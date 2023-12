Pinturault renonce ++ Entraînement annulé à Val Gardena

Pinturault renonce aux descentes de Val Gardena Le Français Alexis Pinturault ne s'estime pas assez rodé pour la piste de la Saslong. Image: KEYSTONE/EPA Le Français Alexis Pinturault a décidé de faire l'impasse sur les deux descentes au programme de l'étape de Coupe du monde de ski alpin de Val Gardena jeudi et samedi, a-t-il annoncé mercredi. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2020-21 qui veut cet hiver mettre l'accent sur les disciplines de vitesse, en particulier sur la descente, a pris sa décision après l'annulation du second entraînement programmé ce mercredi en raison de chutes de neige. "Avec seulement un entraînement sur une nouvelle piste pour moi, j'ai décidé de ne pas participer aux deux descentes de Val Gardena", a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter). Pinturault, 32 ans, a précisé qu'il allait participer au super-G de Val Gardena vendredi et aux deux géants, sa discipline forte, programmés dimanche et lundi à Alta Badia, toujours en Italie. Pinturault avait signé le 49e chrono du seul entraînement organisé sur cette piste mardi.

Pas de dernier entraînement de descente à Val Gardena Des pisteurs s'affairaient au départ de la Saslong. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Le deuxième entraînement prévu mercredi en vue des descentes Coupe du monde à Val Gardena a été annulé. La neige tombée dans la nuit a empêché son déroulement. Après de fortes chutes de neige dans la nuit et des prévisions défavorables pour la journée, la FIS de concert avec les organisateurs a décidé de se concentrer sur la préparation de la piste. Selon les dernières prévisions, le temps devrait être stable durant le week-end. Deux descentes sont prévues sur la Saslong jeudi et samedi, avec entre les deux un Super-G vendredi. Les skieurs espèrent enfin commencer la saison de vitesse dans les Alpes italiennes après les annulations de courses à Zermatt/Cervinia et à Beaver Creek. Pour un coureur comme Marco Odermatt ce mercredi de libre supplémentaire ne tombe pas si mal. Avec cinq courses en cinq jours, les skieurs polyvalents vont s'atteler à un programme mammouth. Après les courses de Val Gardena, le cirque blanc se déplacera à Alta Badia pour deux géants dimanche et lundi.

"Epuisé", Kyrgios voudrait "arrêter de jouer" Nick Kyrgios a le moral en berne. Image: KEYSTONE/AP FRE/ADAM HUNGER "Si ça ne tenait qu'à moi, je ne voudrais plus vraiment jouer, pour être honnête": se disant "épuisé" par les trois opérations subies ces dernières années, a déclaré Nick Kyrgios. A 28 ans, il a estimé qu'il ne se voyait jouer encore au tennis qu'un an ou deux. Le fantasque Australien s'est fait opérer du genou en janvier, puis a renoncé à revenir à Wimbledon, un tournoi dont il avait été finaliste en 2022 face à Novak Djokovic, après s'être déchiré un ligament du poignet. Depuis le tournoi de Tokyo en octobre 2022 (défaite en quart face à Taylor Fritz), il n'a disputé qu'une rencontre (une défaite en juin 2023 à Stuttgart face au Chinois Yibing Wu), et a dû se résoudre samedi à déclarer forfait pour l'Open d'Australie qui aura lieu en janvier prochain. "Je suis épuisé, fatigué. J'ai dû subir trois opérations", a déclaré cette semaine le joueur au podcast "On Purpose with Jay Shetty". "J'ai toujours voulu avoir une famille, mais je ne veux pas souffir", poursuit le joueur, 13e joueur mondial, son meilleur classement, en 2016. "Si ça ne tenait qu'à moi, je ne voudrais plus jouer, pour être honnête. Il faut que je continue, j'ai encore beaucoup à donner, mais moi, je ne veux plus jouer", ajoute le joueur. "Quand je me lève, je ne peux pas faire un pas sans avoir mal". "Je ne veux plus jouer qu'un an ou deux, revenir au top et partir quand je le veux", a conclu le joueur. "Je détesterais subir une nouvelle opération ou quelque chose comme ça, mais je pense que je peux encore avoir une ou deux bonnes années".

Les Jets tombent à San José Rien à faire pour Cole Perfetti (91) et les Jets face à la défense de San José. Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. V�squez Fin de série pour Nino Niederreiter et Winnipeg ! Après quatre victoires de rang, les Jets sont tombés à San José. Winnipeg s’est incliné 2-1 devant la franchise californienne qui abandonne ainsi au Chicago de Philip Kurashev, battu 4-1 à Edmonton, le rôle peu envieux de cancre de la Ligue. William Eklund a inscrit le but décisif à 4’51’’ de la sirène sur une séquence de jeu de puissance. Présent sur la glace lors de l’ouverture du score de San Jose à la 10e, Nino Niederreiter est resté "muet" dans ce match qui a vu le portier de San Jose Mackenzie Blackwood réussir 36 arrêts. A Nashville, Filip Forsberg a donné la victoire 3-2 aux Predators après 18’’ de jeu dans la prolongation face à Philadelphia. Buteur pour la dixième fois dans l’overtime, le Suédois a bénéficié d’un assist de Roman Josi pour offrir à ses couleurs une cinquième victoire lors des six dernières rencontres. Avec cette passe décisive, Roman Josi a comptabilisé un 23e point pour revenir à deux longueurs de Kevin Fiala dans la lutte pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL. Enfin Arizona s’est incliné 4-2 à Pittsburgh pour concéder une quatrième défaite de rang. Janis Moser, qui a été crédité d’un bilan de -2, et ses coéquipiers n’ont pas su gérer les situations spéciales avec un but encaissé à 4 contre 5 et deux à cinq contre quatre.

Leipzig-YB: Un choix cornélien Anthony Racioppi ou David Von Ballmoos? A la veille de croiser le fer à Leipzig pour l’ultime rencontre du tour préliminaire de la Ligue des Champions, Raphaël Wicky n’a pas voulu dévoiler ses cartes. L'ancien Sédunois garde le mystère sur le nom du gardien appelé à défendre la cage des Young Boys mercredi. Désigné no 1 en septembre dernier après avoir réussi l’arrêt à 20 millions de francs lors du barrage retour contre le Maccabi Haïfa et après avoir été appelé pour la première fois en équipe de Suisse, Anthony Racioppi a été relégué sur le banc lors des deux dernières rencontres de championnat contre le Stade Lausanne-Ouchy et St-Gall. Il a payé au prix fort à la fois trois erreurs sur ses trois premières relances lors de ses trois derniers matches – elles n’ont toutefois coûté qu’un seul but – et une campagne de presse menée par le plus grand quotidien de boulevard du pays qui ne cesse de réclamer le retour en grâce de David Von Ballmoos. Si la pression est bien lourde sur les épaules du gardien, celle liée au résultat sera moindre pour les Bernois qui ont assuré leur qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League il y a deux semaines à la faveur de leur succès 2-0 sur l’Etoile Rouge Belgrade. Les Young Boys espèrent déjouer les pronostics contre une équipe qui les avait battus 3-1 au Wankdorf le 19 septembre dernier. Quatrièmes de la Bundesliga mais battus à deux reprises par Manchester City dans cette phase de poules, les Allemands assurent aborder cette rencontre avec toute la détermination voulue. "On jouera pour le prestige et... pour l’argent", glisse l’entraineur Marco Rose. La prime de 2,8 millions d’euros pour une victoire promise par l’UEFA signifie bien que cette rencontre sans enjeu sportif ne revêtira pas vraiment le caractère d’un simple match amical.

Copenhague se qualifie pour les huitièmes de finale Copenhague s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League Image: KEYSTONE/EPA Copenhague s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Les Danois ont battu Galatasaray 1-0 pour prendre la 2e place du groupe A derrière le Bayern. Une bonne partie des yeux étaient tournés vers le groupe A. Qui allait bien pouvoir rejoindre le Bayern Munich en huitièmes de finale? Eh bien ce sont les Danois du FC Copenhague qui ont validé leur ticket et laissé Galatasaray et surtout Manchester United sur le quai. Le héros du club de la capitale du Danemark se nomme Lukas Lerager. C'est lui, le milieu de terrain de 30 ans, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 58e. Mais ce goal a amplement suffi au bonheur de son club. Lerager aurait pu devenir le héros maudit puisqu'il s'est fait expulser à la 90e pour un deuxième carton jaune. Heureusement pour les Danois, même à dix ils sont parvenus à contenir les velléités turques. L'Inter reste 2e A Old Trafford, Manchester United s'est incliné 1-0 face au Bayern sur un but du Français Coman. Cette défaite condamne les Red Devils à la 4e place du groupe et ce sont donc les Stambouliotes qui seront en Europa League au printemps. A Milan, l'Inter et la Real Sociedad se sont quittés sur un nul 0-0 qui ne fait pas les affaires des Lombards. Yann Sommer et ses coéquipiers laissent la première place aux Espagnols. Ils devront donc affronter un premier de groupe en huitièmes de finale. Le Real a réussi un 6/6 en allant s'imposer à Berlin 3-2 contre Union. Napoli a battu Braga 2-0. Les deux clubs étaient déjà qualifiés, alors que les Portugais iront en Europa League. Benfica, vainqueur à Salzbourg 3-1, sera lui aussi reversé dans cette compétition où YB s'est déjà qualifié. Lens a lui assuré sa qualification pour ces barrages d'accession aux huitièmes de finale de l'Europa League. Les Nordistes ont battu Séville à domicile 2-1. Arsenal remporte le groupe devant le PSV Eindhoven après un nul 1-1 aux Pays-Bas.

Pas de podium suisse à Arosa, Gantenbein 6e Talina Gantenbein (au premier plan) a signé le meilleur résultat helvétique à Arosa avec un 6e rang Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Déception pour les 17 spécialistes suisses de skicross engagés mardi soir dans la manche de Coupe du monde d'Arosa. Le meilleur résultat helvétique a été l'oeuvre de Talina Gantenbein, 6e. Seule représentante de Swiss-Ski qualifiée pour les demi-finales sur la neige grisonne tant chez les dames que chez les messieurs, Talina Gantenbein a dû se contenter de la 3e place de sa demi-finale, à 0''21 d'une place en finale. La Grisonne a ensuite pris la 2e place de la petite finale, derrière Sandra Näslund. Seul rescapé chez les messieurs à l'heure des quarts de finale, le vice-champion olympique Alex Fiva a connu l'élimination à ce stade de la compétition. Tout comme la Vaudoise Fanny Smith, 3e en ouverture de saison à Val Thorens mais déjà privée de demi-finale lors de la deuxième épreuve organisée dans la station française. A noter la victoire "par k.o" fêtée par Hannah Schmidt. La Canadienne de 29 ans a profité d'une chute collective impliquant ses trois adversaires en finale pour aller décrocher tranquillement un inattendu premier succès à ce niveau. La soirée fut belle pour sa famille, son frère cadet Jared s'offrant une deuxième victoire consécutive après celle obtenue à Val Thorens II.

Sion laisse échapper deux points face au Stade Nyonnais Chouaref et le FC Sion ont laissé échapper deux points mardi Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion a concédé mardi un quatrième match nul consécutif en Challenge League. Les hommes de Didier Tholot ont laissé échapper les trois points dans les arrêts de jeu face au Stade Nyonnais (1-1). Sion semblait pourtant avoir fait le plus dur dans ce match en retard de la 16e journée en ouvrant la marque à la 63e sur une frappe du pied gauche de Liam Chipperfield, après une première période fermée. Mais le Stade Nyonnais y a cru jusqu'au bout, arrachant l'égalisation à la 95e grâce à Christian Gomis. Le FC Sion n'a pour l'heure toujours concédé qu'une seule défaite dans ce championnat 2023/24, à la fin septembre face à son dauphin Thoune. Mais les Sédunois marquent le pas, ces quatre nuls d'affilée faisant suite à une belle série de cinq victoires. Ils ne comptent que trois points d'avance sur Thoune, qui accueillera Bellinzone mercredi et aura l'occasion de revenir à leur hauteur au classement.

C'est fini pour Rapperswil Vitkovice a renversé la vapeur et éliminé Rapperswil en quarts de finale Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Rapperswil s'est fait sortir en quarts de finale de la Champions League. Opposés à Vitkovice, les Saint-Gallois ont été battus 5-1 à Ostrava au match retour, alors qu'ils avaient gagné 2-1 à l'aller. Les joueurs de Stefan Hedlund y ont cru. Ils étaient même en excellente position après l'ouverture du score de Dominic Lammer à la 4e. Avec le 2-1 du match aller, ils comptaient en effet un petit coussin. Seulement lors du tiers médian, les Tchèques ont poussé. Et marqué à trois reprises. Sans Roman Cervenka ni Victor Rask, bloqués avec leur équipe nationale pour une histoire de règlement, les Lakers ont manqué de jus. Indisciplinés, les Saint-Gallois ont encaissé le 4-1 à la 54e de la canne de Tomas Vondracek, intenable avec un triplé.

La continuité avant tout, Fischer bientôt prolongé Patrick Fischer, à droite, devrait prolonger son contrat de sélectionneur Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le contrat du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer devrait être prolongé. Les négociations en ce sens débuteront prochainement. Comme le note la fédération dans un communiqué: "L’objectif est de savoir avant les Mondiaux 2024 si, et à quelles conditions, le contrat sera prolongé." Ces dernières semaines, plusieurs entretiens ont eu lieu avec Patrick Fischer à propos de l’équipe nationale et de son développement sportif sur ces dernières années et en ce qui concerne le futur. "Dans le cadre de ces discussions, nous avons également abordé de manière informelle la question du contrat qui arrive à échéance et de sa prolongation éventuelle", déclare Lars Weibel, directeur des équipes nationales. "Les entretiens ont montré que les deux parties étaient intéressées à une prolongation du contrat et avaient l’intention de le prolonger avant les Mondiaux 2024", précise encore l'ancien gardien de Zoug, Davos et Lugano.

Lausanne et Genève sanctionnés: des secteurs fermés Comme Servette, Lausanne devra faire face à une tribune fermée contre St-Gall en janvier après les débordements survenus en marge du derby lémanique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les débordements en marge de la rencontre de Super League de samedi dernier entre le LS et Servette ont des conséquences. Des tribunes seront fermées dans les deux villes. Lors du derby lémanique entre le LS et Servette le samedi 9 décembre au Stade de la Tuilière à Lausanne, des débordements ont causé de nombreux dégâts matériels. Les forces de sécurité ont été attaquées par des fans des deux équipes et un policier a été blessé. Les supporters ont lancé des bouteilles et des objets pyrotechniques, tandis que la police a dû utiliser des balles en caoutchouc et des gaz irritants. Les autorités chargées de délivrer les autorisations ont donc décidé de sanctionner rapidement les groupes de fans des deux équipes. Le communiqué précise que le secteur des supporters genevois sera fermé pour la rencontre du 17 décembre entre Servette et Lugano. Celui des supporters vaudois le sera pour la partie du 20 janvier entre Lausanne et St-Gall.

Une descente de plus à Wengen Marco Odermatt et les autres coureurs auront une descente de plus à Wengen cet hiver Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'étape de Coupe du monde à Wengen à la mi-janvier comprendra quatre courses. L'une des quatre descentes annulées ces dernières semaines sera rattrapée au Lauberhorn. La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours et on n'attendait plus que la confirmation. Wengen est la deuxième station à venir sauver la Coupe du monde pour les descentes après Val Gardena où une descente supplémentaire aura lieu jeudi pour remplacer l'une des deux de Zermatt/Cervinia. Le week-end à Wengen commencera donc jeudi par la descente sur un parcours raccourci avec un départ au-dessus de Hundschopf. Le Super-G aura lieu vendredi, la descente sur la piste originale samedi et le slalom traditionnel le dimanche. Ce programme massif de quatre courses en quatre jours n'est pas une nouveauté pour la station de l'Oberland bernois. En 2022, un Super-G avait été ajouté à la dernière minute en plus des deux descentes et du slalom.

L'Angleterre limite à 5 ans la durée des contrats de joueurs Mykhailo Mudryk a signé un contrat de 8 ans et demi avec Chelsea. Ce ne sera désormais plus possible Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Les clubs anglais ne pourront plus faire signer à leurs joueurs des contrats dépassant une durée de 5 ans. C'est ce qu'a annoncé la Premier League, obligée de s'aligner sur les règlements de l'UEFA. La réforme adoptée mardi vise à empêcher une pratique répandue chez certains clubs, à commencer par Chelsea, qui consiste à établir des contrats de très longue durée pour des raisons comptables. Les indemnités de transfert sont étalées sur la durée d'un contrat. Autrement dit, plus un contrat est long, moins les paiements annuels inscrits dans les comptes du club sont élevés. Par exemple, une indemnité de 100 millions d'euros serait amortie à hauteur de 20 millions par an dans le cadre d'un contrat de cinq ans, mais seulement à hauteur de 12,5 millions par an dans le cadre d'un engagement de huit ans. La Premier League a modifié mardi "la règle sur l'amortissement des coûts d'enregistrement des joueurs afin de l'aligner sur les règlements de l'UEFA. À l'avenir, une durée maximale de cinq ans s'appliquera à tous les nouveaux contrats de joueurs ou à leur extension", précise un communiqué de la ligue anglaise. Les propriétaires américains de Chelsea se sont en particulier distingués par la signature de contrats longue durée lors des dernières fenêtres de transfert, comme avec Enzo Fernandez et Mykhailo Mudryk (huit ans et demi) ou Benoît Badiashile (sept ans et demi) en janvier. Les "Blues" ont répété la manoeuvre l'été dernier en recrutant les Français Axel Disasi et Christopher Nkunku avec des contrats de six ans, ce qui sera désormais impossible.

Giorgio Chiellini raccroche à 39 ans Giorgio Chiellini prend sa retraite à 39 ans Image: KEYSTONE/AP/RYAN SUN L'ancien international italien Giorgio Chiellini a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 39 ans. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Tu as été le plus merveilleux et le plus intense des voyages de ma vie, tu as été mon tout (...) mais il est temps de commencer de nouveaux chapitres, de relever de nouveaux défis et d'écrire des nouvelles pages importantes et intéressantes de ma vie", a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter) en accompagnement d'une vidéo retraçant sa carrière. Chiellini a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot de la Juventus, de 2005 à 2022 après avoir débuté à Livourne, en 2e division italienne (2001-04) et un passage à la Fiorentina (2004-05). Il évoluait depuis juin 2022 en MLS: après avoir participé à la conquête du titre en 2022, le premier de l'histoire du Los Angeles FC, il vient de s'incliner en finale de l'édition 2023 contre Columbus (2-1). Avec la Juve, le défenseur central a remporté neuf titres de champion d'Italie, tous consécutifs entre 2012 et 2020, cinq éditions de la Coupe d'Italie, autant d'éditions de la Super Coupe d'Italie. Mais il n'a jamais été sacré en Europe, malgré deux finales de la Ligue des champions, perdues en 2015 et 2017. Chiellini a porté à 117 reprises le maillot de l'équipe d'Italie et inscrit huit buts. Avec la Nazionale dont il fut le capitaine de 2018 à 2022, il a remporté l'Euro 2021 et disputé la finale de l'Euro 2012, perdue contre l'Espagne. Il a disputé deux phases finales de la Coupe du monde, en 2010 et en 2014: durant la Coupe du monde au Brésil, lors du match de poules opposant l'Italie à l'Uruguay remporté 1-0 par les Sud-Américains, il a été mordu par Luis Suarez, ce qui valut à l'attaquant uruguayen une suspension de quatre mois. Selon la "Gazzetta dello Sport", Chiellini, diplômé d'économie, n'a pas l'intention d'embrasser la carrière d'entraîneur: il va rester six mois encore aux Etats-Unis, avant de regagner l'Italie où il pourrait travailler pour la Juve.