Pas de finale pour les relayeurs suisses ++ McLaren en embuscade

Pas de finale pour les relayeurs du 4x100 m 4 nages Mityukov et ses comp�res du 4x100 m 4 nages ont �chou� d�s les s�ries aux Mondiaux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les relayeurs du 4x100 m 4 nages ont réalisé un nouveau record de Suisse en séries lors de la dernière journée des Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Roman Mityukov (dos), Jérémy Desplanches (brasse), Noè Ponti (papillon) et Antonio Djakovic (crawl) n'ont toutefois pas obtenu leur ticket pour la finale. Le quatuor de choc de la natation masculine helvétique a réussi un chrono de 3'35''46 synonyme de 15e place, manquant le top 8 pour 2''20. Il a tout de même amélioré de plus d'une seconde et demie un record national qui détenait depuis les Mondiaux 2019 (3'36''98 par Mityukov, Yannick Käser, Desplanches qui était alors aligné sur le papillon, et Nils Liess). Swiss Aquatics doit donc se satisfaire de trois finales (top 8) dans ces Mondiaux. Mais la médaille de bronze obtenue par Roman Mityukov sur 200 m dos vient largement compenser les difficultés rencontrées par les médaillés olympiques Noè Ponti (7e du 100 m papillon) et Jérémy Desplanches (éliminé en demies sur 200 m 4 nages). Antonio Djakovic (6e du 400 m libre) a en outre rempli son contrat après une saison marquée par une blessure à un nerf du cou.

La Belgique, terre promise pour McLaren? Spa sera-t-il le terrain de jeu d'une autre équipe que Red Bull? Si Verstappen, solide leader du championnat de F1, arrive en Belgique en favori, les McLaren sont en pole pour le déloger. Pour le dernier Grand Prix de la saison avant la pause estivale, l'équipe britannique rêve de confirmer son regain de forme par un succès, qui mettrait fin à une série de sept victoires consécutives pour Verstappen - douze pour Red Bull, un record. Grâce à des améliorations apportées sur la MCL60, McLaren en grande difficulté en début de saison, est revenue aux avant-postes. Preuve de sa forme retrouvée, ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri ont à chaque fois terminé dans le Top 5 des deux dernières courses -en Grande-Bretagne début juillet et en Hongrie le week-end dernier. Depuis ses deux deuxièmes places consécutives, Norris, le mieux placé du duo, lorgne désormais la plus haute marche du podium. Mais le Britannique, en quête d'une première victoire en F1, devra toutefois vaincre le champion en titre Verstappen sur cette 12e manche de la saison. Sur une autre planète l'an dernier, "Mad Max", né à Hasselt, à quelque 100 km au nord du circuit, s'était imposé depuis une lointaine 14e place sur la grille. La forme du Néerlandais ne s'est depuis pas estompée, puisqu'il n'a jamais fait pire qu'une 7e place en GP (à Singapour en 2022) et qu'une 2e place cette saison (en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan). Mise à part une possible défaillance de la Red Bull, on voit mal ce qui pourrait l'écarter de la victoire, ou en tout cas du podium. Sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, niché entre collines et forêts des Ardennes belges, la pluie attendue vendredi et samedi, jour de sprint, pourrait toutefois rebattre bien des cartes. Elle ne serait pas sans rappeler le GP de Belgique 2021: à cette époque, Verstappen s'était imposé après un simulacre de Grand Prix - deux tours seulement derrière la voiture de sécurité, en raison du déluge qui s'abattait sur le circuit. Outre la pluie, le sprint - le troisième cette année - va modifier le déroulement du week-end et pourrait amener un peu plus de piquant à une saison jusque-là assez terne.

Mondial dames: cap sur les 8es de finale pour la Suisse La Suisse dispute ce matin dès 09h00 son dernier match du groupe A du Mondial dames face à la Nouvelle-Zélande, l'un des deux pays organisateurs. Un nul lui suffit pour atteindre les 8es de finale. Les Suissesses occupent la tête de leur groupe avec 4 points, après un succès 2-0 face aux Philippines et un méritoire nul 0-0 contre la Norvège. Les protégées d'Inka Grings sont donc maîtresses de leur destin. Une victoire ou un nul les propulserait à coup sûr dans la phase à élimination directe. Mais même une défaite pourrait suffire en cas de nul dans la rencontre entre la Norvège et les Philippines. Inka Grings se refuse à vouloir calculer ou spéculer. "Nous voulons nous concentrer sur nous-mêmes et évoluer de manière similaire que face aux Norvégiennes. Ce sera alors difficile de nous battre", a affirmé la technicienne allemande. Bruyant soutien La Nouvelle-Zélande a également la perspective de se qualifier sans avoir besoin d'une aide extérieure. Une victoire contre la Suisse lui offrirait un billet pour la suite de la compétition. L'équipe avait entamé idéalement le tournoi en dominant la Norvège 1-0, ce qui constituait une surprise. Mais elle a ensuite déçu face aux Philippines avec un revers 1-0. Les Suissesses ne devront pas faire l'erreur de sous-estimer leurs adversaires, qui bénéficieront du bruyant soutien de leurs supporters à Dunedin. Le Forsyth Barr Stadium devrait faire le plein dimanche. "C'est un super stade et il y aura une énorme ambiance. On se réjouit énormément de ce grand match", a conclu Inka Grings.

Super League: Yverdon face au champion Pour sa première à domicile de la saison, Yverdon a le redoutable honneur de recevoir les Young Boys lors de la 2e journée de Super League. Le match aura lieu à la Maladière, à Neuchâtel. Ce duel mettra aux prises le champion de Challenge League de la saison passée et le tenant du titre de Super League. A priori, l'affiche semble déséquilibrée sur le papier, mais la vérité du terrain est parfois différente. Réponse cet après-midi dès 16h30. Autre club romand en lice ce dimanche, le Stade Lausanne-Ouchy se déplace dès 14h15 à Lucerne, où sa tâche s'annonce difficile. Le promu vaudois a montré d'inquiétantes lacunes en défense lors de sa défaite initiale contre Lugano. Lucerne, boosté par sa victoire en Conference League jeudi soir à Stockholm, voudra offrir un premier succès en championnat à ses supporters. Enfin, Bâle recevra Winterthour à 16h30 dans ce qui peut déjà être considéré comme un match crucial pour les Rhénans. Les débuts de l'entraîneur Timo Schultz sur le banc sont difficiles avec deux défaites en autant de matches. Une troisième contre le Winterthour de Patrick Rahmen - un ancien entraîneur du FCB - plongerait véritablement le club dans la crise.

Une grande performance de Stan Wawrinka Stan Wawrika: un 17e titre au bout de sa raquette. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Formidable Stan Wawrinka ! Le Vaudois s’est hissé en finale du tournoi ATP 250 d’Umag au terme d’un match d’une très grande facture. Avec un service de plomb, un coup droit qui a fusé à merveille et une main qui lui a permis de gagner des points magnifiques, le Vaudois a livré sans doute son meilleur match de l’année pour s’imposer 6-3 6-4 devant Lorenzo Sonego (ATP 43). Entre le Wawrinka qui s’était fourvoyé à Gstaad jeudi dernier contre Jaume Munar et celui dans la nuit croate de samedi face au puncheur italien, c’était bien le jour et la nuit. A la faveur de ce succès qui ne souffre vraiment aucune discussion, le triple vainqueur en Grand Chelem affrontera ce dimanche dès 20.00 l’Australien Alexei Popyrin (ATP 90) dans la 31e finale de sa carrière. Il visera un 17e titre, le deuxième à Umag... dix-sept ans après sa première victoire et, surtout, le premier depuis son doublé au Geneva Open en 2017. Sa dernière finale fut malheureuse avec une défaite en indoor à Anvers en 2019 devant Andy Murray dans une rencontre qu’il aurait dû gagner mille fois. Face à Sonego, Stan Wawrinka a signé un premier break à 4-3. Le second est tombé au sixième jeu du second set. Rattrapé sans doute par la tension, il a eu dans les deux sets un peu de peine à conclure son dernier jeu de service. Mais l’essentiel demeure : il a joué un très grand tennis. On lui demandera de le faire un jour de plus contre Alexei Popyrin qu'il rencontrera pour la première fois.

Un "bon" point pour le Servette FC Dereck Kutesa c�l�bre son magnifique but qui a offert le point du nul au Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC témoigne d’une réelle force de caractère en ce début de saison. Il en a administré la preuve face au FC Zurich cinq jours après son morceau de bravoure devant Genk. Menés 2-0 à l’heure de jeu sur deux erreurs de Jérémy Frick pour le 1-0 de Fabian Rohner à la 11e et de Bradley Mazikou sur le 2-0 d’Ifeanyi Mathew à la 57e, les Grenat ont trouvé les ressources pour recoller au score. Un penalty de Chris Bedia à la 66e et une frappe enroulée de Dereck Kutesa à la 86e leur ont permis d’arracher le nul. S’ils ne méritaient peut-être pas de gagner ce match, la défaite aurait été bien cruelle face à un FCZ un brin trop vite attentiste et face aussi à un arbitrage qui ne leur a pas toujours été favorable. Privé comme mardi dernier face à Genk de Miroslav Stevanovic blessé et qui ne sera sans doute pas rétabli avant une dizaine de jours, le Servette FC a pratiqué ce même jeu direct qui lui avait permis d’ébranler le vice-Champion de Belgique cinq jours plus tôt. Mais cette rencontre a conforté l’idée que Jérémy Guillemenot, la recrue phare du mercato, mettra un certain temps à s’intégrer. Le transfuge du FC St. Gall n’a pas eu l’occasion vraiment de se mettre en évidence dans ce style de jeu qui convient, en revanche, à merveille au duo formé par Chris Bedia et par Enzo Crivelli. L’Ivoirien et le Français ont toutefois trouvé en Fabio Daprela un contradicteur de choix. La rigueur du Tessinois ne peut que faire le plus grand bien à une défense qui a trop souvent pris l'eau la saison dernière.

Une finale pour ouvrir son palmarès Elisabetta Cocciaretto peut avoir le sourire: elle est revenue de tr�s loin. Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Après une journée sans fin, les demi-finales du Ladies Open de Lausanne ont livré leur verdict : il a été favorable à Elisabetta Cocciaretto (WTA 42) et à Clara Burel (WTA 84). L’Italienne, tête de série no 2 du tournoi, et la Française disputeront leur deuxième finale sur le Circuit avec l’espoir de gagner leur premier titre. Samedi dans une journée tronquée par la pluie, elles sont toutes deux revenues de très loin. Elisabetta Cocciaretto a, ainsi, écarté une balle de match devant la Hongroise Anna Bondar (WTA 155) avant de s’imposer 6-7 (3/7) 7-6 (8/6) 7-5 après 3h24’ de jeu. Quant à Clara Burel, finaliste de ce Ladies Open en 2021, elle a également retourné une situation compromise dans le derby tricolore qui l’opposait à Diane Parry (WTA 90) . Elle l’a finalement emporté 4-6 7-6 (7/2) 6-3 alors que la nuit était déjà tombée depuis longtemps sur les courts du TC Stade-Lausanne.

11'05 pour Mujinka Kambundji Mujinga Kambundji a parfaitement tenu son rang � Bellinzone. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Davide Agosta Mujinga Kambundji s'est pleinement rassurée samedi lors des championnats de Suisse à Bellinzone. La Bernoise (31 ans) a cueilli le titre sur 100 m en 11''05, meilleure performance suisse de la saison. La championne d'Europe du 200 m se posait principalement deux questions avant ce rendez-vous tessinois: pourrait-elle enchaîner trois courses en un peu plus de trois heures au Stadio comunale, et serait-elle capable d'améliorer son meilleur temps de la saison à trois semaines des Mondiaux de Budapest? Mujinga Kambundji a doublement répondu par l'affirmative. Auteure d'une course propre en séries (11''62), d'un excellent 11''11 en demi-finales en relâchant sur la fin, elle est encore montée en puissance en finale pour conquérir son... 13e titre sur 100 m en 13 participations sur la distance lors des championnats de Suisse. La Bernoise de 31 ans disputait ses troisième, quatrième et cinquième 100 m de la saison estivale, après avoir couru en 11''41 pour sa rentrée puis en 11''24 à Lucerne. Tous les voyants sont désormais au vert pour elle. Derrière la championne d'Europe 2023 du 60 m en salle, Salomé Kora s'est parée d'argent en 11''26, Géraldine Frey de bronze en 11''29. Auteure d'un record personnel en demi-finales (11''20), la Vaudoise Melissa Gutschmidt se retrouve "chocolat" en 11''31. Reais en 10''22 Chez les messieurs, le titre est revenu à William Reais sur la distance-reine. Le Grison s'est imposé en 10''22, devant Silvan Wicki (10''24) et le médaillé de bronze des récents Européens M23 - mais sur 200 m - Timothé Mumenthaler (10''34). Le Fribourgeois Pascal Mancini (10''41) a échoué au pied du podium.

Selim Fofana: "Je perds deux ballons que je n'aurais pas dû perdre" Selim Fofana regrettait ses quelques erreurs commises dans le money time Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Il n'a pas manqué grand-chose à la Suisse pour fêter une première victoire dans le 3e tour des pré-qualifications pour l'Euro 2025. Mais le Kosovo a été plus expérimenté. Selim Fofana ne se cache pas. Désigné leader de la sélection à seulement 24 ans, celui qui a disputé la dernière saison à Podgorica reconnaît volontiers ses erreurs en fin de rencontre. "Je perds deux ballons que je n'aurais pas dû perdre", confesse-t-il. "Moi aussi je suis assez jeune et je dois gagner de l'expérience. Avant j'étais un peu le chien fou à qui on demandait de prendre des tirs. Maintenant, c'est moi qui suis l'un des plus vieux, ou au moins l'un de ceux qui a le plus de sélections dans cette équipe." La jeunesse, voilà ce qui a fait la force de l'équipe de Suisse ce samedi à Fribourg, même si la sélection est éliminée de la course à l'Euro avec ce troisième revers en autant de rencontres. Des garçons comme Yanic Niederhauser (14 points) ou Dylan Ducommun (7 points) ont su saisir leur chance. "Il y a l'opportunité de prendre des shoots et d'avoir des minutes et ils l'ont fait, c'est bien", juge Selim Fofana. Fofana frustré L'ancien joueur d'Union Neuchâtel promet de corriger ses erreurs. "Je vais regarder le match trois fois pour voir ce que je dois améliorer, précise-t-il en bon perfectionniste. J'ai perdu trois ballons de suite lorsqu'on avait neuf points d'avance et je prends sur moi. Je n'étais pas bon lors des deux premiers matches. Là, toute cette semaine avant la partie, je me suis préparé à avoir ce rôle de meneur." La Suisse va boucler sa campagne mercredi à Naestved face au Danemark dans un match sans enjeu comptable pour elle. Mais les joueurs souhaitent finir sur une bonne note. "Comme à chaque fois, on va se présenter avec l'espoir de gagner, conclut Fofana. Aujourd'hui c'était certes mieux, mais on a perdu et je suis frustré. Notre mentalité c'est d'aller au Danemark et de gagner." A noter que l'entraîneur Ilias Papatheodorou devrait récupérer Roberto Kovac, malade depuis vendredi et qui a dû renoncer au match contre le Kosovo. Sans lui, sans Toni Rocak ni Achile Spadone, le coach grec a dû faire confiance aux jeunes. Ce sera probablement la même chose mercredi.

Lausanne: une faute d'inattention qui coûte cher La joie de Rares Ilie (� droite) apr�s son but de la 43e minute. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Six jours après avoir offert une très belle réplique aux Young Boys, Lausanne n’a pas réussi à signer sa première victoire de la saison. Le néo-promu a été tenu en échec par les Grasshoppers (1-1). Dans une rencontre qui a vu les attaques prendre le pas sur les défenses, les Vaudois ont lâché deux points à la 76e lorsque Giotto Morandi pouvait couper au premier poteau un corner pour égaliser. Bien décevants contre le Servette FC lors de la première journée, les Zurichois ont livré une performance qui a dû réjouir leur entraîneur Bruno Berner. Il y a vraiment de la vie dans cette équipe qui était apparue si amorphe une semaine plus tôt. Ludovic Magnin regrettera bien sûr cette faute d’inattention de la 76e minute. Les Lausannois avaient eu le bonheur d’ouvrir le score à la 43e grâce au Roumain Rares Ilie. Après avoir frôlé le pire en début de rencontre, Lausanne était parvenu à développer son football. Un football qui, à défaut d’obtenir pour l’instant des résultats, séduit le plus souvent l’observateur. Lugano leader provisoire Si Lausanne et les Grasshoppers ne décollent pas vraiment, le FC Lugano surfe sur la bonne vague. Dans un Cornaredo aménagé en raison des travaux qui aboutiront à la construction d’une nouvelle enceinte, les Tessinois ont pris provisoirement la tête du classement. Moins de trois jours après leur succès 3-0 à la Pontaise devant le Stade Lausanne-Ouchy, ils se sont imposés 1-0 devant le FC St. Gall sur une réussite de Zan Celar à la 70e sur un service en or de Mohammed Amoura. On sent le FC Lugano vraiment taillé pour tenir les tout premiers rôles cette saison.

La Suisse cède sur la fin face au Kosovo Fofana (� droite) et la Suisse ont subi une 3e d�faite en 3 matches dans le 3e tour des pr�-qualifications Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'équipe de Suisse a subi une troisième défaite de rang lors du 3e tour des pré-qualifications pour l'Euro 2025. A Fribourg, la sélection nationale a été battue 76-72 par le Kosovo. Les joueurs d'Ilias Papatheodorou avaient des choses à se faire pardonner après deux matches ratés au Kosovo et à domicile le week-end dernier face au Danemark. Deux lourdes défaites qui avaient provoqué la colère du capitaine Roberto Kovac. Le Tessinois de Fribourg Olympic avait dit ce qu'il avait sur le coeur en conférence de presse. Cette fois, Kovac n'a pas pu se présenter sur le terrain en raison d'un état fiévreux qui l'a laissé sur la touche. Sans le shooteur patenté et dans un climat parfois hostile avec de bruyants supporters kosovars, il a fallu que d'autres garçons se lèvent. Les jeunes ont bien joué, mais il a manqué quelque chose dans les moments chauds de la partie. Manque d'expérience Sous la direction de Selim Fofana, la sélection nationale a livré quinze premières minutes intéressantes. En première mi-temps, c'est Brunelle Tutonda qui a dévoilé son adresse en inscrivant 10 points, dont deux tirs primés sur six tentatives. Le joueur de Monthey a été l'un des trois joueurs (avec Fofana et Niederhauser) à dépasser les dix points côté suisse. Mais la fin du deuxième quart fut bien brouillonne et les joueurs du Kosovo ont pu revenir dans la partie. De 37-28 à la 16e, le score est passé à 39-35 à la mi-temps. Les Suisses ont en effet fait preuve de beaucoup d'imprécision alors qu'ils avaient le match en mains. C'est certainement l'expérience qui a manqué à ce moment-là de la partie. Les hommes de Papatheodorou ont cependant bien répondu, surtout entre la fin de la troisième période et le début de la quatrième, notamment grâce au jeune Yanic Niederhauser. L'intérieur des North Illinois Huskies en NCAA a claqué quelques dunks efficaces. Seulement, comme au cours du deuxième quart, les Suisses ont laissé les émotions les déborder. Les Kosovars sont donc passés devant à la 36e (68-69), alors qu'ils étaient menés de neuf longueurs à la 33e (65-56). Les Helvètes ont eu deux "balles de match" dans le money time, mais ils ont cherché des solutions bien trop compliquées.

Max Verstappen se joue de la pluie Max Verstappen m�ne toujours le bal... Image: KEYSTONE/AP Pole-position, victoire en course et tour le plus rapide : Max Verstappen (Red Bull) a réalisé un sans-faute à l’occasion de l’épreuve sprint du Grand Prix de Belgique. Le principal adversaire du Néerlandais aura été... la météo. La pluie a, en effet, tenu la vedette, de bout en bout, samedi. Les divers orages qui ont émaillé la journée ont poussé les organisateurs à différer la course d’une demi-heure, avant de donner le départ, derrière la voiture de sécurité. Réduite à onze tours, l’épreuve a été marquée par un passage aux stands , dans les deux premiers tours, de tous les pilotes, désireux de changer leurs pneus, la piste s’asséchant. A ce petit jeu-là, c’est l’Australien Oscar Piastri (McLaren) qui prenait la tête dès le 2e tour. Deux tours plus tard, Fernando Alonso partait à la faute le jour de ses 42 ans, poussant les organisateurs à réintroduire la safety car durant deux boucles. Relancée, l’épreuve tournait quelques secondes plus tard en faveur de Max Verstappen. Derrière le champion du monde en titre, Piastri (2e) a signé le meilleur résultat de sa carrière. La bataille pour la troisième place a souri à Pierre Gasly. Pénalisé de 5 secondes pour un dépassement osé, Lewis Hamilton, 4e en course, a finalement terminé 7e. Deuxième du classement des pilotes, Sergio Perez a connu l’élimination.

La passe de trois pour Remco Evenepoel Remco Evenepoel intouchable � San Sebastien. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER On n'arrête pas Remco Evenepoel sur les routes basques. Le Belge a signé la passe de trois sur la Clasica San Sebastien (230,3 km) après ses succès en 2019 et en 2022. Offensif dans les 75 derniers kilomètres après avoir été victime d'une chue entre les départs fictif et réel, le Champion du monde en titre a battu au sprint, son dernier compagnon d’échappée Pello Bilbao (Esp). Longtemps dans le coup, Aleksandr Vlasov (Rus) s’est classé troisième à 28’’, décroché qu’il a été dans l’ultime difficulté du jour, le Murgil (2,1 km à 10,1%), à 9 km de l’arrivée. Huit jours avant la course en ligne des Mondiaux à Glasgow, Evenepol, qui a fait l'impasse sur le Tour de France, a prouvé son excellent état de forme. Il a incontestablement les moyens de se succéder à lui-même. Cité parmi les outsiders de la Clasica, Marc Hirschi a terminé avec le peloton à 3’02’’ (13e).

Sarah Sjöström bat son record du monde du 50 m libre Sarah Sj�str�m a brill� samedi � Fukuoka Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Sarah Sjöström a amélioré son propre record du monde du 50 m libre en demi-finales des Mondiaux de Fukuoka. Avec un temps de 23''61, la Suédoise de 29 ans fait six centièmes de mieux que sa précédente marque, alors même qu'elle venait de décrocher une médaille d'or sur 50 m papillon quelques minutes plus tôt. La championne olympique du 100 m papillon à Rio en 2016 n'a pas attendu la finale pour lâcher les chevaux et battre son record du 50 m libre. Sarah Sjöström, également détentrice des records du monde sur 100 m libre, 50 m papillon et 100 m papillon, pose un peu plus son empreinte sur ces Mondiaux. Quelques minutes avant d'améliorer son temps sur 50 m libre, elle s'était emparée de l'or planétaire pour la cinquième fois de sa carrière sur 50 m papillon. La Suédoise tentera d'aller chercher un deuxième sacre mondial sur 50 m libre dimanche.