Pas de finale pour Ponti ++ Bandecchi étrillée

Pas de finale pour Ponti sur 200 pap' No� Ponti a manqu� son affaire sur 200 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a échoué en demi-finales du 200 m papillon dans les Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois n'a pu faire mieux que 1'55''44, un chrono synonyme de 11e rang. Si sa 13e place sur 50 m pap', sa discipline la moins forte, ne constituait pas une véritable surprise, la déception est de mise pour Noè Ponti après ce 200 m. Il visait trois finales au Japon en papillon et n'a désormais plus que le 100 m, distance sur laquelle il s'était paré de bronze aux JO 2021, pour s'illustrer. Quatrième sur 200 m aux Mondiaux 2022, Noè Ponti avait pourtant entamé sa demi-finale de manière idéale. En tête après 50 puis après 100 m, encore 3e après 150 m, il a craqué sur la dernière longueur de bassin. Son chrono de 1'55''44 n'est même pas son meilleur de l'année, et il se situe loin de son record de Suisse (1'54''20).

Bandecchi sèchement battue au 1er tour Susan Bandecchi s'est inclin�e d'entr�e � Lausanne Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Huitième de finaliste l'an dernier, Susan Bandecchi (WTA 454) s'est inclinée dès le 1er tour du Ladies Open 2023. La Tessinoise, qui bénéficiait d'une invitation, a été battue 6-2 6-1 en 79' par Sara Sorribes Tormo (WTA 87). Susan Bandecchi (25 ans), qui avait cueilli son premier - et jusqu'ici seul - succès sur le circuit principal face à Océane Dodin l'an dernier à Lausanne, a été nettement dominée par l'Espagnole de 26 ans. Elle s'est procuré une seule balle de break, qu'elle a certes convertie, et a concédé à cinq reprises son service.

Inka Grings: "Notre meilleure performance de l'année" Ana Maria Crnogorcevic arme une frappe au coeur de la d�fense norv�gienne. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Une immense fierté": tel était le sentiment d'Inka Grings après le 0-0 contre la Norvège, le favori du groupe comme on tient à le préciser dans le camp suisse. "Nous avons livré notre meilleure performance de l'année, se réjouit la technicienne allemande. Nous avons témoigné d'une discipline sans faille. Même sans Ada Hegerberg, les Norvégiennes demeurent très dangereuses. C'est pourquoi je peux vivre avec ce résultat. Nous avons désormais toutes les cartes dans nos mains." Grâce en grande partie à Gaëlle Thalmann. La Fribourgeoise se la jouait toutefois modeste au micro de la RTS. "J'ai eu la chance de jouer derrière une défense très rassurante, explique-t-elle. Nous étions vraiment bien en place derrière. Sur le plan offensif, nous avons eu quelques belles phases avec le ballon. On les a bougées." Ana Maria Crnogorcevic insistait, quant à elle, sur l'intensité de la rencontre. "J'étais morte au coup de sifflet final, avoue l'attaquante du FC Barcelone. Il y avait de grandes individualités dans cette équipe de Norvège. Nous avons su les tenir. Sauf peut-être sur la fin. Mais au final, nous sommes parvenues à sauver ce point." Un point qui vaut son pesant d'or.

Popovici détrôné sur 200 m libre David Popovici a subi un �chec inattendu sur 200 m libre mardi Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man David Popovici a subi un rare échec mardi dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Roumain a dû se contenter de la 4e place sur 200 m libre, où l'or est revenu au Britannique Matthew Richards. Tenant du titre, le prodige de 18 ans semblait pourtant bien parti pour s'imposer. En tête jusqu'aux 150 mètres, il a craqué sur la dernière longueur de bassin pour échouer à 0''48 de la troisième marche du podium occupée par le Coréen Sunwoo Hwang (1'44''42). "J'ai donné tout ce que j'avais comme énergie", a lâché au micro de la RSI David Popovici, qui avait survolé les débats tant sur 200 m (1'43''21 pour cueillir l'or) que sur 100 m libre (47''58 en finale) lors des Mondiaux 2022 à Budapest. Sacré au sein du relais britannique du 4x200 m libre aux JO de Tokyo, Matthew Richards (20 ans) a profité de ce couac inattendu du favori pour s'offrir un premier titre mondial individuel (1'44''30). Il a devancé de 0''02 seulement un autre Britannique, Tom Dean.

Dürst lourdement battue pour sa grande première Jenny D�rst n'a pas pes� lourd au 1er tour � Lausanne Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Jenny Dürst (WTA 442) n'a pas pesé lourd pour sa grande première sur le circuit WTA. La Zurichoise s'est inclinée 6-0 6-2 au 1er tour à Lausanne devant la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 97). Battue au 1er - et unique - tour des qualifications lundi mais repêchée à la suite du forfait de Sara Errani, Jenny Dürst a perdu les dix premiers jeux d'une partie à sens unique. Elle a débloqué son compteur en signant un break pour recoller à 1-4, enchaînant avec un deuxième jeu remporté sur son service. La Zurichoise de 24 ans, qui s'est procuré sa première balle de jeu à 6-0 2-0, s'est inclinée après seulement 59 minutes de jeu. Elle n'avait jamais goûté au circuit principal avant ce Ladies Open.

Gaëlle Thalmann dégoûte les Norvégiennes Une grande Ga�lle Thalmann face � la Norv�ge. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Suisse conserve le bon cap lors de la Coupe du monde aux Antipodes. Cinq jours après son succès 2-0 devant les Philippines, elle a tenu la Norvège en échec (0-0) à Hamilton. Ce résultat permet à la Suisse de s'emparer seule de la première place du groupe A qui avait vu plus tôt dans la journée les Philippines battre 1-0 la Nouvelle-Zélande à Wellington. Un nul dimanche à Dunedin face à la Nouvelle-Zélande ouvrira les portes des huitièmes de finale à l'équipe de Suisse. Une défaite ne la condamnerait pas obligatoirement si les Philippines et la Norvège avaient la bonne idée de partager l'enjeu. Quatre arrêts déterminants Face à des Norvégiennes qui ont perdu leur "star" Ada Hegerberg, Ballon d'Or 2018, blessée juste après les... hymnes, les Suissesses doivent une fière chandelle à Gaëlle Thalmann. Pour sa 107e sélection, la Fribourgeoise a livré une performance magnifique. Elle a réussi quatre parades déterminantes, sur une tête et une frappe de Sophie Haugg (24e et 55e), et devant Caroline Graham Hansen et Frids Maanum pour un double arrêt à la 75e minute magnifique. Il n'est sans doute pas aberrant de prétendre que la Suisse possède dans ses rangs sans doute la meilleure gardienne de cette Coupe du monde. Il est toutefois dommage que Ramona Bachmann et Ana Maria Crnogorcevic, deux autres cadres de l'équipe, ne soient pas parvenues à évoluer au même niveau que Gaëlle Thalmann. Les deux attaquantes auraient pu donner la victoire à leurs couleurs si elles avaient mieux négocié les actions de rupture en seconde période. Il y avait, en effet, de la place pour une victoire suisse avec ces Norvégiennes qui ont vraiment pris tous les risques après le repos. Mais il ne convient pas de faire la fine bouche. Etre le seul leader du groupe après deux journées suffit amplement au bonheur d'Inka Grings. On rappellera que l'Allemande était arrivée en Nouvelle-Zélande avec un bilan - aucune victoire en six rencontres - qui n'autorisait aucun optimisme béat. Mais aujourd'hui, il est bien permis de rêver.

YB: Christian Fassnacht pour deux ans à Norwich Christian Fassnacht va tenter sa chance en Angleterre Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Christian Fassnacht (29 ans) tente sa chance en Angleterre. L'international suisse a signé un contrat de deux ans avec Norwich City, qui évolue en Championship (2e division). Les deux clubs n'ont pas dévoilé le montant du transfert de Fassnacht, qui n'était pas dans le groupe bernois dimanche contre Lausanne-Sport (2-1) lors de la 1re journée de Super League. Fassnacht était arrivé à YB en 2017 en provenance de Thoune. International à 19 reprises, Christian Fassnacht a disputé 217 matches en Super League, dont 182 pour YB. Il a inscrit 68 buts et donné 41 passes décisives. Son palmarès fait état de cinq titres de champion et de deux victoires en Coupe de Suisse. "Cela nous convient, et cela lui convient", a déclaré Steve von Bergen, directeur sportif des Bernois, à propos de ce transfert. Fassnacht retrouvera David Wagner à Norwich comme entraîneur. Lê technicien germano-américain, en poste depuis janvier au sud de l'Angleterre, avait fait un passage mitigé à YB en 2021/2022. Fassnacht sera le quatrième Suisse à porter le maillot des "Canaris" après Gaetano Giallanza, Josip Drmic et Timm Klose.

Mondial dames: les Philippines battent la Nouvelle-Zélande Sarina Bolden jubile apr�s son but Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO Les Philippines ont obtenu leur premier succès en Coupe du monde dames. Elles ont battu la Nouvelle-Zélande 1-0 dans le groupe A à Wellington lors de la 2e journée. A la 24e, Sarina Bolden a inscrit de la tête au milieu de trois adversaires le premier but de l'histoire de son pays en Coupe du monde. Les Philippines - battues par la Suisse 2-0 lors de la 1re journée - effectuent leurs débuts dans la compétition lors de cette édition 2023 co-organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandaises ont dominé les débats, mais Jacqui Hand a vu son tir heurter le poteau à la 64e, puis son but de la tête être annulé quatre minutes plus tard pour un hors-jeu très limite de Hannah Wilkinson. La portière Olivia McDaniel a sauvé les siennes dans les arrêts de jeu sur un tir à bout portant de Grace Jale.

Phair plus jeune joueuse à évoluer en Mondial dames Catalina Usme ouvre le score sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS L'attaquante sud-coréenne Casey Phair, âgée de 16 ans et 26 jours, a écrit une page d'histoire à Sydney. Elle est devenue la plus jeune joueuse à évoluer lors d'une Coupe du monde féminine. Née aux Etats-Unis de père américain et de mère sud-coréenne, la jeune joueuse est entrée en jeu à la 78e au Football Stadium de Sydney. Elle n'est pas parvenue à empêcher son équipe de s'incliner 2-0 contre la Colombie dans le groupe H. Les Sud-Américaines ont ouvert le score sur penalty par Catalina Usme (30e). La pépite du Real Madrid Linda Caicedo (18 ans) a doublé la mise sur une frappe côté gauche (39e). Les Colombiennes rencontreront les Allemandes, grandes favorites, dimanche lors de la 2e journée.

Une occasion à saisir pour la Suisse L'équipe de Suisse peut composter dès mardi son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde féminine. Mais la sélection d'Inka Grings se frotte à une Norvège revancharde dès 10h (heure suisse) à Hamilton. Suissesses et Norvégiennes n'affichent pas le même état d'esprit après la 1re journée. Lia Wälti et ses équipières peuvent se montrer sereines après avoir dominé les Philippines 2-0 vendredi, alors qu'Ada Hegerberg et ses partenaires sont d'ores et déjà en mission commando après avoir subi la loi de l'hôte néo-zélandais dans le match d'ouverture jeudi (1-0). Ce succès, le deuxième de l'histoire du football féminin suisse dans une phase finale de Coupe du monde et le premier depuis la prise de fonction d'Inka Grings en début d'année, place les Suissesses dans une position idéale. Plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'évoluer en contre, elles n'auront pas à faire le jeu face à une équipe de Norvège dont la défense n'offre pas toutes les garanties. Un glorieux passé La Norvège de la coach Hege Riise a ainsi encaissé 10 buts dans ses cinq derniers matches officiels. Cette équipe au fort potentiel offensif, emmenée par la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions Ada Hegerberg, reste sur cinq matches sans victoire et n'a gagné qu'une seule de ses huit dernières parties. Forcément en manque de confiance, les Norvégiennes n'avaient pas montré grand-chose jeudi face à la Nouvelle-Zélande. Mais la Norvège reste une grande nation du football féminin, même si son dernier titre remonte aux JO de Sydney 2000. Et elle voudra tout tenter pour éviter un deuxième couac consécutif, après avoir été éliminée - comme la Suisse d'ailleurs - dès la phase de poules de l'Euro 2022. Inka Grings s'attend d'ailleurs à souffrir face à une équipe qui vise ouvertement la 1re place de cette poule A. "C'est leur dernière chance", a souligné la technicienne allemande, qui ne veut pas que la pression des adversaires devienne celle de ses joueuses. Elle préfère que son équipe se concentre sur ses propres forces. Le plein de confiance "Nous sommes en forme et très motivées", a d'ailleurs souligné Inka Grings, qui a apprécié la manière avec laquelle ses joueuses ont géré leur premier match. La confiance est de retour au sein d'une équipe qui n'avait gagné aucune des six premières parties disputées depuis l'arrivée de sa nouvelle coach (cinq nuls, une défaite). L'ambiance aussi est très bonne. "Nous nous sommes préparées de manière optimale", a lâché Géraldine Reuteler. "Ce sera un match très cool", a même assuré la joueuse de milieu de terrain. Meriame Terchoun s'attendait elle à un match un peu moins "cool" avec une joueuse de la trempe d'Ada Hegerberg, qui ne craint pas les duels, dans le camp d'en face. Ada Hegerberg n'est toutefois pas la seule joueuse susceptible de créer le danger côté norvégien. Même si Caroline Hansen est actuellement loin de sa meilleure forme physique. "Nous pensons qu'elle sera présente", a assuré Inka Grings. "Et si ce n'est pas le cas, une autre joueuse de haut niveau sera alignée".

Servette - Genk: un match capital 24 ans après une élimination face au Sturm Graz, le Servette FC retrouve le parfum enivrant de la Ligue des Champions. Il accueille Racing Genk à la Praille en match aller du 2e tour préliminaire. Promise à un succès populaire presque inattendu avec la barre des 20'000 spectateurs qui pourrait être approchée, cette rencontre revêt une importance capitale tant pour le club que pour son nouvel entraîneur René Weiler. Elle peut marquer le début d'une belle aventure qui matérialisera en quelque sorte le retour du grand Servette après avoir traversé bien des crises lors du début de ce siècle. Un objectif clairement défini L'objectif de la direction du club est clairement défini: une qualification pour une phase de poules de l'une des trois compétitions européennes. L'idéal serait bien sûr de disputer la Ligue des Champions. Pour y parvenir, le chemin commande d'éliminer le Racing Genk, puis les Glasgow Rangers au troisième tour préliminaire et, enfin, un dernier adversaire encore plus huppé lors du barrage. En cas d'élimination devant le Racing Genk, le Servette FC bénéficiera d'un premier repêchage avec un duel contre l'Olympiakos dans le cadre du tour préliminaire de l'Europa League. S'ils ne passent pas ce cap, les Grenat auront une dernière chance pour coller aux ambitions de leurs dirigeants avec un barrage en Conférence League. Contrairement à Lugano, troisième du dernier championnat mais assuré de jouer dans le pire des cas la phase de poules de la Conference League, les dauphins des Young Boys se retrouvent devant une voie bien tortueuse. Mais exaltante. A René Weiler de relever ce défi. Le Zurichois se doit de frapper un grand coup d'entrée de jeu pour sortir de l'ombre d'Alain Geiger. Son prédécesseur laisse un souvenir lumineux avec cette qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions et un style de jeu qui a ravi les puristes. Celui de René Weiler tend vers une plus grande verticalité pour miser pleinement sur la puissance physique de Chris Bedia qui aura attendu plus d'une année pour s'affirmer enfin à la pointe de l'attaque. Une absence de taille Mardi soir, René Weiler devra toutefois composer sans Miroslav Stevanovic, suspendu. Sans son meilleur passeur, le Servette FC devra se "réinventer" en attaque pour battre le vice-champion de Belgique. "Le championnat de Belgique est plus relevé que la Super League et le Racing Genk est, depuis des années, l'un de ses meilleurs représentants", souffle René Weiler. "C'est un autre niveau", poursuit l'entraîneur pour souligner combien la tâche qui attend son équipe sera ardue. "Le Racing Genk tire sa force d'une politique de formation remarquable, souligne le coach servettien. Et sa puissance financière est supérieure à la nôtre." Il peut, ainsi, laisser complètement sur la touche l'ancien capitaine de l'équipe de Suisse M21 Bastien Toma, recruté pourtant pour plus de 3 millions de francs à l'été 2020. Prêté par Reims au Zulte-Waregem lors de la saison 2021/2022, Dereck Kutesa parle d'une équipe de Genk "qui s'efforce de repartir par l'arrière et qui prend beaucoup de risques" pour l'avoir affronté à deux reprises. "Mais il y a quelque chose à jouer pour nous", lâche le demi servettien pour convaincre le public genevois que l'exploit sera possible. L'équipe dirigée depuis juillet 2022 par Wouter Vrancker a perdu sur le fil le duel qui l'opposait à Anvers pour le titre de Champion de Belgique. Joueur le plus "bankable" de l'équipe, le demi international belge Mike Tresor pourrait être relégué sur le banc mardi. Il serait sur le point de rejoindre Brentford.

Ponti en demi-finales sur 200 pap' Ponti s'est qualifi� pour les demi-finales du 200 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Seul Suisse engagé mardi, Noè Ponti s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m papillon aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Tessinois a signé le 12e temps des séries. Le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO 2021 a nagé sans trop forcer en 1'55''85, loin du record de Suisse qu'il avait établi en demi-finales des Mondiaux 2022 (1'54''20). "J'ai mal commencé ma course", a-t-il souligné. Noè Ponti, dont le meilleur temps de la saison est de 1'55''39, devra certainement se montrer bien plus rapide pour se hisser en finale. Il en a les moyens, lui qui s'était classé 4e aux Mondiaux 2022 et s'était paré de bronze aux championnats du monde en petit bassin en décembre dernier dans la discipline. Le meilleur temps des séries a été signé par le favori (du public), le Japonais Tomoru Honda (1'54''21). Outsider no 1 et vice-champion du monde de la discipline en 2022 derrière le grand absent de ces joutes nippones Kristof Milak, le Français Léon Marchand a réussi le 7e temps. Les demi-finales sont prévues dès 14h33 heure suisse.

Teichmann se hisse au deuxième tour à Lausanne Jil Teichmann a pass Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 124) a passé le premier tour du Ladies Open de Lausanne. La Biennoise a écarté la Russe Erika Andreeva (WTA 156) 6-2 6-2. La gauchère a plutôt bien maîtrisé son sujet face à une adversaire qu'elle avait déjà dominée en juin en Espagne sur terre battue en deux sets (6-3 6-2). La première manche a été conclue sur sa troisième balle de set. Trop impatiente, la Russe de 19 ans n'a jamais trouvé la bonne formule. Fragile sur son engagement, Andreeva a commis en outre beaucoup trop d'erreurs pour espérer faire dévier Teichmann de la bonne trajectoire. La Seelandaise a bouclé son match après 78 minutes sur une énième faute de son adversaire. Au prochain tour, Teichmann rencontrera la gagnante du duel entre Viktorija Golubic (WTA 117) et Alizé Cornet (WTA 70). Autre bonne nouvelle pour la Suisse, la Zurichoise de 24 ans Jenny Duerst (WTA 441) accède au tableau principal après avoir été repêchée en tant que lucky loser. La protégée de Ronald Agenor sera opposée au premier tour à la Monténégrine de 28 ans Danka Kovinic (WTA 96). A noter encore que le tournoi a perdu sa tête de série numéro un, la Roumaine Irina Camelia Begu (WTA 41), qui a dû déclarer forfait à la dernière minute.

Le PSG autorise Al-Hilal à discuter avec Mbappé Le club saoudien d'Al-Hilal est autoris� � discuter avec Mbapp� Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le Paris Saint-Germain a autorisé le club saoudien Al-Hilal à discuter avec Kylian Mbappé. Ce transfert pourrait se faire moyennant une indemnité de 300 millions d'euros pour le PSG, a indiqué une source proche des négociations. Le PSG a reçu une lettre du club de Riyad avec une offre ferme et une demande de permission de proposer un contrat à Mbappé. Un tel transfert ne pourrait toutefois se faire qu'avec l'accord du joueur qui n'a jamais exprimé d'intérêt pour le championnat saoudien, à l'inverse de ce qu'il a pu faire dans le passé avec le Real Madrid. Selon la même source, de nombreux clubs européens se montrent intéressés depuis vendredi soir et l'annonce que le joueur ne partait pas en stage en Asie avec le PSG, ouvrant la voie à une vente de la vedette parisienne, en fin de contrat et donc libre dans un an. "Plusieurs clubs font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert", a précisé cette même source. "Cela ouvre le marché à plus de clubs." L'offre d'Al-Hilal est uniquement financière.