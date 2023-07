Pelmard quitte Bâle ++ Koro Koné au FC Thoune

Andy Pelmard quitte Bâle pour Clermont Foot Andy Pelmard, ici avec l'entra�neur Heiko Vogel, retrouve le Championnat de France. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le Français Andy Pelmard (23 ans) quitte le FC Bâle après deux saisons pour rejoindre le Clermont Foot 63 en Ligue 1. L'ancien défenseur de Nice a disputé 105 matches officiels avec les Rhénans. Clermont Foot a terminé huitième du dernier exercice de Ligue 1. Selon certains médias, la somme de transfert tournerait autour de 3 millions de francs.

Koro Koné passe d'Yverdon à Thoune Koro Kon� avait inscrit douze buts avec Yverdon la saison derni�re. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Koro Koné poursuivra sa carrière en Challenge League. L'attaquant, âgé de 34 ans, quitte le néo-promu en Super League Yverdon pour rejoindre le FC Thoune. L'Ivoirien a signé un contrat d'une saison avec une option pour une supplémentaire avec le club oberlandais. Koné, qui était passé de Servette à Yverdon en 2021, a inscrit douze buts la saison dernière, prenant une large part dans la promotion du club nord-vaudois.

Le vétéran Kazu Miura prolonge sa carrière au Portugal à 56 ans Le Japonais Kazuyoshi Miura poursuit sa carri�re au Portugal � 56 ans. Image: KEYSTONE/AP L'ancien international japonais Kazuyoshi Miura, âgé de 56 ans, va poursuivre sa carrière après avoir prolongé son prêt à Oliveirense, a annoncé mardi le club de deuxième division portugaise. Oliveirense a indiqué sur les réseaux sociaux que l'attaquant, qui a fait trois apparitions pour le club après avoir été prêté par le Yokohama FC en février dernier, restera au Portugal la saison prochaine. Miura a fêté ses 56 ans en février et souhaite continuer à jouer jusqu'à 60 ans. "Il y aura des moments où je ne participerai pas aux matches, mais je veux rester motivé et faire ce que je peux là où je peux", a-t-il récemment déclaré au quotidien Nikkan Sports. Connu sous le nom de "King Kazu" dans son pays, Miura a fait ses débuts en 1986 avec le club brésilien de Santos et a également joué au Japon, en Italie, en Croatie et en Australie. L'un des footballeurs les plus connus d'Asie dans les années 1990, il a contribué à mettre le football japonais sur la carte lorsque la J-League professionnelle a été lancée en 1993. Miura a fait ses débuts avec le Japon en 1990, mais il a été écarté de la sélection lors de la première participation des "Samurai Blue" à la phase finale de la Coupe du monde en 1998, bien qu'il ait marqué 55 buts en 89 matches pour l'équipe nationale.

L'ex-reine Naomi Osaka met au monde une petite fille Naomi Osaka est devenue maman � l'�ge de 25 ans. Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA La Japonaise de 25 ans Naomi Osaka, ex-no 1 mondiale du tennis et lauréate de quatre tournois du Grand Chelem, a donné naissance à une petite fille, a annoncé mardi le magazine américain People. Le magazine précise que l'enfant est venu au monde à Los Angeles et que lui et la maman se portent bien. Naomi Osaka avait annoncé au mois de janvier qu'elle était enceinte, et avait révélé début juin qu'elle attendait une petite fille avec le rappeur Cordae, son compagnon depuis 2019. Osaka a enchaîné les titres mais après son deuxième titre à Melbourne, elle a traversé une année 2021 psychologiquement difficile, avouant avoir souffert de dépression. Après avoir repris la compétition en janvier 2022, elle a ensuite souffert d'une blessure à un tendon d'Achille. Elle n'est plus apparu en compétition depuis septembre 2022.

Antonio Djakovic espère briller aux Mondiaux Antonio Djakovic (20 ans) vit une saison 2023 compliquée. "J'espère être prêt" pour les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka (23-30 juillet), a-t-il confié à Keystone-ATS. "Ma blessure est de l'histoire ancienne", assure d'emblée le Zurichois, qui s'était bloqué un nerf du cou à la fin de l'hiver et avait dû renoncer aux championnats de Suisse fin mars. "J'ai encore connu deux semaines compliquées après les championnats de Suisse, mais je ne rencontre désormais plus aucun problème", glisse-t-il. "J'ai pu recommencer à nager normalement début avril. J'ai ensuite eu besoin de beaucoup de temps pour revenir, j'avais énormément de kilomètres à rattraper", souligne-t-il. "Mais j'espère être prêt pour Fukuoka. La santé est là, je me sens très bien. Je donnerai le meilleur de moi-même, et on verra ce que ça donne", souffle-t-il. Loin du compte Pour l'heure, Antonio Djakovic n'a pas pu donner sa pleine mesure en 2023, lui qui a effectué l'école de recrues pour sportifs d'élite l'hiver dernier. Ses meilleurs chronos, tous réalisés fin juin à Rome (1'48''41 sur 200 m libre, 3'50''43 sur 400 m et 8'02''38 sur 800 m) le placent au-delà du top 70 mondial cette année. "Mais je reviens de loin. Compte tenu des circonstances, je suis content des chronos réalisés à Rome", explique le double médaillé d'argent des championnats d'Europe 2022, qui est resté loin des temps réalisés lors des dernières joutes continentales (1'45''32 et 3'43''93) dans la capitale italienne déjà. Mais qui a amélioré nettement sa meilleure marque sur 800 m, prouvant que son endurance était là. "Je ne suis pas surpris du temps réussi sur 800 m. C'est vraiment cool de détenir un nouveau record de Suisse", se félicite Antonio Djakovic, qui a battu de plus de quatre secondes l'ancienne meilleure marque de Noè Ponti. Prudence Rassuré, Antonio Djakovic réduit gentiment le nombre de kilomètres nagés à l'entraînement. "Il faut maintenant se ressourcer, s'habituer au climat japonais et aux sept heures de décalage horaire", précise le Zurichois. "Il reste quelques détails techniques à améliorer, mais tout a l'air très bien", lâche-t-il. Ces Mondiaux peuvent-ils malgré tout être plus qu'une étape sur le chemin des JO de Paris 2024? "Ma saison 2023 ne s'est pas déroulée comme prévu jusqu'ici. Mais ces Mondiaux seront une magnifique expérience dans l'optique des Jeux. J'espère d'ores et déjà que 2024 sera une saison très belle et très rapide pour moi", répond-il. La prudence est donc de mise. "Il me reste deux semaines avant mon entrée en lice à Fukuoka, sur 400 m libre. L'objectif sera de disputer une finale (sur 400 ou sur 200 m libre), et je serais très satisfait si j'en disputais deux. J'espère aussi pouvoir m'approcher de mes meilleurs temps", glisse-t-il. "Mais l'important, c'est que je suis en bonne santé, que je peux m'entraîner normalement. Je suis heureux de pouvoir représenter au mieux mon pays. On a une belle équipe, également pour le 4x200 m libre où on espère briller avec Roman (Mityukov), Noè (Ponti) et Nils (Liess). Je me réjouis de disputer ces Mondiaux", conclut-il.

Djokovic bat Andrey Rublev et rejoint Jannik Sinner en demi-finales Le Serbe Novak Djokovic peut chasser les records. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Novak Djokovic s'est qualifié pour sa douzième demi-finale de Wimbledon en écartant le Russe Andrey Rublev (7e mondial) 4-6 6-1 6-4 6-3. Le Serbe peut ainsi égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court, "J'ai bien joué, j'ai la bonne énergie et j'espère gagner encore vendredi", a déclaré avec une grande sérénité le Serbe de 36 ans qui affrontera l'Italien Jannik Sinner (8e) pour une place en finale du tournoi qu'il joue pour la 18e fois. Il a également en ligne de mire le record de huit titres sur le gazon londonien détenu par Roger Federer chez les hommes, à une longueur du record absolu de Martina Navratilova (9). Alors, pour son 71e tournoi du Grand Chelem, il est le joueur à battre, encore et toujours. "J'adore ça! N'importe quel joueur veut être celui que tous les autres veulent battre", a-t-il affirmé. "La pression est toujours immense, en particulier ici à Wimbledon, mais elle me motive et me fait jouer mon meilleur tennis. Ils veulent tous mon scalp, mais ils ne l'auront pas!", a-t-il lancé avant d'ajouter en riant "ça, c'était de l'humilité!" Au chapitre des records, il vise aussi un cinquième titre consécutif à Wimbledon pour égaler les séries de Federer (2003-2007) et Björn Borg (1976-1980). Il a en outre atteint sa 46e demi-finale de Grand Chelem, égalant le record de Federer chez les hommes. Il a joué mardi son 400e match de Grand Chelem après avoir joué son 100e à Wimbledon au tour précédent. Seuls Roger Federer (429) et Serena Williams (419) ont joué plus de matches en Majeurs. Mardi, Rublev qu avait été totalement impuissant sur le dur de l'Open d'Australie en janvier, déjà en quarts de finale, a proposé une tout autre opposition sur le gazon londonien où il a même mené un set à zéro. Pour preuve de cette résistance, outre la terre maculant le t-shirt du Russe, Djokovic a dû défendre huit balles de break (une perdue), mais il en a converti sept sur douze sur le service de Rublev. "Il y a eu des échanges énormes. Parfois, entre la vitesse de sa balle et ses rugissements, il fait peur", a commenté Djokovic au sujet de son adversaire du jour et du fameux "bweh", qu'il lâche sur ses frappes. Après avoir perdu ce premier set en cédant son service en fin de manche, Djokovic a repris les choses en mains. Sinner passe un cap En demi-finales, il retrouvera l'Italien Jannik Sinner, 8e joueur mondial, qui s'est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem en battant le Russe Roman Safiullin (92e) 6-4 3-6 6-2 6-2. Quart de finaliste à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open en 2022, Sinner a enfin passé ce cap. Il devient, pour l'heure, à 22 ans, le plus jeune demi-finaliste sur le gazon londonien depuis 2007 et un certain Novak Djokovic qu'il pourrait retrouver en demie si le numéro 2 mondial bat le Russe Andrey Rublev. Mais il ne le restera pas bien longtemps: le vainqueur du quart entre Carlos Alcaraz (N.1 mondial) et Holger Rune (N.6), 20 ans tous les deux, le deviendra à sa place. "De toute façon je resterai jeune et heureux alors laissez moi au moins profiter de ça aujourd'hui", a-t-il plaisanté juste après le match. "Cela signifie beaucoup pour moi parce qu'on a mis beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d'heures, y compris hors des courts, beaucoup de sacrifices pour arriver à ce moment là", a-t-il commenté plus sérieusement.

Le pronostic vital de Van der Sar n'est plus engagé La sant� d'Edwin Van Der Sar semble s'am�liorer. Image: KEYSTONE/AP/Claude Paris L'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam Edwin van der Sar, victime vendredi d'une hémorragie cérébrale, n'est plus dans un état préoccupant et son pronostic vital n'est plus engagé, Toutefois, il reste hospitalisé, a annoncé mardi le club néerlandais. "Edwin est toujours dans l'unité de soins intensifs mais son état est stable. Sa vie n'est plus menacée", a indiqué l'Ajax dans le communiqué envoyé à la demande de la femme de l'ancien joueur. "Chaque fois que nous lui rendons visite, il communique. Il faut faire preuve de patience et voir comment sa situation évolue", a ajouté Annemarie Van der Sar. L'ex-portier de 52 ans, qui a également porté les couleurs de Manchester United, se trouvait en vacances sur une île croate lorsque l'incident est survenu. Van der Sar a quitté en mai son poste de directeur général de l'Ajax Amsterdam qu'il occupait depuis 2016 après la pire saison du club amstellodamois depuis 14 années, conclue par une troisième place dans le championnat des Pays-Bas derrière le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps, Van der Sar a joué pour l'Ajax entre 1990 et 1999, remportant la Ligue des champions en 1995. Il a ensuite gagné une nouvelle fois la C1 en 2008 avec Manchester United. Il compte également 130 sélections sous le maillot Oranje.

Semenya remporte une manche contre la Suisse La justice suisse a discrimin� Caster Semenya selon la Cour europ�enne des droits de l'homme. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis L'athlète sud-africaine Caster Semenya, privée de certaines courses parce qu'elle refuse un traitement pour faire baisser son taux de testostérone, a remporté une bataille judiciaire contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme a estimé l'athlète de 32 ans victime de discriminations. La justice helvète avait confirmé en 2020 une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) validant un règlement de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics, ex-IAAF). Celui-ci oblige l'athlète hyperandrogène, double championne olympique du 800 m, à prendre un traitement hormonal pour faire baisser son taux de testostérone si elle veut s'aligner sur sa distance fétiche. Cet arrêt de la CEDH n'invalide toutefois pas le règlement de World Athletics et n'ouvre pas directement la voie à une participation de Semenya sur 800 m sans traitement. "La règlementation actuelle sur les DSD (différences du développement sexuel, NDLR), approuvée par le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme en mars 2023, reste en place", a en effet précisé l'instance. "La Suisse a outrepassé la marge d'appréciation réduite dont elle jouissait dans le cas d'espèce qui portait sur une discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles, laquelle ne peut être justifiée que par des +considérations très fortes+", a estimé la cour basée à Strasbourg. "L'enjeu significatif de l'affaire pour la requérante et la marge d'appréciation réduite de l'État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi, dont la requérante n'a pas bénéficié en l'espèce", a-t-elle poursuivi.

Svitolina bat la no 1 mondiale Swiatek et retrouve les demi-finales L'Ukrainienne Elina Svitolina n'en croit pas ses yeux. Elle acc�de aux demi-finales. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN L'Ukrainienne Elina Svitolina, 76e mondiale, a battu mardi la no 1 mondiale Iga Swiatek 7-5 6-7 (5/7) 6-2 et retrouvera les demi-finales de Wimbledon quatre ans après y être parvenue. Il y a neuf mois elle avait accouché. "Je ne sais pas ce qu'il se passe... c'est incroyable. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de revenir et de jouer un tel match avec un tel soutien", a déclaré l'Ukrainienne de 24 ans. "Je suis très fière de l'effort que j'ai produit aujourd'hui", a-t-elle ajouté. "Si quelqu'un m'avait dit avant le début du tournoi que je serais en demi-finales après avoir battu la no 1 mondiale, je l'aurais traité de fou", a-t-elle assuré. Non seulement elle a battu la no 1, mais pour arriver jusqu'au dernier carré, elle a écarté quatre lauréates en Grand Chelem: Venus Williams (1er tour), Sofia Kenin (3e tour), Victoria Azarenka (huitièmes de finale) et Swiatek (quarts). Pour sa part, elle n'a jamais joué de finale majeure, mais avait déjà atteint deux fois les demies, à Wimbledon puis à l'US Open en 2019. Elle affrontera jeudi pour une première place en finale la Tchèque Marketa Vondrousova (42e). Svitolina est la troisième joueuse de l'ère Open (depuis 1968) bénéficiaire d'une invitation à se hisser en demies à Wimbledon après Zheng Jie (2008) et Sabine Lisicki (2011). L'ex-no 3 mondiale, également très touchée émotionnellement par la guerre en Ukraine, a repris la compétition en avril après avoir donné naissance en octobre dernier à une fille, Skaï, née de son union avec le joueur français Gaël Monfils. En mai, elle a remporté le tournoi de Strasbourg. Face à Swiatek mardi, plusieurs fois le match aurait pu basculer en faveur de la Polonaise, mais celle-ci a globalement commis trop de fautes directes (41 pour 37 points gagnants contre 25 et 25 pour Svitolina). Alors que la Polonaise servait pour le set à 5-4 dans la première manche, Svitolina a remporté 20 points su 22 pour empocher ce premier set et mener 1-0 dans le deuxième. Swiatek a stoppé l'hémorragie, égalisant à 1-1, mais s'est retrouvée menée 40-0 sur le service de l'Ukrainienne. Commencer par boire une bière Celle-ci a alors manqué un coup droit penalty qui lui aurait donné le jeu -- Swiatek avait carrément abandonné le point avant que Svitolina ne frappe ce dernier coup --. Mais l'Ukrainienne a manqué et dans la foulée, Swiatek lui a pris son jeu de service pour mener 2-1 puis 3-1. L'Ukrainienne n'en a pas pour autant perdu ses moyens et a réussi à emmener la manche au jeu décisif. Là encore, Swiatek a renversé une situation mal embarquée (elle a été menée 4/1) pour égaliser à un set partout. Et là encore, l'Ukrainienne a fait preuve d'une grande force mentale pour ne pas laisser le match basculer. Dans le set décisif, après la perte du premier jeu, elle a ainsi remporté les quatre suivants pour mener 4-1 avec un double break. Elle a confirmé sur deux aces pour mener 5-1 et a conclu sur sa mise en jeu suivante. Comment va-t-elle préparer sa demi-finale ? "Je vais commencer par boire une bière !", a-t-elle lancé.

Ricciardo remplace de Vries chez AlphaTauri L'Australien Daniel Ricciardo a retrouv� une place de titulaire chez Alpha Tauri. Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT L'Australien de F1 Daniel Ricciardo, actuel troisième pilote de l'écurie Red Bull, remplacera dès le prochain GP en Hongrie et pour le reste de la saison le Néerlandais Nyck de Vries chez AlphaTauri. Ancien pilote titulaire chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri) en 2012 et 2013 -puis chez Red Bull entre 2014 et 2018-, Ricciardo, 34 ans, "connaît déjà beaucoup d'entre nous, son intégration sera donc facile", a déclaré le directeur d'AlphaTauri Franz Tost, cité dans un communiqué. "L'équipe profitera également de son expérience, puisqu'il a remporté huit Grand Prix de Formule 1", a ajouté l'Autrichien, alors que Nyck de Vryes n'a pas réussi à inscrire le moindre point cette saison au contraire de son coéquipier nippon Yuki Tsunoda. Outre Red Bull et Toro Rosso, Ricciardo, arrivé en F1 en 2011, a aussi couru pour HRT (2011) et Renault (2019-2020). Devenu pilote McLaren en 2021, il avait terminé la saison dernière à une modeste 11e place du Championnat, ex-aequo avec le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel, avant d'être remplacé dans l'équipe anglaise par son compatriote Oscar Piastri. Après un GP disputé pour Williams en 2022, de Vries, 28 ans, avait lui rejoint cette année les rangs de l'équipe italienne pour ce qui devait être sa toute première saison complète dans l'élite du sport automobile. Actuellement dernier du championnat après dix GP, il cèdera son baquet dès la prochaine manche, le week-end du 23 juillet sur le tracé du Hungaroring en Hongrie.

Pello Bilbao libère l'Espagne L'Espagnol Pello Bilbao s'est montr� le plus rapide sur la ligne d'arriv�e devant l'Allemand Georg Zimmermann. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Basque Pello Bilbao a apporté à l'Espagne sa 1re victoire d'étape sur le Tour de France depuis 5 ans en s'imposant sous une chaleur étouffante à Issoire où il a dédié sa victoire à Gino Mäder. Le coureur de Bahrain a réglé au sprint un petit groupe d'échappés pour s'imposer devant l'Allemand Georg Zimmermann et l'Australien Ben O'Connor. Douzième au général le matin de l'étape, il remonte au cinquième rang, à 4'34'' du maillot jaune Jonas Vingegaard, qui a fini avec tous les favoris dans le peloton, à près de trois minutes du vainqueur. La dernière victoire espagnole remontait à 2018 avec le succès d'Omar Fraile à Mende. C'est, à 33 ans, la première victoire de Bilbao sur le Tour. Et elle a un goût spécial, un mois après la mort de son équipier Gino Mäder dans une chute sur le Tour de Suisse. "Cette victoire est pour Gino. Je voulais faire quelque chose pour lui dans ce Tour. Je voulais le faire dès la première semaine qui était aussi très importante pour moi avec le départ du Pays basque. Ça n'avait pas marché. Mais j'ai travaillé pour vivre ce moment", a-t-il dit. Le Basque avait annoncé au départ du Tour qu'il verserait un euro à une association environnementale pour chaque coureur terminant derrière lui à chaque étape, suivant l'exemple de Gino Mäder qui avait pris cette initiative au Tour d'Espagne en 2021. Mercredi la 11e étape mènera les coureurs de Clermont-Ferrand à Moulins sur 179,8 km. Une étape sans grande difficulté, qui pourrait faire le bonheur des sprinters.

Tyson Fury confirme un combat contre la star de MMA Francis Ngannou Tyson Fury va affronter une star du MMA. Image: KEYSTONE/EPA AAP/MORGAN HANCOCK Le champion des lourds WBC Tyson Fury a annoncé mardi qu'il affronterait la star camerounaise du MMA Francis Ngannou dans un combat de boxe en Arabie Saoudite le 28 octobre. Le combat ne sera pas une exhibition, a précisé l'équipe de Fury, et sera disputé "selon les règles officielles de la boxe professionnelle, avec trois juges utilisant le système des 10 points". Le titre WBC du Britannique Fury ne sera cependant pas en jeu. Le fantasque "Gipsy King", âgé de 34 ans et invaincu en 34 combats, avait conquis les ceintures WBO, WBA et IBF des poids lourds en battant l'Ukrainien Wladimir Klitschko fin 2015. Mais des problèmes de dépression et de consommation de drogue ainsi que des soupçons de dopage l'ont écarté des rings jusqu'en 2018. Après un premier match nul controversé, il a conquis en février 2020 le titre WBC au dépens de l'Américain Deontay Wilder, qu'il a dominé une nouvelle fois lors d'une revanche. Détenteur de la ceinture des lourds au sein de l'UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA, Ngannou, 36 ans, a quitté celle-ci avec fracas en janvier dernier pour ensuite rejoindre en mai l'organisation concurrente de la PFL. Mais il était d'ores et déjà prévu qu'il n'y dispute son premier combat qu'en 2024, préférant se consacrer à son affrontement contre Fury. "Homme le plus méchant" Le dernier combat de ce dernier remonte à décembre, lorsqu'il a arrêté son compatriote Derek Chisora en 10 rounds, mais les discussions concernant un combat pour réunir tous les titres des lourds contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, champion IBF, WBA et WBO, ont été interrompues au début de l'année. "Dès que la cloche retentira, les bombes vont pleuvoir. Ce type est censé être le plus fort cogneur du monde, mais voyons comment il réagit lorsqu'il est frappé par le +Big GK+" (Gipsy King), a déclaré Fury lors de l'annonce du combat. "J'ai hâte de retourner sous les projecteurs. J'ai hâte de montrer au monde que le +Gipsy King+ est le plus grand combattant de sa génération dans un combat épique contre un autre maître de son art". Ngannou n'a pas de palmarès professionnel en boxe, mais le Camerounais a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il rêvait de monter sur le ring avec Fury. "Cela fait trois ans que j'attends de rencontrer Tyson sur le ring. Mon rêve a toujours été de boxer, et de boxer le meilleur", a-t-il indiqué. "Après être devenu le champion incontesté des poids lourds en MMA, c'est l'occasion pour moi de réaliser ce rêve et d'asseoir ma position d'homme le plus méchant de la planète", a souligné Ngannou.

Lugano engage le portier Steven Deana Steven Deana en 2021 sous les couleurs du Servette FC. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le FC Lugano a engagé jusqu'au 31 décembre 2023 le gardien Steven Deana (33 ans) pour pallier la blessure de Sebastian Osigwe. Il portait le maillot du Servette FC depuis 2021. Le Schaffhousois a également joué à Sion, à Aarau et à Duisbourg en Allemagne. Le club tessinois a également décidé de renforcer son staff de gardiens avec l'engagement pour deux saisons du jeune portier grec Fotis Pseftis (20 ans) en provenance du mouvement juniors de l'AC Milan.

Sascha Stauch nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse M21 Sascha Stauch, nouveau chef des M21 suisses Image: KEYSTONE/SFV/GAETAN BALLY Sascha Stauch (49 ans) a été nommé sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. Il succède à Patrick Rahmen, parti entraîner Winterthour. Stauch dirigeait jusqu'ici les M17. Le nouveau sélectionneur entamera les choses sérieuses en septembre avec le début des qualifications en vue de l'Euro 2025. Il est sous contrat avec l'ASF depuis 2017 et y a occupé diverses fonctions. Il a notamment été assistant de Mauro Lustrinelli de 2018 à juin 2022 chez les M21. Avec les M17, dont il était sélectionneur depuis août 2022, Stauch a atteint les quarts de finale de l'Euro en mai dernier. "Ces dernières années, Sascha Stauch s'est révélé être un formidable entraîneur de la relève et entraîneur assistant. Il connaît parfaitement la philosophie de jeu de l'ASF, s'identifie à notre structure et a déjà travaillé avec succès avec la génération de l'actuelle équipe M21. Je suis très heureux que nous ayons trouvé une solution interne optimale avec Sascha", a déclaré Pierluigi Tami, le chef des équipes nationales. "Je suis très fier de pouvoir reprendre l'équipe de Suisse M21 en tant qu'entraîneur en chef. Grâce à mes fonctions précédentes et aux succès qui y sont liés, j'ai gagné la confiance de l'ASF et j'en suis très reconnaissant", a pour sa part expliqué le nouveau sélectionneur.