Rahmen coach de Winterthour ++ Mbappé se confie

A Winterthour, Rahmen occupera un poste d'entraîneur dans l'élite suisse pour la deuxième fois de sa carrière. Il avait auparavant dirigé le FC Bâle d'avril 2021 à février 2022. Par le passé, il avait travaillé avec les jeunes et aussi comme assistant, notamment à Bâle, Lucerne, Aarau et au SV Hambourg.

PSG: Mbappé heureux de rester encore un an

Kylian Mbapp�: son avenir va encore faire beaucoup parler Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler

Kylian Mbappé se dit "heureux" de "rester la saison prochaine" au PSG. Il assure ne pas avoir "demandé ni à être cédé, ni à aller au Real Madrid", dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport.

"J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine", déclare l'attaquant lors d'une interview réalisée à l'occasion du rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

Mbappé, courtisé par le passé par le Real Madrid, a annoncé n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec son club, avec lequel il reste sous contrat jusqu'en 2024. Cette décision a rouvert tous les scénarios sur son avenir, dont un possible départ dès cet été, pour éviter un départ sans indemnités dans un an.

Regrets

L'attaquant regrette par ailleurs le départ du PSG de Lionel Messi, "potentiellement le meilleur joueur de l'histoire du football". "Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi s'en va, je n'ai pas bien compris pourquoi tellement de gens étaient si soulagés qu'il soit parti", explique Mbappé.

"On parle de Messi: il doit être respecté et il n'a, au contraire, pas eu le respect qu'il méritait en France. (...) Il faudra faire ce qui est possible pour le remplacer", ajoute-t-il.

Sur la dernière saison du PSG, ponctuée du titre de champion de France mais aussi d'une élimination en 8es de finale de la Ligue des champions, le joueur de 24 ans admet qu'il y "avait des lacunes que, tôt ou tard, on allait finir par payer". "Il faut apprendre des erreurs de chaque saison, pour ne pas les répéter à chaque fois", estime-t-il.

Racisme

Mbappé appelle enfin à "changer les choses" contre le racisme dans les stades après les insultes ayant récemment visé Romelu Lukaku (Inter Milan) en Italie et Vinicius Junior (Real Madrid) en Espagne. "On doit sortir tous du terrain (quand cela se produit, ndlr). Si on sort, on comprendra que la situation est grave. (...) Se plaindre ne suffit plus", prône le capitaine des Bleus, qui veut "plus de solidarité entre les joueurs".

"En 2023, on ne peut plus permettre à une minorité de gâcher le plaisir du football: au-delà de l'argent et de la célébrité, on joue pour transmettre aux supporters le plaisir de jouer et de voir du football. Si on te traite de singe, tu n'as plus envie de le faire", lance le joueur.