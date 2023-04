Pogacar sacré au Tour des Flandres ++ GC sur sa lancée

Un deuxième but avec le Celta pour Haris Seferovic Haris Seferovic retrouve la lumi�re � Vigo. Image: KEYSTONE/EPA EFE/SALVADOR SAS Ecarté par Murat Yakin pour les deux premières rencontres de l'année de l'équipe de Suisse, Haris Seferovic retrouve la lumière à Vigo. Il a inscrit dimanche un deuxième but en Liga. Le Lucernois a marqué à la 10e minute lors du nul 2-2 à domicile du Celta devant Almeira sur une déviation habile du gauche. Prêté par Benfica après six mois bien laborieux à Galatasaray, Haris Seferovic a inscrit son deuxième but en huit rencontres avec le Celta qui occupe le dixième rang du classement.

Tour des Flandres: le numéro de Pogacar Tadej Pogacar a remport� son premier Tour des Flandres Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Tadej Pogacar (UAE) a remporté le Tour des Flandres avec autorité. Le Slovène a devancé Mathieu van der Pool et Mads Pedersen. Revenu de l'arrière, le double vainqueur du Tour de France a fait la différence dans le Vieux Quaremont pour remporter son quatrième Monument en décrochant van der Pool et en avalant Mads Pedersen qui était alors seul en tête. Tadej Pogacar rejoint un très petit groupe des vainqueurs du Tour de France et du Tour des Flandres. Seuls Eddy Merckx, en 1969 et 1975, et Louison Bobet en 1955 ont réussi pareil exploit avant lui. Stefan Küng a longtemps fait partie du groupe à l'avant de la course et a terminé dans le groupe réglé au sprint par Pedersen.

La passe de trois pour les Grasshoppers Petar Pusic (2e depuis la droite) et ses co�quipiers jubilent apr�s le 2-1. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Pour la première fois depuis leur retour en Super League en 2021, les Grasshoppers ont réussi une passe de trois. Après leur succès devant Winterthour et à Sion, ils ont battu Lugano 2-1. L'annonce du départ à la fin de la saison de Giorgio Contini n'a vraiment pas coupé les ailes des Zurichois. Au Letzigrund, ils ont témoigné d'une réelle force de caractère pour renverser le cours de la partie après l'ouverture du score de Zan Celar à la 30e. L'égalisation tombait à la 41e sur une frappe splendide de Meritan Shabani. A la 67e, Petar Pusic, qui venait d'entrer en jeu, exploitait un centre en retrait de Guilherme Schettine pour offrir la victoire à ses couleurs. A trois jours de la demi-finale de la Coupe de Suisse à Genève contre le Servette FC, le FC Lugano n'a pas été vraiment accompagné par la réussite avec notamment une frappe d'Ignacio Aliseda sur le poteau à la 88e. Cette malchance explique en partie les raisons de cette première défaite en sept matches.

Le Grand Prix d'Australie sourit à Max Verstappen En Australie, Max Verstappen a remport Image: KEYSTONE/AP/Scott Barbour Max Verstappen (Red Bull) a remporté son deuxième Grand Prix de la saison, en trois courses. Le Batave a devancé Lewis Hamilton (2e) et Fernando Alonso (3e). Le Grand Prix d’Australie a souri pour la première fois à Max Verstappen. Sur le circuit d’Albert Park, le double champion du monde en titre a connu un début de course compliqué et quelques frayeurs en fin d'épreuve. Auteur de la pole-position, le Hollandais se faisait passer dès le premier virage par George Russell (Mercedes), puis quelques hectomètres plus tard par Lewis Hamilton. Derrière eux, Charles Leclerc partait à la faute dans un contact avec Lance Stroll (Aston Martin). Le tout en moins de 30 secondes. Au 7e tour, Alexander Albon (alors 6e avec sa Williams) partait seul à la faute. George Russell passait alors en pneus durs et ressortait 7e des stands. Une stratégie de Mercedes qui tournait au flop quelques secondes plus tard, lorsque la course était interrompue pour évacuer la voiture d’Albon et nettoyer la piste. Malchanceux, Russell était ensuite contraint à l'abandon au 18e tour, moteur en feu, Fin de course mouvementée Si Lewis Hamilton réussissait le meilleur deuxième départ, Max Verstappen le doublait deux tours plus tard., s’envolant vers sa 37e victoire. Et ce malgré un freinage manqué au 48e tour et une course relancée pour.... un tour, consécutivement à la perte d'un pneu par Kevin Magnussen (Haas), au 55e tour. Cet ultime tour s'achevait sous... drapeau rouge, consécutivement aux accidents de Fernando Alonso et les deux Alpine d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Cet ultime tour n'ayant pas été bouclé, le classement enregistré au tour précédent a été à nouveau pris en compte, permettant à Fernando Alonso de terminer sur le podium (3e), derrière Lewis Hamilton (2e). Le dernier tour, lui, c'est finalement disputé sous Safety Car.

Summer McIntosh bat un nouveau record du monde Summer McIntosh a battu un nouveau record du monde samedi Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH La jeune star canadienne de la natation Summer McIntosh (16 ans) a battu un nouveau record du monde samedi à Toronto. Elle s'est approprié celui du 400 m 4 nages, cinq jours après avoir fait tomber celui du 400 m libre. La double championne du monde 2022 - sur la distance et sur le 200 m papillon - a nagé le 400 m 4 nages en 4'25''87 lors des sélections canadiennes comptant pour les Mondiaux de Fukuoka (14-30 juillet). De quoi déchaîner le public venu voir le phénomène. "C'est la première fois que j'ai vraiment entendu la foule pendant ma course. Et c'est incroyable d'avoir toute ma famille et mes amis dans les gradins pour m'encourager. Ça m'a vraiment aidé dans les 100 derniers mètres", a-t-elle réagi. Summer McIntosh a amélioré de presque une demi-seconde, 49 centièmes exactement, l'ancien chrono de référence établi par la Hongroise Katinka Hosszu aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (4'26''36). Mardi, elle avait nagé le 400 m libre en 3'56''08 pour effacer une marque (3'56''40) établie par l'Australienne Ariarne Titmus en 22 mai 2022.

Un 72e point pour Hischier, un 37e but pour Meier Hischier et les Devils se sont impos�s 6-3 � Chicago samedi Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast New Jersey semble retrouver son rythme à l'approche des play-off de NHL. Les Devils ont dominé les Blackhawks 6-3 samedi à Chicago pour cueillir un troisième succès dans leurs quatre derniers matches, grâce notamment aux trois points cumulés par Nico Hischier et Timo Meier. Cette victoire, leur deuxième d'affilée, permet aux Devils de rester dans la course pour la 1re place de la Metropolitan Division. Avec 104 points, la franchise de Newark accuse cependant toujours un point de retard sur les Carolina Hurricanes, qui se sont imposés 3-0 à Montréal et ont un match de plus à jouer. Nico Hischier a été crédité d'un assist sur le 6-3 marqué dans un filet désert par Dawson Mercer à 2'02'' de la fin du match. Crédité d'un assist sur le 2-2 d'Erik Haula (36e), Timo Meier a inscrit le 5-3 en faisant le tour de la cage à la 57e. Il a terminé cette partie avec un bilan de +3. L'ailier appenzellois a passé la barre des 60 points samedi, signant son 37e but - un record pour lui - et son 24e assist. Son capitaine valaisan affiche quant à lui 72 points à son compteur personnel. Plus discret, Jonas Siegenthaler a fait le job en défense avec deux charges et deux tirs bloqués. Fiala à hauteur d'Hischier Nico Hischier a par ailleurs vu Kevin Fiala revenir à sa hauteur en tête du classement des meilleurs pointeurs suisses. L'attaquant saint-gallois a réussi son 23e but et son 49e assist de la saison samedi lors d'un match remporté 3-1 par les L.A. Kings à Seattle. Il a scellé le score dans la cage vide. A noter également le superbe but, son septième dans cet exercice 2022/23, marqué par Janis Moser. Le défenseur biennois a trouvé la faille d'un tir dans la lucarne en supériorité numérique, inscrivant le but de l'espoir - le 1-3 - pour des Coyotes qui se sont finalement inclinés 2-7 face aux San Jose Sharks.

Petra Kvitova remporte le tournoi de Miami pour la première fois Petra Kvitova a remport� le tournoi de Miami Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Petra Kvitova, 12e mondiale, a remporté samedi pour la première fois de sa carrière le tournoi WTA 1000 de Miami. Elle a battu en finale 7-6 (16/14), 6-2 la Kazakhe Elena Rybakina (7e). Cela prive Rybakina d'un "Sunshine Double" après sa victoire à Indian Wells. La Tchèque, double championne à Wimbledon en 2011 et 2014, décroche à 33 ans le neuvième titre de sa carrière dans un tournoi de cette catégorie, juste en-dessous des Grands Chelems, cinq ans après le précédent glané à Madrid.

Bienne fait le break Mike K�nzle inscrit le 3-0 contre Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Bienne a fait le break dans sa série de demi-finale des play-off de National League. Les Seelandais se sont imposés 4-0 à Zurich en les voilà devant 2-0 dans la série. Tout semble sourire aux Biennois en ce moment. Après avoir battu les Lions 1-0 chez eux jeudi soir, ils sont parvenus à éteindre une nouvelle fois l'attaque des joueurs de Marc Crawford. Et en plus, les Bernois ont réussi cet exploit avec Joren van Pottelberghe dans les buts et sans leur entraîneur Antti Törmänen qui a dû se soumettre à une opération hier et qui n'a pas pu être sur le banc ce samedi soir. L'assistant David Oliver a donc signé sa première victoire sur le banc biennois et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'a fait avec une certaine manière. Muets jeudi soir, les Lions n'ont toujours pas trouvé la réponse au dispositif biennois. Cela fait désormais 120 minutes que les Zurichois n'ont pas allumé la lampe. Et le pire, c'est que les Bernois ont enlevé du jeu leur arme principale: Harri Säteri. Cette fois, les joueurs de Törmänen n'ont pas attendu les derniers instants de la rencontre pour passer l'épaule. Ils ont profité des premières minutes de jeu pour prendre l'avantage. A la 3e, Jere Sallinen s'est fait l'auteur d'une subtile déviation. A la 11e, c'est Tino Kessler qui a doublé la mise sur power-play. Puis à la 25e, c'est l'essentiel Mike Künzle qui a inscrit le 3-0. Les Zurichois ont tenté de pousser mais ils n'ont pas su trouver la faille. Et c'est finalement Toni Rajala qui a pu sceller le score dans la cage vide. Mais les Seelandais se garderont bien de jubiler en se souvenant des play-off de l'an dernier. Les Biennois menaient en effet 2-0 dans un quart de finale qu'ils ont fini par perdre 4-3.

La Chaux-de-Fonds confirme Sondre Olden a marqu� le 2-1 en inf�riorit� num�rique Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET La Chaux-de-Fonds mène 2-0 dans le barrage de promotion-relégation. Les Neuchâtelois ont battu Ajoie 4-1 aux Mélèzes. La situation des Jurassiens n'est pas encore catastrophique, mais elle s'en rapproche dangereusement. Les Abeilles ont su piquer une deuxième fois en deux matches après s'être imposés à Porrentruy lors du début de cette série. Sur leur glace, les Chaux-de-Fonniers ont profité de toutes les situations pour mettre les Ajoulots dans leurs petits patins. Ainsi Bengtsson a ouvert la marque à la 5e. Et même si Frossard a pu égaliser à la 17e, les Jurassiens n'ont pas réussi à profiter de ce momentum. Pire, ils ont même encaissé le 2-1 à la 22e alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. Mais lorsque l'on laisse Sondre Olden tout seul derrière la cage, il y a bien des chances qu'il arrive à faire quelque chose de positif avec le puck. Et comme en plus le power-play du HCC fonctionne bien, les joueurs de Louis Matte ont pu ajouter le 3-1 à la 28e via Daniel Carbis. C'est finalement Toms Andersons qui a clos le score dans la cage vide. Les Jurassiens vont devoir se ressaisir s'ils espèrent faire douter des Neuchâtelois qui évoluent véritablement sur un petit nuage ces temps.

Bâle domine un Winterthour bien timoré Bradley Fink avait pens� marquer le 2-0 plus t�t dans la partie, mais sa premi�re r�ussite avait �t� annul�e pour hors-jeu. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bâle s'est imposé 2-0 contre Winterthour en Super League et reste ainsi à cinq points de Servette dans la course à la deuxième place. Dans un match très fermé en raison d'un jeu très défensif des Zurichois, les Rhénans ont passé l'épaule grâce à un but de Jean-Kevin Augustin, auteur d'un beau raid (25e) dans la défense de Bruno Berner et de Bradley Fink d'une tête à la 85e. Ainsi, Sion pourrait rejoindre les Zurichois en queue de classement s'il s'imposait à Lucerne ce dimanche. Côté rhénan, Zeki Amdouni n'a pas connu la même réussite qu'avec l'équipe de Suisse et il est sorti à la 75e minute, remplacé par Millar. Les Zurichois ont mis fin à une série de quinze matches où ils ont marqué à chaque fois un unique but. Une série qui leur a rapporté 20 points.

"Cette défaite est rageante" Rapha�l Wicky: une d�faite qu'il n'a peut-�tre pas vu veir... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Nous avions tout dans les pieds pour gagner ce match !" Raphaël Wicky ne pouvait pas masquer son dépit. L'entraîneur des Young Boysa a quitté Genève avec une montagne de regrets. "Cette défaite est rageante. Nous avons eu les occasions pour marquer le 2-0 et pour plier le match. Mais tant que le score était de 1-0, nous n'étions à l'abri de rien", poursuit le Valaisan. Il admet que la sortie sur blessure de Quentin Maceiras, touché à la cuisse, est survenue à un moment clé de la rencontre, à l'instant où le Servette FC a donné enfin des signes de vie. "Tant que le 2-0 ne tombait pas, il y avait de l'espoir. J'ai dit aux joueurs à la pause que ce match pouvait encore tourner, explique pour sa part Alain Geiger. Nous avons su faire le dos rond. Les changements tactiques ont ensuite payé. Nous avons pesé davantage avec deux attaquants. Cette victoire est une belle victoire, acquise contre la meilleure équipe du pays, celle qui possède les plus grands arguments offensifs." Alain Geiger a tenu à relever les mérites de son joker Hussayn Touati. L'introduction de l'ancien espoir de Lyon et du PSG a été une réussite. "Il a su bousculer les Bernois, lâche son entraîneur. Il a été dans les duels. On va encore le découvrir !"

Le Bayern écrase Dortmund, soirée noire pour Kobel Le portier suisse de Dortmund Gregor Kobel, ici face � Jamal Musiala, a commis une grosse bourde en d�but de partie. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a repris la tête de la Bundesliga à la faveur de son spectaculaire succès 4-2 contre le Borussia Dortmund. Héros malheureux de ce "Klassiker" le portier suisse Gregor Kobel. Ce Bayern a paru transcendé par l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc. L'ancien entraîneur du Paris St-Germain a remis ses joueurs sur le bon chemin. Ils ont complètement dominé ce choc au sommet. Les Bavarois ont été bien aidés par une incroyable bourde du portier helvétique de Dortmund. Kobel, qui blessé avait dû renoncer aux derniers matches de l'équipe de Suisse, a complètement manqué sa sortie sur une passe en profondeur de Upamecano (13e). Sorti en dehors de ses seize mètres, le gardien helvétique a shooté dans l'air au lieu du ballon, qui est allé mourir dans son but. Les coéquipiers de Kimmich ont rapidement clos l'affaire par la suite avec un doublé de l'éternel Thomas Müller (18e/24e). Sur le 3-0, l'attaquant bavarois a parfaitement exploité un renvoi de... Kobel dont ce n'était pas le jour. De l'autre côté, Yann Sommer a passé une fin d'après-midi presque tranquille, se contentant la plupart du temps d'un rôle de spectateur. Il n'a été battu que sur un penalty de Emre Can et encore le portier helvétique était parti du bon côté. Puis à la 90e, le Bâlois était surpris par un tir placé de Malen alors qu'il semblait être gêné par un adversaire hors-jeu de position. Le Bayern est donc à nouveau en tête du classement avec deux points d'avance sur son adversaire du soir.

Olympic bat Massagno en finale de Coupe Boris Mbala (� gauche) s'est montr� d�cisif dans le camp d'Olympic samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg Olympic a décroché la 11e Coupe de Suisse de son histoire, la cinquième sur les sept dernières éditions. La troupe de Petar Aleksic s'est imposée 86-76 face à son grand rival Massagno samedi à Fribourg dans une finale qui a tenu ses promesses. Enfin vainqueur d'un premier trophée en janvier (SBL Cup), Massagno n'est donc pas parvenu à doubler la mise. Le leader du championnat abordait pourtant cette finale avec une pression moindre, face à des Fribourgeois dont la saison s'avérera forcément moins fructueuse que la précédente (triplé Championnat/Coupe de Suisse/SBL Cup). Mais les hommes de Robbi Gubitosa ont probablement perdu trop d'énergie à devoir courir après le score, après un deuxième quart-temps raté. Leur manque d'adresse au lancer-franc (13/25) et le manque de réussite de leur "sniper" patenté Dusan Mladjan (6 points, à 2/8 au tir) leur ont également coûté cher. Mbala décisif Olympic pensait peut-être avoir déjà fait le plus dur en reprenant 15 longueurs d'avance à la 24e minute (54-39), un écart déjà créé juste avant la mi-temps (43-28 après 19'06). Emmené par Marko Mladjan (25 points), Massagno n'a cependant rien lâché, revenant à un point (60-59) à 9'18'' de la fin grâce à un partiel de 20-6. Mais la défense fribourgeoise s'est resserrée et musclée au meilleur moment. Et le capitaine Boris Mbala (18 points au total) a montré la voie à suivre en attaque en réussissant 8 points d'affilée, dont deux paniers primés armés en l'espace de 40 secondes à la 35e, redonnant ainsi de l'air à son équipe (72-60 avec 5'08'' à jouer). Fribourg Olympic a ensuite parfaitement géré le "money time" d'une rencontre disputée dans une ambiance de folie devant près de 3000 spectateurs (dont des centaines de Tessinois). Le panier à 3 points inscrit par Milos Jankovic à 1'59'' du "buzzer" a ôté tout espoir à Massagno, alors à nouveau mené de plus de 10 points (80-69).

Le leader tombe à la Praille Patrick Pfl�cke a surgi pour donner la victoire au Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ne boucleront pas la seconde phase du championnat sans perdre un match. Invaincus depuis le 4 septembre dernier, soit depuis 18 rencontres, ils sont tombés à la Praille. Dans un choc au sommet qui aura paradoxalement attiré moins de 10'000 spectateurs la saison où la Super League est en passe de battre tous ses records d'affluence, les Young Boys se sont inclinés 2-1 devant le Servette FC. Cette deuxième défaite de la saison ne remet pas en question une seule seconde leur suprématie. L'écart sur leurs vainqueurs du jour est, en effet, de 15 points. Raphaël Wicky et ses joueurs se demanderont encore longtemps comment ils ont pu laisser échapper les trois points de la victoire. Avec un brin de réalisme en plus et de suffisance en moins, ils auraient dû plier l'affaire à la pause déjà. Les Servettiens étaient, en effet, bien heureux de rejoindre les vestiaires à la 45e minute avec un seul but de retard à leur passif, celui de Jean-Pierre Nsame inscrit de la tête à la 25e sur un centre de Lewin Blum. Alain Geiger, dont on ne dira jamais assez que la non-reconduction de son contrat est une douce folie, a su trouver les mots pour donner enfin un élan à son équipe. Le 1-1 tombait à la 69e minute avec une déviation magnifique de Hussayn Touati pour Chris Bedia. A la 84e, l'Ivoirien armait cette fois une frappe qu'Anthony Racioppi déviait sur sa droite. Malheureusement pour le gardien bernois, Patrick Pflücke était le plus prompt sur le renvoi. La sortie sur blessure de Quentin Maceiras à la 66e a pesé lourd dans la balance. Elle a contraint Blum à passer sur le flanc gauche pour laisser le côté droit au nouvel entrant Miguel Chaiwa en souffrance face à Touati, ce joker qui a, sur une inspiration, changé le cours de la rencontre.