850 spectateurs, ce derby a proposé un spectacle riche en rebondissements. Les deux formations ont, en effet, toutes les deux mené au score. Enzo Crivelli l'a ouvert à la 23e et Miroslav Stevanovic l'a scellé à la 69e. Entre-temps, Sion a marqué sur un penalty d'Anto Grgic (34e) et sur une tête d'Itatinga (56e), qui a surgi sur un coup franc merveilleusement botté par Reto Ziegler.

Au bord du gouffre mardi dernier, voilà les joueurs de Julien Vauclair en position de force. Depuis leur victoire à la 93e minute du troisième match, les Ajoulots ont remis les pendules à l'heure. Désormais, ils assument clairement leur statut de club de l'élite et le HCC ne trouve plus la solution.

Genève rejoint Bienne en finale

Josh Jooris inscrit le 3-2 d�cisif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève-Servette est en finale de National League! Les Aigles ont dominé Zoug 3-2 aux Vernets pour remporter la série 4-1 et retrouver Bienne dès vendredi prochain.

Et voilà Genève pour la quatrième fois en finale de National League. Après 2008, 2010 et 2021, les Grenat auront l'opportunité d'aller chercher la coupe de champion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Genevois n'ont absolument rien volé.

Face au double champion en titre, les joueurs de Jan Cadieux ont encore une fois su remonter un déficit. Alors que dans les quatre premiers matches, ils avaient à chaque fois concédé l'ouverture du score, ce sont cette fois eux qui ont frappé les premiers. Mais cela ne leur a pas porté chance puisque Zoug a répondu par deux buts (29e Herzog et 38e Vogel).

Seulement du côté du GSHC, on peut compter sur les joueurs importés. A la 23e, c'est Linus Omark qui a ouvert la marque après une très belle passe de Tömmernes. L'indispensable maître à jouer suédois s'est encore fait l'auteur de la passe décisive sur l'égalisation de Sami Vatanen à la 41e.

En parlant de Sami Vatanen, le défenseur finlandais est une arme décisive en ce moment pour les Grenat. Avec son lancer de droitier, l'ancien joueur d'Anaheim et New Jersey notamment se pose en artilleur en chef. Le Finlandais a inscrit son quatrième but des play-off et son troisième en autant de rencontres.

Mieux, les Genevois sont parvenus à prendre les devants sur un magnifique but de Josh Jooris à la 52e après un très beau relais avec Linus Omark. Et même si Zoug a tenté de niveler la marque en fin de partie, les Grenat ont su gérer leur match comme ils ont su gérer leur saison en terminant leader au terme des 52 matches.

La finale opposera donc les deux premiers de la saison régulière. Une affiche logique si l'on s'attache aux précédents mois, mais qui peut tout de même étonner lorsque les adversaires s'appellent Zoug et Zurich. Seulement les deux finalistes ont semblé moins affamés que leurs deux adversaires.