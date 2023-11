Philipp Kurashev trouve le chemin des filets ++ Gottéron s'incline à Berne

1 but, 1 assist et 1 étoile pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev (au premier plan): l'atout maître de Chicago. Image: KEYSTONE/FR158029 AP Déjà buteur la veille lors de la défaite face à Nashville, Philipp Kurashev a, une fois de plus, trouvé le chemin des filets. Sans toutefois permettre à Chicago de gagner enfin. Sur leur glace, les Blackhawks se sont inclinés 3-2 devant Buffalo pour concéder une quatrième défaite de rang. Passeur sur le 1-1 de Taylor Raddysh puis auteur du 2-2 de la 38e minute pour son dixième point de la saison, Philipp Kurashev a été l’atout maître de Chicago, qui s’est finalement incliné sur une réussite d’Erik Johnson à la 51e. Aligné aux côtés du no 1 de la draft Connor Bedard, le Bernois a obtenu la troisième étoile. Avec un bilan de 5 victoires contre 11 défaites, Chicago occupe la dernière place de la Central Division.

FR Gottéron s'incline à Berne sur un but gag Romain Loeffel (à gauche) et Samuel Kreis (à droite) jubilent après l'ouverture du score bernoise. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Depuis l'automne 2020, Fribourg Gottéron avait pris l'habitude de s'imposer à Berne. Cette série de six victoires consécutives dans la capitale a pris fin dans des circonstances inattendues (1-3). Cadenassé à triple tour durant les 20 minutes initiales, ce derby des Zaehringen s'est joué sur un fait de jeu totalement improbable. Reto Berra s'est fait battre par un tir pris depuis son propre camp par Romain Loeffel et dévié par la canne de Dominik Bynias. Parti haut, très haut dans la patinoire, le puck a finalement pris à défaut le portier fribourgeois, coupable d'avoir perdu la rondelle des yeux. Héros bernois à la 37e, Romain Loeffel aurait dû être sanctionné d'un penalty pour une charge dans le dos de Christoph Bertschy filant seul au but, trois minutes auparavant. Deux faits de jeu qui n'auront pas été favorables aux Dragons. En début de troisième tiers, Romain Loeffel, toujours lui, prenait provisoirement la direction des vestiaires, après avoir été chargé par Marcus Sörensen (44e). Sur le power play, Berne doublait la mise par Dominik Kahun. Deux minutes plus tard, Lucas Wallmark (46e) redonnait de l'espoir aux visiteurs, sans que ceux-ci ne parviennent finalement à égaliser, Simon Moser marquant le dernier but du soir dans la cage vide (60e).

Novak Djokovic au septième ciel à Turin Le Serbe Novak Djokovic a toujours faim. Jannik Sinner en a fait les frais. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Et un record de plus pour Novak Djokovic: le no 1 mondial a fini l'année 2023 en beauté en remportant pour la septième fois les Masters ATP dimanche à Turin. "Djoko" qui co-détenait le record de victoires dans l'épreuve avec le Suisse Roger Federer (6), a brisé le rêve de Jannik Sinner et de tout un pays, en proie cette semaine à une bruyante "Sinnermania". Alors qu'il pouvait devenir à 22 ans le premier Italien à inscrire son nom au palmarès du "tournoi des Maîtres" et signer le plus retentissant succès de sa jeune carrière, Sinner est brutalement revenu sur terre. Djokovic, 36 ans, l'a étouffé et a dominé la finale en deux sets 6-3 6-3 et une heure et 44 minutes. Les deux joueurs s'étaient déjà affrontés en phase de poules et leur duel d'une grande intensité avait tourné en faveur du plus jeune après trois heures et neuf minutes de jeu 7-5 6-7 (5/7) 7-6 (7/2). Cette fois, le Serbe a été intraitable avec un adversaire qui, en battant le Danois Holger Rune dans un dernier match de groupe sans enjeu pour lui, lui avait permis de rejoindre le dernier carré. Très agressif en retours et profitant de la nervosité de Sinner, il a pris le service de l'Italien dès le 4e jeu pour mener 3-1, puis 5-2, avant d'empocher le premier set en 38 minutes. La deuxième manche débutait de la pire des façons pour Sinner: le no 4 mondial perdait d'entrée son service sur un jeu blanc. Il s'est bien offert deux balles de debreak à 3-2, mais Djokovic les a annulées avec autorité, puis a remporté le titre sur sa première balle de match sur le service de Sinner. "L'une de mes meilleures saisons" "C'est très spécial de remporter ce titre, c'est probablement l'une de mes meilleures saisons, je suis très content et très fier de mes deux derniers matches", a commenté Djokovic. "J'ai réussi une semaine phénoménale", a-t-il insisté. L'année 2023 restera en effet l'une des plus abouties de la carrière de Djokovic avec notamment des records et statistiques qui ont marqué les esprits et l'histoire du tennis. Il a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, US Open), échouant en finale du quatrième face à Carlos Alcaraz, à Wimbledon, pour totaliser 24 titres majeurs, plus qu'aucun homme et autant que l'Australienne Margaret Court. Dès son premier match de la semaine, remporté face à Rune, il s'était déjà offert deux records, en étant assuré de terminer pour la 8e fois de sa carrière à la première place mondiale et d'atteindre le chiffre inédit des 400 semaines sur le trône de no 1 mondial. Et ce n'est pas fini. Après son sacre à Turin, il compte désormais 98 titres ATP à son palmarès et entrevoit le chiffre extraordinaire des 100 tournois gagnés que seuls Federer (103) et l'Américain Jimmy Connors (109) ont dépassé en simple. Sinner qui, invaincu jusque-là, pouvait empocher un chèque de 4,8 millions de dollars (4,25 millions de francs) en cas de succès dimanche, est passé à côté de sa finale, manquant ses rares occasions de faire douter Djokovic, notamment dans le 2e set. Mais l'Italien a montré, de l'avis notamment du Russe Daniil Medvedev qu'il a battu en demi-finale, qu'il avait "tout pour remporter des titres du Grand Chelem et viser la première place mondiale".

La Belgique et Lukaku étrillent l'Azerbaïdjan 5-0 Romelu Lukaku était à la fête avec la Belgique contre l'Azerbaïdjan. Il s'est fait l'auteur d'un quadruplé. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS La Belgique, déjà qualifiée pour l'Euro 2024, a balayé l'Azerbaïdjan 5-0 grâce notamment à un quadruplé de son capitaine Romelu Lukaku lors de la dernière journée des éliminatoires à Bruxelles. Réduits à dix après l'exclusion d'Eddy Israfilov à la 24e minute, les Azerbaïdjanais n'ont pas fait le poids face au sens du but du solide attaquant belge, qui a fait mouche quatre fois (17e, 26e, 30e, 37e) pour assurer la septième victoire des Diables Rouges dans ces qualifications. Le milieu d'Arsenal Leandro Trossard a alourdi le score (90e). Les hommes de Domenico Tedesco restent ainsi invaincus lors de cette campagne qu'ils achèvent avec 20 points. Ils prennent la première place du groupe à l'Autriche et devrait figurer comme tête de série pour le tour final de l'Euro. La Serbie qualifiée La Serbie s'est qualifiée après son match nul 2-2 face à la Bulgarie dimanche à Leskovac (sud-est), lors de la dernière journée des éliminatoires. Les Serbes terminent deuxièmes du groupe G derrière les Hongrois, déjà qualifiés, qui ont gagné à domicile face au Monténégro 3-1. La sélection serbe est la 17e à obtenir son billet pour le championnat d'Europe en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Di Giannantonio remporte le GP du Qatar, Bagnaia proche du titre Leader du championnat du monde de Moto GP, Francesco Bagnaia a fêté sa deuxième place au Qatar comme une victoire. Image: KEYSTONE/AP/Hussein Sayed Francesco Bagnaia (Ducati) a terminé deuxième dimanche du Grand Prix du Qatar, avant-dernière manche de la saison de MotoGP, et s'est rapproché d'un deuxième titre mondial consécutif. Le tenant du titre italien, dépassé en fin de course par son compatriote Di Giannantonio, a repris 14 longueurs à son rival espagnol Jorge Martin et a porté son avance en tête du championnat à 21 points alors qu'il en restera 37 à distribuer lors du dénouement de la saison à Valence le week-end prochain. Bagnaia, qui a été en tête durant presque toute la course, a failli tout perdre lorsqu'il a essayé de redoubler Di Giannantonio, mais après être sorti très large, il a finalement réussi à repartir sans encombre et à conserver la deuxième place. Vivement Valence "Je suis très heureux. J'ai pris un très bon départ et après j'ai pu faire la course en tête. J'ai essayé de m'échapper, mais Fabio (ndlr Di Giannantonio) était vraiment incroyable aujourd'hui. Je suis très content de ma performance et j'ai réussi à beaucoup augmenter mon écart sur Jorge (ndlr: Martin). J'ai hâte d'être à Valence", a souligné le Turinois. Martin, en perdition sur sa moto, a, lui, connu une course catastrophique du début à la fin, au lendemain de son succès lors du sprint, durant lequel Bagnaia a été en difficulté. Le Madrilène a terminé à près de quinze secondes du vainqueur, voyant ainsi s'éloigner la perspective de décrocher son premier titre mondial devant son public. Grande première L'Espagnol peut toutefois remercier Di Giannantonio, qui a fait perdre cinq points à Bagnaia en réalisant une course magistrale. Le pilote Gresini de 25 ans, sans guidon pour la saison prochaine, a décroché la première victoire de sa carrière dans la catégorie reine où il évolue depuis la saison dernière. "La course a été incroyable. J'ai suivi Francesco (ndlr: Bagnaia) et même si parfois je manquais de vitesse", a expliqué le vainqueur, "j'ai vu qu'il faisait quelques petites erreurs alors je me suis dit que j'avais peut-être une chance de gagner et j'ai réussi à le faire. C'est une belle revanche pour moi et pour tous ceux qui m'ont aidé. C'est fantastique."

Vevey boucle son premier tour sur un 7e succès Jonathan Dubas et le Vevey Riviera a cartonné dès le premier quart. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'actuel 2e de SB League n'a pas tremblé pour battre la lanterne rouge. Dans sa salle des Galeries du Rivage, Vevey Riviera, qui demeure invaincue à domicile, s'est défait de Starwings 113-74 (57-41). Le score était déjà de 34-20 à la fin du premier quart, période durant laquelle les Vaudois ont signé un 8/10 à trois points. Meilleur marqueur de la partie Josh Rauch, 24 points. Fort de ce 7e succès, Vevey Riviera boucle le premier des trois tours du championnat à quatre longueurs du leader incontesté, Fribourg Olympic. Retrouvailles Olympic - Union A la suite de ce match dominical, l'ordonnance des quarts de finale de la SBL Cup 2023-2024 est connue. Les 19 ou 20 décembre, Fribourg Olympic recevra Union Neuchâtel, équipe qui avait éliminé les Fribourgeois à ce même stade de la compétition, l'an dernier. Vevey Riviera affrontera Monthey. Les Lions de Genève défieront Pully-Lausanne. Enfin, Nyon se rendra à Massagno. Chez les dames, les demi-finales opposeront Elfic Fribourg à Aarau et Troistorrents à Nyon. Des rencontres fixées aux 5 et 6 décembre. Le Final Four de la Coupe de la Ligue et la finale féminine se tiendront les 27 et 28 janvier 2024 à la salle du Pierrier à Clarens.

Les ZSC Lions rentrent des Grisons sans le moindre point Valentin Nussbaumer a inscrit le premier but de la partie en début de période intermédiaire. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Pour la première fois de la saison, les Zurich Lions ont concédé une troisième défaite de rang en National League. A Davos, les hommes de Mark Crawford se sont inclinés 0-3. Plus incisifs, les Grisons ont mérité leur succès, eux qui demeuraient sur trois revers. Cette victoire les protégés de Josh Holden l'ont obtenue via une réussite de Valentin Nussbaumer, prompt à profiter d'une mêlée devant la cage du "Z" (22e) et un tir en backhand d'Andres Ambühl (42e). Les Davosiens auraient déjà pu ouvrir la marque dès la 19e minute, si Matej Stransky n'avait pas vu son tir au but être détourné par Simon Hrubec. Stransky a tout de même marqué mais en fin de partie et dans la cage vide (58e). Sans démériter, les ZSC Lions, à leur premier match après la trêve de l'équipe de Suisse, sont tombés sur un excellent Sandro Aeschlimann et sur une défense locale particulièrement à son affaire.

Granit Xhaka: "Les statistiques ne mentent jamais" Granit Xhaka et Murat Yakin se sont parlés pendant le match. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA "Les statistiques ne manquent jamais !" Même s'il a tenu à mesurer ses propos, Granit Xhaka a lâché une nouvelle pique à l'adresse de Murat Yakin quant à son positionnement sur le terrain. Interview. Granit Xhaka, quelle analyse tirez-vous de cette rencontre contre le Kosovo ? "Nous sommes bien entrés dans le match. Mais nous n’avons pas été en mesure d’enfoncer le clou. Et on a le sentiment que l’adversaire marque sur chaque tir. Il n’est pas aisé de trouver une explication quant à nos derniers résultats. Mais je ne pense pas que nous ne savons plus gagner !" Mais en tant que capitaine, que pouvez-vous faire lorsque l’équipe lâche ainsi prise ? "Qu’est-ce que cela signifie lâcher prise ? Il y a toujours un adversaire en face. Et une équipe comme le Kosovo ne cesse de progresser. Sur la fin, les Kosovars n’avaient plus rien à perdre et ils ont su nous mettre la pression. Dans une telle situation, il faut rester calme. Faire tourner la balle et s’offrir au partenaire. Mais cela n’a pas vraiment fonctionné." Au coup de sifflet final, l’équipe n’a pas vraiment fêté sa qualification. On n’a pas senti une joie débordante dans vos rangs... "Nous avons atteint avec cette qualification notre premier objectif. Nous pouvons en retirer une certaine fierté. Il est sûr que cette qualification n’a pas été obtenue d’une manière convaincante. Mais l’été prochain, personne ne nous demandera comment nous nous sommes qualifiés... La Suisse disputera une phase finale pour la sixième fois de rang. Et pour une nation comme la nôtre, c’est un résultat qui ne coule pas de source." "Je dois livrer la marchandise" Comment voyez-vous le match de mardi contre la Roumanie ? "Avec la qualification acquise, nous pourrons jouer l’esprit libre. La première place du groupe sera en jeu. Nous la voulons". Comprenez-vous les critiques adressées à Murat Yakin ? "Il ne me revient pas de m’exprimer à ce sujet. Mon rôle est de livrer la marchandise sur le terrain. Pour l’entraîneur, pour l’équipe et pour moi. Ce qui est écrit ne nous a jamais intéressé." Quelle relation entretenez-vous avec Murat Yakin ? "L’heure n’est pas venue de s’exprimer sur cette question. Il est l’entraîneur de l’équipe de Suisse et nous sommes une équipe unie. Nous gagnons ensemble. Nous perdons ensemble. Nous n'avons, c’est vrai, pas réalisé des grands matches cet automne. Mais la qualification, nous l'avons obtenue ensemble." Au Bayer Leverkusen, vous jouez un cran plus bas qu’en équipe de Suisse. Vos statistiques sont vraiment impressionnantes depuis le début de la saison. Ce rôle de no 6 qui est le vôtre en club vous convient à merveille, n'est-ce-pas ? "Les statistiques ne mentent jamais !"

La deuxième descente dames de Zermatt aussi annulée Toujours pas de descente organisée sur la Gran Becca Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le Cervin semble maudit. La deuxième descente dames de Zermatt/Cervinia a dû être annulée en raison d'un vent trop fort. Après avoir repoussé le départ de 11h45 à 12h30, les organisateurs ont dû se résoudre à tirer une nouvelle fois la prise. Cela fait donc huit annulations en deux saisons pour cette nouvelle piste Gran Becca qui se refuse pour l'heure au Cirque blanc. Au final, comme les messieurs, les dames auront pu s'entraîner une fois sur ce tracé à cheval entre la Suisse et l'Italie. Le week-end dernier, ce sont les deux descentes masculines qui avaient subi le même sort à cause des mauvaises conditions météo. Il convient de rappeler que le départ se fait à plus de 3000 mètres sur un glacier et que le mois de novembre n'offre que rarement d'excellentes conditions de ski à cette altitude. Ces reports ne font pas les affaires des spécialistes de vitesse qui doivent encore ronger leur frein avant de pouvoir disputer les courses de St-Moritz du 8 au 10 décembre avec deux Super-G et une descente le samedi.

Max Verstappen triomphe à Vegas, sa 18e victoire de la saison Max Verstappen a encore triomphé Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde, a remporté le Grand Prix de Las Vegas samedi soir. Il s'agit de sa 18e victoire en 21 courses cette saison. Pour le grand retour de la F1 dans la cité du jeu, 41 ans après les Grand Prix du Caesars Palace, Verstappen a devancé la Ferrari de Charles Leclerc et la deuxième Red Bull de Sergio Perez, qui sera vice-champion du monde en fin de saison. Parti en pole position, Leclerc a été doublé dès le premier virage par Verstappen grâce à une manoeuvre illicite, sanctionnée de 5 secondes d'arrêt plus tard par les commissaires. Repassé en tête au 16e tour (sur 50), Leclerc a définitivement cédé face au Néerlandais au 37e tour. "Viva Las Vegas", a chanté Verstappen à sa radio après avoir coupé la ligne sous le drapeau à damier tenu par Justin Bieber. Le Néerlandais a pourtant largement critiqué la tenue de la course dans la cité du jeu durant la semaine, déplorant la qualité du circuit et la place du show par rapport à l'aspect sportif. Au classement constructeurs, Ferrari est revenu à quatre points de Mercedes pour la 2e place derrière Red Bull, déjà titré, avant le 22e et dernier Grand Prix de la saison qui aura lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi.

Kurashev marque mais perd Philipp Kurashev a inscrit son troisième goal de la saison Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Même si Chicago s'est incliné face à Nashville 4-2, Philipp Kurashev a marqué. L'attaquant des Blackhawks a inscrit son troisième but de la saison. Il faut dire que de jouer avec Connor Bedard ne fait pas de mal. Aligné avec le numéro un de la draft, le Grison aux racines russes en est à 8 points en 9 matches. Mais à la fin de la partie, c'est tout de même Roman Josi qui a eu le dernier mot. Le capitaine bernois n'a pas marqué malgré ses quatre tirs au but. Il a passé plus de 25 minutes sur la glace. Au fond du classement de la Central Division, Nashville devance Chicago de deux points. Toujours privés de Timo Meier et Nico Hischier, blessés, les Devils se sont inclinés 5-3 contre les Rangers dans l'un des derbies de la région new-yorkaise. Jonas Siegenthaler a fait un assist. Assist également pour Janis Moser et Nino Niederreiter lors du duel entre les Arizona Coyotes et les Winnipeg Jets. Les Canadiens l'ont emporté 5-2. Et enfin tout roule toujours pour Kevin Fiala et les Los Angeles Kings. Le Saint-Gallois a participé à la dixième victoire des siens, 5-1 contre les St-Louis Blues, en marquant le 5-0 pour sa quatrième réussite de l'exercice.

Le HC Kloten se sépare de son entraîneur Gerry Fleming Le club a remercié le Canadien Gerry Fleming pour son "grand engagement" (archives). Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le HC Kloten a décidé de se séparer de son entraîneur Gerry Fleming, qui voit son contrat résilié. L'équipe sera dirigée dans un premier temps par le directeur sportif et les entraîneurs assistants. "En raison du risque de ne pas atteindre les objectifs clairement communiqués avant la saison, le management est d'avis que de nouvelles impulsions sont nécessaires dans la situation sportive actuelle", écrit le HC Kloten dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche. "Nous remercions Gerry Fleming pour son grand engagement pour le HC Kloten et lui souhaitons le meilleur pour son avenir", poursuit le club. L'équipe sera dirigée jusqu'à nouvel ordre par le directeur sportif Larry Mitchell et les entraîneurs assistants Saku Martikainen, Kimmo Rintanen et Tim Bertsche.

"Peut-être dois-je m'excuser..." Granit Xhaka et Murat Yakin: un échange toujours aussi constructif selon le sélectionneur. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Plus combatif que certains de ses joueurs sur le terrain, Murat Yakin a transmis un message fort devant la presse. Il est bien, assure-t-il, l’homme de la situation. "J’ai de la peine à comprendre les critiques dont je suis l’objet. Nous nous sommes qualifiés avant la dernière journée. Nous sommes toujours invaincus dans cette campagne. Nous avons présenté un football attractif. J’ai la conviction que l’harmonie est bien là au sein de l’équipe. Les jeunes s’intègrent bien. Je ne sais que répondre à ces critiques. Peut-être dois-je présenter mes excuses pour n’avoir pas qualifié l’équipe au soir de la sixième journée ? » II n’empêche que ce 1-1 face au Kosovo fait tache. Il oblige surtout la Suisse à s’imposer mardi à Bucarest contre la Roumanie pour ne pas figurer dans le quatrième et dernier chapeau lors du tirage au sort de la phase finale de l’Euro le 2 décembre prochain à Hambourg. "Nous irons à Bucarest pour gagner. Pas pour se retrouver dans le deuxième chapeau, poursuit le sélectionneur. Qu’importe le tirage au sort. J’ai la conviction que la Suisse pourra battre n’importe quel adversaire." Sur ce match contre un Kosovo bien amoindri – "une équipe B pratiquement", souffle son sélectionneur Primoz Gliha -, Murat Yakin reconnaît que ses joueurs "n’avaient peut-être assez faim pour gagner cette rencontre". Il reste à espérer qu’ils retrouvent l’appétit d’ici mardi.

La France cartonne, les Pays-Bas qualifiés Warren Zaïre-Emery a marqué mais s'est blessé sur l'action du but. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'équipe de France a signé contre Gibraltar (14-0) la plus large victoire de son histoire et s'est assurée une place parmi les cinq meilleurs premiers des qualifications pour l'Euro 2024. Une performance synonyme de tête de série pour la compétition, samedi à Nice. Les Bleus, qui étaient déjà qualifiés avant le match, se sont imposés grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé et des doublés de Kingsley Coman et Olivier Giroud. Warren Zaïre-Emery a fêté sa première sélection à 17 ans. Le milieu offensif du PSG a marqué avant de sortir sur blessure à la 18e minute. De leur côté, les Pays-Bas ont obtenu leur qualification grâce à leur victoire 1-0 contre l'Irlande samedi à Amsterdam lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Les Oranje, vainqueurs de la compétition en 1992, se sont assuré la deuxième place du groupe B, derrière la France, avec 15 points, en l'emportant grâce à un but de Wout Weghorst.