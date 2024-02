Petkovic a retrouvé du travail +++ Le Bayer espère garder Alonso

Algérie: Vladimir Petkovic nommé sélectionneur Vladimir Petkovic: nouvelle aventure en Alg Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Vladimir Petkovic (60 ans) a retrouvé de l'embauche. L'ancien sélectionneur de la Suisse a été engagé pour prendre la tête de l'équipe nationale d'Algérie. Les négociations ont été longues avant qu'un accord ne soit trouvé avec Petkovic. L'Algérie avait limogé Djamel Belmadi après l'élimination de l'équipe dès la phase de groupes de la récente CAN en Côte d'Ivoire à fin janvier. Les Algériens visent une qualification pour la prochaine Coupe du monde, compétition à laquelle ils ont participé pour la dernière fois en 2014. Après sept ans en poste, Vladimir Petkovic avait quitté l'équipe de Suisse en été 2021 après avoir notamment disputé les quarts de finale de l'Euro 2021. Il avait signé dans la foulée à Bordeaux, mais son passage a été un échec et il a été limogé durant l'hiver 2022. Depuis lors, il n'avait plus entraîné.

Dopage: lourde sanction contre Paul Pogba Quel avenir pour Pogba après sa suspension? Image: KEYSTONE/AP LaPresse Paul Pogba (30 ans) a été condamné à quatre ans de suspension par le tribunal antidopage italien. L'international français de la Juventus avait été contrôlé positif à la testostérone en août 2023. "Nous avons reçu la notification du tribunal ce matin", a indiqué une source au sein de la Juventus, disant "prendre acte" de la décision du tribunal. Ce dernier a suivi les réquisitions du parquet contre le milieu de terrain, champion du monde en 2018 avec les Bleus. Quatre ans constitue la peine maximale selon le Code mondial antidopage. Pogba a été contrôlé positif en août 2023, à l'occasion du match entre Udinese et la Juventus, comptant pour la première journée du championnat d'Italie, auquel il n'avait pas participé. Le Français, dont la saison 2022-23 a été perturbée par des blessures et des problèmes extra-sportifs, avait été suspendu à titre provisoire le 11 septembre. La contre-expertise qu'il avait demandée avait confirmé moins d'un mois plus tard la présence de métabolites de testostérone. Complément alimentaire Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de "La Pioche" avait fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin, que le joueur a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire. Pogba, qui aura 31 ans le 15 mars, a indiqué vouloir faire appel de cette sanction. Mais plus que jamais, un gros doute plane sur la poursuite de sa carrière, sachant que la Juventus, avec laquelle il est lié jusqu'à l'été 2026 peut à présent rompre leur contrat, du fait de cette suspension, afin notamment d'économiser sur le plan salarial.

Bayer Leverkusen pense que son entraîneur va rester Xabi Alonso, un entraîneur très convoité Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Le directeur sportif du Bayer Leverkusen Simon Rolfes, actuel leader de Bundesliga, est optimiste concernant l'avenir au sein du club de l'entraîneur Xabi Alonso. Celui-ci est très convoité. Leverkusen - où joue le Suisse Granit Xhaka - est actuellement invaincu cette saison et plus que jamais en course vers un premier titre de champion, avec huit points d'avance sur le Bayern Munich à onze journées de la fin. Selon Simon Rolfes, qui avait choisi de faire venir Alonso en 2022, cette saison potentiellement historique ne sera pas la dernière au club de l'entraîneur espagnol. "La chose la plus importante pour les entraîneurs est de se sentir à l'aise et d'avoir le sentiment d'être au bon endroit", a t-il expliqué au quotidien Frankfurter Rundschau. Et "Xabi l'a dit à plusieurs reprises", a t-il indiqué. Xabi Alonso est naturellement prisé par d'autres clubs comme le Bayern Munich ou Liverpool, où il a évolué en tant que joueur. Son contrat au sein du Bayer court de son côté jusqu'en 2026.

Geste obscène: Cristiano Ronaldo sanctionné Cristiano Ronaldo: un match de suspension Image: KEYSTONE/EPA/STR Cristiano Ronaldo (39 ans) a été suspendu pour un match. Le Portugais a été sanctionné pour avoir "provoqué" avec un geste obscène les supporters de l'équipe adverse dimanche en championnat. Après la victoire 3-2 de son club d'Al- Nassr contre Al-Shabab, l'attaquant portugais s'était tourné vers les supporters adverses, qui avaient scandé le nom de Lionel Messi tout au long de la rencontre, puis il leur avait tendu l'oreille et avait effectué un mouvement obscène avec sa main droite. Cela avait poussé les dirigeants d'Al- Shabab à déposer une plainte. "Ronaldo a violé l'article (57-1) du règlement de discipline et d'éthique et a été suspendu pour un match parmi tous les matches officiels auxquels il a le droit de participer", a indiqué le Comité de discipline et d'éthique dans un communiqué. Cet article sanctionne toute "provocation" du public durant un match. Un geste choquant Le joueur s'est également vu infliger une amende de 10'000 riyals saoudiens (environ 2400 euros) et le versement de 20'000 riyals (4800 euros) à Al-Shabab pour couvrir les coûts de la procédure. Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un appel. Le geste du quintuple ballon d'or a fait couler beaucoup d'encre dans le royaume conservateur du Golfe, où il a été qualifié de choquant par certains commentateurs. Ronaldo avait déjà fait parler de lui le 9 février, après la défaite d'Al-Nasr contre Al-Hilal, lorsqu'il avait glissé un maillot lancé par les supporters adverses dans son short, avant de le relancer dans les tribunes.

Le beau cadeau d'anniversaire de Luka Doncic Luka Doncic: plus fort que jamais ! Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Luka Doncic a fêté de la plus belle des manières ses 25 ans. Le Slovène s’est offert un magnifique triple double comme cadeau d’anniversaire. Il a inscrit 30 points, a délivré 16 passes décisives et a capté 11 rebonds lors du succès 136-125 de Dallas à Toronto. Il a signé son onzième triple double de la saison. Il reste désormais sur une série de neuf matches de rang avec au moins 25 points inscrits. Il a, enfin, permis aux Mavericks de rebondir au lendemain d’une improbable défaite 121-119 à Cleveland sur un tir de 18 m de Max Strus au buzzer. "C’est la beauté de la NBA, lâche le Slovène. Elle vous offre une nouvelle chance tous les jours." Septième de la Conférence Ouest, Dallas avec ses 34 victoires contre 25 défaites est engagé dans une lutte féroce avec Phoenix (34/24) , New Orleans (35/25), Sacramento (33/25) et les Lakers (32/28) pour l’accession directe en play-off sans passer par la case play-in.

Simon Ehammer: l'or en vue, record(s) en supplément Championnats du monde en salle à Glasgow, Championnats d'Europe en plein air à Rome, Jeux olympiques à Paris: Simon Ehammer affronte un semestre avec trois grands rendez-vous. Il peut se targuer d'une possibilité de médaille pour les trois. En Ecosse, il veut réussir un coup fulminant. Sa récente participation aux Championnats de Suisse en salle à St-Gall donne une idée symbolique de ce qu'il espère pour l'année 2024. L'Appenzellois de 24 ans a pris part à trois épreuves avec autant de podiums à la conclusion. L'or pour la longueur, l'argent sur 60 m haies et le bronze à la perche ont démontré ses qualités éclectiques de décathlonien. Derrière les médailles se cachent des performances qui font dresser l'oreille. Ehammer a soigné sa victoire au saut en longueur avec un bond de 8 mètres. En finale des haies, il a concurrencé le champion d'Europe Jason Joseph jusqu'à la ligne d'arrivée et a amélioré d'un dixième sa meilleure performance personnelle en 7''55. Et les 5m20 à la perche raviraient tous les décathloniens dans les grands concours. "A Glasgow, je veux une médaille, de préférence l'or", souligne Ehammer. En principe, c'est son souhait minimal. Samedi et dimanche, il se présentera à l'heptathlon. Ses plus sérieux adversaires, Ken Mullings des Bahamas, le Norvégien Sander Skotheim ou le Français Makenson Gletty sont avertis. Karl Wyler, l'un des entraîneurs de Ehammer qui l'accompagne sur les compétitions a commenté le niveau de son protégé de la tribune à St-Gall dans ces termes: "Nous nous élançons dans la saison sans aucune hypothèque." Le coach se réfère encore une fois à l'opération à l'épaule de l'automne dernier. L'intervention était devenue nécessaire puisque le traitement conventionnel n'apportait aucun résultat sur les tendons enflammés. Epaule oubliée Certes, l'entraînement ne fut jamais totalement coupé, mais Ehammer n'a pu donner sa pleine puissance que dès Noël. "Désormais Simon ne doit plus prendre de précaution particulière. Il a fait table rase du passé et il peut s'entraîner sans douleur", poursuit Wyler. L'athlète le confirme: "Je n'accorde plus la moindre pensée à mon épaule." A Glasgow, Ehammer disputera le concours multiple. Dans la mesure où il ne rate pas complètement une discipline, il devrait établir un nouveau record de Suisse. L'Appenzellois semble posséder un niveau supérieur à celui d'il y a deux ans lorsqu'il avait décroché la médaille d'argent aux Mondiaux de Belgrade avec 6363 points. Peut-être possède-t-il 6500 points dans les bras et les jambes ? Il "piquerait" ainsi le record d'Europe du Français Kevin Mayer (6479) établi en 2017. "Mais toutes les planètes doivent s'aligner pour réussir un tel total", estime Ehammer. Trois médailles en une année, l'Alémanique l'a déjà démontré en 2022. Il a gagné l'argent lors de l'heptathlon des Mondiaux en salle, il avait ensuite décroché le bronze à la longueur aux Championnats du monde à Eugene et avait terminé l'été avec l'argent aux Européens de Munich au décathlon. Quatre ans de préparation A Glasgow aucun des concurrents d'Ehammer n'a jamais atteint les 6363 points de l'Appenzellois. Mais cela ne fait aucun sens de spéculer sur l'opposition qu'il affrontera cet été. Mais qu'un Ehammer en bonne santé figure comme candidat aux médailles à la longueur des Européens de Rome, cela paraît évident. Aux Jeux olympiques, il pourrait postuler en théorie à deux médailles, en longueur et au décathlon. "Je me trouve devant une demi-année que je prépare depuis quatre ans. A 24 ans, je ne dois pas seulement accomplir mon rêve de participer aux Jeux olympiques, mais me rendre au départ avec de grandes ambitions", explique Ehammer.

FC Lugano: l'équipe qui ne perd plus une séance de tirs au but Amir Saipi détourne le penalty de Dominik Schmid pour assurer la qualification de Lugano pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les tirs au but sont en passe de devenir la grande spécialité du FC Lugano. Comme l’an dernier en demi-finale à Genève, cet exercice si particulier a souri aux Tessinois à Bâle. Au Parc St. Jacques, le FC Lugano s’est imposé 4-3 aux tirs au but devant le FC Bâle. On en était resté à 2-2 après 120 minutes de jeu dans ce quart de finale. Les Tessinois peuvent toujours ainsi rêver à une troisième finale consécutive au Wankdorf après la victoire contre St. Gall en 2022 et la défaite face aux Young Boys en 2023. Fabian Frei et Dominik Schmid ont raté la transformation de leur penalty pour précipiter l’échec du FC Bâle. Cette élimination est amère dans la mesure où les Rhénans, très vie menés 2-0 sur un doublé de Zan Celar, étaient revenus de nulle part grâce à Thierno Barry. Sorti du banc, le Guinéen marquait aux 81e et 83e pour réveiller le Parc St. Jacques. Après cette élimination, l’équipe de Fabio Celestini n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Mais avant de nourrir l’espoir d’accrocher une place européenne, il lui faudra dans un premier temps boucler le troisième tour dans le top 6.

16e clean-sheet pour Yann Sommer en Serie A Yann Sommer (à droite). Il n'encaisse pratiquement plus jamais de but... Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Huitième victoire de rang de l’Inter en championnat pour le seizième clean-sheet de Yann Sommer ! La soirée a été encore très belle pour les Nerazzurri, victorieux 4-0 de l’Atalanta à San Siro. Acquis sur des réussites de Matteo Darmian, de Lautaro Martinez, de Federico Dimarco et de Davide Frattesi, ce succès rapproche encore plus l’Inter du Scudetto, Il est presque dans les temps de passage du Napoli la saison dernière. Absent dimanche à Lecce – il était fiévreux -, Yann Sommer n’a pas été boudé par la réussite. Battue sur une frappe de Charles De Ketelaere à la 10e sur une action où il ne fut pas blanc comme neige, le portier de l’équipe de Suisse a été sauvé par la VAR. La réussite du Belge a, en effet, été annulée en raison d’une faute préalable.

Le FC Winterhour déjoue encore les pronostics Nishan Burkart (99) est le plus prompt pour ouvrir le score. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Invaincu lors de huit de ses neuf dernières rencontres de Super League, Winterthour ne cesse de surprendre. N’a-t-il pas déjoué tous les pronostics pour éliminer le FC Zurich en quart de finale ? Au Letzigrund, la formation de Patrick Rahmen s’est imposée 2-0 grâce à un doublé de Nishan Burkart peu après l’heure de jeu (62e et 67e). A l’image de son gardien Yanick Brecher guère à son avantage sur l’ouverture du score, le FC Zurich a fait peine à voir. Comme trois jours plus tôt, le FCZ a dévoilé bien des manques. Sa fin de saison s’annonce aussi triste qu’un hiver sans fin

Une qualification sans histoire pour le Servette FC La joie mesurée des Grenat après l'ouverture du score de Miroslav Stevanovic. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Servette FC n’est pas tombé dans le piège. Trois jours après leur superbe victoire à Berne face aux Young Boys, les Grenats se sont imposés 2-0 à Delémont pour se hisser dans le dernier carré. Devant 5482 spectateurs, le Servette FC a livré une performance en demi-teinte avant le repos avant de trouver l’ouverture par Miroslav Stevanovic à la 52e. Introduit à la pause, le Bosnien a su exploiter un centre de Bendeguz Bolla pour battre l’excellent Steven Oberle. Impuissant sur cette frappe du no 9 servettien, le portier des Jurassiens a réussi trois parades remarquables sur deux frappes de Jérémy Guillemenot et une de Bolla. Il a toutefois été surpris sur son premier poteau lors du 2-0 de la 74e inscrit par la nouvelle recrue Takuma Nishimura, "Bourreau" de St. Gall et de Lucerne aux tours précédents, Delémont n’a pas réussi la passe de trois. Il y avait bien deux ligues d'écart entre les deux formations. Même si le score est resté dans le domaine du raisonnable et même si René Weiler avait procédé à un large turnover, les Jurassiens n’ont, ainsi, pas été en mesure d’emballer le match pour faire croire à leur public que l’exploit pouvait être possible- Le Servette FC disputera à la fin avril une troisième demi-finale depuis 2021. Les deux premières à domicile contre St. Gall et Lugano avaient laissé bien des regrets à une équipe qui n’a plus joué une finale de Coupe de Suisse depuis 2001. Mais ce Servette 2023/2024 qui traverse sans doute sa plus belle saison depuis deux décennies semble en mesure de saisir cette fois pleinement sa chance.

Formule 1: Christian Horner reste team principal de Red Bull Tout est bien qui finit bien pour Christian Horner Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Christian Horner (50 ans) reste team principal de Red Bull. L'Anglais a été innocenté à la suite d'une enquête indépendante pour un "comportement inapproprié" envers une employée de l'équipe. "L'enquête indépendante sur les allégations formulées à l'encontre de M. Horner est terminée et Red Bull peut confirmer que le grief a été rejeté", a indiqué la marque de boissons énergisantes dans un communiqué. Elle a toutefois ajouté que la partie plaignante dispose d'un droit d'appel. "Red Bull est convaincu que l'enquête a été juste, rigoureuse et impartiale", précise encore le texte. Horner dirige l'équipe depuis 2005, quand Red Bull est entré en formule 1 après le rachat de Jaguar Racing. Il était à l'époque devenu le plus jeune team principal de l'histoire de la discipline. Sous sa houlette, Sebastian Vettel a conquis quatre titres mondiaux consécutifs (2010-2013) et Max Verstappen trois (2021-2023). Le contrat d'Horner court au moins jusqu'en 2026. Christian Horner a été nommé Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) par le Roi Charles III en décembre dernier. Côté privé, il est marié depuis 2015 à Geri Halliwell, ancienne chanteuse des Spice Girls.

La Grande Béroche accueillera deux étapes Le Tour de Romandie messieurs et dames fera escale à La Grande Béroche. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La commune de l’ouest du littoral neuchâtelois La Grande Béroche accueillera aun départ du Tour féminin en 2024 et un départ-arrivée des messieurs en 2025, annoncent les organisateurs du TdR. Le départ de la 1re étape du Tour de Romandie féminin sera ainsi donné de Saint-Aubin-Sauges, le vendredi 6 septembre 2024, avec une arrivée prévue à Lausanne. Le jeudi 1er mai 2025, la caravane du Tour de Romandie s’installera à La Grande Béroche pour le départ et l’arrivée d’une 2e étape en boucle.

4 points pour Hischier, 3 pour Josi Nico Hischier (à gauche) a réussi 4 points mardi à San Jose Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Nico Hischier et Roman Josi ont sorti le grand jeu mardi en NHL. Le centre valaisan a réussi 4 points dans un match gagné 7-2 par les Devils à San Jose, alors que le défenseur bernois en a réalisé 3 dans une partie remportée 4-1 par Nashville face à Ottawa. "Muet" lors de trois de ses quatre dernières sorties, Nico Hischier s'est fait l'auteur d'un but et de trois assists face aux Sharks. Il a inscrit le 7-1 pour atteindre pour la quatrième fois la barre des 20 buts en saison régulière, et affiche 43 points à son compteur 2023/24 en 48 matches. Timo Meier s'est également illustré dans cette partie, la deuxième gagnée par les Devils dans leurs cinq dernières rencontres, en délivrant 2 assists. Auteur d'un assist, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a quant à lui signé son premier point depuis son retour de blessure. Roman Josi a pour sa part inscrit deux buts et signé une passe décisive pour les Predators, qui ont su enchaîner un sixième succès consécutif après avoir gagné cinq matches d'affilée à l'extérieur. No 5 parmi les défenseurs de la Ligue avec ses 57 points - dont 14 buts, le capitaine de Nashville a été désigné première étoile. Kevin Fiala a, lui, réussi son 17e but et son 32e assist de la saison mardi, mais a connu la défaite avec les Kings sur la glace de Calgary (4-2). La soirée fut plus compliquée encore pour Janis Moser, pourtant auteur d'un assist face à Montréal. Les Coyotes ont subi face aux Canadiens leur 13e défaite consécutive (4-2).

Les Hawks dominent largement le Jazz Clint Capela (à gauche) a réussi 3 contres face au Jazz Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela et les Hawks s'accrochent à la 10e place de la Conférence Est de NBA, synonyme de play-in. Atlanta a cueilli mardi un deuxième succès consécutif en dominant le Jazz 124-97. Les Hawks, qui doivent composer sans leur maître à jouer Trae Young (opéré à un doigt) pendant un mois, ont toujours mené au score dans une partie dont ils ont inscrit les 12 premiers points. Leur meilleur marqueur fut Jalen Johnson, qui a cumulé 22 points, 13 rebonds et 6 passes décisives. Clint Capela est quant à lui toujours en quête d'un premier double double depuis son retour de blessure. Mais, après avoir eu droit à moins de 20 minutes de jeu dans ses deux précédentes sorties, il a été aligné durant 25' face à Utah. L'intérieur genevois a réussi 9 points, 13 rebonds et 3 contres, pour un différentiel de +9. Avec 26 victoires pour 32 défaites, Atlanta conforte sa 10e place à l'Est devant les Brooklyn Nets et les Toronto Raptors (22-36). Ils peuvent désormais viser le 9e rang des Chicago Bulls (27-31).