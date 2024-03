Podium pour Gisin, Shiffrin sacrée ++ Record pour Abraham

Slalom d'Are: Retour gagnant pour Shiffrin, Gisin 3e Mikaela Shiffrin a frappé fort dimanche Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Michelle Gisin a signé son deuxième podium de l'hiver dimanche à Are, le deuxième en slalom. L'Obwaldienne a terminé 3e d'une course remportée par la "revenante" Mikaela Shiffrin, qui a cueilli son 96e succès en Coupe du monde tout en s'assurant son 8e Globe de cristal de la discipline. Deuxième de la première manche à 0''02 de Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin n'est pas parvenue à régater avec l'Américaine. Celle-ci a même signé comme si de rien n'était une démonstration en deuxième manche, signant à nouveau le meilleur chrono pour s'imposer avec 1''24 d'avance sur la Croate Zrinka Ljutic (2e). Auteure d'un excellent bas de second parcours, Michelle Gisin a échoué à 0''10 de Ljutic. L'Obwaldienne décroche son 21e podium en Coupe du monde, le neuvième en slalom. Elle reste 4e du classement de la discipline avant le slalom de Saalbach prévu dimanche prochain, mais à 100 points de la 3e Lena Dürr. Mikaela Shiffrin, qui n'avait plus couru depuis le 26 janvier, s'est quant à elle offert un superbe cadeau à trois jours de son 29e anniversaire. Avec huit Globes en slalom, elle égale le record sur une discipline que codétenaient Ingemar Stenmark (8 sacres en slalom et en géant) et Lindsey Vonn (8 couronnes en descente). Rast et Meillard solides Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 15. Décevante 16e après la manche initiale, Camille Rast a su se montrer plus agressive sur le second parcours pour grimper au 12e rang. La Valaisanne conserve sa place parmi les 10 meilleures slalomeuses de l'hiver malgré la fin d'une belle série: elle restait sur quatre top 6 d'affilée dans la discipline. A l'inverse, Mélanie Meillard a mieux négocié le premier tracé que le deuxième. La skieuse d'Hérémence, 11e après la manche initiale, a reculé à la 13e place à deux centièmes de Rast. Elle a néanmoins inscrit des points pour la 10e fois en 10 slaloms disputés cette saison, ce qui lui permet de pointer au 13e rang de la Coupe du monde de la spécialité.

Nouveau RS du marathon pour Tadesse Abraham La joie de Tadesse Abraham, qui a amélioré son record de Suisse du marathon Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA L'âge n'a pas d'emprise sur Tadesse Abraham. Le Genevois de 41 ans a amélioré une nouvelle fois son record de Suisse du marathon dimanche à Barcelone, réussissant 2h05'01''. Ce chrono a permis à Tadesse Abraham de s'imposer dans la cité catalane avec un record du parcours à la clé, un an après y avoir validé son ticket pour les Jeux de Paris. Sa précédente meilleure marque, établie en septembre 2023 à Berlin, était de 2h05'10''. Le vice-champion d'Europe 2018 du marathon, dont le meilleur temps était encore de 2h06'38 au terme de l'exercice 2022, démarre ainsi de manière idéale cette saison olympique. Il est le septième performeur européen de l'histoire sur la distance mythique.

1re manche: Gisin 2e à 0''02 de Shiffrin Michelle Gisin a signé le 2e temps de la 1re manche à Are Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl Michelle Gisin peut viser la victoire dans le slalom d'Are. L'Obwaldienne a signé le deuxième temps de la première manche, derrière la "revenante" Mikaela Shiffrin. Quatrième de la Coupe du monde de slalom avant cette course, Michelle Gisin n'a concédé que 0''02 à l'Américaine. Elle lorgne son deuxième podium de l'hiver dans la discipline, après sa 3e place obtenue fin décembre à Lienz (3e). La lutte pour la victoire s'annonce intense en deuxième manche (dès 13h30). Troisième, la Croate Zrinka Ljutic n'accuse que 0''11 de retard sur Mikaela Shiffrin, alors que l'Allemande Lena Dürr occupe la 4e place à 0''24. Mélanie Meillard et Camille Rast sont en revanche loin du podium. La première a concédé 1''11 à Mikaela Shiffrin pour se retrouver 11e, la seconde pointait au 15e rang à 1''30. NIcole Good est quant à elle 29e après le passage de 33 concurrentes. Mikaela Shiffrin, qui dispute sa première course depuis le 26 janvier, a l'occasion de remporter son 8e Globe de slalom ce dimanche. Elle a abordé cet avant-dernier slalom de l'hiver avec 188 points d'avance sur sa première poursuivante valide Lena Dürr.

Giuliana Werro sur le podium, mais pas Cologna Dario Cologna a terminé 4e du marathon de l'Engadine Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Les fondeurs norvégiens ont dominé le 54e Marathon de l'Engadine, fêtant un triplé chez les messieurs. Dario Cologna a manqué le podium de peu en terminant 4e. Chez les femmes, Giuliana Werro a décroché la 2e place. La Norvège a dû attendre dix ans pour décrocher une quatrième victoire lors de la classique engadinoise. Et le triomphe des Norvégiens fut total dimanche, Magne Haga s'imposant après 40 km en 1h44'42 devant ses compatriotes Thomas Bucher-Johannessen et Filip Fjeld Andersen. Ce dernier a fait la différence au sprint face à l'étonnant Dario Cologna, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle il y a deux ans. Quadruple lauréat de cette épreuve, Cologna a mené la course pendant un moment avant de terminer à un ingrat 4e rang. Quatre autres Suisses se sont classés dans le top 10, parmi lesquels le spécialiste du sprint Janik Riebli (8e). Chez les femmes, la gagnante de l'année dernière, Giuliana Werro, s'est classée deuxième. La Grisonne de 24 ans n'a dû s'avouer vaincue que face à la Française Maëlle Veyre, qui a franchi la ligne d'arrivée à S-chanf après 1h58'27". L'Italienne Federica Sanfilippo a pris la troisième place. Une boucle ajoutée En raison de la neige fraîche et des températures trop douces, la piste de ski de fond ne traversait ni le lac de Sils, ni celui de Silvaplana. Pour arriver tout de même à une distance proche de celle d'un marathon, une boucle supplémentaire a été ajoutée au parcours grison.

Doncic marque les esprits et efface Westbrook Luka Doncic (77) est en feu Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Luka Doncic est entré dans l'histoire de la NBA samedi. Le meneur de Dallas est devenu le premier joueur à réussir six "triple double" d'affilée à 30 points ou plus. Le magicien slovène, qui efface une série-record établie par Russell Wetsbrook, a compilé 39 points, 10 rebonds et 10 passes décisives lors d'une victoire facile des Mavericks face à Detroit (142-124). Doncic a même dépassé les 35 points dans ses cinq dernières sorties. "Cela montre le niveau auquel il joue en ce moment", a déclaré Jason Kidd, l'entraîneur des Mavericks, cité sur le site d'ESPN. "Il sait qu'il peut marquer, il est aussi capable de trouver ses coéquipiers et enfin, il est capable de prendre des rebonds."

Sabalenka sauve 4 balles de match au 2e tour Aryna Sabalenka a effacé 4 balles de match dans son 2e tour à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO La championne d'Australie Aryna Sabalenka a souffert pendant près de trois heures avant de décrocher son ticket pour le 3e tour à Indian Wells. La Bélarusse a dû écarter quatre balles de match face à Peyton Stearns pour son entrée en lice en Californie. Aryna Sabalenka (WTA 2) s'est imposée 6-7 (2/7) 6-2 7-6 (8/6) devant l'Américaine, 64e mondiale. Elle s'est retrouvée à un point de la défaite à 5-4 au troisième set, Peyton Stearns ayant alors même bénéficié de trois balles de match d'affilée à 40/0 sur son service. La Bélarusse de 25 ans a fini par arracher un tie-break où elle a elle-même eu besoin de quatre balles de match, après en avoir gâché trois d'affilée à 6/3. Elle affrontera la Britannique Emma Raducanu (WTA 250), lauréate-surprise de l'US Open 2021, au 3e tour lundi. Novak Djokovic a également dû batailler pour son entrée en lice, lui qui n'avait plus joué depuis sa demi-finale de l'Open d'Australie perdue face à Jannik Sinner. Le no 1 mondial s'est imposé 6-2 5-7 6-3 devant l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 69) samedi au 2e tour à Indian Wells.

Un 4e succès de suite pour Vancouver Pius Suter a inscrit le 5-0 pour Vancouver face aux Jets Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Vancouver reste seul en tête de la Conférence Ouest de NHL. Pius Suter et les Canucks ont cueilli samedi leur quatrième succès d'affilée en dominant les Jets de Nino Niederreiter 5-0. Les Canucks ont survolé les débats, avec 37 tirs cadrés (dont 1 pour Suter) contre 22 pour Winnipeg (1 pour Niederreiter également). La réussite fut au rendez-vous pour le centre zurichois, qui a d'ailleurs terminé le match avec un bilan de +3. Crédité d'un assist, son 13e dans cet exercice 2023/24, sur le 2-0 signé Nils Hoglander à la 14e minute, Pius Suter a inscrit son 13e but de la saison à la 56e pour sceller le score après avoir récupéré le puck dans le slot. Il n'avait plus marqué depuis son triplé réussi le 24 janvier face à St. Louis, soit 17 matches de disette. Les Canucks ont ainsi porté leur avance sur les Jets, 3es de la Conférence Ouest, à six points. Deuxième à l'Ouest, Dallas reste pour sa part à deux longueurs de Vancouver. Les Stars ont décroché leur cinquième victoire de suite en allant s'imposer 4-1 à Los Angeles face aux Kings, qui avaient pourtant ouvert la marque après 26 secondes de jeu grâce au 21e but de Kevin Fiala. Les Predators de Roman Josi pointent quant à eux au 6e rang à l'Ouest avec deux points de plus que les Kings et les Vegas Golden Knights, détenteurs de la Coupe Stanley. Nashville s'est imposé 2-1 à Columbus, cueillant ainsi un 10e succès dans ses 11 derniers matches. Sa marge sur la "barre" est de 10 points, alors qu'il reste moins de 20 matches à jouer en saison régulière.

Chicago perd à la 100e minute Une saison qui débute bien mal pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH La troisième saison de Xherdan Shaqiri en MLS risque bien de ressembler aux deux premières. Elle s’annonce encore bien laborieuse. A Columbus, Chicago a concédé sa deuxième défaite en trois rencontres. Le Fire s’est incliné 2-1 sur une réussite du défenseur canadien Mohamed Farsi à la... 100e minute. Xherdan Shaqiri n’était plus sur la pelouse dans ces dernières secondes. Le Bâlois a été remplacé à la 82e, dix minutes après avoir été à l’origine du 1-1 de l’Allemand Fabian Herbers. Son service en or pour l’ex-Luganais Maren Haile-Selassie avait, en effet, mis hors de position la défense adverse. Avec 1 point en 3 rencontres, Chicago se retrouve déjà dans une situation compliquée. La venue de Montréal samedi prochain s’annonce déjà comme un premier tournant pour Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers. Roman Bürki, en revanche, traverse un début de saison beaucoup plus réjouissant. St. Louis a, en effet, arraché le nul 2-2 à Austin dans le temps additionnel pour préserver son invincibilité. L’équipe du portier bernois occupe la troisième place de la Conférence Ouest avant de rencontre le Galaxy à Los Angeles.

Un derby lémanique déséquilibré? Dimanche (14h15) à la Praille, Servette cherchera à mettre la pression sur YB en remportant le derby lémanique. Mais attention, le LS reste sur quatre matches sans défaite en Super League. En cas de victoire, les Grenat pourraient prendre provisoirement la tête du classement puisque la rencontre entre YB et Bâle n'aura lieu qu'à 16h30. Mais avant de penser à devancer le leader, les hommes de René Weiler doivent prendre le meilleur sur Lausanne. Et après le huitième de finale aller de Conference League face à Plzen (0-0), les Genevois n'abordent pas cette partie avec une confiance absolue, surtout sur le plan offensif. Défensivement en revanche, les hommes de Weiler sont très solides puisqu'ils n'ont plus encaissé de buts depuis le 18 février et cette victoire 2-1 sur Lugano. Côté vaudois, un nul ne serait pas forcément une excellente opération pour quitter la 11e place, mais Servette est un gros morceau. Les Lausannois sauront de toute façon ce qu'ils devront faire puisqu'ils connaîtront déjà les résultats de GC et d'Yverdon. Quant au SLO, il recevra Lucerne. Les Stadistes tiennent le coup défensivement ces derniers temps, mais ils auront besoin de marquer pour espérer une issue positive.

Une très belle victoire pour le FC Lugano La joie des Lugano après leur victoire à St. Gall. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Lugano s’affirme vraiment comme la troisième équipe du pays derrière les Young Boys et le Servette FC. Le nouveau succès cueilli à St. Gall est est une nouvelle preuve. Menés deux fois au score, les Tessinois se sont imposés 3-2 grâce à une réussite d’Uran Bislimi à la 80e pour se hisser justement à la troisième place du classement. Si le but de l’international suisse doit beaucoup à la passivité des défenseurs et gardien adverses, le 1-1 de Zan Celar à la 10e et le 2-2 de Hadj Mahmoud à la 47e ont rappelé que le FC Lugano pouvait parfois jouer du grand football. Battu désormais à six reprises lors de ses huit derniers matches, le FC St. Gall ne finit pas de décevoir. Deuxième du classement à la trêve, il s’apprête désormais à engager un combat qui est loin d’être gagné pour une place dans le top-6. Son formidable public semble aujourd’hui être son seul atout.

Play-in: Bienne bat Genève, Lugano jouera Fribourg Toni Rajala a bien failli battre Robert Mayer sur cette occasion, mais Bienne a pu se qualifier pour la suite du play-in en faisant match nul 2-2 avec Genève dans le Seeland Image: KEYSTONE/PostFinance Bienne a profité de son nul 2-2 au retour pour éliminer Genève dans le play-in de National League. Vainqueur d'Ambri 3-1, Lugano affrontera Fribourg. Le champion de Suisse est donc éliminé sans avoir pu disputer les play-off. La faute à un play-in mal négocié. Battu 3-2 jeudi aux Vernets, les Grenat devaient l'emporter pour avoir le droit à des prolongations, mais ils ont manqué leur objectif. Ceci dit, les joueurs de Jan Cadieux n'ont pas démérité dans cette partie. Genève est comme souvent très bien entré dans la partie. Cette fois-ci, il n'a fallu que 36 secondes aux Genevois pour allumer la lampe. C'est le topscorer Sakari Manninen qui s'est illustré. La brigade finlandaise fut encore à l'honneur à la 13e sur une double supériorité numérique et le 2-0 de Teemu Hartikainen. La tête sous l'eau, Bienne a eu la chance de pouvoir compter sur un Fabio Hofer inspiré. L'attaquant autrichien a pris de vitesse la défense des Aigles avant de battre Robert Mayer à 21 secondes de la fin du tiers initial. La période médiane fut très animée. Les Genevois ont fait preuve d'indiscipline et se sont retrouvés plusieurs fois dans des positions scabreuses, comme à la 33e avec ces 110 secondes passées à 3 contre 5. Après un face-à-face perdu par Miranda devant Säteri, c'est Bienne qui a pu égaliser par Jere Sallinen à la 28e en supériorité numérique. Genève a ensuite eu plusieurs chances de marquer le 3-2 avec notamment un poteau de Praplan et une transversale de Vatanen. Les Seelandais ont eux aussi frappé les montants, tout en tombant sur un Mayer brillantissime avec un arrêt de la mitaine dans son dos! Les Aigles ont poussé. Il suffit de voir le nombre de tirs (38) adressés sur la cage de Säteri. Mais Genève n'a pas su convertir ses chances. Il a toujours manqué ce soupçon de chance ou de confiance qui avait accompagné les Servettiens l'an dernier. Pour Bienne, la belle fin de saison sous Martin Steinegger se poursuit. Tout ce qui vient n'est que du bonus. Dès lundi, les Seelandais accueilleront Ambri pour le match aller du deuxième tour du play-in, afin de savoir qui aura l'honneur de défier Zurich en quarts de finale. Car dans le derby tessinois, c'est Lugano qui s'est qualifié pour les play-off. Les Luganais ont battu Ambri 3-1 au retour, après avoir arraché le nul 4-4 à l'aller. Cela signifie que les Bianconeri affronteront Fribourg en quarts de finale.

Nico Hischier et Timo Meier marquent en vain Nico Hischier arme un lancer face à Jaccob Slavin (74) . Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Malgré des réussites de Nico Hischier et de Timo Meier, New Jersey n’a pas enchaîné. Victorieux 4-1 de St. Louis jeudi, les Devils se sont inclinés 4-2 sur leur glace devant Carolina. Face à une équipe qui a cueilli sa 38e victoire de la saison pour occuper la deuxième place de la Metropolitan Division, New Jersey a toujours couru derrière le score. A la 36e, Nico Hischier signait le 1-1 pour son 21e but de la saison. A 12’’ de la sirène, Timo Meier ramenait la marque à 3-2 sur sa 18e réussite de l’exercice. Les Hurricanes, qui avaient déjà marqué le troisième but dans la cage vide, scellaient toutefois le score 4’’ plus tard. A Columbus, Roman Josi et Nashville se sont imposés 2-1 pour une dixième victoire lors de leurs onze derniers matches. Les Predators ont forcé la décision sur une réussite de Luke Evangelista à la 45e. Ce succès ne souffre aucune discussion dans la mesure où ils ont tiré à... 49 reprises vers la cage défendue avec un certain héroïsme par le Russe Daniil Tarasov.

Yann Sommer: l'état de grâce se poursuit Yann Sommer peut lever les bras. Le titre est pratiquement acquis pour l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L’Inter et Yann Sommer sont en passe de battre tous les records en Serie A. A Bologne, les Nerazzurri ont cueilli un... dixième succès de rang en championnat pour écraser encore plus la concurrence. L’Inter a gagné 1-0 contre une équipe qui restait sur six victoires de rang. L’Allemand Yann Bisseck a marqué de la tête à la 37e dans une rencontre qui a souligné, s’il le fallait encore, combien les Milanais sont si forts en défense. Yann Sommer a, ainsi, fêté son... 17e clean-sheet de la saison en championnat. Avec Michel Aebischer et Remo Freuler, puis avec Dan Ndoye dans l’ultime quart d’heure, Bologne ne s’est procuré que deux chances. Les deux fois, Yann Sommer fut à la parade.

Yverdon a relevé la tête La joie des Yverdonnois après l'ouverture du score d'AImen Mahious. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après trois défaites de rang, Yverdon a gagné le match qu’il fallait gagner pour se redonner de l’air. Sur sa pelouse, le néo-promu s’est imposé 3-2 devant le FC Zurich. Privés de ses deux tauliers William Le Pogam et Anthony Sauthier, Yverdon doit son succès au brio de deux hommes. Paul Bernardoni a été déterminant en première période avec deux arrêts qui ont compté, notamment celui sur le penalty de Jonathan Olita (27e). Quant au capitaine d’un soir Boris Cespedes, il a permis à ses couleurs de reprendre l’avantage une troisième et dernière fois à la 86e. L'international bolivien avait été, par ailleurs, impliqué sur l’ouverture du score avec une frappe qui a été déviée du genou par Aimen Mahious sur une action qui soulignait déjà tous les errements défensifs du FC Zurich. Six jours après son succès 1-0 devant les Young Boys, le FC Zurich a concédé une troisième défaite lors de ses quatre derniers matches. Elle remet en question sa présence à l’issue de ce troisième tour dans le top-6. On a le sentiment que la victoire face aux Young Boys était presque due au fruit du hasard ou, peut-être, à la faiblesse de l'adversaire. Le FC Zurich ne compte ainsi plus que 2 points d’avance sur le FC Winterthour. Victorieux 2-0 des Grasshoppers dans leur antre de la Schützenwiese, les joueurs de Patrick Rahmen seront peut-être les invités-surprises du top-6. Ils ont, en tout cas, basculé ce samedi du bon côté de la barre grâce à un doublé de Nishan Burkart (73e et 95e).