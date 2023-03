Pius Suter en forme ++ L'Argentine en balade

Deux assists pour Suter Pius Suter a r�ussi 2 assists mardi face aux Penguins Image: KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ La soirée de mardi fut douce pour Pius Suter et les Red Wings. L'attaquant zurichois a réussi deux assists au cours d'un match remporté 7-4 par Detroit face aux Pittsburgh Penguins. Pius Suter a été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0, marqué par Andrew Copp à la 12e minute, et sur le 7-4, inscrit dans une cage vide par Dylan Larkin à 37 secondes de la fin du match. Il affiche désormais 23 points, dont 10 assists, à son compteur 2022/23. L'homme du match fut David Perron, qui a signé un triplé. Cette victoire permet aux Red Wings de rester mathématiquement dans la course pour une place en play-off. Ils sont revenus à 9 points de Pittsburgh, qui s'accroche à la seconde wild card disponible à l'Est après avoir perdu six de ses huit derniers matches.

L'Argentine en fête étrille un léger Curaçao 7-0 Messi a pass� le cap des 100 buts en s�lection mardi Image: KEYSTONE/EPA L'Argentine a largement battu la modeste équipe de Curaçao 7-0 mardi. Ce match amical a tourné au gala pour les nouveaux champions du monde, grâce notamment à un triplé de Lionel Messi qui a passé le cap symbolique des 100 buts inscrits en sélection. Dans une partie complètement déséquilibrée, l'Argentine menait déjà 5-0 peu après la demi-heure de jeu après trois buts de Messi (19e, 32e, 36e), Nicolas Gonzalez (22e) et Enzo Fernandez (34e). Angel di Maria sur penalty (78e) et Gonzalo Montiel (86e) ont corsé une addition qui aurait pu être beaucoup plus lourde tant le déséquilibre était grand entre les deux formations. Messi, iconique capitaine de l'Albiceleste couronnée en décembre au Qatar, comptabilise désormais 102 buts sous le maillot rayé bleu ciel et blanc. Il est troisième du classement mondial des meilleurs buteurs en sélection nationale derrière le Portugais Cristiano Ronaldo (122 réalisations) et l'Iranien Ali Daei (109).

Les Hawks s'accrochent à la 8e place Capela (� gauche) et les Hawks ont battu Cleveland mardi Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta s'accroche à la 8e place dans la Conférence Est de NBA. Les Hawks de Clint Capela ont battu Cleveland 120-118 mardi pour cueillir un 38e succès en 76 matches. Les Hawks restent à égalité avec Toronto, qui a pour sa part dominé Miami dans le même temps, alors qu'il reste six matches à disputer en saison régulière. Leur place dans les barrages d'accession aux play-off n'est pas encore assurée, Washington (11e/34 victoires-42 défaites) et Indiana (12e/33-43) ayant encore leur chance. Emmené par Dejounte Murray (29 points), Atlanta a forcé la décision en réussissant deux paniers consécutifs alors que les Cavaliers de Donovan Mitchell (44 points) étaient revenus à 115-115 à 2'00'' du "buzzer", dont un "alley oop" signé Clint Capela avec 1'46'' à jouer. Le Genevois a également capté 2 rebonds défensifs précieux dans les deux dernières minutes de jeu. La soirée fut toutefois loin d'être idéale pour le pivot meyrinois, malgré ses 12 points et 10 rebonds réussis en 27' de jeu. Il a, ainsi, terminé cette partie avec un différentiel de -14. A l'inverse, son remplaçant Onyeka Okongwu a sorti le grand jeu, cumulant 21 points, 9 rebonds et 3 contres en 20' passées sur le parquet, pour un différentiel de +15.

Dix jours de pur bonheur Murat Yakin: son �quipe a parfaitement rempli son contrat � Gen�ve. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Je tiens en premier lieu à féliciter mes joueurs. Les dix jours passés ensemble furent une vraie réussite !" Il n'était sans doute pas aisé de trouver un sélectionneur plus heureux que Murat Yakin. "Nous avons battu Israël 3-0 d'une manière souveraine. Nous avons témoigné d'une concentration extrême. Nous avons très bien joué sur le plan offensif. En défense, nous n'avons rien laissé passer, poursuit le Bâlois qui assure avoir trouvé le "bon" système avec son 4-3-3 résolument porté vers l'avant. "Zakaria a su s'imposer comme no 6. Quant à Xhaka et à Freuler, ils peuvent désormais s'exprimer beaucoup mieux sur le plan offensif." Murat Yakin est, bien sûr, revenu sur la première titularisation de Zeki Amdouni. "Trois matches avec nous, deux buts déjà: son intégration se passe très bien, sourit le sélectionneur. On voit qu'il est en forme. Qu'il traverse une très belle période. On voit aussi qu'il joue à l'instinct. Comme un footballeur venu de la rue. Sa grande force est peut-être qu'il peut jouer sur tout le front de l'attaque." "Ce fut une performance de choix, se félicite pour sa part Granit Xhaka. Nous voulions classer l'affaire au plus vite. Nous l'avons fait juste après la pause. Avec deux victoires en deux matches, aucun but encaissé, huit marqués et des occasions à foison: je ne crois pas que l'on puisse faire beaucoup mieux..." "La patience a été la clé du succès, souligne enfin Ruben Vargas, l'homme du 1-0. Sur un plan personnel, je suis heureux d'être à nouveau en pleine possession de mes moyens. J'espère pouvoir maintenant enchaîner avec Augsbourg."

L'Ecosse s'offre l'Espagne L'Espagnol Gavi avec le ballon face au h�ros du soir �cossais Scott McTominay. Image: KEYSTONE/EPA/Robert Perry Grâce à un doublé de son milieu Scott McTominay, l'Ecosse a pris un départ idéal dans le groupe A des éliminatoires pour l'Euro 2024 en battant l'Espagne (2-0). Après la victoire samedi contre Chypre (3-0), avec déjà un doublé du milieu de Manchester United, l'Ecosse a six points en deux matches contre trois pour l'Espagne qui avait battu la Norvège sur le même score. Les coéquipiers de Erling Haaland, blessé, ne comptent qu'une unité après deux matches, n'ayant pu faire mieux que 1-1 en Géorgie un peu plus tôt. Dans un Hampden Park en fusion, les hommes de Steve Clarke ont démarré les deux périodes en trombe avant de faire le dos rond face à des Espagnols qui ont eu le ballon les trois-quarts du temps. Dès la 7e minute de jeu, le latéral de Liverpool Andy Robertson a profité d'une glissade de celui de Tottenham, Pedro Porro, pour centrer en retrait et la reprise de McTominay a trompé le gardien de Chelsea, Kepa, pour un but 100% Premier League (1-0, 7e). Le scénario s'est presque répété à la 6e minute de la seconde période quand Kieran Tierney, parti de son poste de défenseur axial gauche, s'est lancé dans un long rush le long de la ligne de touche pour voir son centre, mal repoussé par Eric Garcia, être repris de volée par McTominay pour doubler la mise (2-0, 51e). Joselu sur la barre Plus encourageant encore pour les Ecossais, dans la perspective d'une qualification pour l'Allemagne, l'Espagne a eu très peu d'actions vraiment dangereuses, surtout en seconde période. Joselu, qui avait fêté sa première sélection à 32 ans par un doublé contre les Norvégiens - il a depuis fêté ses 33 ans lundi- a été moins en réussite avec une tête sur le gardien (20e) avant de trouver la barre quatre minutes plus tard. A la 28e minute, une tête puissante de Rodri, de peu au-dessus, a aussi fait pousser un énorme soupir de soulagement au public écossais. Mais en finissant avec un tir en moins (8 contre 9) et autant de tirs cadrés (3) que leurs adversaires, les Espagnols ont montré des limites offensives inquiétantes pour le deuxième match en poste de Luis de la Fuente.

La Suisse en démonstration à Genève contre Israël L'attaquant suisse Zeki Amdouni affronte l'Isra�lin Neta Lavi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Ce n'est pas la performance du siècle. Elle est toutefois la bienvenue après le funeste huitième de finale de la Coupe du monde. En trois jours seulement, la Suisse a pris le bon cap vers l'Euro 2024. Victorieuse 5-0 du Bélarus samedi à Novi Sad, la Suisse n'a pas manqué ses retrouvailles avec son public. A Genève, elle a battu Israël 3-0 pour partager la tête du groupe I du tour préliminaire de l'Euro 2024 avec la Roumanie. Sans faire injure au Kosovo d'Alain Giresse, ces deux formations devraient garder aisément la main jusqu'à la fin de cette campagne pour une qualification sans histoire et sans frayeur. Après quatre rencontres sans la moindre victoire entre 2004 et 2009, ce premier succès face à Israël dans un match officiel souligne combien la Suisse a grandi depuis quatorze ans. Murat Yakin recueille les fruits du travail de ses deux prédécesseurs pour qu'un tel match ne soit plus depuis longtemps un match piège. Même sans Xherdan Shaqiri et sans Breel Embolo, l'équipe peut faire parler ses individualités pour forcer la décision. Ainsi, un Remo Freuler aura su faire le bon geste pour amener les deux premiers buts. Celui qui a inscrit le goal de la victoire en décembre dernier contre la Serbie fut l'homme du match. La Suisse a pris son temps Signer un hat-trick parfait trois jours plus tôt ne vous assure pas une place de titulaire: Renato Steffen, le héros de Novi Sad, a connu cette infortune pour céder sa place à Zeki Amdouni dans un onze à nouveau articulé en 4-3-3. Face à un adversaire plus coriace que le Bélarus mais tout aussi timoré avec aucune véritable occasion à son crédit Amdouni et ses coéquipiers ont pris leur temps avant de donner leur pleine mesure. Après un penalty provoqué à la 29e minute par Cedric Itten mais finalement refusé par la VAR, la Suisse est sortie de sa somnolence grâce à une action d'école pour l'ouverture du score de la 39e. Trouvé par Denis Zakaria, Amdouni adressait un centre que Remo Freuler prolongeait de la tête vers Ruben Vargas. Le Lucernois battait à bout pourtant le gardien Omri Glazer pour sa cinquième réussite en sélection. Deux ailiers pour un souffle nouveau Déjà très à son avantage à Novi Sad, Vargas était, trois minutes après son but, à l'origine d'une rupture qui aurait pu permettre à Amdouni de doubler la mise. Mais le Genevois butait sur Glazer. Sur ces deux actions, les deux hommes ont su justifier la confiance du sélectionneur. Même si tout ne fut pas parfait, notamment chez Amdouni, la vie qu'ils amènent sur les ailes procure un souffle nouveau à l'équipe. Ils le démontraient dès la reprise avec le 2-0 qui était aussi beau que le 1-0. Itten déviait pour Vargas dont le centre était à nouveau pour Freuler. Le demi de Nottingham voyait sa frappe repoussée par Glazer, mais comme l'histoire de ce match devait être belle, Amdouni avait bien suivi pour inscrire son douzième but de l'année, sans doute le plus facile. Cinq minutes plus tard, Silvan Widmer enfonçait le clou avec une tête imparable sur un service de Zakaria. Le match a très vite tourné à la démonstration pour le plus grand plaisir des 14'819 spectateurs présents dont un certain Roger Federer.

Antti Törmänen à nouveau atteint du cancer L'entra�neur de Bienne Antti Toermaenen est � nouveau atteint dans sa sant�. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER L'entraîneur du HC Bienne, Antti Törmänen, est à nouveau atteint d'un cancer, selon une information transmise par la direction du club seelendais ce mardi soir. Une tumeur a été découverte à l’occasion d'un contrôle de routine. Le diagnostic implique que le Finlandais devra prochainement se soumettre à une nouvelle thérapie de six mois. Pour les play-off en cours, Antti Törmänen conserve la responsabilité d’entraîneur principal. Toutefois, le directeur sportif Martin Steinegger complète dès à présent le staff technique des Biennois et ce jusqu'au terme de la saison. Le 9 juillet 2020, une maladie cancéreuse avait déjà été diagnostiquée à Antti Törmänen. Il avait dû subir une opération, puis une thérapie. Son absence avait duré neuf mois. Le Scandinave avait alors laissé son rôle d'entraîneur principal à Lars Leuenberger, lors de la saison 2020-2021.

Une wild card pour Wawrinka à Monte-Carlo La Suisse veut poursuivre le redressement entam� contre le B�larus Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stan Wawrinka (ATP 87) a eu droit à un cadeau le jour de son 38e anniversaire de la part des organisateurs du Masters 1000 de Monte-Carlo (9-16 avril). Le Vaudois, sacré en 2014 sur le Rocher, s’est vu attribuer mardi une invitation pour l’édition 2023. L’ex-no 3 mondial devrait donc entamer sa saison sur terre battue dans la Principauté. Il devait initialement s’aligner à Estoril durant la semaine précédente, mais a finalement renoncé au rendez-vous portugais pour se préparer plus longuement sur cette surface.

Zeki Amdouni titularisé pour la première fois Buteur � Novi Sad et titulaire � Gen�ve: Zeki Amdouni s'installe doucement en �quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Zeki Amdouni fêtera ce soir à Genève sa première titularisation en équipe de Suisse. L'attaquant du FC Bâle figure dans le onze de Murat Yakin appelé à affronter Israël. Buteur samedi à Novi Sad contre le Bélarus, le Genevois a été préféré à Renato Steffen pour occuper le flanc droit de l'attaque aux côtés de Ruben Vargas et de Cedric Itten. Malgré son hat-trick parfait de Novi Sad, Renato Steffen est, ainsi, le seul titulaire de samedi à ne pas être reconduit pour cette deuxième rencontre du tour préliminaire de l'Euro 2024. Ce match ne sera, par ailleurs, pas un match comme les autres pour Granit Xhaka. Le capitaine honorera sa 113e sélection pour devenir le deuxième international suisse de l'histoire derrière Heinz Hermann (118) mais devant désormais Alain Geiger (112) et Xherdan Shaqiri (112). L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir (coup d'envoi à 20.45) contre Israël: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Amdouni, Itten, Vargas.

Le CIO recommande le retour des Russes en compétition Le pr�sident du CIO Thomas Bach s'est exprim� apr�s la s�ance du Comit� olympique. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Comité international olympique a recommandé mardi la réintégration des sportifs russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous bannière neutre et "à titre individuel". Dans la mesure où ils n'ont pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Mais la commission exécutive de l'organisation décidera "au moment approprié" de leur éventuelle participation aux JO 2024 de Paris, que l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes menacent de boycotter en cas de présence russe, a précisé le président du CIO Thomas Bach lors d'une conférence de presse. Pressée depuis des semaines de clarifier sa position, l'instance olympique avait annoncé en décembre dernier "explorer des moyens" de ramener les bannis dans le giron du sport mondial, après avoir recommandé leur exclusion fin février 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, avec le soutien du Bélarus voisin. Le CIO, après quatre mois de consultations avec l'ensemble du monde olympique, a choisi de laisser aux fédérations internationales et organisateurs de compétitions la responsabilité première d'inviter ou pas les sportifs russes et bélarusses, se contentant de "recommandations" pour "harmoniser leur approche". Pas de contrat avec l'armée russe L'exécutif de l'instance suggère ainsi de maintenir l'exclusion de toutes les équipes russes et bélarusses et de limiter le retour en compétition aux sportifs "détenteurs d'un passeport russe ou bélarusse" pour peu qu'ils concourent à titre "individuel" et sous bannière neutre, qu'ils n'aient "pas activement soutenu la guerre en Ukraine" et ne soient pas sous contrat avec l'armée russe ou les services de sécurité. Alors que les qualifications pour les JO 2024 ont déjà commencé dans certaines disciplines, le CIO n'a en revanche "pas abordé" ce mardi la question de la participation russe et bélarusse aux prochains Jeux, explosive au vu des menaces de boycott. L'organisation olympique tranchera "au moment approprié, à son entière discrétion, et sans être liée par les résultats de compétitions qualificatives pour les JO", a annoncé Thomas Bach.

La Suisse M21 se teste avec succès contre Israël Julian von Moos a inscrit le but de la victoire pour la Suisse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse M21 a remporté son 2e match amical pendant la pause internationale. Quatre jours après une défaite minimale contre l'Espagne, la sélection helvétique a battu 2-1 Israël M21 à Bâle. Dans ce deuxième duel opposant deux participants à l'Euro, la sélection de Patrick Rahmen a retourné le score dans la dernière demi-heure de jeu. A deux reprises, Dan Ndoye sur les installations de St-Jacques près de son stade fétiche, s'est montré décisif. L'attaquant du FC Bâle a parfaitement servi Kastriot Imeri à la 67e minute, qui a marqué le 1-1 dans un angle fermé. Près de dix minutes plus tard, Ndoye a lancé en profondeur Julian von Moss, qui venait d'entrer. L'attaquant du FC St-Gall n'a pas tremblé au moment d'affronter le portier israélien pour assurer le succès suisse. Les visiteurs avaient pris l'avantage juste après la pause après un corner transformé par Dor Turgeman (19 ans). L'équipe d'Israel M21 participera pour la deuxième fois à un tour final de l'Euro en juin en Roumanie et Géorgie. La Suisse y sera pour la cinquième fois, et pour la deuxième fois de suite. Ses adversaires en poule seront la Norvège, la France et l'Italie. La préparation spécifique pour le tournoi commencera avec le prochain rassemblement le 7 juin.

Equipe de Suisse: Djibril Sow blessé Djibril Sow est rentr� � Francfort pour se soigner Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Djibril Sow (26 ans) a quitté prématurément le camp de l'équipe de Suisse à Genève. Le milieu de terrain d'Eintracht Francfort souffre de douleurs musculaires. Sow n'avait pas été aligné samedi lors du premier match des qualifications de l'Euro 2024, qui avait vu la Suisse largement dominer le Bélarus 5-0 à Novi Sad. Il ne sera donc pas non plus de la partie ce mardi soir à Genève pour affronter Israël.

Une statue pour Lionel Messi Messi avec le pr�sident de la Conmebol Alejandro Dominguez Image: KEYSTONE/EPA "Il était temps qu'une équipe sud-américaine redevienne championne du monde", a affirmé Lionel Messi. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie organisée par la Confédération sud-américaine (Conmebol). Le septuple Ballon d'or a été particulièrement honoré lors de la "Nuit des étoiles" au siège de la Conmebol au Paraguay pour rendre hommage à l'équipe d'Argentine sacrée au Mondial 2022. Messi a assisté à l'inauguration d'une statue à son image au musée du football de la Fédération sud-américaine, aux côtés de celles de Pelé et de Diego Maradona. Il a été largement acclamé lors de cet évènement qui a fait couler des larmes d'émotion chez les 25 joueurs et les membres de l'encadrement argentins réunis à Luque, près d'Asuncion. Comblé "Je suis comblé. C'est ce qui me manquait. J'ai pu tout réussir dans le football. Je remercie mes coéquipiers pour ce beau cadeau qu'ils m'ont fait. Maintenant, je dois profiter de ce qu'il me reste (en tant que footballeur), quoi qu'il arrive", a humblement déclaré l'attaquant de 35 ans, qui a participé à cinq Coupes du monde.

Ajoie reste serein malgré la déception du play-out Jeudi soir à Porrentruy, Ajoie entamera sa lutte pour son maintien en National League face à La Chaux-de-Fonds dans un barrage qui sent la poudre. Et dans le Jura, on reste serein malgré la déception de la défaite contre Langnau en play-out. C'est donc dimanche matin très tôt qu'Ajoie a appris qu'il allait disputer le barrage de promotion-relégation contre le HCC. Un but de Pesonen à la 94e a permis aux Emmentalois de sauver leur place dans l'élite et de plonger les Jurassiens dans le doute. Le doute, pas la panique. Ajoie ne traverse certes pas la période la plus heureuse de son histoire, mais les joueurs de Julien Vauclair ont de solides arguments à faire valoir. Jusqu'à preuve du contraire, le favori de cette série (best of 7) demeure le HCA avec l'avantage de la glace. Penser aux bonnes choses "On prend ce barrage comme n'importe quelle autre série, explique Julien Vauclair, coach et directeur sportif du club à la Vouivre. Le processus ne change pas, on a trois jours pour se préparer tactiquement. J'ai dit aux joueurs après la défaite de samedi que ça faisait mal. Mais le soleil se lève le lendemain." L'ancien défenseur de Lugano veut voir le verre à moitié plein: "On doit penser aux bonnes choses de cette série. Nous n'avons pas su saisir cette première opportunité, mais nous avons fait de très bonnes choses. On ne peut pas continuer à porter le poids de cette déception." L'autre bonus en faveur du club de National League concerne le nombre d'étrangers. Entre les six importés en National League et les deux autorisés à griffer la glace à l'échelon inférieur, il a fallu faire un choix. Comme nous sommes en Suisse, c'est le bon vieux compromis qui l'a emporté et c'est avec quatre joueurs à licence étrangère que ce barrage va se disputer. Julien Vauclair va donc devoir retirer deux joueurs de son alignement, tandis que le coach chaux-de-fonnier Louis Matte pourra inclure deux importés qui suivaient les derniers matches depuis les tribunes. L'avantage de Julien Vauclair? Il aura le choix entre sept joueurs étrangers et pourra donc intégrer des joueurs plus frais en cas de besoin. "Même si c'est un luxe d'avoir le choix, ce n'est pas évident de prendre la décision de retirer deux bons joueurs et de réintégrer deux autres garçons qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps, analyse le coach ajoulot. c'est pour ça qu'au cours des dernières semaines, nous avons cherché à garder tout le monde dans le rythme." Imposer le rythme de la National League L'une des clefs pour les Ajoulots sera de mettre de la pression sur la défense neuchâteloise. D'empêcher par exemple un Anthony Huguenin de trouver ses attaquants. "Cela va demander un effort continu, étaie l'ancien attaquant et désormais analyste dans Les Puckalistes et sur MySports, Geoffrey Vauclair. Selon moi, Ajoie devra jouer à quatre blocs pour amener de l'énergie et ne pas reculer. Il conviendra aussi de ne pas se mettre au rythme de l'adversaire." Et son petit frère de préciser: "Il faut qu'on parte sur de bonnes bases en imposant notre rythme!" Dans les rangs jurassiens, la question des contrats pourrait bien trotter dans la tête de certains. Car en cas de relégation, bon nombre de baux deviennent caducs. "Dans ce cas de figure, il n'y a que deux solutions, juge Geoffrey Vauclair. Soit les gars sont bloqués, soit ça leur donne un coup de boost." Julien Vauclair pense lui que cette motivation de rester dans l'élite et donc de garder des contrats plus intéressants sera un plus dans ce barrage. "Tout le travail pour l'avenir a été pensé dans l'optique du maintien en National League", conclut-il.