Rafael Nadal enfin fixé ++ Roman Josi égale un record

Rafael Nadal est fixé sur son sort Les choses sérieuses commenceront mardi pour Carlos Moya et Rafael Nadal (au premier plan). Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Rafael Nadal (ATP 672) est fixé ! Il retrouvera ce mardi à Brisbane une vieille connaissance pour son grand retour aux affaires après 50 semaines d’absence. Le Majorquin sera, en effet, opposé à... Dominic Thiem (ATP 98) qu’il affrontera pour la quinzième fois. L’Autrichien s’est extrait des qualifications après ses succès 2-6 7-6 (7/4) 6-4 face à l’Australien James McCabe (ATP 272) et 3-6 6-4 6-4 devant Giulio Zeppieri (ATP 135). Le vainqueur 2020 de l’US Open n’a pas traversé ses qualifications de la manière la plus douce avec notamment l’apparition samedi contre McCabe d’un... serpent venimeux sur le court. Rafael Nadal compte neuf victoires face à l’Autrichien. Il l’a notamment battu à deux reprises en finale de Roland-Garros.

Roman Josi: un but qui compte Roman Josi congratulé par ses coéquipiers après son but qui fera date. Image: KEYSTONE/AP/Susan Walsh Le doublé de Nino Niederreiter face à Minnesota en début de journée a lancé un assez beau samedi pour les Suisses. Trois autres compères du Grison ont trouvé. eux aussi, le chemin des filets. Roman Josi fut toutefois le seul à connaître comme El Nino les joies de la victoire. Le Bernois a signé sa huitième réussite de la saison lors du succès 3.-2 aux tirs au but de Nashville à Washington. Il a inscrit le 2-0 sur une séquence de power play pour un 166e but en saison régulière qui lui permet d’égaler le record de Shea Weber, le défenseur jusqu’à ce samedi 30 décembre le plus percutant de l’histoire des Predators. Buteur également pour la huitième fois, Kevin Fiala s’est incliné 3-2 avec Los Angeles à domicile dans ce même exercice des tirs au but face à Edmonton. Les Kings menaient pourtant 2-0 après la première période. Nico Hischier a connu les mêmes tourments que le St. Gallois. A Boston, le capitaine a ouvert le score pour New Jersey - son huitième but de la saison également... - avant une issue malheureuse. Les Devils se sont, en effet, inclinés 5-2 alors qu’ils restaient sur trois victoires de rang.

Detroit gagne enfin Le soulagement de Jalen Duren (0) et des Pistons au buzzer. Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio L’horrible compteur s’est arrêté à 28 pour Detroit ! Privés de victoire depuis le 28 octobre, les Pistons ont enfin revu la lumière. Sur leur parquet, les Pistons se sont imposés 129-127 devant Toronto grâce notamment aux 30 points et 12 assists de Cade Cunningham. Une défaite de plus aurait fait de Detroit la "pire" équipe de l’histoire de la NBA dans la mesure où seul Philadephia avait traversé une telle série de 28 matches sans victoire, à cheval toutefois sur deux saisons. Jamais avant Detroit, une équipe n'avait perdu 28 fois de suite dans le même exercice. La "chance" des Pistons fut d’affronter samedi une équipe qui venait de perdre trois joueurs lors d’un accord noué avec les Knicks. OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn sont partis à New York, remplacés par RJ Barett et Immanuel Quickley qui n’étaient bien sûr pas encore opérationnels.

Une belle carte à jouer pour Lulu Sun Lulu Sun dans le tableau principal du tournoi d'Auckland. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 214) a conclu son année de la plus belle des manières. La Genevoise de 22 ans a, en effet, passé le cap des qualifications du tournoi WTA 250 d’Auckland. Lulu Sun s’est imposée 6-2 6-2 devant l’Australienne Destanee Aiava (WTA 165) et 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) face à la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 81). Son adversaire mardi au premier tour sera l’Américaine Mccartney Kessler (WTA 221) qui est également issue des qualifications. Les deux joueuses s’affronteront pour la première fois. La tête de série no 1 du tableau la no 3 mondiale et victorieuse de l’US Open Coco Gauff.

La Juve bat la Roma et revient à deux points de l'Inter Filip Kostic (Juventus) tente de passer le Romain Rasmus Kristensen. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus est venue à bout de la Roma (1-0) en clôture de la 18e journée de la Serie A, et remporte ainsi 3 points précieux qui lui permettent de revenir à deux longueurs du leader, l'Inter Milan. Le club turinois, 2e avec 43 points, ne relâche pas la pression sur les Intéristes et profite de leur faux pas vendredi sur la pelouse du Genoa (1-1). La première période a été rythmée de part et d'autre du terrain, avec des occasions franches des deux côtés, comme la puissante reprise du Romain Bryan Cristante qui a trouvé le poteau (4e), ou encore la demi-volée du Turinois Filip Kostic sauvée in extremis par le défenseur Evan Ndicka (43e). La Juve a finalement ouvert le score au retour des vestiaires grâce à Adrien Rabiot (47e), qui a réalisé le geste parfait pour crucifier Rui Patricio après avoir été parfaitement servi par une talonnade de Dusan Vlahovic. Le club piémontais a failli doubler la mise à la 88e minute, mais le but de Federico Chiesa a été refusé par l'arbitre pour hors-jeu.

Un Pardubice renversant rejoint Davos en finale Le Canadien Jonathan Hazen jubile après avoir inscrit le 1-0 sur une superbe passe de Chris DiDomenico. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dynamo Pardubice a rejoint le HC Davos en finale de la Coupe Spengler. Les Tchèques menés 1-3 ont renversé le Team Canada 4-3 dans les dernières minutes de leur demi-finale. Ainsi, le Dukla Jihlava, dernier vainqueur tchèque en 1982 de la Coupe Spengler pourrait connaître enfin un successeur. Menés 3-1 au début de la troisième période, suite à un but de Derek Grant, les Tchèques ont réussi une fin de partie détonante. Radil a d'abord réduit le score d'un tir surpuissant dans la lucarne (57e) avant que Kaut et Paulovic ne retournent le score en 44 secondes dans les deux dernières minutes. Un véritable camouflet pour le détenteur du record de victoires dans le tournoi grison. Les Tchèques retrouveront donc Davos sur le coup de 12h10 ce dimanche pour une finale totalement inédite.

La Suisse en quart de finale au Mondial M20 Le Zougois Leon Muggli a commis une faute très dangereuse à la bande. Son expulsion a mis la Suisse dans l'embarras. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Au Mondial M20 à Göteborg, la Suisse a remporté le match qu'il fallait gagner. Sa victoire 6-2 contre la Norvège lui ouvre les portes des quarts de finale et lui ôte tous soucis de relégation. Dans ce match entre deux nations qui n'avaient pas encore empoché le moindre point, les Suisses ont fait la différence au deuxième tiers-temps quand ils ont fait passer le score de 1-2 à 5-2. Ils ont marqué deux fois en supériorité numérique. Les juniors suisses avaient ainsi gommé la mauvaise image laissée par la première période. L'expulsion du défenseur Leon Muggli, auteur d'une charge inadmissible à la bande, avait quelque peu désorganisé le jeu helvétique. Certes, les Norvégiens n'ont pas marqué pendant ces cinq minutes de supériorité, mais ils ont quand même ensuite inscrit deux buts avant la première sirène. Grâce à une sérieuse progression en deuxième période, les Suisses ont un peu fait oublier leur défaite initiale contre la Slovaquie (0-3) et la "dégelée" subie contre les Etats-Unis (3-11). Ils disputeront encore un dernier match ce dimanche contre la Tchéquie. Une victoire leur permettrait de terminer à la 3e place et d'éviter ainsi l'épouvantail suédois en quarts de finale.

Troisième but en championnat pour Amdouni Zeki Amdouni, ici contre Liverpool, a inscrit son troisième but en Premier League. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Zeki Amdouni a inscrit son troisième but au cours de son 19e match de Premier League. Lors de la défaite 2-3 de Burnley sur la pelouse d'Aston Villa, il a marqué le 1-1. Après un coup franc prolongé de la tête, Amdouni s'est trouvé au bon endroit à la 30e et a trouvé le chemin des filets d'une reprise directe. Le Genevois de 23 ans a été remplacé à la 59e minute, soit juste après l'expulsion de son coéquipier Sander Berge pour un deuxième avertissement. Pendant que Burnley se retrouve largué à l'avant-dernière place du classement, l'Aston Villa de l'entraîneur Unay Emery compte le même nombre de points que le leader Liverpool mais avec un match de plus. Derrière, Manchester City a assuré pour son dernier match d'une année très riche. Les joueurs de Pepe Guardiola ont battu 2-0 la lanterne rouge Sheffield United. Manuel Akanji a disputé toute la partie au centre de la défense de City.

Henrik Haapala envoie Davos en finale Le Davosien Dennis Rasmussen fait écran devant le portier suédois Lars Johansson. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Davos disputera la finale de la Coupe Spengler pour la première fois depuis 2012. Les Grisons se sont qualifiés grâce à leur succès 4-3 après prolongation contre les Suédois de Frölunda. Le Finlandais Henrik Haapala a crucifié les Scandinaves après 51'' de prolongation d'un déboulé sur l'aile gauche. Le joueur du Lausanne HC, qui avait passé par Genève-Servette en début de saison, fut l'un des meilleurs Davosiens tout au long du tournoi de la station grisonne. En finale, les joueurs de l'entraîneur Josh Holden affronteront soit le Team Canada ou les Tchèques de Pardubice. Les Suédois d'Henrik Tömmernes avaient joué la veille en profitant pour infliger une "fessée" à Ambri-Piotta (5-0) tandis que Davos était au repos. Mais les Scandinaves n'ont jamais paru fatigués tout au long de la partie. Ils ont même mené 2-1 à la 23e minute après un exploit solitaire de Carl Klingberg, l'ancien Zougois, qui a fait le tour de la cage avant de tromper Sandro Aeschlimann. Las, les Grisons ont égalisé 90 secondes plus tard par Rasmussen, qui avait déjà réussi un doublé contre Frölunda dans le tour préliminaire (4-1). Enzo Corvi a remis Davos en tête (36e) avant que Stromwall ne surprenne Aeschlimann entre les jambières (53e). Mais la prolongation a rapidement tourné en faveur des Grisons.

Dobbiaco: Nadine Fähndrich et Valerio Grond s'illustrent en sprint Une première finale cet hiver pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Deux Suisses ont disputé la finale du sprint libre de Dobbiaco, 1re étape du Tour de Ski. Tant Nadine Fähndrich que Valerio Grond ont pris la cinquième place. Pour la première fois de l'hiver, Nadine Fähandrich a donc réussi à se hisser en finale, la 18e de sa carrière. La Lucernoise a ainsi signé son meilleur résultat d'une saison jusqu'ici assez difficile. Mais elle n'a pas pu se battre pour la victoire et a pris la cinquième place, à 1''34 de la Suédoise Linn Svahn. Celle-ci a précédé sa compatriote Jonna Sundling de 0''07 et la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, devancée de 0''29. Doublé des Français Chez les messieurs, Valerio Grond s'est aussi illustré, se qualifiant avec autorité pour la finale. Mais les forces lui ont manqué dans le dernier tour et il a lâché prise. Ce cinquième rang constitue toutefois un très bon résultat. La course a été marquée par un doublé français, Lucas Chavanat s'imposant avec 0''22 d'avance sur Jules Chappaz et 0''49 sur l'Américain Ben Ogden.

Transferts: Hugo Lloris quitte Tottenham pour Los Angeles FC Hugo Lloris battu sur un penalty de Salah en finale de la Ligue des champions 2019 Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU Le gardien français Hugo Lloris (37 ans) a résilié son contrat avec Tottenham, dont il portait les couleurs depuis 2012. Il va s'engager avec la franchise américaine de MLS du Los Angeles FC. Le club du nord de Londres, dont il a porté le brassard de capitaine pendant huit ans, rendra hommage au champion du monde 2018 en sa présence avant le match de championnat disputé dimanche contre Bournemouth au Tottenham Hotspur Stadium. Avec les Spurs, le Français n'a rien gagné. Il a été finaliste de la Ligue des champions 2019 et de la Coupe de la Ligue anglaise (2015, 2021). Lloris a défendu la cage de Tottenham durant 477 matches toutes compétitions confondues. Mais il avait perdu sa place de titulaire depuis plusieurs mois. Son dernier match en Premier League remonte au 23 avril et une défaite 6-1 à Newcastle.

L'ancien patron de McLaren Ron Dennis est désormais Sir Ron Il faut désormais l'appeler Sir Ron Dennis Image: KEYSTONE/EPA/FELIX HEYDER Ron Dennis (76 ans) a été anobli par le roi Charles III. L'ancien patron de McLaren a reçu cet honneur en raison de ses services rendus à l'industrie et aux oeuvres caritatives outre-Manche. Dennis a quitté McLaren en 2017 après y avoir travaillé durant plus de 30 ans. Il était notamment aux commandes dans les années 1980 quand son équipe a gagné plusieurs titres avec Niki Lauda, Alain Prost et Ayrton Senna. Depuis son départ, il s'est totalement retiré de la formule 1 pour se consacrer à d'autres activités. Il a notamment collaboré avec le gouvernement britannique. Le désormais Sir Ron a fondé et préside Podium Analytics, une organisation non gouvernementale dont le but est de réduire les blessures dans le sport, ainsi que l'association Tommy's, qui aide les femmes victimes de fausses couches.

Carnet noir: Gil de Ferran est décédé à 56 ans Gil de Ferran lors de sa victoire aux 500 miles d'Indianapolis Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Le Brésilien Gil de Ferran (56 ans) est décédé d'une crise cardiaque en Floride. Il avait gagné les 500 miles d'Indiananpolis en 2003 et le championnat CART en 2000 et 2001. Gil de Ferran, qui possédait aussi la nationalité française puisqu'il était né à Paris, avait aussi travaillé en formule 1. Il avait oeuvré comme directeur sportif de l'équipe BAR Honda de 2005 à juillet 2007, puis de juillet 2018 à 2021 dans un poste similaire avec McLaren. Il avait retrouvé cette équipe en 2023 comme consultant pour la restructuration.

Nadal affrontera un qualifié à Brisbane Nadal affrontera un joueur issu des qualifications pour son retour Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Rafael Nadal se frottera à un joueur issu des qualifications dimanche ou lundi à Brisbane pour son retour à la compétition. L'Espagnol de 37 ans n'a pas joué le moindre match depuis sa défaite subie au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. Autre retour très attendu à Brisbane, celui de la Japonaise Naomi Osaka qui n'a plus joué depuis le tournoi de Tokyo en septembre 2022. Confrontée notamment à des soucis de santé mentale, elle a ensuite eu un enfant en juillet. L'ex-no 1 mondial, qui a également bénéficié d'une "wild card" à Brisbane, affrontera au 1er tour l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 84). "Je suis nerveuse, je n'ai pas joué de match depuis longtemps, mais je suis compétitive, donc je pense que je suis nerveuse et que je veux gagner", a déclaré Naomi Osaka. "Juste après Tokyo, pendant environ un mois, j'ai pensé à la retraite parce que j'avais l'impression que toute ma joie pour ce sport s'était envolée", a-t-elle confié samedi à Brisbane. "Mais je me suis dit que je jouais au tennis depuis l'âge de trois ans et qu'il y avait encore tellement de choses que je voulais faire".