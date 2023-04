Pas de médaille pour les Suissesses ++ Rins gagne le GP d'Austin

La Suisse perd la finale de la 3e place contre la Tchéquie Les Suissesses ont une nouvelle fois �chou� au pied du podium. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Au Championnat du monde dames à Brampton (CAN), l'équipe de Suisse s'est inclinée 2-3 contre la Tchéquie lors de la finale pour la 3e place. Comme l'an dernier, la sélection helvétique termine 4e. Déjà battues par les Tchèques dans le tour préliminaire (2-5), les Suissesses ne sont pas parvenues à prendre leur revanche. Elles avaient pourtant ouvert le score dès la 12e minute par Lara Stalder sur leur premier tir cadré ! Elles n'ont, malheureusement, pu tenir cet avantage que 31 secondes avant que les Tchèques n'égalisent et ne prennent l'avantage moins de trois minutes plus tard. Lena Marie Lutz a bien égalisé à 2-2 à la 29e minute, mais les joueuses de l'entraîneur Colin Muller ont encaissé un but décisif à la 38e minute par Denisa Krizova. Les Suissesses ont ensuite manqué leur chance au cours de la dernière période quand elles ont bénéficié d'une double supériorité numérique de plus d'une minute trente. Le sens du sacrifice des Tchèques leur a permis de conserver leur but d'avance. Ainsi, les Suissesses terminent encore une fois quatrième d'un grand événement. Il y a sept mois au Championnat du monde, elles avaient déjà échoué au pied du podium contre ces mêmes Tchèques (2-4). Comme ce fut déjà le cas en 2021 à Calgary et aux Jeux olympiques de Pékin 2022.

Alex Rins (Honda-LCR) s'impose à Austin L'Espagnol Alex Rins s'est impos� � Austin. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR) a remporté à Austin, le Grand Prix des Amériques en MotoGP, devant l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) (2e). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui termine 3e, signe aux États-Unis son premier podium de la saison. Sur l'exigeant tracé d'Austin (Etats-Unis), le grand perdant de cette 3e manche de la saison est l'Italien Francesco Bagnaia: parti en pole position, le champion en titre était en route vers la victoire, mais au septième tour sur 20, il a chuté et abandonné. Un abandon qui a fait les affaires de Rins puisque l'Espagnol, alors dans les talons du pilote Ducati, en a profité pour récupérer la tête de la course. Les rênes acquises, jamais il n'a été inquiété par la concurrence jusqu'à l'arrivée. "Je suis tellement heureux !" a réagi Rins, arrivé cette saison chez Honda-LCR. Le Barcelonais de 27 ans était le seul présent ce week-end à s'être déjà imposé dans la catégorie reine sur le tracé texan (en 2019, avec Suzuki). Il devance à l'arrivée l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), deuxième, et Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'élançait de la septième position sur la grille. "C'était très compliqué (...) mais je suis super content car j'ai vécu des premières courses difficiles, on travaille si dur avec l'équipe", a déclaré le Niçois de 23 ans. L'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac) termine septième. Bagnaia "ne comprend pas" L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), sixièmee du GP, reste leader au championnat devant Bagnaia, désormais à 11 points de son compatriote. "Je ne comprends pas (...) je suis très déçu et assez nerveux car ça n'était pas de ma faute", a déclaré le champion en titre à Canal+ après sa chute. C'est un coup dur pour celui que l'on surnomme "Pecco", qui espérait tant se racheter de sa bévue il y a deux semaines en Argentine, quand il est tombé alors qu'une place sur le podium lui était promise. Au passage, il avait perdu la tête du championnat au profit de Bezzecchi. A Austin, le Turinois sauve toutefois les meubles puisqu'il s'est imposé samedi sur le sprint, un nouveau format de course, plus court que le GP, rapportant davantage de points au championnat. Grâce à cette victoire, Bagnaia était revenu samedi soir à un point de son compatriote Bezzecchi au classement général, avec l'espoir de récupérer la tête du classement à l'issue du GP. En vain. Dans les catégories inférieures, en Moto2, le jeune espagnol de 18 ans Pedro Acosta a remporté sa deuxième victoire de la saison, devant l'Italien Tony Arbolino, qui conserve les rênes du classement général, à l'issue intense bataille jusqu'au drapeau à damiers. En Moto3, l'Espagnol Ivan Ortola, 18 ans, s'est imposé pour la première fois de sa carrière en GP. L'Espagnol Daniedo (KTM Tech3), cinquième, reste en tête du championnat, à égalité de points avec le Brésilien Diogo Moreira, quatrième dimanche.

Bienne finit par l'emporter à 7 secondes de la fin Fabio Hofer (en rouge) ouvre le score pour Bienne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deux buts inscrits dans les 2 premières minutes et un goal à 7'' de la fin ont permis à Bienne de remporter l'acte II de la finale des play-off face à Genève-Servette (3-2). Il y a 1-1 dans la série. Les 6562 spectateurs sont passés par mille et une émotions. Avant même le but vainqueur de Damien Brunner à 7''4 de la fin, ils ont vécu un début de rencontre pyrotechnique. Bienne a marqué sur ses deux premiers tirs cadrés, Genève-Servette sur son premier. Une offrande de Gaëtan Haas a permis à Fabio Hofer d'ouvrir la marque après 1'17''. Trente-et-une secondes plus tard, Luca Cunti, d'une passe dans le dos, servait Damien Brunner pour le 2-0. Loin de paniquer, les Genevois trouvaient la faille dans la minute suivante, sur une longue relance de Roger Karrer et une passe décisive de Valteri Filppula pour Marco Miranda. Trois buts en 2'55'', quel début de match! Quatre pénalités en six minutes! Dans une ambiance survoltée, les Seelandais ont ensuite continué à imprimer un rythme endiablé. Demeurés lucides bien que dominés jusqu'à la fin de la première période, les Genevois ont ensuite totalement perdu les pédales avec quatre pénalités mineures concédées entre les 22e et 26e minutes. Les Grenat ont évolué au total durant 1'41'' à 3 contre 5, sans que les Biennois ne parviennent à doubler leur avantage. A la 24e minute, Toni Rajala visait le poteau gauche, avant que la rondelle ne soit déviée par le casque de Robert Mayer. Künzle touché En panne de but en avantage numérique, les Seelandais sont ainsi demeurés à portée de fusil de Genevois devenus plus agressifs au fil des minutes. Mike Künzle (34e, coupure au front) a ainsi regagné les vestiaires avant même la seconde pause après une charge appuyée mais pas jugée fautive de Marco Maurer. Dominés dans le jeu - Ramon Tanner a lui aussi tiré sur le poteau (43e) -, les Genevois auront su profiter d'une erreur de marquage pour égaliser à 3'55'' de la fin du temps réglementaire. Laissé étrangement seul dans le slot, Roger Karrer ne se faisait pas prier pour battre Harri Säteri. Mais alors que tout le monde s'attendait à vivre au moins une prolongation, Damien Brunner déviait en pleine lucarne un centre de Luca Cunti. Il faisait ainsi définitivement chavirer la majorité des spectateurs présents. Le troisième acte dans cette série au meilleur des sept matches est agendé à mardi (20h) à Genève.

Super League: resserrement en bas du classement Sio jubile apr�s le deuxi�me but de son �quipe Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Sion s'est imposé 3-1 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 28e journée de Super League. Cela provoque un resserrement en bas du classement dans un championnat très serré, sauf pour le titre. Dominés durant une bonne demi-heure, les Sédunois ont profité au maximum de l'expulsion de Shabani (39e). Balotelli a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période, avant que Sio n'ajoute le numéro deux dès la reprise (46e). Une sortie ratée de Lindner sur un corner a relancé GC, qui a réduit l'écart par Ribeiro (62e). Loosli trouvait ensuite la barre sur un nouveau corner (67e) alors que les Zurichois jetaient toutes leurs forces dans la bataille. Sion aurait toutefois pu s'éviter ces sueurs froides si les Valaisans avaient su exploiter de nombreuses occasions en contre. Ce fut enfin le cas par Cyprien (81e). Trois matches sans défaite L'importance de ce succès n'échappe à personne. Il permet aux Valaisans - invaincus depuis trois matches - de rejoindre le FC Zurich avec 30 points, soit un de plus que Winterthour. Grasshopper, qui en compte 34, peut aussi commencer à s'inquiéter. Au Parc Saint-Jacques, Bâle et Young Boys ont fait 1-1. Les Bernois ont pris les devants par Nsame (8e), mais Amdouni (68e) a répliqué pour des Rhénans qui auraient pu l'emporter au vu de leur domination en seconde période. L'entrée à la pause d'Amdouni a bonifié leur jeu.

Andrey Rublev remporte son premier Masters 1000 Le Russe Andrey Rublev tient enfin un succ�s en Masters 1000. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, a remporté le tournoi de Monte-Carlo en battant en finale le Danois Holger Rune (9e) 5-7, 6-2, 7-5, et ainsi décroché son premier titre en Masters 1000. "Je ne sais pas quoi dire... Dans la troisième manche, à un moment j'ai pensé que je n'avais plus de chance de gagner", a commenté Rublev qui a failli être mené 5-1 dans la manche décisive avant de retourner la situation. "Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de jouer jusqu'au bout parce que mes deux dernières finales (de Masters 1000) j'avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu'au bout", a-t-il ajouté. Privé de drapeau, le Russe a néanmoins profité du soutien du public et l'en a remercié: "En venant du pays d'où je viens, recevoir un tel soutien international, c'est énorme", a-t-il lancé. A 25 ans, Rublev décroche le plus beau titre de sa carrière, après avoir joué deux finales de cette catégorie de tournois, à Monte-Carlo déjà, en 2021, et à Cincinnati, la même année. Les deux joueurs s'étaient affrontés à deux reprises: le Danois s'était imposé l'an dernier au Masters 1000 de Paris en quarts de finale avant de remporter le tournoi en battant en finale Novak Djokovic. En janvier, c'est Rublev qui s'était imposé à l'Open d'Australie en 8es de finale. Après avoir sauvé deux balles de match, il avait bénéficié de l'aide du filet pour marquer le dernier point. Duel de cogneurs Dimanche, le match entre ces deux cogneurs au tempérament de feu n'a pas tenu toutes ses promesses, en particulier comparé au bras de fer australien. Après un échange de mises en jeu en milieu de premier set, Rune a remporté la première manche en bénéficiant d'une grosse faute directe de Rublev sur la balle de break du dernier jeu. Le Russe a immédiatement pris l'avantage dans la deuxième manche pour mener 2-0, mais Rune est revenu à 2-2. Dans la foulée, Rublev a enchaîné quatre jeux pour égaliser à un set partout. Rune a semblé s'envoler vers la victoire dans la troisième manche: il a mené 3-0 et a eu une balle de double break pour mener 5-1. Mais c'est le Russe qui a aligné trois jeux d'affilée puis a réussi le break - en profitant de l'énervement de son adversaire qui a notamment manqué deux smashs d'affilée - pour mener 6-5 et servir pour le match. Il s'est donné trois balles de match consécutives et a conclu sur un ace sur la deuxième.

Nouvelle démonstration de Pogacar dans une classique Le Slov�ne Tadej Pogacar fait aussi un malheur dans les classiques (archive). Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a signé son onzième succès de la saison en remportant en solitaire l'Amstel Gold Race à Valkenburg dans le sud des Pays-Bas. Le Slovène, qui disputait sa première course depuis son succès au Tour des Flandres début avril, s'est imposé devant ses deux derniers compagnons d'échappée, l'Irlandais Ben Healy et le Britannique Tom Pidcock, qu'il a lâchés dans l'ascension du Keutenberg à 30 kilomètres de la ligne. Pogacar est après Eddy Merckx (1975), Jan Raas (1979) et Philippe Gilbert (2017), le quatrième coureur qui réussit le doublé Tour des Flandres - Amstel Gold Race. Les Suisses ont été absents de tous les moments décisifs. Le meilleur d'entre eux fut Marc Hirschi, 36e à 4'06'' un rang devant Mauro Schmid à 5'02''. A noter que la formation suisse Tudor a réussi à classer un coureur dans le top 10 avec le champion du Danemark, Alexander Kamp, 9e à plus de 3 minutes.

Premier League: Arsenal tenu en échec par West Ham Benrahma marque le premier but de West Ham sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a égaré deux nouveaux points en Premier League. Lors de la 31e journée, le leader a été accroché 2-2 sur la pelouse de West Ham. Les Gunners menaient pourtant 2-0 après 10 minutes de jeu. Jesus (7e) et Odegaard (10e) avaient permis au leader, avec Granit Xhaka, de prendre le départ idéal. Mais les Hammers sont revenus grâce à un penalty de Benrahma (33e) et ont repris confiance, alors que la nervosité gagnait les rangs d'Arsenal. Saka manquait ainsi un penalty (52e). Deux minutes plus tard, Bowen égalisait pour West Ham. L'équipe de David Moyes est passée tout près de la victoire sur une tête d'Antonio repoussée par la barre (82e). Arsenal compte 4 points d'avance sur Manchester City, qui a joué une partie de moins. Dimanche dernier, les Gunners avaient déjà fait 2-2 à Liverpool après avoir aussi mené 2-0...

Super League: Winterthour gagne à Saint-Gall Di Giusto �galise � 2-2 sur un superbe coup franc Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Winterthour a fait une bonne affaire lors de la 28e journée de Super League. Le promu s'est imposé 3-2 à Saint-Gall et a ainsi provisoirement abandonné la lanterne rouge au FC Sion. Ce succès, le troisième de "Winti" cette saison face aux Brodeurs en quatre confrontations, doit beaucoup au pied droit de Matteo Di Giusto. Celui-ci a signé un doublé (37e/43e) décisif pour donner la victoire aux visiteurs. Winterthour avait ouvert le score dès la 7e par Burkart. Saint-Gall avait rapidement réagi grâce à Schmidt (18e) puis Guillemenot (29e) avant d'être pénalisé par un manque de concentration en défense, puis de perdre le fil de son jeu. Buess a manqué un penalty (84e) qui aurait calmé les nerfs des supporters zurichois en fin de match, mais cela n'a pas porté à conséquence.

CE à Antalya: pas de médaille pour les Suisses D�ception pour Noe Seifert Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN La Suisse n'a pas décroché de médaille dans les Européens d'Antalya. Le 6e rang de Luca Giubellini au saut constitue le meilleur résultat helvétique lors de la deuxième journée des finales aux engins. Huitième de la qualification, Luca Giubellini a été crédité de 14,200 points dimanche en finale (14,500 pour son premier saut, 13,900 pour le second). Le "rookie" argovien (20 ans) a connu un sursaut à la réception de ses deux sauts. Pas de regret pour le fils du champion d'Europe 1990 des barres parallèles Daniel Giubellini, qui a manqué le podium pour 0,550 point. Il ne visait pas aussi haut pour sa première participation à un grand rendez-vous international. Nouvelle déception pour Seifert Huitième au sol samedi, le 5e du concours général Noe Seifert n'est quant à lui pas parvenu à effacer cette déception lors de sa deuxième finale du week-end aux barres parallèles. Nerveux, l'Argovien a accumulé les imprécisions pour terminer 8e. Noe Seifert (13,366 points) a même été devancé par son compatriote Eddy Yusof (7e). Ce dernier a livré un exercice très propre, jusqu'à sa chute à la réception de sa sortie. La frustration se lisait sur le visage du Zurichois, crédité de 13,466 points.

Shaqiri a joué son premier match depuis le 11 mars Shaqiri (10) a fait son retour samedi en MLS Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Xherdan Shaqiri a fait son retour en MLS samedi, après plus d'un mois d'absence en raison de douleurs aux ischio-jambiers. Le Bâlois du Fire est entré en jeu à la 66e minute d'un match dans lequel Chicago a été contraint au nul 2-2 par Philadelphia Union. Privé notamment des deux premiers matches de la Suisse dans les éliminatoires de l'Euro, Xherdan Shaqiri n'avait plus joué depuis le 11 mars dernier. "XS" a manqué au total quatre matches de Chicago, 8e de la Conférence Est avec 10 points en 7 matches. Samedi, l'attaquant international suisse a été introduit juste après que le Fire a concédé le 2-2. Chicago - dont la seule défaite de la saison a été concédée à Philadelphie le 11 mars - venait d'encaisser deux buts en l'espace de trois minutes après avoir mené 2-0.

Les Hawks perdent l'acte I à Boston Capela (15) et Atlanta ont �t� battus 112-99 � Boston samedi Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Atlanta n'a rien pu faire pour son premier match dans les play-off de NBA. Les Hawks ont été dominés 112-99 par les Celtics samedi à Boston dans l'acte I de ce quart de finale de la Conférence Est. La messe était dite à la mi-temps, les Celtics de Jaylen Brown (29 points et 12 rebonds samedi) comptant déjà 30 longueurs d'avance après 24' de jeu (74-44). La suite ne fut que du remplissage, même si les Hawks sont revenus à 12 points à 9'33'' de la fin du match (96-84) pour entretenir la flamme de l'espoir. Les Hawks ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Notamment sous les panneaux: ils n'ont capté que 45 rebonds contre 58 pour Boston. Clint Capela a terminé cette partie avec 8 prises à son actif ainsi que 12 points, pour un différentiel de -8, en 27 minutes passées sur le parquet. Le pivot genevois fut néanmoins le troisième meilleur marqueur de son équipe derrière les arrières Dejounte Murray (24 points, à 10/25 au tir) et Trae Young (16 points, à 5/18 au tir). Les Hawks n'ont en outre rentré que 5 tirs à 3 points en 29 tentatives, les Celtics réussissant quant à eux 13 paniers primés.

La Suisse jouera pour le bronze dans le Mondial dames Andrea Br�ndli (20) a effectu� 54 arr�ts face au Canada en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn L'équipe de Suisse dames devra vaincre la Tchéquie dimanche pour se parer de bronze dans le Mondial de Brampton. Les Suissesses se sont inclinées 5-1 devant le Canada en demi-finales. Les joueuses du coach Colin Muller ont offert une superbe résistance aux Canadiennes, encaissant le premier but après 31'06''. Andrea Brändli s'est fait l'auteure de 54 arrêts au total devant le filet helvétique, concédant deux buts dans les cinq dernières minutes. Alina Müller a sauvé l'honneur à la 58e pour le 4-1, à 5 contre 3. Reste à espérer pour les Suissesses qu'elles n'auront pas lâché trop d'énergie dans une partie qui semblait perdue d'avance. Inoffensives face aux Canadiennes (9 tirs cadrés au total pour elles), elles devront montrer un tout autre visage face à une équipe tchèque qui les avait dominées 5-2 dans la phase de groupes de ce Mondial.

MotoGP: Bagnaia remporte le sprint à Austin Francesco Bagnaia sans rival dans le sprint � Austin Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), auteur de la pole position, a aussi gagné le sprint du GP des Amériques à Austin. Le champion du monde en titre a devancé l'Espagnol Alex Rins (Honda L Un autre Espagnol, Jorge Martin (Ducati-Pramac), a complété le podium au terme des 10 tours du spectaculaire circuit texan. L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR 46) a pris la 6e place et a conservé sa place de leader du championnat avec un point d'avance sur Bagnaia. Le "vrai" Grand Prix aura lieu dimanche dès 21h00

Philadelphie domine Brooklyn dans l'acte I Embiid (� gauche) et Harden ont brill� samedi face aux Nets Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Les ambitieux Philadephia 76ers ont entamé de manière idéale les play-off de NBA. Les Sixers ont dominé Brooklyn 121-101 samedi après-midi dans l'acte I de ce quart de finale de la Conférence Est. Tête de série no 3 à l'Est, Philadelphia a toujours fait la course en tête dans cette partie. Mais les Sixers ont dû patienter jusqu'au quatrième quart-temps pour creuser véritablement l'écart en prenant 20 points d'avance (103-83 à 8'01'' de la fin). Star de Philadelphie et candidat au trophée de MVP, Joël Embiid fut le meilleur marqueur de son équipe avec ses 26 points. James Harden a également brillé dans le camp des Sixers, cumulant 23 points - à 7/13 à 3 points - et 13 passes décisives.